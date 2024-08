10 atividades de engajamento de funcionários que aumentam o moral e que devem ser experimentadas agora mesmo

Investir tempo, dinheiro e recursos para recrutar os melhores talentos para sua empresa é apenas metade da batalha. Ter uma estratégia eficaz de envolvimento dos funcionários é fundamental para retê-los, maximizar seu potencial e garantir que eles permaneçam fiéis à sua organização.

No entanto, uma Relatório da Gallup constatou que 77% dos funcionários não estão engajados ou estão ativamente desengajados. Se você está aqui, é provável que reconheça a importância de preencher essa lacuna. Como resultado, você está em busca de ideias para o envolvimento dos funcionários. Estamos aqui para ajudar.

Elaboramos uma lista de atividades divertidas de envolvimento dos funcionários para trazer de volta a chama ao seu local de trabalho e formar equipes fortes que trabalharão para o sucesso da empresa.

O que são atividades de envolvimento do funcionário?

As atividades de engajamento de funcionários são diferentes jogos, eventos, ações ou ações de dramatização que são usadas para melhorar o compromisso emocional e o entusiasmo que as equipes têm em relação a seus trabalhos e à empresa.

Isso significa que um funcionário engajado não trabalha apenas para receber o salário, o bônus ocasional ou a próxima promoção. Ele também se empenha em ajudar a empresa a atingir suas metas de curto e longo prazo. Esses funcionários sugerem novas ideias, aceitam desafios e se esforçam sem serem solicitados. 💪

Por outro lado, um funcionário desmotivado faz o mínimo necessário, apenas para sobreviver. Ele entra e sai do trabalho, observando mais o relógio do que sua contribuição para o progresso da empresa. E, em vez de ver os desafios como oportunidades de crescimento, ele pode vê-los como um fardo e evitá-los.

Assim, olhando para o panorama geral, os funcionários engajados impulsionam a inovação, contribuem para uma cultura positiva no local de trabalho e ajudam a empresa a se manter ágil em um cenário de negócios em constante mudança.

Enquanto isso, os funcionários desengajados tendem a diminuir a produtividade e retardar o progresso da empresa na consecução de suas metas.

Por que o envolvimento do funcionário é importante?

As empresas que priorizam e investem na melhoria do envolvimento dos funcionários colhem grandes recompensas em todos os setores. De acordo com um estudo da Gallup de 2020 o alto envolvimento dos funcionários leva a:

lucratividade 21% maior

81% de queda no absenteísmo

41% menos defeitos de qualidade

aumento de 14% na produtividade

10% de aumento na fidelidade e no envolvimento do cliente

18% menos rotatividade em organizações com alta rotatividade e 43% menos rotatividade em organizações com baixa rotatividade

Em termos simples, o alto envolvimento dos funcionários equivale a altos retornos comerciais. 📈

O que influencia o envolvimento dos funcionários?

Os salários e os bônus desempenham um papel importante no envolvimento dos funcionários, mas só isso não é suficiente. Portanto, vamos dar uma olhada nos outros fatores-chave que influenciam o envolvimento do funcionário :

Liderança: O envolvimento dos funcionários começa no topo. Se os líderes acreditam nas metas da empresa e demonstram isso em suas ações, é mais provável que os funcionários também se envolvam

O envolvimento dos funcionários começa no topo. Se os líderes acreditam nas metas da empresa e demonstram isso em suas ações, é mais provável que os funcionários também se envolvam Comunicação clara: Os funcionários querem clareza. Expectativas pouco claras ou falta de orientação geram confusão e reduzem o engajamento

Os funcionários querem clareza. Expectativas pouco claras ou falta de orientação geram confusão e reduzem o engajamento Reconhecimento do funcionário : É da natureza humana buscar reconhecimento pelo trabalho árduo. Vantagens como bônus ou aumento são ótimas, mas, às vezes, um simples "obrigado" ajuda muito afazer com que um funcionário se sinta reconhecido e valorizado 🤝

: É da natureza humana buscar reconhecimento pelo trabalho árduo. Vantagens como bônus ou aumento são ótimas, mas, às vezes, um simples "obrigado" ajuda muito afazer com que um funcionário se sinta reconhecido e valorizado 🤝 Desenvolvimento profissional: Os funcionários valorizam o aprendizado e o crescimento contínuos. Se esses caminhos estiverem disponíveis, é provável que os níveis de engajamento e satisfação no trabalho aumentem

