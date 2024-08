10 modelos de contrato de retenção gratuitos no Word e no ClickUp

Trabalhar com clientes sob contrato de retenção é uma das melhores maneiras de garantir um fluxo constante de renda e construir um relacionamento comercial duradouro. Para dar início a esse relacionamento, você precisará elaborar um contrato de retenção.

Muitos de nós evitamos documentos legais, como contratos e acordos de retenção, porque não temos certeza do que dizer ou do que precisamos incluir. É por isso que os modelos de contrato de retenção são tão úteis - alguém já fez todo o trabalho duro. Tudo o que você precisa fazer é adicionar os detalhes do seu projeto e enviá-lo para o seu cliente assinar!

Neste guia, exploraremos o que é um modelo de contrato de retenção e o que procurar ao considerar diferentes opções. Em seguida, compartilharemos os melhores modelos de contrato de retenção para empreiteiros, freelancers e prestadores de serviços profissionais. 🌻

O que é um modelo de contrato de retenção?

Um contrato de retenção é um contrato entre duas partes em que um prestador de serviços concorda com o tipo e a quantidade de trabalho realizado para um cliente mensalmente. Isso pode ser um número específico de horas ou um número definido de projetos

entregáveis

por mês e, normalmente, o cliente paga adiantado. Os contratos de retenção são típicos entre agências e clientes corporativos e seus freelancers que trabalham para contratar (ou qualquer pessoa com status de contratante independente).

Embora você possa redigir seu próprio contrato de retenção sempre que precisar de um, ter um bom modelo de contrato de retenção significa que você não precisa fazer isso. Em vez de reinventar a roda todas as vezes, você pode aproveitar a experiência de outras pessoas para criar um contrato sólido várias vezes, apenas alterando os detalhes necessários do cliente.

Os modelos de contrato de retenção economizam seu tempo, e tempo é dinheiro. Além disso, o modelo certo pode lhe dar as proteções corretas e garantir que fique claro a quem pertencem os produtos do trabalho, o que acontece com eles, as limitações dos serviços prestados e como e quando você será pago. 💰

O que faz um bom modelo de contrato de retenção?

Existem muitos modelos de contrato de retenção no mercado, mas como saber qual deles você deve usar?

Os melhores modelos de contrato de retenção incluem:

Termo do contrato: Qual é a data de vigência e a duração do contrato

Qual é a data de vigência e a duração do contrato Escopo do trabalho: O trabalho que você concordou em concluir todo mês

O trabalho que você concordou em concluir todo mês Trabalho atribuído: Como o trabalho será atribuído e o que acontecerá quando nem todas as horas ou entregáveis forem atribuídos pelo cliente

Como o trabalho será atribuído e o que acontecerá quando nem todas as horas ou entregáveis forem atribuídos pelo cliente Faturamento: Como você espera ser pago e qual é o valor envolvido, por exemplo, uma taxa por hora ou uma taxa de retenção mensal

Como você espera ser pago e qual é o valor envolvido, por exemplo, uma taxa por hora ou uma taxa de retenção mensal Resolução de disputas: Como você lidará com quaisquer problemas ou disputas, por exemplo, por meio de arbitragem

Como você lidará com quaisquer problemas ou disputas, por exemplo, por meio de arbitragem Acordo final: Uma seção final que confirma o escopo do contrato

Uma seção final que confirma o escopo do contrato Perguntas frequentes: Você pode incluir uma seção opcional para perguntas frequentes

Esta não é uma lista exaustiva, e cada modelo será ligeiramente diferente. Procure um modelo que atenda às suas necessidades e ajude a acelerar o processo de integração. 🏃

10 modelos de contrato de retenção para usar em 2024

Os contratos de retenção são imprescindíveis se você estiver trabalhando para um cliente mensalmente e quiser a proteção de receber o pagamento em dia e definir seus limites.

O modelo certo simplifica o processo e significa que tudo o que você precisa fazer é adicionar os detalhes do seu cliente, verificar se está satisfeito e clicar em enviar. Se o modelo estiver integrado a um

software de gerenciamento de projetos para freelancers

então, melhor ainda.

Com isso em mente, aqui está o nosso guia com os melhores modelos de contrato de retenção para considerar o uso em sua empresa este ano.

1. Modelo de contrato de serviço genérico do ClickUp

Prepare um documento simples que descreva as expectativas de ambas as partes com este modelo de contrato de serviço genérico

Primeiro, temos o

Modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp

. Como o nome sugere, este modelo é ideal para empresas de qualquer tipo ou tamanho. E, por ser um modelo do ClickUp, é totalmente personalizável para atender às suas necessidades. ✔️

Este modelo de contrato de serviço geral oferece uma maneira de criar um contrato sólido e oficial entre você e seu cliente. O modelo tem espaço para que você defina seus serviços e ofertas, estabeleça seus

expectativas e condições de pagamento

e descreva suas expectativas em relação ao desempenho e à entrega. Você também pode mencionar se usa subcontratados, adicionar uma renúncia de não divulgação e incluir quaisquer termos ou detalhes adicionais que sejam relevantes para o seu projeto.

