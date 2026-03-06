10 najlepszych alternatyw dla Murf AI w [roku]

Większość zespołów, z którymi rozmawiam, nie ma problemów ze znalezieniem głosu AI. Mają natomiast trudności z utrzymaniem porządku w całym procesie generowania nagrań lektorskich, aby nie zamienił się on w chaotyczną mieszaninę.

Scenariusz znajduje się w Dokumentach Google, zmiany są wprowadzane przez Slack, zadania są realizowane w Asana, a Murf AI staje się kolejną zakładką, którą trzeba pilnować. To właśnie tam znika czas produkcji.

Dane indeksu pracy Microsoft potwierdzają te niepokojące informacje: pracownicy są wzywani średnio co dwie minuty w godzinach pracy, co daje łącznie około 275 przerw dziennie.

A gdy cykl pracy związany z głosem jest rozdzielony między różne narzędzia, obciąża Cię rozproszenie kontekstu: ciągłe przełączanie się między aplikacjami i poszukiwanie informacji, które uniemożliwiają Ci rzeczywiste zrobienie czegoś.

Ten przewodnik opiera się na jednym pytaniu, które powinno Cię interesować przy wyborze alternatyw dla Murf AI: czy to narzędzie ułatwi produkcję głosową tydzień po tygodniu?

Znajdziesz tu zakres 10 opcji, od ultra-realistycznych platform do klonowania głosów po kompleksowe obszary robocze, które pozwalają na lepszą integrację skryptów, zatwierdzeń i zasobów.

Dlaczego warto szukać alternatyw dla Murf AI

Alternatywy dla Murf AI to platformy zamiany tekstu na mowę (TTS) i generowania głosu AI, które przekształcają pisemne skrypty w naturalnie brzmiący dźwięk. Korzystają z nich twórcy zawartości, marketerzy, zespoły L&D i twórcy produktów, którzy potrzebują profesjonalnych nagrań lektorskich bez konieczności zatrudniania lektorów przy każdej aktualizacji.

Murf AI sprawdza się dobrze w przypadku podstawowych nagrań lektorskich, ale zespoły zaczynają napotykać trudności, gdy wzrasta wydajność i rosną oczekiwania.

Wraz ze wzrostem popytu na zawartość, który według prognoz ma wzrosnąć pięciokrotnie, różnice stają się coraz bardziej widoczne:

Ceny mogą być trudne do uzasadnienia w przypadku sporadycznego użytkowania.

Biblioteka głosów może wydawać się ograniczająca, gdy potrzebujesz konkretnego tonu marki, a

Niektóre głosy nadal brzmią nieco mechanicznie.

Wielu użytkowników zwraca również uwagę na problemy związane z realizmem, takie jak nieznacznie nieprawidłowa wymowa i akcenty, co powoduje konieczność dodatkowych cykli edycji.

Kiedy Murf nie może zapewnić odpowiedniego wsparcia dla cyklu pracy nad nagraniami głosowymi na dużą skalę, musisz to kompensować, dodając więcej narzędzi i więcej kroków. Takie rozproszenie narzędzi powoduje opóźnienia w procesie i niespójność zawartości.

Najlepsza alternatywa dla Murf zależy od tego, w jaki sposób Twój zespół tworzy głosy, a nie tylko od tego, jak brzmią. Niektóre zespoły potrzebują klonowania głosów na poziomie studyjnym, aby zachować spójność marki. Inne zespoły bardziej dbają o dostęp do API, aby programiści mogli generować dźwięk w ramach swojego produktu lub przeprowadzać automatyzację nagrywania lektora na dużą skalę.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za cały cykl pracy związany z tworzeniem zawartości, od scenariusza po ostateczny produkt, lepszym rozwiązaniem może być zintegrowany obszar roboczy.

📮 ClickUp Insight: 16% menedżerów ma trudności z integracją aktualizacji z wielu narzędzi w spójny widok. Gdy aktualizacje są rozproszone, poświęcasz więcej czasu na zbieranie informacji, a mniej na kierowanie zespołem. Wynik? Niepotrzebne obciążenia administracyjne, utracone informacje i brak spójności. Dzięki kompleksowemu obszarowi roboczemu ClickUp menedżerowie mogą scentralizować zadania, dokumenty i aktualizacje, ograniczając ilość zbędnych czynności i ujawniając najważniejsze informacje dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zbierz 200 profesjonalistów w jednym obszarze roboczym ClickUp, korzystając z dostosowywalnych szablonów i śledzenia czasu, aby zmniejszyć koszty ogólne i skrócić czas realizacji w wielu lokalizacjach.

Zanim zagłębisz się w konkretne alternatywy, obejrzyj to krótkie wideo przedstawiające praktyczne triki AI, które pomogą Ci zmaksymalizować wydajność podczas pracy z narzędziami AI w całym cyklu pracy nad zawartością.

Alternatywy dla Murf AI w skrócie

Najlepsze alternatywy dla Murf AI

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów zarządzających kompleksowymi cyklami pracy dotyczącymi zawartości)

ClickUp łączy pisanie oparte na sztucznej inteligencji, dokumenty do współpracy i zarządzanie zadaniami w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu Twój zespół może realizować cykle pracy związane z zawartością, w tym projekty głosowe i wideo, od początku do końca, bez ciągłego przełączania się między zadaniami.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko, zachowując jednocześnie kontekst z całego obszaru roboczego.

Pisz i udoskonalaj scenariusze bez opuszczania ClickUp.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przyspieszyć cykl pracy przy produkcji wideo i nagrań głosowych dzięki pomocy w tworzeniu scenariuszy, planowaniu oraz przed- i poprodukcji.

