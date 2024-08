Liberando a eficiência da produção: 10 melhores softwares de manufatura para pequenas empresas

Em um mercado dominado por gigantes multinacionais, a sobrevivência e o sucesso das pequenas empresas de manufatura dependem de otimização de processos . Trata-se de encontrar maneiras de reduzir custos, promover uma melhor utilização de recursos e simplificar o gerenciamento do ciclo de vida do produto para manter-se competitivo e no topo de seu jogo.

Felizmente, há um herói nessa história: o software de manufatura para pequenas empresas. Esses programas bacanas simplificam e automatizam várias tarefas de manufatura, como programação de produção e gerenciamento de estoque. Eles também oferecem visibilidade em tempo real dos aspectos críticos das operações, o que o ajuda a mapear seus processos e determine os gargalos e as áreas de melhoria.

Neste artigo, discutiremos os 10 principais softwares de manufatura para pequenas empresas e esclareceremos seus principais recursos, preços, avaliações de usuários e as deficiências mais notáveis. Ao escolher a ferramenta certa, você poderá melhorar seus processos e garantir a tomada de decisões informadas e o atendimento eficiente dos pedidos. 📈

O que é software de manufatura para pequenas empresas?

O software para uma pequena empresa de manufatura é uma ferramenta versátil projetada para integrar as principais operações de manufatura, desde compras e produção até vendas e RH.

Automatizando processos vitais, como o gerenciamento de estoque, esses programas ajudam a minimizar o risco de excesso de estoque, liberam recursos humanos valiosos e planejam o tempo de produção com base em matérias-primas limitadas. Eles também ajudam a rastrear e gerenciar pedidos, melhorando assim o relacionamento com os clientes.

As ferramentas de manufatura para pequenas empresas preenchem a lacuna entre a coleta de dados e os insights acionáveis, facilitando a execução perfeita de estratégias operacionais . Ao aproveitar esses valiosos insights em seus processos de negócios, você será capaz de tomar decisões melhores que impulsionam a eficiência e maximizam o lucro. 💸

O que você deve procurar em um software de manufatura para pequenas empresas?

Antes de decidir integrar qualquer software de manufatura para pequenas empresas em seus processos, certifique-se de que ele tenha os seguintes recursos e qualidades principais:

Escalabilidade e personalização: A ferramenta deve se adaptar às complexidades crescentes e ao aumento de dados que acompanham a expansão de seus negócios e do portfólio de produtos **Facilidade de uso: sua equipe deve ser capaz de tirar proveito do software, mesmo que não seja especialista em tecnologia Programação de produção: O programa deve ser capaz de gerenciar as programações de produção de forma eficaz. Isso ajudará aalocação de recursos e minimizará o tempo de inatividade Integração: Verifique se o software se conecta perfeitamente com os sistemas que você já usa, comogerenciamento de pedidos eferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)5. Gerenciamento de estoques: A capacidade da ferramenta de fornecer visibilidade em tempo real do estoque do depósito é vital, pois evita o excesso ou a falta de estoque Controle de qualidade: O software deve auxiliar os esquemas de controle de qualidade, monitorando os processos de produção e fornecendo alertas automáticos para desvios Processamento de pedidos: O programa deve ser capaz de otimizar os fluxos de trabalho de atendimento de pedidos, rastreando-os e garantindo entregas pontuais

Os 10 principais softwares de manufatura para pequenas empresas a serem usados em 2024

Se o seu objetivo é automatizar e ajustar seus processos para impulsionar as vendas e expandir seus negócios, dê uma olhada em nosso resumo dos 10 principais softwares de manufatura para pequenas empresas. 👇

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma plataforma versátil que promove a colaboração e a produtividade em equipes de todos os tamanhos e setores. Sua excepcional recursos de gerenciamento de projetos também o tornam um software de manufatura de primeira linha para pequenas empresas, ajudando a aprimorar processos críticos como gerenciamento de estoque, programação de produção e controle de pedidos.

