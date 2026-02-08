Jak pisać podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym (z przykładami)

Grok nie zyskał popularności, działając jak każdy inny asystent AI. Dzięki połączeniu na żywo z X reaguje na bieżące wydarzenia, od najświeższych wiadomości po szybko zmieniające się nastroje społeczne, zamiast polegać na zamrożonych danych szkoleniowych. W badaniu OneLittleWeb „AI Big Bang” obejmującym okres od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r. Grok odnotował średnio 57,2 mln odwiedzin miesięcznie, a w ostatnim kwartale (maj–lipiec 2025 r.) liczba ta wzrosła do 129,8 mln miesięcznie.
Grok jest przydatny, gdy historia rozwija się szybciej niż Twoje pulpity nawigacyjne. Jeśli Twój zespół polega na sygnałach w czasie rzeczywistym z X, wiadomościach i nastrojach społecznych, struktura podpowiedzi decyduje o tym, czy otrzymasz świeże dowody, czy ogólne wyniki. Ten przewodnik pokazuje, jak pisać podpowiedzi Grok, które niezawodnie pobierają źródła na żywo, a następnie przekształcają zdobytą wiedzę w działania w ClickUp.
Czym są podpowiedzi danych Grok w czasie rzeczywistym?
Podpowiedzi danych Grok w czasie rzeczywistym to ustrukturyzowane zapytania, które nakazują Grok pobranie nowych źródeł (X + internet) w określonym oknie czasowym, a następnie zwrócenie wyników wraz z linkami, które można zweryfikować. Bez wyraźnych ograniczeń dotyczących źródła i czasu Grok nadal może udzielić odpowiedzi, ale wynik będzie prawdopodobnie oparty na wcześniej zgromadzonej wiedzy, a nie na aktualnych dowodach.
W przeciwieństwie do wielu dużych modeli językowych (LLM), Grok ma wbudowane funkcje przeglądania stron internetowych i połączenie na żywo z X. Sam dostęp nie wystarczy. Grok przeszukuje źródła na żywo tylko wtedy, gdy podpowiedź wyraźnie o to prosi. Jeśli podpowiedź jest niejasna, Grok może domyślnie korzystać ze statycznych danych szkoleniowych zamiast wysyłać zapytania do źródeł danych w czasie rzeczywistym.
Termin „w czasie rzeczywistym” nie oznacza tutaj natychmiastowości. W zależności od źródła danych, przeglądasz dane z ostatnich kilku godzin lub kilku dni. Struktura podpowiedzi informuje Grok, czy ma wyszukiwać dane na żywo, czy domyślnie korzystać ze statycznej wiedzy szkoleniowej.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto dwa kluczowe elementy, które sprawiają, że podpowiedź jest „aktywna w czasie rzeczywistym”:
Dyrektywy źródłowe: Wyraźne polecenie Grokowi sprawdzenia wyników X, wiadomości lub wyników internetowych wskazuje mu, gdzie ma szukać.
Znaczniki czasowe: słowa takie jak „dzisiaj”, „w tym tygodniu” lub „teraz” sygnalizują, że potrzebujesz aktualnych informacji.
Dlaczego dane Grok w czasie rzeczywistym są ważne dla Teams
Decyzje są kształtowane przez najświeższe wiadomości, zmieniające się nastroje i ruchy konkurencji, które rozgrywają się w ciągu godzin, a nie kwartałów. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym zapewniony przez Grok daje zespołom widoczność w zakresie bieżących wydarzeń.
Oto, gdzie dostęp w czasie rzeczywistym ma namacalne znaczenie:
- Śledź konkurentów w czasie rzeczywistym (premiery, oświadczenia, zmiany narracji).
- Monitoruj kryzysy w miarę zmian nastrojów (co przyspiesza, a co spowalnia).
- Weryfikuj badania w oparciu o aktualne źródła (wykrywaj nieaktualne lub sporne twierdzenia).
- Wcześnie wykrywaj sygnały popytu (sprzeciwy, prośby, wzmianki o konkurencji).
- Wykrywaj pojawiające się trendy (tematy, hashtagi, narracje)
- Mierz postrzeganie marki w sposób ciągły (wzmianki, ton, zaangażowanie).
Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują.
Jak skonfigurować Grok do zapytań dotyczących danych w czasie rzeczywistym
Nawet najlepsza AI stworzona do obsługi informacji na żywo może udzielać nieaktualnych lub ogólnych odpowiedzi, jeśli podpowiedź nie zawiera wyraźnej prośby o dane w czasie rzeczywistym. Grok nie jest tu wyjątkiem. Bez odpowiednich sygnałów może domyślnie korzystać ze statycznych danych szkoleniowych zamiast wysyłać zapytania do źródeł na żywo.
Struktura podpowiedzi decyduje o wyniku. Drobne wybory — takie jak sposób odniesienia do czasu, źródeł i zakresu — determinują działanie Grok.
Postępuj zgodnie z tym neutralnym, szczegółowym przewodnikiem, aby poprawnie skonfigurować Grok do zapytań o dane w czasie rzeczywistym.
Wymagania wstępne
- Subskrypcja X Premium lub Premium+: Limit dostępu do Grok wynosi dla płatnych użytkowników X.
- Aktywne konto X: Konto musi być w dobrej kondycji.
- Weryfikacja wieku: Wymagana do odblokowania funkcji Grok.
- Konto xAI i klucz API (dla programistów): Generowane z konsoli. x. ai
Kroki dla konsumentów
1. Zaloguj się do X: Otwórz stronę x. com lub aplikację mobilną X i zaloguj się.
2. Dostęp do Grok: Wybierz ikonę Grok na pasku nawigacyjnym lub w menu bocznym.
3. Użyj trybu Regular: Przełącz się do trybu Regular, aby uzyskać rzeczowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Tryb Fun przedkłada ton wypowiedzi nad dokładność.
4. Napisz zapytanie w czasie rzeczywistym: Poproś wyraźnie o aktualne informacje, np. „Co się teraz dzieje z [temat] na X?
5. W razie potrzeby użyj DeepSearch: Włącz DeepSearch, aby skanować wiele źródeł na żywo w celu uzyskania szerszego kontekstu.
Kroki dla API / programistów
1. Utwórz konto AI: Zarejestruj się na stronie console. x. ai
2. Wygeneruj klucz API: Utwórz nowy klucz w sekcji Klucze API.
3. Zabezpiecz klucz API: Zapisz go w zmiennej środowiskowej lub pliku .env.
4. Skonfiguruj żądanie API: użyj xAI SDK lub bezpośrednich żądań HTTP z modelem Grok.
5. Włącz kontekst X w czasie rzeczywistym: Ustaw enable_x_context na true, aby umożliwić dostęp do danych X na żywo.
6. W razie potrzeby włącz strumieniowanie: Używaj odpowiedzi strumieniowych, aby otrzymywać aktualizacje w miarę ich generowania przez Grok.
Po skonfigurowaniu jakość wyników zależy w mniejszym stopniu od dostępu, a w większym od tego, jak precyzyjnie podpowiedzi sygnalizują czas, źródła i intencje, dlatego tak ważne jest projektowanie podpowiedzi w czasie rzeczywistym.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Grok zwraca wyraźnie nieaktualne informacje, spróbuj wykonać następujące czynności:
- Upewnij się, że używasz właściwej wersji modelu, która ma funkcje czasu rzeczywistego.
- Przeformułuj swoją podpowiedź, używając silniejszych znaczników czasowych.
- Sprawdź, czy Twoje zapytanie nie jest zbyt ogólne.
Szablony podpowiedzi danych w czasie rzeczywistym Grok dla Teams
Niespójne pisanie podpowiedzi w zespole prowadzi do marnowania wysiłków i zmiennej jakości danych. To jak codziennie wymyślać koło na nowo. 🛠️
Szablony te stanowią punkt wyjścia dla Twojego zespołu do kopiowania i wklejania. Dostosuj sekcje w nawiasach do swojej branży, konkurencji lub przypadku użycia.
Podpowiedzi dotyczące analizy nastrojów do monitorowania rynku
Kiedy reakcje zmieniają się z godziny na godzinę, potrzebujesz czegoś więcej niż ogólnego wrażenia „pozytywnego lub negatywnego”. Te podpowiedzi pokazują, jak ludzie reagują w danej chwili na markę, premierę lub temat branżowy oraz dlaczego powstają takie reakcje.
