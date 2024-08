Microsoft Word vs. Google Docs: Qual é a melhor ferramenta de documentos?

Seja para fazer anotações, redigir relatórios comerciais ou simplesmente organizar suas tarefas diárias, o software de gerenciamento de documentos simplificará seus fluxos de trabalho de redação e manterá seus documentos organizados.

O Microsoft Word e o Google Docs são duas opções populares, mas qual delas se destaca mais do que a outra?

Bem, isso realmente depende de como você trabalha e de como vai usá-los.

Para ajudá-lo a decidir entre o Microsoft Word e o Google Docs, compararemos os recursos exclusivos e os modelos de preços de cada um, juntamente com a facilidade de uso, as ferramentas de fala para texto e as integrações.

Após o confronto, descubra uma ferramenta gratuita que o ajudará a escrever mais rapidamente, a colaborar sem problemas e a elevar sua produtividade a um novo patamar.

Vamos lá! 🙌

O que é o Microsoft Word?

O Microsoft Word é software de processamento de texto para criar documentos profissionais e acadêmicos, como cartas, currículos, formulários e relatórios. Possui opções de formatação de texto básicas a avançadas e salva documentos do Word em vários formatos de arquivo, incluindo DOCX, TXT, ODT, RTF e PDF.

Lançado em 1983 como um aplicativo para desktop, o Word foi inicialmente projetado para uso off-line, com o documento do Word salvo no computador. Hoje em dia, é possível fazer backup de documentos do Word no OneDrive ou no Sharepoint, os aplicativos de armazenamento em nuvem da Microsoft, e salvar automaticamente as alterações em seu trabalho.

Além da versão desktop do Word, há versões móveis e on-line (Word Online) para acessar arquivos em qualquer lugar e colaborar com sua equipe usando o recurso de coautoria. No entanto, eles não têm a funcionalidade completa da versão para desktop.

Via Microsoft Word

Microsoft Word características

O Microsoft Word tem recursos exclusivos que são limitados ou não estão disponíveis no Google Docs. Vamos dar uma olhada em quais são eles. 👀

Pesquisa

O recurso Pesquisa do Microsoft Word é útil quando você está trabalhando em trabalhos de pesquisa e precisa encontrar e citar fontes. Use-o para pesquisar e obter informações de vários sites e periódicos.

Você obtém uma prévia de cada recurso e um link para ler mais. Se a fonte for relevante para seu trabalho, adicione citações e bibliografias para a fonte em estilos que incluem APA, MLA, Chicago ou IEEE.

O Word também mantém seu documento organizado. Adicione um Índice para navegar rapidamente para as diferentes seções do documento. Se você tiver várias tabelas ou imagens, crie uma Tabela de Figuras para mantê-las sob controle. 🔍

Ilustrações

Via Microsoft Word As ferramentas de ilustração do Microsoft Word facilitam a inclusão de elementos visuais de alta qualidade em seus documentos. Faça upload de imagens de seu computador, da biblioteca de imagens de estoque nativa da plataforma ou da Internet. Você também pode adicionar formas e ícones ou fazer capturas de tela.

Formate esses elementos visuais ajustando seu tamanho, brilho e posição. Precisa remover o plano de fundo de uma foto ou adicionar sombras e reflexos interessantes? Também existem ferramentas para isso.

Além desses recursos básicos, você pode adicionar gráficos SmartArt, tabelas e modelos 3D aos seus documentos do Microsoft Word. Embora não seja possível criar modelos 3D no Word, você pode obtê-los na coleção 3D integrada ou carregar seus próprios modelos.

Draw

Via Microsoft Word Se você gosta de fazer anotações se você estiver trabalhando em um documento, rabiscando ideias ou esboçando diagramas à mão, vai adorar o recurso Draw. Ele tem uma caneta, um lápis e um marcador virtuais para desenhar no documento, e você pode personalizar essas ferramentas alterando sua cor e espessura. Além disso, há uma borracha (digital, é claro) para fazer correções. ✏️

O Word também simplifica a adição de formas e equações matemáticas. A ferramenta Tinta para Forma transforma esboços grosseiros em formas limpas, perfeitas para diagramas e fluxogramas organizados. A ferramenta Ink to Math converte equações matemáticas escritas à mão em um texto formatado limpo, facilitando a leitura.

