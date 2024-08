10 melhores alternativas e concorrentes do Quip em 2024

A Salesforce tomou de assalto o mundo dos negócios e sua plataforma de produtividade, o Quip, não é exceção. Com ferramentas de colaboração para criar documentos e planilhas, ela é popular para brainstorming em equipes.

Embora o Quip seja útil para algumas empresas, a interface de usuário desatualizada, as limitações de dados e as personalizações esparsas o tornam inadequado para algumas equipes. Se estiver procurando uma ferramenta robusta e flexível, considere estas alternativas ao Quip. 👀

De tudo em um ferramentas de gerenciamento de projetos a auxílios de comunicação e aplicativos de anotações, há algo para cada caso de uso empresarial. Aqui, destacaremos o que você deve procurar ao escolher uma ferramenta. Em seguida, você conhecerá as diferentes alternativas ao Quip, incluindo os principais recursos, limitações, preços e avaliações dos usuários.

Quais são as alternativas ao Quip?

O Quip é uma ferramenta baseada na nuvem que oferece documentos, planilhas e bate-papos em equipe, tudo dentro da plataforma Salesforce plataforma. É uma ferramenta simplificada de gerenciamento de projetos que tem tudo a ver com documentação e comunicação. 🎙️

Isso também significa que ela é limitada, pois não é possível criar ou agendar tarefas ou lidar com fluxos de trabalho maiores na ferramenta. Ela foi projetada como uma colaboração em tempo real mas só pode ser usada na estrutura do Salesforce.

As alternativas do Quip visam preencher essa lacuna e resolver essas limitações. Algumas oferecem recursos melhores no que diz respeito à documentação e ao bate-papo. Outras oferecem uma plataforma maior com mais funcionalidade e personalização aprimorada.

Existem dezenas de alternativas ao Quip, desde simples aplicativos de mensagens até CRMs de gerenciamento de projetos em grande escala.

A ferramenta certa para sua empresa dependerá de suas necessidades específicas. Tenha em mente as seguintes perguntas ao considerar uma alternativa ao Quip:

Você precisa apenas de uma alternativa de mensagens e documentação?

Há integrações específicas com ferramentas de que sua equipe precisa?

A alternativa atende às suas necessidades orçamentárias?

Ao responder a essas perguntas, você terá critérios para escolher a alternativa certa para o Quip.

O que você deve procurar nas alternativas ao Quip?

Embora o Quip seja uma boa ferramenta para colaboração em tempo real, ele não é a melhor opção para o gerenciamento de documentos. Em primeiro lugar, só é possível usá-lo no Salesforce, o que o torna inútil para equipes em outras plataformas. Em segundo lugar, ele não oferece uma função de pesquisa ou um base de conhecimento tornando difícil encontrar documentos que você não visita há algum tempo. 📜

Os comentários atribuídos garantem que itens de ação não são perdidos, independentemente de onde forem criados

Não é de surpreender que muitas empresas procurem alternativas ao Quip - mesmo que não sejam todas iguais. Analise os recursos, a funcionalidade e as ofertas para encontrar a ferramenta de substituição certa para sua empresa. Algumas opções são mais adequadas para equipes pequenas, enquanto outras são projetadas para dar suporte a grandes empresas em todos os departamentos.

Veja a seguir o que você deve procurar nas alternativas do Quip:

Integrações : Escolha uma alternativa que funcione com as ferramentas que você já usa diariamente

: Escolha uma alternativa que funcione com as ferramentas que você já usa diariamente Opções de compartilhamento : Encontre uma ferramenta que ofereça permissões ecompartilhamento de arquivos para compartilhar documentos interna ou publicamente

: Encontre uma ferramenta que ofereça permissões ecompartilhamento de arquivos para compartilhar documentos interna ou publicamente Múltiplos recursos de colaboração: As melhores ferramentas são aquelas que você pode usar paracolaborar com sua equipe. Escolha uma alternativa que permita que várias pessoas contribuam para um documento ao mesmo tempo

As melhores ferramentas são aquelas que você pode usar paracolaborar com sua equipe. Escolha uma alternativa que permita que várias pessoas contribuam para um documento ao mesmo tempo Ferramentas adicionais: Para obter melhor funcionalidade, escolha uma ferramenta que ofereça recursos como gerenciamento de tarefas, comunicação e suporte a IA

As 10 melhores alternativas ao Quip para usar em 2024

Está pensando em mudar do Quip ou quer começar com outra solução que não seja tão limitante?

