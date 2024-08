Liderança vs. Gerenciamento: Qual é a diferença? [Com práticas recomendadas para o envolvimento dos funcionários]

Liderança e gerenciamento significam a mesma coisa para você? Não se preocupe; você não é o único! No entanto, essa certamente não é outra situação potAto-potatO, pois os dois termos são tudo menos sinônimos.

Embora ambos os conceitos se concentrem em capacitar os funcionários e atingir as metas organizacionais, a principal diferença entre liderança e gerenciamento está em suas funções individuais. Por exemplo, as habilidades de liderança consistem em influenciar outras pessoas, enquanto as habilidades de gerenciamento envolvem a implementação de processos com coordenação e controle.

Neste artigo, discutiremos liderança vs. gerenciamento e esclareceremos suas diferenças fundamentais em nível organizacional. Também exploraremos:

Conceitos sobrepostos de liderança e gerenciamento

Estratégias e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de gerenciamento e liderança

Compreensão das habilidades de liderança

Você já se sentiu motivado pelas palavras ou ações de outra pessoa? Digamos, por uma academia de ginástica e influenciador de produtividade que se preocupa com uma alimentação saudável, prepara refeições caseiras e vai à academia três vezes por semana! 🏋️

Os líderes inspiram você de forma semelhante - suas ações e comportamento dão a um grupo de pessoas um impulso extra de motivação para continuar e atingir metas coletivas. Muitos associam a liderança a altos cargos em uma empresa, como o de diretor executivo (CEO) ou estrategista, mas o conceito tem mais a ver com ter a influência social e a mentalidade de crescimento para incentivar as pessoas a agir (em vez de forçá-las a isso).

Os líderes tendem a se concentrar no panorama geral e a aproveitar a rede de contatos e os aspectos de formação de equipes para avançar. Eles mantêm a missão da empresa em mente e convidam todos os membros da equipe a contribuir para sua visão estratégica.

Qualquer função de liderança de alto nível tem a ver com inspirar a lealdade e o moral da equipe, o que pode parecer vago. No entanto, um bom líder tem as quatro habilidades concretas a seguir que o ajudam a orientar as equipes:

1. Visão para direcionar as pessoas para o sucesso do negócio

Os líderes eficazes fornecem uma visão à sua equipe, que pode ser traduzida em planos acionáveis que determinam os fluxos de trabalho diários dos funcionários. A visão pode ser um resultado desejado de longo prazo, como a criação de uma ferramenta de software inovadora, a reformulação da cultura da empresa ou a expansão das operações em nível global.

Dica: Os líderes com uma visão clara precisam pensar no futuro e definir estratégias acionáveis sobre quais botões apertar para alcançar a linha de chegada. Uma maneira de fazer isso é usar a ferramenta gratuita Modelo de visão para valores do ClickUp . Oferece suporte passo a passo aos líderes na conversão de declarações de visão e missão em metas e objetivos mensuráveis para orientar a equipe de planejamento.

Alinhe seus valores à sua visão com o modelo Values to Vision

2. Capacidade de inspirar as pessoas

Imagine que alguém entre em seu escritório dizendo: Guardiões, vamos trabalhar mais e lançar o software até o final do mês. Isso faz dele um grande líder? Não!

O fator X de uma liderança eficiente é a capacidade de inspirar as pessoas - os líderes são bem versados em usar a mensagem e a entrega corretas para motivar todos os seus funcionários a alcançar os resultados desejados.

O trabalho de um líder é despertar a paixão em sua equipe, fazendo com que se sintam valorizados e lembrando cada membro da equipe de seus pontos fortes. A ideia é dar a todos um senso de realização que os leve a assumir a responsabilidade por suas tarefas. Dessa forma, um líder eficaz pode transferir sua energia e seu entusiasmo para a equipe à medida que se esforça para atingir as metas da equipe. 💪

3. Criatividade e motivação para promover mudanças

Um grande líder se afasta do status quo e se esforça e luta por melhorias, seja no setor ou em sua própria empresa. Isso geralmente significa pensar fora da caixa e encontrar maneiras inovadoras de:

Envolver grandes grupos de pessoas

Preparar apresentações chamativas para atrair seu público-alvo

Apoiar os funcionários durante iniciativas de mudança

Leitura de bônus: Confira 10 estratégias para se tornar um líder de mudanças bem-sucedido ! 🌻

4. Liderando pessoas com inteligência emocional

Líderes fortes desenvolvem inteligência emocional excepcional ao longo do tempo. Eles compreendem e leem as emoções de sua equipe como se fossem um livro. Com o tempo, eles até aprendem a manobrar essas emoções para saber o que um funcionário quer e sugerir maneiras mutuamente benéficas de chegar lá.

