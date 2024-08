A lista definitiva dos 10 influenciadores de produtividade que você deve seguir [edição de 2024]

As redes de mídia social continuam a atrair um número recorde de usuários ( 4.9 bilhões em 2023 -o que representa mais de 60% da população global!). Plataformas como Facebook, Instagram e TikTok lançaram as bases para outro nicho lucrativo marketing de influência . Com mais de 50 milhões de influenciadores em todo o mundo, espera-se que o setor cresça para US$ 24 bilhões até o final de 2024.

Como as pessoas em todo o mundo correm contra o relógio para conciliar trabalho, família, amigos e tarefas domésticas, um grupo de influenciadores se tornou particularmente popular: influenciadores de produtividade.

Esses influenciadores oferecem dicas e truques de produtividade sobre como organizar sua agenda e superar as distrações para se tornar a versão mais eficiente de si mesmo. Mas com centenas de influenciadores de produtividade por aí, quais deles merecem ser seguidos?

Neste artigo, apresentaremos a você 10 influenciadores de produtividade que publicam conteúdo de qualidade que inspira inúmeras pessoas a desenvolver hábitos positivos e melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. ⏰

A ascensão dos influenciadores de produtividade nas plataformas de mídia social

**Influenciadores de produtividade e empreendedores ajudam você a identificar e eliminar os obstáculos no caminho da produtividade. Suas dicas práticas, experiências pessoais e apoio são adaptados explicitamente ao nosso estilo de vida digitalmente dependente.

Esses influenciadores geralmente se concentram nos desafios do ambiente de trabalho moderno. Embora tenhamos tecnologia e ferramentas sofisticadas para incentivar a colaboração, a comunicação e a eficiência no trabalho, os desafios, como a multitarefa frequente, a mudança de contexto, o excesso de reuniões e o esgotamento, podem ser bastante frustrantes.

Agora, você não pode adicionar mais horas ao seu dia ou clonar a si mesmo, mas pode aprender a organizar seu tempo e manter sua motivação elevada para realizar tudo o que está em sua lista de tarefas. Os influenciadores da produtividade trazem insights de ouro para ajudá-lo a superar os desafios modernos e ter sucesso profissional e pessoal.

Alguns temas comuns de conteúdo que você pode esperar desses influenciadores incluem:

Manter o foco ao trabalhar em casa

Minimalismo digital ou desintoxicação digital

Bem-estar mental e autocuidado

Planejamento personalizado esistemas de priorização* Mentalidade positiva

Domínio emocional

10 principais influenciadores de produtividade para seguir em 2024

Elaboramos uma lista dos 10 melhores influenciadores de produtividade em plataformas populares de mídia social com base em critérios como qualidade do conteúdo, envolvimento da comunidade e número de seguidores. Vamos começar! 🍀

1. Tim Ferriss

Via: LinkedIn Com cinco best-sellers do New York Times e do Wall Street Journal, um podcast de sucesso e mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Tim Ferriss é um influenciador de produtividade superstar!

Ferriss é um investidor, empresário e guru de estilo de vida muito popular por sua série de livros de autoajuda 4-Hour. Seus livros ajudam você a ser mais produtivo em diferentes esferas da vida, como trabalho, dieta e exercícios. Por exemplo, The 4-Hour Workweek discute como abandonar o estilo de vida tradicional das 9h às 17h, trabalhar menos e ganhar mais. 💸

Ferris publicou dois outros livros livros sobre produtividade o livro de produtividade da Microsoft, Tools of Titans e Tribe of Mentors, que são coleções de hábitos positivos, crenças e conselhos de pessoas de alto desempenho em todo o mundo. Suas experiências incentivam as pessoas a aprimorar sua mentalidade de produtividade e a atingir metas ambiciosas.

Não tem tempo para ler livros? Você pode encontrar muitas dicas e truques relacionados à produtividade no perfil de Ferriss no Instagram - mais de 2.000 postagens tratam de temas como eficiência, criatividade e combate à procrastinação. A conta aborda questões de eficiência no trabalho e compartilha conselhos sobre como levar um estilo de vida saudável e priorizar o bem-estar físico e mental.

