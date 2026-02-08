Jak pisać podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym (z przykładami)

Grok nie zyskał popularności, działając jak każdy inny asystent AI. Dzięki połączeniu na żywo z X reaguje na bieżące wydarzenia, od najświeższych wiadomości po szybko zmieniające się nastroje społeczne, zamiast polegać na zamrożonych danych szkoleniowych. W badaniu OneLittleWeb „AI Big Bang” obejmującym okres od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r. Grok odnotował średnio 57,2 mln odwiedzin miesięcznie, a w ostatnim kwartale (maj–lipiec 2025 r.) liczba ta wzrosła do 129,8 mln miesięcznie.

Grok jest przydatny, gdy historia rozwija się szybciej niż Twoje pulpity nawigacyjne. Jeśli Twój zespół polega na sygnałach w czasie rzeczywistym z X, wiadomościach i nastrojach społecznych, struktura podpowiedzi decyduje o tym, czy otrzymasz świeże dowody, czy ogólne wyniki. Ten przewodnik pokazuje, jak pisać podpowiedzi Grok, które niezawodnie pobierają źródła na żywo, a następnie przekształcają zdobytą wiedzę w działania w ClickUp.

Grok jest przydatny, gdy historia rozwija się szybciej niż Twoje pulpity nawigacyjne. Jeśli Twój zespół polega na sygnałach w czasie rzeczywistym z X, wiadomościach i nastrojach społecznych, struktura podpowiedzi decyduje o tym, czy otrzymasz świeże dowody, czy ogólne wyniki. Ten przewodnik pokazuje, jak pisać podpowiedzi Grok, które niezawodnie pobierają źródła na żywo, a następnie przekształcają zdobyte informacje w działania w ClickUp.

Czym są podpowiedzi danych Grok w czasie rzeczywistym?

Podpowiedzi danych Grok w czasie rzeczywistym to ustrukturyzowane zapytania, które nakazują Grok pobranie nowych źródeł (X + internet) w określonym oknie czasowym, a następnie zwrócenie wyników wraz z linkami, które można zweryfikować. Bez wyraźnych ograniczeń dotyczących źródła i czasu Grok nadal może udzielić odpowiedzi, ale wynik będzie prawdopodobnie oparty na wcześniej zgromadzonej wiedzy, a nie na aktualnych dowodach.

W przeciwieństwie do wielu dużych modeli językowych (LLM), Grok ma wbudowane funkcje przeglądania stron internetowych i połączenie na żywo z X. Sam dostęp nie wystarczy. Grok przeszukuje źródła na żywo tylko wtedy, gdy podpowiedź wyraźnie o to prosi. Jeśli podpowiedź jest niejasna, Grok może domyślnie korzystać ze statycznych danych szkoleniowych zamiast wysyłać zapytania do źródeł danych w czasie rzeczywistym.

za pośrednictwem Grok

Termin „w czasie rzeczywistym” nie oznacza tutaj natychmiastowości. W zależności od źródła danych, przeglądasz dane z ostatnich kilku godzin lub kilku dni. Struktura podpowiedzi informuje Grok, czy ma wyszukiwać dane na żywo, czy domyślnie korzystać ze statycznej wiedzy szkoleniowej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto dwa kluczowe elementy, które sprawiają, że podpowiedź jest „aktywna w czasie rzeczywistym”: Dyrektywy źródłowe: Wyraźne polecenie Grokowi sprawdzenia wyników X, wiadomości lub wyników internetowych wskazuje mu, gdzie ma szukać. Znaczniki czasowe: słowa takie jak „dzisiaj”, „w tym tygodniu” lub „teraz” sygnalizują, że potrzebujesz aktualnych informacji.

Dlaczego dane Grok w czasie rzeczywistym są ważne dla Teams

Decyzje są kształtowane przez najświeższe wiadomości, zmieniające się nastroje i ruchy konkurencji, które rozgrywają się w ciągu godzin, a nie kwartałów. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym zapewniony przez Grok daje zespołom widoczność w zakresie bieżących wydarzeń.