Os funcionários valorizam o aprendizado e o crescimento contínuos. Se esses caminhos estiverem disponíveis, é provável que os níveis de engajamento e satisfação no trabalho aumentem Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: O esgotamento é real. Funcionários sobrecarregados perdem o engajamento com o tempo. Oferecer opções de trabalho remoto, horários flexíveis e pausas para atividades não relacionadas ao trabalho são eficazes para combater isso

O esgotamento é real. Funcionários sobrecarregados perdem o engajamento com o tempo. Oferecer opções de trabalho remoto, horários flexíveis e pausas para atividades não relacionadas ao trabalho são eficazes para combater isso Feedback: O envolvimento aumenta quando os funcionários se sentem seguros para expressar suas preocupações e sentem que suas opiniões são valorizadas

O envolvimento aumenta quando os funcionários se sentem seguros para expressar suas preocupações e sentem que suas opiniões são valorizadas Relações de trabalho: Quando os funcionários sentem que fazem parte de uma comunidade de apoio, é mais provável que permaneçam engajados

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real para enviar projetos mais rapidamente com o ClickUp Whiteboards

A compreensão desses fatores ajuda a projetar uma estratégia de envolvimento eficaz que aumenta a retenção e o envolvimento dos funcionários. Agora vamos dar uma olhada nas atividades que você pode implementar imediatamente para dar vida à sua estratégia.

10 melhores atividades de engajamento de funcionários

Aqui estão 10 das atividades mais fáceis e eficazes de engajamento de funcionários para fazer com que o medidor de engajamento saia dos gráficos.

1. Crie um programa de integração acolhedor

As primeiras impressões durante a integração, logo no primeiro dia, definem o tom da jornada de um funcionário em sua empresa. Infelizmente, algumas empresas ignoram ou apressam essa fase.

De fato, apenas 12% dos funcionários afirmam que sua empresa faz um ótimo trabalho de integração de novos contratados. No entanto, um Pesquisa da CareerBuilder revelou que um programa de integração bem estruturado leva a um maior envolvimento, maior produtividade e menor rotatividade de funcionários.

Faça com que seus novos funcionários tenham um bom começo com este modelo de integração do ClickUp

Melhorar seu processo de integração pode ser mais fácil do que você imagina. Aqui estão alguns ajustes simples que fazem uma grande diferença:

Agenda clara: Simplifique o processo de integração para que os novos funcionários saibam exatamente o que fazer, do início ao fim

Simplifique o processo de integração para que os novos funcionários saibam exatamente o que fazer, do início ao fim Agende sessões com supervisores: As primeiras reuniões com a equipe de RH e os supervisores são cruciais. É o momento perfeito para definir expectativas claras, delinear funções e abrir canais de comunicação

As primeiras reuniões com a equipe de RH e os supervisores são cruciais. É o momento perfeito para definir expectativas claras, delinear funções e abrir canais de comunicação **Apresentação da equipe : Organize um quebra-gelo presencial ou virtual para apresentar os novos funcionários à equipe. Isso os ajuda a entender a quem recorrer para obter assistência e perguntas específicas

Organize um quebra-gelo presencial ou virtual para apresentar os novos funcionários à equipe. Isso os ajuda a entender a quem recorrer para obter assistência e perguntas específicas Apoio de colegas: Associe os novos funcionários a um colega ou mentor para ajudá-los a se adaptar à nova função, ao ambiente de trabalho e à cultura da empresa 🧑‍🤝‍🧑

Quando os novos funcionários se sentem apoiados desde o início, eles rapidamente ganham confiança e sentem que pertencem à empresa. Isso aumenta seu comprometimento com a função e sua motivação para contribuir com a equipe e com as metas da empresa.

2. Ofereça oportunidades de treinamento e desenvolvimento

Começar com um bom programa de integração é ótimo. Para manter o ritmo, você precisa oferecer oportunidades contínuas de treinamento e desenvolvimento.

Isso ajuda os funcionários a preencher as lacunas de habilidades necessárias para suas funções e é uma maneira inteligente de manter sua equipe motivada e engajada. De acordo com um relatório de 2016 da Udemy 80% dos funcionários afirmam que as oportunidades de aprendizado no trabalho os tornam mais engajados.

