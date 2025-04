10 melhores ferramentas de ERD para visualizar e projetar modelos de banco de dados complexos

Um sistema de banco de dados sólido desempenha um papel fundamental no suporte às operações diárias de qualquer organização. Ele ajuda a organizar, recuperar e comparar todos os tipos de dados, desde o rastreamento do estoque até o registro de informações e transações dos clientes.

No entanto, criar e gerenciar repositórios de alto desempenho requer um plano. Os diagramas de relacionamento de entidade de banco de dados ajudam a desenvolver esse esboço inicial, definindo atributos individuais e inter-relações dentro dos registros.

Originalmente proposto pelo Dr. Peter Chen um cientista da computação taiwanês-americano, esse modelo de fluxograma promove uma compreensão precisa dos esquemas de banco de dados para usuários técnicos e não técnicos.

Se você está procurando ferramentas de alta qualidade para criar o diagrama ER perfeito, está com sorte! Vamos explorar 10 ferramentas práticas de ERD que proporcionam clareza visual para criar modelos de banco de dados coesos. 💯

O que é um diagrama ER?

Um diagrama entidade-relacionamento (ERD) é um tipo de fluxograma usado no projeto de banco de dados. Ele ilustra a estrutura e os relacionamentos em um banco de dados por meio de três componentes:

Entidades: Denota objetos ou conceitos no banco de dados **Atributos: definem as propriedades das entidades. Em um modelo ERD típico, você encontrará quatro tipos de atributos: Atributos-chave são para identificação exclusiva atributos compostos_ são subdivididos em atributos menores atributos multivalorados_ contêm vários valores Atributos derivados são calculados a partir de outros atributos Relacionamentos: Estabelece conexões ou associações entre entidades, que podem ser:

Um-para-Um (1:1) Um-para-Muitos (1:N) Muitos-para-Um (N:1) Muitos-para-Muitos (N:N)

Essa interação entre atributos e relacionamentos revela uma maneira clara e concisa de descrever a organização de dados em qualquer sistema complexo. Digamos que você esteja criando diagramas de entidade-relacionamento para uma escola - um diagrama ER o ajudará a mapear logicamente a conexão entre alunos, cursos e membros do corpo docente. 🧑‍🏫

O que procurar em uma ferramenta de ERD

Embora uma ferramenta de diagrama ER deva atender às suas necessidades e preferências específicas, aqui estão alguns fatores gerais a serem considerados:

Bibliotecas integradas:Procure modelos de diagramas ER e bibliotecas de símbolos na ferramenta para fazercriação de diagramas mais eficiente Facilidade de uso: É ideal ter uma interface intuitiva que não exija treinamento extensivo para os usuários Recursos de diagramação: Procure recursos abrangentes de diagramação e opções de personalização. As ferramentas desejáveis sãoquadros brancos digitais e mapas mentais para ajudá-lo a criar diagramas ER visualmente atraentes Compatibilidade com banco de dados: Talvez você queira que o software seja compatível ou se integre ao sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) escolhido Recursos de colaboração: Se estiver trabalhando em equipe, precisará de recursos para colaboração em tempo real, como revisão e controle de versão parafluxo de trabalho eficaz Importar e exportar opções: A capacidade de importar esquemas de bancos de dados existentes e exportar diagramas ER para vários formatos (por exemplo, PDF, PNG, SVG) pode ser necessária

10 melhores ferramentas de diagramas ER para criar diagramas de banco de dados em 2024

Com os fundamentos das ferramentas ERD abordados, vamos nos aprofundar nas 10 melhores opções para suas necessidades de diagramas de banco de dados. 😍

1. ClickUp

Os quadros brancos ClickUp oferecem todos os recursos criativos e colaborativos de que você precisa para construir fluxogramas e diagramas on-line

O ClickUp é muito mais do que uma mera ferramenta de diagramação - é uma ferramenta abrangente para a criação de fluxogramas e diagramas plataforma de produtividade que integra perfeitamente tarefas, discussões e documentos.

