16 darmowych szablonów do śledzenia spłaty zadłużenia, które pomogą Ci szybciej zarządzać długami i je spłacić

Dług ma to do siebie, że potrafi zaskoczyć...

Jedno przesunięcie karty, subskrypcja „wypróbuj za darmo przez 7 dni” i nagle masz przed sobą trzy różne terminy płatności i nie masz pojęcia, które saldo spłacić w pierwszej kolejności.

Jeśli spojrzeć na to z szerszej perspektywy, łatwo zrozumieć, dlaczego zadłużenie wydaje się tak duże: saldo kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych osiągnęło w drugim kwartale 2025 r. około 1,21 bln dolarów. To ogromna kwota odsetek, które po cichu narastają w tle, podczas gdy Ty po prostu próbujesz nadążyć za codziennym życiem.

Szablon narzędzia do monitorowania spłaty zadłużenia pozwala przejść od podejścia „mam nadzieję, że to zadziała” do „wiem, co się stanie, gdy dokonam tej płatności”. Zawiera on wszystkie salda, oprocentowanie, minimalne kwoty płatności i terminy płatności na jednej stronie.

W tym przewodniku znajdziesz 16 darmowych szablonów do śledzenia spłaty zadłużenia w ClickUp, Arkuszach Google, Excelu i formacie do wydrukowania, dzięki czemu możesz zarządzać spłatą zadłużenia we własnym tempie.

Czym są szablony narzędzi do monitorowania spłaty zadłużenia?

Szablony do śledzenia spłaty zadłużenia to narzędzia, które pozwalają uporządkować spłatę zadłużenia w jednym miejscu. Zawierają one listę wszystkich rachunków wraz z aktualnym saldem, oprocentowaniem, minimalną kwotą spłaty, terminami spłat oraz planowaną kwotą spłaty.

Większość układów podsumowuje również salda, szacuje terminy spłaty i pokazuje całkowitą kwotę odsetek zapłaconych w oparciu o wybraną metodę.

Możesz sortować długi metodą kuli śnieżnej, która ma na celu najpierw osiągnięcie najmniejszej wartości salda, lub metodą lawinową, która ma na celu najpierw osiągnięcie najwyższego oprocentowania.

W miarę rejestrowania miesięcznych płatności i wszelkich dodatkowych wpłat szablon aktualizuje pozostałe salda i zaznacza kolejny dług, na którym należy się skupić. Formaty obejmują zarówno listy kontrolne do wydrukowania, jak i arkusze kalkulacyjne do spłaty zadłużenia w Arkuszach Google lub Microsoft Excel, a także szablony obszarów roboczych, które prowadzą śledzenie postępów w czasie.

Czym charakteryzuje się dobry szablon narzędzia do monitorowania spłaty zadłużenia?

Dobry szablon narzędzia do śledzenia spłaty zadłużenia pomaga przejrzyście zapoznać się z każdym kontem, przeanalizować strategie spłaty dostosowane do Twoich przepływów pieniężnych oraz śledzić stały postęp bez dodatkowej pracy.

Idealny szablon powinien zawierać:

Pola na bieżące saldo, oprocentowanie, minimalne płatności, terminy płatności i planowaną kwotę płatności.

Możliwość sortowania według metody kuli śnieżnej (zaczynając od najmniejszej kwoty) lub metody lawinowej (zaczynając od najwyższego oprocentowania).

Automatyczne sumy całkowitego zadłużenia, pozostałych sald i przewidywanego terminu spłaty.

Obliczaj całkowite odsetki i zapłacone odsetki, rejestrując miesięczne płatności i dodatkowe wpłaty.

Przejrzysty wskaźnik kolejnego zadłużenia, dzięki czemu każda nowa złotówka ma swoje przeznaczenie.

Proste i szybkie aktualizacje w Arkuszach Google lub Microsoft Excel dzięki przejrzystym formułom.

Przypomnienia o stawkach promocyjnych i alerty dotyczące minimalnych płatności mogą zwiększyć koszty.

👀 Ciekawostka: Wyciągi z kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych muszą zawierać informację o tym, ile czasu zajmie spłacenie salda, jeśli spłacasz tylko minimalną kwotę oraz stałą kwotę miesięczną potrzebną do spłacenia zadłużenia w ciągu 36 miesięcy. Uwzględnij te dwie wartości w swoim narzędziu do śledzenia zadłużenia, aby zapewnić dokładność swojego planu .

