Slack vs. Mattermost: qual é a melhor ferramenta de colaboração?

O trabalho remoto é a forma de fato de operar para a maioria das empresas atualmente. Isso significa quebrar silos, trabalhar de forma assíncrona, comunicar-se com clareza e colaborar com toda a organização.

O caminho para permitir uma colaboração perfeita nem sempre é simples. Você precisa das ferramentas, dos processos e dos hábitos no local de trabalho para manter o fluxo de informações entre equipes e departamentos. As preocupações com a segurança dos dados e da TI e com o controle de acesso também não facilitam as coisas.

Felizmente, você tem ótimos aplicativos de colaboração que fazem quase tudo isso. Tudo se resume a escolher um que atenda melhor às suas necessidades. Por isso, escolhemos duas ferramentas de colaboração de alto desempenho e as comparamos:attermost vs. Slack.

Aqui está uma comparação detalhada com atributos, limitações, preços e muito mais para facilitar a sua decisão.

p.S.: Adicionamos uma alternativa que pode substituir vários aplicativos de colaboração. Aguarde até o final!_ (ou role a tela para chegar aqui antes 🤩)

O que é o Slack?

via

Folga

O Slack é uma ferramenta de colaboração e

comunicação

plataforma para equipes e locais de trabalho. É um hub para sua equipe conversar, compartilhar arquivos, trabalhar com parceiros externos, realizar reuniões de áudio ou vídeo e gravar e compartilhar atualizações - tudo em tempo real.

É uma ferramenta popular entre organizações híbridas e remotas para aprimorar a colaboração e a produtividade, mantendo a flexibilidade.

Ironicamente, o Slack não deixa você relaxar! 😉

Recursos do Slack

Agora, vamos dar uma olhada nos recursos que fazem do Slack uma das melhores ferramentas de colaboração em equipe.

1. Colaboração

via Slack

Os recursos de colaboração do Slack, como os canais, permitem que você organize o trabalho, converse, compartilhe arquivos e tome decisões.

Se o seu trabalho envolve colaboração com equipes externas, como parceiros, fornecedores ou clientes, você pode usar o Slack Connect.

Outros recursos incluem DMs, Huddles e Clips, que permitem que os funcionários conversem, façam chamadas de voz e vídeo e até mesmo compartilhem e gravem clipes, tornando a comunicação muito mais fácil do que as trocas de e-mails.

2. Automação

via

Folga

Se você está procurando automatizar suas tarefas tediosas e rotineiras, mas não tem as habilidades técnicas para fazer isso, o Slack conhece um cara - é o Workflow Builder. Com um pouco de arrastar e soltar, você estará pronto com um fluxo de trabalho automatizado.

Se você tiver habilidades de codificação, poderá codificar seus processos de negócios de forma personalizada usando a interface de programação de aplicativos (API) do Slack para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Com aplicativos e integrações populares, você pode conectar suas ferramentas favoritas e manter o fluxo de trabalho sem esforço extra. 🤩

3. Compartilhamento de conhecimento

via

Folga

Sua equipe pode pesquisar conversas e arquivos em canais e DMs por meio de uma poderosa opção de pesquisa.

As equipes geralmente precisam arquivar projetos, documentos e canais antigos para manter a interface limpa e atualizada, mas procurar os arquivos antigos pode ser entediante. No entanto, o recurso Arquivo do Slack facilita a busca por essas conversas e documentos antigos.

4. Segurança e conformidade

via Slack

O Slack implementa práticas recomendadas e estruturas aceitas pelo setor para manter seus dados seguros. Somente as pessoas certas podem acessar as informações da empresa com o gerenciamento de dispositivos e identidades.

Os dados de seus clientes são criptografados e protegidos com ferramentas como o Slack Enterprise Key Management e a Prevenção contra perda de dados. 🛡️

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business+: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Preços personalizados

O que é o Mattermost?

via

Mais importante

Ideal para equipes técnicas, o Mattermost é uma plataforma de colaboração e comunicação de código aberto conhecida por sua forte conformidade com privacidade e segurança. É uma plataforma integrada de

ferramentas de produtividade

que fornece comunicação baseada em canais, execução de fluxo de trabalho estruturado e fluxos de trabalho de projeto.

Ele ajuda na orquestração do fluxo de trabalho e elimina a necessidade de alternância de contexto entre diferentes aplicativos.