A plataforma tem um conjunto completo de recursos especialmente projetados para equipes de construção e manufatura ajudando-as a planejar, gerenciar e rastrear cronogramas de projetos e ciclos de vida de produtos. A plataforma ajuda a estimar os pedidos de compra e as quantidades de matérias-primas necessárias para atender a esses pedidos. Ao fazer isso, o ClickUp serve como uma barreira contra a falta de estoque, garantindo que você possa atender às demandas dos clientes.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendário para manter as equipes em sincronia

O Visualização do calendário do ClickUp elimina o incômodo envolvido na programação da produção e no gerenciamento da linha do tempo. Ao codificar por cores as tarefas, como o fornecimento de matéria-prima ou o envio de produtos, em ordem de prioridade, você poderá visualizar e planejar as diferentes atividades que compõem o ciclo de vida da produção. Dessa forma, você saberá exatamente quando e o que produzir, enviar ou armazenar, o que lhe permitirá gerenciar o tempo e os recursos adequadamente.

Esse recurso se integra e sincroniza perfeitamente com o Google Agenda, evitando discrepâncias na programação em diferentes plataformas. 📅

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Com o Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp você terá uma visão geral clara e cristalina dos processos de aquisição, produção, armazenamento e envio. Essas ferramentas altamente visuais facilitam o acompanhamento do progresso e oferecem um espaço centralizado para a comunicação com os membros da equipe, contratados e fornecedores.

Use os gráficos de Gantt para programar e priorizar tarefas cruciais, gerenciar dependências e prazos e eliminar gargalos em seus processos de produção para obter o máximo de eficiência. 💯

melhores recursos do #### ClickUp

Visualização amigável do Calendário para otimizar a programação, a recuperação de informações e o gerenciamento da linha do tempo

Visualização de gráfico de Gantt para planejar roteiros de fabricação e evitar gargalos

Código de cores para agrupar projetos em ordem de prioridade

Excelentecolaboração em tempo real opções, incluindo comentários, tags e bate-papos integrados

Metas do ClickUp e Milestones para acompanhar o progresso com base em tarefas ou conquistas

mais de 1.000 modelos para criar SOPs de fabricação, planos de comunicação erelatórios diários* Integração com mais de 1.000 ferramentas de terceiros

Limitações do ClickUp

O número de recursos e ferramentas pode ser excessivo

Alguns usuários gostariam de ter mais opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas ClickUp AI: Disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. NetSuite

Via: NetSuite O NetSuite é uma solução de manufatura digital projetada para otimizar a maneira como você gerencia seu estoque, tempo e operações de produção.

Ao fornecer informações em tempo real sobre seus níveis de estoque, essa ferramenta reduz o risco de excesso de estoque ou deterioração de produtos. Com o NetSuite, você pode dizer adeus aos custos desnecessários devido ao armazenamento excessivo de estoque.

O NetSuite também garante que os pedidos sejam gerenciados adequadamente, facilitando a entrega imediata de faturas sem erros e o acompanhamento meticuloso dos pagamentos. Isso permite que sua empresa faça uma transição suave das cotações de vendas para o atendimento eficiente de pedidos.

O programa fornece uma visão em tempo real do desempenho financeiro da sua empresa, permitindo que você planeje estrategicamente e se adapte rapidamente às tendências e aos movimentos do mercado.

Melhores recursos do NetSuite

Sistema de rastreamento para monitorar o estoque e garantir que as demandas dos clientes sejam atendidas

Ferramentas de gerenciamento de pedidos para garantir que os clientes recebam faturas em tempo hábil

Sistema de gerenciamento financeiro para uma visão holística do desempenho financeiro

Sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos para facilitar o envio de mercadorias e serviços aos clientes

Suporte para 27 idiomas e 190 moedas

Limitações do NetSuite

O tempo de carregamento e atualização é notavelmente lento

Leva tempo para aprender a utilizar os recursos de forma eficaz

Preços do NetSuite

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2: 4,0/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. MRPeasy

Via: MRPeasy O MRPeasy é um excelente software de programação de manufatura para empresas com 10 a 200 funcionários. Essa ferramenta robusta aproveita um sistema de planejamento de requisitos de materiais (MRP) alimentado por IA para determinar com precisão quais produtos produzir e em que quantidades. Isso garante uma resposta adequada às demandas do mercado, alocação ideal de recursos e redução do desperdício na produção.

O MRPeasy o mantém informado com atualizações automáticas dos níveis de estoque. Essa funcionalidade o ajuda a evitar rupturas de estoque e a reduzir os custos de armazenamento de estoque.

Por fim, o MRPeasy utiliza um sistema de planilhas, calendário e recursos de gráfico de Gantt para facilitar o planejamento da produção com base na demanda, datas de vencimento dos pedidos e disponibilidade de recursos.