Zamiast pisać scenariusz w jednym narzędziu i zarządzać produkcją w innym, możesz użyć ClickUp Brain do generowania, udoskonalania i dopracowywania scenariuszy bezpośrednio w ClickUp Dokumentach.

Sztuczna inteligencja czerpie z kontekstu Twojego obszaru roboczego, takiego jak briefy projektowe, poprzednie skrypty lub dokumenty dotyczące marki, które już zapisałeś w ClickUp, aby zapewnić spójność Twoich szkiców bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania.

Oprócz pomocy w pisaniu, możesz stworzyć ClickUp Super Agents, które samodzielnie zajmą się takimi zadaniami, jak sporządzanie briefów, podsumowywanie opinii i przekazywanie zawartości do zatwierdzenia. Będą one działać w tle jak dedykowany, oparty na AI członek zespołu ds. treści, przyspieszając realizację osi czasu produkcji.

Zautomatyzuj cykl pracy związany z tworzeniem zawartości lektorskiej dzięki ClickUp Super Agents.

Przejdź od szkicu scenariusza do zadania produkcyjnego jednym kliknięciem.

Twórz śledzone zadania ClickUp bezpośrednio z czatów lub dokumentów.

Współpracuj nad scenariuszami w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs, centralnemu hubowi edycji zespołowej. Wielu członków zespołu może edytować je jednocześnie, dodawać komentarze i przyczepiać etykiety osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie.

Historia wersji śledzi każdą zmianę, dzięki czemu nigdy nie stracisz szkicu.

Gdy scenariusz będzie gotowy, możesz dołączyć go bezpośrednio do odpowiednich zadań ClickUp, przypisać krok produkcji lektora, ustawić terminy i śledzić postępy bez opuszczania platformy.

Nagrywaj i udostępniaj wersje robocze nagrań bezpośrednio w ClickUp.

Nagraj dźwięk i wideo bezpośrednio z ekranu i zamień je w fragmenty, które można udostępniać, dzięki ClickUp Clips

Zespoły nagrywające własne pliki audio lub wideo mogą rejestrować nagrania ekranu i narrację głosową, a następnie natychmiast udostępniać je zespołowi za pomocą ClickUp Clips. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze w przypadku wewnętrznej zawartości szkoleniowej, prezentacji produktów lub asynchronicznych opinii na temat wersji roboczych nagrań lektorskich.

Wynik: cały proces produkcji zawartości, od pomysłu, przez scenariusz, aż po gotowy produkt, odbywa się w jednym miejscu.

Uwaga: Pomyśl o ClickUp jako o podstawowym narzędziu do zarządzania cyklem pracy związanym z zawartością. Pomaga ono uporządkować skrypty, opinie i zadania produkcyjne, ale do generowania nagrań głosowych za pomocą sztucznej inteligencji nadal potrzebne będzie dedykowane narzędzie TTS.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zobacz, jak wygląda proces tworzenia zawartości w Twoim zespole dzięki ClickUp Views , od tablic Kanban po osie czasu i widoki listy.

Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp, aby dodać szczegóły, które są kluczowe dla Twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o status scenariusza, czy etap zatwierdzania.

Pozwól ClickUp Automatyzacjom zająć się powtarzalnymi przekazywaniami zadań, aby Twój zespół mógł skupić się na tworzeniu zawartości, a nie śledzeniu aktualizacji.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Bezpłatny pakiet ClickUp jest wystarczająco hojny, aby twórcy indywidualni i małe zespoły mogli rozpocząć pracę bez żadnych kosztów początkowych.

Uzyskaj ogólny widok na stan produkcji zawartości, wykryj wąskie gardła i monitoruj obciążenie pracą zespołu w różnych projektach za pomocą paneli ClickUp Dashboards

Przeglądaj skrypty, dodawaj komentarze i zatwierdzaj zawartość w podróży dzięki aplikacji mobilnej.

Skrypty i briefy są załącznikami do zadań, do których należą, dzięki czemu kontekst jest zawsze pod ręką i nic nie jest odizolowane.

Połącza się z narzędziami, które już masz, takimi jak Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot i Zapier.

Wady:

W przypadku niektórych zaawansowanych funkcji aplikacja mobilna może nie być tak dopracowana jak wersja na komputery stacjonarne.

Teams skupiające się wyłącznie na generowaniu głosu mogą nie potrzebować pełnej funkcji zarządzania projektami.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Opinia z recenzji TrustRadius brzmi:

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej zawartości (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany wielu e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co pozwala nam śledzić i monitorować cykl tworzenia zawartości).

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej zawartości (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany wielu e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co pozwala nam śledzić i monitorować cykl tworzenia zawartości).

2. ElevenLabs (najlepsze rozwiązanie do ultra-realistycznego klonowania głosów i zawartości wielojęzycznej)

za pośrednictwem ElevenLabs

Jeśli Twoja zawartość wymaga głosów nie do odróżnienia od nagrań ludzkich, ElevenLabs jest niezawodną opcją.

Platforma wykorzystuje zaawansowane modele neuronowe do uchwycenia subtelnych zmian intonacji, wzorców oddychania i niuansów emocjonalnych, które większość narzędzi TTS pomija.

Klonowanie głosu to kluczowy wyróżnik ElevenLabs. Wystarczy przesłać krótką próbkę audio, a platforma stworzy syntetyczną wersję tego głosu. Możesz zachować spójność narratora marki w różnych projektach lub lokalizować zawartość, zachowując cechy charakterystyczne mówcy.

Funkcja Projekty obsługuje długą zawartość, umożliwiając kierowanie wieloma głosami w poszczególnych rozdziałach przy zachowaniu spójnego tempa.

