Movimento vs. Segunda-feira: A batalha real do gerenciamento de tarefas e projetos

Trabalhar como gerente de projetos muitas vezes é como andar na corda bamba - você está tentando manter o equilíbrio (e a sanidade!) enquanto obstáculos inesperados, cortes no orçamento e prazos cada vez menores correm para derrubá-lo. 🤹 Ferramentas de gerenciamento de projetos fornecem o suporte extra de que você precisa para andar na ponta dos pés sem escorregar. Os dois mestres desse ato de equilíbrio são o Motion e o Monday. Ambos o ajudam a planejar, organizar e gerenciar tarefas e projetos como um profissional. Dito isso, você não deve ficar enrolando na decisão entre o Motion e o Monday, pois ambas as ferramentas têm seus pontos fortes exclusivos e algumas limitações.

Neste artigo, analisaremos os principais recursos do Monday e do Motion para ajudá-lo a selecionar o melhor software de gerenciamento de projetos que atenda a todos os requisitos e permita que você gerencie projetos com confiança.

O que é o Motion? Movimento é um aplicativo robusto de produtividade e agendamento com recursos alimentados por IA para ajudá-lo a otimizar e ajustar os fluxos de trabalho do projeto. Seu Intelligent Calendar permite planejar seus dias minuto a minuto, fazer malabarismos com reuniões e tarefas e criar programações personalizadas para levar a colaboração da equipe a novos níveis.

As opções de agendamento automático são um dos pontos fortes do Motion - seu único trabalho é inserir as tarefas, e a plataforma as colocará ordenadamente nas agendas da sua equipe. Ele também oferece muitos modelos e integrações para aumentar a funcionalidade, economizar tempo e garantir a consistência.

Cuidado para não confundir o Motion com o Noção . O último é uma plataforma que ajuda a centralizar suas anotações, tarefas e bancos de dados e pode não oferecer opções avançadas de gerenciamento de projetos como o Motion.

Via: Movimento

Recursos de movimento

O Motion começou como um aplicativo de calendário e agendamento, mas evoluiu para um aplicativo de plataforma de gerenciamento de projetos . Vamos ver o que torna esse aplicativo tão atraente.

Agendamento de tarefas e projetos com IA

O Motion é um assistente de agendamento na área de planejamento e organização de tarefas e projetos complexos. 🪄

Essa ferramenta com tecnologia de IA analisa suas entradas e tece seus feitiços de agendamento, considerando a prioridade, a duração e o status. Simplificando, o Motion tira o agendamento do seu prato e permite que você cuide de outras tarefas importantes, garantindo que sua equipe esteja informada.

Então, como a inteligência artificial do Motion programação de projetos trabalho?

Digamos que você tenha adicionado cinco tarefas à plataforma. Elas têm diferentes níveis de prioridade, durações e vários responsáveis. O Motion usará as informações fornecidas para inserir tarefas nos espaços disponíveis para cada membro da equipe, criando agendas personalizadas. Cada pessoa verá apenas as tarefas que lhe dizem respeito, enquanto as tarefas de alta prioridade aparecerão na parte superior. A plataforma irá bloquear o tempo nos calendários de todos para garantir um trabalho focado e livre de distrações.

Via: Movimento

Modelos

O objetivo principal de usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos de primeira classe como o Motion é economizar tempo e aumentar a produtividade. Uma das maneiras de conseguir isso é usar modelos. O Motion conta com uma impressionante coleção de modelos prontos para planejamento de tarefas, gerenciamento de projetos e organização de reuniões.

Além de usar modelos prontos, você pode criar seus próprios modelos. Por exemplo, você pode configurar uma estrutura para tarefas recorrentes no campanhas de marketing que pode ser reutilizado para cada cliente e projeto subsequente.

Assistente de reunião

Realizar várias reuniões com a equipe e as partes interessadas é uma parte inegociável das funções de um gerente de projeto. No entanto, incluí-las em agendas já lotadas pode ser estressante.

Felizmente, você pode melhorar seu desempenho em reuniões com o Meeting Assistant do Motion!

Esse conveniente recurso funciona como seu assistente pessoal. Informe a ele seus horários de reunião preferidos, e ele criará uma agenda de disponibilidade e a exibirá para seus colaboradores. Por exemplo, você pode optar por não ter reuniões às sextas-feiras ou tê-las todos os dias, mas somente pela manhã.

Defina limites diários de reuniões, e o Motion bloqueará sua agenda do dia assim que você os atingir. Personalize sua página de agendamento com modelos e diga adeus aos e-mails de ida e volta para agendar uma única reunião.