Oto, gdzie dostęp w czasie rzeczywistym ma namacalne znaczenie:

Śledź konkurentów w czasie rzeczywistym (premiery, oświadczenia, zmiany narracji).

Monitoruj kryzysy w miarę zmian nastrojów (co przyspiesza, a co spowalnia).

Weryfikuj badania w oparciu o aktualne źródła (wykrywaj nieaktualne lub sporne twierdzenia).

Wcześnie wykrywaj sygnały popytu (sprzeciwy, prośby, wzmianki o konkurencji).

Wykrywaj pojawiające się trendy (tematy, hashtagi, narracje)

Mierz postrzeganie marki w sposób ciągły (wzmianki, ton, zaangażowanie).

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Jak skonfigurować Grok do zapytań dotyczących danych w czasie rzeczywistym

Nawet najlepsza AI stworzona do obsługi informacji na żywo może udzielać nieaktualnych lub ogólnych odpowiedzi, jeśli podpowiedź nie zawiera wyraźnej prośby o dane w czasie rzeczywistym. Grok nie jest tu wyjątkiem. Bez odpowiednich sygnałów może domyślnie korzystać ze statycznych danych szkoleniowych zamiast wysyłać zapytania do źródeł na żywo.

Struktura podpowiedzi decyduje o wyniku. Drobne wybory — takie jak sposób odniesienia do czasu, źródeł i zakresu — determinują działanie Grok.

Postępuj zgodnie z tym neutralnym, szczegółowym przewodnikiem, aby poprawnie skonfigurować Grok do zapytań o dane w czasie rzeczywistym.

za pośrednictwem Grok

Wymagania wstępne

Subskrypcja X Premium lub Premium+: Limit dostępu do Grok wynosi dla płatnych użytkowników X.

Aktywne konto X: Konto musi być w dobrej kondycji.

Weryfikacja wieku: Wymagana do odblokowania funkcji Grok.

Konto xAI i klucz API (dla programistów): Generowane z konsoli. x. ai

Kroki dla konsumentów

1. Zaloguj się do X: Otwórz stronę x. com lub aplikację mobilną X i zaloguj się.

2. Dostęp do Grok: Wybierz ikonę Grok na pasku nawigacyjnym lub w menu bocznym.

3. Użyj trybu Regular: Przełącz się do trybu Regular, aby uzyskać rzeczowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Tryb Fun przedkłada ton wypowiedzi nad dokładność.

4. Napisz zapytanie w czasie rzeczywistym: Poproś wyraźnie o aktualne informacje, np. „Co się teraz dzieje z [temat] na X?

5. W razie potrzeby użyj DeepSearch: Włącz DeepSearch, aby skanować wiele źródeł na żywo w celu uzyskania szerszego kontekstu.

Kroki dla API / programistów

1. Utwórz konto AI: Zarejestruj się na stronie console. x. ai

2. Wygeneruj klucz API: Utwórz nowy klucz w sekcji Klucze API.

3. Zabezpiecz klucz API: Zapisz go w zmiennej środowiskowej lub pliku .env.

4. Skonfiguruj żądanie API: użyj xAI SDK lub bezpośrednich żądań HTTP z modelem Grok.

5. Włącz kontekst X w czasie rzeczywistym: Ustaw enable_x_context na true, aby umożliwić dostęp do danych X na żywo.

6. W razie potrzeby włącz strumieniowanie: Używaj odpowiedzi strumieniowych, aby otrzymywać aktualizacje w miarę ich generowania przez Grok.

