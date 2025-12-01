Slack x ClickUp: qual é a melhor ferramenta de comunicação para equipes?

Durante uma sessão de brainstorming há alguns meses, um membro da equipe disse, em tom de brincadeira: “O Slack é onde conversamos sobre o que fazer; o ClickUp é onde realmente fazemos.” Isso causou risadas, mas também me fez pensar em como essas ferramentas funcionam de maneira diferente.

Como alguém que já trabalhou com ambas, entendo como seus objetivos diferem.

No entanto, a escolha entre elas não se resume apenas a comparar recursos. Entender o que sua equipe precisa é igualmente importante.

Após uma avaliação minuciosa de ambas as ferramentas, elaborei um breve guia comparativo entre o Slack e o ClickUp para ajudá-lo a decidir qual é a opção mais adequada para sua equipe. 🎯

O que é o ClickUp?

Converse e acompanhe o trabalho no ClickUp Una trabalho e comunicação de forma integrada com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Projetada para ajudar equipes e indivíduos a organizar, acompanhar e gerenciar suas tarefas em um único lugar, ela oferece um conjunto flexível de ferramentas que atendem a diversos requisitos de projetos. A plataforma integra definição de metas, controle de tempo, visualização e colaboração para ajudar a personalizar fluxos de trabalho.

Os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos do ClickUp, como chat em tempo real, quadros brancos e recursos robustos de relatórios, reduzem a necessidade de várias ferramentas para diversos casos de uso, como desenvolvimento de software, marketing e gerenciamento de clientes.

Desde o gerenciamento de tarefas diárias até iniciativas de grande escala, ela elimina ineficiências, reduz silos e garante que todos permaneçam alinhados.

🔍 Você sabia? 53% dos trabalhadores remotos afirmam que trabalhar em casa torna mais difícil se sentir conectado aos colegas de trabalho. Isso destaca o papel fundamental de ferramentas de comunicação online eficazes, como o ClickUp, na redução da distância entre os membros de equipes remotas.

Recursos do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além do gerenciamento de projetos com uma variedade de recursos personalizados para atender às necessidades das equipes modernas.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos específicos que fazem do ClickUp a ferramenta perfeita para simplificar o trabalho e maximizar a eficiência. 👇

Recurso nº 1: Chat

O ClickUp Chat redefine a forma como as equipes se comunicam e colaboram entre si, combinando mensagens em tempo real com gerenciamento de tarefas e projetos em uma única plataforma poderosa.

Lembra-se da dificuldade constante de alternar entre aplicativos de chat e ferramentas de trabalho? O ClickUp Chat elimina isso de vez. Ele permite que você discuta ideias, gerencie tarefas e acompanhe projetos sem sair da conversa.

Cada Lista, Pasta ou Espaço no ClickUp possui automaticamente seu próprio canal, vinculando a comunicação diretamente ao trabalho que ele apoia. Qualquer alteração que você fizer no canal se aplica a esse Espaço, Pasta ou Lista.

Para garantir a segurança, o Chat permite que você personalize as permissões como públicas ou privadas. Além disso, com o FollowUps, você pode atribuir mensagens de chat como itens de ação, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida.

Procurando um tópico ou arquivo específico em uma conversa longa? O recurso Detalhes de localização permite que você veja tudo de uma só vez — tópicos do chat, descrições, seguidores e quaisquer arquivos compartilhados no chat.

Além disso, você pode adicionar um cabeçalho e uma descrição a cada chat para definir sua finalidade. Seja para brainstorming, acompanhamento do progresso ou compartilhamento de atualizações, os cabeçalhos mantêm as atualizações importantes em destaque, enquanto descrições claras ajudam os membros da equipe a entender imediatamente o foco.

Obtenha resumos gerados por IA com o ClickUp Brain no Chat

O ClickUp Brain alimenta os recursos do Chat, como a criação instantânea de tarefas a partir de mensagens, resumos de conversas e respostas rápidas extraídas do seu espaço de trabalho. Isso significa que você pode se manter informado e produtivo, mesmo que tenha perdido conversas anteriores.

Você pode iniciar chamadas de áudio ou vídeo diretamente no chat para esclarecer dúvidas ou discutir projetos cara a cara — sem a necessidade de aplicativos adicionais.

