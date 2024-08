10 melhores alternativas ao Twilio para uma melhor comunicação em 2024

Se você estiver procurando por um ferramenta de comunicação para seus aplicativos da Web ou móveis, você provavelmente já ouviu falar do Twilio. Embora seja uma escolha popular, talvez não seja a opção perfeita para suas necessidades específicas

Por exemplo, você pode estar procurando outras opções com recursos diferentes, modelos de preços melhores e acesso gratuito ao suporte ao cliente. 🙌

Para ajudar na sua pesquisa, compilamos esta lista das 10 melhores alternativas ao Twilio para que você tenha tudo o que precisa para fazer a escolha certa.

O que é o Twilio?

O Twilio é uma plataforma de comunicação como serviço (CPaaS) que fornece ferramentas de desenvolvedor para incorporar recursos de mensagens de voz, texto e vídeo em aplicativos da Web e móveis. Basicamente, ele ajuda você a simplificar a comunicação com clientes e consumidores usando APIs.

Muitos usuários adoram o Twilio porque ele se integra facilmente aos seus aplicativos e tem kits de desenvolvimento de software (SDKs) nas principais linguagens de programação, como Python, Java e PHP. A documentação detalhada do Twilio também ajuda os novos usuários a iniciar projetos rapidamente.

Dito isso, você precisa ter habilidades sólidas de codificação para maximizar os recursos do Twilio. Além disso, à medida que seu volume de transações cresce, os custos podem aumentar rapidamente - o acesso a um suporte ao cliente confiável começa em US$ 250 por mês.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Twilio?

Embora o Twilio seja uma ferramenta eficaz para ajudar os usuários finais a se comunicarem da forma que preferirem - como mensagens de texto, chamadas telefônicas ou e-mail -, talvez não seja a solução de comunicação empresarial mais prática.

Ao explorar alternativas ao Twilio, procure opções que:

Ofereçam preços econômicos que correspondam ao seu orçamento

Se integrem facilmente aos seus aplicativos móveis e da Web

Escalem conforme o crescimento de suas necessidades de negócios e comunicação

Ofereçam suporte a linguagens de programação com as quais você se sinta confortável

Enviar mensagens para os países onde seu público reside

Fornecer os canais de comunicação (texto, chamada, vídeo, mídia social, etc.) de que você precisa

Oferecer documentação abrangente e suporte ágil

As 10 melhores alternativas ao Twilio para usar em 2024

Não está querendo examinar as inúmeras opções de alternativas ao Twilio? Nós ajudamos você. Nossa equipe de detetives de software reduziu o número de alternativas ao Twilio que podem ser mais adequadas para o seu cliente e para a sua empresa metas de comunicação da equipe . Vamos dar uma olhada no que cada opção traz para a mesa. 🕵️

1. Vonage

via Vonage A Vonage é uma plataforma CPaaS que facilita a adição de recursos de comunicação ao seu aplicativo, fornecendo APIs de SMS, voz e vídeo. Ela também tem APIs de verificação de usuário via SMS, voz, e-mail, WhatsApp e autenticação silenciosa.

A Vonage e a Twilio têm modelos de preços de chamadas diferentes. Enquanto o Twilio cobra por arredondamento para o minuto mais próximo, o Vonage cobra por segundo. Isso significa que você só paga pelo que usa e economiza dinheiro. 💰

Melhores recursos da Vonage:

Configure a resposta de voz interativa (IVR) em mais de 120 idiomas, incluindo inglês, francês e espanhol

Organize videoconferências no aplicativo com até 16.000 participantes

Crie assistentes virtuais sem código para responder a consultas em plataformas de voz, SMS e mídia social

Conecte-se com mais de 40 ferramentas externas, incluindo Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot e Microsoft Dynamics

Limitações da Vonage:

o suporte prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana, começa em US$ 750/mês, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas com orçamentos limitados 💸

Taxa mensal extra para integrações como Salesforce e SugarCRM no plano inicial

Preços da Vonage:

SMS API : Começa em US$ 0,0076 por mensagem de saída e US$ 0,0061 por mensagem de entrada

Começa em US$ 0,0076 por mensagem de saída e US$ 0,0061 por mensagem de entrada API de voz : A partir de US$ 0,0043 por minuto para chamadas feitas ou recebidas