Read Aloud

Depois de um longo dia de tela, seus olhos precisam de um descanso. Mas, ei, você ainda tem coisas para ler. O que fazer? Entre no recurso Ler em voz alta do Microsoft Word. 🔊

Use-o para ler seu documento do Word em voz alta. Você pode controlar a velocidade e escolher uma voz, masculina ou feminina. Essa opção é excelente para multitarefas e revisão de textos. Ouça seu documento enquanto faz outras coisas ou detecte aqueles erros sorrateiros que você deixou passar ao ler documentos por conta própria.

Microsoft Word preço

Obtenha o Microsoft Word como parte do pacote de aplicativos do Microsoft Office com Excel, PowerPoint, etc. por:

Uma taxa única de US$ 149,99

uS$ 6,99/mês (para 1 computador)

uS$ 9,99/mês (para no máximo 6 computadores)

E se você for uma empresa, os planos de preços são diferentes:

Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Apps para empresas: US$ 8,25/mês por usuário

US$ 8,25/mês por usuário Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Business Premium: $22/mês por usuário

O que é o Google Docs?

Lançado em 2006, o Google Docs é um processador de texto baseado na Web para criar, editar e colaborar em documentos on-line. Ele permite que você acesse seus documentos de qualquer aplicativo do Google Docs com uma conexão à Internet. E se você quiser trabalhar off-line, ative o modo off-line. ✅

O Google Docs oferece recursos básicos de edição de texto, imagens e tabelas, o que é mais do que suficiente na maioria dos casos. Além disso, você pode salvar seus arquivos do Google Docs em formatos como DOCX, TXT, PDF e EPUB para compatibilidade com outros aplicativos.

Embora o Google Docs funcione bem em vários navegadores da Web, você terá a melhor experiência com o navegador Google Chrome - é fácil alternar entre várias contas e integrar-se a outros aplicativos do Google, como Sheets, Slides e Keep.

Via Google Docs

Google Docs características

O Google Docs tem alguns recursos poderosos na manga. Vamos dar um mergulho profundo em quais são eles. 🏊

Compartilhamento e colaboração

Compartilhar seus documentos com outras pessoas é muito fácil com o Google Docs. Convide pessoas específicas para seu documento ou disponibilize-o para qualquer pessoa que tenha o link. Você também pode escolher se eles podem visualizar, editar ou comentar.

Uma das melhores partes do Google Docs é colaboração em tempo real . Você pode ver quem está visualizando e editando documentos a qualquer momento. Todas as alterações são salvas automaticamente, portanto, você não precisa se preocupar em perder seu trabalho.

Há também uma caixa de bate-papo que aparece ao trabalhar com outras pessoas. Ela é perfeita para discutir alterações e ideias sem mudar de aplicativo. Observe apenas que esses bate-papos não são salvos, portanto, você terá que anotar os pontos principais em outro lugar. ✍️

Histórico de versões

O histórico de versões rastreia automaticamente as alterações em seu documento. Cada versão é salva com uma data, um registro de data e hora e a pessoa que fez as alterações.

Você pode nomear essas versões para acompanhar as atualizações significativas ou simplesmente manter tudo organizado. Compare as alterações mostrando as edições feitas em qualquer versão e reverta para uma versão anterior, se necessário.

Smart chips

Os chips inteligentes permitem incorporar informações de outros aplicativos do Google (como Drive, Contatos, Calendário e Mapas) no documento.

Isso significa que você pode adicionar mapas para fazer referência a locais precisos, pessoas para acessar seus detalhes de contato em tempo real, datas para ficar de olho nos próximos eventos e arquivos do Drive para acesso rápido a outros documentos. 📚

Mas espere, tem mais. O chip inteligente People permite que você envie um e-mail para uma pessoa e agende reuniões com ela. Você pode adicionar menus suspensos para organizar informações ou acompanhar o progresso com detalhes específicos em seu Google Doc.

Ajude-me a escrever

Via Google Docs O recurso "Ajude-me a escrever" do Google Docs é um Ferramenta de IA para redação que gera texto em resposta a solicitações do usuário.

Além de escrever, você pode usá-la para ajustar o tom do seu conteúdo de formal para casual, resumir seções longas, criar marcadores, encurtar ou expandir ideias e reformular frases. 🖊️

Dito isso, ele não é tão robusto quanto outros Ferramentas de copywriting com IA como ChatGPT ou ClickUp AI. As respostas são básicas e genéricas. Embora sejam boas para gerar ideias e esboços, talvez não sejam ótimas para tarefas de redação mais complexas.