Melhores recursos do MRPeasy

Recurso de calendário para programação da produção

Gráficos de Gantt para auxiliar no controle de pedidos

Sistema de planejamento de necessidades de materiais (MRP) que ajuda a determinar o tipo e a quantidade de mercadorias a serem produzidas

Sistema de contabilidade que monitora o fluxo de caixa e os balanços patrimoniais

Relatórios em tempo real para evitar baixos níveis de estoque e excesso de estoque

Limitações do MRPeasy

Recursos e funções limitados

Opções limitadas de personalização do painel de controle

Preços do MRPeasy

Iniciante: US$ 44,92/mês por usuário

US$ 44,92/mês por usuário Profissional: US$ 63,25/mês por usuário

US$ 63,25/mês por usuário Enterprise: US$ 90,75/mês por usuário

US$ 90,75/mês por usuário Unlimited: US$ 136,58/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MRPeasy avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4. Soluções da Global Shop

Via: GlobalShopSolutions O foco da Global Shop Solutions é simplificar as complexidades envolvidas na produção, no monitoramento do chão de fábrica e no rastreamento de pedidos.

Os recursos de relatório de trabalho em andamento da ferramenta ajudam a monitorar a produção e facilitam a identificação e a resposta a qualquer problema no processo.

Além disso, o programa tem funcionalidades exclusivas de rastreamento de manutenção que o atualizam quando um equipamento requer alguma forma de manutenção preventiva. Esse recurso é particularmente útil, pois ajuda a evitar o tempo de inatividade da produção devido a quebras de máquinas.

O Global Shop Solutions também fornece dados abrangentes de inventário físico e automatiza as compras de inventário em níveis baixos de estoque para evitar perdas causadas por falta de estoque. Esse recurso é essencial para o planejamento de necessidades de material, pois ajuda a determinar o que e quando produzir.

Melhores recursos do Global Shop Solutions

Recursos de programação para um planejamento eficaz da produção

Sistema de rastreamento para monitorar o trabalho em andamento, faturas, custos e pagamentos

Sistema de monitoramento de manutenção para evitar tempo de inatividade devido a quebras de máquinas

Compras de inventário automatizadas em níveis baixos de estoque para evitar falta de estoque

Geração de cotações e pedidos de vendas automáticos

limitações das soluções #### Global Shop

O sistema operacional apresenta atrasos no carregamento

O treinamento dos usuários para operar o software de forma eficaz normalmente requer um tempo considerável

Preços da Global Shop Solutions

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas da Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

3,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

5. Katana

Via: Katana Se você tem tido dificuldades para monitorar e gerenciar os níveis de estoque em diferentes depósitos, o Katana pode ser a resposta para seus problemas.

Esse software de gerenciamento de estoque baseado em nuvem permite que você mantenha o controle de produtos específicos armazenados em cada depósito, evitando, assim, problemas de excesso ou falta de estoque.

Os recursos de gerenciamento de produção do Katana ajudam você a determinar o que e quando produzir com base na disponibilidade de matéria-prima e na demanda do mercado por produtos específicos. Isso, por sua vez, facilita a programação eficiente da produção.

Além disso, o programa o ajuda a tomar decisões melhores, identificando seus produtos mais lucrativos e os principais clientes.

melhores recursos do #### Katana

Sistema avançado de controle de estoque que monitora os níveis de estoque em diferentes depósitos

Sistema de gerenciamento de produção que programa as operações com base na disponibilidade de matéria-prima, no tempo e na demanda do cliente

Sistema de rastreamento que localiza lotes defeituosos ou vencidos antes de serem entregues

Informações em tempo real sobre as tendências de margem de lucro e os canais de vendas mais bem-sucedidos

limitações do #### Katana

Os novos usuários podem achar a interface muito complicada

A velocidade de carregamento pode ser lenta ao lidar com várias entradas

Preços do Katana

Essencial: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Avançado: $299/mês por usuário

$299/mês por usuário Profissional: US$ 799/mês por usuário

US$ 799/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Katana classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

6. JobBOSS

Via: JobBOSS Um dos principais motivos pelos quais o JobBOSS se destaca como um software de manufatura para pequenas empresas é sua robusta capacidade de programação e controle do chão de fábrica.

