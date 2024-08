8 najlepszych alternatyw Tome AI dla twoich prezentacji

Przygotowujesz się do prezentacji swojego życia? A może jesteś zmęczony spędzaniem godzin na projektowaniu prezentacji i po prostu potrzebujesz lepszej platformy?

Rozwiązanie: sztuczna inteligencja (AI) narzędzie do prezentacji s.

Nie ma znaczenia, jak to pokroić, Narzędzia AI oszczędzają mnóstwo czasu, pomagając tworzyć atrakcyjne wizualnie prezentacje - i nie szkodzi, że wiele z nich tworzy oszałamiające, profesjonalnej jakości slajdy w zaledwie kilka minut. ✨

Tome AI to popularna opcja dla szablonów prezentacji opartych na sztucznej inteligencji, ale nie jest ona odpowiednia dla każdego. W tym przewodniku pokażemy ci, jak odkryć najlepsze alternatywy dla Tome AI, a także listę naszych ulubionych alternatyw dla Tome AI.

Co to jest Tome AI i jak działa Presentation AI?

Tome AI to coś więcej niż zwykłe oprogramowanie do prezentacji PowerPoint (PPT). Określa się jako alternatywa dla "decków, dokumentów i splash pages" Jest to platforma multimedialna z możliwością udostępniania, która wykorzystuje AI do generowania angażujących i profesjonalnych prezentacji.

Chociaż Tome AI jest popularnym rozwiązaniem, z pewnością nie jest jedyną opcją na rynku. Wiele platform wykorzystuje sztuczną inteligencję do prezentacji:

Automatyzacji tworzenia slajdów: Wystarczy podpowiedzieć AI kilka wskazówek, a ona zasugeruje układy, projekty i elementy wizualne, które najlepiej pasują do celów prezentacji

Wystarczy podpowiedzieć AI kilka wskazówek, a ona zasugeruje układy, projekty i elementy wizualne, które najlepiej pasują do celów prezentacji Kreatywnego generowania: Kto ma czas na tworzenie niestandardowych grafik? Wizualne narzędzia AI tworzenie niestandardowych obrazów wysokiej jakości w kilka sekund (z odpowiednimi podpowiedziami AIoczywiście)

Kto ma czas na tworzenie niestandardowych grafik? Wizualne narzędzia AI tworzenie niestandardowych obrazów wysokiej jakości w kilka sekund (z odpowiednimi podpowiedziami AIoczywiście) Optymalizacja zawartości: Jeśli masz już slajdy, niektóre narzędzia AI przeanalizują je i zaoferują sugestie, aby uczynić je jeszcze lepszymi (to magia kodowania i modeli językowych!)

Jeśli masz już slajdy, niektóre narzędzia AI przeanalizują je i zaoferują sugestie, aby uczynić je jeszcze lepszymi (to magia kodowania i modeli językowych!) Dostosowanie do odbiorców i tonu: Nie jesteś pewien, czy twoja prezentacja ma odpowiedni ton? Narzędzia AI analizują układ i zawartość prezentacji, aby zasugerować poprawki, które lepiej trafią do odbiorców

Jeśli nie jesteś przekonany do Tome AI, nie martw się - istnieją dziesiątki alternatyw Tome AI do wyboru. 🛠️

Jak wybrać najlepszą alternatywę Tome AI dla swoich prezentacji?

AI jest wszędzie. Jak wybrać odpowiednią alternatywę Tome AI do tworzenia profesjonalnych prezentacji? I który z nich jest najlepszy kreator prezentacji AI do tworzenia oszałamiających prezentacji?

Free to choose the one you love most, but be sure to choose a presentation tool that ticks these boxes, at least:

układ automatyzacja i projektowanie: Wybór układu prezentacji, projektowanie slajdów i idealnej czcionki zajmuje dużo czasu. Najlepsze alternatywy Tome zapewniają automatyzację układu i projektu każdego slajdu

Wybór układu prezentacji, projektowanie slajdów i idealnej czcionki zajmuje dużo czasu. Najlepsze alternatywy Tome zapewniają automatyzację układu i projektu każdego slajdu Tworzenie grafiki: Narzędzia AI, takie jak npMidjourney generują obrazy z prostych podpowiedzi na czacie. Inne narzędzia mogą nawet tworzyć infografiki i animacje. Ich tworzenie zwykle zajmuje dużo czasu, więc im lepiej narzędzie AI radzi sobie z wizualizacjami, tym więcej czasu zaoszczędzisz ⏱️