Por outro lado, a falta de inteligência emocional pode resultar em mal-entendidos e diminuir a motivação da equipe . É exatamente por isso que um líder eficaz lida com relacionamentos interpessoais, conflitos de equipe e situações tensas com clientes com uma abordagem centrada na solução. Os exemplos incluem:

Oferecer um programa de treinamento a um funcionário dedicado, mas pouco qualificado, em vez de demiti-lo

Convocar uma reunião de ligação entre chefes de departamento estressados por causa de horários conflitantes

Exemplos de liderança eficaz

Uma liderança eficiente e inteligente é a chave para desencadear mudanças em todas as esferas, seja na política, no entretenimento ou nas mudanças climáticas. 🔑

Por exemplo, Abraham Lincoln demonstrou habilidades de liderança estelares na esfera política. Suas habilidades de oratória persuasiva e seu compromisso com os valores fundamentais centrados na liberdade foram cruciais quando ele liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil.

Embora Lincoln fosse cortês com seus oponentes, sua abordagem obstinada lhe dava uma vantagem durante discussões propensas a conflitos. Seus esforços de liderança conquistaram o apoio do povo americano e, por fim, levaram à abolição da escravidão, tornando-o um símbolo da dignidade humana e da democracia em todo o mundo.

Passando para o campo dos negócios, vamos destacar alguém que teve um desempenho incomparável no setor de entretenimento: Walt Disney. Sua estratégia de liderança era simples: valorizar sua equipe e envolvê-la em todas as decisões. Ele era voltado para as pessoas e garantia que sua equipe entendesse sua visão. Disney também era conhecido por assumir riscos de forma inteligente - ele não tinha medo de mudanças inovadoras, mas era sábio o suficiente para escolher suas batalhas. Essa atitude de liderança o ajudou a construir um império de entretenimento que continua a prosperar.

Compreensão das habilidades gerenciais

A função de um gerente gira em torno de planejar, organizar e ajustar as tarefas e operações do dia a dia, bem como coordenar equipes para atingir objetivos. Eles são executores - aqueles que executam a visão do líder e trabalham em conjunto com as equipes para otimizar recursos, organizar processos e eliminar tarefas da lista de tarefas coletivas.

Os bons gerentes priorizam a entrega de resultados com base em metas predefinidas, sejam elas maior produtividade maior satisfação no trabalho ou recursos otimizados. Os membros da equipe seguem as ordens do gerente, não necessariamente por causa de sua personalidade inspiradora ou simpatia, mas porque precisam respeitar a hierarquia da equipe.

Vamos explorar as quatro habilidades essenciais para um gerenciamento eficaz

1. Aptidão para a organização

O domínio da organização é uma das qualidades gerenciais mais importantes que complementam a liderança. Espera-se que um gerente divida os projetos em tarefas granulares e crie e gerencie cronogramas, considerando recursos como tempo, dinheiro e disponibilidade da equipe.

É claro que as habilidades organizacionais não são algo com que você nasce. Os grandes gerentes geralmente contam com ferramentas e modelos de agendamento para ajudá-los. Por exemplo, o

Modelo de programação de equipe do ClickUp

o ClickUp, com seus calendários em tempo real e mapas visuais de carga de trabalho, é a ferramenta de agendamento ideal para muitos gerentes.

O modelo de cronograma de equipe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a manter-se organizado e a acompanhar o cronograma da sua equipe.