Reunimos uma lista dos principais concorrentes para ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa ao Quip para sua situação específica. De aplicativos de mensagens e ferramentas de documentos a software de gerenciamento de projetos há algo para cada equipe. 🤩

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar de forma mais eficiente com vários usuários

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que permite que as equipes trabalhem juntas, criem listas de tarefas, planejem projetos, façam anotações em reuniões e muito mais. Além disso, seus vários recursos de colaboração o tornam uma alternativa forte ao Quip, independentemente do tamanho da equipe, do orçamento ou do setor.

Use Documentos do ClickUp para todas as suas necessidades baseadas em texto. Se você deseja criar uma base de conhecimento para sua equipe, documentação da empresa ou materiais de marketing, essa ferramenta dá conta do recado.

O compartilhamento de arquivos no Docs facilita a atribuição de permissões para que os membros certos da equipe tenham acesso à sua documentação. E mais, IA no Docs oferece sugestões e agiliza o resumo, a geração de itens de ação e a edição e formatação. Visualização de tabela no ClickUp faz dele uma verdadeira alternativa ao Quip. Use essas planilhas para rastrear dados, visualizar métricas e criar um banco de dados sem código, sem estar vinculado à plataforma Salesforce.

Com milhares de Modelos ClickUp para equipes crie qualquer tipo de documentação em menos tempo. Pesquise por caso de uso ou navegue pelo banco de dados de modelos para encontrar o modelo certo para o que você deseja criar.

melhores recursos do #### ClickUp

Os recursos de comunicação da equipe, como o Chat view, facilitam a colaboração, mantendo todas as conversas em um único espaço pesquisável

Integrações com ferramentas como o Dropbox,Google Drivee Jira permitem que você trabalhe de forma integrada com as ferramentas que adora

O gerenciamento de tarefas integrado e as automações permitem fluxos de trabalho mais suaves para aumentar a produtividade

As notificações personalizáveis mantêm todos atualizados e garantem que nada passe despercebido

Diferentes visualizações, incluindo quadros Kanban, permitem visualizar os fluxos de trabalho e ver o que está acontecendo em todos os níveis da empresa

A base de conhecimento pesquisável permite que você crie wikis paraequipes multifuncionais e permite que você encontre as informações de que precisa em segundos

Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp ainda não está disponível no aplicativo móvel, mas o lançamento está em andamento

Há uma curva de aprendizado, simplesmente porque a plataforma tem muitos recursos a oferecer

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Noção

via NoçãoNoção é uma ferramenta de produtividade e de anotações baseada na Web. Use-a para criar documentação de base de conhecimento, listas de tarefas segmentadas e gerenciar projetos. A ferramenta apresenta documentos, linhas do tempo e quadros incorporados para melhorar a organização e visualizar os fluxos de trabalho.

melhores recursos do #### Notion

O Notion AI ajuda a completar suas frases, oferece ideias de brainstorming e melhora a organização de documentos em um piscar de olhos

Os recursos de gerenciamento de projetos permitem que você consolide ferramentas, economizando custos e recursos

Os filtros permitem que você visualize informações atribuídas a determinados membros da equipe ou com base na prioridade

Etiquetas e rótulos personalizáveis permitem monitorar o progresso e acompanhar as informações mais importantes para você

Limitações do Notion

Alguns usuários reclamam que o aplicativo congela ou exclui informações que depois precisam ser recuperadas

A função de pesquisa é limitada e não consegue destacar a palavra-chave em listas ou grades incorporadas

