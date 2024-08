Smartsheet vs. Jira: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Está na hora de sua equipe deixar de usar rastreamento de tarefas em papel ou em notas adesivas? Há uma grande variedade de ferramentas de gerenciamento de projetos para escolher, mas o Smartsheet e o Jira são alguns dos aplicativos mais populares para equipes grandes.

Ambas as soluções simplificam o planejamento de projetos e o gerenciamento de tarefas, mas suas configurações e funcionalidades não são exatamente as mesmas.

Então, qual opção - Smartsheet vs. Jira - é mais adequada para o trabalho da sua equipe?

Neste guia, veremos o que cada uma software de gerenciamento de projetos a opção de software de gerenciamento de projetos que mais se destaca, seus recursos mais atraentes e como eles se comparam lado a lado. Também compartilharemos uma ferramenta não tão secreta para simplificar as tarefas, os projetos, os bate-papos e os modelos da sua equipe em um só lugar. ✨

O que é o Smartsheet? Smartsheet é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que combina a familiaridade do Excel com o poder de uma plataforma de gerenciamento de projetos (PM) SaaS. Pode parecer um banco de dados ou uma solução de planilha, mas na verdade é uma plataforma de gerenciamento de projetos de nível empresarial projetada para ser dimensionada.

via Smartsheet Esse software de gerenciamento de projetos oferece suporte a colaboração em tempo real e uma impressionante variedade de painéis, gráficos de Gantt, recursos de automação e software de rastreamento de problemas para acompanhar as tarefas.

Recursos do Smartsheet

O Smartsheet é muito focado em dados, por isso é ideal para equipes que gerenciam muitos dados. Mas mesmo que você não seja assim, há muito o que gostar nessa ferramenta de PM baseada na nuvem.

1. Visualizações, fluxos de trabalho e painéis - oh, meu Deus!

O Smartsheet vem com ferramentas e modelos robustos para gerenciar pessoas, projetos, recursos e grandes ideias em um só lugar. Por padrão, seus projetos são exibidos na visualização de grade, mas você pode mudar para as visualizações de gráfico de Gantt, gráfico ou calendário para dar uma olhada de outro ângulo.

Via Smartsheet

O Smartsheet vem com formulários personalizados para coleta de dados que alimentam suas planilhas em tempo real, o que é perfeito se você for um gerente de projeto centrado em dados.

Além disso, o software de gerenciamento de projetos permite a colaboração interna ou externa, portanto, é uma boa opção para trabalhar lado a lado com clientes, prestadores de serviços ou parceiros externos. O sistema também inclui ferramentas de revisão que facilitam as revisões criativas e relatórios de controle de tempo para faturamento ou para gerenciar melhor os recursos internamente (ou externamente).

2. Gerenciamento de projetos e portfólio (PPM)

via Smartsheet

A configuração de PPM do Smartsheet apoia o planejamento, o alinhamento, a implementação e o dimensionamento. Ele usa dados em tempo real para detectar ineficiências no fluxo de trabalho e nos projetos da sua equipe, de modo que você possa reduzir o trabalho manual e gastar sua energia em coisas que realmente fazem a diferença.

Além disso, o Smartsheet PPM ajuda você a padronizar e melhorar os processos por meio da triagem de dados em tempo real, portanto, se você é obcecado por eficiência, esse recurso de gerenciamento de recursos é indispensável. O fato de o Smartsheet também ser fornecido com modelos e personalizáveis não prejudica automação do fluxo de trabalho s out of the box.

3. Integrações

Mesmo que você esteja rastreando projetos no papel neste momento, há uma boa chance de sua equipe já usar várias ferramentas. Mas não há necessidade de jogar o bebê fora com a água do banho - basta configurar uma integração do Smartsheet com as ferramentas que sua equipe já está usando.

As soluções de gerenciamento de projetos do Smartsheet se integram a vários outros aplicativos, incluindo:

Slack

Google Workspace

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 e Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Se a sua equipe está sempre em movimento, o Smartsheet também tem um aplicativo móvel para iOS e Android.

Ah, e se você precisar de algo mais personalizado, o Smartsheet permite que você crie um aplicativo totalmente personalizado e sem código

4. Aprovações e armazenamento de ativos

O Smartsheet pode parecer uma plataforma centrada em dados (e definitivamente é), mas também tem recursos projetados para profissionais de marketing e equipes criativas. Desenvolva sua estratégia no Smartsheet e alinhe-a com métricas quantificadas de seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) para ver suas grandes metas e o desempenho em tempo real de uma só vez.

