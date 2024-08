10 softwares de fluxo de trabalho jurídico para manter os escritórios de advocacia organizados em 2024

Os profissionais do setor jurídico têm muitos papéis, desde entrada de dados e preparação de documentos jurídicos até a entrada de clientes. Não é uma vida fácil - a não ser que você tenha uma experiência jurídica de primeira linha software de fluxo de trabalho para manter as operações funcionando sem problemas.

O software de gerenciamento de fluxo de trabalho jurídico aprimora os processos jurídicos com automação de documentos ferramentas e outras funções para que sua equipe possa se concentrar nas coisas importantes.

Este guia destaca os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho jurídico para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos em 2024. Compare os principais recursos, preços, limitações, análises e muito mais para encontrar a ferramenta de fluxo de trabalho jurídico mais adequada às suas necessidades e exigências.

O que é um software de fluxo de trabalho jurídico?

Primeiro, vamos destacar o que o software de fluxo de trabalho jurídico pode fazer pela sua equipe jurídica. Sinta-se à vontade para pular para as partes boas se você já estiver familiarizado com as ferramentas de fluxo de trabalho jurídico.

O software de gerenciamento de fluxo de trabalho jurídico permite que você agilize seus dias com recursos como:

Automação de faturas, registro de despesas e controle de tempo

Gerenciamento e automação de documentos jurídicos

Gerenciamento e automação de tarefas

Em outras palavras, trata-se de automação de processos. 😎

O software de fluxo de trabalho jurídico também pode fazer outras coisas, como facilitar a segurança comunicação com o cliente e colaboração em tempo real. Mas colocar as tarefas rotineiras no piloto automático e minimizar o erro humano é normalmente o foco principal.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho jurídico?

Você precisa saber o que deseja para escolher as soluções de fluxo de trabalho jurídico certas para a sua equipe. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar:

Automação: Encontre uma ferramenta que automatize tarefas repetitivas e processos comerciais demorados

Encontre uma ferramenta que automatize tarefas repetitivas e processos comerciais demorados Gerenciamento de clientes: Você vai querer uma ferramenta que ajudegerenciamento de clientesa gerenciar os processos de admissão, integração e suporte ao cliente com comunicação direta e segura

Você vai querer uma ferramenta que ajudegerenciamento de clientesa gerenciar os processos de admissão, integração e suporte ao cliente com comunicação direta e segura Colaboração: Escolha uma ferramenta que o conecte à sua equipe para colaboração em tempo real, notificações, atribuição automatizada de tarefas e gerenciamento de projetos

Escolha uma ferramenta que o conecte à sua equipe para colaboração em tempo real, notificações, atribuição automatizada de tarefas e gerenciamento de projetos Gerenciamento de banco de dados: Procure um software que mantenha todos os dados relacionados a seus clientes, prática jurídica, casos e contatos em um local seguro

Procure um software que mantenha todos os dados relacionados a seus clientes, prática jurídica, casos e contatos em um local seguro Integração: Escolha um software que se integre a outras ferramentas para unificar seus dados em um único painel

Escolha um software que se integre a outras ferramentas para unificar seus dados em um único painel Relatórios: Escolha uma ferramenta que melhore o gerenciamento e a lucratividade de sua prática com análise de dados, acompanhamento de KPIs e monitoramento de produtividade

Perdemos alguma coisa? Talvez você esteja procurando por software de gerenciamento de funcionários para sua empresa ou faturamento automatizado. Seja o que for, isso também é importante! Anote isso antes de mergulhar nas coisas boas.

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho jurídico para usar em 2024

Ok, você sabe oficialmente o que procurar em um software jurídico automação de fluxo de trabalho software! Agora, você está pronto para encontrar uma ferramenta que adora e aproveitar a liberdade de fluxos de trabalho automatizados e processos jurídicos aprimorados.

As automações acionam automaticamente os resultados quando uma ação ocorre no ClickUp, acelerando seu fluxo de trabalho para todos os tipos de tarefas jurídicas ClickUp é uma solução completa de gerenciamento de projetos criada para ajudar as equipes de todos os setores a planejar, organizar e executar seus fluxos de trabalho da maneira mais eficiente possível. É a única ferramenta poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho - entre aplicativos - em uma única plataforma segura.

Com centenas de recursos colaborativos incluídos em todos os planos de preços, o ClickUp é o lugar perfeito para se conectar com clientes, outros profissionais da área jurídica e muito mais.