Google Docs preço

O Google Docs é gratuito para uso pessoal. Para equipes que desejam um e-mail comercial personalizado, mais armazenamento e controles de segurança e gerenciamento, comprar o Google Docs como parte do pacote Google Workspace é a melhor opção.

Gratuito

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Microsoft Word vs Google Docs : Comparação de recursos

O Microsoft Word e o Google Docs têm seus recursos exclusivos, e você já deve estar inclinado a usar um deles. Se ainda estiver indeciso, não se preocupe. Vamos comparar seus recursos comuns para ajudá-lo a ver como eles se comparam. 🧐

Facilidade de começar

Começar a usar o Google Docs é fácil. Conecte-se à Internet, crie uma conta do Google e comece a usá-lo gratuitamente.

A interface do Google Docs é limpa e minimalista, o que facilita a navegação para iniciantes. As opções comuns de formatação estão em uma barra de ferramentas principal, e as demais estão organizadas em guias na parte superior.

Enquanto isso, começar a usar o Microsoft Word requer tempo e alguma consideração. Primeiro, sua área de trabalho deve ser executada no Windows ou Mac. Em seguida, você terá de comprar e instalar o Microsoft Word. 🛠️

A interface, embora seja fácil de usar, parece muito movimentada, com muitas guias e menus. Às vezes, você terá que passar por várias etapas e menus pop-up para fazer as coisas.

Vencedor: O Google Docs vence por ser gratuito, de fácil acesso e amigável para iniciantes.

Fala para texto

A digitação por voz do Google Docs é excelente quando você não está com vontade de digitar, mas ainda assim quer escrever suas ideias rapidamente. Basta falar e ver suas palavras aparecerem na tela. 💻

O Microsoft Word faz o mesmo com seu recurso Ditar e ainda o aprimora. Ele transcreve arquivos de áudio ao vivo ou gravados (nos formatos MP3, M4A, MP4 e WAV) com identificação do locutor e registros de data e hora. Além disso, você pode reproduzir o áudio (sim, diretamente no aplicativo) a partir de qualquer ponto para verificar e corrigir a transcrição. 📝

Vencedor: Se você precisa apenas de uma ferramenta de digitação por voz, o Google Docs faz bem o trabalho. Mas se você também estiver procurando ferramentas de transcrição, o Microsoft Word é o vencedor absoluto.

Integrações

O Google Docs tem mais de 100 complementos que podem ser baixados do Google Apps Marketplace. Alguns deles imitam os recursos existentes no Microsoft Word, como mala direta, leitura em voz alta e imagens e ícones de estoque.

O Microsoft Word, por outro lado, lidera com uma enorme seleção de mais de 900 integrações. Embora seus recursos internos já sejam avançados, você pode explorar sua biblioteca de suplementos para obter ferramentas mais especializadas, se necessário.

Vencedor: O Microsoft Word vence por ter mais integrações.

Microsoft Word vs Google Docs no Reddit

Veja o seguinte Os usuários do Reddit dizem sobre o confronto entre o Google Docs e o Microsoft Word.

Muitos adoram e usam os recursos abrangentes do Word para trabalhos profissionais e acadêmicos. No entanto, o modelo de assinatura do Microsoft Office 365 é uma desvantagem para alguns. Embora estudantes e educadores possam obter uma versão gratuita, outros desistem dela ou optam por uma compra única, como este usuário do Reddit:

Eu prefiro o Microsoft Word em quase todos os contextos. Comprei o download do software uma única vez para não precisar de uma assinatura e terei o programa enquanto tiver meu computador. Sinceramente, não me importo em atualizar o software, pois o meu faz o que eu preciso que ele faça.

O Google Docs é um alternativa gratuita ao Microsoft Word para uso pessoal. Além de ser gratuito, a maioria dos usuários adora o fato de os documentos serem perfeitamente sincronizados em seus desktops e dispositivos móveis. Como diz um usuário do Reddit:

Eu gosto do Google Docs principalmente porque gosto de escrever no meu telefone e gosto de poder passar da digitação no meu computador para o meu telefone rapidamente, sem muita complicação.