Os orçamentos fazem o marketing girar, portanto, use o Smartsheet para programações de previsão recursos e muito mais com dados em tempo real.

via Smartsheet

Também não há necessidade de alternar entre o software de gerenciamento de projetos e o aplicativo de armazenamento em nuvem. O Smartsheet armazena grandes ativos em vários formatos, incluindo renderizações em 3D e vídeos em 8K.

A facilidade de uso do Smartsheet simplifica o upload, o compartilhamento e a colaboração em arquivos com a sua equipe. A ferramenta de revisão do Smartsheet mantém o controle de onde estão seus ativos e se já foram aprovados - não há mais espera no limbo do design gráfico.

5. Transformação estratégica

Precisa fazer algumas mudanças sérias? O Smartsheet está ao seu lado. Sua configuração de transformação estratégica suporta revisões completas da empresa, desde o gerenciamento de processos e fluxos de trabalho inteligentes para conectores de dados e estratégias operacionais .

Preços do Smartsheet:

Gratuito

Profissional: US$ 7/mês por usuário para até 10 usuários, cobrado anualmente

US$ 7/mês por usuário para até 10 usuários, cobrado anualmente Business: US$ 25/mês por usuário para usuários ilimitados, cobrados anualmente

US$ 25/mês por usuário para usuários ilimitados, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é o Jira?

O gigante do software Atlassian é proprietário de Jira o Jira é uma das maiores ferramentas de gerenciamento de projetos para desenvolvimento de software e equipes ágeis. Ao contrário do Smartsheet, que se adapta a praticamente qualquer tipo de trabalho, o Jira foi criado desde o início para o desenvolvimento de software.

via Jira Se você estiver liderando uma equipe criativa, provavelmente não faz sentido usar o software Jira, mas se estiver encarregado de uma equipe técnica de DevOps, esse é o vencedor claro no confronto entre Smartsheet e Jira.

O Jira pode ser mais específico, mas também faz parte do ecossistema da Atlassian. Se precisar de funcionalidades ou recursos adicionais, você pode adicionar facilmente outros produtos, conforme necessário, como o Confluence ou o Open DevOps.

Recursos do Jira

O Jira é uma opção para equipes de desenvolvimento graças à sua configuração ágil, modelos, ferramentas de automação de arrastar e soltar e muito mais.

1. Planeje, rastreie, libere e gere relatórios em um só lugar

Insira suas metas grandes e audaciosas para criar histórias de usuários, acompanhar problemas e atribuir tarefas à sua equipe. Exiba seus projetos em linha do tempo, quadro ou gráfico de Gantt para ter visibilidade total do projeto.

via Jira

Se você estiver acompanhando diferentes versões de software, o Jira registra todas as versões por data de início, data de lançamento e descrição. Isso é muito útil se você estiver gerenciando várias versões ao mesmo tempo e precisar de uma visão de alto nível do status de cada projeto.

Desejando um pouco mais de dados? Acesse as visualizações de dados em tempo real do Jira na linha do tempo ou Quadro Kanban visualização. O Jira vem com relatórios técnicos prontos para uso, como relatórios de sprint, gráficos de burndown e gráficos de controle. Você pode até mesmo obter relatórios por usuário e versão de software para ver a eficiência do trabalho da sua equipe .

Mas, se você precisa de algo mais personalizado, o Jira consegue isso. Ele permite que você crie um painel personalizado que exibe apenas os dados mais importantes em um só lugar. 📊

2. Integrações

O Jira tem tantas integrações que nem podemos listá-las todas aqui. Isso se deve ao fato de que as integrações vêm do vasto e impressionante Atlassian Marketplace. Encontre integrações de categorias como gerenciamento de relacionamento com o cliente, macros, e-mail, monitoramento e muito mais.

As integrações mais populares incluem Miro, Figma e GitLab, portanto, se você precisar conectar sua solução de PM com suas ferramentas técnicas, o Jira é uma ótima opção.

3. Automação

O Jira Automation lida com muitas tarefas complicadas para você, como o envio de notificações ou o início de fluxos de trabalho.

via Jira

Nenhum código é necessário: Escolha entre os acionadores de automação predefinidos do Jira ou personalize um de sua preferência. Se não tiver certeza por onde começar, o Jira recomendará acionadores com base na configuração e no histórico da sua conta.

