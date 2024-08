Os 10 melhores cursos on-line de gerenciamento de projetos para elevar o nível de sua carreira

Cada decisão pode levar ao sucesso ou a desafios imprevistos em projetos complexos e de alto risco. Esses ambientes dinâmicos exigem habilidades excepcionais de gerenciamento de projetos.

De fato, no cenário profissional em constante evolução, o gerenciamento eficaz de projetos não é mais uma habilidade agradável de se ter - é um divisor de águas na carreira.

Quer você seja um profissional experiente aprimorando suas habilidades ou um recruta desenvolvendo sua experiência em gerenciamento de projetos, este guia o equipará com os 10 melhores cursos on-line de gerenciamento de projetos.

Esses cursos escolhidos a dedo alimentarão suas ambições e atenderão às suas expectativas metas profissionais para o trabalho . Nesta lista, você descobrirá cursos que se adaptam ao seu estilo de aprendizagem enquanto explora as valiosas habilidades que eles transmitem.

Vamos mergulhar de cabeça!

Os 10 melhores cursos on-line de gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos é o processo de planejar, organizar, garantir e gerenciar recursos para atingir metas específicas dentro de um prazo determinado. Isso envolve iniciar, planejar, executar, controlar e orientar o trabalho de uma equipe para atingir um objetivo ou atender a critérios específicos de sucesso.

Os gerentes de projeto desempenham um papel fundamental na supervisão desses processos e suas responsabilidades incluem a comunicação com as partes interessadas, o gerenciamento de riscos e contingências, o controle de qualidade e a garantia de que o projeto seja entregue no prazo e dentro do orçamento.

O gerenciamento de projetos é uma competência essencial na maioria dos setores. Portanto, a aquisição de habilidades e credenciais de gerenciamento de projetos aumentará suas perspectivas de carreira - essas habilidades o tornam um ativo mais valioso para seus empregadores.

Aqui estão as nossas 10 principais recomendações de cursos on-line de gerenciamento de projetos que abrirão as portas para você em cargos de liderança.

1. O gerente de projetos digitais

via O gerente de projetos digitais O curso Master Digital Project Management da DPM é um programa abrangente que se aprofunda em todo o ciclo de vida do projeto - do início ao encerramento - e obtém as habilidades necessárias para gerenciar projetos.

O curso tem mais de 27 lições sob demanda.

O extenso material do curso inclui tarefas baseadas em cenários do mundo real, mais de 50 modelos, amostras e acesso a uma comunidade Slack on-line e grupos de estudo. Você também recebe recursos adicionais, como artigos, questionários e whitepapers.

Principais conclusões

Lições práticas criadas por gerentes de projetos digitais reais

Prática prática usando cenários de projetos reais

Mentoria e discussões conduzidas por especialistas via Slack

Foco estrito em mídia digital

A quem se destina?

Gerentes de projetos de agências

Produtores digitais

Líderes de entrega interna

Especialistas em integração de produtos

Freelancers e empreendedores

Detalhes do curso

Preço : $950

: $950 Duração : 1 ano de acesso ao curso

: 1 ano de acesso ao curso Nível do curso: Intermediário/Avançado

2. Curso PMP Foundation da PMTraining

via Treinamento PM O PMTraining oferece um Curso Básico de PMP flexível que pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar. Ele oferece uma experiência de aprendizado estruturada para preparar as pessoas para o exame de certificação Project Management Professional (PMP).

O curso on-line de PMP é uma visão geral abrangente da certificação PMP, complementando as aulas presenciais e servindo como atualização para os atuais detentores de credenciais.

Esse curso fornecerá às pessoas o conhecimento e as habilidades necessárias para fazer o exame PMP certificação em gerenciamento de projetos exame.

Principais conclusões

Atividades aprofundadas de planejamento Agile

mais de 30 horas de aulas interativas e recursos disponíveis sob demanda

Dicas da área de conhecimento do guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Exercícios de gerenciamento de valor agregado (EVM) do PMP

A quem se destina?