Podpowiedź 1: Na dzień dzisiejszy przeanalizuj nastroje dotyczące X oraz najnowsze artykuły prasowe na temat [MARKA/TEMAT]. Podziel reakcje na pozytywne, negatywne i neutralne. Podkreśl najczęściej udostępniane pochwały i krytykę z ostatnich 48 godzin i dołącz linki do reprezentatywnych postów.
Podpowiedź 2: W ciągu ostatnich 72 godzin zidentyfikuj główne obawy i pozytywne reakcje dotyczące [MARKA/PRODUKT] w serwisie X. Pogrupuj opinie według tematów i sporządź notatkę, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Podaj linki do oryginalnych postów.
Podpowiedź 3: Wykrywanie zmiany nastroju
Porównaj nastroje na X dotyczące [MARKA/TEMAT] z ostatnich 24 godzin z nastrojami z początku tego tygodnia. Zidentyfikuj wszelkie zauważalne zmiany tonu i wyjaśnij, jakie wydarzenia lub rozmowy były wyzwalaczami tej zmiany. Podaj źródła.
Podpowiedzi dotyczące weryfikacji faktów w celu sprawdzenia wyników badań
Zanim twierdzenie trafi do raportu, prezentacji lub artykułu, musi zostać zweryfikowane w oparciu o aktualne źródła danych. Podpowiedzi w tej sekcji pomagają zespołom weryfikować fakty, kwestionować założenia i wychwytywać nieścisłości, które mogłyby zostać pominięte w statycznych danych szkoleniowych.
Podpowiedź 1: Sprawdź prawdziwość poniższego twierdzenia, korzystając z aktualnych źródeł internetowych i wiadomości z ostatniego tygodnia: [TWERDZENIE]. Podaj dowody w wsparciu lub zaprzeczeniu twierdzeniu wraz z linkami do źródeł. Zwróć uwagę, czy informacja jest sporna lub niezweryfikowana.
Podpowiedź 2: Zweryfikuj [TWIERDZENIE], porównując informacje z co najmniej trzech aktualnych źródeł opublikowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Zidentyfikuj wszelkie rozbieżności w procesie raportowania i wyjaśnij, dlaczego się różnią. Dołącz linki.
Podpowiedź 3: Potwierdź, czy [CYTAT] przypisywany [OSOBIE/ORGANIZACJI] jest zgodny z ostatnim raportowaniem lub oficjalnymi oświadczeniami z ostatnich 5 dni. Oznacz nieaktualne, błędnie przypisane lub brakujące konteksty.
Podpowiedzi dotyczące wykrywania trendów dla analizy konkurencji
Nie każdy wzrost aktywności w rozmowach jest wart uwagi. Poniższe podpowiedzi mają na celu oddzielenie wczesnych sygnałów od ciągłego szumu, pomagając zespołom identyfikować nowe narracje i zmiany konkurencyjne.
Podpowiedź 1: Przeszukaj X i najnowsze wiadomości pod kątem pojawiających się trendów związanych z [BRANŻĄ/KONKURENTEM] z ostatnich 7 dni. Zidentyfikuj tematy, które zyskują na popularności, a które nie były widoczne w zeszłym miesiącu. Podaj linki do oryginalnych źródeł.
Podpowiedź 2: Przeanalizuj X rozmów z ostatniego tygodnia na temat [KONKURENT]. Zidentyfikuj nowe narracje, dyskusje dotyczące funkcji lub obawy, które pojawiają się coraz częściej lub budzą coraz większe zainteresowanie. Podaj przykłady.
Podpowiedź 3: Zidentyfikuj, które tematy związane z [BRANŻĄ] najszybciej zyskały na popularności w serwisie X w ciągu ostatnich 72 godzin. Uporządkuj je według wzrostu liczby wzmianek i wyjaśnij, co wpłynęło na ten wzrost.