Se você é fã de conteúdo de áudio, confira o podcast de negócios do influenciador, The Tim Ferriss Show, onde você pode ouvir muitas histórias motivacionais de sucesso. As transcrições de todos os podcasts estão disponíveis em Site de Ferriss .

Via: X Ex-médico e um dos influenciadores de produtividade mais populares do mundo, Ali Abdaal iniciou sua carreira em 2017, quando começou a postar vídeos no YouTube sobre saúde e produtividade. Hoje, o canal de Ali no YouTube tem mais de cinco milhões de assinantes, e ele também tem uma enorme base de fãs no Instagram de mais de 700.000 seguidores!

Seu conteúdo é obrigatório para todos que desejam desenvolver a autoconsciência e ser mais produtivos. Em seus vídeos e publicações, ele discute como conseguir mais trabalhando menos e lança luz sobre como melhorar a disciplina e gerenciar a ansiedade.

Abdaal, ex-aluno da Universidade de Cambridge, costuma conversar com empresários bem-sucedidos e outros influenciadores em seus podcasts e se aprofunda em estratégias de produtividade que ajudam a atingir metas profissionais e a ter uma vida pessoal mais satisfatória.

O influenciador publicou um livro intitulado Feel-Good Productivity, no qual discute uma abordagem baseada na ciência para o sucesso e destaca que o segredo da produtividade não é a rotina, mas sim o fato de se sentir bem. 🥰

Via: Facebook Ninguém entende melhor a importância da administração do tempo do que os pais. Você está fazendo malabarismos com crianças, tarefas, trabalho, dever de casa, práticas esportivas e culinária - e espera-se que, de alguma forma, você tenha tempo para socializar e relaxar. 🥵

Os hacks de mãe e hábitos de produtividade de Sierra Honeycutt (como ela diz em sua biografia do Instagram) podem facilitar sua vida! Ela é mãe de dois filhos e decidiu compartilhar sua sabedoria e seus truques de produtividade com o mundo. Sua conta no Instagram se concentra principalmente em publicações sobre paternidade e estilo de vida - você encontrará recomendações para atividades divertidas com crianças, criação de rotinas rejuvenescedoras para a hora de dormir e cuidados com a pele, além de ideias para refeições.

Sierra também aborda a organização da casa e da cozinha e oferece dicas de limpeza e produtividade. Você obterá insights valiosos sobre como estabelecer e manter rotinas e maximizar seu tempo livre para exercícios de bem-estar e relacionamentos pessoais.

Atualmente, a conta de Sierra no Instagram tem mais de 1.000 postagens e mais de 20 destaques bem organizados, portanto, você tem muito material para explorar.

Identificadores de mídia social

Via: Laura Vanderkam O perfil de Laura Vanderkam no Instagram tem cerca de 15.000 seguidores, e grande parte de suas postagens apresenta seus cinco filhos, férias, família e amigos. Uma olhada em seu perfil não é suficiente para contar suas fantásticas realizações, no entanto - Laura publicou nove livros e apresentou três podcasts!

Se você tem dificuldades com o gerenciamento de tempo, seu livro 168 Hours é uma leitura obrigatória - ele explica os benefícios de otimizar a alocação de tempo semanal para as tarefas. As 168 horas que você tem por semana podem ser mais do que suficientes para fazer o que quiser sem comprometer o autocuidado ou o bem-estar geral. O guia prático compartilha as experiências de pessoas bem-sucedidas que conseguiram fazer exatamente isso!

Outra publicação que pode ajudá-lo a ser mais produtivo é Off the Clock. Aqui, Laura discute como uma mudança em sua percepção do tempo pode levar a uma vida que seja produtiva e agradável

Manipulações de mídia social

Via: James Clear James Clear é o autor do best-seller do New York Times Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. Ele vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo!

O livro promove uma filosofia simples - pequenas mudanças em sua rotina podem transformar seus hábitos e transformá-los em resultados excepcionais. Ele o ensina a ser 1% melhor a cada dia, a evitar erros comuns em sua jornada de produtividade e a superar a falta de motivação.

