Paraíso dos desenvolvedores: 10 excelentes editores de código

Além de comida e água, todo desenvolvedor de software precisa de um editor de código para sobreviver. 🖥️

Os editores de código são essencialmente editores de texto que permitem que os desenvolvedores e programadores escrevam e editem códigos. Eles são repletos de recursos como destaque de sintaxe, preenchimento automático e rastreamento de bugs que agilizam o processo de desenvolvimento e minimizam o risco de erros.

Mas, com tantas opções, encontrar o editor perfeito pode parecer como procurar uma agulha em um palheiro. É por isso que vasculhamos o mercado para você e selecionamos os 10 melhores editores de código. Vamos detalhar seus recursos de destaque e modelos de preços para ajudá-lo a encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades de codificação.

Como bônus à nossa lista, apresentaremos a você um excepcional ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ser sua fiel companheira em suas aventuras de desenvolvimento de software.

O que são editores de código?

Os editores de código são programas que os desenvolvedores usam para escrever e editar código (não há surpresas nisso). Normalmente, eles são equipados com opções como autocompletar e navegação de código que o ajudam a escrever e testar códigos, reduzir o risco de erros e aumentar a produtividade e a eficiência.

Os editores de código existem em todos os formatos e formas, atendendo a várias necessidades de programação e níveis de experiência. Por exemplo, se você for um iniciante ou quiser se concentrar na simplicidade, poderá escolher editores básicos.

Eles são como editores de texto comuns, mas com alguns recursos extras, como realce de sintaxe e numeração de linhas. Esses editores de código são normalmente adequados para qualquer linguagem de programação.

Também é possível encontrar ferramentas de edição de código para linguagens e estruturas específicas ou aquelas que podem ser usadas em dispositivos móveis ou em um console.

As opções são infinitas: considere seus requisitos, o nível de experiência e a(s) linguagem(ns) de programação com a(s) qual(is) você trabalha para encontrar a melhor opção. 🧩

O que você deve procurar nos melhores editores de código?

Os editores de código devem ter certas qualidades para aprimorar seu fluxo de trabalho. Concentre-se nas seguintes características ao escolher a melhor ferramenta:

Flexibilidade e personalização: Seu editor de código deve ter uma interface flexível que possa ser personalizada de acordo com suas preferências. Ele deve ser adaptável e permitir mudanças rápidas Recursos de gerenciamento de código: Navegação de código, dobramento de código, preenchimento automático e realce de sintaxe são algumas das muitas opções que tornam a codificação mais gerenciável Colaboração em tempo real: Isso é obrigatório se você estiver trabalhando em equipe - a ferramenta deve oferecer opções, como controle de versão, que o ajudem a colaborar com seus colegas de trabalho em tempo real Velocidade e desempenho: O editor de código correto deve lidar com todos os tipos de códigos sem atrasos. Nenhum desenvolvedor gosta de trabalhar em um editor de código lento Suporte a extensões: O editor selecionado deve oferecer suporte a diferentes plugins e extensões para obter o máximo de funcionalidade Opção de localizar e substituir: Com esse recurso, você pode editar seu código com mais eficiência

10 editores de código fantásticos para um processo de desenvolvimento direto

Depois de explorar dezenas de editores de código, selecionamos os 10 melhores que oferecem o máximo de funcionalidade e são incrivelmente fáceis de usar. Dê uma olhada neles e escolha o que mais lhe agrada. ✔️

1. Código do Visual Studio

Via: code.visualstudio Procurando um editor de código-fonte aberto com uma rica funcionalidade multiplataforma? O Visual Studio Code é o caminho a seguir!

A ferramenta funciona perfeitamente no Windows, Linux e Mac, portanto, é excelente para desenvolvedores que escrevem códigos para diferentes sistemas operacionais.

Seu recurso de destaque é o IntelliSense, que permite ir além do autocompletar e do realce de sintaxe. Essa incrível opção analisa tipos de variáveis, módulos importados e definições de funções para fornecer conclusões inteligentes e facilitar seu trabalho. 😍

O Visual Studio Code também permite que você depure o código diretamente do editor e use comandos Git incorporados.