Po skonfigurowaniu jakość wyników zależy w mniejszym stopniu od dostępu, a w większym od tego, jak precyzyjnie podpowiedzi sygnalizują czas, źródła i intencje, dlatego tak ważne jest projektowanie podpowiedzi w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Grok zwraca wyraźnie nieaktualne informacje, spróbuj wykonać następujące czynności: Upewnij się, że używasz właściwej wersji modelu, która ma funkcje czasu rzeczywistego. Przeformułuj swoją podpowiedź, używając silniejszych znaczników czasowych. Sprawdź, czy Twoje zapytanie nie jest zbyt ogólne.

Szablony podpowiedzi danych w czasie rzeczywistym Grok dla Teams

Niespójne pisanie podpowiedzi w zespole prowadzi do marnowania wysiłków i zmiennej jakości danych. To jak codziennie wymyślać koło na nowo. 🛠️

Szablony te stanowią punkt wyjścia dla Twojego zespołu do kopiowania i wklejania. Dostosuj sekcje w nawiasach do swojej branży, konkurencji lub przypadku użycia.

Podpowiedzi dotyczące analizy nastrojów do monitorowania rynku

Kiedy reakcje zmieniają się z godziny na godzinę, potrzebujesz czegoś więcej niż ogólnego wrażenia „pozytywnego lub negatywnego”. Te podpowiedzi pokazują, jak ludzie reagują w danej chwili na markę, premierę lub temat branżowy oraz dlaczego powstają takie reakcje.

Podpowiedź 1: Na dzień dzisiejszy przeanalizuj nastroje dotyczące X oraz najnowsze artykuły prasowe na temat [MARKA/TEMAT]. Podziel reakcje na pozytywne, negatywne i neutralne. Podkreśl najczęściej udostępniane pochwały i krytykę z ostatnich 48 godzin i dołącz linki do reprezentatywnych postów.

Podpowiedź 2: W ciągu ostatnich 72 godzin zidentyfikuj główne obawy i pozytywne reakcje dotyczące [MARKA/PRODUKT] w serwisie X. Pogrupuj opinie według tematów i sporządź notatkę, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Podaj linki do oryginalnych postów.

Podpowiedź 3: Wykrywanie zmiany nastroju Porównaj nastroje na X dotyczące [MARKA/TEMAT] z ostatnich 24 godzin z nastrojami z początku tego tygodnia. Zidentyfikuj wszelkie zauważalne zmiany tonu i wyjaśnij, jakie wydarzenia lub rozmowy były wyzwalaczami tej zmiany. Podaj źródła.

Podpowiedzi dotyczące weryfikacji faktów w celu sprawdzenia wyników badań

Zanim twierdzenie trafi do raportu, prezentacji lub artykułu, musi zostać zweryfikowane w oparciu o aktualne źródła danych. Podpowiedzi w tej sekcji pomagają zespołom weryfikować fakty, kwestionować założenia i wychwytywać nieścisłości, które mogłyby zostać pominięte w statycznych danych szkoleniowych.

Podpowiedź 1: Sprawdź prawdziwość poniższego twierdzenia, korzystając z aktualnych źródeł internetowych i wiadomości z ostatniego tygodnia: [TWERDZENIE]. Podaj dowody w wsparciu lub zaprzeczeniu twierdzeniu wraz z linkami do źródeł. Zwróć uwagę, czy informacja jest sporna lub niezweryfikowana.

Podpowiedź 2: Zweryfikuj [TWIERDZENIE], porównując informacje z co najmniej trzech aktualnych źródeł opublikowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Zidentyfikuj wszelkie rozbieżności w procesie raportowania i wyjaśnij, dlaczego się różnią. Dołącz linki.

Podpowiedź 3: Potwierdź, czy [CYTAT] przypisywany [OSOBIE/ORGANIZACJI] jest zgodny z ostatnim raportowaniem lub oficjalnymi oświadczeniami z ostatnich 5 dni. Oznacz nieaktualne, błędnie przypisane lub brakujące konteksty.