Narzędzia AI, takie jak npMidjourney generują obrazy z prostych podpowiedzi na czacie. Inne narzędzia mogą nawet tworzyć infografiki i animacje. Ich tworzenie zwykle zajmuje dużo czasu, więc im lepiej narzędzie AI radzi sobie z wizualizacjami, tym więcej czasu zaoszczędzisz ⏱️ Tworzenie zawartości: Wiemy, że jesteś doświadczonym pisarzem, aledane powstania zawartości wymaga czasu - a tego brakuje. Poszukaj narzędzia AI do tworzenia prezentacji, które pomoże ci stworzyć konspekt, napisać i zoptymalizować tekst prezentacji w ciągu kilku minut

Wiemy, że jesteś doświadczonym pisarzem, aledane powstania zawartości wymaga czasu - a tego brakuje. Poszukaj narzędzia AI do tworzenia prezentacji, które pomoże ci stworzyć konspekt, napisać i zoptymalizować tekst prezentacji w ciągu kilku minut Integracje: Czy AI nie powinna ułatwiać ci życia? Poszukaj rozwiązania, które integruje się ze stosem technologicznym, z którego już korzystasz, aby usprawnić swój cykl pracy i w końcu wyprzedzić swoją listę rzeczy do zrobienia ✅

8 najlepszych alternatyw dla Tome AI w 2024 roku

Szukasz kilku alternatyw dla Tome AI? Oto nasze osiem najlepszych propozycji - plus jeden nieoczekiwany bonusowy pretendent - do tworzenia popowych prezentacji. 🎈

1. Aplikacja Gamma

Via Gamma Gamma reklamuje się jako inny rodzaj prezentacyjnej AI. Nie musisz wykonywać żadnych prac związanych z formatem lub projektowaniem - po prostu podpowiedź AI, a Gamma zajmie się resztą.

Jeśli potrzebujesz trochę inspiracji, sprawdź gotowe szablony Gamma. Dostępnych jest tylko 20, ale powinny one stanowić wystarczająco dobry punkt wyjścia do podpowiedzi narzędzia AI i stworzenia prezentacji na najwyższym poziomie. ⭐

Najlepsze funkcje Gamma:

Gamma oferuje unikalną platformę opartą na czacie, bez użycia rąk

Generowanie dokumentów, pitch decków, a nawet stron docelowych

Zmiana stylu całego projektu za pomocą jednego kliknięcia

Limity Gamma:

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcieliby mieć kilka dodatkowych motywów

Inni twierdzą, że podpowiedzi zawierające tylko tekst nie są wystarczające, więc nadal musieli do zrobienia ręcznego projektu

Ceny Gamma:

Free

Plus: $8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $16/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Gamma oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai Beautiful.ai to generatywna platforma AI, która specjalizuje się w prezentacjach i pitch deckach. Zawiera mnóstwo szablonów dla grafik, list, slajdów i wizualizacji, dzięki czemu można stworzyć niestandardowy deck AI w ciągu kilku minut.

Ta alternatywa dla Tome AI oferuje opcje dla użytkowników indywidualnych i Teams, dzięki czemu jest idealna zarówno dla startupów, jak i małych Businessów z kilkoma pracownikami.

Najlepsze funkcje Beautiful.ai:

Tworzenie slajdów, burza mózgów pomysłów igenerowanie tekstu i obrazy za pomocą DesignerBot

Załącz dokumenty tekstowe, aby nadać DesignerBot więcej kontekstu

Błyskawiczne streszczanie długich transkrypcji w kilku punktach

Limity Beautiful.ai:

Niektóre osoby miały problemy z anulowaniem bezpłatnych wersji próbnych i i tak zostały obciążone opłatą

Inni użytkownicy chcieliby mieć możliwość importowania slajdów PowerPoint lub zakończonych prezentacji Google Slides do Beautiful.ai

Ceny Beautiful.ai:

Pro: $12/miesiąc, rozliczane rocznie

$12/miesiąc, rozliczane rocznie Teams: $40/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$40/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Beautiful.ai oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (160+ recenzji)

4.7/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

3. Uproszczony

Via Uproszczone Simplified to solidne narzędzie do tworzenia prezentacji AI, które pozwala na tworzenie profesjonalnych prezentacji w kilka minut. Uwielbiamy jednak tę alternatywę Tome, ponieważ oferuje znacznie więcej niż tylko slajdy prezentacyjne.

Ta platforma AI obejmuje również grafikę narzędzia do projektowania aI do pisania zawartości, redaktor wideo i animator, a nawet narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi.

Ma po trochu wszystkiego, więc jeśli właśnie tego szukasz, uprość wszystko dzięki Simplified.

