Copy.ai Vs. ChatGPT: Qual ferramenta de IA é melhor?

Embora a tecnologia por trás delas não seja exatamente nova, as ferramentas de IA tomaram o mundo de assalto nos últimos anos e parece que vieram para ficar. De acordo com um Pesquisa de consumidores da Forbes mais da metade dos entrevistados disse que as soluções orientadas por IA melhorarão a qualidade e a criatividade do conteúdo em vários contextos.

As duas ferramentas de IA sobre as quais você ouve falar com frequência são Copy.ai e ChatGPT. Ambas podem gerar conteúdo semelhante ao humano, são fáceis de usar e podem economizar muito tempo!

Dito isso, as duas diferem em muitos aspectos e oferecem conjuntos de recursos distintos, o que lhes garantiu pontos exclusivos no espaço da IA.

Neste artigo, abordaremos o debate Copy.ai vs. ChatGPT, discutiremos os dois concorrentes em profundidade e ajudaremos você a escolher o seu favorito. Também apresentaremos uma terceira opção que permite que você obtenha produtividade e eficiência inigualáveis com IA. 🏃

O que é Copy.ai?

O Copy.ai é um copywriter, um chatbot e um removedor de páginas em branco baseado em IA e no modelo de linguagem grande (LLM) GPT-3. Ele é voltado principalmente para equipes de marketing e vendas, redatores, gerentes de mídia social e qualquer pessoa que possa se beneficiar de um impulso de criatividade. 💪

Uma das razões por trás do aumento meteórico da popularidade do Copy.ai são seus recursos de personalização. A ferramenta permite que você crie conteúdo personalizado que se alinhe com seus objetivos ao pé da letra!

Recursos do Copy.ai

O que torna o Copy.ai tão especial? Vamos dar uma olhada em seus principais recursos! 🎖️

2. Voz da marca

Muitos profissionais evitam usar ferramentas de IA porque temem que o conteúdo gerado "mate" a voz e a identidade exclusivas de sua empresa. Para dissipar esses receios, a Copy.ai oferece uma opção chamada Brand Voice - com ela, você pode manter a autenticidade e aumentar a consistência em todas as plataformas.

Esse recurso bacana permite que você, essencialmente, "ensine" os algoritmos da Copy.ai a usar a voz exclusiva da sua marca, compartilhando alguns trechos do seu conteúdo original. A ferramenta os analisa para entender exatamente o que você está procurando e usa esse conhecimento como base para gerar conteúdo futuro. 😎

1. Melhorar

Você só poderá colher os benefícios do Copy.ai se sussurrar as coisas certas no ouvido da IA. Em outras palavras, você precisa inserir os prompts certos para ajudar a ferramenta a fornecer as respostas certas.

Com o recurso Improve do Copy.ai, você não precisa se preocupar com a precisão dos seus comandos, pois a ferramenta cuidará disso para você.

Essa fantástica opção está no Copy.ai Chat, por meio do qual você pode gerar qualquer tipo de conteúdo que desejar. O objetivo principal do recurso Melhorar é tornar seus prompts mais precisos e garantir que você obtenha resultados personalizados.

Usar essa opção é muito fácil. Tudo o que você precisa fazer é abrir o chat do Copy.ai e digitar seu prompt sem se preocupar em torná-lo bonito. Em seguida, pressione o botão "Improve" (Melhorar) no canto inferior esquerdo da caixa de texto e observe a ferramenta fazer sua mágica. Adicione algum contexto, se necessário, envie sua solicitação e desfrute de um conteúdo preciso e personalizado.

3. Infobase

Outra opção que torna o Copy.ai um jogador de equipe é o Infobase - um repositório central onde você pode armazenar informações sobre sua empresa, produtos, campanhas de marketing, propostas de valor, diretrizes de marca, documentação do projeto e muito mais.

Por que você faria isso? Quando quiser gerar conteúdo de alta qualidade que seja relevante com o Copy.ai, você poderá extrair informações da sua base de informações. Dessa forma, você adiciona contexto aos seus prompts sem escrever as mesmas coisas repetidas vezes.

Como resultado, Copy.ai pode gerar conteúdo personalizado. Sem restrições quanto ao número de itens da Infobase que você pode manter, esse recurso fantástico permite que você economizar tempo e garantir a consistência do conteúdo.