Preços do Motion

Individual : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Equipe: uS$ 12/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é segunda-feira?

A Monday.com é uma lufada de ar fresco no mercado de gerenciamento de trabalho permitindo que os usuários personalizem os fluxos de trabalho para obter o máximo de funcionalidade. É um camaleão e tanto: a plataforma se ajusta igualmente bem ao gerenciamento de projetos pesados, ao trabalho intenso de CRM ou às operações comerciais normais! 🦎

Em termos de gerenciamento de projetos, o Monday é um sucesso com opções para definir, organizar e executar todos os aspectos do seu fluxo de trabalho.

Além de fluxos de trabalho personalizados, o Monday oferece várias visualizações de projeto, automações pré-criadas e painéis intuitivos. Use a plataforma para observar seu projeto de vários ângulos e acompanhar o progresso com confiança e clareza.

Via: Segunda-feira

Recursos de segunda-feira

Vamos colocar nosso chapéu de detetive e investigar os recursos de destaque do Monday para entender por que ele é um ótimo software de gerenciamento de projetos . 🕵️

Visualizações do projeto

Uma simples mudança de perspectiva pode revelar coisas que você não havia percebido antes, e ninguém sabe disso melhor do que os gerentes de projeto. Alternar entre visões ajuda a identificar pontos fracos, melhorar os processos controlar cronogramas e alcançar objetivos do projeto com obstáculos mínimos.

Como uma empresa de alto nível software de gerenciamento de projetos visuais na segunda-feira, o objetivo é aproveitar diferentes visualizações para obter o máximo de clareza e transparência.

A plataforma oferece 10+ visualizações, permitindo que você visualize os fluxos de dados como quiser. Escolha a visualização Gantt para criar uma linha do tempo e gerenciar dependências, opte pela visualização Workload para entender a capacidade da sua equipe ou use a visualização Files para gerenciar os recursos do projeto. Alterne entre as visualizações sem esforço, bloqueie uma visualização para impedir edições e escolha seu esboço favorito para economizar tempo e maximizar a produtividade.

Via: Segunda-feira

Automações

Com as opções de automação do Monday, não há perda de tempo com trabalhos repetitivos. Use-as para ser mais eficiente e minimizar o risco de erros!

O uso da automação pode parecer de alta tecnologia, mas não é. O Monday permite automatizar tarefas sem código com base em uma lógica simples que envolve um gatilho, uma condição e uma ação. Por exemplo, talvez você queira arquivar suas tarefas sempre que o status delas for alterado para Done. Nesse caso, arquivar tarefas é a ação, a alteração de status é o acionador e a mudança real para Done é a condição.

O Monday permite que você crie suas próprias automações, mas você também pode usar modelos de projeto predefinidos para começar. 😍

Funções personalizadas

A Monday entende que os gerentes de projeto precisam organizar as equipes de forma impecável para garantir que todos conheçam suas funções funções e responsabilidades e é por isso que ele oferece funções personalizadas.

Esse recurso interessante permite que os gerentes definam uma função clara para cada membro da equipe envolvido em um determinado projeto. Você pode atribuir funções com base no cargo e no departamento e definir permissões específicas para essa posição. Dessa forma, cada membro da equipe obtém níveis de acesso adequados para realizar suas tarefas e gerenciar suas contas de funcionário. Depois de criar funções personalizadas, você pode reutilizá-las em outros projetos e economizar tempo.

Via: Segunda-feira

Preços de segunda-feira

**Gratuito

Básico : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Standard : $10/mês por assento

: $10/mês por assento Pro : uS$ 16/mês por assento

: uS$ 16/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Motion vs. Monday: Comparação de recursos

O Motion e o Monday oferecem conjuntos de recursos diferentes, de modo que você pode optar por um dos softwares, dependendo de suas necessidades. Vamos resolver o dilema entre o Monday e o Motion comparando três aspectos críticos: facilidade de uso, integrações e opções de relatórios para encontrar a ferramenta de gerenciamento de projetos ideal para você.

Interface amigável

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode ter todos os recursos, mas tudo vai por água abaixo se não for fácil de usar.

Felizmente, você não terá esse problema com nenhuma das duas ferramentas de gerenciamento de projetos. Tanto o Motion quanto o Monday são muito fáceis de usar e intuitivos. Você não terá problemas para configurar e gerenciar fluxos de trabalho, mesmo que seja novato em ferramentas de gerenciamento de projetos. Todos os botões e opções estão claramente identificados, e não há espaço para confusão.