Use a colaboração mapeamento de conceitos e sessões de diagramação em um nível totalmente novo com o Quadros brancos ClickUp . É uma tela de forma livre para brainstorming e planejamento de projetos, permitindo que vários usuários contribuam simultaneamente por meio de esboços, textos, imagens, formas, conectores, notas adesivas e outros elementos de mídia.

Não quer criar um diagrama ER do zero? Aproveite a extensa biblioteca de modelos do ClickUp para diagramação e mapeamento! Mapeie seu diagrama ER sem esforço com a ferramenta Modelo de Diagrama de Entidade Relacionamento do ClickUp -ideal para a apresentação de estruturas de dados complexas sem habilidades de codificação.

Esse modelo de quadro branco permite que você crie chaves primárias e estrangeiras sem esforço usando campos personalizados, fornecendo informações rápidas sobre seus relacionamentos ERD. Estabeleça conexões em segundos com nós de arrastar e soltar. Aproveite os níveis de zoom para modelar seus dados em qualquer escala. Recomendamos o uso de Automações do ClickUp para aplicar restrições aos modelos ER. Dessa forma, você pode garantir resultados consistentes e sem erros. 🥰

Modele conjuntos de dados com precisão usando o modelo de diagrama de entidade-relacionamento do ClickUp Mapas mentais do ClickUp é outro recurso de diagramação que você pode explorar. Ele permite que você organize projetos, ideias e tarefas ilustrando relacionamentos e hierarquias.

Em geral, o ClickUp é um aplicativo altamente visual gerenciamento de projetos solução. Com uma solução altamente dashboards altamente personalizáveis , mais de 1.000 opções de integração e mais de 15 visualizações, você pode representar, revisar e conectar logicamente os elementos da estrutura do banco de dados em pouco tempo!

melhores recursos do #### ClickUp

Brainstorming em tempo real eplanejamento de projetos com quadros brancos e mapas mentais

Modelos com barra de ferramentas de fluxograma inteligente e formas ERD

mais de 15 visualizações como Board e Table views, para supervisionar e planejar relacionamentos entre entidades

Fácil exportação e importação de dados e diagramas

Interface de arrastar e soltar para mapeamento sem código

Níveis de acesso a dados personalizáveis com Hierarquia ClickUp Documentos do ClickUp para centralizar sua base de conhecimento de ERD



Limitações do ClickUp

Leva tempo para aprender os vários recursos disponíveis

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart, como seus principais concorrentes é uma ferramenta versátil para criar diagramas ER e ideias de design de nível profissional, mesmo para os conjuntos de dados mais complexos. Ele permite a edição em tempo real na nuvem, o que o torna uma opção ideal para equipes remotas e distribuídas.

Ele permite que você crie diagramas do zero ou use uma grande variedade de modelos, símbolos e notações para acelerar o processo.

Crie um diagrama em branco e acesse a biblioteca de formas de ERD do Lucidchart clicando no botão + Formas no menu do lado esquerdo da tela. Uma vez ativado, você pode arrastar e soltar formas de diagramas ER sem esforço na tela de desenho, o que lhe dá uma boa vantagem inicial.

A conexão dessas formas é igualmente intuitiva, pois você pode conectá-las arrastando os pontos vermelhos nas bordas das formas e personalizando as extremidades das linhas usando a barra de ferramentas acima da tela. 🎨

Melhores recursos do Lucidchart

Colaboração em tempo real com equipes globais

Diversos modelos, símbolos e opções de personalização

Interface limpa e intuitiva

Compatível com importação e exportação do Visio

Limitações do Lucidchart

Tempo de carregamento abaixo da média

A personalização de elementos visuais pode ser complicada

Preços do Lucidchart

Gratuito para sempre

Individual : a partir de US$ 7,95 por mês

: a partir de US$ 7,95 por mês Equipe : a partir de US$ 9 por usuário por mês

: a partir de US$ 9 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. QuickDBD

Via: QuickDBD O QuickDBD é uma ferramenta gratuita de diagrama ER ideal se você gosta de precisão e eficiência do teclado. Ele permite que você rapidamente esboce esquemas de banco de dados apenas digitando - tudo o que você precisa fazer é fornecer informações sobre as entidades, e as caixas de dados relevantes aparecerão na tela! ⌨️

Mas não para por aí!