Bezpłatne szablony narzędzi do monitorowania spłaty zadłużenia w skrócie

Oto krótkie podsumowanie najlepszych darmowych szablonów do śledzenia spłaty zadłużenia:

16 szablonów narzędzi do monitorowania spłaty zadłużenia

Śledzenie zadłużenia zazwyczaj kończy się niepowodzeniem, zanim plan zostanie zrealizowany. Salda są wymienione w arkuszu kalkulacyjnym, terminy płatności są ukryte w wiadomościach e-mail, a w osobnej rozmowie z botem AI Twojego banku wpisujesz: „Który dług powinienem spłacić w pierwszej kolejności?”.

To właśnie rozrost pracy w czasie rzeczywistym — sprawia on, że nawet proste decyzje wydają się trudniejsze niż powinny.

ClickUp łączy to wszystko w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI. Twoje salda, terminy płatności, strategia spłaty i zadania związane z „dokonywaniem płatności” są dostępne obok dokumentów, przypomnień i AI.

Możesz jednorazowo wprowadzić swoje zadłużenie, ustawić cykliczne płatności, dodawać dodatkowe kwoty, gdy je masz, i obserwować postępy w czasie rzeczywistym, zamiast przeglądać pięć różnych zakładek.

Jeśli potrzebujesz przestrzeni, która jest już przygotowana do podejmowania decyzji finansowych, ClickUp Finance oferuje gotowe widoki i pulpity nawigacyjne dotyczące budżetów, rachunków i przepływów pieniężnych.

Jak ujął to jeden z recenzentów serwisu G2:

Podoba mi się również to, że łączy tak wiele narzędzi w jednej platformie – dokumenty, cele, czat i tablice, dzięki czemu nie muszę przełączać się między aplikacjami.

Oto kilka praktycznych szablonów narzędzi do śledzenia spłaty zadłużenia, z których możesz zacząć korzystać już dziś.

1. Szablon budżetu osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz zadania w ClickUp, aby kategoryzować wydatki i prowadzić śledzenie elementów wydatków za pomocą szablonu budżetu osobistego ClickUp.

Szablon budżetu osobistego ClickUp łączy dochody, rachunki i spłatę zadłużenia w jednym prostym widoku, dzięki czemu plan spłaty zadłużenia jest zgodny z rzeczywistym przepływem środków pieniężnych. Widzisz każde konto, każdy termin płatności i kwotę, którą możesz przeznaczyć na spłatę, bez konieczności zgadywania.

Ustawienia zajmują kilka minut. Możesz dodać aktualne saldo każdego konta, oprocentowanie i minimalne płatności, a następnie stworzyć listę miesięcznych płatności za mieszkanie, media i inne niezbędne wydatki.

W miarę rejestrowania płatności i dodawania sporadycznych dodatkowych wpłat pozostałe salda i terminy spłaty są aktualizowane automatycznie. Zawsze wiesz, na którym zadłużeniu należy się skupić i czy dzisiejsza płatność pozwala utrzymać tempo spłaty.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zaplanuj dochody, stałe koszty i spłaty zadłużenia na mapie.

Sortuj długi według najmniejszej kwoty lub najwyższych odsetek, aby dopasować je do swojej strategii spłaty.

Śledź terminy płatności i minimalne kwoty spłat, aby uniknąć opłat.

Obserwuj aktualizacje dotyczące całkowitego zadłużenia, pozostałych sald i całkowitych odsetek w miarę postępów.

✨ Idealne dla: osób prywatnych i właścicieli małych firm, którzy potrzebują prostego budżetu umożliwiającego spłatę zadłużenia w sposób regularny.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony harmonogramów amortyzacji do śledzenia spłat kredytów i odsetek

2. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz wizualną reprezentację kategorii budżetowych za pomocą prostego szablonu budżetu ClickUp.

Budżety działają najlepiej, gdy są proste do odczytania i szybkie do aktualizacji. Szablon prostego budżetu ClickUp zapewnia przejrzystą listę dochodów i wydatków, szybki widok środków netto oraz miejsce na notatki dotyczące miesięcznych płatności za karty kredytowe lub kredyty studenckie.

Możesz dodać kategorie raz, a następnie rejestrować wydatki w miarę ich ponoszenia. Otrzymasz wizualny obraz tego, na co wydajesz pieniądze, gdzie można je ograniczyć i ile pozostaje do dyspozycji na dodatkowe spłaty.