A partir de US$ 0,0043 por minuto para chamadas feitas ou recebidas API de vídeo : a partir de US$ 0,00395 por minuto por participante

: a partir de US$ 0,00395 por minuto por participante Verificar API : Começa em US$ 0,053 por verificação bem-sucedida

Vonage ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (434 avaliações)

4,3/5 (434 avaliações) Capterra: 4,1/5 (299 avaliações)

2. Sincronia

via Sinceridade A Sinch é uma plataforma omnicanal que permite que você se conecte com clientes via SMS, MMS, RCS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Ela tem SDKs em Node.js, Java, .NET, PHP e Python, o que facilita a integração desses canais de comunicação em seu aplicativo. 📲

Além de mensagens, o Sinch também oferece suporte a chamadas de voz e vídeo em seu aplicativo. Você pode incluir uma assinatura digital em suas chamadas para garantir a confiança do cliente e usar o mascaramento de números para obter privacidade em chamadas e SMS.

Melhores recursos do Sinch:

Verificar usuários por SMS ou chamadas telefônicas

Manter uma lista de contatos ativa com o recurso de pesquisa de número de telefone

Personalizar mensagens com base nos perfis dos clientes e nas preferências de comunicação

Usar fallbacks automáticos para enviar entregas de mensagens com falha em um canal diferente

Limitações do Sinch:

Poucas integrações nativas

A equipe de suporte pode demorar um pouco para responder

Preços do Sinch:

Mensagens SMS : A partir de US$ 0,0078 por mensagem recebida ou enviada

A partir de US$ 0,0078 por mensagem recebida ou enviada MMS mensagens : A partir de US$ 0,010 por mensagem de entrada e US$ 0,018 por mensagem de saída

Sinch ratings and reviews:

G2: 4,0/5 (28 avaliações)

4,0/5 (28 avaliações) Capterra: Sem comentários

3. Pódio

via Pódio A Podium é uma plataforma baseada em nuvem para empresas locais que desejam impulsionar a retenção de clientes e reputação on-line. Enviar pagamento, revisar e solicitações de feedback aos clientes e responder às suas perguntas em várias plataformas on-line.

Você também pode inscrever leads na sua lista de marketing e lançar campanhas de texto em massa para transformá-los em clientes. A Podium rastreia os detalhes do cliente, as interações anteriores e os históricos de conversas para ajudá-lo a otimizar campanhas de marketing para obter melhores resultados. 📈

Melhores recursos do Podium:

Acesse e responda a textos, chats de sites, chamadas, e-mails, mensagens diretas de mídias sociais e avaliações em um só lugar

Personalize o roteamento de mensagens por tópico ou disponibilidade da equipe

Aceite pagamentos presenciais com os leitores da Podium ou com o recurso tap-to-pay do aplicativo móvel

Conecte-se com mais de 180 ferramentas externas, como Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail e Outlook

Limitações do Podium:

O plano inicial é limitado a três membros da equipe e 1.000 contatos

Suporte ao cliente inconsistente

Preços da Podium:

Essentials: $249/mês

$249/mês Standard: $409/mês

$409/mês **Profissional: US$ 599/mês

Podium ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (1.479 avaliações)

4,5/5 (1.479 avaliações) Capterra: 4,3/5 (485 avaliações)

4. SNS da Amazon

via SNS da Amazon O Amazon SNS (Simple Notification Service) é um serviço de mensagens por push da Amazon Web Services (AWS). Ele usa um modelo de publicação/subscrição para transmitir mensagens aos clientes (via SMS, e-mail e notificações push) e outros aplicativos HTTP e AWS.

O Amazon SNS é excelente em lidar com grandes volumes de mensagens com alta confiabilidade. Isso o torna perfeito para enviar atualizações importantes e coordenar ações em diferentes partes do seu aplicativo.