Você pode ampliar a funcionalidade do editor instalando extensões - elas não o deixarão lento, pois são executadas em processos separados.

Melhores recursos do Visual Studio Code

Funciona em Windows, Linux e Mac

Conclusões inteligentes com o IntelliSense

Depuração de código perfeita com um editor de código rico em recursos

Oferece suporte a extensões, várias linguagens de programação e formatos de arquivo

Uma das poucas opções de versão gratuita nesta lista de editores de código

Limitações do Visual Studio Code

A otimização da memória poderia ser aprimorada

Possíveis problemas de desempenho ao trabalhar com grandes bases de código

Preços do Visual Studio Code

Gratuito

Visual Studio Code ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1.500+ avaliações)

2. Vim

Via: Vim Se você é um desenvolvedor ou programador experiente e está procurando uma versão avançada do editor vi do UNIX, você a encontrou! O Vim é um editor de texto altamente configurável com recursos mais avançados do que o editor vi, portanto, é excelente para aqueles que desejam levar seu jogo de desenvolvimento um passo adiante.

Muitos consideram o Vim um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) devido a seus extensos plug-ins e extensões, terminal integrado e alta personalização. Você desfrutará de um recurso robusto de pesquisa e substituição, inúmeras integrações e uma versatilidade incrível.

A ferramenta é gratuita, mas se você a considerar útil, as pessoas por trás do Vim pedem que você faça uma doação para ajudar crianças órfãs em Uganda.

Melhores recursos do Vim

Várias opções de personalização

Oferece suporte a vários plug-ins e extensões

Edição no terminal

Adequado para centenas de linguagens de programação

Limitações do Vim

Curva de aprendizado mais acentuada

A interface pode parecer desatualizada

Preços do Vim

**Gratuito

Vim ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 5 avaliações)

3. Texto sublime

Via: Texto Sublime O Sublime Text oferece o pacote completo: é simples, poderoso e altamente personalizável, com muitos atalhos intuitivos.

A versão mais recente da ferramenta (Sublime Text 4) tem alguns recursos interessantes, como a funcionalidade Tab Multi-Select, que permite dividir a interface para exibir várias guias e aumentar sua produtividade. Você também pode aproveitar a opção de autocompletar atualizada que fornece o preenchimento inteligente de linhas com base no código existente.

Outros recursos notáveis incluem realce de sintaxe atualizado, API Python e uma interface refinada com vários novos temas. O editor de código está disponível para Windows, Mac e Linux, portanto, você pode usá-lo independentemente do seu sistema operacional.

Melhores recursos do Sublime Text

Funcionalidade de seleção múltipla de guias

Opção robusta de autocompletar e recursos de realce de sintaxe

Disponível para Windows, Mac e Linux

Diversos atalhos

Versão gratuita disponível

Limitações do Sublime Text

Não há extensões incorporadas

O número de opções pode ser muito grande em comparação com outros editores de código

Preços do Sublime Text

Teste gratuito

Licença: uS$ 99/ano

Sublime Text avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações)

4. Nova

Via: Nova Você está em busca de um excelente editor de código para macOS? Você o encontrou! O Nova (um substituto do Coda) é uma plataforma nativa do Mac que facilita toda a experiência de edição com opções como autocompletar inteligente, rolagem do editor e vários cursores.

O Nova oferece suporte nativo para 20+ linguagens de programação e marcação e formatos, que você pode ampliar graças a uma API e a um navegador de extensões integrado. 😎

Além de escrever e editar código, você pode usar o Nova para executar seu código por meio de scripts personalizados e depuração. E, com muitas opções de personalização, layouts de espaço de trabalho e lindos temas e cores de sintaxe, você pode criar um ambiente no qual vai adorar trabalhar.

melhores recursos do #### Nova

Extensões avançadas

Suporte de depuração integrado para vários idiomas

Diversas personalizações

Ferramentas integradas de controle de origem Git

limitações do #### Nova

Disponível somente em sistemas operacionais Mac, o que pode ser limitante para outros editores de código

Pode ser complicado para usuários iniciantes

Preços do Nova

US$ 99 + impostos: um ano de atualizações e novos recursos

um ano de atualizações e novos recursos US$ 79 + impostos: se você estiver fazendo upgrade do Coda

Nova ratings and reviews

G2 : 3.8/5 (menos de 5 avaliações)

: 3.8/5 (menos de 5 avaliações) Product Hunt: 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

5. PyCharm

Via: JetBrains Mais do que um editor de código, o PyCharm é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) robusto para Python. Como tal, ele não é voltado para iniciantes e atende mais a profissionais experientes.