Studio dubbingowe automatyzuje tworzenie zawartości wielojęzycznej. Prześlij wideo, a ElevenLabs przepisze go, przetłumaczy i ponownie nagrywa w wybranym języku, dopasowując czas i ton. Dzięki temu zespoły tworzące zawartość globalną mogą skrócić czas potrzebny na dubbing z kilku tygodni do kilku godzin.

Najlepsze funkcje ElevenLabs

Stwórz syntetyczną replikę dowolnego głosu, korzystając z zaledwie kilku minut nagrania audio.

Zarządzaj długą zawartością, taką jak audiobooki, podcasty lub moduły kursów, za pomocą redaktora opartego na osi czasu.

Prześlij zawartość wideo i wygeneruj wersje z dubbingiem w nowych językach.

Zalety i wady ElevenLabs

Zalety:

Uzyskaj dostęp do biblioteki zawierającej ponad 5000 głosów.

Twórz naturalnie brzmiące głosy dla chatbotów i wirtualnych asystentów.

Kompleksowe wsparcie w ponad 70 językach

Wady:

Dopracowanie wymowy lub tonu wymaga wielu prób.

Klonowanie głosu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na prawa użytkowania i kwestie etyczne.

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak redaktor projektów.

Ceny ElevenLabs

Free

Pakiet startowy: 5 USD/miesiąc

Twórca: 22 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ElevenLabs

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 informuje: ElevenLabs oferuje niezwykle naturalnie brzmiące głosy z doskonałą prozodią i intonacją. Jakość jest stała nawet w przypadku dłuższych tekstów, a API można łatwo zintegrować z rzeczywistymi aplikacjami. Dostosowanie głosu, stabilność i niskie opóźnienia sprawiają, że jest to niezawodne narzędzie do użytku produkcyjnego, a nie tylko do celów demonstracyjnych.

Co użytkownicy mówią o ElevenLabs?

Użytkownik G2 informuje:

ElevenLabs oferuje niezwykle naturalnie brzmiące głosy z doskonałą prozodią i intonacją. Jakość jest stała nawet w przypadku dłuższych tekstów, a API można łatwo zintegrować z rzeczywistymi aplikacjami. Dostosowanie głosu, stabilność i niskie opóźnienia sprawiają, że jest to niezawodne narzędzie do użytku produkcyjnego, a nie tylko do celów demonstracyjnych.

ElevenLabs oferuje niezwykle naturalnie brzmiące głosy z doskonałą prozodią i intonacją. Jakość jest stała nawet w przypadku dłuższych tekstów, a API można łatwo zintegrować z rzeczywistymi aplikacjami. Dostosowanie głosu, stabilność i niskie opóźnienia sprawiają, że jest to niezawodne narzędzie do użytku produkcyjnego, a nie tylko do celów demonstracyjnych.

3. WellSaid Labs (najlepsze rozwiązanie dla zespołów Enterprise tworzących spójne z marką doświadczenia głosowe)

za pośrednictwem WellSaid Labs

Zespoły Enterprise potrzebują czegoś więcej niż tylko wysokiej jakości głosów. Potrzebujesz zarządzania, kontroli współpracy i własnych awatarów głosowych.

WellSaid Labs koncentruje się na zastosowaniach w przedsiębiorstwach. Platforma oferuje obszary robocze dla zespołów, w których wielu użytkowników współpracuje nad projektami głosowymi z uprawnieniami opartymi na rolach. Biblioteki wymowy zapewniają, że terminy techniczne, nazwy marek i żargon branżowy brzmią poprawnie w całej zawartości.

Niestandardowe awatary głosowe pozwalają organizacjom tworzyć ekskluzywne głosy AI. Możesz współpracować z zespołem WellSaid, aby opracować głos, który pomoże zbudować silną tożsamość marki, której konkurenci lub inni klienci nie będą w stanie skopiować.

Funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami spełniają wymagania Enterprise. Zgodność z SOC 2, integracja SSO i dzienniki audytowe zapewniają zespołom IT niezbędną kontrolę.

Najlepsze funkcje WellSaid Labs

Wklej lub prześlij skrypty do WellSaid Studio, wybierz głos i uzyskaj narrację w czasie rzeczywistym z pełną kontrolą nad wynikiem.

Stwórz słownik niestandardowych wymówień nazw marek i terminów technicznych.

Zrealizuj połączenie WellSaid Labs z Adobe Premiere Pro i Adobe Express, aby tworzyć i umieszczać nagrania lektorskie bezpośrednio w cyklu pracy edycyjnej.

Zalety i wady WellSaid Labs

Zalety:

Biblioteka głosów AI obejmująca ponad 120 języków, wiele akcentów i stylów.

Zgodność z normami HIPAA, GDPR, ADA i WCAG.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym w ramach połączonego cyklu pracy i zostawiaj komentarze w ramach wspólnych projektów.

Wady:

Brak stałego Free Planu

Tworzenie niestandardowych głosów wymaga dłuższego procesu ustawień.

API dla programistów jest skierowane do zastosowań w przedsiębiorstwach.

Ceny WellSaid Labs

Free

Kreatywne: 55 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 160 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 dokonuje wzmianki: Podoba mi się łatwość obsługi WellSaid Studio. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu przy nagrywaniu lektora. Wystarczy, że wrzucę scenariusz do narzędzia, a otrzymuję realistyczny dźwięk. Wysoka jakość i oszczędność czasu są niesamowite. Używam tego narzędzia cały czas. Bardzo podoba mi się również możliwość wyboru spośród różnorodnych głosów. Jako firma globalna, bardzo ważne i znaczące dla naszych pracowników jest to, aby mogli słyszeć głosy brzmiące podobnie do ich własnych.