Use este modelo de contrato de serviços quando estiver pronto para começar a trabalhar com um

novo cliente

e deseja uma boa base para começar. É ideal para qualquer cliente e prestador de serviços, empreiteiro ou freelancer.

2. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Obtenha inspiração para seu contrato de retenção com este modelo de contrato de trabalho

Se você estiver procurando um modelo de contrato que se alinhe mais com o que você veria como funcionário, o

Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

pode ser a melhor opção para você. 📝

Um modelo de contrato de trabalho como esse é normalmente usado entre empregador e empregado e detalha uma ampla gama de tópicos dos quais ambas as partes precisam estar cientes. Essa lista inclui posição de trabalho, benefícios, remuneração do trabalhador, períodos de experiência, tempo de férias, manuseio de informações confidenciais e propriedade intelectual, além de possibilidade de rescisão.

Para muitos prestadores de serviços, a linguagem usada nesse modelo e as seções incluídas podem não ser relevantes e podem confundir se você é um funcionário ou um prestador de serviços. Ainda assim, vale a pena ler (e considerar) ao decidir como gostaria de operar seus próprios contratos de retenção.

3. Modelo de contrato de freelancer do ClickUp

Formalize seus acordos de trabalho freelance com este modelo de contrato freelance

Embora seja chamado de

Modelo de contrato de freelancer do ClickUp

se você é um freelancer, não há motivo para que os contratados também não possam usar esse excelente modelo. Como o nome indica, esse modelo é ideal para freelancers que desejam assinar um contrato formal com seus clientes. 💼

O modelo de contrato de freelancer tem tudo o que você precisa para definir limites, condições de pagamento e resultados esperados para a duração do seu contrato de retenção. O modelo inclui seções para o cronograma do seu projeto, descrição dos serviços, informações sobre responsabilidade e muito mais.

Use este modelo se quiser uma forma segura de trabalhar com seus clientes e, ao mesmo tempo, parecer um profissional. Este modelo é o ponto de partida ideal para quem deseja levar a sério seu trabalho como freelancer ou contratante.

4. Modelo de rastreamento de casos jurídicos do ClickUp

Organize sua carga de trabalho e veja rapidamente no que está trabalhando com este modelo de acompanhamento de casos jurídicos

Para os profissionais da área jurídica, ter um contrato de retenção sólido não é o fim do processo burocrático - você também vai querer uma maneira de acompanhar seus casos. O

Modelo de controle de casos jurídicos da ClickUp

é uma combinação perfeita para isso. ⚖️

Nosso

software de fluxo de trabalho jurídico

e o modelo permite que você acompanhe cada caso, para que não perca nenhum detalhe, prazo ou marco importante. Com tudo em um só lugar, você pode se sentir mais organizado e trabalhar de forma mais produtiva com nosso

software gratuito de gerenciamento de projetos

. O modelo inclui recursos como detalhes do caso, partes interessadas, linhas do tempo, eventos, notas e atualizações de status, para que você possa analisar a carga de casos rapidamente.

Os profissionais do setor jurídico devem considerar o uso desse modelo para ter um controle melhor de sua carga de trabalho. Quando combinado com um sólido contrato de retenção e

software de controle de tempo de advogados

, este

software de gerenciamento de projetos jurídicos

significa que você está no caminho certo para ter uma prática bem organizada.

5. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Organize seu negócio de consultoria com este modelo de contrato de consultoria

Se você é um consultor e deseja um modelo criado pensando em você, confira o

Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

. As obrigações de um consultor geralmente são diferentes das de um prestador de serviços padrão, e este modelo garante que você não perca nada importante. 🏢

Dentro deste

modelo de consultoria

você encontrará recursos como status, campos e visualizações personalizados, o que torna mais fácil do que nunca transformar seu documento em ação com o

Tarefas do ClickUp

. O modelo em si permite que você simplifique o processo e apresente aos clientes um documento que descreva suas expectativas, cronograma de pagamento e escopo do trabalho.

Use este modelo se quiser um modelo de contrato pronto para serviços de consultoria, em vez de uma opção mais genérica que pode precisar de alguma personalização extra para atender às suas necessidades específicas. Combine-o com

software de controle de tempo para consultores

para registrar com precisão o seu tempo e, em seguida, faturar e gerar relatórios sobre suas atividades todos os meses.

6. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Defina seus serviços e expectativas de pagamento com este modelo de contrato de serviços

Para prestadores de serviços e freelancers que desejam um playground mais aberto para começar, o

Modelo de contrato de serviços do ClickUp

pode ser sua combinação ideal. Esse modelo é mais simples do que alguns dos outros desta lista, o que é ótimo se você já tiver seu próprio texto e seções personalizadas para adicionar. 🧰

Embora seja mais minimalista do que outros modelos, este ainda tem tudo o que você precisa para começar. Há espaço para compartilhar uma visão abrangente de seus serviços e ofertas, quanto você espera receber e quando, e quais são suas expectativas em relação a si mesmo e ao seu cliente.

Esse modelo é uma ótima opção para empreiteiros que desejam uma base limpa e legalmente sólida. Você pode personalizar seu contrato e acrescentar sua própria personalidade com o apoio de Ferramentas de redação de IA .

7. Modelo de contrato comercial do ClickUp

Garanta seus negócios profissionais com este modelo de contrato comercial

Contratos especializados podem ser ótimos, mas, às vezes, o que você realmente quer é um modelo que cubra todas as bases. Este

Modelo de contrato comercial do ClickUp

tem todas as principais seções de que você precisa para ter certeza de que está coberto. ✨

Este modelo de amostra reúne todos os itens obrigatórios do contrato em um único lugar, fornecendo um documento organizado que pode ser compartilhado com seus clientes. Isso não apenas economiza tempo, mas também ajuda a evitar falhas de comunicação. O modelo inclui status, visualizações e campos personalizados para tornar a personalização rápida e fácil.

Use este modelo de contrato comercial se quiser um documento formal compartilhado com os clientes que descreva seus serviços e inclua dados de sua empresa

software de controle de tempo para freelancers

e define o que se espera de ambas as partes.

8. Modelo de contrato de retenção do Word por Signaturely

via Signaturely

Embora acreditemos firmemente que o ClickUp ofereça a melhor maneira de criar, colaborar e compartilhar contratos e acordos, percebemos que, às vezes, você não consegue trocar de contratante ou de software de consultoria imediatamente. É por isso que as próximas sugestões são modelos que você pode usar com o Microsoft Word. 💻

Em primeiro lugar, temos o modelo de contrato de retenção do Word. Esse modelo foi elaborado por especialistas jurídicos e inclui tudo o que você precisa para criar um contrato seguro entre duas partes.

Descreva sua lista de serviços, defina sua tabela de honorários de retenção e defina as expectativas em relação ao pedido de reembolso de despesas incorridas e outros detalhes. Como todos os modelos desta lista, você pode personalizá-lo o quanto quiser - ou manter o texto como está e simplesmente adicionar os detalhes do seu cliente nos espaços em branco.

Esse modelo de contrato de retenção é ideal se você estiver acostumado a usar o Microsoft Word.

9. Modelo de contrato de retenção do Word por EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Se você estiver procurando um modelo de contrato de retenção que pareça mais tradicional do que os outros desta lista, este modelo de contrato de retenção em Word pode ser a escolha certa. 📄

Embora alguns contratos possam ser detalhados e ter várias páginas, este modelo é curto e simples, com apenas uma página. Ele inclui seções para os detalhes da sua empresa, a duração do contrato, o escopo dos serviços, a taxa do contrato, as despesas reembolsáveis e o relacionamento entre as partes.

Por ser curto e descomplicado, esse contrato é uma boa opção para novos freelancers ou prestadores de serviços que não querem se perder em detalhes legais - ou quando o valor do contrato de retenção é baixo o suficiente para que você não se preocupe em adicionar declarações, detalhes ou proteções extras.

10. Modelo de contrato de retenção de agência de publicidade em Word da Template.net

via Template.net

Começar sua própria agência de publicidade é um caminho popular para muitos indivíduos talentosos e, quando você atingir esse marco, vai querer acordos, contratos e documentos que correspondam ao seu status e estilo. 📣

Se você dirige uma agência de publicidade, considere este modelo de contrato de retenção para agência de publicidade. Ele é uma boa combinação entre simples e detalhado, com espaço suficiente para abranger seus serviços, marcos e expectativas sem que a leitura seja cansativa.

Esse modelo é uma ótima opção se você estiver procurando um modelo do Word ou se for usuário do Apple Pages ou do Google Docs - esse modelo é compatível com todas essas ferramentas populares de edição de documentos.

Economize tempo com estes modelos de contrato de retenção

Os modelos de contrato de retenção são indispensáveis se você leva a sério o seu negócio de contratação. Eles não apenas indicam aos seus clientes que você é confiável e sabe como operar com eficiência, mas também facilitam a sua organização e produtividade.

Use este guia para ajudá-lo a encontrar o modelo de contrato de retenção gratuito certo para suas necessidades e, em seguida, use-o para simplificar seus processos de negócios e economizar tempo. Com tantos modelos e recursos para gerenciamento de projetos e tarefas, o ClickUp é o melhor lugar para organizar seu negócio de contratação.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo

e descubra como ele pode se tornar sua única fonte de verdade para a maneira como você opera seus negócios. 👀