A experiência com o Mattermost é

semelhante à do Slack

pois oferece mensagens individuais e em grupo e outras ferramentas para

planejar a comunicação

melhor.

Recomendado para uso no escritório, as equipes técnicas e operacionais em todo o mundo preferem o Mattermost.

Recursos do Mattermost

Vamos ver quais recursos tornam essa plataforma de colaboração de código aberto uma ferramenta de colaboração popular.

1. Mensagens colaborativas

via Mattermost

A troca de mensagens é ótima até que você esteja correndo contra um prazo. As ferramentas baseadas em canais do Mattermost permitem chamadas de áudio e compartilhamento de tela nativos, facilitando a realização de tarefas com mais rapidez.

Sincronização de mensagens em tempo real, histórico pesquisável e compartilhamento de arquivos, imagens ou links - tudo isso facilita a colaboração.

2. Manuais do Mattermost

via

Mais importante

Uma equipe geograficamente diversa que segue vários processos pode, muitas vezes, gerar confusão e duplicação de trabalho. Os Playbooks do Mattermost ajudam os membros da sua equipe a obter e permanecer na mesma página por meio da automação integrada baseada em listas de verificação que ajuda a aumentar a visibilidade e a responsabilidade.

Isso proporciona a todos atualizações diárias com acionadores e ações automatizadas, atualizações de status transmitidas em painéis e cronogramas e relatórios prescritos.

3. Plug-ins

via Mattermost

Ter todas as suas ferramentas favoritas em um só lugar simplifica seu trabalho e economiza seu tempo. Com os plug-ins do Mattermost, você pode automatizar tarefas de rotina com suas ferramentas preferidas sem precisar alternar entre elas.

O Mattermost também permite adicionar personalizações avançadas aos aplicativos de servidor, desktop e Web sem a necessidade de fazer alterações na base de código. Isso significa que você pode fazer muitas coisas sem ajuda técnica. Você também pode personalizar suas integrações com acesso total à API. 🙌

4. Segurança aprimorada

via Mattermost

O Mattermost é de código aberto, oferecendo segurança de dados superior com uma solução auto-hospedada que permite acesso completo ao código-fonte. Sua auditoria avançada de conformidade e

ferramentas de relatórios

mantenha os dados confidenciais seguros sem monitoramento de terceiros.

Você também pode mover dados para qualquer lugar, a qualquer momento, com criptografia de ponta a ponta em repouso e em trânsito.

Preços do Mattermost

Gratuito

Profissional: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Slack vs. Mattermost: Recursos comparados

A diferença mais aparente entre o Slack e o Mattermost é que o Slack é de código fechado, portanto, somente os fornecedores podem acessar ou alterar o código proprietário. O Mattermost é um código aberto seguro

ferramenta de comunicação

o que significa que qualquer organização que opte por ela pode personalizá-la com seus próprios plug-ins e APIs abertas.

Aqui estão as diferenças essenciais entre o Slack e o Mattermost.

Comparação dos recursos do Slack e do Mattermost

Agora, vamos nos aprofundar.

1. Hospedagem

O fato de você trabalhar em um escritório, de forma híbrida ou totalmente remota pode afetar a forma como você escolhe hospedar seu software de colaboração. Há também a consideração de com quem você trabalha.

Por exemplo, se você trabalha com fornecedores de serviços de saúde ou entidades governamentais, eles podem exigir que você use um software auto-hospedado e que você cumpra todas as expectativas de segurança e privacidade deles.

Slack

É fácil de usar, pois é uma ferramenta baseada na nuvem. Você pode criar canais públicos ou privados, formar uma equipe, adicionar membros e começar a trabalhar.

O Slack é a ferramenta para colaborar diariamente de forma eficaz se a sua equipe for pequena e nova. Como o Slack é um software proprietário, você pode personalizá-lo melhor com modelos ou ferramentas, mas não poderá se auto-hospedar no Slack.

via Folga

Mattermost

O código-fonte aberto permite que você se auto-hospedeie com o Mattermost. Implemente o software de acordo com as diretrizes de segurança de sua organização e opte pela implementação baseada em nuvem para compatibilidade com o trabalho remoto.

2. Aplicativos e integrações

Como a maioria das empresas usa diferentes aplicativos e integrações, você deve escolher uma plataforma de colaboração em equipe que ofereça suporte às suas ferramentas de trabalho.