Co użytkownicy mówią o WellSaid Labs?

Użytkownik G2 dokonuje wzmianki:

Użytkownik G2 dokonuje wzmianki:

Podoba mi się łatwość obsługi WellSaid Studio. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu przy nagrywaniu lektora. Wystarczy, że wrzucę scenariusz do narzędzia, a otrzymuję realistyczny dźwięk. Wysoka jakość i oszczędność czasu są niesamowite. Używam tego narzędzia cały czas. Bardzo podoba mi się również możliwość wyboru spośród różnorodnych głosów. Jako firma globalna, bardzo ważne i znaczące dla naszych pracowników jest to, aby mogli słyszeć głosy brzmiące podobnie do ich własnych.

Podoba mi się łatwość obsługi WellSaid Studio. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu przy nagrywaniu lektora. Wystarczy, że wrzucę scenariusz do narzędzia, a otrzymuję realistyczny dźwięk. Wysoka jakość i oszczędność czasu są niesamowite. Używam tego narzędzia cały czas. Bardzo podoba mi się również możliwość wyboru spośród różnorodnych głosów. Jako firma globalna, bardzo ważne i znaczące dla naszych pracowników jest to, aby mogli słyszeć głosy brzmiące podobnie do ich własnych.

4. Speechify (najlepsze rozwiązanie pod kątem dostępności funkcji zamiany tekstu na mowę i osobistej wydajności)

za pośrednictwem Speechify

Chcesz zamienić dowolny tekst na plik audio i go odsłuchać? W takim razie Speechify będzie dla Ciebie przydatne. Doskonale nadaje się do czytania dokumentów, Dokumentów Google, plików PDF, artykułów, e-maili, stron internetowych, książek lub dowolnych materiałów tekstowych.

Speechify powstało jako narzędzie ułatwiające dostępność. Rozszerzenie przeglądarki odczytuje strony internetowe na głos, a aplikacja mobilna skanuje dokumenty fizyczne za pomocą OCR i konwertuje je na mowę. Narzędzie to usuwa bariery dla osób mających trudności z czytaniem lub preferujących naukę audio za pomocą oprogramowania zamieniającego mowę na tekst.

Biblioteka głosów zawiera wysokiej jakości głosy neuronowe, a regulacja prędkości pozwala na przyspieszenie odtwarzania. Synchronizacja między urządzeniami zapewnia możliwość rozpoczęcia artykułu na laptopie i kontynuowania słuchania na telefonie. Chociaż Speechify Studio oferuje generowanie nagrań lektorskich, główną zaletą platformy pozostaje osobista wydajność.

Najlepsze funkcje Speechify

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 realistycznych głosów AI w ponad 60 językach i akcentach.

Generuj podsumowania i quizy AI na podstawie zawartości

Zobacz, jak każde słowo jest podświetlane na ekranie w synchronizacji z narracją: Twoja biblioteka i postępy w słuchaniu są dostępne na pulpitach i urządzeniach mobilnych.

Zalety i wady Speechify

Zalety:

Projekt skupiający się na dostępności ułatwia czytanie osobom z dysleksją lub wadami wzroku.

Wszechstronne opcje wprowadzania danych, od stron internetowych i plików PDF po fizyczne książki.

Szybkie słuchanie pomaga szybciej przyswajać zawartość.

Wady:

Jakość głosu do zastosowań produkcyjnych nie dorównuje dedykowanym platformom TTS.

Funkcje studia do tworzenia zawartości są mniej rozwinięte niż podstawowe narzędzia do czytania.

Aby uzyskać pełny dostęp do biblioteki głosów, wymagana jest aktualizacja do planu premium.

Ceny Speechify

Free

Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Speechify

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik G2 udostępnia swoje doświadczenie: Speechify pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Mogę po prostu słuchać wiadomości e-mail lub dowolnej strony internetowej zamiast czytać je wielokrotnie i gubić się w treści.

Co mówią o Speechify prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnia swoje doświadczenie:

Użytkownik G2 udostępnia swoje doświadczenie:

Speechify pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Mogę po prostu słuchać wiadomości e-mail lub dowolnej strony internetowej zamiast czytać je wielokrotnie i gubić się w treści.

Speechify pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Mogę po prostu słuchać wiadomości e-mail lub dowolnej strony internetowej zamiast czytać je wielokrotnie i gubić się w treści.

5. LOVO AI (najlepsze rozwiązanie dla twórców wideo, którzy potrzebują funkcji nagrywania głosu i edycji w jednej platformie)

za pośrednictwem LOVO AI

Korzystanie z różnych narzędzi do nagrywania lektora, tworzenia napisów i edycji wideo to strata czasu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi LOVO AI, kompleksowa platforma do tworzenia zawartości. Łączy ona generowanie głosu z redaktorem wideo o nazwie Genny, aby rozwiązać ten powszechny problem twórców filmów.

Biblioteka głosów zawiera ponad 500 głosów AI, ale tym, co ją wyróżnia, jest Genny. Pozwala ona dodawać nagrania lektorskie bezpośrednio do osi czasu wideo i generować automatyczne napisy bez konieczności eksportowania do innego narzędzia.

Kontrola emocji i nacisku pozwala kierować sposobem, w jaki AI wypowiada kwestie. Zaznacz słowa, które mają być podkreślone, dostosuj tempo lub wybierz ton emocjonalny, taki jak „podekscytowany” lub „poważny”. Dla twórców, którzy potrzebują czegoś więcej niż płaskiej narracji, te elementy sterujące dodają wyrazistości.