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro : uS$ 36/mês para cinco assentos

: uS$ 36/mês para cinco assentos Equipe : $186/mês para 20 assentos

: $186/mês para 20 assentos Growth : uS$ 1.000/mês para 75 licenças

: uS$ 1.000/mês para 75 licenças Escala: uS$ 3.000/mês para 200 estações

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT (abreviação de Chat Generative Pretrained Transformer) é um chatbot baseado em IA lançado pela OpenAI em novembro de 2022. Desde então, a notícia sobre essa fantástica ferramenta se espalhou como um incêndio, fazendo com que ela ganhasse o status de ícone de IA.

Não se deixe enganar por sua interface simples: o ChatGPT é uma ferramenta de geração de conteúdo de IA incrivelmente poderosa. Ela se baseia nos inovadores modelos GPT-3.5 e GPT-4, sendo que o último está disponível somente para usuários Pro.

Via: OpenAI A tecnologia robusta por trás do chatbot permite que ele dê respostas precisas e exatas a avisos e perguntas de maneira conversacional. Se você estiver procurando uma ferramenta que possa gerar conteúdo, ajudar no suporte ao cliente ou responder a perguntas, o ChatGPT pode ser seu valioso aliado.

Recursos do ChatGPT

Por que o mundo ficou louco pelo ChatGPT? Vamos ver o que essa ferramenta popular tem a oferecer.

1. Memória de conversação

Um dos principais recursos do ChatGPT e o motivo pelo qual milhões de usuários o adoram é sua memória de conversação. Digamos que você queira que o ChatGPT lhe dê um exemplo de uma cantora famosa e ele responda Taylor Swift. Se você quiser obter mais um exemplo, tudo o que precisa fazer é digitar algo básico, como "outro", e a ferramenta preencherá o espaço em branco e exibirá o nome de um cantor diferente. 💃

Simplificando, o ChatGPT tem uma memória que lhe permite entender e lembrar o contexto de mensagens anteriores sem que você o repita constantemente. Isso permite que você obtenha respostas precisas rapidamente.

Você também pode usar esse recurso para refinar seus avisos. Por exemplo, se você usou o prompt "dê-me um exemplo de um cantor popular", pode escrever mais tarde algo como "Não, eu quis dizer um cantor de rock popular" para garantir que o ChatGPT acesse os arquivos do gênero rock.

2. Conversas por voz

Em setembro de 2023, a OpenAI começou a implementar um novo recurso do ChatGPT chamado conversas por voz. Graças a essa adição inovadora, você não está mais limitado a apenas digitar suas conversas com o ChatGPT - você pode realmente ter conversas por voz!

Você fala com o ChatGPT e ele responde a você usando a voz que você selecionou. Ouça uma história para dormir, aprenda sobre um ponto de referência ou deixe que ele prepare e dite uma receita.

Esse recurso é alimentado por um novo modelo text-to-speech que pode gerar áudio semelhante ao humano a partir de textos em apenas alguns segundos. A OpenAI colaborou com dubladores profissionais nesse recurso, portanto, as vozes são de alta qualidade.

3. Recursos de imagem

Esse novo e prático recurso permite que você ignore a parte da digitação enviando uma foto ao ChatGPT e pedindo que ele forneça mais contexto e detalhes. 📸

Por exemplo, você pode tirar uma foto de um ponto de referência e pedir ao ChatGPT que forneça alguns fatos divertidos sobre ele. Ou pode tirar uma foto da sua geladeira e pedir que a ferramenta faça um brainstorming de receitas com os ingredientes disponíveis.

A OpenAI vem introduzindo esse recurso gradualmente desde o final de setembro de 2023, de modo que possa refiná-lo constantemente para proporcionar uma experiência de usuário ainda melhor.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : $20/mês

: $20/mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço + inúmeras opções flexíveis que você pode incluir em seu plano; consulte o site da OpenAI para obter mais informações

Copy.ai vs. ChatGPT: Recursos comparados

Copy.ai e ChatGPT são líderes Ferramentas de IA repletas de recursos projetados para melhorar a produtividade , simplificar os fluxos de trabalho e elevar o nível de seu conteúdo. É por isso que escolher um vencedor no confronto entre Copy.ai e ChatGPT pode ser um grande desafio. Vamos ver como as duas ferramentas se comparam em três aspectos críticos: interface, capacidade de personalização e modelos.