Podpowiedzi dotyczące wykrywania trendów dla analizy konkurencji

Nie każdy wzrost aktywności w rozmowach jest wart uwagi. Poniższe podpowiedzi mają na celu oddzielenie wczesnych sygnałów od ciągłego szumu, pomagając zespołom identyfikować nowe narracje i zmiany konkurencyjne.

Podpowiedź 1: Przeszukaj X i najnowsze wiadomości pod kątem pojawiających się trendów związanych z [BRANŻĄ/KONKURENTEM] z ostatnich 7 dni. Zidentyfikuj tematy, które zyskują na popularności, a które nie były widoczne w zeszłym miesiącu. Podaj linki do oryginalnych źródeł.

Podpowiedź 2: Przeanalizuj X rozmów z ostatniego tygodnia na temat [KONKURENT]. Zidentyfikuj nowe narracje, dyskusje dotyczące funkcji lub obawy, które pojawiają się coraz częściej lub budzą coraz większe zainteresowanie. Podaj przykłady.

Podpowiedź 3: Zidentyfikuj, które tematy związane z [BRANŻĄ] najszybciej zyskały na popularności w serwisie X w ciągu ostatnich 72 godzin. Uporządkuj je według wzrostu liczby wzmianek i wyjaśnij, co wpłynęło na ten wzrost.

Podpowiedzi dotyczące agregacji danych międzyplatformowych

Czerpanie informacji z wielu źródeł na żywo może szybko stać się chaotyczne. Te podpowiedzi łączą dane X, wiadomości i informacje branżowe w przejrzyste, uporządkowane briefingi, które sprawdzają się podczas aktualizacji informacji dla kierownictwa i synchronizacji zespołów.

Podpowiedź 1: Sporządź briefing na temat [TEMAT] na podstawie danych z X, Google News i odpowiednich publikacji branżowych z ostatnich 72 godzin. Uporządkuj według: (1) kluczowych wydarzeń, (2) godnych uwagi opinii, (3) otwartych pytań. Cytuj wszystkie źródła.

Podpowiedź 2: Podsumuj najważniejsze aktualizacje dotyczące [TEMAT] od X oraz najnowsze wiadomości z ostatnich 5 dni. Podkreśl, co zmieniło się od poprzedniego tygodnia i na co Teams powinny zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Dołącz linki.

Podpowiedź 3: Porównaj, jak temat [TEMAT] był omawiany w serwisie X w porównaniu z tradycyjnymi serwisami informacyjnymi w ciągu ostatnich 48 godzin. Zidentyfikuj różnice w sposobie przedstawienia, tonie i nacisku. Otrzymaj wsparcie dla swoich wniosków za pomocą przykładów.

🚀 Zaleta ClickUp: Masz wszystkie swoje podpowiedzi Grok, ale gdzie je przechowujesz, aby nie przepisywać w kółko tego samego? ClickUp Docs pozwala scentralizować wszystkie podpowiedzi, szablony i materiały referencyjne w jednym aktywnym obszarze roboczym. Zamiast rozrzucać je po wątkach czatu, wiadomościach e-mail lub losowych plikach, możesz uporządkować wszystko według projektu, zespołu lub przypadku użycia, dzięki czemu znalezienie odpowiedniej podpowiedzi jest natychmiastowe. Dzięki edycji na żywo Ty i Twoi współpracownicy możecie współpracować w czasie rzeczywistym, wspólnie udoskonalać podpowiedzi, aktualizować szablony lub zostawiać komentarze z opiniami. Każda aktualizacja jest zapisywana automatycznie, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma dostęp do najnowszej wersji. Scentralizuj, uporządkuj i współpracuj nad swoimi podpowiedziami za pomocą ClickUp Dokumentów i spraw, aby praca była mniej powtarzalna

Najlepsze praktyki dotyczące pisania podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym

Twój zespół korzysta z szablonów, ale wyniki nadal są niepewne. Dzieje się tak, gdy nie rozumiesz podstawowych zasad technik podpowiedzi AI, które decydują o sukcesie lub porażce podpowiedzi.