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 10/usuário/mês

: uS$ 10/usuário/mês Business : $18/usuário/mês

: $18/usuário/mês Enterprise: Solicite uma demonstração para obter o preço

Notion ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

3. Google Docs

via Google DocsDocumentos do Google permite colaborar com os membros da equipe em documentos de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. As configurações de compartilhamento fáceis e a colaboração em tempo real resultam em fluxos de trabalho mais tranquilos. Alterne entre os modos de edição, visualização e sugestão para adicionar comentários e limpar documentos. 📃

Melhores recursos do Google Docs

O Smart Compose reduz os erros e permite que você crie conteúdo mais rapidamente graças às sugestões de ortografia e gramática e à conclusão de frases

Como faz parte do Google Workspace, você pode usar perfeitamente ferramentas como Gmail, Google Meet e Planilhas Google para compartilhar percepções e fazer comentários

O Google Docs se integra a uma grande variedade de ferramentas para que você possaeconomizar tempo e trabalhar com mais eficiência

O modo off-line permite que você continue trabalhando, mesmo quando não estiver conectado à Internet

Limitações do Google Docs

O modo off-line não oferece todas as funcionalidades do modo on-line, limitando o que você pode fazer sem a Internet

O armazenamento gratuito é limitado, portanto, você terá que pagar mais se planeja usá-lo como uma ferramenta de banco de dados grande

Não há tanta personalização de formatação como em outras ferramentas desta lista

Preços do Google Docs

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Padrão para empresas: uS$ 12/usuário/mês

Google Docs avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 27.800 avaliações)

4. Microsoft OneDrive para Empresas

via Microsoft A Microsoft revolucionou o trabalho com ferramentas como Windows, Excel e Word. Como o nome sugere, Microsoft O OneDrive é uma ferramenta projetada para armazenar todos os seus arquivos em um espaço de fácil acesso. Oferecendo colaboração contínua, controles de segurança e recursos móveis, ele foi projetado para facilitar a documentação no escritório ou em trânsito.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive for Business

Adicione arquivos compartilhados de até 100 GB do Teams ou do Sharepoint

Os recursos de acesso expirado permitem que você compartilhe documentos com janelas de tempo limitadas para clientes, prestadores de serviços e possíveis clientes potenciais

As edições off-line são sincronizadas automaticamente assim que você se reconecta à Internet

O aplicativo móvel permite tirar fotos de recibos, digitalizar cartões de visita e criar quadros brancos

Recursos como a Biblioteca de Produtividade e a Comunidade Técnica facilitam a obtenção de suporte quando você precisa

Limitações do Microsoft OneDrive for Business

Os dados pertencem à conta que os criou, portanto, se um funcionário sair, você terá um período de tempo limitado para recuperar os dados e documentos dele

Os limites de sincronização e caracteres podem criar desafios para empresas maiores

Algumas funções não estão disponíveis em todas as regiões ou países

Preços do Microsoft OneDrive for Business

OneDrive para Empresas (Plano 1) : uS$ 5/usuário/mês

: uS$ 5/usuário/mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/usuário/mês

: uS$ 6/usuário/mês Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4.3/5 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 11.800 avaliações)

5. Atlassian Confluence

via Atlassian O Confluence é um hub de informações centralizado e uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Crie espaços de equipe para diferentes departamentos ou projetos e armazene documentos, planos e ideias. Ele se integra a dezenas de ferramentas, incluindo Trello, Microsoft Teams e Figma, para simplificar os fluxos de trabalho. 📁

Melhores recursos do Confluence

Centenas de modelos facilitam mais do que nunca a criação de tudo, desde discursos de vendas até materiais de marketing

Recursos como a Atlassian University permitem que você tire o máximo proveito da ferramenta e encontre suporte para superar obstáculos

Os status personalizados permitem que você acompanhe o progresso e mantenha o controle de onde as coisas estão no pipeline