Suas automações são ótimas para criar relatórios de carga de trabalho do usuário para um melhor gerenciamento de recursos, para que você possa atribuir ou delegar trabalho automaticamente para toda a equipe. A eficiência do planejamento do seu projeto pode definitivamente melhorar quando você automatizar fluxos de trabalho com suas soluções de gerenciamento de projetos.

4. Modelos

O Jira vem repleto de modelos projetados para colocar seus projetos em funcionamento. A maioria de seus são para gerenciamento de trabalho mas o Jira também oferece modelos para gerenciamento de serviços, desenvolvimento de software e até mesmo marketing e design.

via Jira

Não há necessidade de criar um projeto do zero. Use um modelo para configurar rapidamente os projetos em um formato de quadro Kanban ou um Quadro Scrum para controle de problemas de DevOps - o mundo é sua ostra.

Preços do Jira

**Gratuito

Padrão: US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários

US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários Premium: $16/mês por usuário para 10 usuários

$16/mês por usuário para 10 usuários Plano Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Smartsheet vs. Jira: Comparação de recursos

O Smartsheet e o Jira têm o poder de fogo necessário para lidar com projetos de empresas e pequenas empresas. No entanto, há muitas diferenças entre essas duas plataformas, e a decisão sobre a opção certa depende, em última análise, das necessidades de sua empresa.

1. Caso de uso

O Smartsheet afirma que pode funcionar bem para equipes de TI, mas não foi projetado para desenvolvimento ou TI como o Jira. O Jira pode funcionar para equipes não técnicas, mas você não terá o valor do seu dinheiro (e provavelmente confundirá o pessoal de marketing com soluções de gerenciamento de projetos desnecessariamente complicadas).

O Smartsheet, entretanto, funciona bem para uma variedade maior de casos de uso. Se você planeja mudar toda a sua organização para uma única solução de gerenciamento de projetos, o Smartsheet é mais versátil e tem uma curva de aprendizado mais curta.

Vencedor: Smartsheet para versatilidade; Jira para equipes de software

2. Modelos

Precisa economizar tempo? Tanto o Jira quanto o Smartsheet oferecem modelos. O Jira oferece cerca de 40 modelos que se concentram principalmente na formatação de projetos. O Smartsheet, por outro lado, oferece modelos em vários idiomas e tem mais de 190 modelos em inglês para tudo, desde questionários pop a roteiros de produtos e campanhas de e-mail. É a melhor opção se você quiser modelos para vários usos.

Vencedor: Smartsheet

3. Automação e IA

via Smartsheet

Tanto o Jira quanto o Smartsheet vêm com ferramentas de automação de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar. Mas no confronto entre o Jira e o Smartsheet, resta saber qual deles reina supremo quando se trata de IA.

Atualmente, o Smartsheet está fazendo testes beta de IA para criação de fórmulas, criação de gráficos e um assistente de IA ao vivo. Ela não está disponível para todos no momento, embora eles planejem lançá-la em breve.

No momento, o Jira oferece IA na forma de agentes virtuais para aliviar a carga dos membros da equipe que trabalham em funções de suporte ao cliente. Mas há mais por vir: Inscreva-se na lista de espera para ser um dos primeiros a testar a IA do Atlassian Intelligence, que promete gerar conteúdo, cuidar de notas de reunião e resumos, além de responder a todas as suas perguntas sobre um projeto.

Vencedor: É muito cedo para dizer

4. Gerenciamento de ativos digitais

O gerenciamento de ativos digitais (DAM) é essencial para manter os arquivos da sua organização em um espaço digital organizado e arrumado. Infelizmente, o Jira não oferece DAM - você precisa adquirir outro produto da Atlassian, o Brandfolder, para isso.

O Smartsheet oferece DAM, o que facilita a organização, a segurança e o compartilhamento de documentos, seja internamente ou com parceiros externos. Não se preocupe; ele também vem com recursos robustos de permissões para manter suas informações sob sigilo.

Vencedor: Smartsheet

5. Preços

O Jira e o Smartsheet não estão muito distantes em seus preços. O Jira custa US$ 1,15 a mais por usuário (para 10 usuários) em seu plano padrão. No entanto, o Jira é mais barato, custando US$ 16 por usuário no plano Premium, enquanto o Smartsheet cobra US$ 25 por usuário no plano Business.

Felizmente, tanto o Smartsheet quanto o Jira oferecem versões gratuitas, para que você possa experimentá-los antes de comprar.