2. Adaptabilidade em situações de crise

O trabalho de um gerente é manter o controle do que deve ser feito e quando. Portanto, outra habilidade importante que eles desenvolvem é fazer ajustes em tempo real para acomodar mudanças de recursos e situações de crise.

A essência da adaptabilidade em uma função gerencial pode ser resumida como responsabilidade. Um gerente precisa se responsabilizar por garantir que os objetivos finais - como a entrega de um projeto ou um evento planejado - sejam alcançados apesar dos desafios.

Normalmente, eles cultivam a adaptabilidade compreendendo os estilos de trabalho das equipes e logística de processos, prever riscos e manter canais de comunicação saudáveis e bidirecionais que ajudem os funcionários a serem mais receptivos às mudanças.

3. Monitoramento do desempenho e do envolvimento dos funcionários

A maioria das funções gerenciais exige uma estrutura organizacional robusta que permita o desenvolvimento profissional e facilite a retenção de funcionários.

Um bom gerente não está lá apenas para atribuir tarefas à sua equipe e sair até que o projeto seja concluído - ele constantemente monitora o desempenho e analisa KPIs para identificar possíveis gargalos de qualidade, fornecer feedback e tomar medidas corretivas para fortalecer sua equipe.

4. Processo eficiente de tomada de decisões

Um ótimo gerente é aquele que é decisivo. Se a sua equipe estiver presa em um problema, você não pode recuar com uma desculpa fraca como: Eu não sei; descubra. 🤷

Digamos que você precise agilizar o lançamento de um produto. Seu trabalho aqui é tomar decisões para minimizar o atrito operacional. Agora, você pode pedir sugestões à sua equipe. Ainda assim, no final das contas, é você quem precisa verificar os recursos disponíveis e as cargas de trabalho existentes, priorizar as tarefas e talvez até tirar pessoas de outros projetos para que todos se comprometam com o prazo mais apertado.

Além disso, os gerentes devem comunicar as decisões a tempo, dar espaço para sugestões e oferecer argumentos para aumentar a transparência dentro das equipes.

Dica: Nem todo gerente tem tempo para se dedicar a processos elaborados de tomada de decisão. Felizmente, você pode usar o Modelo de árvore de decisão do ClickUp para visualizar os riscos e as oportunidades associados a várias soluções e tomar decisões mais rapidamente.⚡

Use este modelo para analisar as soluções e opções disponíveis, incluindo riscos e recompensas, e tenha mais clareza ao tomar decisões

Um exemplo de gerenciamento bem-sucedido

Um exemplo esclarecedor de gerenciamento bem-sucedido que se transformou em uma liderança fantástica é o caso de

Andrew Cherng

andrew Cherng, fundador da rede de restaurantes Panda Express.

Cherng abriu o primeiro restaurante em 1973 e, desde então, expandiu seu império para mais de 2.400 restaurantes nos EUA! Seu sucesso pode ser atribuído ao fato de colocar as pessoas em primeiro lugar estilo de gerenciamento e paixão pelo aprendizado e aprimoramento contínuos.

Cherng também investe ativamente em seus funcionários e incentiva os gerentes mais novos da rede a oferecer o melhor serviço com base em três princípios:

Ser proativo Priorizar a execução de tarefas de qualidade Ser respeitoso no trabalho

Liderança vs. Gerenciamento: Principais diferenças

A liderança e a gestão nos negócios são como um violino e uma viola em uma orquestra sinfônica - são semelhantes, mas têm características distintas que lhes permitem desempenhar papéis únicos. 🎻

Vamos nos aprofundar em algumas diferenças importantes de gerenciamento vs. liderança:

Visão vs. execução

Os melhores líderes são visionários - eles estão sempre um passo à frente, pensando em onde querem estar no futuro e criando um plano de jogo para chegar lá.

Entretanto, os grandes líderes não são irrealistas em sua visão. Eles estão cientes das limitações do processo e inspiram as pessoas a trabalharem apesar dessas deficiências. Eles se concentram em metas futuras e comunicam o aspecto "por que" de sua visão a cada membro da equipe.

Por outro lado, os gerentes têm tudo a ver com execução - eles se concentram no presente e exercem autoridade para realizar as tarefas. Em situações difíceis, um gerente aceita as coisas como elas são e tenta tirar o melhor proveito dos recursos existentes.

