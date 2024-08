O que é o método de priorização do MoSCoW?

No que diz respeito a mnemônicos, a priorização MoSCoW é um dos acrônimos mais eficazes em Agile software scrum desenvolvimento. O nome resume brevemente uma prática crítica e frequentemente repetida de priorização de itens durante o planejamento do produto.

Então, o que é isso? Por que você precisa dela? Como usá-la? Vamos descobrir.

O que é a priorização do MoSCoW?

A priorização do MoSCoW é uma técnica poderosa usada em gerenciamento ágil de projetos para definir prioridades para tarefas e iniciativas. MoSCoW é um acrônimo que significa

Deve-se ter

Should-have (deve ter)

Poderia ter

Não teria

Cada uma dessas categorias é uma categoria de priorização, que orienta o que a equipe desenvolverá nos próximos sprints. A priorização do MoSCoW pode ser aplicada a qualquer coisa dentro da estrutura ágil, incluindo requisitos, casos de uso de teste, histórias de usuários, bugs/defeitos, critérios de aceitação ou tarefas.

Mesmo além do desenvolvimento ágil de produtos, o modelo MoSCoW pode ajudar a priorizar o trabalho. Em todos os setores, o método MoSCoW está incluído em software de gerenciamento de operações para ajudar as equipes de projeto a tomar melhores decisões.

Quando existem vários outros métodos de priorização, inclusive a escala alta-média-baixa mais simples, por que precisamos de outro? Vamos ver como ele se originou e evoluiu.

Origens e histórico da priorização MoSCoW

A técnica de priorização MoSCoW foi desenvolvida por Dai Clegg, da Oracle, em 1994, para ajudar sua equipe a classificar as tarefas do projeto em críticas e não críticas em desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD). Ele o utilizou especificamente em projetos com prazo determinado para priorizar os requisitos do projeto.

Com o passar dos anos, esse método se tornou um elemento básico em gerenciamento ágil de projetos . Ele foi adotado e apreciado por sua simplicidade e orientação sobre o que uma equipe precisa priorizar durante a execução de todo o projeto.

Benefícios do método de priorização MoSCoW

Apesar de ter duas décadas de existência, a técnica de priorização MoSCoW continua a ser popular entre as equipes que usam o método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (DSDM). Veja por quê.

Simplicidade

A técnica MoSCoW é ridiculamente simples de entender. Ela ajuda a esclarecer as opções disponíveis diante deles para eliminar distrações. (Não é tão simples de usar, pois pode haver diferenças de opinião sobre o que é obrigatório e o que é necessário, por exemplo. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde)

Clareza

As categorias proporcionam clareza e reduzem a confusão. Se não for um item obrigatório, não será incluído no próximo sprint. Isso garante que a equipe fique livre de estresse e possa se concentrar em fazer o seu melhor trabalho.

Foco

O método MoSCoW ajuda os gerentes e as equipes a ver o que é importante e precisa de atenção imediata. Ao classificar uma tarefa de alta prioridade como "obrigatória", os gerentes podem garantir que tenham tudo o que precisam para concluí-la. Eles também podem discutir prioridades concorrentes como uma equipe.

Aplicabilidade

O método MoSCoW é quase universalmente aplicável. Ele pode ser usado para priorizar qualquer coisa. Por exemplo, um líder de equipe pode marcar dez desenvolvedores como obrigatórios e outros três como possíveis para informar aos seus superiores quantas pessoas são necessárias.

Comunicação

Atribuir níveis de prioridade com esse método é um ótimo ponto de partida para conversas sobre planejamento de projetos e planejamento de sprint sessões. Definir algo como obrigatório ou não obrigatório incentiva as pessoas a concordarem ou discordarem especificamente.

Limites

A priorização do MoSCoW é muito eficaz na prevenção de desvios de escopo. As prioridades claras garantem que qualquer recurso recém-adicionado passe pelo processo de priorização, ajudando os gerentes de projeto a gerenciar as expectativas.

Desvantagens do método MoSCoW

Apesar de seus benefícios, o método de priorização MoSCoW tem seus desafios. Vamos discuti-los a seguir.

Ambiguidade: É fácil concordar com o que é necessário e o que não é necessário. Mas o que deveria e o que poderia ser pode ser mais ambíguo. Embora a estrutura estabeleça definições claras, ela pode se tornar complexa na prática. Além disso, as equipes muitas vezes discordam da definição de "não quero" - eles são deixados de fora deste sprint ou de todo o produto?

Simplificação excessiva: Esse método corre o risco de simplificar demais os projetos ágeis complexos, em que as tarefas não podem ser facilmente categorizadas em grupos discretos e podem não abordar adequadamente as interdependências entre as tarefas.

Subjetividade: Como todos os métodos, a priorização do MoSCoW também é subjetiva. A equipe precisa se reunir para tomar decisões sobre a priorização de tarefas. Sua desvantagem é que ela não contribui muito para trazer objetividade ao processo.

