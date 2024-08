10 melhores modelos de formulários preenchíveis em Excel para tarefas e projetos

Um Formulário do Excel O modelo é um grande salva-vidas para gerentes de projeto e profissionais ocupados.

Um modelo adequado de formulário preenchível em Excel facilita a coleta de informações em um formato padronizado e o compartilhamento com seus colegas e partes interessadas.

Se você deseja coletar feedback de clientes, fazer pesquisas com clientes ou simplificar as solicitações de emprego, comece imediatamente com Formulários do Excel .

Reunimos os melhores modelos do Excel para economizar seu tempo e dinheiro. E se você for um usuário avançado que deseja fazer mais, temos Alternativa ao Excel Modelos de formulários para levá-lo ao próximo nível.

Vamos começar.

O que é um modelo de formulário do Excel?

Um modelo de formulário do Excel é uma ferramenta de coleta de dados com um layout estruturado para inserir e organizar dados no Microsoft Excel. O design permite que você simplifique a entrada de dados e garantir a consistência no formato das informações.

Como gerente de projeto, é fácil adaptar o formulário pré-criado para atender às suas necessidades específicas e usar modelos de formulários pré-criados do Excel para alinhar os membros da equipe no projeto e compartilhar o progresso com as partes interessadas.

Crie orçamentos personalizados, faturas, cronogramas, planejadores para gerenciamento de dinheiro, rastreadores de projetos e calendários com modelos personalizáveis do Excel. As fórmulas incorporadas, a validação de dados e a formatação facilitam a inserção de informações e a análise de dados pelos usuários.

Personalize e compartilhe os modelos de formulários do Excel de acordo com o seu caso de uso, eliminando a necessidade de começar do zero todas as vezes. Tudo o que você precisa fazer é conectar e usar o modelo com seus dados e enviá-lo para as pessoas certas.

5 Modelos de formulário do Excel

Aqui estão os modelos gratuitos do Excel que darão início ao seu trabalho quando você precisar analisar alguns números ou dados.

1. Formulário de modelo de pedido simples gratuito

Experimente o modelo gratuito de formulário de pedido de compra simples O modelo de formulário de pedido de compra para iniciantes simplifica o processo de criação de pedidos com base em suas necessidades específicas, seja para fazer pedidos de produtos ou atender às necessidades dos clientes.

Automatize a coleta de dados com esse formulário personalizado de entrada de dados para que você dedique mais tempo ao aumento de sua receita e à geração de mais pedidos.

2. Pesquisa de novos produtos

Experimente o modelo de pesquisa de novo produto Obtenha insights valiosos de seus possíveis compradores e clientes atuais usando esse modelo de planilha do Excel.

As perguntas recomendadas são um ótimo ponto de partida quando você estiver ocupado. Adicione suas perguntas de pesquisa, personalize o texto e as imagens e publique o modelo de formulários de pesquisa de novos produtos em qualquer lugar em questão de minutos.

3. Modelo de formulário de despesas

Experimente o modelo de formulário de despesas Os relatórios de despesas são essenciais para qualquer empresa, pois equilibram perfeitamente suas contas. Entretanto, a criação manual desses relatórios consome muito tempo.

Com o modelo de gerenciamento de despesas do MS Forms, o controle e o envio de despesas se tornam fáceis. Simplifique o relatório de despesas de seus funcionários com esse modelo gratuito do Excel, que tem um design limpo e um formato fácil de ler.

4. Pesquisa de planejamento de eventos de equipe

Experimente a Pesquisa de planejamento de eventos da equipe Você precisa de um mundo de dados e métricas para criar uma experiência memorável, seja organizando um evento externo para a equipe ou uma conferência para seus CXOs.

Reúna todas as informações relevantes sobre os palestrantes e os participantes usando a pesquisa Modelo de formulários de planejamento de eventos de equipe. Defina perguntas diferentes, como múltipla escolha, classificações e escala Likert, para que os entrevistados não fiquem entediados ao responder às perguntas.

5. Modelo de formulário de pedido de compra

Experimente o modelo de formulário de pedido de compra Um modelo de formulário de pedido de compra adequado simplifica suas operações de aquisição, reduz erros e poupa o trabalho pesado da entrada manual de dados.

Quer você seja proprietário de uma pequena empresa ou um fornecedor estabelecido que busca aumentar a produtividade, esse modelo gratuito do Excel ajuda a gerenciar compras, controlar despesas e manter uma comunicação clara entre o comprador e o fornecedor.

Limitações do uso de modelos de formulários do Excel

Em um mundo em que as transações comerciais estão se tornando mais digitais a cada dia, os formulários do Excel demoraram a se atualizar.

Embora eles tornem a coleta e a entrada de dados um processo simples e conveniente se você estiver fazendo tudo manualmente, eles têm limitações significativas.

