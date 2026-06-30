Najlepsze oprogramowanie do planowania wydarzeń w 2026 roku

Oprogramowanie do planowania wydarzeń wydaje się należeć do jednej kategorii, dopóki pierwsze wydarzenie nie udowodni, że są to dwie odrębne kategorie. Jedna z nich zajmuje się operacjami wewnętrznymi: osiami czasu, koordynacją dostawców, budżetami i zatwierdzeniami. Druga kategoria zarządza doświadczeniami uczestników: rejestracją, sprzedażą biletów, odprawą i zaangażowaniem. Wybór niewłaściwej kategorii powoduje problemy, które odkryjesz na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

W niniejszym przewodniku nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Przedstawiono w nim ranking dziesięciu najlepszych programów do planowania wydarzeń, oceniając, w jakim stopniu każdy z nich obsługuje poszczególne zadania związane z organizacją wydarzeń oraz gdzie kończą się jego możliwości.

Najlepszym oprogramowaniem do planowania wydarzeń dla zespołów wymagających intensywnej koordynacji jest ClickUp, Cvent – do konferencji korporacyjnych, Eventbrite – do sprzedaży biletów na imprezy publiczne, a Planning Pod – do zarządzania obiektami. Nie ma jednego uniwersalnego zwycięzcy, jest tylko rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej głównej luki operacyjnej. Gdy już ją zidentyfikujesz, wybór odpowiedniego narzędzia do planowania wydarzeń będzie łatwy.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do planowania wydarzeń?

W dobrym oprogramowaniu do planowania wydarzeń zwróć uwagę na pięć następujących cech: jasny podział odpowiedzialności za zadania, widoczność kalendarza, śledzenie dostawców i gości, przydatne funkcje automatyzacji oraz narzędzia dla uczestników, jeśli organizujesz wydarzenia publiczne.

Oto, na co warto zwrócić szczególną uwagę:

Odpowiedzialność za zadania: Każde zadanie ma wyznaczonego właściciela, dzięki czemu nic nie przepada między osobami

Widoczność kalendarza: widzisz osie czasu, terminy i statusy bez konieczności tworzenia dodatkowego raportu

Śledzenie dostawców i gości: dane dotyczące dostawców, sponsorów i listy gości są zgromadzone w jednym miejscu, a nie w rozproszonych arkuszach

Automatyzacja: Przypomnienia i aktualizacje statusu działają samodzielnie, dzięki czemu rutynowe zadania administracyjne nie pochłaniają już całego tygodnia pracy

Narzędzia dla uczestników: W przypadku wydarzeń płatnych lub publicznych masz również dostęp do funkcji rejestracji, sprzedaży biletów, odprawy oraz raportowania po wydarzeniu

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Najlepsze oprogramowanie do planowania wydarzeń w skrócie

Narzędzie Najlepsze do Wyróżniająca się funkcja Ceny* Gdzie kończą się jego możliwości Cvent Konferencje Enterprise i programy wymagające intensywnej rejestracji uczestników Sieć dostawców obejmująca ponad 340 000 obiektów z wbudowaną funkcją zapytań ofertowych (RFP) i rejestracją na miejscu Niestandardowe wyceny Niska łatwość obsługi; ustawienia zazwyczaj wymagają zaangażowania dedykowanego menedżera ds. operacji związanych z wydarzeniami Whova Angażowanie uczestników podczas konferencji i targów Kompleksowa aplikacja wydarzeniowa do nawiązywania kontaktów, zarządzania programem oraz pozyskiwania leadów od wystawców Niestandardowe wyceny Nadmiar powiadomień push, brak wbudowanych sal do spotkań w mniejszych grupach, brak możliwości wyszukiwania obiektów Eventbrite Publiczne wydarzenia biletowane i promocja Platforma Discovery marketplace eksponuje Twoje wydarzenie przed aktywnymi nabywcami biletów Bezpłatna publikacja; 3,7% + 1,79 USD za każdy sprzedany bilet + 2,9% opłaty manipulacyjnej Bez dostawców, budżetu ani śledzenia działań administracyjnych Planning Pod Obiekty, wesela i działalność związana z branżą hotelarską Pakiet narzędzi do obsługi obiektów: plany pięter, schematy rozmieszczenia miejsc oraz zamówienia bankietowe Niestandardowe wyceny Śledzenie zadań wydaje się uciążliwe dla menedżerów zarządzania projektami w firmach ClickUp Prowadzenie złożonych operacji związanych z wydarzeniami w jednym obszarze roboczym Zadania, dokumenty, kalendarze, formularze i automatyzacje w jednym miejscu Bezpłatne; płatne plany od 7 USD/użytkownik/miesiąc Brak wbudowanej funkcji sprzedaży biletów, strony rejestracji ani skanera do rejestracji uczestników Asana Planowanie z uwzględnieniem terminów i zależności Automatyczne przesuwanie terminów powoduje zmianę wszystkich połączonych zadań, gdy jedno z nich ulegnie opóźnieniu Free; pakiet Starter 13,49 USD, pakiet Advanced 30,49 USD/użytkownik/miesiąc Widok osi czasu dostępny wyłącznie w ramach płatnego planu; brak funkcji sprzedaży biletów monday.com Wizualne i konfigurowalne oprogramowanie do planowania wydarzeń W pełni konfigurowalne tablice oraz bezpłatne miejsca dla gości przeznaczone dla dostawców i sponsorów Free; Basic 12 USD, Standard 14 USD, Pro 24 USD/użytkownik/miesiąc Planuje wydarzenia, ale nie może ich przeprowadzić; limit 250 automatyzacji miesięcznie w planie Standard Trello Proste śledzenie zadań związanych z wydarzeniami Funkcja automatyzacji Butler jest dostępna we wszystkich planach, w tym w wersji Free Free; Standard 5 USD, Premium 10 USD, Enterprise 17,50 USD za użytkownika miesięcznie Brak wbudowanych pulpitów nawigacyjnych do zarządzania budżetami i obciążeniem pracą; słabe wsparcie dla złożonych osi czasu Basecamp Prosta współpraca zespołowa przy organizacji wydarzeń Wykresy Hill Charts pokazują, czy praca jest w fazie planowania, czy już w fazie realizacji Wersja Free; Pro – 15 USD/użytkownik/miesiąc, Pro Unlimited – 299 USD/miesiąc rozliczane rocznie Bez zależności, śledzenia czasu pracy ani planowania obciążenia Zoom Wydarzenia Wydarzenia wirtualne i webinaria Znany gościom interfejs wideo, z którego już potrafią korzystać Webinaria – 89 USD/miesiąc, Webinaria Plus – 99 USD/miesiąc, Wydarzenia – 149 USD/miesiąc Nie możesz drukować odznak ani prowadzić stoisk stacjonarnych

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, w jaki sposób w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Najlepsze oprogramowanie do planowania wydarzeń, które warto wypróbować

Na liście znalazło się dziesięć narzędzi: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp oraz Zoom Events.

Każde z nich obsługuje inny aspekt zarządzania i planowania wydarzeń, a w pozostałych obszarach ma pewne ograniczenia. Każda z poniższych propozycji została opisana w ten sam sposób: w czym jest najlepsza, gdzie ma słabe strony i dla kogo nie jest odpowiednia.

1. Cvent (Najlepsze rozwiązanie dla konferencji Enterprise i programów wymagających dużej liczby rejestracji)

Cvent to platforma do zarządzania wydarzeniami klasy korporacyjnej, stworzona z myślą o obsłudze całego cyklu życia wydarzenia — od pozyskiwania obiektów i rejestracji uczestników po angażowanie uczestników, wydawanie odznak oraz analizę danych po zakończeniu wydarzenia. Jest to jedna z najbardziej uznanych marek w branży, skierowana do dużych organizacji i stowarzyszeń. To narzędzie wybierane przez wyspecjalizowane zespoły eventowe zarządzające częstymi lub zakrojonymi na szeroką skalę konferencjami, targami i wydarzeniami korporacyjnymi.