O chat integra todos os elementos do seu espaço de trabalho, seja para vincular tarefas, sincronizar atualizações ou realizar chamadas no SyncUp para colaboração por vídeo e áudio.

🔍 Você sabia? 68% das pessoas acreditam que a IA terá um impacto significativo no setor de comunicação nos próximos cinco anos.

Converta comentários em tarefas com o ClickUp Assign Comments

Os comentários de atribuição do ClickUp transformam feedbacks ou solicitações em tópicos de discussão em tarefas passíveis de execução. Em vez de perder detalhes essenciais, você pode atribuir comentários específicos a membros da equipe ou até mesmo a si mesmo. Isso garante que cada feedback seja rastreado e resolvido, aumentando a responsabilidade dentro da equipe.

A melhor parte? É fácil de usar; com apenas alguns cliques, você pode atribuir comentários diretamente a partir de discussões ou no ClickUp Docs sem precisar vasculhar longas sequências de mensagens ou documentos.

💡 Dica profissional: Elabore um plano de comunicação claro que especifique como e quando sua equipe deve se comunicar. Defina os principais canais a serem usados e certifique-se de que todos entendam o processo para se manterem informados.

Recurso nº 3: Clips

Compartilhe gravações de tela do seu espaço de trabalho com o ClickUp Clips

O ClickUp Clips facilita a comunicação e a colaboração em equipe, permitindo que você compartilhe ideias, feedbacks e atualizações de maneira clara e envolvente. Esqueça as mensagens de texto longas — basta gravar e compartilhar vídeos diretamente no ClickUp.

Permite que você compartilhe facilmente um plano de projeto, explique uma tarefa ou dê feedback. É uma maneira rápida e visual de transmitir suas ideias — perfeita para comunicação por vídeo assíncrona.

Sua integração com o ClickUp Brain é uma excelente adição à plataforma repleta de recursos. O assistente alimentado por IA transcreve automaticamente todas as gravações. As transcrições são pesquisáveis e incluem marcas de tempo, para que você possa encontrar rapidamente detalhes específicos sem precisar assistir ao vídeo inteiro novamente.

Além disso, você pode deixar comentários em qualquer momento específico do Clip, mantendo as discussões focadas e orientadas para a ação. Você pode incorporar essas gravações em tarefas, documentos ou comentários, ou criar um link público para partes interessadas externas.

📖 Leia também: Os melhores softwares e aplicativos para compartilhamento de tela

Preços do ClickUp

💡 Dica profissional: Mantenha seu chat do ClickUp organizado usando threads para tópicos ou projetos específicos.

O que é o Slack?

via Slack

O Slack é uma plataforma de mensagens para o ambiente de trabalho que centraliza a colaboração em equipe e a comunicação interna e externa.

Ela funciona como um hub onde as equipes podem conversar por meio de “canais”, espaços dedicados a tópicos ou projetos específicos, ou por mensagens diretas. A ferramenta de colaboração remota simplifica as discussões no ambiente de trabalho e reduz a dependência do e-mail.

O ambiente seguro, organizado e flexível do Slack também ajuda as equipes a se manterem conectadas, alinhadas e eficientes.

🧠 Curiosidade: Slack significa “Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Registro pesquisável de todas as comunicações e conhecimentos). Foi criado em 2009 por Stewart Butterfield.

💡 Dica profissional: Uma estratégia de comunicação bem-sucedida depende de check-ins regulares, expectativas claras e feedback aberto. Mantenha sua equipe alinhada estabelecendo cronogramas de comunicação estruturados e garantindo que as principais atualizações estejam facilmente acessíveis a todos.

Recursos do Slack

O Slack é, antes de tudo, uma plataforma de comunicação que melhora a eficiência do fluxo de trabalho e cria um espaço de trabalho conectado. Vamos dar uma olhada em seus recursos, desde funcionalidades básicas, como canais e mensagens diretas, até integrações avançadas. 👇

Participe ou inicie uma reunião a partir de mensagens diretas ou canais

O Slack usa canais para centralizar conversas sobre tópicos, projetos ou equipes específicos. Esses espaços dedicados organizam as discussões, facilitando a localização de informações ou decisões relevantes. Os canais públicos permitem a colaboração em toda a organização, enquanto os canais privados oferecem espaços específicos para discussões confidenciais.