Oto wzorce, które sprawiają, że podpowiedzi w czasie rzeczywistym są skuteczne. ✨

Określaj czas w sposób jednoznaczny: Niejasne podpowiedzi dają niejasne dane. Określenie „ostatnio” jest słabsze i mniej skuteczne niż konkretny przedział czasowy, np. „w ciągu ostatnich 24 godzin”.

Nazwij swoje źródła: Polecenie Grokowi sprawdzenia X, serwisów informacyjnych lub konkretnych publikacji zwiększa dokładność pobierania danych.

Proszenie o cytaty: Zawsze dołączaj linki lub cytuj źródła w swoich podpowiedziach, aby umożliwić weryfikację aktualności i wiarygodności informacji.

Przetestuj przed użyciem: zawsze uruchom znane, niedawne zdarzenie w strukturze podpowiedzi, aby potwierdzić, że dane na żywo przepływają poprawnie, zanim użyjesz ich do wykonania krytycznego zadania.

Powtarzaj próby w przypadku niepowodzeń: Jeśli wyniki wydają się nieaktualne, nie poddawaj się. Dodaj mocniejsze sformułowania czasowe lub bardziej wyraźne wskazówki dotyczące źródła i spróbuj ponownie.

Kiedy podpowiedzi Grok w czasie rzeczywistym nie spełniają oczekiwań

Oto kluczowe ograniczenia, o których należy pamiętać:

Brak kontekstu wewnętrznego: Grok przeszukuje publiczną sieć, ale nie zna projektów, dokumentów ani priorytetów Twojej firmy. Zawsze musisz ponownie wyjaśniać kontekst.

Ręczna iteracja podpowiedzi: uzyskanie właściwych danych często wymaga wielu poprawek, a narzędzie nie zapamiętuje, co wcześniej zadziałało.

Brak integracji z cyklem pracy: Wnioski pozostają w oknie czatu. Przekształcenie ustaleń w zadanie lub wspólną aktualizację wymaga skopiowania i wklejenia w innym miejscu.

Luki w zarządzaniu: nie ma ścieżki audytu pokazującej, kto o co pytał, ani cykli pracy zatwierdzających działania podejmowane na podstawie informacji generowanych przez AI.

Różnice w jakości źródeł: Czas rzeczywisty nie oznacza wiarygodności. Posty X i najświeższe wiadomości mogą być błędne, a Grok nie zawsze sygnalizuje niepewność.

📮 ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwe zarządzanie!

Wskazówki dotyczące zarządzania dla zespołów korzystających z podpowiedzi Grok

Funkcje Grok działające w czasie rzeczywistym mogą szybko dostarczać nieprzefiltrowanych informacji, ale ta sama szybkość zwiększa ryzyko, jeśli podpowiedzi i wyniki nie są starannie kontrolowane. W przypadku zespołów korzystających z Grok w badaniach, podejmowaniu decyzji lub cyklach pracy związanych z obsługą klientów, kontrola zapewnia dokładność, odpowiedzialność i bezpieczne użytkowanie na dużą skalę.

Poniżej przedstawiono praktyczne najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, które zespoły mogą stosować podczas pracy z podpowiedziami Grok.

Standaryzacja szablonów komunikatów: Utrzymuj wspólną bibliotekę sprawdzonych komunikatów do celów badawczych, raportowania i analizy.

Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC): Zdefiniuj role, takie jak administrator, zaawansowany użytkownik i członek, aby limitować dostęp do modyfikacji podpowiedzi, danych wrażliwych lub ustawień API.

Prowadź niezmienne dzienniki audytowe: śledź zmiany podpowiedzi, wzorce użytkowania i aktualizacje konfiguracji, aby zapewnić wsparcie dla audytów i przeglądów po incydentach.