Oprogramowanie to integruje się z Goldcastem do tworzenia klipów wideo opartych na AI, ON24 do organizacji webinarów oraz oferuje rozbudowaną integrację z systemami CRM i narzędziami marketingowymi, takimi jak Salesforce. Dzięki tym integracjom możesz przeprowadzić całe wydarzenie od początku do końca w jednym miejscu.

Platforma radzi sobie ze złożoną logistyką na miejscu lepiej niż większość podstawowych tablic projektowych. Możesz tworzyć strony rejestracyjne w pełni dostosowane do wizerunku marki oraz wdrażać aplikację mobilną Attendee Hub. Posiada również wbudowaną sieć dostawców obejmującą ponad 340 000 obiektów. Oznacza to, że możesz wysyłać zapytania ofertowe i rezerwować przestrzenie bezpośrednio za pośrednictwem oprogramowania. Cvent to najlepszy wybór dla zespołów, które żyją wydarzeniami i potrzebują raczej wszechstronności niż prostoty.

Najważniejsze funkcje i zalety

Sieć dostawców Cvent: wyszukuj obiekty i zarządzaj zapytaniami ofertowymi w obiektach na całym świecie

Rejestracja po przybyciu: Wykorzystaj kioski do rejestracji na miejscu oraz drukowanie odznak w czasie rzeczywistym, aby skrócić długie kolejki

Hub dla uczestników: Zapewnij gościom aplikację mobilną z niestandardowym brandingiem oraz szczegółowe śledzenie danych po wydarzeniu dla kadry kierowniczej

Ceny

Niestandardowe wyceny

Oceny

G2: 4,3/5 (ponad 4 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Wady Cvent: Oprogramowanie ma niską ocenę pod względem łatwości obsługi. Prawidłowe ustawienie zazwyczaj wymaga zaangażowania dedykowanego menedżera ds. obsługi wydarzeń. Pomiń Cvent, jeśli: organizujesz pojedyncze, niewielkie wydarzenie lub szukasz prostego rozwiązania. Jednak w przypadku korporacyjnych programów eventowych niewiele platform dorównuje mu pod względem wszechstronności. Narzędzia takie jak Whova czy Eventbrite zapewnią Ci podstawowe funkcje związane z obsługą uczestników, których potrzebujesz, bez dużych kosztów związanych z obsługą korporacyjną.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Cvent?

Zobacz, co recenzent serwisu G2 sądzi o Cvent:

Ta platforma pozwoliła mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, przejście z Attendee Hub było łatwe i korzystam z niej co miesiąc zgodnie z harmonogramem moich webinarów. Ich wsparcie techniczne jest zawsze dostępne i w razie potrzeby udziela doskonałych wskazówek w odpowiedzi na moje pytania. Nasza integracja z Salesforce działa bez zarzutu podczas rejestracji uczestników wydarzeń.

Ta platforma pozwoliła mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, przejście z Attendee Hub było łatwe i korzystam z niej co miesiąc zgodnie z harmonogramem moich webinarów. Ich wsparcie techniczne jest zawsze dostępne i w razie potrzeby udziela doskonałych wskazówek w odpowiedzi na moje pytania. Nasza integracja z Salesforce działa bez zarzutu podczas rejestracji uczestników wydarzeń.

Jeśli działasz w branży organizacji wydarzeń, masz w czym wybierać. Przewiduje się, że globalny rynek oprogramowania do zarządzania wydarzeniami wzrośnie do 39,6 mld dolarów do 2030 r., przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 13,2%, a wartość całej branży osiągnie wówczas aż 3,4 bln dolarów.

2. Whova (Najlepsze rozwiązanie do angażowania uczestników podczas konferencji i targów)

Whova to platforma do zarządzania wydarzeniami i angażowania uczestników, znana przede wszystkim ze swojej wysoko ocenianej aplikacji eventowej. Skupia się na nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami, programach wydarzeń oraz angażowaniu uczestników podczas konferencji i wydarzeń branżowych.

Whova stawia doświadczenie uczestników ponad wewnętrzne śledzenie danych, a wszystko odbywa się za pośrednictwem aplikacji: program, profile prelegentów, ankiety na żywo, wiadomości i tablice społecznościowe. W przypadku konferencji i targów, na które ludzie przychodzą, aby nawiązywać spotkania, takie podejście się opłaca.

Whova sprawdza się również podczas targów, zwłaszcza gdy ważne jest pozyskiwanie kontaktów przez wystawców. Wystawcy skanują odznaki za pomocą kodu QR i na miejscu zbierają dane kontaktowe osób odwiedzających stoisko. W porównaniu z Cvent, Whova jest łatwiejsza w konfiguracji i tańsza, choć nie oferuje tak zaawansowanych funkcji wyszukiwania obiektów. To solidny wybór zarówno dla wydarzeń stacjonarnych, wirtualnych, jak i hybrydowych.

Najważniejsze funkcje i zalety

Aplikacja wydarzeniowa zorientowana na gości: Zapewnij uczestnikom dostęp do funkcji nawiązywania kontaktów, tablic społecznościowych i czatu na żywo

Narzędzia do organizacji wydarzeń akademickich : Zarządzaj rejestracją, stroną internetową, odznakami i przesłanymi streszczeniami w jednym miejscu

Pozyskiwanie kontaktów wystawców: Pozwól sponsorom skanować odznaki i udowodnić, że inwestycja się opłaca

Ceny

Niestandardowe wyceny

Oceny

G2: 4,8/5 (ponad 1 800 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2 300 recenzji)

Wady Whova: Organizatorzy często narzekają na nadmiar automatycznych powiadomień push, które zalewają ich gości. Pulpit nawigacyjny jest przepełniony funkcjami, co wymaga dodatkowego czasu na szkolenie, a narzędzia do wirtualnej transmisji nie oferują wbudowanych sal do spotkań w mniejszych grupach. Nie wybieraj Whova, jeśli: Organizujesz niewielkie spotkanie dla mniej niż 100 osób, w przypadku którego ponoszenie opłat za aplikację na poziomie oprogramowania konferencyjnego nie ma sensu finansowego. Powinieneś również zrezygnować z tego rozwiązania, jeśli Twój projekt wymaga pozyskiwania obiektów oraz szczegółowej kontroli finansowej.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Whova?

Oto, co recenzent serwisu G2 sądzi o Whova:

Możliwość tworzenia własnego programu; funkcja skanowania kodów QR uczestników w celu zebrania danych kontaktowych, sekcja na notatki, szczegółowy program z przeglądem tematów, informacje o salach połączone z mapą. Podoba mi się również spotkanie społeczności, które pozwala na udostępnianie nowych połączeń. Doceniam to, że informacje są dostępne w aplikacji nawet po zakończeniu wydarzenia.

Możliwość tworzenia własnego programu; funkcja skanowania kodów QR uczestników w celu zebrania danych kontaktowych, sekcja na notatki, szczegółowy program z przeglądem tematów, informacje o salach połączone z mapą. Podoba mi się również spotkanie społeczności, które pozwala na udostępnianie połączeń. Doceniam to, że informacje są dostępne w aplikacji nawet po zakończeniu wydarzenia.