Melhores recursos do Amazon SNS:

Acesse um milhão de publicações, 100.000 entregas HTTP e 1.000 entregas de e-mail gratuitamente todos os meses

Crie regras para determinar quem pode publicar ou se inscrever em um tópico

Obtenha um resumo do número de tópicos, assinaturas e aplicativos conectados em seu painel 📊

Integre-se perfeitamente aos serviços do AWS, como SQS (Simple Queue Service), Lambda e Kinesis Data Firehose

Limitações do Amazon SNS:

A configuração pode ser complexa para iniciantes na plataforma AWS

Personalização limitada para casos de uso exclusivos

Preços do Amazon SNS:

Push móvel: US$ 0,50 por milhão de notificações

US$ 0,50 por milhão de notificações E-mail: US$ 2,00 por 100.000 notificações

US$ 2,00 por 100.000 notificações HTTP/s: US$ 0,60 por milhão de notificações

Classificações e resenhas do Amazon SNS:

G2: 4,3/5 (87 avaliações)

4,3/5 (87 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

5. Plivo

via Plivo A Plivo é uma plataforma de comunicação em nuvem que oferece APIs de SMS, APIs de voz e serviços de entroncamento SIP. Ela tem SDKs nas linguagens Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go e Java.

Para SMS, os recursos incluem relatórios de entrega e fila de mensagens para envios em massa. Enquanto isso, a API de voz permite IDs de chamadas personalizados, detecção de secretária eletrônica e transcrição de correio de voz.

Como o Twilio, o Plivio tem um amplo alcance em mais de 190 países, o que é ótimo se sua empresa tiver um público internacional. 🌍

Melhores recursos do Plivio:

Seleção automática de números locais para envio de mensagens em massa para criar confiança e melhorar as taxas de leitura

Receba alertas de falha de mensagem com códigos de erro para depuração

Use modelos para criar fluxos para encaminhamento de chamadas, roteamento de chamadas, pesquisas por voz e SMS

Acesse uma documentação abrangente e um suporte ágil

Limitações do Plivo:

Não oferece suporte à comunicação no aplicativo e nas mídias sociais

O suporte prioritário via portal de tíquetes começa em US$ 250/mês

Preços da Plivo:

SMS API : A partir de US$ 0,00550 para enviar ou receber uma mensagem

A partir de US$ 0,00550 para enviar ou receber uma mensagem API de voz : A partir de US$ 0,01000 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,00550 para chamadas de entrada

A partir de US$ 0,01000 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,00550 para chamadas de entrada Troncalização SIP: Começa em US$ 0,00650 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,00250 para chamadas de entrada

Plivo ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (709 avaliações)

4,5/5 (709 avaliações) Capterra: 4,3/5 (85 avaliações)

6. Pássaro de Mensagem

via MessageBird O MessageBird é uma plataforma de API de comunicação para interações com clientes por meio de bate-papo ao vivo, SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e Google Business.

Graças à sua caixa de entrada unificada, você pode gerenciar mensagens de todas essas plataformas em um único espaço. Crie fluxos de trabalho automatizados para encaminhar chamadas, rotear SMS para e-mail, definir lembretes e muito mais, seja do zero ou usando modelos. ✨

Melhores recursos do MessageBird:

Adicionar contatos manualmente ou importar de arquivos TXT, CSV ou XLSX

Centralizarjornadas do cliente de lojas de comércio eletrônico, CRM e análise de aplicativos para campanhas personalizadas

Exporte estatísticas de uso de SMS, voz e construtor de fluxo para CSV

Conecte-se com 15 plug-ins, incluindo Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce e Zapier

Limitações do MessageBird:

As APIs podem ser lentas para responder às vezes

Suporte prioritário por e-mail a partir de US$ 500 por mês

Preços do MessageBird:

SMS : A partir de US$ 0,0069 por mensagem

A partir de US$ 0,0069 por mensagem Voz: A partir de US$ 0,015 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,0033 para chamadas de entrada

Avaliações e resenhas do MessageBird:

G2: 4,2/5 (66 avaliações)

4,2/5 (66 avaliações) Capterra: 4,5/5 (150 avaliações)

7. Largura de banda

via Largura de banda A Bandwidth é uma plataforma para desenvolvedores que permite adicionar recursos de voz e mensagens aos seus aplicativos. Isso inclui conferência para até 20 pessoas, gravação de chamadas, transcrição ao vivo, conversão de texto em fala e SMS e MMS gratuitos.

