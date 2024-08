10 melhores softwares de consultoria para consultores em 2024

Ser um consultor significa fazer malabarismos com várias tarefas ao mesmo tempo. Há sempre um prazo iminente, um novo projeto pronto para ser iniciado e clientes na linha esperando por respostas. Com tanta coisa acontecendo nesse circo, é difícil manter tudo à tona.

Para sua sorte, existem ferramentas de consultoria criadas para enfrentar esse desafio. Com essas soluções de software, você simplificará os fluxos de trabalho, aumentará a produtividade e será um consultor mais eficaz.

Mas como saber qual software escolher? Se você nunca deu uma olhada, ficará surpreso com a variedade de opções. De ferramentas de gerenciamento de projetos a software de controle de tempo há algo para ajudar os consultores em cada etapa do processo. 🤩

Neste artigo, falaremos mais sobre o que é um software de consultoria e o que você deve procurar ao escolher uma ferramenta. Destacaremos e compararemos as 10 melhores soluções de consultoria do mercado atual para ajudá-lo a escolher o melhor software para suas necessidades.

O que é um software de consultoria?

As ferramentas de consultoria ajudam as empresas de consultoria a gerenciar recursos, tarefas, produtividade e vários clientes para enfrentar melhor os vários desafios comerciais e colocar todos na mesma página. Essas ferramentas ajudam a criar fluxos de trabalho e a otimizar seu processo de desenvolvimento com recursos essenciais para gerenciamento de tarefas bem como software de licitação e plataformas de gerenciamento de clientes. 📈

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Como esse tipo de software é voltado para empresas de vendas e consultoria de software, você também encontrará recursos para faturamento, gerenciamento de dados e acompanhamento de lucros. Algumas ferramentas de consultoria de software são de serviço completo, incluindo gerenciamento de tarefas. Outras são voltadas para trabalhos específicos, como o gerenciamento de documentos ou a comunicação com os clientes.

O que você deve procurar em um software de consultoria?

O melhor software de consultoria depende de suas necessidades de negócios e do tipo de serviços de consultoria com os quais você deseja obter ajuda. Talvez você esteja procurando uma funcionalidade específica, como assistência de IA e automações para a criação de tarefas. Talvez você precise de suporte a dados de comércio eletrônico ou de um software que funcione com um aplicativo móvel para consultoria de software em qualquer lugar. 📱

Veja aqui o que procurar ao escolher as soluções de software certas para consultoria:

Escalabilidade : Como consultor, sua meta é fazer a empresa crescer. Certifique-se de que seu software de consultoria não o impeça de crescer, escolhendo um que ofereça escalabilidade infinita

: Como consultor, sua meta é fazer a empresa crescer. Certifique-se de que seu software de consultoria não o impeça de crescer, escolhendo um que ofereça escalabilidade infinita Controle de tempo : Um componente essencial da consultoria é o gerenciamento de seu tempo. Uma ferramenta de software de consultoria com recursos de controle de tempo o ajuda a manter o controle de sua lista de tarefas e a alocar tempo e recursos adequadamente

: Um componente essencial da consultoria é o gerenciamento de seu tempo. Uma ferramenta de software de consultoria com recursos de controle de tempo o ajuda a manter o controle de sua lista de tarefas e a alocar tempo e recursos adequadamente Análises : Obtenha insights sobre vendas com classificações, dados e métricas de inteligência de negócios que lhe proporcionam uma vantagem competitiva - isso é especialmente importante para uma empresa de consultoria de software

: Obtenha insights sobre vendas com classificações, dados e métricas de inteligência de negócios que lhe proporcionam uma vantagem competitiva - isso é especialmente importante para uma empresa de consultoria de software Real-time collaboration : Trabalhe com os membros da equipe em tempo real, mesmo se todos estiverem em locais remotos, graças às ferramentas de colaboração automatização funcionalidade : Economize tempo e esforço quando se trata de agendar tarefas com ferramentas de automação e gatilhos de comunicação