Najlepsze funkcje LOVO AI

Generuj automatycznie napisy na podstawie nagrań lektorskich i dostosuj ich styl do swojej marki.

Dostęp do funkcji klonowania głosu we wszystkich płatnych planach

Pisz scenariusze szybciej dzięki pisarzowi AI Genny.

Zalety i wady LOVO /AI

Zalety:

Projekty są bezpiecznie przechowywane w chmurze i dostępne dla zespołów w dowolnym momencie.

Narzędzia AI do tworzenia grafiki zamieniają pomysły tekstowe w żywe obrazy.

Programiści mogą zintegrować zaawansowane głosy AI LOVO z własnymi aplikacjami lub usługami dzięki dostępowi do API.

Wady:

Funkcje edycji wideo są podstawowe w porównaniu z dedykowanymi redaktorami.

Jakość głosu różni się w zależności od biblioteki.

Ceny LOVO AI

Podstawowy: 29 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 48 USD/użytkownik/miesiąc

Pro+: 149 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje LOVO /AI

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o LOVO AI?

Użytkownik udostępnił swoje doświadczenie na G2:

Użytkownik udostępnił swoje doświadczenie na G2:

Potrzebowałem pomocy przy zamianie tekstu na mowę dla mojego podcastu, ponieważ w moim domu nie ma prywatności! LOVO właśnie to zrobiło. Doprowadziło mnie to do Genny, z której teraz korzystam! Stworzyłem nawet własny głos generowany przez AI, który jest bardzo zbliżony do mojego prawdziwego głosu. JESTEM POD WIELKIM WRAŻENIEM.

Potrzebowałem pomocy przy zamianie tekstu na mowę dla mojego podcastu, ponieważ w moim domu nie ma prywatności! LOVO właśnie to zrobiło. Doprowadziło mnie to do Genny, z której teraz korzystam! Stworzyłem nawet własny głos generowany przez AI, który jest bardzo zbliżony do mojego prawdziwego głosu. JESTEM POD WIELKIM WRAŻENIEM.

6. Synthesia (najlepsze rozwiązanie dla trenerów korporacyjnych i zespołów marketingowych, którzy potrzebują prezentacji wideo bez studia)

za pośrednictwem Synthesia

Jeśli podoba Ci się pomysł lektora AI, ale chcesz pójść o krok dalej i dodać do swojej zawartości prezentację wizualną, wypróbuj Synthesia.

Przekształca Twoje scenariusze w dopracowane wideo z realistycznymi awatarami cyfrowymi. Możesz również sklonować swój własny głos, aby nadać wideo bardziej spójny charakter.

Synthesia pozwala tworzyć angażującą zawartość bez konieczności zatrudniania ekipy filmowej, wynajmowania sprzętu lub stawania przed obiektywem.

Najlepsze funkcje Synthesia

Wybierz spośród ponad 240 gotowych awatarów lub stwórz niestandardowy awatar, który płynnie mówi w ponad 160 językach.

Umieść klikalne wezwania do działania i quizy bezpośrednio w odtwarzaczu wideo, aby zwiększyć retencję widzów.

Automatycznie tłumacz scenariusze, generuj pasujące napisy i stosuj dubbing AI lub klonowanie głosu w ponad 80 językach za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzaj produkcją dzięki automatycznie stosowanym zestawom marek i współpracy zespołu na żywo.

Zalety i wady Synthesia

Zalety:

Eliminuje wysokie koszty i logistyczne problemy związane z tradycyjnymi sesjami wideo i sesjami nagrywania lektora.

Zwiększa globalny zasięg dzięki szybkim tłumaczeniom

Nie wymaga żadnego doświadczenia w edycji wideo lub audio.

Wady:

Wysokiej klasy awatary studyjne wymagają długiego procesu tworzenia danych powstania.

Ceny Synthesia

Podstawowe: Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Twórca: 89 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Użytkownik wykonuje raportowanie na G2: Nagrania lektorskie i łatwość, z jaką możemy dodać kolejną warstwę modalności dla naszych uczniów. Wykorzystanie wyłącznie tekstu i podstawowego wideo nie jest rozwiązaniem dla wszystkich typów uczniów. Dzięki szybkiemu i łatwemu sposobowi dodawania nagrań lektorskich nasz produkt końcowy jest znacznie lepszy i, co ważniejsze, odpowiada potrzebom większej grupy odbiorców.

Co użytkownicy mówią o Synthesia?

Użytkownik wykonuje raportowanie na G2:

Użytkownik wykonuje raportowanie na G2:

Nagrania lektorskie i łatwość, z jaką możemy dodać kolejną warstwę modalności dla naszych uczniów. Wykorzystanie wyłącznie tekstu i podstawowego wideo nie jest rozwiązaniem dla wszystkich typów uczniów. Dzięki szybkiemu i łatwemu sposobowi dodawania nagrań lektorskich nasz produkt końcowy jest znacznie lepszy i, co ważniejsze, odpowiada potrzebom większej grupy odbiorców.

Nagrania lektorskie i łatwość, z jaką możemy dodać kolejną warstwę modalności dla naszych uczniów. Wykorzystanie wyłącznie tekstu i podstawowego wideo nie jest rozwiązaniem dla wszystkich typów uczniów. Dzięki szybkiemu i łatwemu sposobowi dodawania nagrań lektorskich nasz produkt końcowy jest znacznie lepszy i, co ważniejsze, odpowiada potrzebom większej grupy odbiorców.