Slack

O Slack oferece mais integrações para que você possa colaborar melhor com os membros da sua equipe. Com mais de 2600 aplicativos e integrações e agora parcerias recém-formadas com a OpenAI e a Salesforce, o Slack trará a IA de forma nativa para a experiência do usuário.

Com ferramentas de colaboração populares como o Google Drive e o Salesforce, o Slack também permite que você adicione integrações personalizadas de acordo com suas necessidades.

Mattermost

O Mattermost oferece uma comunidade de colaboradores com a qual você pode conectar aplicativos, ferramentas e integrações personalizados ou criar os seus próprios com APIs de acesso total.

O Mattermost se integra diretamente a aplicativos de uso diário, como Asana, GitHub, Jira, Bitbucket, etc., facilitando o acompanhamento de seus projetos e tarefas sem alternar entre diferentes ferramentas.

Para desenvolvedores e grandes organizações com fluxos de trabalho pesados de engenharia ou operação, a abordagem de código aberto do Mattermost funciona melhor para personalizar o software.

via Mais importante

3. Recursos de personalização

As qualidades de personalização do Mattermost ajudam você a construir do zero devido ao seu código-fonte aberto, enquanto o Slack oferece aplicativos personalizados, modelos e integrações com ou sem codificação.

Slack

Com suporte multilíngue em mais de 10 idiomas, o Slack permite que você personalize a barra lateral, os temas, os perfis, as mensagens de boas-vindas e a personalização de emojis ou reações.

Você também pode definir o som de suas notificações push móveis favoritas. Adicione emojis personalizados e mensagens de boas-vindas para tornar as conversas divertidas.

Mattermost

Você pode usar o Mattermost como marca branca, o que lhe permite personalizar sua marca com o código do software. Personalize seus aplicativos da Web, de desktop e móveis de acordo com seus protocolos de segurança.

O suporte multilíngue avançado em mais de 16 idiomas permite uma comunicação diversificada e inclusiva.

via Mattermost

4. Protocolos de segurança

As preocupações com a segurança são importantes ao escolher a plataforma de colaboração certa para sua empresa.

Slack

Os recursos de segurança do Slack incluem logon único, autenticação multifator, reivindicação de domínio, duração de sessão personalizada, gerenciamento de identidade e dispositivos e provisionamento de usuários e grupos.

Os controles de segurança do Slack estão alinhados aos princípios de segurança na nuvem do National Cyber Security Centre (NCSC) e a outros padrões/certificações internacionais de regulamentação e conformidade.

Mattermost

É aqui que o Mattermost domina! Ele é um dos aplicativos mais flexíveis e seguros do mercado ferramentas de colaboração que atende às necessidades mais desafiadoras de segurança de mensagens privadas.

Com a implementação de nuvem privada auto-hospedada, você pode acessar recursos avançados de segurança móvel e controlar dados confidenciais sem monitoramento de terceiros.

Relacionado

Slack vs. Mattermost no Reddit

Nós verificamos Reddit para ver o que as pessoas estão dizendo sobre o assunto Slack vs. Mattermost . Sobre o Slack, os usuários comentaram sobre os recursos de fácil utilização:

"A vantagem em relação ao e-mail é que ele elimina o incômodo e longo 'responder a todos' quando um grupo de pessoas está envolvido e discutindo um tópico."

Outros usuários do Reddit disseram que o Mattermost é uma ótima opção se você quiser se auto-hospedar com medidas de segurança personalizáveis:

"Mudamos do Hipchat local (obrigado, Atlassian) para o servidor Mattermost local, e é muito bom. Usar uma plataforma de nuvem para detalhes de rede potencialmente confidenciais não era algo que me agradava."

Ainda não tem certeza sobre Slack Vs. Mattermost? Temos um aplicativo de colaboração em equipe que pode substituir todas as suas ferramentas! 🤩

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Slack Vs. Mattermost

Converta comentários em tarefas e atribua-os à sua equipe com ClickUp Sabemos que o Slack e o Mattermost são populares, mas você já pensou em

ClickUp

?

O ClickUp combina centenas de recursos para colaborar melhor, aumentar a produtividade e concluir o trabalho mais rapidamente!