Jeśli wolisz metodę kuli śnieżnej, możesz przeznaczyć te dodatkowe pieniądze na spłatę najniższego salda. Jeśli wolisz metodę lawinową, możesz wykorzystać te dodatkowe pieniądze do spłaty salda o najwyższym oprocentowaniu.

Udostępnianie lub przeglądanie jest proste. Możesz otworzyć plan budżetu, sprawdzić sumy za bieżący miesiąc i dostosować kwotę płatności na następny tydzień bez konieczności ponownego tworzenia arkusza kalkulacyjnego.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wizualne kategorie dochodów, rachunków i wydatków uznaniowych

Gotowe widoki dla planu budżetu, dochodów, środków pieniężnych netto, przewodnika dla początkujących i wydatków.

Pola niestandardowe do śledzenia miesięcy, sum częściowych i sum bieżących.

Szybki eksport danych w celu udostępniania podglądu partnerowi lub doradcy.

Delikatne przypomnienia o terminach płatności i miesięcznych ratach

✨ Idealne dla: każdego, kto chce mieć prosty budżet, który pozwoli mu przeznaczyć środki na spłatę zadłużenia bez skomplikowanych ustawień.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj przypomnienia ClickUp dla każdego terminu spłaty zadłużenia, aby nigdy nie ponieść opłat za opóźnienia ani nie pogorszyć swojej zdolności kredytowej. Możesz tworzyć powtarzające się przypomnienia, które będą Cię powiadamiać na kilka dni przed terminem płatności, dając Ci czas na przelanie środków lub dostosowanie budżetu. Przypomnienia można dostosować według priorytetów — oznacz swoje zadłużenia o najwyższych odsetkach jako pilne, aby pamiętać o tych płatnościach. Bądź na bieżąco z terminami spłat dzięki przypomnieniom ClickUp

3. Szablon historii płatności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj i śledź swoje płatności z jednego centralnego miejsca dzięki szablonowi historii płatności ClickUp.

Szablon historii płatności ClickUp przechowuje bieżący rejestr tego, co płacisz i co otrzymujesz. Możesz zapisać kwotę płatności, datę, metodę i numer referencyjny, a następnie oznaczyć ją jako rachunki karty kredytowej, pożyczki osobiste lub inne zobowiązania finansowe.

Jest to szybki sposób na potwierdzenie minimalnych płatności, zapewnienie widoczności terminów płatności i sprawdzenie przepływu środków pieniężnych w ciągu miesiąca.

Wyszukiwanie odpowiedzi jest proste. Filtruj, aby znaleźć otwarte elementy, przejrzyj tabele klientów pod kątem przeszłych działań lub wyeksportuj czysty zrzut ekranu do swoich rejestrów. Chcesz pokazać, że płatność za ostatni miesiąc została zaksięgowana na czas? Wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Jedno miejsce do rejestrowania wpływających i wychodzących płatności

Wyczyść statusy, aby zobaczyć, co jest otwarte, a co zakończone.

Przydatne pola na kwotę, metodę, numer pokwitowania i notatki.

Gotowe widoki do wprowadzania paragonów, szybkiego startu, tabeli klientów i wszystkich elementów.

Delikatne przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i miesięcznych ratach.

✨️ Idealne dla: osób prywatnych, gospodarstw domowych i małych zespołów, które chcą mieć przejrzystą ścieżkę audytu, pozwalającą na terminową spłatę zadłużenia i codziennych rachunków.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain może odczytywać Twoje listy i dokumenty, podsumowywać wydatki z ostatniego miesiąca według kategorii, zaznaczać przekroczenia i tworzyć harmonogramy spłat metodą kuli śnieżnej lub lawinowej na podstawie sald i stóp procentowych. Może przekształcić te plany w zadania z datami i przypomnieniami, dzięki czemu Twój szablon stanie się żywą rutyną. Wypróbuj takie podpowiedzi jak: „Podsumuj wydatki z bieżącego miesiąca z mojej listy Simple Budget i zaznacz kategorie w planie”.

„Stwórz kulę śnieżną zadłużenia na podstawie tych sald i APR, dodaj terminy płatności i ustaw dodatkową miesięczną spłatę w wysokości 3000”.

„Co mogę wyeliminować, aby osiągnąć termin spłaty w ciągu 12 miesięcy, przedstawić dwa scenariusze i odpowiednio zaktualizować moje zadania?” Podsumuj swoje wydatki i podziel je na kategorie, aby ułatwić sobie przeglądanie ich na koniec miesiąca dzięki ClickUp Brain

4. Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybko i łatwo uporządkuj swój budżet i wykonuj śledzenie wydatków dzięki szablonowi miesięcznego raportu wydatków ClickUp.

Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp zapewnia jeden, bieżący zapis dla danego miesiąca, dzięki czemu możesz jasno zobaczyć swoje wydatki, zanim zaskoczą Cię one nieprzyjemną niespodzianką.

Dodaj zwykłe stałe rachunki i codzienne wydatki, a następnie odpowiednio je sklasyfikuj. Szybko pojawią się pewne wzorce. Dzięki temu spłata zadłużenia również stanie się prostsza, ponieważ będziesz mógł uwolnić przepływ środków pieniężnych i zdecydować, czy dodatkowe płatności przeznaczysz na spłatę najmniejszych sald, czy zadłużenia o najwyższych odsetkach.

Kiedy potrzebujesz odpowiedzi, nie musisz ich szukać. Porównaj bieżący miesiąc z poprzednim, pobierz szybki podgląd do udostępniania i ustal kolejną kwotę spłaty z większą pewnością.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Jedno miejsce do rejestrowania stałych i zmiennych wydatków z przejrzystymi miesięcznymi sumami

Widoki kategorii, które ułatwiają oszczędzanie

Prosty eksport danych, aby uzyskać przejrzysty obraz sytuacji, gdy jest to potrzebne.

Porównania miesięczne pozwalają wcześnie dostrzec trendy.

Praktyczny sposób na uwolnienie środków pieniężnych na dodatkowe płatności w ramach planu spłaty zadłużenia.

✨️ Idealne dla: gospodarstw domowych i małych zespołów, które potrzebują dokładnych miesięcznych zestawień w celu zapewnienia stałej spłaty zadłużenia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zanim zdecydujesz się na jakiś plan, sprawdź go za pomocą prostego kalkulatora oceny ryzyka ClickUp, aby wcześnie wykryć ryzyko związane ze zmienną stopą procentową lub opłatami za opóźnienia w spłacie.

5. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz zadania z maksymalnie 28 niestandardowymi statusami dzięki szablonowi zarządzania finansami ClickUp.

Szablon zarządzania finansami ClickUp łączy budżety, wydatki i spłatę zadłużenia w jednym miejscu, dzięki czemu możesz dopasować swój plan do rzeczywistych przepływów pieniężnych i ustalić kwotę spłaty, której będziesz w stanie dotrzymać.

Możesz dodać swoje powtarzające się rachunki, zmienne wydatki i zobowiązania finansowe, a następnie oznaczyć długi, które chcesz spłacić w pierwszej kolejności. Jeśli wolisz szybkie zwycięstwa, skup się na najmniejszym saldzie. Aby zminimalizować odsetki, dokonuj dodatkowych wpłat na konto o najwyższym oprocentowaniu.

W każdym razie uzyskasz jaśniejszy widok na kolejny krok i jego wpływ na termin spłaty. Z czasem możesz porównać poszczególne miesiące, wskazać kategorie, które można ograniczyć, i zdecydować, kiedy zwiększyć miesięczne płatności. Podgląd jest łatwy do udostępnienia partnerowi lub księgowemu, co pozwala na podejmowanie decyzji.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledź budżety i wydatki wraz ze spłatą zadłużenia w jednym obszarze roboczym.

Przejrzyj przepływy pieniężne i ustal realistyczne miesięczne płatności.

Porównaj priorytety metod „kuli śnieżnej” i „lawiny” bez konieczności przebudowywania planu.

Oznacz nadchodzące terminy płatności i odnowienia, aby uniknąć opłat.

Udostępnij przejrzyste podsumowanie, aby szybko przeglądać dane i podejmować decyzje.

✨️ Idealne dla: właścicieli małych firm, freelancerów i gospodarstw domowych, którzy chcą mieć jedno miejsce do zarządzania budżetem, monitorowania przepływów pieniężnych i kierowania dodatkowych płatności do odpowiednich zobowiązań.

6. Szablon ClickUp do ustalania celów finansowych

Pobierz darmowy szablon Śledź swoje postępy i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki szablonowi ClickUp do ustalania celów finansowych.

Cele działają tylko wtedy, gdy są zgodne z liczbami. Szablon ClickUp do ustalania celów finansowych pomaga przekształcić pomysły takie jak „spłacić zadłużenie” lub „zaoszczędzić trzy miesiące wydatków” w jasne kroki, które można faktycznie śledzić.