O JobBOSS reconhece os desafios que os fabricantes enfrentam ao modificar as operações com as rápidas mudanças nas demandas dos clientes. Ele resolve esse problema permitindo que os usuários arrastem, soltem e ajustem as programações de produção sem problemas.

Além disso, seu recurso de análise hipotética promove a otimização do fluxo de trabalho ajudando-o a prever as consequências da alteração dos cronogramas de produção antes de implementar qualquer mudança.

Com o JobBOSS, o risco de perder contratos devido a cotações atrasadas se tornará coisa do passado. Essa ferramenta é capaz de gerar cotações sem erros instantaneamente, usando números atualizados. 💵

Melhores recursos do JobBOSS

Um sistema de programação de produção que facilita o rastreamento de pedidos e da produção

Acompanhamento do controle de materiais e estoques

Facilmente acessível em computadores e dispositivos móveis

Geração rápida de cotações sem erros para os clientes usando números atuais

Limitações do JobBOSS

Os servidores de software podem ser lentos, o que afeta a eficiência do fluxo de trabalho

Dificuldades de acesso e utilização de determinados recursos

Preços do JobBOSS

Disponível mediante contato

Classificações e resenhas do JobBOSS

G2: 3,8/5 (mais de 40 avaliações)

3,8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

7. CloudSuite Industrial da Infor

Via: Informações Se você tem enfrentado paradas frequentes e tempos de inatividade não planejados que afetam a produtividade geral, é hora de considerar a integração do CloudSuite Industrial às suas operações.

O CloudSuite Industrial é uma solução abrangente que emprega inteligência artificial (IA) e realidade estendida (XR) para prever a manutenção necessária para as máquinas, aumentando a confiabilidade do equipamento. ⚒️

Essa ferramenta é excelente para alertá-lo sempre que houver possíveis interrupções que possam afetar o atendimento de pedidos. Isso o ajuda a tomar decisões informadas e a responder de forma proativa, garantindo assim que seus produtos cheguem ao cliente-alvo no tempo esperado.

Além disso, o CloudSuite Industrial acelera a inovação de produtos, comparando o custo e o desempenho com produtos estabelecidos. Em última análise, isso ajuda a refinar as estratégias de desenvolvimento de novos produtos.

Melhores recursos do CloudSuite Industrial

Usa inteligência artificial (IA) e realidade estendida (XR) para realizar manutenção preditiva que evita o tempo de inatividade da máquina

Recursos de alerta que o avisam sobre possíveis interrupções que podem afetar o atendimento de pedidos

Automatiza o processamento de faturas, resultando em menos erros e aprovação mais rápida

Sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) que facilita a programação eficaz da produção

Limitações do CloudSuite Industrial

Curva de aprendizado acentuada para usuários inexperientes

Pode não oferecer as melhores soluções de envio de produtos

Preços do CloudSuite Industrial

Disponível mediante contato

Avaliações e opiniões sobre o CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

3,9/5 (mais de 50 avaliações) TrustRadius: 7,6/10 (mais de 10 avaliações)

8. ERP da Cetec

Via: CetecERP O Cetec ERP é um software ERP abrangente para pequenas empresas de manufatura que oferece várias soluções para gerenciamento de estoque, planejamento de produção e necessidades de programação.

Essa plataforma resolve com eficácia as preocupações com o controle de estoque, permitindo que você serialize matérias-primas e produtos acabados para facilitar a identificação. Além disso, os recursos de gerenciamento de estoque da ferramenta permitem monitorar os estoques, garantindo que eles permaneçam dentro dos níveis predefinidos de sua empresa.

O Cetec ERP ajuda a planejar as programações de produção, sugerindo automaticamente maneiras de alocar materiais e tempo com base nas datas de vencimento dos pedidos.