3. Eventbrite (najlepsze rozwiązanie do publicznych wydarzeń biletowanych i promocji)

Wybierz Eventbrite, aby sprzedawać bilety publiczności. Działa on jako funkcja odkrywcza, eksponując Twoje wydarzenie przed odbiorcami aktywnie poszukującymi nowych wrażeń. W rzeczywistości Eventbrite jest prawdopodobnie najbardziej znaną marką w dziedzinie samoobsługowej sprzedaży biletów na wydarzenia, łączącą organizatorów z wbudowaną platformą handlową, na której znajdują się miliony unikalnych nabywców. Został stworzony specjalnie z myślą o wydarzeniach publicznych, skierowanych do konsumentów, gdzie odkrywalność i szybka sprzedaż biletów mają większe znaczenie niż skomplikowana logistyka.

Opublikowanie strony wydarzenia wymaga zaledwie kilku minut ustawień i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. Możesz uruchomić stronę w ciągu kilku minut i od razu korzystać z narzędzi do realizacji płatności, skanowania biletów przy wejściu oraz wysyłania wiadomości e-mail. Eventbrite umożliwia również publikowanie bezpłatnych wydarzeń bez żadnych opłat za korzystanie z platformy, a także organizowanie wydarzeń płatnych z biletami o różnych poziomach cenowych, kodami promocyjnymi i rezerwacją miejsc, gdy tylko tego potrzebujesz.

Eventbrite integruje się również z Facebookiem, dzięki czemu uczestnicy mogą wyszukiwać wydarzenia i kupować bilety bez opuszczania platformy. Aplikacja dla organizatorów oferuje również wsparcie dla niezawodnej rejestracji za pomocą kodów QR przy wejściu.

Najważniejsze funkcje i zalety

Platforma Discovery: Dotrzyj do osób, które już szukają informacji, dzięki czemu sprzedasz bilety bez ponoszenia kosztów reklamy

Usprawniony proces płatności: W ciągu kilku minut uruchom sprawdzoną stronę płatności dostosowaną do urządzeń mobilnych

Skanowanie w terenie: Szybko wpuszczaj gości przy wejściu za pomocą natywnej aplikacji do skanowania na smartfonie

Ceny

Bezpłatne wydarzenia

Bilety płatne: 3,7% + 1,79 USD opłaty serwisowej za bilet

Obsługa płatności: 2,9% od każdego zamówienia

Oceny

G2: 4,3/5 (ponad 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5 700 recenzji)

W czym Eventbrite ma braki: Obsługa administracyjna nie należy do jego zadań. Nie przeprowadza śledzenia umów z dostawcami, obciążenia pracą zespołu ani zatwierdzeń budżetowych, więc planowanie przed wydarzeniem musisz przeprowadzić gdzie indziej. Pomiń Eventbrite, jeśli: organizujesz prywatne spotkania, szkolenia wewnętrzne lub wydarzenia tylko dla zaproszonych osób. Prywatne narzędzie do rejestracji zapewnia większą kontrolę bez opłat platformowych.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Eventbrite?

Recenzent serwisu G2 udostępnił swoje wrażenia z korzystania z Eventbrite:

Możliwość dostosowania stron wydarzeń oraz łatwość ich tworzenia sprawia, że wyglądają one profesjonalnie, a dzięki wielofunkcyjnym stronom wydarzeń możemy wywrzeć dobre pierwsze wrażenie nawet bez pomocy profesjonalnego projektanta. Zintegrowane funkcje promocyjne oraz opcje udostępniania w mediach społecznościowych również okazały się korzystnym dodatkiem, ponieważ pomogły nam dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i promować sprzedaż biletów przy minimalnym wysiłku i bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów marketingowych.

Możliwość dostosowywania stron wydarzeń oraz łatwość ich tworzenia sprawia, że wyglądają one profesjonalnie, a dzięki wielofunkcyjnym stronom wydarzeń możemy wywrzeć dobre pierwsze wrażenie nawet bez pomocy profesjonalnego projektanta. Zintegrowane funkcje promocyjne oraz opcje udostępniania w mediach społecznościowych również okazały się korzystnym dodatkiem, ponieważ pomogły nam dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i promować sprzedaż biletów przy minimalnym wysiłku i bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów marketingowych.

4. Planning Pod (Najlepsze rozwiązanie dla obiektów, wesel i działalności z branży hotelarskiej)

Planning Pod został stworzony przede wszystkim z myślą o obiektach oraz profesjonalnych organizatorach wydarzeń i podmiotach z branży hotelarskiej, łącząc w jednym systemie funkcje pozyskiwania potencjalnych klientów, kalendarza rezerwacji, planów pięter, ofert, umów, płatności oraz raportowania.

Obiekty eventowe i firmy ślubne działają inaczej niż zespoły programistyczne, a Planning Pod jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Pozwala zarządzać obiektem jak firmą. Ponieważ potencjalni klienci, kalendarz rezerwacji i podpisane umowy znajdują się w jednym pliku, proces sprzedaży pozostaje powiązany z kalendarzem wydarzeń.

Planning Pod oferuje rozbudowany, zintegrowany zestaw narzędzi (ponad 40 narzędzi), który zastępuje całą gamę oddzielnych aplikacji. Możesz rysować plany pomieszczeń, ustawiać rozkłady miejsc oraz drukować zlecenia na wydarzenia dla personelu kuchennego i obsługującego salę. Potencjalni klienci napływają z serwisów The Knot i WeddingWire, a faktury synchronizują się z QuickBooks, dzięki czemu cała działalność związana z rezerwacjami odbywa się w jednym miejscu.

Najważniejsze funkcje i zalety

Stała subskrypcja: brak opłat za poszczególne bilety, a do tego wbudowana obsługa płatności i spersonalizowane portale dla klientów

Obsługa klienta: Wielu użytkowników chwali zespół wsparcia Planning Pod oraz jego szybką reakcję na prośby o nowe funkcje

Zintegrowana dokumentacja sprzedaży: przechowuj oferty, umowy i faktury w jednym miejscu dla każdej rezerwacji

Markowe portale dla klientów: Umożliwiaj klientom przeglądanie układów, podpisywanie dokumentów i dokonywanie płatności w jednym miejscu

Ceny

Niestandardowe wyceny

Oceny

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

W czym Planning Pod ma swoje słabe strony: Produkt i wsparcie techniczne są wyraźnie ukierunkowane na branżę hotelarską. To właśnie ta specjalizacja stanowi o sile rozwiązania, jednak menedżerowie zarządzania projektami korporacyjnymi uważają, że śledzenie zadań jest w nim zbyt skomplikowane. Pomiń Planning Pod, jeśli: Organizujesz wewnętrzne wydarzenia firmowe lub kampanie marketingowe. Elastyczne narzędzie do pracy zapewnia tym zespołom większą swobodę działania.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Planning Pod?

Zobacz, jak firma Planning Pod potraktowała recenzenta serwisu Capterra, który nie zajmuje się planowaniem wydarzeń:

Nie jestem organizatorem wydarzeń, a dzięki Planning Pod planowanie, organizacja i realizacja profesjonalnej konferencji dla ponad 150 uczestników stały się absurdalnie PROSTE! Rejestracja i sprzedaż biletów, budżetowanie, fakturowanie, umowy, komunikacja e-mailowa, generowanie szablonów, lista uczestników, plan sali, listy zadań z możliwością przypisywania osób i przesyłania dokumentów, program wydarzenia, strona internetowa, zbieranie ankiet… Nie potrafię odpowiednio wyrazić, jak wielkim wybawieniem jest Planning Pod dla komitetu konferencyjnego mojej organizacji non-profit, opartej na wolontariacie!!!