Najlepsze funkcje Simplified:

Tworzenie stron e-commerce, prezentacji, postów w mediach społecznościowych i nie tylko dzięki mocy AI

Generowanie prezentacji z obrazami, kopiami i układami w kilka sekund

Niestandardowa czcionka, kolor, obrazy i dźwięk

Uproszczone limity:

Niektóre narzędzia Simplified mają ścisłe limity znaków

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Simplified miało więcej szablonów

Ceny Simplified:

Design Free

Design Pro: $6/miesiąc za jedną licencję

$6/miesiąc za jedną licencję Design Business: $10/miesiąc za pięć licencji

$10/miesiąc za pięć licencji Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Uproszczone oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (1,800+ recenzji)

4.6/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

4. SlidesAI

Via SlidesAI Czy korzystasz z Google Slides? Jeśli tak, to z pewnością ucieszy Cię fakt, że SlidesAI doskonale się z nim integruje. Oznacza to, że generowanie slajdów opartych na AI w kilka sekund bez opuszczania konta Google to pestka.

I nie martwcie się, użytkownicy PowerPointa. SlidesAI wkrótce pojawi się w wersji dla Microsoft! 🙌

Najlepsze funkcje SlidesAI:

Generowanie prezentacji za pomocą prostej podpowiedzi tekstowej

Niektórzy użytkownicy wersji beta mają dostęp do funkcji "Topic to Presentation", w której wystarczy podać temat, a SlidesAI zajmie się resztą

Tworzenie prezentacji w języku angielskim i 100 innych językach

Limity SlidesAI:

SlidesAI jest obecnie dostępne tylko dla Google Slides

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że SlidesAI ma trudności z generowaniem obrazów wysokiej jakości

Ceny SlidesAI:

Basic: Free

Free Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc Premium: $20/miesiąc

Oceny i recenzje SlidesAI:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva Canva to narzędzie do projektowania graficznego, którego raczej nie trzeba przedstawiać. Ale czy wiesz, że ta popularna platforma jest również inteligentną alternatywą dla AI?

Funkcja Magic Design w wersji beta Canvy to darmowe narzędzie AI, które czerpie inspirację z inteligentnych szablonów i niestandardowo dostosowuje je na podstawie podpowiedzi użytkownika.

Zacznij od pustej prezentacji lub prześlij własne multimedia, wprowadź podpowiedź i możesz ruszać na wyścigi. 🏃

Najlepsze funkcje Canva:

Tworzenie własnych szablonów do wielokrotnego użytku

Generator obrazów AI w Canva tworzy unikalne obrazy do prezentacji

Wpisz pomysł na zawartość, a Magic Design użyje AI do wypełnienia slajdów obrazami i tekstem

Limity Canva:

Magic Design jest obecnie funkcją w wersji beta

Niektóre obrazy generowane przez Canva to "paliwo koszmaru", więc należy uważnie sprawdzać wszystkie obrazy

Ceny Canva:

Free

Pro: $119.99/użytkownika rocznie

$119.99/użytkownika rocznie Teams: $300/rok na zespół składający się z pięciu osób

Oceny i recenzje Canva:

G2: 4.7/5 (4,200+ recenzji)

4.7/5 (4,200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 380 recenzji)

6. Decktopus

Via Decktopus Uroczo nazwane narzędzie Decktopus jest alternatywą dla Tome, która może wygenerować prezentację z samym tytułem. Oczywiście możesz chcieć zaoferować więcej kontekstu. Ale Decktopus może pracować z tak dużą lub tak małą ilością tekstu, jak tylko zechcesz. 🐙

Najlepsze funkcje Decktopus:

Niestandardowe prezentacje z motywami, czcionkami i kolorami, które pasują do Twojej marki

Natychmiastowe wyszukiwanie obrazów w narzędziu Decktopus Image & Icon Finder

Śledzenie wszystkich notatek z prezentacji w narzędziu Slide Notes Maker

Limity Decktopus:

Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w planie Pro i nie są dostępne w planie Business

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcieliby, aby Decktopus oferował więcej układów

Ceny Decktopus:

Pro AI: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Business AI: $29.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Decktopus:

G2: 4.7/5 (50+ recenzji)

4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

7. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT firmy OpenAI postawił świat na głowie w 2022 roku, prowadząc do powszechnego przyjęcia narzędzi AI. Dziś możesz korzystać z GPT-3 za darmo, aby generować pomysły i kopie do swoich prezentacji.

Czy ChatGPT wygeneruje dla ciebie obrazy i slajdy? Nie.

Ale może pomóc ci wymyślić konspekty, tytuły prezentacji i punkty do dyskusji.

Jeśli nie masz nic przeciwko korzystaniu z szablonu z innej witryny i potrzebujesz pomocy w zakresie tego, co chcesz powiedzieć, ChatGPT jest świetną opcją.