1. Interface

Uma ferramenta pode ter todos os recursos do mundo, mas nada disso importa se a interface não for intuitiva.

Embora apresentem alguns recursos impressionantes e todo um espectro de usos práticos baseados em tecnologias avançadas, tanto o Copy.ai quanto o ChatGPT têm interfaces simples. Não há problemas como layouts desordenados, navegação ruim ou anúncios pop-up esmagadores.

Seja qual for a ferramenta escolhida, você não terá problemas para usá-la graças às opções claramente visíveis. Esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais ambas as ferramentas são tão populares - elas podem se basear em tecnologia de ponta, mas são fáceis de usar por todos, mesmo por aqueles que não são especialistas em tecnologia.

2. Opções de personalização do prompt

Na segunda rodada do confronto entre ChatGPT e Copy.ai, observamos seus recursos de personalização de prompts. Essas ferramentas permitem que você refine seus prompts para obter melhores resultados? Sim, com certeza!

O ChatGPT tem memória de conversação e permite correções do usuário. Isso significa que ele se lembra de seus prompts anteriores e aproveita esse conhecimento para fornecer respostas informadas. Além disso, ele permite que você refine seus prompts com mais detalhes.

Embora o ChatGPT seja impressionante, o Copy.ai leva a melhor nesta rodada. Graças ao recurso Improve (Melhorar), a ferramenta melhora automaticamente seus prompts, sem nenhum envolvimento de sua parte. Além disso, ela permite que você personalize a voz da sua marca para obter mensagens autênticas.

O Copy.ai oferece outro recurso interessante chamado Mais como este. Você pode salvar suas ideias favoritas geradas pela ferramenta e usá-las como base para criar novas ideias.

3. Modelos

Os modelos com prompts prontos ajudam você a se comunicar com as ferramentas de IA e garantem que você acerte a nota certa e obtenha o resultado desejado.

O Copy.ai tem uma biblioteca de mais de 100 prompts personalizáveis e modelos de fluxo de trabalho para todos os tipos de finalidades, desde a criação de publicações em blogs até a adaptação de anúncios do Facebook e legendas do Instagram para seu público-alvo. Esses modelos estão disponíveis em todos os planos (incluindo a versão gratuita, mas algumas limitações podem se aplicar).

Como o Copy.ai está focado principalmente em Criação de conteúdo com IA para marketing, vendas e mídia social, seus modelos atendem às necessidades dessas equipes específicas.

O ChatGPT oferece modelos de prompt somente no plano Enterprise, e você pode encontrá-los no Diretório de modelos. Você também pode criar seus próprios modelos de redação de mensagens no Diretório e compartilhá-los com os membros da equipe.

**O Copy.ai leva a melhor nessa rodada devido à sua extensa biblioteca de modelos, que não está bloqueada no nível de assinatura mais alto, como é o caso do ChatGPT.

Copy.ai vs. ChatGPT no Reddit

Vamos ver o que os usuários do Reddit têm a dizer sobre Copy.ai e ChatGPT.

Um usuário deram seu voto ao ChatGPT por causa de sua abrangência:

"Apesar das falhas ocasionais durante os horários de pico nos EUA, especialmente quando trabalho em projetos pessoais após o horário de trabalho onde estou, ainda considero o ChatGPT a IA mais abrangente ferramenta de escrita disponível. Embora fosse ideal simplificar tudo em uma única plataforma, entendo a necessidade de ser flexível. Como usuário, não quero desperdiçar meu dinheiro se eu não estiver utilizando a plataforma e não estiver recebendo o valor do meu dinheiro."

Outro usuário mencionou que preferir Copy.ai mas não forneceu uma explicação detalhada:

"100% copy.ai é melhor do que chatgpt. Eu dou risada toda vez que alguém usa o ChatGPT."