Um recurso importante do Bandwidth é que você pode adicionar uma função de chamada de emergência (também conhecida como 911 aprimorado) aos seus aplicativos. Isso é muito útil para levar rapidamente a polícia, os bombeiros ou os serviços médicos aos seus clientes. Se o seu aplicativo é voltado para segurança, segurança pessoal ou assistência médica remota, o Bandwidth pode ser seu novo melhor amigo. 👫

Melhores recursos do Bandwidth:

Use o e-mail para enviar textos SMS e receber respostas SMS em sua caixa de entrada de e-mail

Acompanhe os volumes de chamadas, as taxas de entrega de mensagens e o desempenho da comunicação

Analise os sentimentos dos clientes para que você possa tomar as medidas certas

Obtenha suporte gratuito ao cliente por meio de formulários de contato e chamadas telefônicas

Limitações de largura de banda:

Algumas APIs são difíceis de usar

Não se integra com o Zapier

Preços da largura de banda:

API de mensagens : A partir de US$ 0,004 por mensagem enviada

A partir de US$ 0,004 por mensagem enviada API de voz : Começa em US$ 0,010 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,0055 para chamadas de entrada

Começa em US$ 0,010 por minuto para chamadas de saída e US$ 0,0055 para chamadas de entrada Autenticação API : US$ 0,05 por autenticação

Bandwidth ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (374 avaliações)

4,5/5 (374 avaliações) Capterra: 4,6/5 (127 avaliações)

8. Infobip

via Informações A Infobip é uma ferramenta de envolvimento do cliente para enviar campanhas de marketing, lembretes e respostas a consultas nos canais sociais favoritos de seus clientes.

Personalize suas APIs para entrar em contato por SMS, e-mail, mensagens no aplicativo, notificações por push e vários canais sociais, como WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber e Facebook Messenger.

Com essa alternativa ao Twilio, você obtém um construtor visual, para que possa configurar mensagens automatizadas para eventos como inscrições de usuários, compras ou aniversários. Além disso, o Ferramentas de CRM com IA ajudam na recomendação de produtos, na sincronização perfeita das mensagens e na identificação de clientes em risco.

Melhores recursos da Infobip:

Captura de leads com formulários on-line 📝

Realizar testes A/B em vários canais

Acompanhe o desempenho da campanha e exporte os resultados como arquivos CSV e XLSX

Integração com aplicativos de comércio eletrônico e CRM, como Salesforce, Hubspot, Shopify e BigCommerce

Limitações da Infobip:

O suporte ao cliente pode demorar muito para responder

Alguns usuários dizem que os planos de preços são caros

Preços da Infobip:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Infobip:

G2: 4,4/5 (53 avaliações)

4,4/5 (53 avaliações) Capterra: 4,6/5 (13 avaliações)

9. Telnyx

via Telnyx A Telnyx é uma solução CPaaS que oferece APIs de voz, mensagens e verificação de usuários, além de serviços de entroncamento SIP. Ao contrário da Twilio, ela tem tarifas mais baratas e acesso gratuito ao suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. 📞

Além disso, essa alternativa ao Twilio possui uma rede IP global privada. Isso garante comunicação de alta qualidade em todo o mundo e resolução mais rápida de problemas de chamadas.

Melhores recursos do Telnyx:

Qualidade de chamada de voz clara e consistente

Os SDKs estão disponíveis em Python, Ruby, Node, PHP, Java e .NET

Possui uma rede de várias nuvens com AWS, Google Cloud e Microsoft Azure para redundância e alto tempo de atividade

Documentação abrangente e capacita as empresas com sua equipe de suporte ágil

Limitações do Telnyx:

É necessária programação avançada para usar determinados recursos

A configuração do cartão SIM de IoT pode ser complexa em comparação com outras soluções de comunicação

Preços da Telnyx:

API de mensagens : A partir de US$ 0,004 por mensagem de entrada ou saída

A partir de US$ 0,004 por mensagem de entrada ou saída API de voz : A partir de US$ 0,007 por minuto para chamadas de entrada e saída

A partir de US$ 0,007 por minuto para chamadas de entrada e saída API de vídeo : A partir de US$ 0,002 por minuto por participante

A partir de US$ 0,002 por minuto por participante Verificar API : A partir de US$ 0,03 por verificação

Telnyx ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (328 avaliações)

4,7/5 (328 avaliações) Capterra: 4,7/5 (47 avaliações)