Pode-se dizer que os gerentes transformam as ideias de liderança em realidade.

Dica: Os gerentes e líderes investem muito tempo no planejamento da viabilidade de uma visão em termos de processos, mas ainda assim acabam tendo conflitos. O melhor cenário aqui é fazer um brainstorming das metas de amplo alcance e dos aspectos relevantes do processo lado a lado e considerar proativamente quaisquer possíveis obstáculos.

Se precisar de uma tela compartilhada para fazer um brainstorming, entre no

Modelo de fluxo de processo do ClickUp

para planejamento visual avançado do fluxo de trabalho.

Simplifique a visualização do projeto com uma visão geral clara e concisa de seu fluxo de trabalho de ponta a ponta

Inspiração vs. controle

Os líderes inspiram e motivam os outros a atingir metas gerais e instilam um sentimento de propósito nas equipes. A pesquisa mostra.) que a liderança eficaz e a motivação resultante aumentam a satisfação no trabalho e a produtividade.

Mas os líderes não estão preocupados com o controle das operações diárias - os gerentes sim. Eles implementam processos e verificam se todas as tarefas estão no caminho certo para atingir as metas organizacionais. Pode-se dizer que a atenção do gerente está no nível micro das coisas que, em última análise, ajudam a cumprir a missão da empresa definida pelos líderes.

Inovação vs. organização

Como disse o acadêmico Warren Bennis: O gerente administra, o líder inova. Essa afirmação resume uma diferença importante entre as duas funções: os líderes sempre pensam em melhorias. Eles buscam constantemente inovações e mudanças impactantes que possam ajudá-los a resolver problemas e superar desafios. O status quo é seu maior medo, e sua missão é escapar dele e continuar subindo na escada. 🪜

Os gerentes bem-sucedidos administram os processos existentes com pouca preocupação com o status quo. Eles se preocupam em manter a máquina funcionando sem problemas.

Portanto, os gerentes trabalham para atingir metas predeterminadas usando as ferramentas já disponíveis em sua caixa de ferramentas. Eles não saem em busca de ferramentas melhores - esse é o trabalho dos líderes.

Bônus: O Modelo de gerenciamento de ideias de inovação do ClickUp é uma experiência obrigatória para líderes e gerentes, pois não só ajuda a gerenciar novas ideias, mas também apoia os processos de implementação.

Os gerentes e líderes podem usar o modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation para capturar, rastrear e priorizar oportunidades urgentes em conjunto

Onde a liderança e a gerência se cruzam?

Não é coincidência o fato de a liderança e a gestão serem frequentemente confundidas e usadas de forma intercambiável. O escopo desses dois conceitos se cruza em vários aspectos, principalmente:

Estratégia: Os líderes criam estratégias de longo prazo para cumprir sua missão. Os gerentes se concentram em estratégias de curto prazo que lhes permitem concluir as tarefas dentro dos prazos

Os líderes criam estratégias de longo prazo para cumprir sua missão. Os gerentes se concentram em estratégias de curto prazo que lhes permitem concluir as tarefas dentro dos prazos Habilidades de tomada de decisão: Tanto os líderes quanto os gerentes devem ser capazes de coletar e analisar dados, estimar riscos e escolher o melhor caminho a seguir. Eles são responsáveis por suas ações e não podem culpar os outros por fracassos decorrentes de decisões ruins

Tanto os líderes quanto os gerentes devem ser capazes de coletar e analisar dados, estimar riscos e escolher o melhor caminho a seguir. Eles são responsáveis por suas ações e não podem culpar os outros por fracassos decorrentes de decisões ruins Foco nas equipes: Outra semelhança importante é o papel dos líderes e gerentes na promoção de uma cultura empresarial saudável e na satisfação dos funcionários. Sob boa liderança e gerenciamento, os membros da equipe prosperam, sentem-se engajados e valorizados, e não tendem a se demitir . Pelo contrário, líderes e gerentes ruins sobrecarregam suas equipes com expectativas irrealistas que afetam negativamente o local de trabalho