Portanto, quando se trata de Microsoft Word vs. Google Docs, a escolha depende do que você valoriza mais: os recursos avançados do Word com um preço ou a acessibilidade e a conveniência do Google Docs gratuitamente. 💸

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para o Microsoft Word e o Google Docs

Embora o Microsoft Word e o Google Docs sejam ótimos para editar e formatar documentos, eles não oferecem muita ajuda no processo de redação.

O ClickUp, a melhor alternativa ao Google Docs vs. Microsoft Word, preenche essa lacuna perfeitamente. Além disso, ele permite que você faça uma transição perfeita entre a conclusão de seus documentos e a execução das principais conclusões e próximas etapas.

ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe ClickUp Docs é um aplicativo baseado em nuvem edição de documentos ferramenta para uso pessoal e profissional. Crie wikis da empresa, documentação de projetos crie documentos de projetos, notas de reuniões, relatórios de negócios e muito mais do zero ou escolha entre mais de 1.000 modelos para começar. 🏃

Personalize documentos com títulos, banners, ícones e um índice. Quando precisar salvar e compartilhar documentos, o ClickUp permite exportá-los como arquivos PDF, HTML e Markdown.

Com o ClickUp Docs, todos os seus documentos são armazenados em um só lugar. Pesquise documentos por título, tags e proprietários, ou use a barra de pesquisa para encontrar documentos específicos. Que tal isso para ser conveniente?

ClickUp AI

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Fazer malabarismos com tarefas de redação, como e-mails de clientes, explicações de projetos e relatórios, pode ser uma verdadeira dor de cabeça. E não há nada pior do que ficar olhando para o cursor piscando, sem saber por onde começar.

Felizmente, IA do ClickUp está aqui para ajudar. Use-o para acabar com o bloqueio do escritor e acelerar a criação de seu conteúdo . Você pode acessá-lo em qualquer lugar do seu espaço de trabalho - descrições de tarefas, bate-papos e documentos. Basta digitar um prompt e ele criará um primeiro rascunho em um piscar de olhos.

O ClickUp AI também aprimora sua redação, corrige erros de ortografia e gramática e até mesmo a traduz para idiomas como francês, espanhol e holandês. Precisa encurtar um documento longo? Ele produzirá um resumo em um piscar de olhos. ⚡

Use esta IA assistente de redação para gerar itens de ação dos documentos. Em seguida, use a função ferramentas de gerenciamento de projetos para atribuí-los à sua equipe, definir prazos e acompanhar o progresso.

E não se preocupe em repetir essas etapas repetidamente - deixe que a ferramenta de automação cuide das coisas chatas para que a sua equipe possa se dedicar diretamente ao trabalho.

Detecção de colaboração

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento Detecção de colaboração do ClickUp torna o trabalho remoto muito mais fácil e divertido. Você pode ver quando outras pessoas estão comentando, editando e até mesmo visualizando o mesmo documento ou tarefa que você!

E se você estiver trabalhando em descrições de tarefas ou em documentos, poderá ver quem está trabalhando ativamente com você e o que está sendo digitado em tempo real. 🧑‍💻

Todas as edições, comentários e bate-papos são salvos automaticamente e sincronizados em todos os dispositivos. Dessa forma, todos estão sempre atualizados, independentemente do dispositivo que estejam usando.

Obtenha o melhor dos dois mundos (e mais) com o ClickUp

Aí está. No confronto entre o Microsoft Word e o Google Docs. Cada um tem seus pontos fortes no gerenciamento de documentos. E se você estiver procurando uma ferramenta de redação para ajudá-lo a produzir conteúdo de qualidade em uma fração do tempo, escolha o ClickUp.

O ClickUp combina a interface fácil de usar e os recursos de colaboração em equipe do Google Docs com a ampla variedade de integrações do MS Word. Sim, você pode conectar o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos externos, incluindo Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail e Slack.

Além disso, a ferramenta de IA, o gerenciamento de projetos e os recursos de automação do ClickUp funcionam perfeitamente juntos para aprimorar o trabalho em equipe e aumentar a produtividade. 🎯

Curioso para ver como o ClickUp pode facilitar sua vida de escritor? Experimente. Ele pode ser acessado pela Web e em seu desktop (Windows, Mac e Linux) e dispositivos móveis (Android e iOS). Registre-se no ClickUp hoje mesmo . É grátis!