O QuickDBD também se destaca no departamento de colaboração. Seu recurso bacana de compartilhamento de links facilita muito o trabalho com sua equipe em estruturas em andamento. Além disso, ele é compatível com a importação de esquemas de bancos de dados como MySQL, MariaDB, Oracle e SQL Server, ajudando você a gerar diagramas ER sem precisar alternar entre plataformas.

Melhores recursos do QuickDBD

Alimentação de comandos por meio de entradas simples no teclado

Compartilhamento de diagramas ER privados ou públicos

Importação de esquemas do MySQL, MariaDB, Oracle e SQL Server

Suporta exportações nos formatos PDF/RTF

Limitações do QuickDBD

Os usuários do plano gratuito estão limitados a 10 tabelas por diagrama

Armazenamento privado disponível apenas para usuários Pro

Preços do QuickDBD

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro: uS$ 14/mês ou US$ 95,00/ano

QuickDBD ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.8/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 5/5 (5+ avaliações)

4. Creately

Via: De forma criativa O Creately elimina a complexidade da equação do fluxograma, oferecendo uma plataforma intuitiva que transforma dados brutos em diagramas ER refinados. 🎁

Com uma interface interativa de arrastar e soltar e uma barra de ferramentas prática, você tem a liberdade de criar estruturas de dados conceituais, lógicas ou físicas. Personalize-as ajustando cores, fontes e atributos que se alinham ao seu plano de design. Você pode fazer uma pesquisa de texto de diagrama para localizar um nó específico em uma rede grande.

O Creately oferece cursores ilimitados em tempo real, ajudando-o a trabalhar em equipe com colegas. Você também pode usar comentários para discussões e acompanhamentos assíncronos. Como o ClickUp, essa ferramenta permite que você configure vários níveis de acesso e função para gerenciar a revisão e a aprovação de diagramas ER.

Melhores recursos do Creately

Funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Personalizações com um único clique

Cursores em tempo real para colaboração

Níveis de acesso personalizáveis

Limitações de criatividade

Ocasionalmente lento para carregar

A versão gratuita poderia ser melhor

Preços do Creately

**Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Empresarial : uS$ 89 de taxa fixa por mês

: uS$ 89 de taxa fixa por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Creately

G2 : 4.4/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

5. DBDiagrama

Via: DBDiagrama O DBDiagram é a melhor opção para desenvolvedores e analistas que procuram uma ferramenta econômica de diagrama de entidade-relacionamento baseada na Web. Ele prioriza a facilidade de uso, permitindo que os profissionais transformem suas ideias em diagramas claros com o mínimo de código.

Mas aqui está a parte excitante: O DBDiagram vai além, permitindo que você obtenha diagramas ER diretamente de arquivos SQL dump. Ele pode até mesmo gerar instruções SQL para criar um esquema de banco de dados. Essa ferramenta tem tudo a ver com conveniência, pois você pode se integrar a estruturas populares da Web, como Rails ou Django, e carregar seus arquivos schema.rb ou models.py em um instante!

Quando os diagramas ER estiverem prontos, transforme-os rapidamente em PDFs e compartilhe-os com a sua equipe ou faça-os circular internamente com um único clique. 🖱️

Melhores recursos do DBDiagram

Diagramação com o mínimo de código

Importação de diagramas ER de arquivos SQL dump

Integrações com estruturas da Web

Permite conversão e compartilhamento de PDF

Limitações do DBDiagram

O manuseio de chaves estrangeiras poderia ser aprimorado

Personalizações limitadas

Preços do DBDiagram

Pessoal : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Personal Pro : uS$ 7,5/mês

: uS$ 7,5/mês Equipe: uS$ 35/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

DBDiagram classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.3/5 (menos de 5 avaliações) Product Hunt: 4/5 (mais de 30 avaliações)

6. SmartDraw

Via: SmartDraw O SmartDraw faz jus ao seu nome, oferecendo uma abordagem sem complicações para a diagramação de entidade-relacionamento. O que o diferencia é sua capacidade de gerar ERDs automaticamente usando seu banco de dados existente, fornecendo um rascunho inicial que pode ser personalizado posteriormente.