Comece a desenvolver seu plano de treinamento com este modelo de estrutura de treinamento da ClickUp

Aqui estão algumas dicas práticas para garantir que seus programas de treinamento atinjam o objetivo:

Conteúdo relevante: Alinhe o conteúdo do treinamento com as metas da empresa e os desafios individuais que os funcionários enfrentam

Alinhe o conteúdo do treinamento com as metas da empresa e os desafios individuais que os funcionários enfrentam Formatos de entrega interativos: Abandone as sessões de treinamento longas e entediantes. Adote abordagens como workshops e questionários interativos, aprendizagem gamificada e simulações práticas

Abandone as sessões de treinamento longas e entediantes. Adote abordagens como workshops e questionários interativos, aprendizagem gamificada e simulações práticas Loops de feedback:Acompanhe o desempenho ecoletar feedback após o treinamento. Isso ajuda a refinar as sessões futuras para que permaneçam relevantes e eficazes

O treinamento regular não só apoia o desenvolvimento da carreira da sua equipe, mas também aumenta a produtividade e o desempenho em suas funções. Em outras palavras, o crescimento da sua equipe é o seu crescimento também.

3. Envolva os funcionários em sessões de feedback bidirecionais

Depois de obter feedback das sessões de treinamento dos funcionários, por que parar por aí? Incentive os funcionários a também expressarem seus pensamentos, sugestões e preocupações em outras áreas. Pense em desenvolvimento de produtos, interações com clientes, processos internos ou até mesmo melhorias na cultura do local de trabalho.

Use modelos de formulários de feedback para capturar, priorizar e agir de acordo com as sugestões. Isso mostra aos funcionários que suas contribuições são valorizadas, tornando-os naturalmente inclinados a contribuir mais.

Mas o feedback não é uma via de mão única. Crie um ambiente em que os funcionários também possam receber feedback de seus gerentes e colegas.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

A direita software de gerenciamento de pessoas ajuda a simplificar esse processo, mesmo quando se trabalha com uma equipe virtual. Ele deve oferecer suporte à comunicação contínua por meio de comentários, bate-papos, Slack e relatórios diários para tratar de problemas e preocupações em tempo real.

Isso melhora o trabalho em equipe e estabelece a base para uma força de trabalho mais engajada e produtiva. Também cria um espaço seguro para o feedback dos funcionários - seja sobre processos de trabalho, relacionamentos de equipe, recomendações de espaço de escritório ou inclusão de horários de trabalho mais flexíveis.

4. Comemore datas especiais juntos

Comemore datas especiais como aniversários e aniversários de trabalho com os funcionários. Considere pequenos gestos, como cartões-presente, menções nas mídias sociais, corte de bolo ou até mesmo um almoço em equipe. Isso ajuda muito a envolver os funcionários e faz com que eles se sintam valorizados e parte de uma família maior.

Além disso, faça uma pausa nas rotinas regulares para comemorar feriados e eventos divertidos. Pense no Dia Nacional da Pizza, no Dia de Levar Seu Cachorro para o Trabalho, no Dia de Atos Aleatórios de Bondade e no Dia Internacional do Voluntariado. Isso cria memórias compartilhadas e, o mais importante, reenergiza sua equipe para trabalhar duro, mas aprecia a espontaneidade da cultura da sua empresa. ⚡️

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

Crie um calendário da empresa para manter todos informados sobre esses marcos e eventos especiais. Ter esse lembrete visual cria expectativa, incentiva a participação da equipe e dá a todos algo pelo que esperar.

Nunca subestime o poder dessas pequenas comemorações. Elas incentivam os funcionários, elevam o moral e contribuem para um ambiente de trabalho vibrante.

5. Planeje eventos de atividades de equipe ao ar livre

Quem não gosta de uma boa mistura de diversão e ar fresco? Levar a sua equipe para o exterior para algumas atividades de engajamento dos funcionários pode realmente agitar as coisas... no bom sentido, é claro. Isso ajuda todos a relaxar, se conectar e recarregar as baterias. Comece explorando atividades de engajamento de funcionários como:

Um dia de campo

Acampamento

Piquenique no parque

Caminhada em grupo na natureza

Caça ao tesouro na cidade

Corridas ou caminhadas beneficentes

As equipes que jogam juntas geralmente trabalham melhor juntas. Essas experiências compartilhadas criam confiança e preparam o caminho para uma melhor comunicação e colaboração. Portanto, faça questão de investir em atividades de formação de equipes - os efeitos sobre o desempenho e a satisfação dos funcionários valem a pena.