O Slack possui “mensagens diretas” (MDs) para discussões privadas e diretas, seja em conversas individuais ou em pequenos grupos. Esse recurso é ideal para uma comunicação rápida e informal.

Além disso, o Slack possui um recurso chamado “huddle” para reuniões de áudio e vídeo, que imita as conversas informais no escritório. Ele oferece suporte ao compartilhamento de tela e à colaboração em tempo real, proporcionando aos usuários uma maneira rápida de resolver problemas ou debater ideias.

🧠 Curiosidade: O Slack se integra a mais de 2.600 aplicativos, incluindo Google Drive, Zoom, Trello, Jira e muitos outros.

Recurso nº 2: Funcionalidade de pesquisa e alertas personalizáveis

Encontre arquivos e mensagens relevantes

O recurso de pesquisa do Slack permite recuperar rapidamente mensagens, arquivos e conteúdo dos canais. A capacidade de pesquisar em todas as comunicações do espaço de trabalho garante que você não perca nenhuma informação, mesmo em ambientes de alto tráfego.

Além disso, possui configurações de notificação personalizáveis para ajudar os usuários a priorizar mensagens. O modo Não Perturbe permite concentração ininterrupta, silenciando as notificações durante horários definidos.

O Slack também possui uma funcionalidade de “grupos de usuários” que permite enviar notificações direcionadas a várias pessoas dentro de um espaço de trabalho. Esse recurso é útil para líderes de equipe que precisam se comunicar com grupos específicos sem marcar todos individualmente.

🧠 Curiosidade: Um truque útil do Slack é pressionar a “seta para cima” para editar rapidamente sua última mensagem, enquanto Option + Clique (Mac) ou Alt + Clique (PC) marca uma mensagem como não lida.

Recurso nº 3: IA

Obtenha resumos simples das conversas com IA

O plano Enterprise Grid do Slack inclui recursos de IA para resumir threads, canais e arquivos compartilhados, permitindo que você fique por dentro das informações mais importantes.

Ela também aprimora a funcionalidade de pesquisa, permitindo que você faça perguntas em linguagem natural e recebendo respostas concisas com base em mensagens ou arquivos relevantes dentro da plataforma. Para seus dias de folga, a IA do Slack fornece resumos diários que sintetizam as atividades em canais selecionados.

📮 ClickUp Insight: 12% dos profissionais afirmam que o trabalho totalmente remoto é o ideal, enquanto 48% preferem modelos híbridos. No entanto, para que a colaboração prospere em ambientes remotos ou híbridos, você precisa das ferramentas certas. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp elimina silos. Mantenha suas tarefas, documentos, chats e projetos centralizados e pesquisáveis em um único espaço de trabalho, para que as equipes permaneçam alinhadas — não importa onde trabalhem! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security observou um aumento de 80% na satisfação com o trabalho em equipe graças às ferramentas de colaboração integradas do ClickUp.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+Pro: US$ 15/mês por usuário

Plano Enterprise Grid: Preço personalizado

📖 Leia também: Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

ClickUp x Slack: comparação de recursos

Embora o ClickUp e o Slack ofereçam recursos exclusivos para a colaboração em equipe, o ClickUp se destaca como uma plataforma completa para gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e aumento da produtividade da equipe.

Em contrapartida, o Slack concentra-se principalmente na comunicação, oferecendo canais, mensagens diretas e integrações.

Vamos comparar os principais recursos para ver qual ferramenta atende melhor às necessidades da sua equipe. 💁

Critérios ClickUp Slack Funcionalidade principal Gerenciamento abrangente de tarefas e projetos com recursos extensivos de colaboração Comunicação e colaboração em tempo real Gerenciamento de tarefas Recursos avançados, incluindo gráficos de Gantt, dependências e fluxos de trabalho personalizados Gerenciamento de tarefas limitado; depende de integrações Personalização Fluxos de trabalho, painéis e campos altamente personalizáveis Canais e notificações personalizáveis Interface do usuário Intuitiva, fácil de usar e repleta de recursos Fácil de usar para uma integração rápida Recursos de colaboração Comentários nas tarefas, edição de documentos e acompanhamento colaborativo de metas Canais, mensagens diretas e compartilhamento de arquivos Ideal para Equipes que precisam de ferramentas robustas de gerenciamento de projetos Equipes focadas em comunicação simples

Recurso nº 1: Personalização e flexibilidade

Primeiro, vamos falar sobre personalização e flexibilidade. Veja como o ClickUp e o Slack se comparam na hora de definir fluxos de trabalho e adaptar a plataforma às necessidades da sua equipe.