Nie jestem organizatorem wydarzeń, a dzięki Planning Pod planowanie, organizacja i realizacja profesjonalnej konferencji dla ponad 150 uczestników stały się absurdalnie PROSTE! Rejestracja i sprzedaż biletów, budżetowanie, fakturowanie, umowy, komunikacja e-mailowa, generowanie szablonów, lista uczestników, plan sali, listy zadań z możliwością przypisywania osób i przesyłania dokumentów, program wydarzenia, strona internetowa, zbieranie ankiet… Nie potrafię odpowiednio wyrazić, jak wielkim wybawieniem jest Planning Pod dla komitetu konferencyjnego mojej organizacji non-profit, opartej na wolontariacie!!!

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5. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie do prowadzenia złożonych operacji związanych z wydarzeniami w jednym obszarze roboczym)

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj swoimi wydarzeniami od początku do końca w ClickUp

ClickUp najlepiej sprawdza się jako hub planowania i koordynacji wydarzeń. To właśnie tam wszystko układa się w całość, zanim ktokolwiek przekroczy próg — harmonogram, lista dostawców, budżet, przekazywanie zadań między działami marketingu, logistyki i produkcji. Wszystko to w jednym obszarze roboczym, zamiast rozrzucone po arkuszach kalkulacyjnych i wątkach e-mailowych.

Każde zadanie może zawierać pola niestandardowe dotyczące pozycji budżetowych, statusu umów z dostawcami, dat potwierdzenia udziału prelegentów lub liczby osób na liście gości. W ten sposób pojedynczy widok tablicowy lub tabelaryczny pełni jednocześnie funkcję narzędzia do śledzenia wydarzenia, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowego arkusza kalkulacyjnego.

Przełącz się do widoku Gantta, a zobaczysz pełną oś czasu produkcji wraz z zależnościami; przełącz się do widoku kalendarza, a zobaczysz, co jest do zrobienia w tym tygodniu. Te same dane bazowe, tylko inna perspektywa.

Formularze ClickUp rejestrują zgłoszenia i kierują je bezpośrednio do Twojego procesu, z już ustalonym odpowiednią osobą przypisaną, statusem i terminem realizacji. Od tego momentu rutynowe czynności przejmują automatyzacje ClickUp: przypisują zadania na nowo w przypadku zmiany statusu lub przenoszą zakończone zgłoszenie do kolejnego etapu bez konieczności klikania jakiegokolwiek przycisku.

Najważniejsze funkcje i zalety

Analizy w czasie rzeczywistym: Stwórz niestandardowy Stwórz niestandardowy pulpit nawigacyjny ClickUp , który wizualizuje wykorzystanie budżetu, wskaźniki realizacji zadań oraz status dostawców w ramach aktywnych wydarzeń

Automatyzacja dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji: Twórz kontekstowe opisy wydarzeń i generuj elementy do wykonania po wydarzeniu za pomocą Twórz kontekstowe opisy wydarzeń i generuj elementy do wykonania po wydarzeniu za pomocą ClickUp Brain

Dokumenty osadzone w cyklu pracy: Załączaj notatki dotyczące przebiegu wydarzenia, briefy kreatywne i podsumowania po wydarzeniu bezpośrednio do zadań, których wspierają, korzystając z Załączaj notatki dotyczące przebiegu wydarzenia, briefy kreatywne i podsumowania po wydarzeniu bezpośrednio do zadań, których wspierają, korzystając z ClickUp Docs

Ceny

Oceny

G2 : 4,6/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 400 recenzji)

W czym ClickUp ma braki: Brakuje wbudowanego modułu sprzedaży biletów, narzędzia do tworzenia stron rejestracyjnych oraz skanera do rejestracji uczestników. Zespoły organizujące duże wydarzenia publiczne nadal potrzebują dedykowanego rozwiązania do obsługi gości. Pomiń ClickUp, jeśli: Sprzedajesz tysiące biletów dla publiczności i potrzebujesz przede wszystkim funkcji wyszukiwania na platformach sprzedażowych lub drukowania odznak na miejscu. W takich przypadkach zacznij od Eventbrite lub Cvent, a koordynację zaplecza organizacyjnego prowadź równolegle w ClickUp.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Posłuchaj opinii menedżera ds. wydarzeń na temat ClickUp zamieszczonej na platformie G2:

Korzystam z ClickUp do zarządzania wydarzeniami – pomaga mi to zarządzać własną listą zadań, jednocześnie śledząc, nad czym pracuje mój zespół. ClickUp przełamuje bariery komunikacyjne, pozwalając mi śledzić postępy w projektach i problemy zespołu bez konieczności uczestniczenia w spotkaniach. Karta „Moje zadania” jest niezbędna do zarządzania moimi codziennymi zadaniami i monitorowania obszarów, w których mam zaległości. Funkcja Skrzynki odbiorczej jest dla mnie niezwykle pomocna w porządkowaniu wiadomości i śledzeniu zadań, które obserwuję, bez zaśmiecania mojej listy „Moje zadania”.

Korzystam z ClickUp do zarządzania wydarzeniami – pomaga mi to zarządzać moją listą zadań, a jednocześnie śledzić, nad czym pracuje mój zespół. ClickUp przełamuje bariery komunikacyjne, pozwalając mi śledzić postępy w projektach i problemy zespołu bez konieczności uczestniczenia w spotkaniach. Karta „Moje zadania” jest niezbędna do zarządzania moimi codziennymi zadaniami i monitorowania obszarów, w których mam zaległości. Funkcja skrzynki odbiorczej jest dla mnie niezwykle pomocna w porządkowaniu wiadomości i śledzeniu zadań, które obserwuję, bez zaśmiecania mojej listy „Moje zadania”.

Convene, klient ClickUp, opisuje, w jaki sposób wykorzystuje ClickUp do zarządzania wszystkimi elementami wydarzenia, od sprzętu audiowizualnego, przez catering, po obsługę.

6. Asana (najlepsze rozwiązanie do planowania wydarzeń z uwzględnieniem terminów i zależności)

Asana, podobnie jak ClickUp, to platforma do zarządzania pracą, która nie jest przeznaczona wyłącznie do obsługi wydarzeń, ale jest powszechnie wykorzystywana do zarządzania projektami związanymi z wydarzeniami: zadaniami, harmonogramami, właścicielami oraz koordynacją między zespołami.

Asana została stworzona z myślą o napiętych, wzajemnie powiązanych harmonogramach wydarzeń. Jej główną zaletą jest automatyczne przesuwanie terminów. Jeśli dostawca nie dotrzyma terminu, Asana automatycznie przesuwa w czasie każde zadanie powiązane z tym dostawcą. Dzięki temu nie musisz ręcznie zmieniać dziesiątek terminów w kalendarzu.

W porównaniu z monday.com Asana oferuje bardziej funkcjonalny bezpłatny plan, który pozwala przetestować podstawowe funkcje zarządzania zadaniami przed przejściem na wyższy plan. Ponadto nowa sztuczna inteligencja analizuje dane historyczne Twojego zespołu, aby wskazać projekty, które mają opóźnienia w stosunku do harmonogramu. Dostępne jest również narzędzie do zatwierdzania, dzięki czemu Twój zespół może dodać oznakowanie wydarzenia do zadania i zatwierdzić je bez konieczności wysyłania e-maili.