Personalizável ou pré-construído Automações no ClickUp também desempenham um papel importante na criação de fluxos de trabalho jurídicos organizados. Se você estiver simplificando as transferências de projetos, o processo de admissão de clientes ou procurando uma maneira mais eficiente de atribuir tarefas, a automação do fluxo de trabalho no ClickUp é a resposta. A automação do fluxo de trabalho jurídico ajuda a eliminar tarefas administrativas desnecessárias que sobrecarregam seu dia, deixando um tempo mais valioso para se concentrar em pesquisa jurídica, orientação e muito mais.

Você também terá acesso a mais de 1.000 modelos prontos para uso, incluindo Modelo de gerenciamento de projetos jurídicos do ClickUp . Ele acompanhará o progresso e melhorar a colaboração da equipe para pesquisa, litígio, contratos e qualquer outra coisa com que você esteja lidando.

melhores recursos do #### ClickUp

Biblioteca enorme com mais de 1.000 modelos, incluindomodelos de contrato,modelos de gerenciamento de clientes, aModelo de controle de casos jurídicose tudo o mais que você possa precisar

Mais de 1.000 integrações para conectar todas as ferramentas que você usa em uma plataforma segura

Centenas de funções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para garantir conexões rápidas e seguras com seus clientes em todos os momentos

Painéis personalizáveis e mais de 15 visualizações projetadas para aprimorar seu sistema de gerenciamento de projetos com recursos comogerenciamento de prioridadescontrole de progresso e automação de tarefas

Limitações do ClickUp

Pode haver um pouco de curva de aprendizado para se ajustar ao rico conjunto de recursos do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário pago anualmente

$7/mês por usuário pago anualmente Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Bola de fumaça

via Bola de fumaça Smokeball é um software de gerenciamento de práticas jurídicas para ajudar pequenos escritórios de advocacia e profissionais autônomos a gerenciar casos, documentos, colaboração e comunicação com o cliente. Use recursos como software de controle de tempo de advogados automação de documentos e gerenciamento de e-mail para manter-se organizado e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Smokeball

Recursos de automação para tarefas como criação de documentos, e-mail e agendamento de tarefas

O excelente sistema de gerenciamento de documentos permite que você organize e pesquise seus arquivos de qualquer lugar

As ferramentas de gerenciamento financeiro permitem gerenciar despesas, controlar horas faturáveis e automatizar a criação de faturas

Mais de 15 integrações com softwares como Microsoft Word, Zoom e QuickBooks Online

Limitações do Smokeball

Algumas avaliações de usuários mencionam problemas com o fato de o serviço não ser totalmente baseado na nuvem

Pode resultar em problemas de comunicação com o cliente devido à incompatibilidade do navegador, de acordo com algumas avaliações

Preços do Smokeball

Bill: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Boost: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Grow: $179/mês por usuário

$179/mês por usuário Prosper+: $219/mês por usuário

Smokeball classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

3. MyCase

via MyCase O MyCase é um software abrangente de gerenciamento jurídico projetado para práticas de todos os tamanhos, desde paralegais autônomos até departamentos jurídicos corporativos. Ele oferece ferramentas de aprimoramento de processos automação de documentos, gerenciamento de faturamento e muito mais.

Melhores recursos do MyCase

As ferramentas permitem que você crie fluxos de trabalho personalizados para tarefas rotineiras, de modo a minimizar o erro humano

Os recursos incluem formulários de admissão de clientes, assinatura eletrônica e ferramentas incorporadasportais de clientes para seus serviços jurídicos

Extensas ferramentas de análise oferecem insights sobre as finanças, os fluxos de trabalho e o gerenciamento de casos de sua empresa

Integração com Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks e outras ferramentas populares

Limitações do MyCase

Algumas avaliações de escritórios de advocacia mencionam problemas com o gerenciamento de clientes que têm vários casos

O download de dados pode ser restrito, de acordo com as avaliações dos usuários

Preços do MyCase

Básico: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Avançado: $99/mês por usuário

MyCase ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4. Clio

via Clio O Clio é um software de gerenciamento de fluxo de trabalho jurídico que simplifica a forma como você trabalha e como faz o gerenciamento de casos. Ele é baseado na nuvem e oferece recursos como controle de tempo, faturamento, gerenciamento de documentos e ferramentas de comunicação para melhorar a produtividade e a organização em todo o seu departamento jurídico.