Outra semelhança importante é o papel dos líderes e gerentes na promoção de uma cultura empresarial saudável e na satisfação dos funcionários. Sob boa liderança e gerenciamento, os membros da equipe prosperam, sentem-se engajados e valorizados, e não tendem a se demitir . Pelo contrário, líderes e gerentes ruins sobrecarregam suas equipes com expectativas irrealistas que afetam negativamente o local de trabalho Consistência: Por fim, tanto os líderes quanto os gerentes devem manter a consistência entre suas palavras e ações para parecerem figuras confiáveis 🫡

3 Práticas recomendadas e dicas para se tornar bons líderes e gerentes

Tanto os líderes quanto os gerentes são figuras voltadas para os funcionários, embora em funções diferentes. Aqui estão três práticas recomendadas comuns para desempenhar qualquer uma das funções com sucesso:

1. Seja um modelo a ser seguido

Se você quer que as pessoas o respeitem e confiem em você, deve ser um modelo e praticar o que prega. Sua equipe observa como você atua - se você fala o que pensa, mas não faz o que faz, eles não estarão inclinados a seguir seus passos ou a vê-lo como uma figura de autoridade.

Aqui estão algumas qualidades obrigatórias para ser um grande gerente e líder que proporciona estabilidade à sua equipe:

Concentre-se na solução de problemas para sua equipe

Manter a humildade e a transparência nas interações com os funcionários

Fornecer diretrizes e exemplos claros quando necessário

Manter um diálogo aberto com as equipes e pedir opiniões

Seja orientado para os resultados, mas dê apoio

Delegue a tomada de decisões de baixo risco para mostrar que você confia na sua equipe

2. Ouça a sua equipe

Verificar o pulso da sua equipe de vez em quando ajuda você a ter uma ideia dos níveis de satisfação e engajamento dela, o que ajuda a

melhorar sua liderança

e habilidades gerenciais.

Pratique a escuta ativa ao considerar as perspectivas e atitudes de sua equipe em relação ao trabalho ou a uma decisão específica. Preste atenção às percepções da equipe sobre ineficiências de processos, problemas de agendamento e bloqueios operacionais, faça mais perguntas e desenvolva soluções melhores para atingir metas e aprimorar

dinâmica da equipe

.

3. Use as ferramentas certas para obter colaboração e sucesso nos negócios

Nas últimas décadas, as ferramentas de software de negócios e comunicação influenciaram muito a forma como os líderes e gerentes operam. Você não precisa mais depender de trabalhos demorados, como verificar manualmente o status de projetos ou organizar longas reuniões para compartilhar detalhes de tarefas. **Tudo o que você precisa é de um

gerenciamento de trabalho completo

solução para:

Comunicar-se e colaborar com as equipes

Definir metas claras e planejar cronogramas

Criar uma base de conhecimento para dar suporte aos funcionários

Nossa recomendação é

ClickUp

um aplicativo multifuncional de tarefas e

solução de gerenciamento de projetos

com recursos para centralizar o trabalho, otimizar processos e colaborar com equipes em qualquer escala. A plataforma não só oferece suporte à tomada de decisões com base em dados, mas também deixa você com mais tempo para se concentrar na elaboração de estratégias e na solução de problemas.

Vamos ver como o ClickUp auxilia nas funções de liderança e gerenciamento 🌺

Use o pacote ClickUp Project Management como seu centro de comando

Concentre-se no que é mais importante com o ClickUp Project Management

O

Gerenciamento de projetos ClickUp

é um conjunto robusto de recursos que permite criar, organizar e monitorar tarefas, alternar perspectivas, definir prioridades e se comunicar - tudo o que um bom líder ou gerente precisa. 😎

Para começar, você pode capacitar as equipes criando uma base de conhecimento centralizada no

Documentos do ClickUp

. Em vez de compartilhar estratégias, visões e planos de tarefas por meio de reuniões elaboradas, você pode compilar todos os seus ativos de conhecimento em pastas organizadas, permitindo que seus funcionários recebam suporte contínuo enquanto realizam suas tarefas.