Exigente: Para priorizar uma tarefa na estrutura MoSCoW, cada uma deve ter descrições e contexto detalhados. Por exemplo, um recurso de "marcação" em um sistema ágil ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser imprescindível para casos de uso específicos, embora pareça não ser essencial. Os proprietários de produtos precisam investir tempo e energia em definições para categorizar com precisão.

Nível único: Dentro das quatro categorias, não há como priorizar ainda mais os itens. Isso pressupõe prioridade igual para todos os itens obrigatórios, tornando-o ineficaz no planejamento.

Categorias do método de priorização MoSCoW

O método de priorização do MoSCoW tem quatro categorias: imprescindível, deveria ter, poderia ter e não teria.

#1 Obrigatório

as tarefas "obrigatórias" são itens essenciais para a duração do sprint atual. "Obrigatório" na categoria "must-have" às vezes é definido como "subconjunto mínimo utilizável" Isso garante que a iteração permita um nível mínimo de usabilidade dos recursos.

Um recurso obrigatório normalmente é essencial para os clientes, um requisito de conformidade ou uma prerrogativa de segurança/acessibilidade. Sem esses recursos, o produto em si não teria sentido para ser lançado no mercado.

#2 Deveria ter

As tarefas consideradas como "deveriam ter" são as segundas em prioridade. Essas tarefas são importantes, mas não são críticas para o cronograma atual e podem ser adiadas, se necessário.

Um recurso que poderia ser necessário é normalmente uma pequena correção de bug ou melhoria de desempenho, sem a qual o produto funciona, mesmo que não de forma ideal. As equipes geralmente usam algum tipo de solução alternativa temporária para gerenciar esses itens.

#3 Poderia ter

A terceira categoria é a das tarefas "poderia ter", ou seja, desejáveis, mas desnecessárias. A diferença fundamental entre "deveria ter" e "poderia ter" é que a primeira é importante e pode afetar consideravelmente o sucesso do produto (satisfação do cliente, receita, lucratividade etc.), enquanto a segunda pode ser confortavelmente deixada de lado sem grandes danos.

As equipes priorizam as tarefas que poderiam ter somente se elas puderem ser entregues sem afetar o custo ou o esforço da equipe de desenvolvimento. À medida que a situação evolui, os itens que poderiam ser realizados são frequentemente priorizados e desenvolvidos novamente.

#4 Não terá (desta vez)

as tarefas "Won't-have" são reconhecidas como não necessárias para o escopo atual do projeto. Essas tarefas ou recursos têm a prioridade mais baixa e são omitidos ao primeiro sinal de resistência.

Os recursos "Won't-have" têm um impacto muito baixo no sucesso do projeto. Eles não prejudicam os resultados nem criam valor adicional.

Por mais útil que essa técnica possa ser, ela não é universalmente eficaz. Aqui estão as situações em que ela funciona melhor.

Quando usar o método de priorização MoSCoW

A priorização do MoSCoW é uma ótima ferramenta de tomada de decisão para vários cenários pessoais e profissionais. Ao organizar sua casa, em vez de perguntar se um item "desperta alegria", você pode perguntar se ele é um "item obrigatório"

Para um gerente de projeto ágil, isso pode ser muito mais valioso do que isso. Veja como.

Tempo: O principal determinante da análise do MoSCoW é o tempo. A categorização é para o sprint ou timebox atual. É altamente eficaz para projetos sensíveis ao tempo com prazos apertados.

Recursos: E se você tiver uma equipe limitada de desenvolvedores? Use o MoSCoW, pois ele ajuda a maximizar resultados dentro dos recursos disponíveis.

Iniciação do produto: No início do projeto, você deve decidir em que se concentrar primeiro e o que constitui seu produto mínimo viável (MVP). A priorização do MoSCoW pode ser incrivelmente útil para orientar essas conversas.

No entanto, é importante observar que o MoSCoW pode não ser adequado para todos os projetos, especialmente aqueles com interdependências complexas ou em que todas as tarefas são igualmente essenciais.

Como implementar o método de priorização MoSCoW

A priorização bem-sucedida do MoSCoW precisa de processos claros e eficazes. Aqui está um esboço de um processo e dicas sobre como priorizar seu trabalho com qualquer software gratuito de gerenciamento de projetos como o ClickUp para fazer isso direito.

1. Crie o backlog de seu produto

Antes de priorizar as tarefas para a versão futura, é essencial criar uma lista de possibilidades. Normalmente, isso é descrito no backlog do produto. Com base em pesquisas e contribuições de equipes multifuncionais, crie algumas poucas opções do backlog.

No ClickUp, você pode defini-las como tarefas, marcos, recursos, defeitos e muito mais para facilitar a priorização.