Comentários, menções e notificações criam um ambiente de trabalho colaborativo Limitações do Confluence

Alguns usuários tiveram problemas com a formatação de imagens e vídeos

As automações com ferramentas integradas podem ser desajeitadas e nem sempre funcionam sem problemas

A interface pode ser confusa para novos usuários

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão : uS$ 5,75/usuário/mês

: uS$ 5,75/usuário/mês Premium : uS$ 11/usuário/mês

: uS$ 11/usuário/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 3.600 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.100 avaliações)

6. Laje

via Laje O Slab pretende manter as coisas simples, concentrando-se em ser uma ferramenta de base de conhecimento. Isso significa que ele não tem muitos recursos para mensagens ou tenta ser um aplicativo completo. Isso o torna ideal para empresas que precisam apenas de uma maneira de criar, armazenar e colaborar em documentos.

melhores recursos do #### Slab

Pastas, tags e tópicos organizam o conteúdo e adicionam contexto, resultando em uma função de pesquisa robusta

Extensas integrações permitem que essa ferramenta seja integrada a outros softwares, planilhas e gerenciadores de tarefas

A interface intuitiva e a formatação moderna permitem que você se concentre no conteúdo

Obtenha assistência da central de ajuda e dos tutoriais em vídeo da universidade para aproveitar ao máximo essa ferramenta

Limitações do Slab

Os recursos de edição incorporados não são tão robustos quanto os de outras ferramentas

Ele foi projetado apenas para armazenamento e criação de documentos, portanto, você precisará usar outras ferramentas paragerenciamento de equipes e criação de tarefas

Preços de lajes

Gratuito

Inicialização : uS$ 8/usuário/mês

: uS$ 8/usuário/mês Comércio : $15/usuário/mês

: $15/usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Slab ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

7. Ajuda

via Ajuda O Helpjuice é um software de base de conhecimento que se concentra em ser personalizável, simples e compartilhável. Use a ferramenta para criar e armazenar documentos e adicionar permissões personalizáveis. A ferramenta também funciona como uma ferramenta de pesquisa semelhante à do Google, com suporte otimizado para SEO, análises e suporte em vários idiomas. 🌍

Melhores recursos do Helpjuice

O Helpjuice Analytics mostra os tipos de termos que as pessoas pesquisam para que você possa criar bases de conhecimento voltadas diretamente para seu público-alvo

Os recursos de otimização de SEO permitem que os leitores encontrem suas bases de dados de conhecimento mais rapidamente do que com outras ferramentas

O suporte ao cliente disponível fornece respostas em minutos, não em dias

Temas, formatos e documentos personalizáveis significam que você pode adicionar sua marca e seu próprio toque à documentação

Limitações do Helpjuice

O upload de formulários requer vários cliques e poderia ser simplificado para melhorar a experiência do usuário

Há um pouco de curva de aprendizado, pois essa ferramenta funciona de forma diferente da maioria dos aplicativos de base de conhecimento interno

Preços do Helpjuice

Inicialização : uS$ 120/mês

: uS$ 120/mês Run-Up : $200/mês

: $200/mês Premium Limited : uS$ 289/mês

: uS$ 289/mês Premium Unlimited: uS$ 499/mês

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

8. Folga

via FolgaSlack é um sistema de mensagens e software de colaboração em equipe ferramenta projetada para tornar a comunicação perfeita. O aplicativo para desktop e dispositivos móveis funciona com iOS e Android para levar as mensagens para qualquer lugar. Dessa forma, você pode ficar conectado em qualquer lugar e a qualquer momento, sem perder o ritmo.