Em termos de facilidade de uso, não há empate. A única coisa que poderia dar ao Monday a vantagem aqui é o design. A plataforma tem uma interface mais atraente e colorida em comparação com o Motion, o que atrai muitos usuários.

Via: Movimento

Integrações

As integrações com outros aplicativos dão às ferramentas de gerenciamento de projetos um impulso turbo e elevam sua funcionalidade.

O Monday se destaca nesse aspecto e oferece mais de 200 integrações para facilitar a colaboração e a comunicação, otimizar os fluxos de trabalho, gerenciar documentos e gerar relatórios e análises. Algumas integrações nativas populares incluem Canva, Miro, Zoom e Confluence. O Monday tem uma API para ajudar você a se conectar com outras ferramentas e centralizar o trabalho.

O Motion também oferece integrações nativas, mas a lista é significativamente menor - você só pode se integrar a sete aplicativos. Felizmente, um deles é o Zapier, por meio do qual você pode se conectar a milhares de aplicativos e plataformas. O Motion também tem uma API, o que lhe dá mais flexibilidade em termos de integrações.

Se você preferir integrações nativas, o Monday é a melhor opção aqui.

Via: Segunda-feira

Opções de relatório

Para muitos gerentes de projeto, as opções de relatório são essenciais - você deseja visualizar o progresso do projeto, comparar dados, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas.

O Monday entende isso e oferece recursos robustos de geração de relatórios. Use dashboards com mais de 30 widgets para medir KPIs, acompanhar o desempenho, monitorar cargas de trabalho e ver se sua equipe está se movendo conforme o planejado. A plataforma oferece uma visualização de gráfico, na qual você pode obter insights específicos por meio de relatórios analíticos e gráficos.

Do outro lado do campo, as opções de relatórios parecem ser o calcanhar de Aquiles do Motion. A plataforma é fantástica para planejamento e programação, mas carece de recursos de relatórios detalhados, o que pode ser um obstáculo para muitos gerentes de projeto. Felizmente, você pode integrar o Motion a outras ferramentas de análise e ampliar sua funcionalidade.

Motion vs. Monday no Reddit

Vamos dar uma olhada no que a comunidade do Reddit tem a dizer sobre essas ferramentas.

Um usuário mencionou que eles gostou do Motion, mas o considerou muito caro -aqui está um trecho de sua avaliação:

Eu expirei meu período de teste. Ele faz um bom trabalho, mas é muito caro para o que faz. Alguém deveria criar algo legal como esse e mais barato!

Eu configuro meu calendário semanal ou quinzenalmente. Posso dedicar uma hora por semana para arrumar minha agenda, pois não sou um CxO que precisa embaralhar muitos eventos.

eu teria me inscrito se o preço fosse adequado. Talvez o modelo de preços deles devesse se basear no número de tarefas e reorganizações e não em uma taxa fixa que pode ser cara._

Outro usuário disse que adorou os quadros Kanban de segunda-feira embora a configuração possa ser um desafio para a implementação adequada:

_Há algumas peculiaridades na configuração, mas foi a melhor melhoria que fizemos. Temos quadros para todos os membros acompanharem o trabalho que somente eles e seus gerentes podem ver. Temos um quadro de controle para os fornecedores e outro para os funcionários internos

Um usuário no quadro de mesmo tópico não era fã da estrutura de preços de segunda-feira, no entanto:

Experimentei-a e, embora a considere interessante, acho que é muito cara. Além disso, eles fazem com que você pague em incrementos, então você pode estar pagando por 10 licenças adicionais quando só precisa de 1.

Via: Movimento

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para o Motion vs. Monday

A escolha entre o Motion e o Monday normalmente implica em uma troca. Se você optar pelas opções de planejamento e agendamento do Motion, terá de aceitar a falta de ferramentas de relatório. Por outro lado, se você quiser as funções e os painéis personalizados do Monday, não terá tantos recursos de agendamento.

Felizmente, você não precisará jogar o jogo de "dar e receber" se optar por uma terceira opção que tem tudo- ClickUp !

ClickUp é um gerenciamento de tarefas e projetos ferramenta com recursos para otimizar fluxos de trabalho organize tarefas, colabore e acompanhe o progresso sem esforço. Com seu conjunto robusto de recursos, você poderá atingir níveis de produtividade sem precedentes. 📈

Vejamos os três principais recursos que fazem do ClickUp um excelente aplicativo de gerenciamento de tarefas Alternativa de segunda-feira !