Sua ampla variedade de modelos com formas de diagramas ER retangulares, ovais e de diamante personalizados garante uma jornada tranquila da concepção à conclusão. Se os modelos não atenderem às suas necessidades, você poderá escolher as formas e inserir os dados manualmente, garantindo que os resultados finais correspondam à sua visão. 👁️‍🗨️

Adicione facilmente os diagramas gerados aos aplicativos do Microsoft Office ou do Google Workspace. O SmartDraw se integra a sistemas comuns de armazenamento de arquivos, permitindo que você armazene diagramas sem criar pastas e permissões paralelas.

Dê uma olhada no principais alternativas ao SmartDraw para expandir sua pesquisa!

Melhores recursos do SmartDraw

Modelos predefinidos

Gera ERDs automaticamente a partir de seu banco de dados existente

Integrações úteis

Suporte por telefone, bate-papo e e-mail

Limitações do SmartDraw

Escolha limitada de símbolos

Alguns usuários consideram demorado excluir o texto padrão nos modelos

Preços do SmartDraw

Usuário único: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Múltiplos usuários: a partir de US$ 8,25/mês por usuário (mínimo de três usuários)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

SmartDraw avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

7. Miro

Via: MiroComo o Lucidchart e ClickUp, Miro está à sua disposição com vários modelos que abrangem tudo, desde cadeias de valor até escopos de projetos. Seu modelo ERD vem com um mapa predefinido para criar seu modelo de dados. As etapas típicas incluem:

Identificar e nomear entidades Usar linhas de conexão (na barra de ferramentas ou com a tecla de atalho L) para estabelecer relacionamentos Personalização e finalização do diagrama

O Miro dá um toque de mágica com recursos interativos avançados que elevam sua experiência de diagramação colaborativa. Pense nisso como um brainstorming em um quadro branco real, esteja você no escritório ou trabalhando em casa. Todos podem participar, graças a recursos como post-its digitais e desenhos à mão. 🖍️

Melhores recursos do Miro

Trabalho em equipe e edição de documentos em tempo real

Oferece acesso a vários formatos de arquivo

Oferece vários modelos além dos ERDs

Integra-se a outras ferramentas e plataformas

Limitações do Miro

Recursos off-line limitados

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Miro

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Negócios : $16/mês por membro

: $16/mês por membro Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Canva

Via: Canva O criador de diagramas ER do Canva não é apenas conveniente, mas também fácil de usar. Ele impressiona com recursos bem esboçados para mostrar conexões complexas em seu conjunto de dados, ajudando a detectar possíveis falhas lógicas ou bugs de design mais rapidamente. 🐞

O Canva permite que você escolha entre mais de 20 tipos de gráficos para representar modelos ER em diversas situações, garantindo que seus diagramas sejam abrangentes e visualmente atraentes. Ele também permite gráficos fáceis de ler com publicação em alta resolução.

O que diferencia o Canva são suas ricas opções de personalização. Você pode exibir entidades, atributos e relacionamentos com muitos elementos de design, incluindo imagens e gráficos. Para compartilhar e incorporar seus diagramas, basta usar os botões de download e exportação integrados ao software de diagramas .