6. Organize shows de talentos para os funcionários

A organização de shows de talentos no trabalho pode ser muito divertida e trazer muitos benefícios. Em primeiro lugar, é legal ver os talentos ocultos de seus colegas de trabalho e celebrar sua diversidade e criatividade. Você pode descobrir que a pessoa quieta da contabilidade sabe fazer malabarismos ou que seu gerente de projetos toca violão! 🎸

Isso também elimina os silos entre os diferentes departamentos. Assim, pessoas que talvez não interajam diariamente têm a chance de colaborar e se conectar em um nível pessoal.

Planeje e organize eventos inesquecíveis com a melhor ferramenta de gerenciamento de eventos

Além disso, torcer por seus colegas de equipe por seus talentos exclusivos e ser aplaudido é ótimo. Essa atividade de formação de equipe faz com que o escritório se sinta mais como uma comunidade, o que é fundamental para melhorar a comunicação diária e aumentar o envolvimento dos funcionários.

7. Organize oficinas de artes e artesanato

As oficinas de arte e artesanato são outra ótima maneira de fazer uma pausa no trabalho e criar laços com os colegas em um ambiente descontraído. As atividades podem incluir qualquer coisa, desde pintura até cerâmica e projetos de bricolagem.

Quando os funcionários realizam suas tarefas regulares, eles se apoiam fortemente no lado esquerdo do cérebro, que tem tudo a ver com lógica e pensamento analítico. Entretanto, as atividades artísticas estimulam o lado direito, despertando a criatividade e a imaginação. Essa mudança geralmente leva a ideias novas e inovadoras quando os funcionários retornam ao trabalho.

O manuseio de materiais artísticos, o uso de cores vibrantes e a criação de produtos tangíveis são terapêuticos e calmantes. Isso ajuda a aliviar o estresse, melhora o humor e aumenta o foco e a concentração. 🧑‍💻

Para maximizar esses benefícios, considere a possibilidade de realizar sessões regularmente, variando os tipos de arte e artesanato e convidando diferentes instrutores para compartilhar seus conhecimentos.

8. Compartilhe ideias em mini palestras no estilo TED

Realizar mini palestras no estilo TED é uma excelente maneira de incentivar o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe. Isso lhes dá a chance de discutir seus interesses, sejam eles relacionados ao trabalho ou às suas paixões pessoais.

Falar na frente dos colegas pode ser um desafio, especialmente no início. No entanto, com prática e apoio, isso pode aumentar significativamente a confiança e as habilidades de falar em público de uma pessoa. Isso é muito útil quando os funcionários precisam realizar webinars, conferências e apresentações para clientes.

Ouvir tópicos diversos desperta a curiosidade dos membros da equipe, o que leva ao autoaperfeiçoamento contínuo. Isso também os expõe a diferentes perspectivas e abordagens que não haviam considerado antes.

A realização regular dessas sessões é uma ótima maneira de promover uma cultura de aprendizado e crescimento contínuos.

9. Almoce e aprenda algo novo

Os intervalos para o almoço não precisam ser apenas para reabastecer o corpo. De vez em quando, você pode fazer isso para reabastecer a mente também. 🧠

Então, por que não experimentar sessões de almoço e aprendizado para a sua equipe? Você pode realizá-las uma vez por mês, trimestralmente ou em qualquer outro intervalo regular. Traga palestrantes convidados para abordar uma variedade de tópicos, desde as últimas atualizações tecnológicas até dicas de saúde ou até mesmo o desenvolvimento de habilidades sociais.

Arraste e solte campos personalizados na visualização do formulário do ClickUp para coletar feedback sobre os tipos de sessões de almoço e aprendizado em que seus funcionários estariam interessados

Você também pode introduzir um livro do mês relacionado ao desenvolvimento pessoal ou às tendências do setor. Depois, durante o intervalo do almoço, todos podem conversar sobre as principais lições aprendidas com o livro.