O ClickUp também ajuda na programação flexível de projetos. Use

Tarefas do ClickUp

,

Calendário

e

Gráficos de Gantt

para criar, atribuir, categorizar e monitorar o trabalho com apenas alguns cliques.

Mude as perspectivas com mais de 15

Visualizações ClickUp

-do básico

Lista

e

Visualizações da diretoria

para opções avançadas de

visualização de cargas de trabalho

ou

cronogramas de projetos

. Alterne as visualizações para identificar ineficiências e obstáculos com antecedência e

otimizar recursos

em qualquer lugar.

Você apreciará os recursos de comunicação colaborativa, como

Bate-papo do ClickUp

e

Atribuir comentários

. Use-os para trocar mensagens com equipes multifuncionais em tempo real, sem sair da plataforma. Aproveite as vantagens do

Recurso de menções

para fazer menções rápidas aos colegas de equipe.

A ideia por trás desses recursos é ajudar os líderes e gerentes a se manterem conectados com sua força de trabalho sem esforço, promovendo uma cultura empresarial mais saudável e decisões mais tranquilas.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Você também pode usar o

Quadros brancos ClickUp

para fazer brainstorming com sua equipe. São telas digitais ideais para criar estratégias e resolver problemas. Use-as para criar planos de curto e longo prazo à prova de bala e passar das ideias para a realidade. 🧠

Aproveite as vantagens do ClickUp Goals para um acompanhamento refinado das metas

Seja você um líder ou gerente (ou ambos), você está sempre trabalhando para atingir uma meta. No entanto, os outros não o seguirão nem confiarão em você se o seu metas de curto ou longo prazo não estão claras ou são irrealistas. Com

Metas do ClickUp

, você pode

definir, gerenciar e ajustar suas metas

rastrear as porcentagens de conclusão e monitorar as metas de entrega.

Escolha o tipo de meta (número, verdadeiro/falso, moeda ou tarefas) e permita que o ClickUp

rastrear metas

para você! Organize as metas em pastas para facilitar a navegação e o controle.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Os líderes e gerentes também devem

estabelecer marcos

para definir os principais pontos de progresso dos projetos. Isso os ajuda a ficar de olho nas metas de longo alcance sem microgerenciar seus funcionários.

Configurando personalizados

Painéis do ClickUp

é outra forma de monitorar metas e métricas de desempenho à distância. Você pode organizar seu Dashboard para exibir dados em tempo real, como o tempo registrado ou as vendas realizadas, e aproveitar insights acionáveis ao longo do dia. 😏

Adote a consistência da comunicação com os modelos do ClickUp

Líderes e gerenciar equipes é mais fácil com os modelos ClickUp - eles têm seções predefinidas para ajudá-lo a se comunicar de forma consistente em vários casos de uso e com o mínimo de erros!

Se você deseja definir metas claras e desenvolver um plano de ação produtivo para impulsionar o sucesso de sua organização, experimente os modelos do ClickUp

modelos de plano de desenvolvimento

. Eles podem ajudá-lo a organizar as ideias de forma mais profissional e até mesmo a explorar o escopo de crescimento dos funcionários.

Se estiver expandindo suas equipes de liderança ou gerenciamento, planeje as transições propostas com

modelos de planejamento de sucessão

. Eles o ajudarão a definir funções e cargos, esclarecer as responsabilidades esperadas e elaborar um plano de jogo transparente para o futuro. Você pode explorar

A biblioteca do ClickUp

que tem mais de 1.000 opções de modelos para liderança e gerenciamento. 💗

Liderança vs. Gerenciamento: Implemente sua visão com o ClickUp

A liderança e a gerência podem diferir em muitos aspectos, mas ambas as funções contribuem igualmente para o sucesso organizacional. Felizmente, você pode aproveitar ferramentas como o ClickUp para realizar todos os tipos de tarefas como líder e gerente.

Com recursos para

definição de metas

comunicação, colaboração e monitoramento do progresso, o ClickUpcentraliza os diversos aspectos de ambas as funções e lhe dá controle total sobre o seu trabalho. Registre-se hoje mesmo e lance sua empresa ao sucesso! ✨