7. Google Cloud Text-to-Speech (najlepsze rozwiązanie dla programistów tworzących aplikacje z funkcją głosową na dużą skalę w chmurze)

za pośrednictwem Google Cloud Text-to-Speech

Kiedy Twoja aplikacja musi generować mowę dla tysięcy żądań dziennie, nie możesz ryzykować przestojów lub problemów z opóźnieniami. Mając to na uwadze, Google Cloud TTS zapewnia niezawodność na poziomie Enterprise oraz prostotę rozliczeń zgodnie z rzeczywistym zużyciem, wykorzystując tę samą technologię, co Asystent Google.

Dla programistów już korzystających z ekosystemu Google Cloud integracja jest prosta. Wsparcie SSML zapewnia precyzyjną kontrolę nad wymową, pauzami i tempem mówienia, co ma kluczowe znaczenie dla doświadczeń związanych z marką lub narzędziami ułatwiającymi dostępność.

Najlepsze funkcje Google Cloud Text-to-Speech

Generuj naturalnie brzmiącą mowę dzięki głosom studyjnym, głosom Polyglot i niedawno dodanym modelom Gemini 2. 5 Flash TTS (rozliczanym według cen opartych na tokenach).

Uzyskaj dostęp do ponad 380 głosów w ponad 75 językach i wariantach, aby tworzyć wielojęzyczne aplikacje.

Dynamiczna wydajność dla ekspresyjnych nagrań: poezja, wiadomości, opowiadania i szepty.

Zalety i wady funkcji zamiany tekstu na mowę w Google Cloud Chmurze

Zalety:

Niezawodność na poziomie Enterprise, która pozwala obsłużyć ogromną liczbę zleceń

Głęboka integracja z platformą Google Cloud Platform

Przewidywalne ceny w modelu pay-as-you-go bez licencji na stanowiska

Wady:

Usługa jest całkowicie zależna od chmury.

Wymaga zasobów programistycznych do wdrożenia.

Mniejsza kontrola kreatywna w porównaniu z platformami do produkcji zawartości

Ceny usługi Google Cloud Text-to-Speech

Modele oparte na Gemini (ceny tokenowe, brak bezpłatnego poziomu)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 USD/1 mln tokenów tekstowych + 10,00 USD/1 mln tokenów audio

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 USD/1 mln tokenów tekstowych + 20,00 USD/1 mln tokenów audio

Modele standardowe (ceny oparte na postaciach, dostępne bezpłatne poziomy)

Głosy standardowe: Free do 4 mln znaków miesięcznie, a następnie 4 USD za 1 mln znaków

WaveNet Voices: Free do 4 mln znaków miesięcznie, a następnie 4 USD za 1 mln znaków

Neural2 Voices: Free do 1 mln znaków miesięcznie, a następnie 16 USD za 1 mln znaków

Polyglot (wersja zapoznawcza): Free do 1 mln znaków miesięcznie, a następnie 16 USD za 1 mln znaków

Chirp 3: HD Voices: Free do 1 mln znaków miesięcznie, a następnie 30 USD za 1 mln znaków

Chirp 3: HD (wyższy poziom): brak Free, 60 USD/1 mln znaków

Studio Voices: Free do 1 mln znaków miesięcznie, a następnie 160 USD za 1 mln znaków

Oceny i recenzje usługi Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2: Synteza głosu zapewnia spójne i naturalne wyniki w różnych językach, ze szczególnym uwzględnieniem języków indyjskich. Ustawienie wdrożenia jest proste, ponieważ integracja API wymaga minimalnej konfiguracji. Jakość wyjściowa pozostaje niezawodna nawet przy dużym obciążeniu systemu. Opóźnienie jest tak niskie, że można go używać w środowiskach produkcyjnych bez konieczności dodatkowego buforowania.

Co użytkownicy mówią o Google Cloud Text-to-Speech?

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Synteza głosu zapewnia spójne i naturalne wyniki w różnych językach, ze szczególnym uwzględnieniem języków indyjskich. Konfiguracja wdrożenia jest prosta, ponieważ integracja API wymaga minimalnej konfiguracji. Jakość wyjściowa pozostaje niezawodna nawet przy dużym obciążeniu systemu. Opóźnienie jest tak niskie, że można go używać w środowiskach produkcyjnych bez konieczności dodatkowego buforowania.

Synteza głosu zapewnia spójne i naturalne wyniki w różnych językach, ze szczególnym uwzględnieniem języków indyjskich. Konfiguracja wdrożenia jest prosta, ponieważ integracja API wymaga minimalnej konfiguracji. Jakość wyjściowa pozostaje niezawodna nawet przy dużym obciążeniu systemu. Opóźnienie jest tak niskie, że można go używać w środowiskach produkcyjnych bez konieczności dodatkowego buforowania.

8. Microsoft Azure Text to Speech (najlepsze rozwiązanie dla aplikacji korporacyjnych wymagających obsługi języków z całego świata i niestandardowych głosów)

za pośrednictwem Microsoft Azure Text to Speech

Globalne przedsiębiorstwa często borykają się z problemem fragmentacji dostawców, obsługując rynki międzynarodowe. Azure Text to Speech rozwiązuje ten problem, oferując głosy, które działają w różnych językach i integrują się z istniejącą infrastrukturą Microsoft.

Microsoft Azure TTS oferuje ponad 400 głosów neuronowych w ponad 140 językach. Dzięki temu nie ma potrzeby łączenia wielu dostawców TTS. Niestandardowy głos neuronowy pozwala tworzyć własne głosy AI poprzez nagrywanie danych szkoleniowych i wdrażanie modelu wyłącznie dla Twoich aplikacji.

Speech Studio zapewnia wizualny interfejs do dostrajania wymowy i testowania głosów bez konieczności pisania kodu. Elastyczność ta jest cenna dla organizacji o zróżnicowanych możliwościach technicznych.