Podpowiedzi dotyczące agregacji danych międzyplatformowych
Czerpanie informacji z wielu źródeł na żywo może szybko stać się chaotyczne. Te podpowiedzi łączą dane X, wiadomości i informacje branżowe w przejrzyste, uporządkowane briefingi, które sprawdzają się podczas aktualizacji informacji dla kierownictwa i synchronizacji zespołów.
Podpowiedź 1: Sporządź briefing na temat [TEMAT] na podstawie danych z X, Google News i odpowiednich publikacji branżowych z ostatnich 72 godzin. Uporządkuj według: (1) kluczowych wydarzeń, (2) godnych uwagi opinii, (3) otwartych pytań. Cytuj wszystkie źródła.
Podpowiedź 2: Podsumuj najważniejsze aktualizacje dotyczące [TEMAT] od X oraz najnowsze wiadomości z ostatnich 5 dni. Podkreśl, co zmieniło się od poprzedniego tygodnia i na co Teams powinny zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Dołącz linki.
Podpowiedź 3: Porównaj, jak temat [TEMAT] był omawiany w serwisie X w porównaniu z tradycyjnymi serwisami informacyjnymi w ciągu ostatnich 48 godzin. Zidentyfikuj różnice w sposobie przedstawienia, tonie i nacisku. Otrzymaj wsparcie dla swoich wniosków za pomocą przykładów.
ClickUp Docs pozwala scentralizować wszystkie podpowiedzi, szablony i materiały referencyjne w jednym aktywnym obszarze roboczym. Zamiast rozrzucać je po wątkach czatu, wiadomościach e-mail lub losowych plikach, możesz uporządkować wszystko według projektu, zespołu lub przypadku użycia, dzięki czemu znalezienie odpowiedniej podpowiedzi jest natychmiastowe.
Dzięki edycji na żywo Ty i Twoi współpracownicy możecie współpracować w czasie rzeczywistym, wspólnie udoskonalać podpowiedzi, aktualizować szablony lub zostawiać komentarze z opiniami. Każda aktualizacja jest zapisywana automatycznie, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma dostęp do najnowszej wersji.
Najlepsze praktyki dotyczące pisania podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym
Twój zespół korzysta z szablonów, ale wyniki nadal są niepewne. Dzieje się tak, gdy nie rozumiesz podstawowych zasad technik podpowiedzi AI, które decydują o sukcesie lub porażce podpowiedzi.
Oto wzorce, które sprawiają, że podpowiedzi w czasie rzeczywistym są skuteczne. ✨
- Określaj czas w sposób jednoznaczny: Niejasne podpowiedzi dają niejasne dane. Określenie „ostatnio” jest słabsze i mniej skuteczne niż konkretny przedział czasowy, np. „w ciągu ostatnich 24 godzin”.
- Nazwij swoje źródła: Polecenie Grokowi sprawdzenia X, serwisów informacyjnych lub konkretnych publikacji zwiększa dokładność pobierania danych.
- Proszenie o cytaty: Zawsze dołączaj linki lub cytuj źródła w swoich podpowiedziach, aby umożliwić weryfikację aktualności i wiarygodności informacji.
- Przetestuj przed użyciem: zawsze uruchom znane, niedawne zdarzenie w strukturze podpowiedzi, aby potwierdzić, że dane na żywo przepływają poprawnie, zanim użyjesz ich do wykonania krytycznego zadania.
- Powtarzaj próby w przypadku niepowodzeń: Jeśli wyniki wydają się nieaktualne, nie poddawaj się. Dodaj mocniejsze sformułowania czasowe lub bardziej wyraźne wskazówki dotyczące źródła i spróbuj ponownie.
Kiedy podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym nie spełniają oczekiwań
Oto kluczowe ograniczenia, o których należy pamiętać:
- Brak kontekstu wewnętrznego: Grok przeszukuje publiczną sieć, ale nie zna projektów, dokumentów ani priorytetów Twojej firmy. Zawsze musisz ponownie wyjaśniać kontekst.
- Ręczna iteracja podpowiedzi: uzyskanie właściwych danych często wymaga wielu poprawek, a narzędzie nie zapamiętuje, co wcześniej zadziałało.