: Trabalhe com os membros da equipe em tempo real, mesmo se todos estiverem em locais remotos, graças às ferramentas de colaboração : Economize tempo e esforço quando se trata de agendar tarefas com ferramentas de automação e gatilhos de comunicação Usabilidade: Você quer poder trabalhar onde e quando quiser. Escolha uma ferramenta compatível com seu sistema operacional, seja iOS ou Android, e com aplicativos móveis e de desktop

Os 10 melhores softwares de consultoria para usar em 2024

Pronto para levar sua prática de consultoria a novos patamares? Aqui estão 10 das melhores soluções de software para empresas de consultoria que você pode experimentar hoje. De serviços de software a ferramentas de gerenciamento de tarefas e CRM, há algo para cada necessidade de consultoria.

Use o ClickUp AI em seu negócio de consultoria para escrever mais rápido e aperfeiçoar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

Com a confiança de empresas de consultoria e serviços profissionais de todos os setores, o ClickUp é a melhor plataforma de software de produtividade completa para facilitar o gerenciamento de tarefas, clientes e projetos. Com centenas de gerenciamento de projetos recursos, uma vasta biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações, o ClickUp é a única ferramenta poderosa o suficiente para centralizar todo o seu trabalho em uma única plataforma colaborativa. Isso, juntamente com sua facilidade de uso, segurança avançada de dados e flexibilidade, faz do ClickUp a solução ideal para consultores que precisam otimizar os processos de negócios e alinhe-se perfeitamente às várias pilhas de tecnologia dos clientes.

Um dos maiores benefícios do ClickUp para equipes de consultoria de qualquer tamanho é seu revolucionário assistente de IA - ClickUp AI. Em questão de segundos, essa tecnologia inovadora pode gerar e-mails, argumentos de vendas, tarefas, atualizações, resumos e muito mais. E para as equipes menores itens de ação para que você possa desacelerar seus dias atarefados, conte com o ClickUp Automations para fazer o trabalho pesado.

O ClickUp também é o local perfeito para criar e manter seu CRM. Usando suas 15 diferentes visualizações de carga de trabalho, os consultores podem visualizar estratégias de clientes, cronogramas, faturamento, admissão e muito mais em uma plataforma segura. Além disso, não há necessidade de se sentir sobrecarregado com tudo o que o ClickUp pode fazer. Com a ajuda de recursos pré-criados, como o Modelo de contrato de consultoria com o ClickUp, você elimina as suposições da criação de documentos e ajuda a criar ativos comerciais profissionais e de alta qualidade mais rápido do que nunca.

Melhores recursos do ClickUp

Modelos de consultoria para itens como contratos, planos de projeto e relatórios agilizam a criação dos documentos de que você precisa

Acionadores e automações personalizáveis programam instantaneamente tarefas e enviam notificações para as partes corretas

mais de 15 visualizações permitem que você explore análises avançadas de tarefas específicas ou obtenha visões gerais de projetos maiores

As integrações permitem que você emparelhe outras ferramentas, como Slack, Harvest e Zendesk, com seu software

Integrado Ferramentas de IA para consultoria economizam seu tempo quando se trata de lidar com o trabalho pesado e tarefas redundantes

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Com tantos recursos, alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Avaza

via Avaza

O Avaza ajuda as empresas de consultoria de software a colaborar em tarefas, controlar despesas, lidar com faturas e gerenciar projetos com eficiência. Se você trabalha em uma empresa de consultoria de software ou presta consultoria para uma empresa de comércio eletrônico na área de saúde, essa ferramenta é útil para agendar recursos, comunicar-se com a equipe e os clientes e simplificar fluxos de trabalho .