Vários recursos colocam o PyCharm entre os principais IDEs Python do mercado. Ele oferece assistência Python inteligente - a ferramenta pode completar linhas de código para você, destacar erros e ajudá-lo a navegar pelo seu código.

A plataforma oferece recursos remotos, permitindo que você desenvolva aplicativos em máquinas virtuais ou hosts remotos. 😍

Com um terminal embutido, depurador integrado, executor de testes e várias integrações, o PyCharm é tudo o que um desenvolvedor Python experiente precisa para codificar com eficiência.

Melhores recursos do PyCharm

Disponível para Mac, Windows e Linux, o que o diferencia de outros editores de código

IDE Python

Assistência inteligente

Oferece suporte a várias estruturas de desenvolvimento da Web (como Flask, Django ou Pyramid)

Limitações do PyCharm

A manipulação de códigos complexos pode ser um desafio

O lançamento ou a troca de projetos pode ser um pouco lento para o processo de codificação

Preços do PyCharm

PyCharm : uS$ 249/ano por usuário para o primeiro ano (o segundo ano custa US$ 199, o terceiro ano em diante custa US$ 149)

: uS$ 249/ano por usuário para o primeiro ano (o segundo ano custa US$ 199, o terceiro ano em diante custa US$ 149) Pacote de todos os produtos (inclui 16 ferramentas): uS$ 779/ano por usuário para o primeiro ano (o segundo ano custa US$ 623, o terceiro ano em diante custa US$ 467)

PyCharm avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

6. BBEdit

Via: Barebones O BBEdit é um premiado editor de texto e HTML para Mac. Os desenvolvedores e programadores não são os únicos que adoram essa ferramenta - graças à sua versatilidade e aos recursos robustos, ela também é usada por autores da Web, escritores e outros profissionais.

O que o BBEdit tem reservado para você?

Para começar, ele oferece uma opção avançada de pesquisa e substituição em vários arquivos simultaneamente, simplificando sua produtividade e economizando tempo. Também é equipado com correspondência de padrões grep, várias ferramentas de definição de projetos, coloração de sintaxe para diferentes linguagens de código-fonte e preenchimento de texto e código.

Como o BBEdit também é um editor de HTML, ele possui um conjunto completo de ferramentas de marcação HTML. 🔧

Melhores recursos do BBEdit

Pattern Playgrounds para fazer experimentos com padrões de grep

Integração com Git e Subversion

Planilhas de shell

Editor de código útil para web designers

Limitações do BBEdit

Funciona somente em dispositivos Mac

A troca de guias pode ser mais lenta

Preços do BBEdit

BBEdit 14 Individual : $49.99

: $49.99 Atualização do BBEdit 14 a partir da versão 13.x : $29.99

: $29.99 BBEdit 14 upgrade da versão 12.x ou anterior : $39.99

: $39.99 Atualização doBBEdit 14 da Mac App Store : $39.99

: $39.99 Preços para vários usuários: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o BBEdit

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) TrustRadius: 7.7/10 (mais de 10 avaliações)

7. Átomo

Via: GitHub O Atom é um editor de código orientado para colaboração em tempo real e produtividade máxima. Ele oferece compatibilidade entre plataformas, para que você e seus colegas de trabalho possam codificar juntos, independentemente do sistema operacional.

O Atom também tem uma opção de divisão de tela, perfeita para multitarefas que desejam ter uma visão geral de vários projetos simultaneamente. A ferramenta é alimentada por um excelente navegador de sistema de arquivos que permitirá que você encontre o arquivo desejado em um instante.

Algumas opções "padrão" de que você gostará são pesquisa e substituição, preenchimento automático e realce de sintaxe.

