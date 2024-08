10 melhores livros sobre Scrum para gerentes de projeto e Scrum Masters

Os usuários ágeis confiam em Scrum como o mais eficiente Gerenciamento ágil de projetos estrutura.

Mas o gerenciamento de projetos é mais desafiador do que você imagina. Você precisa de conhecimento técnico e proficiência em Scrum para que seu projeto seja bem-sucedido.

Não há alternativa à experiência no mundo real para obter o conjunto de habilidades necessárias. Entretanto, um mergulho cego no gerenciamento de projetos no mundo real sem habilidades específicas em Scrum provavelmente levará ao fracasso.

A questão é: como desenvolver as habilidades necessárias? A leitura de livros de alta qualidade escritos por profissionais reais que já passaram por isso pode lhe dar uma vantagem inicial.

Temos os melhores livros sobre Scrum para você se aprofundar e se tornar um especialista no assunto. Vamos nos aprofundar nos 10 melhores livros de Scrum para gerentes de projeto e Scrum Masters em 2023.

No final, revelaremos um pequeno segredo do setor para ajudá-lo a aplicar todas essas dicas e se tornar o melhor Scrum Master.

10 melhores livros sobre Scrum para adicionar à sua lista

1. Agile Estimating and Planning (Estimativa e Planejamento Ágil), de Mike Cohn

Sobre o livro

Autor(es): Mike Cohn

Mike Cohn Ano de publicação: 2005

2005 Tempo estimado de leitura: 9 horas

9 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 330 páginas

330 páginas Classificações 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Neste livro, o cofundador da Agile Alliance, Mike Cohn, apresenta uma abordagem definitiva e prática para o desenvolvimento de projetos guia para o gerenciamento de projetos usando o Scrum. Os conceitos claramente ilustrados e os guias passo a passo ajudam a responder a perguntas como:

O que será construído?

_Qual será o tamanho do projeto?

Quando deve ser feito?

Quanto posso concluir até lá?

Cohn responde a essas perguntas com diretrizes coerentes. Ele fornece aos leitores as ferramentas necessárias para Estimativa ágil que estão léguas à frente das técnicas de estimativa obsoletas que não funcionam nos projetos dinâmicos e orientados por mudanças de hoje.

Junte isso a casos de uso reais e você terá um guia abrangente para estimar seus planos e atingir seus objetivos objetivos de gerenciamento de projetos .

"Se o rendimento da equipe aumentar com a minha ajuda a outra pessoa, é isso que devo fazer. A velocidade da equipe é importante; a velocidade individual, não."

Mike Cohn

Key takeaways:

Fornece diretrizes claras de planejamento para que você nunca ultrapasse suas estimativas

Oferece aos usuários experiência real com ferramentas práticas e casos de uso

O que os leitores dizem:

"Muito importante para entender os vários aspectos envolvidos no planejamento ágil. Realmente útil quando se está fazendo a transição da estrutura tradicional para a ágil."

2. Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland

Sobre o livro

Autor(es): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 256 páginas

256 páginas Classificações 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Diretamente do cocriador da metodologia e do CEO da Scrum, Inc., o livro oferece aos leitores uma visão definitiva do funcionamento do Scrum. Este é o primeiro passo em sua jornada para o domínio do Scrum.

Sutherland estabelece uma base teórica sólida e, em seguida, mostra como ela funciona.

Uma das principais características do livro é sua linguagem simples. Ao contrário de outros livros sobre Scrum, a narrativa é intrigante e dinâmica. Você não precisa ter conhecimento de software para entender os princípios aplicados neste livro. Todos esses fatores contribuem para a grande popularidade do livro.

"O Scrum Master, a pessoa encarregada de conduzir o processo, faz três perguntas a cada membro da equipe: 1. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o Sprint? 2. O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o Sprint? 3. Que obstáculos estão atrapalhando a equipe? Isso é tudo." Jeff Sutherland

Principais conclusões:

Compreensão rápida, fácil e profunda do Scrum

Estilo fácil de entender, prático e sem jargões

O que os leitores dizem:

"Se você quiser saber em detalhes sobre o início do Scrum, está chegando ao livro certo. Altamente recomendado para SMs, se eles realmente querem saber o que e por que do Scrum."

3. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (Um Guia Prático para o Processo Ágil Mais Popular), de Kenneth S. Rubin

Sobre o livro

Autor(es): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Ano de publicação: 2012

2012 Tempo estimado de leitura: Em torno de 13 a 14 horas

Em torno de 13 a 14 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 496 páginas

496 páginas Classificações 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)



Se você está procurando um livro que domine todos eles, não há nada melhor do que o guia completo e detalhado de Rubin sobre Scrum.

De uma definição de 17 páginas de ' Sprint ' a um capítulo de dois capítulos sobre estimativa, velocidade e dívida técnica, este livro abrange todos os aspectos do Valores do Scrum até o mais ínfimo detalhe.

O livro é uma leitura longa, mas proveitosa. Ele se destina a Scrum Masters que desejam elevar suas habilidades de gerenciamento de projetos a um novo patamar. Os guias mais curtos desta lista diferem do conhecimento que essa obra proporcionaria, desde que você invista o tempo necessário para examiná-la.

"O Scrum torna visíveis as disfunções e os desperdícios que impedem as organizações de atingir seu verdadeiro potencial."_

Kenneth S. Rubin

Principais conclusões:

Guias detalhados sobre todos os aspectos da metodologia Scrum

Dicas práticas para ajudar nas questões cotidianas que os Scrum Masters enfrentam

O que os leitores dizem:

"Guia muito detalhado e prático. Estou usando-o para me preparar para meus exames."

4. Retrospectivas ágeis: Making Good Teams Great, de Esther Derby e Diana Larsen

Sobre o livro

Autor(es): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Ano de publicação: 2006

2006 Tempo estimado de leitura: Cerca de 5 horas

Cerca de 5 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 186 páginas

186 páginas Classificações 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Apesar de sua idade, essa obra continua relevante até hoje.

A Retrospectiva Ágil é um ritual essencial do Scrum que envolve reuniões para recapitular cada iteração de um projeto em andamento. Elas são uma ótima oportunidade para dar um passo atrás e avaliar o que está funcionando para você e o que está sendo um obstáculo.

Esther e Diana, por meio desse trabalho, fornecem ferramentas e dicas para corrigir os inúmeros problemas diários que você enfrenta durante um projeto de desenvolvimento de software ou processo . Observe, no entanto, que o livro não se limita às equipes de desenvolvimento de software.

Ele o ensina a organizar e executar retrospectivas em geral, adaptando-as à sua equipe Equipe Scrum o tamanho da equipe Scrum e as necessidades organizacionais, adaptando-se às mudanças e ampliando essas estratégias.

"Em seguida, peça a todos na sala que falem. Se alguém não falar no início da retrospectiva, essa pessoa tem permissão tácita para permanecer em silêncio pelo resto da sessão."_

Esther Derby

Principais conclusões:

Lições sobre como arquitetar e executar retrospectivas Agile

Guia sobre como lidar com problemas cotidianos que surgem no desenvolvimento de software

Um coach ágil pessoal para você, que o orientará em sua jornada

O que os leitores dizem:

"Gostei do layout simples do livro e de sua articulação com exemplos quando apropriado. É um bom ponto de partida, mas não um ponto exaustivo."

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 dicas práticas para acelerar seu Scrum, de Bonsy Yelsangi

via Amazon

Autor(es): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Ano de publicação: 2021

2021 Tempo estimado de leitura: Cerca de 5 horas

Cerca de 5 horas Nível recomendado: Avançado

Avançado Número de páginas: 190 páginas

190 páginas Classificações 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)



Através desta leitura fácil, os autores fornecem respostas práticas, claras e convincentes para 50 das perguntas mais frequentes sobre o Scrum.

Com base em sua experiência no treinamento de milhares de profissionais em todo o mundo, a dupla de autores elaborou um livro. O livro é destinado a equipes de Scrum, profissionais de Scrum, Scrum Masters, Product Owners e Agile Coaches que desejam aprimorar seus conhecimentos e levar o Scrum para o próximo nível.