Najlepsze funkcje Microsoft Azure Text to Speech

Wytrenuj głosy AI na podstawie własnych nagrań, aby stworzyć autorskie głosy dla swojej organizacji.

Dostosuj wymowę i wyświetl podgląd SSML bez pisania kodu.

Dostosuj pliki audio, aby uzyskać profesjonalną jakość wyjściową.

Zalety i wady funkcji zamiany tekstu na mowę w Microsoft Azure

Zalety:

Głębokie sieci neuronowe sprawiają, że syntetyczne głosy są niemal nie do odróżnienia od nagrań ludzkich, zmniejszając zmęczenie słuchowe podczas interakcji z AI.

Azure oferuje teraz syntezę mówiących awatarów, łącząc niestandardowy Neural Voice z awatarem wideo do obsługi klienta i e-learningu.

Oferuje wsparcie dla plików dłuższych niż 10 minut w trybie asynchronicznym za pośrednictwem API syntezy wsadowej.

Wady:

Niestandardowy Neural Voice wymaga znacznej ilości danych szkoleniowych i czasu na ustawienia.

Złożoność może przytłaczać zespoły, które potrzebują tylko podstawowych funkcji TTS.

Struktura cenowa wymaga starannego planowania w przypadku intensywnego użytkowania.

Ceny služby Microsoft Azure Text to Speech pro text

Free

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje usługi Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik udostępnia swoje doświadczenia na G2: Dzięki temu przejście od zwykłego tekstu do naprawdę naturalnie brzmiącej mowy jest niezwykle łatwe. Zestawy SDK i REST API są proste w obsłudze – wystarczy pobrać klucz, wpisać adres końcowy i już po kilku minutach można zacząć mówić. Podoba mi się, że oferuje wsparcie dla wielu języków, a głosy neuronowe brzmią naprawdę ludzko, a nie robotycznie. SSML to miły dodatek, gdy trzeba dostosować prędkość lub dodać pauzy, a opcja niestandardowego głosu jest świetna, jeśli chcesz mieć własny głos marki.

Co użytkownicy mówią o usłudze Microsoft Azure Text to Speech?

Użytkownik udostępnia swoje doświadczenia na G2:

Użytkownik udostępnia swoje doświadczenia na G2:

Dzięki temu przejście od zwykłego tekstu do naprawdę naturalnie brzmiącej mowy jest niezwykle łatwe. Zestawy SDK i REST API są proste w obsłudze – wystarczy pobrać klucz, wpisać adres końcowy i już po kilku minutach można zacząć mówić. Podoba mi się, że oferuje wsparcie dla wielu języków, a głosy neuronowe brzmią naprawdę ludzko, a nie robotycznie. SSML to miły dodatek, gdy trzeba dostosować prędkość lub dodać pauzy, a opcja niestandardowego głosu jest świetna, jeśli chcesz mieć własny głos marki.

Dzięki temu przejście od zwykłego tekstu do naprawdę naturalnie brzmiącej mowy jest niezwykle łatwe. Zestawy SDK i REST API są proste w obsłudze – wystarczy pobrać klucz, wpisać adres końcowy i już po kilku minutach można zacząć mówić. Podoba mi się, że oferuje wsparcie dla wielu języków, a głosy neuronowe brzmią naprawdę ludzko, a nie robotycznie. SSML to miły dodatek, gdy trzeba dostosować prędkość lub dodać pauzy, a opcja niestandardowego głosu jest świetna, jeśli chcesz mieć własny głos marki.

9. Descript (najlepszy dla podcasterów i redaktorów wideo, którzy chcą edytować audio na podstawie tekstu)

za pośrednictwem Descript

Edycja nagrań głosowych poprzez odsłuchiwanie i przeglądanie przebiegów fal dźwiękowych jest powolna i żmudna. Aby rozwiązać ten problem, Descript umożliwia edycję plików audio i wideo poprzez edycję tekstu.

Prześlij plik audio lub wideo, uzyskaj automatyczną transkrypcję, a następnie edytuj transkrypcję, aby edytować multimedia. Usuń słowo z transkrypcji, a zniknie ono z nagrania. Proces ten znacznie przyspiesza postprodukcję dla gospodarzy podcastów i twórców filmów.

Na szczególną uwagę zasługuje funkcja klonowania głosu Overdub firmy Descript. Możesz wytrenować model na podstawie swojego głosu, a następnie wpisać nowe słowa, aby zostały wypowiedziane Twoim głosem.

Platforma obejmuje również nagrywanie ekranu i transkrypcję, obsługując cały cykl pracy od nagrywania do eksportu.

Najlepsze funkcje Descript

Wybierz spośród modeli Claude, Gemini i GPT w zależności od złożoności zadania.

Zidentyfikuj i usuń „um”, „uh” i inne wypełniacze jednym kliknięciem.

Tłumacz i dubbinguj wideo na ponad 39 języków z automatyczną synchronizacją ruchu warg.

Zalety i wady Descript

Zalety:

Usuwa szumy tła i poprawia jakość głosu bez konieczności stosowania drogich mikrofonów lub izolacji akustycznej.

Overdub pozwala zaoszczędzić sporo czasu potrzebnego na ponowne nagrywanie.

Popraw nieprawidłowo wymówione słowo lub nieprawidłowy dźwięk, po prostu wpisując je.

Wady:

Jakość dubbingu nie dorównuje dedykowanym platformom TTS.

Dokładność transkrypcji zależy od jakości dźwięku.