Melhores recursos do Canva

mais de 20 tipos de gráficos

Interface intuitiva e fácil de navegar

Opções práticas de download e exportação

Ampla coleção de paletas de cores e conjuntos de fontes

Limitações do Canva

Recursos limitados de edição profissional

Pode ficar defasado com determinadas integrações

Preços do Canva

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 14,99/mês para uma pessoa

: uS$ 14,99/mês para uma pessoa Equipes: uS$ 29,99/mês para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.000 avaliações)

9. EdrawMax

Via: EdrawMax O EdrawMax é a ferramenta ideal para criar gráficos e tabelas visualmente impressionantes com facilidade. É útil para projetar diagramas de entidade-relacionamento graças às suas ferramentas de design personalizáveis e atraentes. 🌻

Para criar um novo ERD, abra sua conta do EdrawMax e navegue até a seção Database Modeling (no lado esquerdo da tela). Escolha um dos modelos para começar ou use uma tela em branco.

O EdrawMax facilita a definição de relacionamentos complexos de entidades com conectores e linhas e os converte em um esquema relacional. O diagrama resultante pode ajudá-lo a se conscientizar dos problemas com bastante antecedência, especialmente se você quiser limitar os erros de implementação.

Depois de entrar no modo de solução de problemas, você pode ajustar o diagrama adicionando ou removendo elementos. Salve seus arquivos de forma segura na nuvem ou exporte-os em formatos populares como PDF, Visio, HTML e SVG.

Melhores recursos do EdrawMax

Uso on-line e off-line

Recurso Snap and Glue para conectar formas

Exportação de arquivos em vários formatos

Disponível para Windows, Mac e Linux

Limitações do EdrawMax

Pode ser caro para alguns usuários

Os recursos de redimensionamento e alinhamento precisam ser aprimorados

Preços do EdrawMax

Para pessoas físicas Plano de assinatura : uS$ 99/ano Plano vitalício : uS$ 198 (pagamento único) Plano de pacote vitalício : uS$ 245 (pagamento único) Plano de pacote anual : uS$ 126,4/ano

Para equipes: US$ 505,75/ano (para cinco usuários)

US$ 505,75/ano (para cinco usuários) Para empresas: Disponível mediante contato

EdrawMax avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

10. Paradigma visual

Via: Paradigma visual O Visual Paradigm é uma ferramenta on-line com um editor intuitivo para modelagem de ERD. Sua interface sem anúncios garante que sua experiência seja livre de distrações comerciais.

Crie entidades ERD com conjuntos de dados de amostra ou use o Model Transitor para duplicar diagramas e transições existentes. Use os editores Table Record e Database View para modelar metodicamente sua estrutura de dados e adicionar tabelas, colunas e inter-relações para obter uma representação visual precisa. Você pode gerar diretamente instruções SQL ad-hoc para suas tabelas de dados.

Com criação ilimitada de diagramas e opções de exportação de imagens sem marca d'água, essa plataforma é uma opção versátil para indivíduos e equipes.

melhores recursos do #### Visual Paradigm

Editor ERD intuitivo

Diagramas ilimitados para assinantes qualificados

Permite anotações, texto e imagens

Permite a duplicação de modelos

Limitações do Visual Paradigm

Integração abaixo da média com outros sistemas

Ferramentas ERD não disponíveis para assinantes dos planos do Modeler

Preços do Visual Paradigm

Modeler : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Padrão : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Profissional : uS$ 35/mês (modelo de faturamento trimestral)

: uS$ 35/mês (modelo de faturamento trimestral) Enterprise: uS$ 89/mês (modelo de faturamento semestral)

Visual Paradigm ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

Domine a arte dos diagramas entidade-relacionamento

Em sua busca por ferramentas de primeira linha para elaborar diagramas entidade-relacionamento, é sempre inteligente escolher uma ferramenta que se alinhe às suas necessidades específicas. Os produtos que discutimos hoje são altamente acessíveis e estão disponíveis em várias faixas de preço processo de tomada de decisão deve ser tranquilo.

Como uma opção de destaque, considere o ClickUp -ele não apenas simplifica a diagramação para gerentes de banco de dados, mas também oferece uma infinidade de outros recursos de produtividade. 🤩