O livro é muito mais do que uma teoria árida - ele apresenta histórias de medalhistas de ouro olímpicos, líderes empresariais e artistas premiados que confiaram em pequenos bons hábitos para melhorar sua autoestima e remodelar suas vidas.

Você não precisa comprar o livro para aproveitar a sabedoria do influenciador. Visite o site dele inscreva-se no boletim informativo semanal 3-2-1 e junte-se a mais de três milhões de assinantes satisfeitos.

A abordagem de James Clear à produtividade em passos de bebê fez dele uma celebridade de boa-fé - seu perfil no Instagram tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Percorra o perfil para obter sua dose diária de citações motivacionais para seguir em frente.

Dica: Confira os destaques no perfil do Instagram de Clear - você encontrará um capítulo gratuito de Atomic Habits. ⚛️

Manipulações de mídia social

Via: X Uma possível causa de baixa produtividade é o próprio espaço em que você está - se for desorganizado ou caótico, pode distraí-lo de suas metas e até mesmo induzir à ansiedade e ao estresse.

Marie Kondo, conhecida por seu pseudônimo Konmari, pode ajudá-lo a dizer adeus à bagunça e criar um espaço no qual você se sinta motivado e inspirado. Ela é uma das especialistas em "arrumação" mais populares do mundo, conhecida por sua técnica de organização exclusiva: O método KonMari. Sua abordagem é que, em vez de nos concentrarmos em jogar fora as coisas de que não precisamos, devemos nos concentrar em manter apenas as coisas que despertam alegria, mesmo que não sejam uma necessidade absoluta.

Se estiver particularmente interessado em organizar sua área de trabalho, dê uma olhada no livro Joy at Work de Marie - ele oferece dicas práticas sobre como arrumar sua mesa e sua mente e adotar a produtividade.

Fato divertido: Marie é a estrela do reality show da Netflix Tidying Up With Marie Kondo, portanto, aqui está a sua próxima maratona de assistir à série! 🍿

Contatos de mídia social

Via: Brian Tracy Palestrante motivacional e autor consagrado com mais de 70 livros em seu nome, Brian Tracy também é um nome conhecido no campo da produtividade.

Um de seus livros mais famosos é Eat That Frog! Nele, ele menciona como você deve enfrentar primeiro as tarefas mais desafiadoras de sua lista de afazeres para transformar a procrastinação em execução, aumentar a produtividade e enfrentar seu dia com confiança inabalável. Tracy também discute o uso da disciplina, da determinação e da tomada de decisões claras para atingir metas mais rapidamente.

O perfil de Tracy no Instagram tem mais de um milhão de seguidores e apresenta uma grande quantidade de informações para todos que desejam aprimorar suas habilidades de definição de metas. Você descobrirá hacks de produtividade e saiba como:

Pensar a longo prazo comDefinição de metas SMART* Use abordagens holísticas, como a prática da gratidão e afirmações positivas

Manter a motivação

O perfil do influenciador também esclarece como diferentes técnicas de gerenciamento de tempo podem afetar significativamente seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ajudá-lo a responder aos problemas mais rapidamente.

Manipulações de mídia social

Via: LinkedIn Marie Forleo é autora de best-sellers, coach de negócios e.., como disse Oprah Winfrey um líder de pensamento para a próxima geração. 🌱

Marie é conhecida por seu livro Everything is Figureoutable. Ele se destaca no espaço da produtividade por oferecer uma solução sustentável para manter a eficiência: mudar a mentalidade.

O livro oferece insights que treinarão seu cérebro para pensar de forma mais positiva e superar os desafios que impedem a realização de seus sonhos. Você aprenderá sobre hábitos que o ajudarão a atingir metas, lidar com restrições de tempo e dinheiro, lidar com críticas e construir uma forte ética de trabalho .

Marie é ativa no Instagram, onde publica regularmente sobre como obter sucesso nos negócios por meio da produtividade, superar a sobrecarga e as inseguranças e trabalhar em alinhamento com nossa alma ou sistema de orientação interno.