Melhores recursos do Cetec ERP

Sistema de controle de estoque que monitora os níveis de estoque e garante que eles permaneçam dentro dos limites predefinidos

Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) para pequenas empresas que sugere automaticamente maneiras de alocar recursos finitos

Fornece informações e recursos que podem ser acessados em um tablet móvel

Programa automaticamente a produção com base nas datas de vencimento dos pedidos e na capacidade do chão de fábrica

Limitações do ERP Cetec

Os usuários ocasionalmente enfrentam falhas com novas atualizações

Usuários novos em sistemas ERP podem ter dificuldades para se adaptar ao software

Preços do ERP da Cetec

Lite: US$ 40/mês por usuário + US$ 0 por empresa

US$ 40/mês por usuário + US$ 0 por empresa Standard: US$ 40/mês por usuário + US$ 500/mês por empresa

US$ 40/mês por usuário + US$ 500/mês por empresa Enterprise: US$ 40/mês por usuário + US$ 3.200/mês por empresa

Cetec ERP ratings and reviews

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

3,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

9. Fishbowl

Via: Fishbowl O Fishbowl foi projetado para monitorar e gerenciar com eficiência os níveis de estoque em diferentes depósitos por meio da realização de contagens automatizadas de estoque. Ele permite que você verifique sem esforço seu estoque em diferentes depósitos a partir de um local centralizado, independentemente de onde você esteja. 🐟

O programa também oferece funções de calendário de ordens de serviço que permitem a programação proativa e a produção oportuna bem antes da data de entrega do pedido.

Além disso, a funcionalidade de planejamento de recursos materiais (MRP) auxilia no planejamento da produção, permitindo que você saiba quando e onde os materiais são necessários.

Melhores recursos do Fishbowl

Contagem de estoque automatizada que evita o excesso de estoque ou a falta de estoque

Calendário de ordens de serviço que planeja as programações de produção, garantindo que os produtos estejam prontos para envio no dia da entrega

Insights em tempo real que podem ser acessados de qualquer local

Recursos avançados de rastreamento que monitoram os níveis de estoque em vários depósitos

Limitações do Fishbowl

Dificuldade de navegação em determinados recursos da plataforma

Suporte instável, resultando em problemas frequentes

Preços do Fishbowl

Drive: A partir de US$ 329 por mês (armazenamento)

A partir de US$ 329 por mês (armazenamento) Advanced: A partir de US$ 329 por mês (armazenamento); a partir de US$ 429 por mês (fabricação)

Avaliações e resenhas do Fishbowl

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

4,0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

10. BatchMaster

Via: BatchMaster O BatchMaster é um ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP) que reforça a a eficiência do processo monitorando meticulosamente a produção, a qualidade, o gerenciamento de estoque e o planejamento das necessidades de material.

Em particular, esse software o ajuda a rastrear o estoque por meio da categorização de itens com base no peso, no volume e na localização da fábrica. Isso ajuda a sua equipe a localizar as matérias-primas mais adequadas para a fabricação de produtos específicos.

Essa funcionalidade de rastreamento de inventário ajuda no planejamento de necessidades de materiais, permitindo que você saiba quando comprar o inventário para otimizar os níveis de estoque.

O BatchMaster também permite definir testes de controle de qualidade e valores aceitos, garantindo que os produtos fabricados atendam de forma consistente às rigorosas demandas dos seus clientes.

Melhores recursos do BatchMaster

Funcionalidade de controle de inventário que agrupa o estoque com base no volume, peso e localização da fábrica

Sistema de Planejamento de Necessidades de Materiais (MRP) que notifica quando o estoque deve ser comprado

Integração com QuickBooks, Sage 100 e 300, Microsoft Dynamics GP e SAP Business One

Recursos de digitalização, pesquisa e recuperação de documentos que fornecem dados essenciais necessários para a realização de auditorias e inspeções de qualidade

Limitações do BatchMaster

É necessário um treinamento extensivo para navegar pelos recursos

A compreensão dos diferentes módulos exige tempo e esforço

Preços do BatchMaster

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do BatchMaster

G2: 3,6/5 (4 avaliações)

3,6/5 (4 avaliações) Capterra: 4,8/5 (5 avaliações)

Simplifique as operações com o melhor software de manufatura para pequenas empresas

Com a crescente competitividade do setor de manufatura, a otimização das operações com soluções de software de manufatura para pequenas empresas tornou-se vital. Essas ferramentas automatizam tarefas, permitem uma visão em tempo real do desempenho operacional e garantem o atendimento de pedidos.

Com suas várias exibições, amplos recursos de integração e centenas de modelos, o ClickUp se destaca como a ferramenta perfeita para dar suporte a operações de manufatura para pequenas empresas, desde o gerenciamento de estoque e rastreamento de pedidos até a otimização de pipelines de vendas. Assim registre-se hoje mesmo gratuitamente e coloque sua empresa no caminho do sucesso! 🙌