Przeprowadzaj regularne ćwiczenia typu red team: Sprawdź odporność podpowiedzi, symulując nadużycia, skrajne przypadki i próby ominięcia zabezpieczeń.

Używaj separatorów kontekstowych: oddziel instrukcje i dane dostarczone przez użytkownika za pomocą wyraźnych etykiet, aby zmniejszyć ryzyko wstrzyknięcia podpowiedzi.

Ustal zasady dotyczące przerw: umożliw zespołom wstrzymanie cyklu pracy, jeśli wyniki wykazują powtarzające się tendencyjności, niespójności lub niestabilność.

Jak ClickUp Brain uzupełnia dane Grok w czasie rzeczywistym

Doszło do powodzenia w pobraniu kluczowego fragmentu danych w czasie rzeczywistym z Grok.

Co teraz?

To tylko tekst w oknie czatu, całkowicie niezwiązany z planami projektu, zadaniami zespołu i decyzjami, które należy podjąć.

Ta rozbieżność powoduje znaczne tarcia i ciągłe przełączanie się między kontekstami, co obniża wydajność i prowadzi do niekontrolowanego rozrostu narzędzi AI — nieplanowanego rozprzestrzeniania się narzędzi AI bez nadzoru i strategii.

Grafika ClickUp przed i po, podkreślająca korzyści płynące z konsolidacji pracy, automatycznego raportowania w ciągu kilku minut, mniejszej liczby pominiętych aktualizacji i mniejszego marnowania czasu.

ClickUp został zaprojektowany, aby wypełnić tę lukę.

To najlepsze zintegrowane obszar roboczy AI, zaprojektowane w celu połączenia zadań, dokumentów, celów, rozmów i osi czasu w jednym systemie. Zamiast przenosić informacje między narzędziami, możesz pracować w jednym wspólnym środowisku, w którym kontekst jest już połączony. Gdy pojawiają się informacje zewnętrzne, można je dołączyć do zadań, odwołać się do nich w dokumentach, omówić w komentarzach i śledzić w ramach cykli pracy.

Wiesz, co sprawia, że jest to jeszcze lepsze?

ClickUp Brain rozszerza te możliwości, działając jako asystent AI rozpoznający kontekst w Twoim obszarze roboczym. W przeciwieństwie do zewnętrznych narzędzi AI, rozumie on, nad czym pracujesz, kto jest właścicielem poszczególnych elementów i jak postępują prace. Może przekształcić wyniki Grok w czasie rzeczywistym w podsumowania, działania do wykonania, aktualizacje zadań lub dokumentację, bez utraty kontekstu lub tempa pracy.

Zobaczmy, jak ClickUp Brain pomaga przejść od analizy w czasie rzeczywistym do rzeczywistej pracy.

Odpowiadaj, korzystając z kontekstu projektu w czasie rzeczywistym.

ClickUp Brain rozumie Twoją pracę, ponieważ jest jej częścią. Łączy się bezpośrednio z Twoimi zadaniami, dokumentami, komentarzami, czatami, celami i zintegrowanymi narzędziami, dzięki czemu jego odpowiedzi są oparte na Twoich rzeczywistych priorytetach, a nie tylko na podpowiedzi, którą wpisałeś.

Zamiast prosić o jednorazowe odpowiedzi, możesz polegać na Brain, który interpretuje i działa w oparciu o kontekst obszaru roboczego na żywo w różnych zespołach i projektach. Oto kilka praktycznych sposobów, w jakie ClickUp Brain może pomóc:

Generuj jasne elementy do wykonania na podstawie notatek ze spotkań, komentarzy do zadań lub dyskusji na czacie, automatycznie przypisując je do właścicieli i terminów.

Natychmiast podsumowuj postępy zadań, projektów lub zespołów, aby interesariusze otrzymywali dokładne aktualizacje bez konieczności ręcznego raportowania statusu.

Twórz nowe zadania, podzadania lub dokumenty na podstawie istniejących rozmów, notatek lub spotkań.