ClickUp

O ClickUp oferece amplas opções de personalização, permitindo que as equipes moldem fluxos de trabalho, campos e painéis para se adequarem exatamente aos seus processos. Desde status de tarefas personalizados e campos personalizados até painéis detalhados, você pode criar um ambiente que reflita seus fluxos de trabalho exclusivos.

Slack

O Slack permite que os usuários personalizem aspectos como canais, notificações e integrações, o que ajuda a otimizar a comunicação. No entanto, seus recursos de personalização limitam-se principalmente a esses recursos voltados para a comunicação. Ele não oferece a personalização mais aprofundada do fluxo de trabalho de projetos que o ClickUp proporciona.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence esta rodada com seus recursos de gerenciamento de projetos personalizáveis e robustos.

Recurso nº 2: Colaboração

A seguir, vamos analisar a colaboração. Como essas ferramentas ajudam sua equipe a se manter conectada e a trabalhar em conjunto?

ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos que integra compartilhamento de documentos, threads de comentários e chat diretamente em sua estrutura. As discussões são vinculadas a projetos específicos para ajudar as equipes a se manterem alinhadas. O recurso de chat do ClickUp permite vincular tarefas diretamente nas conversas, garantindo que o contexto não se perca entre as ferramentas — um problema frequente no Slack.

Slack

Embora o Slack seja ótimo para conversas em tempo real e mensagens diretas, ele carece de recursos colaborativos profundamente integrados. Tarefas, documentos e fluxos de trabalho não fazem parte inerentemente da funcionalidade do Slack, tornando-o menos ideal para equipes que precisam ter tudo em um só lugar.

🏆 Vencedor: O ClickUp assume a liderança com seus recursos de colaboração integrados, mantendo tudo, desde tarefas até discussões, em um só lugar.

🧠 Curiosidade: A clássica política de “portas abertas”, outrora popular em ambientes de escritório para incentivar a comunicação entre funcionários e a gerência, evoluiu na era digital. Com ferramentas como o ClickUp, os líderes agora podem ter uma “porta digital aberta”, tornando-se mais acessíveis para feedbacks rápidos ou orientações.

Recurso nº 3: Experiência do usuário

Se você precisa de algo simples e intuitivo ou rico em recursos e abrangente, vamos ver qual plataforma facilita mais a adaptação da sua equipe.

ClickUp

O conjunto de recursos do ClickUp oferece funcionalidades muito mais abrangentes, mas tem uma curva de aprendizado íngreme. Suas ferramentas avançadas para gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho de projetos podem exigir mais tempo para serem dominadas, tornando-o mais adequado para equipes que buscam uma plataforma completa e multifuncional.

Slack

A interface simples e intuitiva do Slack facilita o início rápido das equipes. Seu foco no design intuitivo incentiva interações informais, promovendo um senso de comunidade.

🏆 Vencedor: É um empate! Se você está procurando uma ferramenta simples para conversas informais, pode optar pelo Slack. Por outro lado, se você precisa de uma ferramenta rica em recursos que otimize todas as conversas relacionadas ao trabalho, o ClickUp é a sua escolha.

Recurso nº 4: Definição e acompanhamento de metas

Vamos comparar o Slack e o ClickUp para definição de metas e acompanhamento do andamento das tarefas.

ClickUp

O ClickUp se destaca por ajudar as equipes a manterem o foco em seus objetivos, com recursos integrados de definição e acompanhamento de metas. As equipes podem definir metas claras, dividi-las em metas menores e monitorar o progresso em tempo real.

Essa funcionalidade é útil para manter projetos de longo prazo sob controle e garantir que você cumpra os prazos.

Slack

O Slack não oferece ferramentas específicas para acompanhamento de metas. Embora facilite a comunicação em torno das metas, ele não possui a estrutura que o ClickUp oferece para definir, gerenciar e medir o sucesso.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva essa com suas robustas ferramentas de definição e acompanhamento de metas, mantendo sua equipe alinhada e no caminho certo.