O problema com o Atom? Ele não existe mais. Em 15 de dezembro de 2022, o editor foi oficialmente aposentado. Você pode continuar usando-o, mas somente se já tiver versões anteriores - as versões 1.63.0 e 1.63.1 não funcionam.

melhores recursos do #### Atom

Focado na colaboração

Recurso de divisão de tela

Melhor editor de código para seu navegador de sistema de arquivos

Fácil de usar

Limitações do Atom

Não pode mais ser baixado, pois foi aposentado

Preços do Atom

Grátis

Atom ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 750 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 750 avaliações) TrustRadius: 8.7/10 (mais de 80 avaliações)

8. IntelliJ IDEA

Via: JetBrains Esse ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Java e Kotlin certamente tornará o processo de desenvolvimento divertido e agradável! 🥳

É um Ferramenta de codificação com tecnologia de IA que aumenta sua produtividade, ajudando-o a escrever um código limpo com recursos que procuram possíveis erros e oferecem sugestões para corrigi-los.

O IntelliJ IDEA tem tudo a ver com colaboração - crie sessões compartilhadas para revisar e depurar ou mova seus projetos para uma máquina remota para liberar o potencial da ferramenta.

O recurso de destaque da ferramenta é o AI Assistant com um bate-papo integrado. Use-o para escrever comentários na documentação, gerar mensagens de confirmação e facilitar seu trabalho de modo geral.

Melhores recursos do IntelliJ IDEA

Incentiva a colaboração

Sugestões baseadas em contexto

Assistente de IA habilitado para bate-papo

Integração com o GitLab

Limitações do IntelliJ IDEA

Projetos maiores consomem muitos recursos do sistema em comparação com outros editores de código

A interface complexa pode ser confusa para novos usuários

Preços do IntelliJ IDEA

A plataforma tem vários planos de preços e ofertas especiais - visite o site para obter detalhes

Avaliações e resenhas do IntelliJ IDEA

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.100 avaliações)

9. Bloco de notas++

Via: Notepadplusplus Muitos desenvolvedores concordam que o Notepad++ tem tudo. Esse editor de código é compatível com várias linguagens de programação e oferece recursos que facilitam a criação de códigos de qualidade.

Seu maior apelo é o desempenho extremamente rápido e o uso ideal dos recursos do sistema. O Notepad++ usa a API Win32 e a STL puras, o que permite que ele seja incrivelmente rápido e, ao mesmo tempo, mantenha um tamanho pequeno. Isso significa que você não precisa se preocupar em sobrecarregar o sistema. De fato, por ser tão leve, o Notepad++ é adequado para sistemas de baixo custo. 🥰

Se estiver trabalhando em códigos enormes, você gostará do recurso document map - ele permite que você tenha uma visão geral de todo o código e pule para a seção desejada sem ter que rolar a tela infinitamente e perder seu lugar.

Melhores recursos do Notepad++

Leve

Mapa de documentos

Suporte a vários idiomas

Melhor editor de código para códigos mais longos

Limitações do Notepad++

A interface do usuário e os principais recursos poderiam se beneficiar de uma atualização

Funciona somente no Windows

Preços do Notepad++

Gratuito

Notepad++ avaliações e críticas

G2 : 4.6/5 (mais de 2.300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.700 avaliações)

10. Eclipse

Via: Eclipse Escrever, depurar e testar códigos é muito mais fácil com o Eclipse, um poderoso IDE com muitos recursos para aumentar sua eficiência e reduzir erros.

O Eclipse tem sido o favorito de muitos desenvolvedores graças à sua versatilidade e personalização. Além da integração confiável com o Git, a plataforma oferece muitos plug-ins, para que você possa ajustar o IDE às suas necessidades e personalizar os fluxos de trabalho.

A plataforma oferece tudo o que você precisa para realizar testes completos de código. Se identificar um possível erro, ela fornecerá uma mensagem detalhada com uma explicação, ajudando você a resolver o problema em pouco tempo.

Melhores recursos do Eclipse

Integração com o Git

Rica seleção de plugins

Excelente detecção de erros

Limitações do Eclipse

Pesado em termos de uso de RAM

Pode apresentar lentidão

Preços do Eclipse

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Eclipse

G2 : 4.3/5 (mais de 2.800 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