- Brak integracji z cyklem pracy: Wnioski pozostają w oknie czatu. Przekształcenie ustaleń w zadanie lub wspólną aktualizację wymaga skopiowania i wklejenia w innym miejscu.
- Luki w zarządzaniu: nie ma ścieżki audytu pokazującej, kto o co pytał, ani cykli pracy zatwierdzających działania podejmowane na podstawie informacji generowanych przez AI.
- Różnice w jakości źródeł: Czas rzeczywisty nie oznacza wiarygodności. Posty X i najświeższe wiadomości mogą być błędne, a Grok nie zawsze sygnalizuje niepewność.
Wskazówki dotyczące zarządzania dla zespołów korzystających z podpowiedzi Grok
Funkcje Grok działające w czasie rzeczywistym mogą szybko dostarczać nieprzefiltrowanych informacji, ale ta sama szybkość zwiększa ryzyko, jeśli podpowiedzi i wyniki nie są starannie kontrolowane. W przypadku zespołów korzystających z Grok w badaniach, podejmowaniu decyzji lub cyklach pracy związanych z obsługą klientów, kontrola zapewnia dokładność, odpowiedzialność i bezpieczne użytkowanie na dużą skalę.
Poniżej przedstawiono praktyczne najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, które zespoły mogą stosować podczas pracy z podpowiedziami Grok.
- Standaryzacja szablonów komunikatów: Utrzymuj wspólną bibliotekę sprawdzonych komunikatów do celów badawczych, raportowania i analizy.
- Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC): Zdefiniuj role, takie jak administrator, zaawansowany użytkownik i członek, aby limitować dostęp do modyfikacji podpowiedzi, danych wrażliwych lub ustawień API.
- Prowadź niezmienne dzienniki audytowe: śledź zmiany podpowiedzi, wzorce użytkowania i aktualizacje konfiguracji, aby zapewnić wsparcie dla audytów i przeglądów po incydentach.
- Przeprowadzaj regularne ćwiczenia typu red team: Sprawdź odporność podpowiedzi, symulując nadużycia, skrajne przypadki i próby ominięcia zabezpieczeń.
- Używaj separatorów kontekstowych: oddziel instrukcje i dane dostarczone przez użytkownika za pomocą wyraźnych etykiet, aby zmniejszyć ryzyko wstrzyknięcia podpowiedzi.
- Ustal zasady dotyczące przerw: umożliw zespołom wstrzymanie cyklu pracy, jeśli wyniki wykazują powtarzające się tendencyjności, niespójności lub niestabilność.
Jak ClickUp Brain uzupełnia dane Grok w czasie rzeczywistym
Doszło do powodzenia w pobraniu kluczowego fragmentu danych w czasie rzeczywistym z Grok.
Co teraz?
To tylko tekst w oknie czatu, całkowicie niezwiązany z planami projektu, zadaniami zespołu i decyzjami, które należy podjąć.
Ta rozbieżność powoduje znaczne tarcia i ciągłe przełączanie się między kontekstami, co obniża wydajność i prowadzi do niekontrolowanego rozrostu narzędzi AI — nieplanowanego rozprzestrzeniania się narzędzi AI bez nadzoru i strategii.
ClickUp został zaprojektowany, aby wypełnić tę lukę.
To najlepsze zintegrowane obszar roboczy AI, zaprojektowane w celu połączenia zadań, dokumentów, celów, rozmów i osi czasu w jednym systemie. Zamiast przenosić informacje między narzędziami, możesz pracować w jednym wspólnym środowisku, w którym kontekst jest już połączony. Gdy pojawiają się informacje zewnętrzne, można je dołączyć do zadań, odwołać się do nich w dokumentach, omówić w komentarzach i śledzić w ramach cykli pracy.
Wiesz, co sprawia, że jest to jeszcze lepsze?
ClickUp Brain rozszerza te możliwości, działając jako asystent AI rozpoznający kontekst w Twoim obszarze roboczym. W przeciwieństwie do zewnętrznych narzędzi AI, rozumie on, nad czym pracujesz, kto jest właścicielem poszczególnych elementów i jak postępują prace. Może przekształcić wyniki Grok w czasie rzeczywistym w podsumowania, działania do wykonania, aktualizacje zadań lub dokumentację, bez utraty kontekstu lub tempa pracy.