Recém-formados que desejam iniciar sua carreira

Gerentes que desejam obter a certificação PMP

Detalhes do curso

Preço : $198

: $198 Duração : 90 dias de acesso ao curso

: 90 dias de acesso ao curso Nível do curso: Iniciante

3. Gerenciamento de projetos do Google: Certificado profissional

via Crescer com o Google A especialização "Fundamentos do gerenciamento de projetos" oferecida pelo Google no Coursera fornece uma base prática para o gerenciamento de projetos.

Essa especialização, elaborada por especialistas do Google, fornece a você habilidades essenciais de gerenciamento de projetos aplicáveis a diversos setores e planos de carreira.

Não importa se você é um iniciante buscando estabelecer uma base sólida ou um profissional experiente buscando refinar sua abordagem, este curso o capacita a iniciar, planejar, executar e encerrar projetos com sucesso.

Ele também permite que os formandos deste curso se conectem a oportunidades de trabalho relevantes por meio do Google Career Certificates Employer Consortium.

Principais conclusões

Definir o escopo do projeto, definir metas, estabelecer cronogramas, estimar as necessidades de recursos e desenvolver planos de ação

Alocar pessoal, orçamento e equipamentos de forma eficaz para otimizar a eficiência do projeto

Implementar mecanismos de controle para monitorar o progresso, avaliar os riscos e adaptar-se às mudanças

Concluir projetos de forma eficaz, medirmetas de gerenciamento de projetose aprender com os sucessos e fracassos para melhorias futuras

A quem se destina?

Adequado para qualquer pessoa. Não é necessário ter experiência prévia em gerenciamento, conhecimento específico ou diploma

Detalhes do curso

Preço : Coursera Plus por US$ 39 por mês

: Coursera Plus por US$ 39 por mês Duração : 6 meses, 10 horas por semana

: 6 meses, 10 horas por semana Nível do curso: Iniciante a intermediário

4. Curso preparatório para o Project Management Professional da Project Management Academy

via Treinamento em gerenciamento de projetos O curso preparatório para o PMP da Project Management Academy (PMA) oferece uma experiência de aprendizado flexível e individualizada para obter o prestigiado certificado PMP Certificação Project Management Professional (PMP) .

Este curso abrange de forma abrangente os seguintes aspectos PMBOK Guia, princípios do PMI e estratégias essenciais para a realização do exame.

Ele permite que você domine os cinco grupos de processos, as nove áreas de conhecimento e as ferramentas e técnicas essenciais testadas no exame PMP no seu ritmo e conveniência.

Além disso, os alunos podem fazer exames práticos para identificar seus pontos fortes e fracos, abrindo caminho para ajustes estratégicos de estudo e sucesso no PMP.

Principais conclusões

Abordagem comprovada de treinamento em PMP

mais de 65 instrutores do mundo real com experiência em gerenciamento de projetos, negócios e instrução

Fornece materiais de treinamento on-line complementares para PMP

Suporte e tutoria pós-aula de PMP

A quem se destina?

Gerentes que desejam obter a certificação PMP

Detalhes do curso

Preço : Diferentes níveis a partir de US$ 995

: Diferentes níveis a partir de US$ 995 Duração : 6 meses de acesso ao portal de treinamento on-line

: 6 meses de acesso ao portal de treinamento on-line Nível do curso: Intermediário/Avançado

5. Fundamentos da carreira em gerenciamento de projetos da Microsoft e do LinkedIn

via LinkedIn Este curso colaborativo da Microsoft e do Linkedin oferece uma introdução abrangente e acessível ao gerenciamento de projetos.

Aprenda com os líderes do setor da Microsoft e do LinkedIn, obtendo insights valiosos adaptados a cenários do mundo real.

O curso permite que você aprenda rapidamente, escolhendo cursos individuais para desenvolver seu conjunto de habilidades, passo a passo. O curso o envolve com aulas em vídeo, questionários e exercícios interativos, e você ainda pode praticar o que aprendeu com demonstrações práticas.

Essa abordagem flexível e envolvente torna o domínio do gerenciamento de projetos acessível e gratificante.