Limitações nos campos

Os formulários de entrada de dados do Excel permitem apenas 32 campos. Você precisará de uma alternativa ao Excel se tiver grandes quantidades de dados complexos a serem divididos em várias categorias e subcategorias.

Recursos limitados de colaboração

Depois de criar um formulário do Excel se você quiser colaborar com os membros da sua equipe, a coautoria tem algumas limitações. Por exemplo, os formatos .xlsm, .xlsx e .xlsb são compatíveis com a coautoria, mas se estiver trabalhando com o formato .csv ou .xls, primeiro é necessário atualizar o arquivo para um tipo compatível.

O ideal é que um bom modelo de formulários de planilha permita que você veja quando o membro da sua equipe está editando a planilha em tempo real, o que é permitido por alternativas ao Excel como o Google Sheets. Dessa forma, você não precisa ficar acompanhando a pergunta "Já está pronto?"

Falta de integrações

Os modelos do Microsoft Excel são eficientes se você estiver usando o pacote de produtos Microsoft 365. No entanto, a integração com outros sistemas, como CRM, gerenciamento de contas ou gerenciamento de projetos, é complicada e cara, exigindo tempo e recursos financeiros.

10 modelos alternativos de formulários do Excel

Sua busca por uma alternativa poderosa de modelo de formulários do Excel preenchível termina aqui no ClickUp.

Os modelos do ClickUp ajudam você a superar várias limitações dos formulários do Excel, incluindo as seguintes.

Personalizar as exibições de tabelas e colunas

Colaboração nos formulários com os membros da equipe no espaço de trabalho do ClickUp

A incorporação do modelo de formulário em diferentes canais leva a altas taxas de resposta de pesquisa

Aqui estão nossos modelos de formulário ClickUp gratuitos favoritos para atender às suas necessidades, independentemente do setor em que você atua.

1. Modelo de formulário do ClickUp

Modelo de formulário ClickUp

Um modelo de formulário bem projetado simplifica a coleta de informações de clientes, funcionários e outras partes interessadas. Para um gerente com várias tarefas, ele melhora a precisão e a consistência dos dados ao fornecer um formato consistente de coleta de dados para todos os usuários. Isso evita o incômodo de selecionar diferentes formatos de dados de várias fontes.

Vamos supor que você seja um gerente de projetos em uma empresa de software que deseja agilizar o processo de relatar bugs. Modelo de formulário do ClickUp tem um conjunto de campos e opções predefinidos que evitam entradas duplicadas e garantem a coleta de todas as informações essenciais em um formato padrão.

Ao contrário dos modelos de planilha do Excel com funcionalidades limitadas de incorporação, compartilhe os modelos de formulário do ClickUp no seu site, no seu software e em outros canais de comunicação.

Os gerentes de projeto analisam as respostas e as atribuem aos membros relevantes da equipe para resolução, o que o torna uma alternativa poderosa ao Excel.

2. Formulário de solicitação de criação do ClickUp

Formulário de solicitação do ClickUp Creative

Formulário de solicitação de criação do ClickUp é um salva-vidas para designers, equipes de marketing, gerentes de projeto e partes interessadas, pois ajuda todos a gerenciar melhor o trabalho, comunicar-se com eficiência e conhecer todos os detalhes do projeto.

Os projetos criativos são complicados - você precisa garantir que eles estejam no caminho certo, mas não quer estruturá-los para que se tornem estereotipados. Com um foco igual na criatividade e na estrutura, os modelos de solicitação de criação trazem responsabilidade e consistência ao longo do projeto.

O modelo personalizável de forma livre tem status personalizados, como Concluído, Entregue, Aprovado, Para revisão e Em andamento, para acompanhar o progresso de cada solicitação de criação.

O ClickUp também tem uma biblioteca de modelos para designers e equipes de criação para criar fluxos de trabalho de design personalizados para refletir seu processo de design.

Compartilhe seus resumo do projeto publicamente ou em particular por meio de um link simples no ClickUp Docs

Quanto aos recursos, Documentos do ClickUp é o seu site ideal editor de documentos para escrever modelos de solicitação criativos que as partes interessadas entendam sem precisar de um passo a passo do gerente de projeto.

Para agências, integre esse modelo com software do portal do cliente para que seus clientes possam encontrar o status de suas solicitações.

3. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Os formulários de solicitação estabelecem um processo formal para coletar informações precisas dos funcionários e organizar as solicitações de todos os departamentos em um único local. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp rastreia com precisão as solicitações e reduz o tempo e o custo de processamento para que você obtenha as informações corretas.

Suponha que você seja um gerente de projetos em uma empresa de construção. Use este modelo de formulário de solicitação gratuito para organizar informações, registrar detalhes essenciais do projeto, datas de início e término, termos do contrato, materiais necessários e informações de contato de fornecedores.