Najważniejsze funkcje i zalety

Automatyczne przesuwanie terminów: Zmień jeden termin, a wszystkie połączone zadania zostaną przesunięte wraz z nim

Prognostyczne wykrywanie ryzyka: przeanalizuj dane z poprzednich wydarzeń, aby oszacować potencjalne wąskie gardła w nadchodzących projektach

Zatwierdzanie materiałów w aplikacji: przeglądaj, komentuj i zatwierdzaj materiały kreatywne związane z wydarzeniem bezpośrednio w wątku zadania

Ceny

Wersja osobista: Free

Pakiet podstawowy: 13,49 USD/miesiąc/użytkownik

Wersja zaawansowana : 30,49 USD/miesiąc/użytkownik

Kategoria Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Wady Asany: Model cenowy nie sprzyja rozwijającym się zespołom. Aby uzyskać dostęp do widoku osi czasu, musisz wykupić plan Starter. Do śledzenia celów i portfeli obejmujących wiele wydarzeń potrzebny jest natomiast plan Advanced. Brakuje również natywnych funkcji związanych z wydarzeniami (rejestracja, sprzedaż biletów, zarządzanie uczestnikami), więc konieczne będzie połączenie Asany z dedykowanym narzędziem. Nie wybieraj Asany, jeśli: Prowadzisz duży zespół z ograniczonym budżetem, a Monday.com zapewnia większą wartość za każdą zainwestowaną złotówkę. Ponadto Asana nie umożliwia skanowania biletów przy wejściu.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Recenzent serwisu G2 udostępnia swoje przemyślenia na temat Asany:

Nie wiem, jak ktokolwiek może pracować bez Asany. Uwielbiam tę platformę za możliwość współpracy – przypisywanie zadań wielu współpracownikom jednocześnie, organizację projektów, wykorzystanie jej do planowania wydarzeń oraz szablony. Korzystam z niej codziennie i bez niej mój dzień w pracy byłby nieproduktywny.

Nie wiem, jak ktokolwiek może pracować bez Asany. Uwielbiam tę platformę za możliwość współpracy – przydzielanie zadań wielu współpracownikom jednocześnie, organizację projektów, wykorzystanie jej do planowania wydarzeń oraz szablony. Korzystam z niej codziennie i bez niej mój dzień w pracy byłby nieproduktywny.

7. monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego i konfigurowalnego planowania wydarzeń)

monday.com, podobnie jak ClickUp i Asana, pełni rolę narzędzia koordynacyjnego i hubu logistycznego, a nie platformy rejestracyjnej. Jest to elastyczny „system operacyjny do pracy”, którego można używać do planowania i śledzenia logistyki wydarzeń, takiej jak dostawcy, budżety, harmonogramy i zadania.

Wysoce wizualne, konfigurowalne tablice serwisu monday.com są idealnym rozwiązaniem, jeśli preferujesz pracę z arkuszy kalkulacyjnych oznaczonych kolorami, osiami czasu i wizualnymi pulpitami nawigacyjnymi. Pozwalają one stworzyć obszar roboczy wydarzenia od podstaw. Możesz prowadzić śledzenie wszystkich działań — od zatwierdzania budżetu po to, którzy dostawcy blokują poszczególne zadania — dokładnie tak, jak chcesz.

Nowa funkcja Digital Workforce wykorzystuje inteligentnych agentów do automatycznego sortowania przychodzących zgłoszeń i równoważenia obciążenia pracą Twojego zespołu w miarę zapełniania się kalendarza wydarzeń. Co jest największą zaletą dla organizatorów wydarzeń? Nie musisz płacić za licencje dla klientów. Możesz zaprosić dostawców, sponsorów i interesariuszy bezpośrednio do swojego projektu jako bezpłatnych gości.

Najważniejsze funkcje i zalety

Możliwości dostosowywania tablic: Łącz pola niestandardowe z widokami Kanban, kalendarza, osi czasu i mapy

Bezpłatna współpraca zewnętrzna: Zapraszaj klientów i sponsorów do obszaru roboczego bez konieczności kupowania dodatkowych licencji

Podsumowania wielu projektów: Twórz główne pulpity nawigacyjne do śledzenia terminów i postępów w ramach kilku wydarzeń jednocześnie

Ceny

Free

Pakiet podstawowy: 12 USD/miesiąc/użytkownik

Standard: 14 USD/miesiąc/użytkownik

Pro: 24 USD/miesiąc/użytkownik

Kategoria Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny

G2: 4,7/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5 900 recenzji)

Wady serwisu monday.com: Umożliwia on planowanie wydarzeń, ale nie obsługuje ich na bieżąco, więc do rejestracji i odprawy uczestników potrzebne jest inne oprogramowanie. Plan Standard ogranicza również liczbę automatyzacji do 250 miesięcznie, co łatwo przekroczyć w najbardziej intensywnym tygodniu. Pomiń Monday.com, jeśli: Twój zespół składa się z dwóch lub trzech osób, ponieważ minimalna liczba trzech licencji oznacza, że płacisz za niewykorzystane przestrzenie. Do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników lepiej nadają się Eventbrite lub Cvent.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o monday.com?

Dowiedz się więcej o ustawieniach serwisu monday.com od tego recenzenta serwisu G2:

Konfiguracja była prosta, a oprogramowanie pomogło nam sklasyfikować zgłoszenia dotyczące wydarzeń według głównych obszarów, co pozwoliło nam utrzymać porządek w wydarzeniach i usprawnić planowanie. Jeśli chodzi o obsługę techniczną, oprogramowanie ogranicza liczbę zgłoszeń i spotkań w korytarzach, a jednocześnie ułatwia śledzenie zgłoszeń i ich realizacji.

Konfiguracja była prosta, a oprogramowanie pomogło nam sklasyfikować zgłoszenia dotyczące wydarzeń według głównych obszarów, co pozwoliło nam utrzymać porządek w wydarzeniach i usprawnić planowanie. Jeśli chodzi o obsługę techniczną, oprogramowanie ogranicza liczbę zgłoszeń i spotkań w korytarzach, a jednocześnie ułatwia śledzenie zgłoszeń i ich zakończenia.

8. Trello (najlepsze do prostego śledzenia zadań związanych z wydarzeniami)

Trello stawia na prostotę dzięki tablicom, listom i kartom, które idealnie sprawdzają się przy wydarzeniach na mniejszą skalę. Twój zespół opanuje obsługę programu w ciągu kilku minut, co minimalizuje nakład pracy związany z wdrażaniem wolontariuszy i pracowników tymczasowych. Wpisujesz zadanie na kartę, przeciągasz ją w miarę postępu prac, a wszyscy widzą, kto jest odpowiedzialny za daną sprawę.

We wszystkich planach dostępna jest wbudowana funkcja o nazwie Butler. Wystarczy skonfigurować ją raz, a następnie automatycznie wysyła przypomnienia o terminach lub aktualizuje statusy kart. Eliminuje to powtarzające się zadania administracyjne.

A jeśli potrzebujesz większej złożoności, dodatki Power-Ups w elastyczny sposób zapewniają integracje i dodatkowe funkcje.

Najważniejsze funkcje i zalety

Wizualne tablice kanbanowe: Dzięki nim członkowie zespołu mogą jednym spojrzeniem sprawdzić status każdego zadania związanego z wydarzeniem

Automatyzacja funkcji asystenta: Obsługuje aktualizacje zadań i przypomnienia o terminach we wszystkich planach

Inteligencja Atlassian: Oczyść tekst i wyodrębnij bezpośrednie elementy działania z opisów kart

Ceny

Free

Standard: 5 USD/miesiąc/użytkownik

Wersja Premium: 10 USD/miesiąc/użytkownik

Pakiet Enterprise: 17,50 USD/miesiąc/użytkownik

Oceny

G2: 4,4/5 (ponad 13 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 500 recenzji)

Wady Trello: Brakuje mu wbudowanych pulpitów nawigacyjnych do śledzenia budżetów dużych wydarzeń lub zarządzania ogólnym obciążeniem pracą zespołu. Śledzenie złożonych osi czasu projektów, w których opóźnienie jednego dostawcy może zniweczyć cały plan, jest bardzo trudne na płaskim układzie tablicy. Pomiń Trello, jeśli: Organizujesz dużą, kilkudniową konferencję ze skomplikowanym harmonogramem dostawców. W przypadku takich projektów przyda Ci się narzędzie do śledzenia zadań, takie jak ClickUp, Asana lub monday.com.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Zobacz, co recenzent serwisu G2 ceni w Trello:

W Trello najbardziej podoba mi się to, jak niezwykle proste jest przekształcenie chaotycznego planowania wydarzeń — takiego jak koordynowanie harmonogramów prelegentów, listy sponsorów i listy kontrolne uczestników konferencji — w wizualne tablice z kartami typu „przeciągnij i upuść”, które każdy członek zespołu może zrozumieć na pierwszy rzut oka.