Melhores recursos do Clio

O armazenamento baseado na nuvem permite acessar e compartilhar informações de casos e documentos importantes em qualquer lugar, a qualquer momento

Os recursos de integração de clientes proporcionam uma experiência de alta qualidade com e-mails de acompanhamento automatizados e lembretes de correspondência para garantir uma comunicação oportuna e boas impressões

Os recursos de faturamento e cobrança permitem que os usuários criem e enviem faturas,solicitar pagamentosrastreá-los e automatizar relatórios financeiros

Mais de 200 integrações com ferramentas populares de gerenciamento de práticas

Limitações do Clio

Alguns usuários relatam dificuldade em aceitar pagamentos de clientes que preferem pagar com cheque ou ACH

Não há recursos para restaurar arquivos que foram excluídos acidentalmente, o que causou problemas para alguns usuários

Preços do Clio

EasyStart: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Essentials: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Avançado: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Completo: $129/mês por usuário

Clio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Filestage

via Página de arquivo O Filestage é uma plataforma avançada para colaboração em projetos em equipes de todos os tamanhos. Ele não foi projetado especificamente para equipes jurídicas, mas tem tudo o que você precisa para otimizar seu fluxo de trabalho e manter os projetos em dia.

Melhores recursos do Filestage

Os comentários em tempo real permitem que você forneça feedback instantâneo e aprimore a colaboração com os membros da equipe

O controle de versão garante que a sua equipe esteja sempre trabalhando com versões atualizadas de cada arquivo, o que significa menos erros e menos confusão

O recurso de compartilhamento seguro de arquivos garante que informações confidenciais e documentos de casos sejam acessíveis apenas a usuários autorizados

O preço dos planos pagos cobre um número ilimitado de membros da equipe, em vez de cobrar taxas adicionais para cada usuário

Limitações do Filestage

Falta de alguns recursos específicos baseados em leis disponíveis em outros softwares de gerenciamento de questões jurídicas

A versão gratuita é limitada a dois projetos ativos e 2 GB de armazenamento

Preços do Filestage

Gratuito

Básico: US$ 59/mês

US$ 59/mês Profissional: $299/mês

$299/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Onit

via Sobre A Onit é especializada na criação de soluções de software para agilizar as operações comerciais. A marca oferece vários produtos especializados, incluindo o OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

O OnitX ELM permite que você simplifique seu fluxo de trabalho, acompanhe as métricas importantes, melhore a colaboração e maximize a economia interna e externa. É um software de fluxo de trabalho jurídico personalizável com um mecanismo de baixo código, perfeito para departamentos jurídicos corporativos e grandes escritórios de advocacia.

Melhores recursos do Onit

Painéis personalizáveis e interfaces fáceis de usar para tornar sua operação jurídica mais eficiente

Ferramentas abrangentes de relatórios e análises fornecem informações sobre lucratividade, gerenciamento de casos e áreas de atuação

As ferramentas de automação do fluxo de trabalho jurídico cuidam da entrada de dados, da criação de documentos, do faturamento e muito mais 📚

Os planos pagos cobrem um número ilimitado de membros da equipe, em vez de cobrar taxas de cada usuário

Limitações do Onit

A falta de feedback dos usuários em plataformas de avaliação populares dificulta o julgamento da experiência padrão do produto

Avaliações de algumas operações jurídicas relatam que o preço mensal é muito alto para seu orçamento

Preços da Onit

Padrão: $700/mês

$700/mês Profissional: $900/mês

$900/mês Premium: $2.000/mês

Avaliações e opiniões sobre o Onit

G2: 3,8/5 (2+ avaliações)

3,8/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

7. Caixa de seleção

via Caixa de seleção O Checkbox é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho com IA projetada para empresas de vários setores, inclusive escritórios de advocacia. Ela fornece um software jurídico interno sem código que pode melhorar o valor e a velocidade de seus serviços, causando uma melhor impressão nos clientes.

Melhores recursos do Checkbox

Atribua trabalho à sua equipe jurídica interna com base na capacidade ou na especialização

Crie e atualize soluções de fluxo de trabalho sem código com uma tela visual de arrastar e soltar que qualquer pessoa pode usar

As integrações com ferramentas como Slack, Microsoft Teams, Google Drive e DocuSign permitem que as equipes processem comunicações e solicitações de várias fontes

A análise fornece informações sobre o status da tarefa, o volume de trabalho, o tipo de projeto e o tempo médio para concluir as solicitações

Limitações da caixa de seleção

A falta de feedback sobre plataformas de avaliação populares torna difícil avaliar a experiência típica do usuário

O Checkbox não fornece aos clientes interessados acesso a informações sobre preços em seu site ou em sites de avaliação populares

Preços do Checkbox

Os usuários devem entrar em contato com o Checkbox para uma demonstração e receber informações sobre preços.