Em setores como o da construção civil, em que o não cumprimento de prazos pode levar ao estouro dos custos do projeto, Gráfico de Gantt e Visão Kanban permitem que você acompanhe o progresso de cada solicitação e visualize o fluxo de trabalho.

E aqui está a melhor parte: Marcos no ClickUp mantém todos alinhados com as principais metas. Os membros da equipe visualizam como as tarefas dependentes se conectam às metas maiores do projeto.

Transforme suas tarefas mais importantes em marcos para criar uma representação visual do progresso feito em seus projetos

Embora os modelos de formulário do Excel permitam que você crie campos personalizados, eles não têm a integração extensiva que o ClickUp oferece para um fluxo de dados suave entre sistemas comerciais de terceiros, como software de gerenciamento de operações software de gerenciamento de funcionários e suas ferramentas de gerenciamento de projetos.

4. Modelo de formulário de contato ClickUp

Modelo de formulário de contato do ClickUp

Com Modelo de formulário de contato do ClickUp crie e personalize seus formulários de contato em minutos. Todas as consultas de seus clientes ficam em um local central, facilitando o acompanhamento do progresso.

O modelo de formulário pré-criado captura os dados do cliente e os armazena em um banco de dados central para acesso rápido quando você quiser obter feedback valioso do cliente por meio de pesquisas e enquetes.

Vamos supor que o seu gerente de produto esteja pesquisando a opinião dos usuários sobre os recursos freemium. Depois de definir os objetivos do projeto (melhorar a experiência do usuário ou a implementação de recursos), envie este modelo de formulário por e-mail para os entrevistados.

A melhor parte é que o modelo gratuito do ClickUp é sincronizado com o recurso de preenchimento automático do navegador do visitante, permitindo que ele preencha o formulário com pouco esforço.

Em seguida, os gerentes de produto analisam e monitoram as respostas e atualizam os status para informar as partes interessadas sobre o progresso.

5. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

Você já esteve em uma situação em que perdeu um acompanhamento vital de um cliente porque não conseguiu encontrar as informações de contato dele em planilhas desorganizadas ou em longas conversas por e-mail?

Se sua resposta for sim, preste atenção. Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp permite que você crie seu formulário de contato personalizado em minutos. Gerencie todos os seus contatos importantes, consultas de clientes e informações relacionadas em um local centralizado, para fornecer a eles o melhor serviço possível, tudo a partir do ClickUp.

Além disso, ele permite que seus clientes enviem informações confidenciais de forma segura, fortalecendo a confiança deles em sua empresa.

Depois de integrar o modelo de formulário em seu site ou em outros canais, as mais de 100 opções de automação do ClickUp permitem enviar uma resposta automática às pessoas que preencherem o formulário. Nada melhor do que informá-las de que você entrará em contato em breve

O MS Forms não possui integrações abrangentes, portanto, não é possível enviar respostas automáticas confirmando que você recebeu as informações de contato.

6. Modelo de formulário de solicitação de emprego ClickUp

Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp

O processo de solicitação de emprego sobrecarrega funcionários e candidatos. Obter todas as informações necessárias sobre os possíveis funcionários usando um modelo de solicitação de emprego é uma prática que economiza tempo. Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp simplifica a coleta de todas as informações de que você precisa dos candidatos a emprego, inclusive detalhes pessoais, formação educacional e histórico de emprego.

O modelo serve a dois propósitos: o departamento de recrutamento rastreia e armazena os dados dos candidatos em um só lugar, enquanto os candidatos em potencial obtêm uma plataforma on-line fácil de usar para enviar suas informações.

Crie e atualize status em tempo real para processos de vários estágios, como recrutamento, com o ClickUp's Visualização do quadro . Para ajustar as prioridades, basta arrastar e soltar as tarefas em suas estátuas personalizadas ou movê-las para cima ou para baixo.

Uma vantagem adicional ao uso do modelo de solicitação de emprego do ClickUp é que ele se integra a outros modelos, como modelos de folha de pagamento . Isso facilita para o departamento de RH adicionar candidatos selecionados ao seu sistema com mais rapidez.

7. Modelo de formulário de relatório ClickUp

Modelo de formulário de relatório do ClickUp

Seja o departamento de atendimento ao cliente que acompanha o feedback do usuário ou a equipe de marketing que monitora o desempenho das campanhas, os relatórios são essenciais para as organizações. Imagine o tempo que sua equipe economiza com modelos pré-criados e fáceis de preencher para coletar os dados necessários. Modelo de formulário de relatório do ClickUp permite que todos os departamentos coletem dados de maneira uniforme e organizem relatórios em campos personalizados para classificação e análise rápidas. Para usuários avançados, os campos personalizados rastreiam pontos de dados vitais, tiram conclusões e as visualizam em um formato fácil de entender.