Twórz, przepisuj lub tłumacz zawartość w ramach zadań i dokumentów, zachowując kontekst i intencje projektu.

Wykryj podobne lub zduplikowane zadania i oznacz prace, które utknęły, są przeterminowane lub nie zostały zaktualizowane za pomocą ClickUp Brain

Zautomatyzuj wykonywanie za pomocą Super Agentów i Agentów Autopilota.

ClickUp Super Agents to narzędzia oparte na AI, które zostały zaprojektowane do obsługi wieloetapowych cykli pracy, dostosowywania się w miarę upływu czasu i ciągłej pracy bez konieczności ręcznej podpowiedzi za każdym razem. Użytkownik określa, do czego mają dostęp, jakich narzędzi mogą używać i gdzie mogą działać, zapewniając bezpieczeństwo i celowość wszystkich działań.

W praktyce Super Agenci mogą:

Podsumuj działania w ramach projektów lub zespołów.

Zamień rozmowy lub aktualizacje w uporządkowane wyniki, takie jak streszczenia, zadania lub dokumenty.

Przeprowadzaj badania, przedstawiaj sugestie i ucz się na podstawie informacji zwrotnych zebranych w czasie.

Monitoruj bieżącą pracę i sygnalizuj pojawiające się ryzyka za pomocą ClickUp Agent

Z kolei agenci ClickUp Autopilot sprawdzają się najlepiej, gdy potrzebujesz przewidywalnego, opartego na regułach zachowania sztucznej inteligencji. Działają oni w określonych lokalizacjach, takich jak lista, folder, przestrzeń lub kanał czatu, i podejmują działania tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki i wyzwalacze.

Nie działają one w całym obszarze roboczym, tak jak robią to super agenci, ale są niezwykle skuteczne w obsłudze powtarzalnych, ograniczonych działań, zapewniając przejrzystość i kontrolę.

Wdrażaj wieloetapowe automatyzacje za pomocą ClickUp Autopilot Agents

Jeśli jesteś kierownikiem ds. inżynierii, możesz użyć Super Agenta do ciągłego monitorowania stanu sprintów w różnych projektach, wykrywając wzorce, takie jak rosnąca liczba błędów lub przekroczone terminy. Gdy zadanie przekroczy próg ryzyka, przypisz agenta Autopilot, aby opublikował aktualizację w kanale zespołu i automatycznie utworzył zadania następcze.

Wizualizuj postępy za pomocą kart AI.

Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twój pulpit po prostu informował Cię o tym, co się dzieje, bez konieczności zadawania pytań?

Karty AI dostarczają na żywo generowane przez sztuczną inteligencję informacje bezpośrednio do pulpitów ClickUp. Są one automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami w pracy, dzięki czemu zawsze widzisz aktualny stan postępów, ryzyka i braków.

Wizualizuj dynamikę zespołu za pomocą kart ClickUp AI, aby jednym spojrzeniem dostrzec postępy, własność i przeszkody.

Oto kilka kart AI, które można zobaczyć w akcji:

Karta AI Brain: Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi AI bezpośrednio w danych obszaru roboczego, aby porównać opcje, podsumować złożone zadania lub wyodrębnić wnioski.

Karta AI StandUp: Uzyskaj szybki przegląd ostatnich działań w wybranym okresie, idealny do asynchronicznych spotkań lub podsumowań na koniec dnia.

Karta podsumowująca AI: Uzyskaj widok ogólny na kondycję projektu lub działu, przeznaczony do przeglądów kierowniczych bez zagłębiania się w listy zadań.

Karta aktualizacji projektu AI: Śledź kamienie milowe, postępy, ryzyka i kolejne kroki dla określonej przestrzeni, folderu lub listy.

Wyszukuj i działaj za pomocą ClickUp Brain MAX.