Principais conclusões

Entendatermos de gerenciamento de projetos e conceitos fundamentais como ciclo de vida do projeto, gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo, comunicação e alocação de recursos

Explore metodologias ágeis como Scrum e Kanban, aprendendo a se adaptar às mudanças e a colaborar de forma eficaz em ambientes de ritmo acelerado

Desenvolva habilidades essenciais de liderança para motivar e orientar equipes de projeto, além de estratégias de comunicação eficazes para uma colaboração clara e concisa

A quem se destina?

Qualquer pessoa que queira aprender os fundamentos do gerenciamento de projetos

Detalhes do curso

Preço: Acessível com uma assinatura Premium do LinkedIn

Duração: 15 horas

Nível do curso: Iniciante a intermediário

6. Diploma em Gerenciamento de Projetos da Alison

via Alison Esse curso gratuito com diploma explora o projeto princípios de gerenciamento e os elementos que influenciam a execução bem-sucedida.

O curso começa com uma visão geral do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas (SDLC), abrangendo fases como análise de negócios, planejamento, design e avaliação. Ele se aprofunda nas metodologias de gerenciamento de projetos e nas ferramentas práticas, como os diagramas de Gantt e Gráficos PERT para uma programação eficaz.

Além disso, o curso discute as práticas padrão de gerenciamento de projetos, incluindo o uso de documentos técnicos e programas para acompanhar o progresso.

Um estudo de caso é incluído para demonstrar o gerenciamento eficaz de projetos em ação.

Principais conclusões

Aprenda sobre as fases cruciais do SDLC, como análise, planejamento, design e avaliação

Insights detalhados sobre práticas e metodologias de gerenciamento de projetos

Instruções sobre o uso de ferramentas como gráficos de Gantt e PERT para uma programação eficaz de projetos

A quem se destina?

Profissionais envolvidos em gerenciamento de projetos que buscam aprimoramento de habilidades, bem como indivíduos que desejam entrar nesse campo e desenvolver seus conhecimentos do zero

Detalhes do curso

Preço : Gratuito

: Gratuito Duração : 15 horas

: 15 horas Nível do curso: Iniciante

7. Ágil com o Atlassian Jira no Coursera

via Coursera O curso Agile with Atlassian Jira foi criado para aprofundar a compreensão das metodologias ágeis e implementar efetivamente esses princípios por meio de ferramentas de gerenciamento de projetos .

Desde os conceitos básicos de visualização do trabalho até a personalização avançada, o curso abrange vários tópicos para equipar os alunos com as habilidades necessárias para gerenciar projetos ágeis com sucesso.

Principais conclusões

Técnicas de visualização em Agile

Exploração detalhada da estrutura do scrum, incluindo conceitos como sprints, metas de sprint, backlogs e estimativa

Fundamentos dos princípios Lean e Agile

A quem se destina?

Tanto iniciantes quanto aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre metodologias ágeis

Detalhes do curso

Preço : Disponível no Coursera Plus por US$ 39 por mês

: Disponível no Coursera Plus por US$ 39 por mês Duração : 12 horas

: 12 horas Nível do curso: Iniciante

8. Certificado Profissional de Gerente de Projetos IBM no Coursera

via Coursera O IBM Project Manager Professional Certificate oferece um caminho abrangente para aqueles que desejam se destacar no gerenciamento de projetos.

Esse programa oferece uma exploração aprofundada das técnicas modernas de gerenciamento de projetos, com foco nas metodologias Agile.

Esse programa fornece aos participantes as habilidades essenciais, a experiência prática e o reconhecimento do setor necessários para se destacarem em funções de gerenciamento de projetos em vários setores.

Principais conclusões

Entenda os conceitos básicos da criação deum roteiro de gerenciamento de projetosdo planejamento ao acompanhamento e gerenciamento de projetos

Obtenha insights sobre todo o processo deciclo de vida do gerenciamento de projetos do início à conclusão

Saiba mais sobre planejamento adaptativo, desenvolvimento iterativo e melhoria contínua no gerenciamento de projetos

A quem se destina?