W Trello najbardziej podoba mi się to, jak niezwykle proste jest przekształcenie chaotycznego planowania wydarzeń — takiego jak koordynowanie harmonogramów prelegentów, listy sponsorów i listy kontrolne uczestników konferencji — w wizualne tablice z kartami typu „przeciągnij i upuść”, które każdy członek zespołu może zrozumieć na pierwszy rzut oka.

9. Basecamp (Najlepsze rozwiązanie do prostej współpracy zespołowej przy organizacji wydarzeń)

Basecamp stawia na prostotę, co jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych zespołów współpracujących przy planowaniu wydarzeń. Wiadomości, harmonogramy, pliki i listy zadań znajdują się w jednym miejscu, co odpowiada zespołom, dla których ważniejsza jest jasna komunikacja niż tworzenie skomplikowanych systemów. Do każdego projektu możesz bezpłatnie zaprosić klientów, wykonawców, dostawców i sponsorów, a stała cena pozostaje niezmienna nawet w miarę rozwoju Twojej firmy.

Do śledzenia postępów wykorzystuje wykresy Hill Charts. Dzięki nim na pierwszy rzut oka widać, czy dane zadanie jest nadal w fazie analizy, czy też zbliża się do zakończenia. W porównaniu z Trello oferuje lepsze funkcje komunikacyjne, ale mniej opcji rozmieszczenia zadań.

Najważniejsze funkcje i zalety

Zunifikowane środowisko pracy: Przechowuj wiadomości dotyczące wydarzeń, kalendarze i zadania w jednym panelu kontrolnym

Włączony dostęp dla gości: Zaproś zewnętrznych dostawców i klientów do projektu bez konieczności kupowania dodatkowych licencji

Śledzenie postępów: Skorzystaj z wykresów Hill Charts, aby pokazać, czy zadania są w trakcie opracowywania, czy też są już aktywnie realizowane

Ceny

Free

Pro: 15 USD/miesiąc/użytkownik

Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny

G2: 4,1/5 (ponad 5 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

W czym Basecamp ma braki: Nie zapewnia struktury niezbędnej przy organizacji złożonych wydarzeń – brakuje mapowania zależności, śledzenia czasu ani planowania obciążenia. Luźne ustawienia utrudniają również późniejszy eksport danych w uporządkowanej formie. Pomiń Basecamp, jeśli: Twoje wydarzenie opiera się na połączonych osiach czasu i szczegółowych raportach. ClickUp lub monday.com zapewniają taką szczegółowość.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Basecamp?

Posłuchaj, co recenzent serwisu G2 ma do powiedzenia na temat Basecamp:

Najbardziej podoba mi się w Basecamp to, że sprawił, iż złożone, powtarzalne zadania stały się łatwiejsze do opanowania — bez zamieniania samego narzędzia w drugą pracę (bo nikt nie ma na to czasu). Był on przystępny cenowo dla naszego ograniczonego budżetu działu. Działał jako samodzielne rozwiązanie dla naszego działu, ale można go było łatwo zintegrować z naszymi różnymi zespołami zajmującymi się wydarzeniami i projektami.

Najbardziej podoba mi się w Basecamp to, że sprawił, iż złożone, powtarzalne zadania stały się łatwiejsze do opanowania — bez zamieniania samego narzędzia w drugą pracę (bo nikt nie ma na to czasu). Był przystępny cenowo dla naszego ograniczonego budżetu działu. Działał jako samodzielne rozwiązanie dla naszego działu, ale łatwo zintegrował się z naszymi różnymi zespołami ds. wydarzeń i projektów.

10. Zoom Events (najlepsze rozwiązanie do wydarzeń wirtualnych i webinarów)

za pośrednictwem Zoom Wydarzeń

Zoom Events to kompleksowa platforma Zoom do organizacji wydarzeń wirtualnych i hybrydowych, oparta na infrastrukturze wideo, którą większość zespołów już dobrze zna. Obsługuje wielodniowe konferencje i szczyty, zapewniając rejestrację, sprzedaż biletów, programy obejmujące wiele sesji, różne ścieżki tematyczne oraz możliwości nawiązywania kontaktów, wykraczając znacznie poza ramy pojedynczego webinarium.

Zoom oferuje obecnie pakiet „Zoom Events and Webinars”, w którym opcja „Webinars” stanowi lżejszy wariant przeznaczony do prostych transmisji, a opcja „Events” służy do bardziej złożonych wydarzeń. Uczestnicy wiedzą, jak dołączyć do rozmowy i gdzie znajduje się przycisk wyciszenia, dzięki czemu w dniu wydarzenia nie ma paniki związanej z obsługą techniczną. To sprawia, że jest to bezpieczny wybór na warsztaty online, szczyty i webinaria.

To jednak coś więcej niż tylko prowadzenie rozmowy. Tworzysz hub dla wielodniowego programu, otwierasz czat do nawiązywania kontaktów i prowadzisz sesje pytań i odpowiedzi na żywo – oczywiście wszystko w formie wirtualnej. Oprogramowanie wykonuje również przejrzyste procesy raportowania dotyczące sprzedaży biletów i frekwencji, dzięki czemu po zakończeniu transmisji możesz sprawdzić, co się sprawdziło.

Najważniejsze funkcje i zalety

Wysoka niezawodność: Niezawodne, wysokiej jakości transmisje strumieniowe oparte na znanym interfejsie Zoom i podstawowej technologii wideo

Hubs obsługi wielu sesji: Śledź złożone, wielodniowe programy cyfrowe i serie wydarzeń online za pośrednictwem jednej strony logowania

Narzędzia do angażowania uczestników: Zachęcaj uczestników online do rozmów pomiędzy głównymi prezentacjami, korzystając z czatów i ankiet na żywo

Ceny

Webinaria: 89 USD miesięcznie (minimum 300 uczestników)

Webinars Plus: 99 USD miesięcznie (minimum 100 uczestników)

Wydarzenia: 149 USD miesięcznie (minimum 100 uczestników)

Oceny

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5 900 recenzji)

Wady Zoom Events: Świetnie sprawdza się na ekranach, ale nie radzi sobie na terenie targów. Nie umożliwia drukowania odznak ani obsługi stoisk fizycznych, a wsparcie techniczne może być utrudnione. Niektórzy użytkownicy uważają, że jest drogi, oferuje ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania i skomplikowane ustawienia w przypadku większych wydarzeń. Nie wybieraj Zoom Events, jeśli: Twoje wydarzenie ma część stacjonarną z stoiskami lub odznakami. Zadanie to lepiej sprawdzi się w narzędziach stworzonych z myślą o obiektach, takich jak Whova czy Cvent.

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoom Events?