Outros usuários concordam que um combinação de ambas as ferramentas é a solução ideal:

"A combinação de ambos ChatGPT e Copy.ai é boa. Prefiro o Copy.ai para redação e coisas de mídia social."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Copy.ai Vs. ChatGPT

Copy.ai e ChatGPT são ferramentas fantásticas, mas têm finalidades diferentes. O Copy.ai ajuda na geração de conteúdo e se concentra em marketing e vendas, enquanto o ChatGPT trata de conversas dinâmicas e fornece respostas a perguntas.

Isso significa que sua escolha se resume a comprometer certos recursos. E se dissermos a você que há um Copy.ai e Alternativa do ChatGPT que permite aproveitar o poder da IA, gerenciar projetos, tarefas e documentos e trabalhar de forma integrada com sua equipe? A ferramenta se chama ClickUp !

Vamos colocar nossos chapéus de detetive e explorar os recursos de destaque dessa plataforma de produtividade excepcional para entender por que você deve começar a usá-la o mais rápido possível. 🕵️

1. ClickUp AI

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua postagem de blog, resposta de e-mail e muito mais IA do ClickUp é um poderoso assistente de escrita baseado em IA que pode ajudá-lo a concluir tarefas, aumentar a produtividade e economizar tempo! ⏰

Este Ferramenta de escrita de IA permite que você:

Criar e-mails

Resumir e aprimorar textos

Ter ideias para postagens de blog e legendas de mídia social

Criar resumos de projetos

Gerar texto para pautas de reuniões

Essa é apenas a ponta do iceberg - o ClickUp AI está presente sempre que você não tiver criatividade ou inspiração para escrever ou editar conteúdo.

Ele ajuda vários departamentos, desde marketing e vendas até recursos humanos e gerenciamento de projetos. Com o ClickUp AI, você pode impulsionar a eficiência de toda a sua equipe e fazer mais em menos tempo, sem comprometer a qualidade.

2. Documentos do ClickUp

Use o ClickUp Docs para documentar o processo de redação para a criação de conteúdo

Seja qual for o seu ramo de trabalho, é provável que você esteja lidando com uma grande quantidade de documentação. Com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar, compartilhar e editar documentos, conectá-los a fluxos de trabalho e tarefas e categorizá-los sem esforço. 😏

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs como um arquivo digital para armazenar documentos e acessá-los quando quiser.

O ClickUp Docs possui opções como comentários e edição em tempo real, que alimentam a a comunicação da equipe e colaboração, além de ajudá-lo a acompanhar o progresso com facilidade.

Esse recurso exclusivo de gerenciamento de documentos com permissões personalizáveis de acesso e compartilhamento e fácil sincronização do fluxo de trabalho pode ser exatamente o que a sua equipe precisa para minimizar o risco de perder documentos importantes e maximizar a produtividade.

3. Tarefas do ClickUp

Organize vídeos do YouTube, publicações em mídias sociais e outros tipos de conteúdo com as mais de 15 visualizações do ClickUp

Simplificado gerenciamento de tarefas é vital para as equipes. Sem ele, seus colegas de trabalho não têm ideia do que devem fazer dentro dos prazos, o que só pode gerar problemas.

É por isso que com Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks é um software de gerenciamento de tarefas, que oferece um conjunto de recursos importantes que facilitam o gerenciamento de tarefas. Crie, gerencie e monitore tarefas para qualquer projeto, seja ele de construção ou de desenvolvimento de software.

Aproveite as vantagens do mais de 35 ClickApps para personalizar seus fluxos de trabalho, crie Automações de tarefas deixe instruções adicionais para vários membros da equipe por meio de comentários e use Campos personalizados e dependências de tarefas para adaptar os processos interconectados na ordem correta.

Aproveite Mais de 15 visualizações do ClickUp para observar suas tarefas e projetos de várias perspectivas e, se necessário, fazer alterações para aumentar a produtividade e garantir o sucesso.

ClickUp: IA e gerenciamento de projetos combinados

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional que oferece uma fantástica Assistente de redação com inteligência artificial e robusto gerenciamento de projetos e tarefas recursos. Graças à sua capacidade de personalização, o ClickUp pode ser um aliado valioso para qualquer equipe que queira fazer mais e ter um desempenho melhor com o mínimo de esforço. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e alcance as estrelas da produtividade em um instante! ⭐