Gerentes de projeto, líderes de equipe ou qualquer pessoa interessada em dominar o gerenciamento de projetos empresariais em um ambiente dinâmico e voltado para a tecnologia

Detalhes do curso

Preço : Disponível com o Coursera Plus por US$ 39 por mês

: Disponível com o Coursera Plus por US$ 39 por mês Duração : 3 meses, 10 horas por semana

: 3 meses, 10 horas por semana Nível do curso: Iniciante a intermediário

9. Gerenciando projetos técnicos complexos no MIT

via MIT Esse programa on-line de três dias apresenta duas técnicas essenciais para lidar com o desenvolvimento de produtos e serviços em grande escala.

O programa dedica dois dias ao aprendizado do método da matriz de estrutura de projeto (DSM), uma ferramenta desenvolvida e pesquisada pelo MIT para aprimorar o desempenho do projeto no desenvolvimento de sistemas complexos.

O DSM foi implementado com eficácia em vários campos técnicos, como fabricação automotiva, software, aeroespacial e outros.

O terceiro dia do curso é dedicado aos métodos modernos de desenvolvimento ágil, tradicionalmente usados em software, mas agora cada vez mais aplicados a outros projetos técnicos.

Esse programa enfatiza a compreensão dos métodos corretos de desenvolvimento ágil ferramentas ágeis para diferentes tipos de projetos, reconhecendo que os métodos bem-sucedidos em software podem não se aplicar diretamente a outros domínios técnicos.

Principais conclusões

Mapeamento atualprocessos de desenvolvimento de produtos utilizando o método DSM

Identificar estratégias para promover iterações planejadas e minimizar as não planejadas nos ciclos do projeto

Desenvolver habilidades para gerenciar aspectos técnicos complexos de projetos de forma eficaz

A quem se destina?

Vice-presidentes de engenharia, manufatura e tecnologia

Diretores de gerenciamento de projetos, programas ou serviços

Desenvolvimento de produtos, serviços e negócios

Gerentes de programas de engenharia e P&D

Engenheiros-chefes de projeto

Engenheiros de design de produtos e desenvolvimento de processos

Estrategistas de tecnologia

Líderes de projeto

Detalhes do curso

Preço : $4500

: $4500 Duração : 3 dias

: 3 dias Nível do curso: Avançado

10. Gerenciamento de Projetos da Universidade ClickUp

via Universidade ClickUpFerramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, são essenciais para organizar, acompanhar e gerenciar com eficiência vários aspectos de um projeto, garantindo que as equipes cumpram os prazos e atinjam as metas de forma coordenada.

Este workshop ao vivo ensina como aproveitar o kit de ferramentas do ClickUp para supervisionar projetos, gerenciar equipes e elevar o nível do seu gerenciamento de projetos.

Ele não apenas ensina como aproveitar o ClickUp para planejamento, organização e execução eficientes de projetos, mas também como aplicar as principais estratégias de gerenciamento de projetos incluindo o estabelecimento de escopo do projeto determinar marcos e estabelecer dependências de tarefas.

Principais conclusões

Explorar a configuração e a hierarquia do projeto no ClickUp

Utilizar os documentos do ClickUp para definir o escopo do projeto e as visualizações para acompanhamento

Avaliar e revisar os resultados do projeto

Para quem é?

Profissionais que desejam fazer melhor uso do gerenciamento de projetos para supervisionar projetos, gerenciar equipes e garantir o sucesso do projeto

Detalhes do curso

Preço : $249

: $249 Duração : 60 minutos

: 60 minutos Nível do curso: Intermediário

Habilidades obtidas com os cursos de gerenciamento de projetos

Optar por qualquer um desses cursos on-line de certificação em gerenciamento de projetos o equipará com um conjunto robusto de habilidades para lidar com qualquer projeto, independentemente da complexidade, incluindo

Liderança e comunicação: Liderar equipes com eficácia, gerenciar partes interessadas e promover canais de comunicação claros