Melhores recursos do Avaza

Use os modelos de orçamentos e faturas para criar estimativas de qualidade profissional e faturar os clientes

As planilhas de horas e os relatórios de despesas na ferramenta de software facilitam a alocação de recursos e o pagamento de prestadores de serviços

Crie novos espaços para projetos de consultoria específicos e status personalizados para ver onde as tarefas estão no pipeline

Mais de 50 relatórios visuais intuitivos tornam os relatórios de negócios mais rápidos e informativos, com menos tempo gasto em pesquisas

Limitações do Avaza

Não é possível dividir os projetos em fases, apenas em seções e status, o que pode ser um desafio para projetos complexos ou de longo prazo

A interface nem sempre é intuitiva, portanto, talvez seja necessário entrar em contato com o atendimento ao cliente para entender como usar determinados recursos

Preços do Avaza

Gratuito

Inicialização : uS$ 11,95/mês

: uS$ 11,95/mês Básico : $23,95/mês

: $23,95/mês Business: $47,95/mês

Avaza ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

3. Nifty

via Nítido

O Nifty ajuda nos serviços de consultoria de software, combinando documentos e tarefas,

mapeamento de processos

e ferramentas de comunicação em um único espaço. Esse

software de gerenciamento de operações

permite que você estabeleça metas de consultoria, crie pipelines de vendas e acompanhe os objetivos sem precisar alternar entre diferentes ferramentas. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do Nifty

Cinco visualizações diferentes, incluindo Kanban, Lista, Linha do tempo, Calendário e Swimlane, oferecem visões gerais ou detalhadas do trabalho de consultoria

O recurso Discussões permite que você crie um base de conhecimento com feedback de colegas de equipe e clientes

Os roteiros visuais permitem que você divida uma realista de trabalho realista e estabeleça objetivos para cada projeto e membro da equipe

Use os documentos e formulários para criar toda a documentação de consultoria necessária, de faturas a relatórios

Limitações do Nifty

Embora a interface seja fácil de usar, alguns usuários acharam que ela poderia ser mais bonita ou oferecer mais personalização

Só é possível dividir as tarefas em uma subtarefa, o que limita a personalização de guarda-chuvas de tarefas maiores

Preços do Nifty

Gratuito

Iniciante : uS$ 5/membro/mês

: uS$ 5/membro/mês Pro : $10/membro/mês

: $10/membro/mês Business : uS$ 16/membro/mês

: uS$ 16/membro/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Nifty ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

4. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe

Projetado para empresas de serviços ao cliente, esse software de consultoria é perfeito para lidar com comunicações com clientes, dimensionar processos de vendas e dar suporte a equipes criativas. Ele foi criado como um sistema de registro no qual é possível acessar informações sobre projetos individuais, ativos de clientes e planos de desenvolvimento de aplicativos.

melhores recursos do #### Teamwork

O Workload Planner permite programar tarefas com base em cronogramas de projetos, capacidade e conjunto de habilidades

O rastreamento integrado fornece informações sobre rastreamento de tempo, horas faturáveis, dinheiro alocado a recursos e lucros

Adicione sinalizadores de prioridade a diferentes tarefas para se concentrar no gerenciamento do relacionamento com o cliente ou na expansão de seus negócios

Integre clientes em segundos, em vez de minutos, com automações e acionadores

Limitações do trabalho em equipe

Alguns usuários gostariam que houvesse mais suporte ao cliente, pois a curva de aprendizado é um pouco difícil

Alguns usuários relataram que os gráficos de Gantt apresentavam falhas e que a visualização de tarefas pode ser muito cansativa

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Para iniciantes : $8.99

: $8.99 Deliver : $13.99

: $13.99 Grow : $25.99

: $25.99 Escala: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

5. Accelo

via Acelo

O objetivo do Accelo é eliminar os processos desarticulados. Em seu lugar, eles apresentam uma ferramenta completa para que as empresas de consultoria planejem projetos, monitorem o progresso e atendam às expectativas dos clientes. Esse software de gerenciamento de projetos lida com todo o processo de vendas e cotação com extensas personalizações. 💰

Melhores recursos do Accelo

As automações identificam oportunidades de vendas perdidas, destacam negócios fechados e enviam notificações para melhorar a coordenação da equipe

Construa relacionamentos mais sólidos com os clientes graças aos tickets, que são criados instantaneamente a partir de solicitações de e-mail e envios de formulários de clientes