Ela apresenta o programa semanal on-line MarieTV e o podcast The Marie Forleo, ambos repletos de ideias práticas sobre negócios, organização e produtividade. 🤓

Identificadores de mídia social

Via: Shawn Achor Shawn Achor é um influenciador, autor e pesquisador com uma abordagem única do sucesso - ele o observa da perspectiva de ser feliz. De acordo com ele, o sucesso não leva à felicidade, mas sim o contrário. 😍

Em seu livro, The Happiness Advantage, Shawn fala sobre como a escolha consciente da felicidade leva ao aumento da produtividade, à melhoria da criatividade e da solução de problemas e à redução do estresse. Seus ensinamentos giram em torno da adoção de uma mentalidade positiva em relação ao trabalho e da marcha em direção a metas ambiciosas com liderança intencional. Como Shawn diz:

Podemos não ter o poder de controlar o mundo, mas temos o poder de DEFENDER o que há de bom nele.

Se adotar uma nova mentalidade de repente parece impossível, dê uma olhada em seu livro Before Happiness. Ele propõe estratégias práticas que tornam a mudança positiva menos forçada e mais factível.

Quer entender ainda melhor a conexão entre seu projeto de felicidade pessoal e a produtividade? Dê uma olhada no livro de Achor Palestra TED que tem mais de 25 milhões de visualizações!

Manipulações de mídia social

Via: X Se você atua na área de marketing, precisa seguir Seth Godin! Como empresário e ex-executivo de uma empresa ponto com, Godin tem décadas de experiência em marketing - e ele a utiliza para educar outras pessoas.

Ao longo dos anos, Godin escreveu 21 best-sellers. Seus temas de discussão incluem diferentes aspectos do marketing e do trabalho, com dicas valiosas sobre como superar obstáculos por meio da persistência e ajustar a mentalidade para elevar o nível de sua criatividade.

Godin também é o autor de um dos blogs mais populares sobre marketing, portanto, vale a pena dar uma olhada para todos os interessados nesse nicho.

Se você deseja ser um líder, pode explorar o workshop altMBA de Godin. Você aprenderá a aceitar a incerteza e a desenvolver a confiança necessária para uma liderança eficiente.

Fato divertido: Seth Godin foi indicado para o Hall da Fama do Marketing em 2018.

Manipulações de mídia social

X:@ThisIsSethsBlog *LinkedIn:altMBA *Instagram:@sethgodin

O cenário dos influenciadores de produtividade é esclarecedor, mas a quantidade de informações que você absorve de seus canais favoritos pode ser esmagadora. Pode haver uma série de dicas de produtividade e estratégias que você deseja executar, mas por onde começar?

É por isso que faz sentido usar um plataforma de produtividade como ClickUp -é um sistema integrado gerenciamento de projetos e tarefas que pode ajudá-lo a implementar o valioso conhecimento que você absorveu dos influenciadores e a alcançar seus objetivos metas de produtividade mais rápido.

1. Crie um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal com o ClickUp Tasks

Use o ClickUp Tasks para dividir tarefas complexas em ações menores e de tamanho reduzido

Anotar todos os seus deveres e tarefas pessoais e profissionais pode ajudá-lo a organizar, priorizar e delegar o trabalho com mais precisão, além de estar atento a assassinos da produtividade que tiram você do caminho. Com Tarefas do ClickUp você terá mais facilidade para administrar seu dia! 💃

Seja para criar uma programação diária básica ou um plano complicado de entrega de produtos, o ClickUp Tasks tem tudo o que você precisa. Você pode:

A ideia por trás do uso do ClickUp para planejar tarefas é gerar cronogramas razoavelmente flexíveis, ficar de olho nas datas de vencimento e fazer ajustes quando necessário sem entrar em pânico. 🧘

Você costuma se esquecer de suas reuniões semanais, compras de supermercado ou aulas? Tarefas recorrentes crie uma tarefa recorrente diária, semanal ou mensal com apenas alguns cliques e garanta o cumprimento do cronograma.

Se você é fã de listas de tarefas o ClickUp também funciona como um aplicativo totalmente personalizável ferramenta de criação de listas ! Crie sua lista do zero ou use uma das ferramentas da plataforma modelos de lista de tarefas para economizar tempo. Esses modelos estão disponíveis em vários temas, como cuidados pessoais e viagens basta escolher um que funcione para seu plano de produtividade .