Liderar equipes com eficácia, gerenciar partes interessadas e promover canais de comunicação claros Planejamento e organização: Estabelecimento de metas, definição do escopo do projeto, criação de cronogramas e alocação eficiente de recursos

Estabelecimento de metas, definição do escopo do projeto, criação de cronogramas e alocação eficiente de recursos **Gerenciamento de riscos: identificação e mitigação de riscos potenciais para garantir o sucesso do projeto

Resolução de problemas: Adaptar-se a desafios imprevistos e encontrar soluções criativas para manter os projetos no caminho certo

Adaptar-se a desafios imprevistos e encontrar soluções criativas para manter os projetos no caminho certo Gerenciamento de tempo: Priorizar tarefas, gerenciar prazos e otimizar o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade

Priorizar tarefas, gerenciar prazos e otimizar o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade Proficiência em software: Domínio de ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp

Tipos de certificações de gerenciamento de projetos

Fazer um curso e obter uma certificação reconhecida em gerenciamento de projetos pode validar suas habilidades e aprimorar seu currículo.

Veja a seguir os diferentes tipos de certificações em gerenciamento de projetos:

Profissional de gerenciamento de projetos (PMP)

O padrão ouro em gerenciamento de projetos, a certificação Project Management Professional (PMP) oferecida pelo Project Management Institute (PMI), é reconhecida mundialmente.

O exame PMP é uma das oito credenciais fornecidas pelo PMI, alinhado com o esboço do conteúdo do exame ECO PMP.

Organizações governamentais, comerciais e de vários setores empregam gerentes de projeto certificados pelo PMP para aumentar as taxas de sucesso dos projetos. Isso é obtido por meio da aplicação de métodos padronizados e em constante evolução princípios de gerenciamento de projetos descritos no Guia PMBOK do PMI.

Certificado de Associado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)

A certificação Certified Associate in Project Management (CAPM) foi criada para equipar os candidatos com as habilidades essenciais para cargos de nível básico em gerenciamento de projetos.

A obtenção de uma certificação CAPM serve como preparação sólida para pessoas que buscam cargos de nível básico em gerenciamento de projetos. Com essa certificação, você entenderá os princípios de gerenciamento de projetos de forma abrangente e se tornará certificado em estruturas e metodologias estabelecidas.

PMI-ACP

O treinamento PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) capacita as pessoas a cultivar a experiência como profissionais ágeis, abrangendo uma gama diversificada de métodos ágeis.

Reconhecida como a certificação de crescimento mais rápido do PMI, o exame PMI-ACP foi recentemente atualizado para incluir o Agile Practice Guide.

A obtenção da certificação PMI-ACP valida sua experiência prática e proficiência como membro de uma equipe ágil. Ela abrange várias abordagens ágeis, incluindo Scrum, Kanban, Lean, programação extrema (XP) e desenvolvimento orientado por testes (TDD), enfatizando a versatilidade ao não limitar os profissionais a uma única metodologia ágil.

Faixa verde/faixa preta em Six Sigma

A certificação Six Sigma é um reconhecimento profissional que confirma a experiência de alguém em princípios, metodologias e ferramentas Six Sigma.

O Six Sigma é um método orientado por dados usado por organizações para tornar os processos mais eficientes, diminuir defeitos, melhorar a qualidade e alcançar a excelência operacional.

Obter uma certificação em Seis Sigma mostra um sólido domínio da análise estatística, da solução de problemas e do gerenciamento de projetos. Demonstra a capacidade de liderar projetos de aprimoramento de processos, orientar mudanças organizacionais e apresentar resultados tangíveis.

Vários níveis de certificação, como White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt, reconhecem diferentes níveis de conhecimento e proficiência na aplicação dos métodos Seis Sigma.