Torne-se um organizador profissional dividindo equipes e departamentos em Spaces, agrupando grandes projetos e ações em pastas e dividindo tarefas em listas para visualizar seu trabalho.

Tenha a opção de escolher entre mais de 35

ClickApps

para personalizar cada tarefa para qualquer tipo de trabalho.

A colaboração no ClickUp aumenta a produtividade dos membros da sua equipe, para que o trabalho seja sempre divertido. Vamos nos aprofundar nas principais ferramentas de colaboração do ClickUp.

ClickUp Chat

Bem-vindo ao mundo das conversas coesas e da operação com ferramentas integradas. Traga toda a comunicação de sua equipe para um único lugar com o

ClickUp Chat

.

Marque e atribua tarefas no bate-papo em tempo real com @menções nos comentários. Além disso, incorpore vídeos, documentos e arquivos como anexos e envie-os para a sua equipe.

Mantenha a comunicação fluida e organizada com o

ClickUp Chat

Comunique-se claramente com recursos avançados de formatação ou crie exibições de bate-papo de equipes, trabalhos ou departamentos específicos dentro do ClickUp - controle quem está visualizando os bate-papos de acordo com a hierarquia.

Detecção de colaboração do ClickUp

Com

Detecção de colaboração ClickUp

você saberá instantaneamente no que seu colega de equipe está trabalhando ou quando ele adicionar um comentário.

Edite documentos em tempo real com seus colegas de trabalho e até mesmo receba feedback instantâneo em novos comentários.

Junte forças para obter o melhor usando

Detecção de colaboração ClickUp

Mais ferramentas de colaboração no ClickUp

Painéis: Crie seu centro de controle de missão para cada projeto e acompanhe o progresso com insights mais profundos e visões gerais de alto nível

Crie seu centro de controle de missão para cada projeto e acompanhe o progresso com insights mais profundos e visões gerais de alto nível Integrações: Aumente a produtividade com mais de 200 ferramentas de integração nativas e mais de 1.000 ferramentas gratuitas

Aumente a produtividade com mais de 200 ferramentas de integração nativas e mais de 1.000 ferramentas gratuitas Automação: Economize tempo com mais de 100 opções de automação para refinar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais

Economize tempo com mais de 100 opções de automação para refinar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais ClickUp AI: Acesse centenas de ferramentas artesanais e apoiadas por pesquisas Ferramentas de IA que o ajudarão a redigir e editar conteúdo e fazer brainstorming

Tarefas do ClickUp

Organize, colabore e planeje com eficiência em quase tudo com o

Tarefas do ClickUp

. Atribua trabalho a várias pessoas e economize tempo com gravações de tela compartilháveis.

Estruture o trabalho dividindo-o em subtarefas acionáveis para visualizá-lo em várias exibições. Personalize seu espaço de trabalho nomeando as conversas e bifurcando-as com base nos tipos de tarefas.

Gerencie seu trabalho criando tarefas, atribuindo-as e acompanhando seu progresso por meio de

Tarefas do ClickUp

Já mencionamos o plano gratuito do ClickUp? Bem, agora seria um ótimo momento para discutir as opções de preços.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Melhor para uso pessoal

Melhor para uso pessoal Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Slack vs. Mattermost: quem é o vencedor?

O Slack e o Mattermost são ferramentas de colaboração robustas que se integram a aplicativos populares. No entanto, um vencedor claro depende de suas necessidades organizacionais.

Por exemplo, o Slack é para organizações que preferem acesso baseado em nuvem sem dar muita ênfase a protocolos de segurança personalizados. Portanto, se uma organização remota precisar de uma ferramenta de comunicação fácil que facilite o fluxo de trabalho e aumente a produtividade, o Slack é a opção ideal.

Se a sua organização precisa de uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de equipe auto-hospedada de código aberto totalmente personalizável, o Mattermost é ideal. Ao contrário do Slack, ele foi criado por desenvolvedores para desenvolvedores. Portanto, a plataforma precisa de muito conhecimento técnico para ser configurada de acordo com seu caso de uso. Ela é mais adequada para equipes técnicas e operacionais.

Se você quiser experimentar mais do que colaboração, experimente o ClickUp. Gerencie seus projetos com a criação de tarefas, várias exibições, status, modelos e muito mais.

Comece a usar seu aplicativo gratuito

ClickUp

hoje mesmo!