Avaliações e resenhas do Checkbox

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

8. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma plataforma baseada em nuvem que automatiza os processos de fluxo de trabalho com um mecanismo sem código. As equipes jurídicas podem criar soluções personalizadas sem a necessidade de conhecimento técnico, automatizando tarefas repetitivas e otimizando a produtividade com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Kissflow

A interface de arrastar e soltar permite que você crie formulários, documentos jurídicos e fluxos de trabalho rapidamente, sem conhecimento de codificação

Ferramentas de mapeamento de processos permitem que você visualize facilmente processos complexos e os mapeie em fluxogramas e cenários de processos

Análises eferramentas de geração de relatórios permitem que você tome decisões informadas, crie relatórios personalizados e acompanhe o desempenho dos negócios

Integrações com aplicativos como Google Drive e Slack parasimplificar os processos de negócios e melhorar a produtividade

Limitações do Kissflow

Não foi projetado especificamente para o setor jurídico e pode não ter recursos disponíveis em softwares dedicados de fluxo de trabalho jurídico

O plano básico não tem acesso a recursos avançados, como usuários externos e a capacidade de criar um cluster privado

Preços do Kissflow

Básico: Mais de US$ 1.500/mês

Mais de US$ 1.500/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

9. Abordagem Osprey

via Abordagem Osprey O Osprey Approach é um serviço jurídico abrangente que fornece ferramentas para tudo, desde cronograma de trabalho e gerenciamento de fluxo de trabalho para relatórios financeiros. Inclui controle de tempo, faturamento automatizado, gerenciamento de documentos com base na nuvem, integração suave do cliente e comunicação segura.

Melhores recursos do Osprey Approach

A criação automatizada de formulários jurídicos e o gerenciamento de documentos permitem economizar tempo, reduzir erros humanos e manter os arquivos organizados em uma biblioteca acessível

Os recursos de gerenciamento de prática, casos e clientes ajudam a conectar todas as áreas de sua prática jurídica para aumentar a eficiência e o sucesso

As ferramentas financeiras otimizam os processos de final de mês e centralizam as operações financeiras em uma única plataforma para melhor visibilidade

As ferramentas de gerenciamento de clientes modernizam a experiência de integração e facilitam o gerenciamento de casos

Limitações do Osprey Approach

Algumas análises de usuários relatam problemas com a navegação na interface e o uso de complementos

O Osprey Approach não fornece aos clientes potenciais acesso a informações sobre preços em seu site ou em sites de avaliação populares

Preços do Osprey Approach

Os usuários devem agendar uma consulta com a equipe do Osprey Approach para receber informações sobre preços.

Avaliações e resenhas da Osprey Approach

G2: 4,7/5 (mais de 8.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

10. TeamConnect

via Mitratech O TeamConnect é uma plataforma ELM da Mitratech projetada para operações jurídicas de todos os portes. Ela fornece ferramentas para faturamento, gerenciamento financeiro, gerenciamento de documentos, automação do fluxo de trabalho jurídico e várias outras áreas de gerenciamento de assuntos.

Melhores recursos do TeamConnect

A plataforma centralizada de gerenciamento de dados mantém todos os seus documentos em um único local que pode ser acessado em qualquer lugar, a qualquer momento

A automação do fluxo de trabalho jurídico permite que vocêagilizar os processos e reduzir a possibilidade de erros

Os relatórios personalizados permitem que suas equipes gerem relatórios com base em critérios específicos para obter os insights de que você precisa, quando você precisa deles

Ferramentas de colaboração e comunicação em tempo real permitem que os membros da equipe trabalhem juntos com mais eficiência

Limitações do TeamConnect

Algumas avaliações relatam a necessidade de uma interface de usuário mais rápida e intuitiva

O TeamConnect não fornece acesso a informações sobre preços em seu site ou em sites de avaliação populares

Preços do TeamConnect

Os clientes em potencial devem solicitar uma demonstração do TeamConnect para ter acesso às informações sobre preços.

Avaliações e resenhas do TeamConnect

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 1 avaliação)

Atualize o fluxo de trabalho do seu escritório de advocacia

Se os seus concorrentes têm acesso a gerenciamento automatizado de tarefas, controle de prazos e gerenciamento de documentos, você não deveria ter?

O software de fluxo de trabalho jurídico libera seu tempo e recursos para que você possa se concentrar no que faz de melhor - atender seus clientes. 🌻

Fique à frente da concorrência com o software de gerenciamento de fluxo de trabalho jurídico mais versátil e repleto de recursos do mercado. Registre-se no ClickUp hoje mesmo (é gratuito)!