Posłuchaj opinii recenzenta serwisu G2 na temat wydarzeń Zoom:

Organizuję wydarzenia dla wolontariuszy, korzystając z Zoom Events i Webinars, i bardzo podoba mi się możliwość kontrolowania dostępu w przypadku dużych grup. Szczególnie cenię sobie takie funkcje, jak wyróżnianie prelegentów i wyciszanie uczestników, które pomagają w płynnym prowadzeniu wydarzenia. Możliwość łatwego organizowania wydarzeń i korzystania z konkretnych funkcji, takich jak wyróżnianie prelegentów, wyróżnia się na tle innych rozwiązań, ponieważ pozwala mi skutecznie skupiać uwagę uczestników. Ustawienie było proste, co również stanowi duży plus.

Organizuję wydarzenia dla wolontariuszy, korzystając z Zoom Events i Webinars, i bardzo podoba mi się możliwość kontrolowania dostępu w dużych grupach. Szczególnie cenię sobie takie funkcje, jak wyróżnianie prelegentów i wyciszanie uczestników, które pomagają w płynnym prowadzeniu wydarzenia. Możliwość łatwego organizowania wydarzeń i korzystania z konkretnych funkcji, takich jak wyróżnianie prelegentów, jest wyjątkowa, ponieważ pozwala mi skutecznie skupiać uwagę uczestników. Ustawienie było proste, co również stanowi duży plus.

Które narzędzie do planowania wydarzeń pasuje do danego zespołu?

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od zadania, które chcesz zrealizować. Wybierz ClickUp, Asana lub monday.com do koordynacji wewnętrznej. Wybierz Eventbrite, Whova lub Cvent, gdy prawdziwym wyzwaniem jest rejestracja uczestników, sprzedaż biletów lub angażowanie uczestników. Dziesięć narzędzi, dziesięć różnych zadań: właściwy wybór zależy od tego, czym musisz się zająć podczas wydarzenia. Skup się na wąskich gardłach, a nie na liście funkcji. Oto lista najlepszych opcji w podziale na typy zespołów. Kilka godnych uwagi narzędzi nie znalazło się na ostatecznej liście. Oto jednak kilka wyróżnień w kategorii oprogramowania do planowania wydarzeń:

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od zadania, które chcesz zrealizować. Wybierz ClickUp, Asana lub monday.com do koordynacji wewnętrznej. Wybierz Eventbrite, Whova lub Cvent, gdy prawdziwym wyzwaniem jest rejestracja uczestników, sprzedaż biletów lub angażowanie uczestników.

Dziesięć narzędzi, dziesięć różnych zadań: właściwy wybór zależy od tego, czym musisz się zająć podczas wydarzenia. Skup się na wąskich gardłach, a nie na liście funkcji. Oto lista najlepszych rozwiązań w podziale na typy zespołów.

Cvent – jeśli organizujesz konferencje dla Enterprise, wymagające obsłużenia dużej liczby rejestracji

Whova – jeśli najważniejsze są dla Ciebie nawiązywanie kontaktów przez uczestników oraz solidna aplikacja związana z wydarzeniem

Eventbrite – jeśli sprzedajesz bilety dla ogółu społeczeństwa i chcesz zwiększyć widoczność wydarzenia

Planning Pod – jeśli prowadzisz obiekt eventowy lub firmę zajmującą się organizacją ślubów

ClickUp , jeśli potrzebujesz jednego obszaru roboczego do zarządzania osiami czasu, dokumentami, dostawcami i działaniami następczymi

Asana – jeśli priorytetem są połączone terminy i – jeśli priorytetem są połączone terminy i osie czasu obejmujące wiele wydarzeń

monday.com , jeśli szukasz wizualnych tablic planowania z funkcją „przeciągnij i upuść”

Trello , jeśli potrzebujesz prostej tablicy do organizacji niewielkiego wydarzenia

Basecamp – jeśli mały zespół ceni sobie przejrzystą komunikację bardziej niż strukturę

Zoom Events, jeśli organizujesz wydarzenia wirtualne lub w formie webinarów

Kilka godnych uwagi narzędzi nie znalazło się na ostatecznej liście. Oto jednak kilka wyróżnień w kategorii oprogramowania do planowania wydarzeń:

Hopin : Najlepsze rozwiązanie do wydarzeń wirtualnych i hybrydowych. Oferuje wbudowane funkcje nawiązywania kontaktów, stoiska wystawowe oraz transmisje na żywo

Aventri (Stova) : Najlepsze rozwiązanie dla średnich i dużych wydarzeń korporacyjnych o zasięgu globalnym

Splash : Najlepsze rozwiązanie do marketingu wydarzeń wizerunkowych oraz tworzenia atrakcyjnych stron wydarzeń i zaproszeń

RSVPify : Najlepsze rozwiązanie do zarządzania listą gości, potwierdzeniami udziału oraz wydarzeniami prywatnymi (wesela, gale)

Tripleseat: Najlepsze rozwiązanie dla restauracji, hoteli i obiektów zajmujących się rezerwacjami i cateringiem

Jak wybrać oprogramowanie do planowania wydarzeń?

Oceniaj oprogramowanie do planowania wydarzeń pod kątem sześciu czynników: dopasowania do cyklu pracy, widoczności, uprawnień dostępu, sposobu obsługi gości, zakresu automatyzacji oraz ceny w miarę rozwoju firmy.

Oto szczegółowe pytania, które warto omówić z zespołem:

Dopasowanie do cyklu pracy: Czy oprogramowanie radzi sobie z rzeczywistymi zadaniami Twojego zespołu, a nie tylko z ogólnymi zadaniami? Widoczność: Czy możesz sprawdzić osie czasu, właścicieli i przeszkody bez konieczności tworzenia dodatkowego raportu? Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: Czy dostawcy, klienci, prelegenci i sponsorzy mają odpowiedni dostęp? Obsługa gości: Czy w razie potrzeby oprogramowanie obsługuje formularze, sprzedaż biletów, rejestrację i działania następcze? Automatyzacja i raportowanie: Czy oprogramowanie pozwala ograniczyć powtarzające się czynności administracyjne i pomaga wyciągać wnioski z każdego wydarzenia? Cena dostosowana do rozwoju: Czy koszt pozostanie uzasadniony w miarę rozwoju Twojego zespołu, wydarzeń lub liczby uczestników?

Porada eksperta: Przetestuj narzędzie w wersji próbnej przez 30 dni podczas organizacji następnego wydarzenia, a nie w środowisku testowym. Warto kupić narzędzie, które sprawdzi się podczas pełnego przebiegu wydarzenia z udziałem dostawców i przy dotrzymaniu terminów. Poleganie wyłącznie na prezentacjach w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania może później prowadzić do ukrytych problemów.

Jeśli Twoim największym wyzwaniem jest koordynacja wewnętrzna, a nie sprzedaż biletów, ClickUp zapewnia osie czasu, śledzenie dostawców, procesy zatwierdzania oraz działania następcze po wydarzeniu w jednym obszarze roboczym. Ponadto plan „Free Forever Plan” w ClickUp pozwala przetestować pełny cykl pracy organizacyjnej wydarzenia bez konieczności płacenia lub wybierania planu taryfowego.

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Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania do planowania wydarzeń

Z jakiego oprogramowania faktycznie korzysta większość organizatorów wydarzeń?