O controle de tempo permite registrar o tempo e gerar faturas instantaneamente

Os relatórios de clientes incorporados oferecem insights sobre projetos de consultoria que funcionaram bem e destacam as áreas que precisam ser melhoradas

Limitações do Accelo

Uma interface pouco intuitiva faz com que alguns usuários achem difícil gerenciar vários projetos

As funções de pesquisa e exportação poderiam ser aprimoradas

Preços do Accelo

Mais : uS$ 30/usuário/mês

: uS$ 30/usuário/mês Premium : uS$ 49/usuário/mês

: uS$ 49/usuário/mês Bundle: $99/usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o Accelo

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

6. Calendly

via Calendly

Embora muitas das ferramentas desta lista executem uma ampla gama de tarefas de consultoria, esta é voltada para a programação. Quer você trabalhe com consultoria de gerenciamento, desenvolvimento de software ou consultoria para prestadores de serviços, essa ferramenta o ajuda a gerenciar sua agenda e a se reunir com as principais partes interessadas e clientes em potencial.

Melhores recursos do Calendly

O agendador gratuito funciona com a Microsoft e o Google para ajudá-lo a se conectar com sua base de clientes e outros proprietários de empresas

Automatize as mensagens de reunião enviando lembretes pré-reunião e acompanhamentos pós-reunião

As integrações com ferramentas como Salesforce e HubSpot permitem que você atualize automaticamente os contatos para manter-se em contato e atualizado

Adicione disponibilidade em tempo real aos seus e-mails usando o Calendly para aumentar o sucesso do contato externo

Limitações do Calendly

Essa é uma ferramenta de agendamento de calendário, portanto, você precisará de outra solução para gerenciamento e análise de tarefas

O agendamento para vários usuários requer alguma navegação

Preços do Calendly

Básico : Sempre gratuito

: Sempre gratuito Essenciais : uS$ 10 por assento/mês

: uS$ 10 por assento/mês Profissional : $15/assento/mês

: $15/assento/mês Equipes: uS$ 20/assento/mês

Avaliações e resenhas do Calendly

G2 : 4.7/5 (mais de 1.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (2.800+ avaliações)

7. Kantata (anteriormente Mavenlink)

via Kantata

A Mavenlink, agora conhecida como Kantata, melhora o desempenho operacional das equipes de consultoria por meio de integrações e ferramentas de fluxo de trabalho. Veja o panorama geral em seu portfólio de projetos ou analise as tarefas individuais para obter insights sobre seu negócio de consultoria. 👩🏽‍💼

Melhores recursos do Kantata

Os gráficos de Gantt oferecem percepções em tempo real

Os recursos de priorização permitem alinhar melhor os recursos e as cargas de trabalho dos membros da equipe onde eles são mais necessários

Modelos reutilizáveis e fluxos de trabalho automatizados reduzem o tempo necessário para agendar tarefas recorrentes

Use a análise no aplicativo para gerar previsões de lucro e se aprofundar nos detalhes minuciosos do sucesso e dos fracassos de sua consultoria

Limitações do Kantata

A interface não é tão intuitiva quanto a de outros produtos

A formatação da fatura é rígida, limitando sua capacidade de criar faturas e exibir determinadas informações

Preços da Kantata

Agende uma demonstração para ver os preços

Avaliações e resenhas do Kantata

G2 : 4.1/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

8. Qwilr

via Qwilr

A Qwilr realiza vendas software de proposta a novos patamares. Ele foi projetado para simplificar o processo de consultoria, desde a criação de conteúdo e o acompanhamento do envolvimento do comprador até o fechamento de negócios. As automações integradas tornam o dimensionamento mais simples e rápido, para que você possa expandir seus negócios de acordo com suas condições.