O que os cursos e as certificações em gerenciamento de projetos podem fazer por sua carreira

Investir em cursos e certificações on-line de gerenciamento de projetos pode

Aumentar seu potencial de ganhos: Os profissionais certificados normalmente recebem salários mais altos do que os gerentes de projeto não certificados

Os profissionais certificados normalmente recebem salários mais altos do que os gerentes de projeto não certificados Desbloquear novas oportunidades de carreira: Avançar em sua carreira para posições de liderança ou abrir portas para novos setores e tipos de projetos

Avançar em sua carreira para posições de liderança ou abrir portas para novos setores e tipos de projetos Aumente sua confiança e credibilidade: Demonstre seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a especialização em gerenciamento de projetos

Demonstre seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a especialização em gerenciamento de projetos Aprimore sua rede de contatos: Conecte-se com outros profissionais e amplie seu círculo profissional por meio de comunidades de cursos e redes de certificação

Ferramentas de gerenciamento de projetos

No gerenciamento de projetos, as ferramentas são indispensáveis para simplificar as tarefas, aprimorar a colaboração e promover o sucesso do projeto. ClickUp para gerenciamento de projetos é uma solução versátil e abrangente entre as muitas ferramentas disponíveis.

O ClickUp não é apenas uma ferramenta - é uma plataforma de produtividade que transforma a maneira como as equipes trabalham.

Divida projetos complexos em tarefas simples por meio de Clique emUp Seja para gerenciar uma equipe pequena ou coordenar projetos de grande escala, O gerenciamento de projetos personalizados do ClickUp e seus recursos atendem a diversas necessidades e fluxos de trabalho.

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos dez principais recursos que fazem do ClickUp uma opção excepcional para gerentes de projeto:

Visualizações personalizáveis**Personalize seu espaço de trabalho com visualizações de Lista, Quadro, Caixa, Calendário e Gráfico de Gantt para atender às diferentes necessidades do projeto Gerenciamento de tarefas: Eficientementeatribua, monitore e gerencie tarefas com eficiência com status, prioridades e prazos detalhados Espaços colaborativos: Crie espaços para que as equipes colaborem efetivamente com tarefas, documentos e metas compartilhados Controle de tempo:Monitore o tempo gasto em tarefas e projetospermitindo melhor gerenciamento de tempo e análise de produtividade Docs e Wikis integrados: Integre perfeitamente a documentação ao seu processo de gerenciamento de projetos, garantindo que todas as informações estejam acessíveis em um único local Acompanhamento de metas: Defina e acompanhe o progresso em relação às metas, alinhando os esforços da equipe aos objetivos do projeto Painéis personalizáveis: Construirpainéis personalizados para obter uma visão geral do desempenho do projeto, da produtividade da equipe e das métricas críticas. Automação: Automatize tarefas e processos repetitivos paraeconomizar tempo e reduzir possíveis erros Recursos de integração: Integre-se a várias outras ferramentas e plataformas, garantindo que o ClickUp se encaixe em seu ecossistema existente Ferramentas de relatório: Gere relatórios abrangentes para obter insights sobre o progresso do projeto, a produtividade da equipe e muito mais

Torne-se um profissional em gerenciamento de projetos

Embora os cursos de gerenciamento de projetos ofereçam percepções valiosas para várias funções, eles são particularmente interessantes para determinadas pessoas. Se você for um gerente de projeto ou líder de projeto experiente, esses cursos podem aprofundar seus conhecimentos e aprimorar ainda mais suas habilidades de gerenciamento de projetos.

A jornada para se tornar um gerente de projetos eficaz é contínua e multifacetada. Ela envolve aprendizado contínuo, adaptação a novas metodologias e adoção de avanços e ferramentas tecnológicas.

Se você está apenas começando ou quer aprimorar seus conhecimentos, esses 10 principais cursos de gerenciamento de projetos servirão como uma bússola para guiá-lo pelas complexidades da execução de projetos de alta intensidade e alto risco.

Ferramentas e software gratuito de gerenciamento de projetos como o ClickUp podem revolucionar a forma como você aborda o gerenciamento de projetos, oferecendo soluções inovadoras para aumentar a eficiência, a colaboração e o sucesso geral do projeto. Simplifique o gerenciamento de projetos com o ClickUp - Registre-se agora gratuitamente .