Zobaczmy, jak ClickUp Brain pomaga przejść od analizy w czasie rzeczywistym do rzeczywistej pracy.
Odpowiadaj, korzystając z kontekstu projektu w czasie rzeczywistym.
ClickUp Brain rozumie Twoją pracę, ponieważ jest jej częścią. Łączy się bezpośrednio z Twoimi zadaniami, dokumentami, komentarzami, czatami, celami i zintegrowanymi narzędziami, dzięki czemu jego odpowiedzi są oparte na Twoich rzeczywistych priorytetach, a nie tylko na podpowiedzi, którą wpisałeś.
Zamiast prosić o jednorazowe odpowiedzi, możesz polegać na Brain, który interpretuje i działa w oparciu o kontekst obszaru roboczego na żywo w różnych zespołach i projektach. Oto kilka praktycznych sposobów, w jakie ClickUp Brain może pomóc:
- Generuj jasne elementy do wykonania na podstawie notatek ze spotkań, komentarzy do zadań lub dyskusji na czacie, automatycznie przypisując je do właścicieli i terminów.
- Natychmiast podsumowuj postępy zadań, projektów lub zespołów, aby interesariusze otrzymywali dokładne aktualizacje bez konieczności ręcznego raportowania statusu.
- Twórz nowe zadania, podzadania lub dokumenty na podstawie istniejących rozmów, notatek lub spotkań.
- Twórz, przepisuj lub tłumacz zawartość w ramach zadań i dokumentów, zachowując kontekst i intencje projektu.
Zautomatyzuj wykonywanie za pomocą Super Agentów i Agentów Autopilota.
ClickUp Super Agents to narzędzia oparte na AI, które zostały zaprojektowane do obsługi wieloetapowych cykli pracy, dostosowywania się w miarę upływu czasu i ciągłej pracy bez konieczności ręcznej podpowiedzi za każdym razem. Użytkownik określa, do czego mają dostęp, jakich narzędzi mogą używać i gdzie mogą działać, zapewniając bezpieczeństwo i celowość wszystkich działań.
W praktyce Super Agenci mogą:
- Podsumuj działania w ramach projektów lub zespołów.
- Zamień rozmowy lub aktualizacje w uporządkowane wyniki, takie jak streszczenia, zadania lub dokumenty.
- Przeprowadzaj badania, przedstawiaj sugestie i ucz się na podstawie informacji zwrotnych zebranych w czasie.
Z kolei agenci ClickUp Autopilot sprawdzają się najlepiej, gdy potrzebujesz przewidywalnego, opartego na regułach zachowania sztucznej inteligencji. Działają oni w określonych lokalizacjach, takich jak lista, folder, przestrzeń lub kanał czatu, i podejmują działania tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki i wyzwalacze.
Nie działają one w całym obszarze roboczym, tak jak robią to super agenci, ale są niezwykle skuteczne w obsłudze powtarzalnych, ograniczonych działań, zapewniając przejrzystość i kontrolę.
Jeśli jesteś kierownikiem ds. inżynierii, możesz użyć Super Agenta do ciągłego monitorowania stanu sprintów w różnych projektach, wykrywając wzorce, takie jak rosnąca liczba błędów lub przekroczone terminy. Gdy zadanie przekroczy próg ryzyka, przypisz agenta Autopilot, aby opublikował aktualizację w kanale zespołu i automatycznie utworzył zadania następcze.
Wizualizuj postępy za pomocą kart AI.
Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twój pulpit po prostu informował Cię o tym, co się dzieje, bez konieczności zadawania pytań?
Karty AI dostarczają na żywo generowane przez sztuczną inteligencję informacje bezpośrednio do pulpitów ClickUp. Są one automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami w pracy, dzięki czemu zawsze widzisz aktualny stan postępów, ryzyka i braków.
Oto kilka kart AI, które można zobaczyć w akcji:
- Karta AI Brain: Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi AI bezpośrednio w danych obszaru roboczego, aby porównać opcje, podsumować złożone zadania lub wyodrębnić wnioski.