Melhores recursos do Qwilr

Crie facilmente conteúdo interativo, de páginas da Web a apresentações de vendas, com vídeos incorporados, preços personalizáveis e designs de marca

Com os modelos de proposta, os representantes de vendas e consultores não precisam perder tempo criando conteúdo personalizado do zero

Personalize as permissões do banco de dados de conhecimento e das tarefas para que todos tenham acesso ao que precisam

Com os recursos integrados de assinatura eletrônica, é possível fechar o negócio na hora, sem usar outra ferramenta

Limitações do Qwilr

Algumas falhas visuais podem tornar os processos mais lentos

Uma curva de aprendizado um tanto íngreme significa que os novos usuários precisam de algum tempo para aprender a navegar pelos recursos

Preços da Qwilr

Empresarial : uS$ 35/usuário/mês com cobrança anual

: uS$ 35/usuário/mês com cobrança anual Empresa: uS$ 59/usuário/mês com cobrança anual

Qwilr ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

9. Esboço de lance

via Desenho de lance

Como consultor, você está sempre criando propostas, seja para novos projetos com clientes existentes ou para angariar novos negócios. Com o Bidsketch, a elaboração de propostas ficou mais fácil. Preencha os modelos com detalhes do projeto, taxas e designs e use o recurso de assinatura eletrônica para fechar o negócio. ✍️

Melhores recursos do Bidsketch

As páginas de destino personalizadas do cliente permitem que você personalize sua abordagem para seu público-alvo

Modelos de propostas impressionantes permitem que suas ofertas se destaquem da multidão com a opção de adicionar ativos de marca

As análises no aplicativo e as notificações instantâneas mantêm você atualizado sobre como os clientes respondem às suas propostas

As integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos, como Zapier, FreshBooks e Harvest, resultam em fluxos de trabalho mais eficientes

Limitações do Bidsketch

O plano de preços de nível superior é limitado a oito assentos, o que é um desafio para equipes e organizações maiores

Alguns usuários sentiram que havia espaço para melhorias em termos de formatação

Preços do Bidsketch

Solo : uS$ 29/mês para um usuário

: uS$ 29/mês para um usuário Equipe : uS$ 79/mês para até três usuários

: uS$ 79/mês para até três usuários Business: $149/mês para até oito usuários

Avaliações e resenhas do Bidsketch

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (20+ avaliações)

10. Proporcionar

via Proponha

Estabelecer objetivos do projeto faça uma apresentação e feche o negócio com o software de propostas da Proposify. Essa ferramenta oferece modelos, snippets e uma biblioteca de conteúdo para a elaboração de propostas exclusivas.

Melhores recursos do Proposify

O conteúdo pré-aprovado facilita para os representantes de vendas a criação de conteúdo alinhado com os padrões da marca

Crie estágios personalizados do ciclo de vendas e acompanhe o progresso de cada proposta no banco de dados

O suporte para preços interativos e assinaturas eletrônicas torna suas propostas mais envolventes e fáceis de assinar

A equipe de sucesso do cliente se dedica a ajudar, oferecendo-se para redesenhar modelos, navegar pelos recursos e criar tutoriais para que você saiba exatamente como usar a ferramenta com eficiência

Limitações do Proposify

Depois de segmentar os projetos, é difícil combiná-los novamente em um só

Em alguns planos de preços, há limites para o número de propostas ativas que você pode ter ao mesmo tempo

Preços do Proposify

Plano de Equipe : uS$ 49/usuário/mês

: uS$ 49/usuário/mês Plano de negócios: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Proposify avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

Gerencie fluxos de trabalho de consultoria com o ClickUp

Essas ferramentas ajudam a simplificar os fluxos de trabalho para consultores de software, gerentes de projeto, profissionais de TI e muito mais. Se você deseja uma ferramenta que crie propostas para sua empresa de consultoria de software ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos que lide com automações e análises, você encontrará o que precisa nesta lista.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo e comece a criar um negócio de consultoria melhor. Com a entrada de IA que ajuda você a ter ideias criativas e a criar documentos para propostas e relatórios, você economizará tempo e trabalhará com mais eficiência. As automações reduzem o tempo gasto em tarefas recorrentes e o CRM personalizável facilita muito o gerenciamento do relacionamento com o cliente. 🙌