10. Wati

via Wati O Wati (WhatsApp Team Inbox) é uma plataforma de mensagens do WhatsApp com ferramentas prontas e APIs para interagir com clientes potenciais e clientes. É fácil de configurar, mesmo para quem não é desenvolvedor. Vincule sua conta do WhatsApp Business, adicione seus contatos e lance suas campanhas de marketing. 🤹

Todas as consultas dos clientes ficam em uma caixa de entrada unificada, onde sua equipe pode entrar e resolver as questões rapidamente. E se você não estiver por perto, configure um chatbot com o construtor sem código para manter a conversa em andamento.

melhores recursos do #### Wati:

Veja quem da sua equipe está on-line ou off-line

Visualizar suas campanhas antes de transmiti-las

Rastrear volumes de mensagens, status de mensagens e funcionários com os tempos de resposta mais rápidos

Conecte o Wati a oito aplicativos: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make e Zapier

Limitações do Wati:

Os usuários são limitados em cada plano, com um usuário extra custando US$ 30 por mês

Os planos são limitados a 1.000 conversas por mês, portanto, você terá que comprar créditos para mais

Preços da Wati:

Standard: $39/mês (5 usuários)

$39/mês (5 usuários) Pro: $69/mês (5 usuários)

$69/mês (5 usuários) Enterprise: Entre em contato para saber o preço (10 usuários)

Wati avaliações e comentários:

G2: 4,6/5 (205 avaliações)

4,6/5 (205 avaliações) Capterra: 4,5/5 (55 avaliações)

Outras ferramentas de comunicação

Embora essas opções alternativas do Twilio se concentrem na personalização das interações com os clientes, ferramentas como o ClickUp oferecem recursos prontos para dar suporte à sua estratégias de comunicação no local de trabalho .

De discussões de projetos a comentários de tarefas e documentos, tudo está em um só lugar. Isso facilita a organização, a manutenção do contexto e o acompanhamento do histórico de comunicação com todos, a qualquer momento. 🎯

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos com inúmeros recursos de comunicação para atender às necessidades da sua equipe.

Use Chat do ClickUp para discussões específicas de departamentos ou projetos. Além de texto, carregue arquivos do seu computador ou do armazenamento em nuvem diretamente no chat ou compartilhe voz e clipes de tela com sua equipe.

Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode colaborar em tempo real com documentos comerciais. E graças ao IA do ClickUp você pode fazer um brainstorming rápido de ideias e gerar os primeiros rascunhos em segundos.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido, resumir e aprimorar o texto, gerar respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI também ajuda a melhorar sua redação, resumir documentos longos e até mesmo transformar suas anotações em itens de ação . ✅

Gerenciar esses itens de ação é muito fácil com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Atribua tarefas, defina prazos e verifique o progresso. Para tornar seus fluxos de trabalho mais suaves, Ferramentas de automação do ClickUp lidam com tarefas repetitivas para que sua equipe possa trabalhar em coisas mais importantes.

Melhores recursos do ClickUp:

Visualize projetos nos modos de exibição Lista, Tabela, Kanban, Calendário e Gantt

Acesse ferramentas de IA em descrições de tarefas, comentários, bate-papo e documentos

Marque os membros da equipe com @menções para notificá-los de seu comentário

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos por meio de suas integrações nativas, Zapier e API do ClickUp

Limitações do ClickUp:

Alguns recursos da Web e do desktop não estão disponíveis no celular

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

É hora de elevar o nível de sua experiência do cliente

O Twilio oferece muitos recursos úteis, mas não é o único na cidade para integrar a equipe e a comunicação com o cliente serviços em seus aplicativos. Com esta lista útil de opções alternativas do Twilio, você pode avaliar facilmente cada plataforma com base em suas necessidades para encontrar a mais adequada.

Além disso, se você estiver pronto para usar uma ferramenta para simplificar as operações comerciais, gerenciamento de projetos e interno planos de comunicação não precisa procurar mais do que o ClickUp.

Esse balcão único mantém sua equipe na mesma página para que o trabalho seja feito com mais facilidade e rapidez. Além disso, com mais de 1.000 integrações, o ClickUp funciona com sua pilha de tecnologia atual para uma combinação vencedora. 🏆 Registre-se no ClickUp agora - é grátis!