- Karta AI StandUp: Uzyskaj szybki przegląd ostatnich działań w wybranym okresie, idealny do asynchronicznych spotkań lub podsumowań na koniec dnia.
- Karta podsumowująca AI: Uzyskaj widok ogólny na kondycję projektu lub działu, przeznaczony do przeglądów kierowniczych bez zagłębiania się w listy zadań.
- Karta aktualizacji projektu AI: Śledź kamienie milowe, postępy, ryzyka i kolejne kroki dla określonej przestrzeni, folderu lub listy.
Wyszukuj i działaj za pomocą ClickUp Brain MAX.
ClickUp Brain MAX to Twój komputerowy towarzysz AI, zaprojektowany, aby pomóc Ci szybciej myśleć, wyszukiwać i działać przez cały dzień pracy. Zamiast otwierać wiele zakładek lub narzędzi, Brain MAX towarzyszy Ci w pracy i pomaga w interakcji z informacjami przy użyciu języka naturalnego.
Chcesz znaleźć konkretne dokumenty projektowe w Google Drive? Wystarczy raz zapytać Brain MAX, a on pobierze odpowiedzi ze wszystkich źródeł bez opuszczania ClickUp. Przeszukuje wszystko, od zadań ClickUp i dokumentów ClickUp po pliki w aplikacjach w połączeniu, takich jak Google Drive, GitHub, SharePoint i Slack.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność, Brain MAX zawiera opartą na sztucznej inteligencji funkcję ClickUp Talk-to-Text, która pozwala dyktować pomysły, zapytania lub notatki zamiast je wpisywać. Możesz uchwycić myśli w trakcie ich pojawiania się, nie tracąc koncentracji. Wystarczy mówić, a Brain MAX natychmiast zamieni Twój głos na tekst, który można przeszukiwać, zapisywać lub później przekształcać w zadania.
Wybierz odpowiedni model dzięki inteligencji multi-LLM.
ClickUp nie ogranicza Cię do jednego modelu. Dzięki ClickUp Brain możesz wybierać spośród wielu wiodących modeli LLM, takich jak ChatGPT, Claude lub Gemini, w zależności od zadania.
Możesz dopasować AI do kontekstu bez opuszczania obszaru roboczego, zachowując jednocześnie ujednolicone uprawnienia i bezpieczeństwo we wszystkich modelach. Ta elastyczność gwarantuje, że otrzymasz odpowiednią AI do danego zadania, wykorzystując mocne strony każdego modelu, a jednocześnie zachowując wszystkie wyniki połączone z Twoją pracą.
Zapewnij bezpieczne i zgodne z przepisami wykorzystanie AI.
Nie martw się już o to, kto o co pyta. Dzięki ClickUp wykorzystanie jest śledzone za pomocą ścieżek audytu, a Ty możesz zarządzać uprawnieniami i widocznością ClickUp, aby kontrolować, kto co widzi, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami wdrożenie AI.
Połącz dane w czasie rzeczywistym z realizacją zadań przez zespół dzięki ClickUp
Grok pomaga zespołom zrozumieć, co dzieje się w danej chwili, pobierając dane na żywo. Gdy podpowiedzi są pisane z zamierzeniem, jest to niezawodny sposób na śledzenie szybko zmieniających się rozmów i bycie na bieżąco z zachodzącymi zmianami.
Jednak przekształcenie tych spostrzeżeń w notatki badawcze, aktualizacje projektu lub konkretne kolejne kroki często napotyka przeszkodę, gdy dane te znajdują się poza podstawowymi narzędziami pracy. Kopiowanie i wklejanie między aplikacjami zaburza kontekst i utrudnia wydajność.
W tym miejscu pojawia się ClickUp.
ClickUp Brain zapewnia zespołom sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst w ich obszarze roboczym, która podsumowuje spostrzeżenia, tworzy zadania i utrzymuje ciągłość pracy. ClickUp Agents zajmuje się monitorowaniem i automatyzacją bez konieczności ręcznego wysiłku, a ClickUp BrainGPT łączy w jednym miejscu ujednolicone wyszukiwanie, wprowadzanie głosowe i wielomodelową sztuczną inteligencję.
Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby faktycznie przyspieszyć pracę.