Najlepsze funkcje ChatGPT:

Generowanie tytułów slajdów, konspektów, punktów do rozmowy i nie tylko za pomocą prostego interfejsu chatbota

Poproś o radę w sprawie stroju do prezentacji - słyszeliśmy, że ChatGPT ma szokująco dobre wyczucie stylu jak na robota 🤖

Oceń siłę SEO swojego tekstu

Limity ChatGPT:

Musisz tworzyć własne wizualizacje i slajdy

ChatGPT czasami ulega awariom i doświadcza opóźnień

Ceny ChatGPT:

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT:

G2: 4.7/5 (330+ recenzji)

4.7/5 (330+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

8. Plus AI

Via Plus AI Plus AI to narzędzie do tworzenia prezentacji w Google Slides, które działa jako dodatek do istniejącego konta Google Slides. Powiedz Plus AI, jaki rodzaj prezentacji chcesz stworzyć, dodaj kontekst, a algorytm zajmie się wszystkim za Ciebie.

Jak zawsze, pamiętaj, aby edytować kopię, obrazy i układy przed zaprezentowaniem ich światu.

Najlepsze funkcje Plus AI:

Łatwe wstawianie różnych typów slajdów

Remiksowanie istniejących układów w celu uzyskania czegoś nowego

Przepisz kopię, zmień ton i podsumuj kopię jednym kliknięciem

Plus AI limits:

Plus AI nie ma zbyt wielu recenzji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że AI nie jest zbyt zaawansowana

Ceny Plus AI:

Free

Slides AI: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: $25/miesiąc na użytkownika

$25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Plus AI oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Inne narzędzia AI

Podczas gdy Tome AI i inni platformy prezentacyjne z pewnością wygenerują angażujące prezentacje w zaledwie kilka minut, narzędzia do tworzenia zawartości, takie jak ClickUp oferują bardziej zaawansowane funkcje AI do tworzenia oszałamiającej zawartości, która przypieczętowuje transakcje. 🙌

ClickUp

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Czy ClickUp jest rasowym konkurentem Tome AI? Nie. Ale wysłuchaj nas.

Chociaż nie tworzymy prezentacji, zajmujemy się znacznie więcej. Jeśli potrzebujesz wygenerować wartościowe prezentacje, które przyciągną uwagę, skorzystaj z ClickUp.

ClickUp AI

to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami, danych powstania i współpracy. Po prostu podłącz swój przypadek użycia, a ClickUp wygeneruje kopię specjalnie dostosowaną do Twojego przypadku użycia. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Ale dopiero się rozgrzewamy.

Dokumenty ClickUp

integruje zadania projektu, czaty i pisarza AI w jednym miejscu.

Tablica ClickUp

są idealne do burzy mózgów nad kolejnym dużym projektem z zespołem w czasie rzeczywistym - osobiście lub wirtualnie.

Gdy będziesz zadowolony z Tablicy, przekształć ją w

Tablica Kanban ClickUp

do śledzenia postępów zespołu.

Aha, i nie zaczynajmy od szablonów. ClickUp posiada setki szablonów. Wystarczy spojrzeć na stronę

Szablon prezentacji ClickUp

aby uzyskać szybki szablon, którego możesz użyć do następnej genialnej prezentacji.

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od odpowiedniego szablonu dostosowanego dokładnie do Twoich potrzeb.

Połącz swoje szablony z ClickUp AI, aby przezwyciężyć blok pisarski i bez wysiłku udostępniać światu swoje świetne pomysły. 💡

ClickUp najlepsze funkcje:

ClickUp AI generuje zawartość specyficzną dla danego stanowiska dla obsługi klienta, sprzedaży, marketingu, inżynierii, zarządzania projektami i wielu innych

Burza mózgów w Tablicy i przekształcanie ich w prezentację lub projekt za pomocą kilku kliknięć

Połącz dokumenty z prezentacjami, aby dodać kontekst do każdego slajdu

Limity ClickUp:

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Nowi użytkownicy czasami uważają funkcje ClickUp za przytłaczające na początku

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

ClickUp: Najlepsza alternatywa dla AI dla zapracowanych profesjonalistów

Sztuczna inteligencja to przyszłość prezentacji. Od stylów obrazów AI po inteligentne sugestie zawartości, wymienione na liście alternatywy Tome AI obiecują generowanie lepszych prezentacji w mgnieniu oka.

Chociaż Tome AI może być potężnym graczem, istnieje tak wiele narzędzi AI do projektowania slajdów, które sprawią, że Twoje slajdy będą olśniewające. 🤩

ClickUp to kompleksowa, oparta na chmurze platforma do pracy, która obsługuje dokumenty, tablice, szablony i wiele więcej. Jeśli lubisz projektować prezentacje i potrzebujesz tylko pomocy ze słowami (czytaj: najważniejszą częścią prezentacji!), mamy dla Ciebie rozwiązanie.