Vencedor: Jira para recursos básicos; Smartsheet para contas de nível superior

Jira vs. Smartsheet no Reddit

Como você pode ver, não há um vencedor claro no debate entre o Smartsheet e o Jira. Consultamos as boas pessoas do Reddit para avaliar qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor para diferentes aplicativos.

Alguns usuários são fãs incondicionais do Jira: "Como alguém que já usou Asana, Trello, MS Project e Smartsheet, não consigo imaginar ser tão produtivo sem a simplicidade e a responsabilidade que associo ao Jira", disse um deles.

No entanto, outros usuários sentiram que o Jira não atendia exatamente às suas necessidades. Um usuário disse: "Já faz algum tempo que fizemos nossa pesquisa de ferramentas, mas me lembro que decidimos que o Jira era uma espécie de marreta para nosso problema de mosca. Simplesmente não era uma boa combinação. Experimentamos uma série de ferramentas. Agora, o Smartsheet + Teams está mudando o jogo."

Outro usuário disse que a implementação do Jira era muito complexa e que "ferramentas como o Trello e o Smartsheet são mais versáteis e mais adequadas para equipes menores que precisam se mover rapidamente"

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Smartsheet vs. Jira

Use o ClickUp para gerenciar tarefas e projetos com facilidade e colaborar de forma eficiente com sua equipe

O Smartsheet e o Jira têm seus prós e contras. Um é melhor para desenvolvedores, enquanto o outro é mais genérico. Mas quem disse que você precisa escolher entre uma plataforma hiperespecializada e uma supergenérica? 👀

Em vez disso, opte pelo ClickUp. Somos a ferramenta de gerenciamento de projetos favorita do universo para gerenciamento de tarefas, definição de metas, colaboração em equipe, modelos e muito mais.

Além disso, nossa plataforma 100% personalizável oferece ajuda específica para todos os tipos de equipes, de modo que você obtém o benefício de uma plataforma completa e profundo conhecimento especializado.

Gerencie pessoas, tarefas, projetos e orçamentos no mesmo lugar

Aprimore a colaboração e acelere a execução do projeto usando a plataforma de trabalho abrangente do ClickUp

Por que separar sua ferramenta de PM de seu trabalho diário? Gerenciamento de projetos ClickUp organiza seus projetos, ajuda a definir metas e rastreia todas as comunicações. Tudo está no mesmo lugar, portanto, não há necessidade de procurar informações. Basta conectar seus dados, visualizar seus fluxos de trabalho e fazer mais em uma única plataforma.

Acompanhe tudo em uma exibição de tabela clara

Veja o status de cada tarefa em um relance com a exibição de tabela do ClickUp Visualização de tabela do ClickUp é um banco de dados que economiza tempo e não requer código para orçamento, controle de estoque, gerenciamento de contatos e muito mais. Escolha entre nossos campos de formulário prontos ou crie campos personalizados para registrar praticamente qualquer coisa.

Sua funcionalidade simples de arrastar e soltar torna a exibição de tabela do ClickUp muito mais fácil para ter uma visão geral dos dados ou organizar as linhas para coisas como controle de orçamento ou controle de tempo.

Obtenha uma assistência de IA

Insira alguns detalhes importantes e um tom de voz e, em seguida, escreva e-mails em segundos com o ClickUp AI

Tanto o Smartsheet quanto o Jira têm recursos limitados de IA. Mas o IA do ClickUp é o único assistente de IA específico para trabalho do mundo que tem o poder de lidar com sua carga de trabalho diária.

Confie na IA do ClickUp para detectar erros de digitação, escrever e-mails, criar scripts, gerar agendas e ... praticamente qualquer outra coisa, na verdade. A IA do ClickUp reside em seus projetos, tarefas e modelos para acelerar seu dia de trabalho e para que você possa concentrar sua energia em tarefas significativas.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

ClickUp: Gerenciamento de projetos ágeis e fáceis de usar

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Veja, não há um vencedor claro no cabo de guerra entre o Jira e o Smartsheet. Cada um deles tem seus prós e contras. Tudo se resume ao seu fluxo de trabalho e às suas necessidades.

A boa notícia é que você não precisa se acomodar. Aumente a produtividade de sua equipe com uma plataforma que seja versátil e especializada. O ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos tudo-em-um que atende a você na interseção de simplicidade e funcionalidade.

Veja a diferença por si mesmo: Crie um espaço de trabalho ClickUp agora gratuitamente .