O modelo inclui exibições personalizadas, o que é especialmente útil para gerentes que supervisionam vários projetos e desejam visualizar o progresso em um relance. Ele inclui gráficos de Gant, visualização de lista, carga de trabalho e rastreamento de relatórios. A natureza visual permite a comunicação de uma visão geral do trabalho em andamento.

Por exemplo, o modelo de utilização de recursos visualiza de forma abrangente os recursos alocados em todos os projetos e equipes. Se você precisar de mais recursos para um projeto crítico, envie esses dados como um modelo de formulário preenchível para as partes interessadas para aprovação a qualquer momento.

8. Modelo de formulário de associação ClickUp

Modelo de formulário de associação do ClickUp

Se você administra uma comunidade privada em que os membros se associam para aprender, fazer contatos e obter conhecimento por meio de crowdsourcing, um formulário de associação coleta solicitações e gerencia o fluxo de integração. Modelo de formulário de associação do ClickUp o design do ClickUp facilita a integração de organizações comunitárias. Esse modelo pré-construído com um clique elimina a necessidade de criar manualmente formulários para cada novo usuário. Economize tempo e recursos para se concentrar no gerenciamento de relacionamentos com todos os seus membros.

E isso é só o começo. Para associações pagas, inclua os detalhes sobre como pagar pela associação. Inclua o link para seu gateway de pagamento on-line no formulário.

Crie um banco de dados de membros sem código para estabelecer relações entre tarefas, documentos e dependências e conecte clientes a pedidos com a função Exibição de tabela .

Por fim, a visualização do processo de associação permite que as equipes mapeiem as etapas do processo de candidatura e acompanhem o progresso.

9. Modelo de formulário de registro ClickUp

Modelo de formulário de registro do ClickUp

Vamos supor que você seja um organizador de eventos de uma startup que está organizando uma conferência de fim de ano para líderes do setor. Gerenciar todas as informações dos participantes em planilhas é demorado e propenso a erros, e os dados não são atualizados automaticamente. Você gasta mais tempo preenchendo os detalhes nas colunas, deixando pouco espaço para outras tarefas essenciais.

É aí que entra o Modelo de formulário de registro do ClickUp vem para ajudar todos a ficarem na mesma página, coletar informações dos convidados e simplificar a entrada de dados.

O modelo tem campos para o número de participantes, suas informações de contato e detalhes da reserva, como datas de check-in e check-out e hotéis. Outros membros da equipe poderão colaborar, adicionar notas e listas de tarefas, visualizar as tarefas com base na prioridade e adicionar subtarefas para personalizar o modelo.

Para uma análise pós-evento, o modelo de folha de presença permite que você acompanhe os convidados que participaram do evento.

O modelo automação as opções de automação vão além, permitindo que você configure o envio de notificações por e-mail automaticamente quando alguém preenche o formulário. Faça um acompanhamento rápido com perguntas adicionais ou forneça informações relacionadas ao evento.

10. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Você deve coletar feedback acionável para definir metas atingíveis e manter seus funcionários engajados e proativos. Isso indica que você está prestando atenção e se preocupa com o desenvolvimento dos funcionários. Mais importante ainda, ajuda-os a entender as áreas que precisam ser melhoradas e seus pontos fortes.

Mas nós entendemos - realizar avaliações é uma tarefa árdua. Não se preocupe; temos uma solução para você. As Modelo de formulário de avaliação do ClickUp permite que os gerentes avaliem o desempenho e forneçam feedback aos funcionários.

Por que você deve usar esse modelo para coletar dados? Ele cria consistência entre os departamentos, usando os mesmos critérios e perguntas para todas as avaliações. A melhor parte é que você avalia os funcionários com base em critérios objetivos, não em julgamentos subjetivos.

O bom é que você não precisa depender de avaliações anuais para avaliar os funcionários minuciosamente. Seu período de revisão pode variar de acordo com a organização, podendo ser trimestral, semestral ou baseado em funções. Acompanhe e monitore o progresso dos funcionários para obter o melhor deles.

Com dados como prêmios e marcos, habilidades técnicas, número total de horas prestadas, tarefas pendentes e concluídas e áreas a serem melhoradas, esse modelo facilita a comunicação eficaz entre os gerentes e seus subordinados diretos.

Diga adeus aos modelos de formulários preenchíveis em Excel baseados em planilhas

Os modelos de formulário do ClickUp são uma alternativa poderosa do Excel para os gerentes de projeto da próxima geração. Eles vão além dos formulários básicos de planilha e oferecem um centro digital para todos os seus modelos.

Configure os modelos de formulários pré-criados em minutos para começar a coletar feedback internamente dos funcionários ou externamente de clientes e fornecedores. Veja e acompanhe as respostas em várias exibições e analise os dados visualmente para tomar decisões eficientes.

Para criar seu primeiro modelo de formulário de pesquisa, registre-se gratuitamente no ClickUp .