Você não encontrará nenhum tipo de informação, o que torna a obra uma leitura agradável. Ao final, você terá uma caixa de ferramentas útil com dicas reais e técnicas de gerenciamento de projetos necessárias para a utilização mais eficaz do Scrum.

"Não existe uma maneira correta ou única de implementar o Scrum."_

Bonsy Yelsangi

Principais conclusões:

Responde às 50 principais perguntas que os trainees têm em relação ao Scrum

Zero-fluff, um estilo de apresentação prático que fornece apenas os detalhes mais necessários

O que os leitores dizem:

"Este é o livro perfeito para scrum master que li recentemente. Bonsy fez um excelente trabalho ao tornar isso possível e ao detalhar meticulosamente todas as expectativas do scrum master. Desejo a você tudo de bom, Bonsy, e esperamos ansiosamente por muitos outros livros 📚 no futuro ..... Continue com o bom trabalho 👍🏻"

6. O Guia do Scrum, de Ken Schwaber e Jeff Sutherland

via Guia do Scrum Este livro o leva de volta ao básico. Mas não subestime esse trabalho seminal. Embora seja um excelente ponto de partida para iniciantes, ele também é ótimo para especialistas que desejam aprimorar seus conhecimentos e contrastar sua experiência pessoal com a estrutura teórica.

Escrito e constantemente atualizado pelos criadores do Scrum, é um guia breve que destaca as partes mais importantes da metodologia. Assim como o próprio livro, ele promove o aprimoramento contínuo. Ele lhe dará os valores, funções, eventos e artefatos usados no Scrum de forma compacta, concisa e sem jargões.

"O trabalho mais importante de um gerente é ajudar as pessoas que estão fazendo o trabalho. Dê a elas uma meta e deixe-as trabalhar. "_

Ken Schwaber e Jeff Sutherland

Principais conclusões:

Um curso rápido e prático sobre o Scrum

Bom para iniciantes completos e PMs que querem voltar ao básico

O que os leitores dizem:

"É um guia curto, mas perfeito. Nada a mais."

7. Scrum em larga escala: Mais com LeSS por Craig Larman e Bas Vodde

Sobre o livro

Autor(es): Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: Cerca de 10 horas

Cerca de 10 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 368 páginas

368 páginas Classificações 4.4/5 (Amazon)



Você quer uma estrutura que o ajude a gerenciar projetos de grande escala ou múltiplos ? A Larman e a Vodde estão ao seu lado.

Embora o Scrum tenha sido inicialmente criado para pequenas equipes de desenvolvimento, com o tempo, a adição de novas ideias e variantes possibilitou sua implementação em uma configuração de equipe grande. Isso é ótimo para treinar equipes ágeis, pois o sucesso da equipe é tudo.

Uma das variantes pioneiras e mais eficazes é o LeSS (Large Scale Scrum), criado por Larman e Vodde. Trata-se de uma estrutura baseada no Scrum que funciona em cenários complexos.

Este livro é uma leitura obrigatória se você estiver na posição de gerenciar ou fazer parte de uma configuração de várias equipes. O livro o equipará com as ferramentas necessárias para entender a função de um Scrum Master e estruturar uma grande organização para agregar valor ao cliente.

Uma das regras do Scrum é que o trabalho não pode ser empurrado para uma equipe; o Product Owner oferece itens para a iteração, e a equipe puxa quantos itens decidir que pode fazer em um ritmo sustentável e com boa qualidade

Craig Larman

Principais conclusões:

Apresenta a estrutura LeSS para projetos de larga escala ou com várias equipes

Ajuda você a entender como implementar a simplicidade do Scrum em cenários complexos

O que os leitores dizem:

"Se você está praticando o Scrum e tem dificuldades para escalar, este livro é perfeito para você. Se estiver planejando adotar o Scrum para o desenvolvimento de grandes produtos, compre este livro imediatamente."