A beleza das sessões de almoço e aprendizado é que elas fazem com que o aprendizado pareça menos com uma tarefa e mais com uma experiência envolvente e agradável.

10. Mantenha-se em forma com atividades de saúde e bem-estar

Quando sua equipe está fisicamente em forma, ela trabalha ainda melhor. Então, por que não introduzir algumas iniciativas de condicionamento físico no local de trabalho?

Aulas de ioga, Zumba ou aeróbica são ótimas maneiras de começar o dia ou de relaxar após um longo período de trabalho. Chame um instrutor de fitness uma vez por semana (ou em dias específicos) para orientar a equipe em uma sessão. Se o seu orçamento estiver apertado, considere a possibilidade de se inscrever em aplicativos de condicionamento físico conduzidos por profissionais.

Outra ideia divertida é organizar desafios semanais ou mensais de condicionamento físico, nos quais os funcionários competem em concursos amigáveis, como contagem de passos, tempos de prancha ou pular corda. Isso acrescenta um elemento de diversão e camaradagem e, ao mesmo tempo, promove um estilo de vida saudável. 🤸‍♂️

Coloque em prática novos hábitos saudáveis, um passo de cada vez, com o Modelo de Rastreamento de Hábitos Pessoais do ClickUp

Se o espaço permitir, monte uma pequena academia ou uma área exclusiva para exercícios no escritório. Como alternativa, você pode fazer parcerias com academias ou centros de fitness locais para oferecer descontos na assinatura de academias para seus funcionários.

A promoção da saúde e do bem-estar melhora a saúde mental e o bem-estar geral dos funcionários. Isso leva a níveis mais baixos de estresse, maior concentração e menor absenteísmo devido a problemas de saúde.

Como medir o envolvimento dos funcionários

Depois de implantar sua estratégia de envolvimento do funcionário, a próxima etapa é medir sua eficácia. Nem todas as atividades serão um sucesso, e isso não é problema. Ao acompanhar de perto o feedback e as taxas de participação dos funcionários, você pode decidir quais atividades devem ser mantidas e quais devem ser reformuladas ou substituídas.

Realizar essas avaliações e, ao mesmo tempo, fazer malabarismos com outras tarefas de RH pode ser muito complicado. Felizmente, o ClickUp foi projetado para ajudar Equipes de RH gerenciam tudo isso sem problemas. Use-o para otimizar seus fluxos de trabalho, desde a contratação e a integração até o gerenciamento do envolvimento dos funcionários e o acompanhamento do desempenho - não é necessário começar do zero, basta escolher e personalizar qualquer um dos mais de 120 modelos de RH do ClickUp.

Com Metas do ClickUp o ClickUp Goals é uma ferramenta de medição da eficácia de sua estratégia de engajamento de funcionários e de rastreamento geral Metas de RH é muito fácil. Defina metas e acompanhe o progresso em tempo real. Além disso, você pode programar pesquisas de envolvimento dos funcionários para descobrir como eles se sentem em relação ao seu trabalho e à missão da empresa.

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de sua progressão

Colete e organize essas respostas na exibição de tabela do ClickUp e visualize as percepções com gráficos de pizza, barra e linha em Dashboards do ClickUp . O painel também é perfeito para monitorar a produtividade dos funcionários e as tendências de desempenho ao longo do tempo. Dessa forma, é fácil identificar as áreas que estão funcionando bem e outras que precisam de atenção.

E se você se sentir preso em algum momento, IA do ClickUp pode ser útil. Use isso Ferramenta de IA para tarefas de RH como sugerir perguntas de pesquisas, resumir respostas de pesquisas qualitativas e fazer um brainstorming de ideias para as próximas etapas.

Engaje, energize e se destaque com o ClickUp

Embora ter uma ótima equipe seja fantástico, garantir que ela maximize seu desempenho e trabalhe bem em conjunto é o que realmente muda o jogo. Dê uma chance às atividades de engajamento acima e veja como elas ajudam. O segredo é começar aos poucos e manter a consistência.

E não se esqueça de verificar se as atividades de envolvimento dos funcionários que você escolheu estão funcionando bem. Usando um ferramenta de monitoramento de funcionários como o ClickUp ajuda você a gerenciar funcionários enquanto rastreia, analisa e aprimora suas estratégias de envolvimento. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e libere uma equipe de trabalho mais feliz e engajada. ✨