Większość organizatorów wydarzeń korzysta z zestawu narzędzi, a nie z jednego programu: narzędzie do zarządzania pracą służące do planowania (ClickUp, Asana, monday.com lub Trello) w połączeniu z narzędziem do rejestracji lub sprzedaży biletów (Eventbrite, Cvent lub Whova). Wątki na forach r/EventProduction na Reddicie i Quora konsekwentnie wskazują na stosowanie najlepszych w swojej klasie narzędzi zamiast zmuszania jednego pakietu do wykonywania wszystkich zadań. Schemat jest następujący: logistykę i procesy zatwierdzania realizuj w miejscach, w których Twój zespół już pracuje, a sprzedaż biletów dodaj dopiero wtedy, gdy rozpoczynasz sprzedaż dla ogółu społeczeństwa.

Które oprogramowanie do organizacji wydarzeń najlepiej sprawdza się w przypadku publicznych wydarzeń biletowanych?

Eventbrite to jeden z najlepszych wyborów w przypadku publicznych wydarzeń biletowanych, ponieważ łączy publikację wydarzeń, realizację transakcji i wyszukiwanie wydarzeń w ramach jednej platformy. Ma to znaczenie, gdy głównym zadaniem jest sprzedaż biletów. Cvent i Whova również oferują wsparcie dla programów wymagających dużej liczby rejestracji, ale Eventbrite jest łatwiejszy w obsłudze w przypadku samodzielnego uruchamiania wydarzeń oraz mniejszych zespołów.

Która platforma do wydarzeń najlepiej sprawdzi się przy organizacji konferencji korporacyjnych?

Cvent najlepiej sprawdza się w przypadku konferencji korporacyjnych, ponieważ oferuje wsparcie w zakresie wyszukiwania obiektów, rejestracji, wydawania odznak, angażowania uczestników oraz analizy danych po wydarzeniu na dużą skalę. Zostało stworzone z myślą o organizacjach, które organizują duże lub częste konferencje, a nie jednorazowe spotkania wewnętrzne. Wadą tego rozwiązania jest jego złożoność i koszt.

Czy Cvent oferuje bezpłatną wersję próbną?

Nie, Cvent nie oferuje bezpłatnej wersji próbnej. Dostęp do platformy rozpoczyna się od prezentacji demonstracyjnej i niestandardowej wyceny. Jeśli chcesz przetestować rozwiązanie przed podjęciem decyzji, serwis Eventbrite — skupiający się przede wszystkim na sprzedaży biletów — umożliwia bezpłatne publikowanie wydarzeń, a ClickUp oferuje plan „Free Forever”. Potraktuj Cvent jako zakup dla przedsiębiorstwa, który wymaga rozmowy z przedstawicielem handlowym, a nie szybkiej wersji próbnej.

Ile kosztuje oprogramowanie do planowania wydarzeń?

Zakres oprogramowania do planowania wydarzeń obejmuje wersje darmowe do pięciocyfrowych kwot rocznie. Najtańsze są narzędzia do zarządzania pracą: ClickUp od 7 USD/użytkownik/miesiąc, Trello od 5 USD, Asana od 13,49 USD. Planning Pod i platformy dla przedsiębiorstw, takie jak Cvent, działają na podstawie wynegocjowanych umów rocznych. Eventbrite umożliwia bezpłatne publikowanie wydarzeń, ale pobiera opłatę w wysokości 3,7% + 1,79 USD za każdy płatny bilet oraz 2,9% opłaty manipulacyjnej. Dopasuj model cenowy do skali organizowanych przez Ciebie wydarzeń. Uwaga: ceny ulegają zmianom, dlatego przed podjęciem decyzji sprawdź oficjalną stronę internetową danego narzędzia.

Jakie oprogramowanie do planowania wydarzeń jest najłatwiejsze w obsłudze dla małych zespołów?

Trello to jedno z najłatwiejszych w obsłudze narzędzi do planowania wydarzeń dla małych zespołów. Jego wizualne tablice Kanban nie wymagają praktycznie żadnego szkolenia. Basecamp to kolejna świetna opcja, gdy komunikacja jest ważniejsza niż śledzenie zależności. Kompromisem jest jednak zakres funkcjonalności: proste narzędzia stają się trudniejsze w zarządzaniu, gdy wydarzenia stają się bardziej złożone, angażują większą liczbę dostawców lub wymagają bardziej szczegółowego raportowania.

Czy można zarządzać wydarzeniem za pomocą arkuszy kalkulacyjnych zamiast oprogramowania do organizacji wydarzeń?

Tak, arkusze kalkulacyjne mogą sprawdzić się w przypadku jednego niewielkiego wydarzenia, ale zawodzą, gdy w cyklu pracy pojawia się wielu właścicieli, terminów, dostawców i zatwierdzeń. Punktem słabym jest zazwyczaj koordynacja, a nie wprowadzanie danych. Bezpłatne narzędzie, takie jak ClickUp lub Trello, zapewnia zespołom wspólną widoczność w projekcie, przypomnienia i jasny podział własności bez ponoszenia znacznych dodatkowych kosztów.

Czy można zaplanować wydarzenie bez specjalistycznego oprogramowania, np. korzystając z arkuszy kalkulacyjnych?

Tak, możesz zaplanować jedno małe wydarzenie bez specjalistycznego oprogramowania. Jednak arkusze kalkulacyjne szybko się zapychają, gdy dodasz do nich osoby odpowiedzialne, terminy, dostawców i procesy zatwierdzania. W momencie, gdy dwie osoby edytują ten sam arkusz lub przesunie się termin, zaczyna się chaos związany z różnymi wersjami. Lekkie narzędzie, takie jak Trello, lub plan „Free Forever Plan” w ClickUp zapewnia Ci własność, przypomnienia i wspólną oś czasu bez żadnych kosztów. Zarezerwuj arkusze kalkulacyjne na budżety, a nie na koordynację.

Jakie oprogramowanie do planowania wydarzeń najlepiej sprawdzi się w małych firmach?

Dla większości małych firm najlepszym oprogramowaniem do planowania wydarzeń jest platforma robocza dostępna bezpłatnie na zawsze lub za niewielką opłatą. Jest to lepsze rozwiązanie niż dedykowany pakiet do organizacji wydarzeń. ClickUp i Trello obejmują planowanie, własność i osie czasu bez kosztów związanych z obsługą przedsiębiorstwa. Jeśli sprzedajesz bilety, dodaj Eventbrite, które umożliwia bezpłatne publikowanie wydarzeń. Pomiń rozbudowane platformy, takie jak Cvent, dopóki nie będą one naprawdę konieczne ze względu na wymogi zgodności, skalę działalności lub liczbę uczestników.

Jaka jest różnica między oprogramowaniem do planowania wydarzeń a oprogramowaniem do zarządzania wydarzeniami?

Oprogramowanie do planowania wydarzeń obsługuje zadania wewnętrzne, takie jak osie czasu, zadania, dostawcy, budżety i zatwierdzenia (ClickUp, Asana, monday.com). Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami obsługuje zadania związane z uczestnikami: rejestrację, sprzedaż biletów, odprawę i angażowanie uczestników (Cvent, Whova, Eventbrite). Granica między tymi obszarami zaciera się w przypadku rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw, gdzie pakiety takie jak Cvent łączą cykle pracy w platformę, w której priorytetem jest rejestracja.

Czy istnieje darmowe oprogramowanie do planowania wydarzeń?

Tak, istnieje kilka darmowych programów do planowania wydarzeń. ClickUp, Trello, Asana i monday.com oferują bezpłatne, stałe plany, które obejmują zadania, właścicieli i osie czasu dla jednego wydarzenia. Eventbrite umożliwia bezpłatne publikowanie wydarzeń i pobiera opłaty wyłącznie od biletów płatnych. Haczyk polega na tym, że bezpłatne plany ograniczają liczbę automatyzacji, wyświetleń lub licencji, więc stają się niewystarczające, gdy wydarzenia stają się wielozadaniowe lub cykliczne.