Melhores recursos do Slack

Os canais personalizáveis permitem que você crie espaços de conversa segmentados para coisas como entretenimento não profissional, espaços departamentais e bate-papos focados em projetos

O Slack Connect permite acesso limitado e comunicação com partes externas, como fornecedores e parceiros

O Huddles traz uma sensação de trabalho tradicional para ambientes remotos com chamadas de vídeo e áudio diretamente no aplicativo

Compartilhe conteúdo de outras ferramentas diretamente nos canais de bate-papo graças a aplicativos e integrações

Limitações do Slack

Não há uma opção para transmitir alterações de status do usuário, portanto, você terá que procurar o membro da equipe para ver qual é o status dele

Alguns usuários acham fácil perder notificações ou mensagens, principalmente se houver muitos canais

Preços do Slack

Profissional : uS$ 7,25/usuário/mês

: uS$ 7,25/usuário/mês Business+ : uS$ 12,50/usuário/mês

: uS$ 12,50/usuário/mês Enterprise Grid: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 31.900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Tarefa

via Tarefa O Taskade é um aplicativo de anotações e tarefas. Seu objetivo é simplificar a produtividade, fornecendo mensagens, colaboração e gerenciamento de tarefas em uma única ferramenta. Ele apresenta cinco recursos integrados Ferramentas de IA incluindo um chatbot, um assistente de projeto e um auxiliar de automação. 👩‍⚕️

Melhores recursos do Taskade

Automatize centenas de tarefas em segundos graças às ferramentas de IA que fazem o trabalho pesado para você

Use avisos para gerar fluxos de trabalho dinâmicos, listas de tarefas e recursos visuais

Coordene tarefas e faça brainstorming de novas ideias conversando com o chatbot de IA

Os esboços estruturados são totalmente personalizáveis para criar um banco de dados de documentos que faça sentido para você

Limitações do Taskade

O upload de documentos grandes ou muitos de uma vez pode causar falhas

Não há recursos de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt

Os planos mais acessíveis têm limites de armazenamento, o que pode ser um desafio para equipes maiores

Preços do Taskade

**Profissional: uS$ 19/mês para até 10 usuários

Business : uS$ 49/mês para até 25 usuários

: uS$ 49/mês para até 25 usuários Ultimate: $99/mês para até 50 usuários

Avaliações e resenhas do Taskade

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Tettra

via Tettra Enquanto o Quip foi projetado como uma base de conhecimento para equipes de vendas, o Tettra tem como objetivo ser o centro de conhecimento para todos. Os recursos de verificação regular garantem que seu conteúdo seja atualizado e preciso. As integrações e a funcionalidade de incorporação garantem que você possa se conectar facilmente a recursos e arquivos externos quando necessário.

Melhores recursos da Tettra

Kai, o robô de IA incorporado, simplifica as operações e ajuda a responder a perguntas comuns para liberar seu tempo para o trabalho profundo

Atribua especialistas em conhecimento na ferramenta para que os membros da equipe saibam a quem recorrer para obter ajuda

As sugestões de conteúdo automatizadas ajudam a identificar lacunas de conteúdo para criar um hub de conhecimento mais robusto

Faça upload de arquivos existentes ou comece do zero

Limitações da Tettra

O serviço simples não é uma boa opção para pessoas que desejam uma ferramenta completa

Não há recurso de colaboração ao vivo

Preços da Tettra

Básico : uS$ 4/usuário/mês

: uS$ 4/usuário/mês Escalonamento : uS$ 8/usuário/mês

: uS$ 8/usuário/mês Profissional: uS$ 12/usuário/mês

Tettra ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.1/5 (9+ avaliações)

Abandone o Quip e passe a usar o ClickUp

Se você está procurando alternativas para o Quip, provavelmente está desanimado com suas limitações. Embora seja uma boa ferramenta para algumas empresas, ela é restrita ao Salesforce, não tem uma base de conhecimento integrada e não pode ser pesquisada. Mude para o ClickUp, um software de gerenciamento de projetos de serviço completo que oferece tudo isso e muito mais. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp hoje mesmo e comece a usar recursos como colaboração em tempo real, documentos e planilhas integrados e ferramentas de IA para elevar seus fluxos de trabalho a novos patamares. Gatilhos instantâneos e automações economizam tempo e esforço e você pode acompanhar toda a sua documentação em espaços personalizáveis. 💪