8. Scrum in AI: Desenvolvimento Ágil de Inteligência Artificial com Scrum e MLOps por Paolo Sammicheli

Sobre o livro

Autor(es): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: Cerca de 6 a 7 horas

Cerca de 6 a 7 horas Nível recomendado: Nicho

Nicho Número de páginas: 244 páginas

244 páginas Classificações 4.1/5 (Amazon)



O setor de IA tem crescido recentemente, e as equipes de software estão se preparando para criar aplicativos alimentados por IA. Nesta obra, Sammicheli oferece aos leitores uma visão abrangente do gerenciamento de projetos necessário durante o desenvolvimento de IA. Equipes ágeis que trabalham com IA? Este livro é para você.

O livro fornece detalhes abrangentes sobre as metodologias Agile, Scrum e MLOps para aumentar o moral, obter feedback, exercer controle, promover a inclusão das partes interessadas e gerenciar os desenvolvedores para produzir resultados de alta qualidade.

Ele é adequado para cenários práticos porque tem uma base ágil sólida, práticas de engenharia e exemplos do mundo real. Ele também mostra como implementá-los em sua empresa.

"Com Agile, Scrum e MLOps, você terá espírito de equipe, feedback frequente, controle empírico, envolvimento das partes interessadas e motivação dos desenvolvedores para obter resultados de alta qualidade."_

Paolo Sammicheli

Principais conclusões:

Guia dedicado paraDesenvolvimento de software de IA gerenciamento de projetos

Fornece exemplos práticos e guias sobre como dimensionar essas estratégias

O que os leitores dizem:

Não foram encontradas resenhas

9. Aprendendo Ágil: Entendendo Scrum, XP, Lean e Kanban por Andrew Stellman e Jennifer Greene

Sobre o livro

Autor(es): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: Cerca de 11 a 12 horas

Cerca de 11 a 12 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 420 páginas

420 páginas Classificações 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Se você deseja ir além do Scrum e explorar as metodologias ágeis mais populares, este livro é perfeito para você. Uma leitura leve e envolvente, a obra fornece detalhes abrangentes sobre Scrum, XP, Lean e Kanban - perfeito para equipes Scrum.

Ele explica como cada método se concentra em diferentes áreas de desenvolvimento e ajuda você a entender qual funcionaria melhor para você e sua equipe Scrum. Leia este livro se você quiser se aprofundar no Agile, mas precisa de esclarecimentos sobre qual metodologia deve adotar.

"... é universalmente importante entender as pessoas da equipe, como elas trabalham juntas e como o trabalho de cada pessoa afeta todas as outras."_

Andrew Stellman e Jennifer Greene

Principais conclusões:

Oferece uma análise abrangente dos frameworks Agile mais populares

Ajuda a decidir qual método funcionaria melhor para o tamanho e as necessidades da sua equipe

O que os leitores dizem:

"O livro aborda todos os tópicos em detalhes que se deve ter ao tentar explicar o Agile. Adorei a forma como o livro foi escrito, a cobertura e o conteúdo."

10. O Grande ScrumMaster: #ScrumMasterWay de Zuzana Šochová

Sobre o livro

Autor(es): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: Cerca de 7 a 8 horas

Cerca de 7 a 8 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 176 páginas

176 páginas Classificações 4.2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Com foco no Scrum Masters, este livro é um guia abrangente sobre como se transformar no melhor líder que sua equipe e organização precisam. A leitura desta obra lhe dá uma compreensão abrangente da posição crucial.

Os mais de 15 anos de experiência do autor como desenvolvedor, gerente e Scrum Master brilham no modelo detalhado de Estado de Mente, que mostra como deve ser o dia ideal de um Scrum Master.

A obra explora todas as facetas de ser e incorporar um Scrum Master, desde suas responsabilidades, competências e metacompetências até sua capacidade de formação de equipes e adaptabilidade a mudanças, alocação de recursos e muito mais.

"Para ser um bom guia, o ScrumMaster deve estar apenas um passo à frente da equipe e da organização, tirando-os de seus hábitos, normas e costumes."_

Zuzana Šochová

Principais conclusões:

Treina-o rigorosamente para se tornar o melhor Scrum Master que você pode ser

Fornece descrições detalhadas de sua posição e responsabilidades abrangentes, com base em anos de experiência prática

O que os leitores dizem:

"O melhor livro para começar com as terminologias do Scrum."