1. Gerenciamento de projetos ClickUp com suporte de IA

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, acompanhar e colaborar em qualquer projeto, tudo em um só lugar

O ClickUp tem como objetivo facilitar o gerenciamento de projetos com um conjunto de recursos dedicados integrados ao Suíte de Gerenciamento de Projetos ClickUp .

Com o ClickUp, você pode reunir equipes pequenas e grandes e trabalhar em todos os aspectos de um projeto com o máximo de clareza e dedicação.

Está planejando um projeto? IA do ClickUp pode ajudar! Essa poderosa IA assistente de redação pode criar planos de projetos inteiros, cronogramas e resumos, resumir anotações, criar agendas de reuniões , fazer brainstorming de ideias e editar conteúdo - e você recebe dezenas de prompts específicos de função para gerar os resultados desejados!

Se quiser ter mais controle sobre os fluxos de trabalho do projeto, aproveite as vantagens de Mais de 15 visualizações do ClickUp e visualize os dados da maneira que desejar. Use listas, quadros, linhas do tempo e calendários para ver os dados de diferentes ângulos e se concentrar no panorama geral sem perder os detalhes essenciais.

A colaboração é um fator importante por trás de todo projeto bem-sucedido. O ClickUp oferece opções como edição em tempo real, revisão, bate-papo, comentários e anotações para manter as equipes informadas sobre as menores atualizações. ClickUp Dashboards com mais de 50 widgets visuais ajudam você a acessar planilhas de horas, planos de sprint, indicadores de projeto e outros relatórios informativos para acompanhar o progresso com precisão acionável.

Precisa de ajuda para criar seus projetos do zero? Use uma das ferramentas de primeira classe do ClickUp modelos de gerenciamento de projetos para economizar tempo e garantir a consistência. ✨

2. Tarefas ClickUp para uma visibilidade avançada do fluxo de trabalho

Gerencie tarefas e projetos e colabore de forma eficiente com sua equipe usando o ClickUp

Os gerentes de projeto devem ser capazes de atribuir, organizar e rastrear tarefas com a máxima precisão e eficiência. O ClickUp lhe dá o poder de projetar fluxos de trabalho personalizados com Tarefas do ClickUp .

Esse conjunto permite que você use mais de 35 ClickApps para gerenciamento de tarefas sob medida. Mapeie as tarefas da equipe e crie relações entre as tarefas, automatizar ações repetitivas ou editá-las em massa. Com opções como adicionar vários responsáveis a uma tarefa, edição colaborativa e comentários encadeados, manter uma frente de equipe unificada nunca foi tão fácil!

Com Campos personalizados do ClickUp você pode fornecer detalhes contextuais de cada tarefa para garantir que sua equipe saiba o que fazer. Isso também facilita a filtragem e a organização das tarefas diárias entregas diárias uma brisa, especialmente para projetos de grande escala. Além disso, crie demonstrações de tarefas com gravações de tela e atribua níveis de acesso baseados em hierarquia para ajudar seus colegas de equipe a seguir em frente com confiança!

3. Visualização do calendário ClickUp para agendamento sem esforço

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações de projeto e, dentre elas, a Visualização do calendário do ClickUp pode transformá-lo em um profissional de planejamento e programação!

Esse layout permite que você veja suas tarefas por dia, quatro dias, semana ou mês, para que você possa escolher o nível de detalhe que deseja observar em um determinado momento.

O agendamento é muito fácil: arraste e solte uma tarefa no calendário e pronto! O ClickUp Calendar é sincronizado com o Google Calendar, proporcionando uma visão centralizada de todas as suas tarefas.

O que você vê na ferramenta Calendar é completamente personalizável - filtre a visualização por projeto, nível de prioridade ou outro critério, codifique as tarefas por cores para facilitar a navegação e exiba os detalhes da tarefa. Você desfrutará da edição em massa - selecione várias tarefas e altere seus detalhes sem repetir o processo inúmeras vezes. 😍

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Sem Compromissos: ClickUp é o gerenciamento de projetos facilitado

Com seus diversos recursos de planejamento, visualização e opções de colaboração o ClickUp é um sonho que se tornou realidade para os gerentes de projeto. Sua profunda capacidade de personalização permite que você crie um espaço de trabalho adequado a qualquer projeto e linha de trabalho. Além disso, ele se integra a mais de 1.000 outros softwares, permitindo que você otimize o trabalho disperso em uma única plataforma. Experimente a versão gratuita do ClickUp para explorar seus recursos por conta própria! 😎