Tipos de tarefas para criar um backlog de produtos bem organizado no ClickUp

2. Adicionar detalhes ao backlog do produto

Como mencionamos anteriormente, um dos fatores não negociáveis da priorização do MoSCoW é a informação adequada sobre a tarefa. Sem o que, por que, como, quando e quem, seria impossível priorizar corretamente. Portanto, adicione todas as informações que você puder reunir. Isso pode ser:

Descrição da história do usuário

Impacto nos negócios

Impacto na engenharia, como estimativa de tempo/esforço

Medidas de sucesso

Dependências de outras tarefas Tarefas do ClickUp permitem adicionar subtarefas, listas de verificação, estimativas de tempo, usuários, tags, campos personalizados e muito mais. Use Guia de hierarquia do ClickUp para organizar as informações de forma eficaz.

3. Definir definições para categorias de prioridade

O que significa "must-have"? Quais parâmetros uma tarefa deve ter para ser considerada obrigatória? Toda a equipe precisa concordar em categorizar algo como não será necessário?

As metodologias mais comumente usadas são a pontuação ponderada, o modelo Kano ou a compra de um recurso. Se isso parecer mais uma camada de estruturas/modelos, aqui estão alguns projetos modelos de priorização você pode usar.

Escolha o seu com cuidado. É essencial definir essas definições antes de começar a priorizar as tarefas. Isso ajudaria a padronização do processo para uma gerenciamento de prioridades . Além disso, coloque uma matriz de escalonamento para que alguém possa tomar uma decisão em caso de divergências.

Para garantir que todos entendam e sigam suas definições de prioridade, documente-as e publique-as em Documentos do ClickUp . Colabore com eles para garantir que a equipe concorde com eles. Você também pode usar IA do ClickUp no Docs para resumir definições mais longas para facilitar a consulta.

4. Decidir de forma colaborativa as prioridades

Com todo o trabalho de base feito, é hora de priorizar. Reúna a equipe para avaliar todas as opções e definir prioridades.

Escolha uma das seguintes opções Exibições do ClickUp para ver as informações que atendem às suas necessidades. Por exemplo, a maioria das equipes ágeis normalmente usa o Quadro Kanban para ter todos os itens não categorizados em uma coluna e, em seguida, arraste e solte-os em suas prioridades relevantes. Você também pode filtrar itens no quadro Kanban com base no que deseja ver.

Visão do quadro ClickUp Kanban

Discuta abertamente os requisitos comerciais. Aqui estão alguns pontos a serem considerados.

Defina todas as tarefas como "não quero ter" e, em seguida, discuta por que você precisa tê-las

Para os requisitos obrigatórios, pergunte: "Sem esse item, o incremento é tão bom quanto cancelado?"

Se houver uma solução alternativa, mesmo que seja manual, não a classifique como obrigatória

Se um item obrigatório tiver uma dependência de qualquer coisa que não seja outro item obrigatório, reavalie-o

Lembre-se de que algo que você categorizou como "poderia ter" no incremento anterior pode se tornar obrigatório no incremento seguinte. Por exemplo, durante a criação do MVP, você pode ter categorizado alguns itens como "poderia ter" porque eles não são cruciais para o sprint atual. Quando o MVP for lançado, esses recursos poderão se tornar obrigatórios agora.

5. Definir prioridades

Depois de chegar a um acordo, defina-as em seu ferramentas de priorização . Prioridades do ClickUp oferecem quatro opções: Urgente, alta, normal e baixa. Você pode definir essas prioridades como MoSCoW.

Como alternativa, você pode usar o método MoSCoW com status personalizados . Ao definir prioridades de tarefas no ClickUp, adicione uma ou duas linhas nos comentários sobre o motivo de sua decisão. Isso ajudará em futuras sessões de priorização.

Status personalizados no ClickUp

6. Validar a viabilidade

As prioridades não se referem apenas ao que é importante, mas também ao que pode ser construído dentro desse período de tempo. Você não quer se comprometer demais e entregar de menos só porque acha que tudo é imprescindível.

Antes de se comprometer com um plano, verifique a carga de trabalho e a capacidade atual de cada membro da equipe. Use as estimativas de tempo para cada tarefa para simular a capacidade. Use as Visualização da carga de trabalho para garantir que ninguém esteja sobrecarregado.

Planejamento de capacidade no ClickUp

Priorize as coisas certas com o ClickUp

As equipes de produtos devem manter o foco no que é bom para a empresa e para o cliente. Elas precisam eliminar as distrações. Portanto, priorização de projetos é um superpoder. Uma boa priorização é tanto uma escolha sobre o que fazer quanto sobre o que não fazer.

A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetada para permitir exatamente isso. A hierarquia, o gerenciamento de tarefas, as prioridades e os status personalizados ajudam as equipes a entender e priorizar o trabalho de forma eficaz.

As visualizações de carga de trabalho ajudam a garantir que as tarefas priorizadas sejam entregues, e os painéis do ClickUp ajudam a manter as prioridades sob controle. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e crie a coisa certa.