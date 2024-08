Różnica między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektem

Wydajność? Projekty? Zarządzanie produktem czy zarządzanie projektami?

Co to wszystko oznacza?

Jeśli Twoja firma jest zaangażowana w tworzenie produktu - niezależnie od tego, czy jest to SaaS, czy coś innego - będziesz słyszeć te terminy na co dzień, ale pewne zrozumienie różnicy ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia etykiety "manekina" z kolegami.

Niezależnie od tego, czy decydujesz się skupić swoją karierę na jednej z tych ról, czy po prostu chcesz zrozumieć, o czym ludzie mówią, wyjaśnijmy różnicę między zarządzaniem projektami i produktami i dowiedzmy się, w jaki sposób odnoszą się one do siebie nawzajem.

Kim są kierownicy projektów? Kierownicy projektów to osoby kierujące ogólnym cyklem pracy, wydajnością i

komunikacji teamów . Ich celem jest po prostu realizacja wizji menedżera produktu. Łączą wszystkie umiejętności, które zdobyli w życiu, aby zastosować najbardziej wydajny proces, jaki mogą sobie wyobrazić i zrobić wszystko dobrze przy użyciu posiadanych zasobów.

Najlepsi kierownicy projektów są w stanie wykazać się organizacyjnie strategicznym umysłem i ambitnymi celami. Zasadniczo są to ludzie, których unikasz, gdy jesteś proszony o granie w gry planszowe. Będziesz chciał powielić ich podejście do widoku systemów jako całości. Starannie organizują swój zespół, aby wykonać zadziwiającą liczbę zadań w ograniczonym czasie. Myślą o ryzyku, zakresie, zarządzaniu czasem i dostępnych zasobach. I o ludziach. Tak, muszą radzić sobie z członkami zespołu, ich obciążeniami pracą i tym, jak żonglują różnymi innymi zadaniami.

Podsumowując, zarządzanie projektami obejmuje nadzorowanie złożonych wysiłków wielu uczestników o różnych ustawieniach umiejętności. Kierownik projektu będzie ostatecznie oceniany na podstawie swojej zdolności do pomyślnego zakończenia celów projektu na czas i w ramach budżetu, więc celem jest umieszczenie najlepszych ludzi we właściwych miejscach, aby wykonywali wydajne zadania we właściwym czasie.

Czym są menedżerowie produktu? Zarządzanie produktem

polega na planowaniu, projektowaniu i ulepszaniu produktu. Decyzje podejmowane przez menedżerów produktu są następnie przekazywane kierownikom projektów, którzy realizują ogólną wizję. Aby zachować konkurencyjność, muszą oni uważnie obserwować istniejące produkty w swojej branży, a także zmieniające się potrzeby potencjalnych klientów, aby określić, w jaki sposób produkty powinny się zmienić lub jakie nowe produkty należy stworzyć.

Menedżer produktu ponosi odpowiedzialność za wybór projektu, główny branding i zapewnienie, że odpowiednie wymagania techniczne są na miejscu, aby produkt odniósł powodzenie.

Więc... Jaka jest różnica między menedżerami produktu a menedżerami projektu?

Zasadniczo, menedżerowie produktu tworzą wizję produktu, a kierownicy projektów zapewniają, że wizja ta jest realizowana terminowo i w ramach budżetu planów projektu i karty projektów. Dlaczego oba? Podczas gdy wiele teamów i produktów ma tylko jedną osobę działającą zarówno jako menedżer produktu, jak i menedżer projektu, dla każdego skalowalnego produktu kluczowe jest posiadanie dwóch oddzielnych podmiotów.

Kierownicy projektów muszą koncentrować się na procesach i wydajności, unikając jednocześnie strasznego " scope creep ", którego czasami pragną menedżerowie produktu. Menedżerowie produktu zajmują się wyłącznie strategią, projektowaniem i upewnianiem się, że gotowy produkt naprawdę będzie działał tak, jak chcą.

W idealnej sytuacji menedżer produktu powinien mieć wolną rękę, aby zmaksymalizować swój czas na metryki produktu, analizę klientów i definiowanie / dopracowywanie podstawowej wizji produktu. Kierownik projektu powinien wykorzystywać te zdefiniowane parametry do inicjowania, planowania, kontrolowania i wykonywania następujących działań cele projektu .

**Jak współpracują ze sobą menedżerowie projektów i menedżerowie produktu?

Świetni kierownicy projektów ściśle współpracują ze swoimi menedżerami produktu, zdając sobie sprawę, że dostarczanie jak największej wartości w sposób oparty na współpracy i zasobach jest wspólnym celem zespołu. Era cyfrowa spowodowała niesamowity skok wydajności, łącząc oba style zarządzania.

Zarządzanie zasobami

Menedżer produktu dba o to, by cały zespół miał możliwości i umiejętności do tworzenia i budowania nowego produktu. Kierownik projektu będzie pracował z poszczególnymi osobami i konkretnymi harmonogramami, aby zrównoważyć obciążenie pracą, ustawić kamienie milowe projektu i ustalić harmonogram. Kierownik projektu będzie również koordynował z kierownikiem produktu zakres i budżet, upewniając się, że wszystko jest zgodne.

Zarządzanie czasem

Pomyśl o czasie jako o zewnętrznym i wewnętrznym

Dość często menedżer produktu jest odpowiedzialny za zarządzanie czasem zewnętrznym. Mogą to być oczekiwania klienta lub zespołu kierowniczego oraz współpraca z marketingiem w zakresie czasu i strategii wejścia na rynek. Z drugiej strony, kierownik projektu jest odpowiedzialny za wewnętrzne zarządzanie czasem - upewniając się, że rozwój, produkcja lub wytwarzanie produktu przebiega zgodnie z planem, a kamienie milowe projektu są osiągane.

Komunikacja z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Czy zdarzyło Ci się to wcześniej?

Inżynierowie używają jednego rozwiązania do śledzenia problemów, błędów i aktualizacji

Teams produktowy używa innego narzędzie do zarządzania projektami do badań i określania zakresu

A C-Suite zasypuje wszystkich pytaniami przez e-mail

Niemniej jednak, oprogramowanie do zarządzania projektami i oprogramowanie do zarządzania produktami są zwykle rozdzielone na dwie różne platformy. Jednak wiele zespołów odkrywa potrzebę wspólnej komunikacji i przynajmniej obserwowania, nad czym pracują inne zespoły i jak postępują.

**Dlaczego jest to pomocne?

Jedno miejsce: Informacje i komunikacja są scentralizowane w jednym miejscu

Nic się nie zgubi: Wszystkie terminy i szczegóły nie zgubią się w e-mailach

Krótsze spotkania: Jako osoby obserwujące, kierownicy produktów i projektów mogą być świadomi tego, co dzieje się w zespołach drugiej strony. W ten sposób aktualizacje statusu nie muszą odbywać się na spotkaniach produktowych, a zamiast tego można omówić rzeczywiste problemy.

Dzięki potężnym oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp, Teams mogą łączyć zarówno zarządzanie produktami, jak i projektami cykle pracy w jednej platformie wydajności. ClickUp dostarcza różnych widoków - jako tablica box lub lista - tak, aby międzyfunkcyjne Teams które mają różne nawyki, mogą ze sobą współpracować. ClickUp ma jednak na celu połączenie w jednej platformie wydajności zarówno zarządzania produktami, jak i projektami.