Ograniczone zaawansowane funkcje edycji wideo

Ceny Descript

Hobbysta: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Twórca: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 65 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Użytkownik G2 mówi: Jestem przyzwyczajony do edycji w iMovie i programach takich jak Final Cut, próbowałem nawet podstawowego CapCut, ale to sprawia, że edycja jest tak prosta, jak edycja dokumentu! Jest też bardzo szybka. Podoba mi się możliwość przekształcania Clipów w „Cold Opens” poprzez skopiowanie i wklejenie tekstu z sekcji na górę scenariusza, co faktycznie działa całkiem dobrze.

Co użytkownicy mówią o Descript?

Użytkownik G2 mówi:

Jestem przyzwyczajony do edycji w iMovie i programach takich jak Final Cut, próbowałem nawet podstawowego CapCut, ale to sprawia, że edycja jest tak prosta, jak edycja dokumentu! Jest też bardzo szybka. Podoba mi się możliwość przekształcania Clipów w „Cold Opens” poprzez skopiowanie i wklejenie tekstu z sekcji na górę scenariusza, co faktycznie działa całkiem dobrze.

Jestem przyzwyczajony do edycji w iMovie i programach takich jak Final Cut, próbowałem nawet podstawowego CapCut, ale to sprawia, że edycja jest tak prosta, jak edycja dokumentu! Jest też bardzo szybka. Podoba mi się możliwość przekształcania Clipów w „Cold Opens” poprzez skopiowanie i wklejenie tekstu z sekcji na górę scenariusza, co faktycznie działa całkiem dobrze.

10. CAMB AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego dubbingu wielojęzycznego z automatyczną synchronizacją ruchu warg)

za pośrednictwem CAMB AI

Dubbingowanie zawartości wideo na wiele języków tradycyjnie wymaga zatrudniania aktorów głosowych, tłumaczenia i starannego synchronizowania. Jest to powolny i kosztowny proces.

CAMB AI automatyzuje ten proces dzięki głosom generowanym przez AI, które synchronizują się z ruchami ust oryginalnego mówcy. Przetwarzanie wsadowe obsługuje duże biblioteki zawartości, umożliwiając firmom medialnym i dostawcom e-learningu wydajne dubbingowanie całych katalogów.

Najlepsze funkcje CAMB AI

Wykorzystaj AI do dostosowania zarówno dźwięku, jak i obrazu, aby dubbingowana zawartość wyglądała naturalnie.

Zachowaj oryginalną charakterystykę głosu lektora podczas dubbingowania na nowe języki.

Dubbinguj wiele wideo jednocześnie, aby zwiększyć wysiłek lokalizacyjny.

Zalety i wady CAMB /AI

Zalety:

Znacznie szybsze dubbingowanie w porównaniu z tradycyjnymi metodami

Technologia synchronizacji ruchu warg pozwala tworzyć bardziej naturalnie wyglądającą, zlokalizowaną zawartość.

Wsparcie w zakresie wielu języków zaspokaja praktycznie wszystkie potrzeby związane z globalną dystrybucją.

Wady:

Jakość dubbingowanego dźwięku może się różnić w zależności od języka.

Mniej odpowiednie dla zawartości, w której kluczowe znaczenie ma subtelna gra głosowa.

Projekt oparty na API i zaawansowane opcje konfiguracyjne mogą przytłaczać użytkowników bez doświadczenia programistycznego.

Ceny CAMB AI

Free

Essentials: 5 USD/miesiąc

Pro: 20 USD/miesiąc

Premier: 75 USD/miesiąc

Zaawansowane: 250 USD/miesiąc

Ekspert: 900 USD/miesiąc

Oceny i recenzje CAMB AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Usprawnij cykl pracy przy produkcji nagrań lektorskich dzięki ClickUp

Najlepsza alternatywa dla Murf AI zależy od tego, w jakim zakresie Murf nie spełnia Twoich oczekiwań. Jeśli potrzebujesz bardziej realistycznego klonowania głosu, lepszym wyborem może być ElevenLabs lub WellSaid Labs. Jeśli tworzysz aplikacje lub produkty z funkcją głosową, bardziej sensownym wyborem pod względem skali i dostępu do API będzie Google Cloud Text-to-Speech i Azure.

Dla wielu zespołów wyzwanie zaczyna się jednak jeszcze przed wygenerowaniem głosu. Skrypty, opinie i zasoby są rozproszone między różnymi narzędziami, co sprawia, że proces produkcji jest trudniejszy do zarządzania niż samo generowanie głosu.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Zapewnia Twojemu zespołowi jedno miejsce do pisania scenariuszy, koordynowania recenzji, przydzielania zadań i przenoszenia zawartości od wersji roboczej do ostatecznej wersji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Murf AI oferuje bezpłatny pakiet z limitem minut głosowych i eksportem z znakiem wodnym. Komercyjne wykorzystanie bez znaków wodnych wymaga płatnej subskrypcji.

ElevenLabs kładzie nacisk na klonowanie głosów i ultrarealistyczne głosy neuronowe, podczas gdy Murf AI koncentruje się na szerszej bibliotece głosów z prostszymi narzędziami do edycji. Funkcja Projects w ElevenLabs lepiej radzi sobie z długą zawartością, ale interfejs Murf może wydawać się bardziej przystępny dla zespołów, które dopiero zaczynają przygodę z generowaniem głosów AI.

Priorytetowo potraktuj jakość głosu dla swojego zastosowania, obsługę języków dla odbiorców, opcje integracji z istniejącymi narzędziami oraz funkcje współpracy, jeśli zawartość będzie tworzyć wielu członków zespołu.

Większość generatorów głosów AI oferuje wsparcie dla wielu języków w zakresie zamiany tekstu na mowę, ale prawdziwe dubbingowanie