🔍 Você sabia? Se sua equipe usa o Slack, você ficará feliz em saber que o ClickUp se integra perfeitamente a ele. A integração entre o ClickUp e o Slack permite conectar as duas plataformas, mantendo sua equipe alinhada.

Recurso nº 5: Lembretes e notificações

Por fim, vamos explorar lembretes e notificações e como cada ferramenta ajuda sua equipe a manter o controle das tarefas e dos prazos.

ClickUp

Os recursos de lembretes do ClickUp ajudam você a manter o controle das tarefas. Você pode configurá-los para datas de vencimento ou prazos personalizados, para que você sempre saiba o que vem a seguir e mantenha sua equipe no caminho certo.

Slack

Embora seja eficiente como aplicativo de comunicação em equipe, o Slack concentra-se principalmente nas configurações de notificação para mensagens e menções. Ele não oferece recursos de lembrete de tarefas como o ClickUp.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor com seu poderoso sistema de lembretes, mantendo sua equipe em dia com as tarefas e prazos.

📖 Leia também: Descubra como o chat “para tudo” do ClickUp, impulsionado por IA, está redefinindo a comunicação em equipe ao oferecer uma experiência de usuário superior, mais poderosa e mais útil.

Slack x ClickUp no Reddit

Fomos ao Reddit para ver a opinião das pessoas sobre o Slack e o ClickUp. Embora não haja tópicos específicos comparando os dois, vamos ver o que os usuários dizem sobre eles.

À primeira vista, o Slack faz um trabalho simples de forma simples… O produto tem uma complexidade que fica em segundo plano se você quiser apenas uma ferramenta de comunicação simples.

À primeira vista, o Slack faz um trabalho simples de forma simples… O produto tem uma complexidade que fica em segundo plano se você quiser apenas uma ferramenta de comunicação simples.

O novo ClickUp Chat está disponível na parte superior da tela, tanto no desktop quanto no celular. É muito fácil acessá-lo e conversar, para saber se há mensagens para responder, etc.

O novo ClickUp Chat está disponível na parte superior da tela, tanto no desktop quanto no celular. É muito fácil acessá-lo e conversar, para saber se há mensagens para responder, etc.

Quando perguntaram se o Slack valia a pena.

Experimentamos o Slack no ano passado, mas não deu certo. Havia grandes problemas com as pessoas não recebendo notificações.

Experimentamos o Slack no ano passado, mas não deu certo. Havia grandes problemas com as pessoas não recebendo notificações.

Um usuário do Reddit compartilhou seu entusiasmo com os novos recursos do ClickUp Chat:

Ei! O ClickUp Chat inclui os recursos que você mencionou acima e muito mais. Os principais recursos incluem Chats e Canais, Mensagens Diretas, Tópicos, Chamadas de Voz e Vídeo, Feed de Atividades, Notificações Push, Lembretes, Barra Lateral Personalizada, Rascunhos e Mensagens Enviadas, Integrações e muito mais!

Ei! O ClickUp Chat inclui os recursos que você mencionou acima e muito mais. Os principais recursos incluem Chats e Canais, Mensagens Diretas, Tópicos, Chamadas de Voz e Vídeo, Feed de Atividades, Notificações Push, Lembretes, Barra Lateral Personalizada, Rascunhos e Mensagens Enviadas, Integrações e muito mais!

🔍 Você sabia? 74% dos recrutadores afirmam que o domínio de ferramentas de comunicação digital e videoconferência é essencial para os candidatos a vagas de emprego.

Bônus: Alternativas ao Slack!

Qual ferramenta de comunicação é a melhor?

Os resultados já saíram e temos um vencedor claro. 💪

É o ClickUp! 🤩

Embora o Slack tenha sido a escolha preferida para comunicação, ele se concentra exclusivamente em mensagens. Ele se destaca por manter as equipes conectadas, mas não se equipara aos concorrentes quando se trata de gerenciar projetos, acompanhar tarefas e integrar fluxos de trabalho.

O ClickUp é um aplicativo completo para trabalho, comunicação e gerenciamento de projetos. É uma solução abrangente, desde o estabelecimento de metas até o compartilhamento de documentos e a automação de fluxos de trabalho.

Por que não experimentar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!