ClickUp Brain MAX to Twój komputerowy towarzysz AI, zaprojektowany, aby pomóc Ci szybciej myśleć, wyszukiwać i działać przez cały dzień pracy. Zamiast otwierać wiele zakładek lub narzędzi, Brain MAX towarzyszy Ci w pracy i pomaga w interakcji z informacjami przy użyciu języka naturalnego.

Szybciej dokonuj lokalizacji prac i znajdź odpowiednie informacje

Chcesz znaleźć konkretne dokumenty projektowe w Google Drive? Wystarczy raz zapytać Brain MAX, a on pobierze odpowiedzi ze wszystkich źródeł bez opuszczania ClickUp. Przeszukuje wszystko, od zadań ClickUp i dokumentów ClickUp po pliki w aplikacjach w połączeniu, takich jak Google Drive, GitHub, SharePoint i Slack.

Dyktuj szybciej dzięki funkcji Talk-to-Text, a następnie natychmiast zamieniaj słowa w zadania lub notatki

Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność, Brain MAX zawiera opartą na sztucznej inteligencji funkcję ClickUp Talk-to-Text, która pozwala dyktować pomysły, zapytania lub notatki zamiast je wpisywać. Możesz uchwycić myśli w trakcie ich pojawiania się, nie tracąc koncentracji. Wystarczy mówić, a Brain MAX natychmiast zamieni Twój głos na tekst, który można przeszukiwać, zapisywać lub później przekształcać w zadania.

Wybierz odpowiedni model dzięki inteligencji multi-LLM.

ClickUp nie ogranicza Cię do jednego modelu. Dzięki ClickUp Brain możesz wybierać spośród wielu wiodących modeli LLM, takich jak ChatGPT, Claude lub Gemini, w zależności od zadania.

Przełącz modele, aby uzyskać głębszą analizę, kreatywną zawartość lub zwięzłe podsumowania

Możesz dopasować AI do kontekstu bez opuszczania obszaru roboczego, zachowując jednocześnie ujednolicone uprawnienia i bezpieczeństwo we wszystkich modelach. Ta elastyczność gwarantuje, że otrzymasz odpowiednią AI do danego zadania, wykorzystując mocne strony każdego modelu, a jednocześnie zachowując wszystkie wyniki połączone z Twoją pracą.

Zapewnij bezpieczne i zgodne z przepisami wykorzystanie AI.

Nie martw się już o to, kto o co pyta. Dzięki ClickUp wykorzystanie jest śledzone za pomocą ścieżek audytu, a Ty możesz zarządzać uprawnieniami i widocznością ClickUp, aby kontrolować, kto co widzi, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami wdrożenie AI.

Połącz dane w czasie rzeczywistym z realizacją zadań przez zespół dzięki ClickUp

Grok pomaga zespołom zrozumieć, co dzieje się w danej chwili, pobierając dane na żywo. Gdy podpowiedzi są pisane z zamierzeniem, jest to niezawodny sposób na śledzenie szybko zmieniających się rozmów i bycie na bieżąco z zachodzącymi zmianami.

Jednak przekształcenie tych spostrzeżeń w notatki badawcze, aktualizacje projektu lub konkretne kolejne kroki często napotyka przeszkodę, gdy dane te znajdują się poza podstawowymi narzędziami pracy. Kopiowanie i wklejanie między aplikacjami zaburza kontekst i utrudnia wydajność.

W tym miejscu pojawia się ClickUp.

ClickUp Brain zapewnia zespołom sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst w ich obszarze roboczym, która podsumowuje spostrzeżenia, tworzy zadania i utrzymuje ciągłość pracy. ClickUp Agents zajmuje się monitorowaniem i automatyzacją bez konieczności ręcznego wysiłku, a ClickUp BrainGPT łączy w jednym miejscu ujednolicone wyszukiwanie, wprowadzanie głosowe i wielomodelową sztuczną inteligencję.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby faktycznie przyspieszyć pracę.