Exemplo de modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

2. Pratique a liderança intencional com o ClickUp Project Management

Concentre-se no que é mais importante com o ClickUp Project Management

Em uma configuração de projeto, a produtividade é um subproduto de estar ciente do que precisa ser feito. Felizmente, o Gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um arsenal de ferramentas de produtividade para aumentar a conscientização como líder!

Ele permite que você opere espaços de trabalho organizados para vários projetos e os observe de diferentes perspectivas, tudo graças a Visualizações do ClickUp . Do básico como Listas e o Quadro Kanban para as opções avançadas, como a opção Gráfico de Gantt e Visualizações de tabela se você tiver uma visão geral de seus fluxos de trabalho, monitore os riscos de entrega e redefina as prioridades.

Seja trabalhando em projetos pessoais ou com uma equipe, Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a escrever e armazenar todos os seus documentos de conhecimento em um só lugar. Com tudo acessível na ponta dos dedos, você não perderá tempo procurando dados adicionais durante o horário de trabalho.

Se você estiver fazendo planos de produtividade considere o uso de IA do ClickUp o ClickUp AI é o assistente de IA integrado da plataforma. Ele pode ser seu parceiro de brainstorming, além de personalizar listas de tarefas, resumos de projetos, e-mails e outros documentos para você com a ajuda de prompts. Você também pode usá-lo para resumir textos longos e economizar tempo de leitura. ⚡

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, respostas de e-mail e muito mais

Outra opção que economiza tempo é o Automações do ClickUp - aumentar a produtividade e garanta que você não perca tempo com tarefas administrativas repetitivas, definindo gatilhos e ações. O ClickUp tem uma rica biblioteca de automação, mas você pode criar a sua própria.

Uma parte do conjunto de recursos do ClickUp Project Management é Painéis do ClickUp . São uma excelente opção para quem deseja visualizar sua produtividade por meio de vários gráficos e quadros que são atualizados em tempo real. 📊

3. Reduza o estresse com um pacote de gerenciamento de tempo de ponta

Acompanhe o tempo de tarefas em diferentes estágios de seu progresso no ClickUp Tasks

Acompanhar o tempo gasto em tarefas específicas é uma excelente estratégia para monitorar e melhorar a produtividade . Com Rastreamento de tempo do ClickUp se você não tiver uma plataforma de monitoramento de tempo, tudo o que precisa fazer é clicar em um botão, e a plataforma começará a monitorar o tempo para você. ⌛

Como o ClickUp está disponível em iPhones androids e desktops, você pode registrar o tempo de qualquer dispositivo e executar vários cronômetros simultaneamente. Se você esquecer de registrar o tempo, sempre poderá adicionar dados retroativamente.

Se estiver monitorando a produtividade, deixe uma nota explicando em que gastou o tempo ao lado de cada registro. Dessa forma, você terá registros meticulosos de suas atividades e uma excelente base para planejar com antecedência e perceber o que pode ser feito para simplificar o seu dia.

4. Use as metas do ClickUp para acompanhar seu progresso

O ClickUp permite que você defina metas quantificáveis para você e sua equipe, simplificando o caminho para a produtividade. Você pode ter metas semanais, mensais ou anuais Metas do ClickUp e acompanhe o progresso com os cartões do Dashboard.

Além disso, você sempre tem o controle da aparência de suas metas. Por exemplo, se quiser usar a definição de metas SMART que influenciadores como Brian Tracy promovem, você sempre poderá usar o Modelo de metas SMART do ClickUp para criar sua versão.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Combine conselhos práticos de influenciadores de produtividade com o ClickUp

Os influenciadores da produtividade podem inspirá-lo e oferecer dicas e sabedoria sobre como organizar sua vida e aumentar a eficiência. Mas essas dicas não significam muito se você não as colocar em prática.

O ClickUp oferece a base para que você deixe de ouvir passivamente os influenciadores e passe a implementar seus conselhos. As opções de gerenciamento de tarefas e projetos da plataforma podem transformar sua vida e ajudá-lo a aproveitar o dia. Registre-se no ClickUp e entre no reino da produtividade com estilo! 👑