Aby to osiągnąć, możesz określić cele spłaty zadłużenia, dodać punkty kontrolne dla najmniejszych sald lub zadłużenia o najwyższych odsetkach oraz ustalić stałą miesięczną ratę, która nie zrujnuje Twoich przepływów pieniężnych.

W przypadku zmiany dochodów lub wydatków wystarczy dostosować kolejny krok, zamiast przepisywać cały plan. Możesz również uzyskać widok na swoje postępy. Przed podjęciem decyzji o dalszych działaniach możesz sprawdzić, co jest na dobrej drodze, co wymaga poprawy i gdzie dodatkowa spłata byłaby najbardziej pomocna.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zamień ogólne cele finansowe na konkretne kroki i kamienie milowe.

Dostosuj miesięczne płatności do przepływów pieniężnych, aby plan był realistyczny.

Śledź postępy w spłacie zadłużenia bez dodatkowych arkuszy kalkulacyjnych.

Oznacz priorytety, aby wiedzieć, na którym zadłużeniu należy się skupić w następnej kolejności.

Udostępnij prostą migawkę, aby zapewnić spójność działań partnerów lub członków zespołu.

✨️ Idealne dla: osób indywidualnych i małych zespołów, które chcą mieć jasne, mierzalne cele, które pomogą im w regularnej spłacie zadłużenia.

7. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź dochody, wydatki, zyski, straty i wiele więcej dzięki szablonowi raportu analizy finansowej ClickUp.

Kiedy nie ufasz liczbom, decyzje się opóźniają. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp gromadzi informacje o dochodach, wydatkach, zyskach i stratach w przejrzystym raporcie, który można przeczytać w ciągu kilku minut. Otrzymujesz proste tabele, które przekształcają się w wizualizacje, ułatwiając wyjaśnienie źródła i przeznaczenia pieniędzy.

Ten szablon dobrze współgra z planem spłaty zadłużenia. Możesz sprawdzić, które koszty rosną, ile wolnych środków pozostaje po miesięcznych płatnościach oraz czy dodatkową płatność należy przeznaczyć na najmniejsze saldo, czy na zadłużenie o najwyższych odsetkach.

Obraz aktualizuje się natychmiast po wprowadzeniu zmian, więc nie potrzebujesz drugiego arkusza, aby przetestować pomysły. Zapisz migawkę z miesiąca lub kwartału, odpowiedz na szybkie pytania za pomocą jednego widoku i ustal kwotę płatności na następny miesiąc z większą pewnością.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Jeden raport dotyczący dochodów, wydatków i wyników netto

Szybkie wykresy, które ułatwiają dostrzeżenie trendów

Proste porównania miesiąc po miesiącu lub kwartał po kwartale

Przejrzysty obraz przepływów pieniężnych, który pomoże Ci w dokonywaniu dodatkowych spłat.

Łatwe eksportowanie danych dla partnerów, klientów lub doradców

✨️ Idealne dla: małych zespołów i osób indywidualnych, które chcą uzyskać przejrzysty obraz swojej sytuacji finansowej, aby podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące spłaty zadłużenia.

Szybki trik: Użyj pól niestandardowych ClickUp do takich rzeczy jak budżetowane vs. rzeczywiste wydatki, dostawca i data płatności. Dzięki temu Twój tracker spłaty zadłużenia będzie częścią pełniejszego obrazu tego, gdzie trafiają Twoje pieniądze, a nie osobnym plikiem.

📖 Przeczytaj również: Sposoby na optymalizację zarządzania wydatkami i cyklu pracy zespołu

8. Szablon spłaty zadłużenia osobistego w programie Excel i Arkuszach Google autorstwa Template.net

Za pośrednictwem Szablon.Net

Jeśli wolisz wygodę arkusza kalkulacyjnego, programu Excel lub Arkuszy Google, szablon zadłużenia osobistego Template.net jest prostym narzędziem do sporządzania listy wszystkich sald, stóp procentowych i terminów płatności. Wprowadź aktualne saldo, oprocentowanie i minimalne płatności dla każdej pożyczki lub karty kredytowej, a następnie rejestruj miesięczne płatności na bieżąco.

Możesz używać go jako arkusza kalkulacyjnego do spłaty zadłużenia dla obu metod. Sortuj według najmniejszej kwoty salda w przypadku metody kuli śnieżnej lub według najwyższego oprocentowania w przypadku metody lawinowej. Dodaj kolumnę dla dodatkowych płatności, a zobaczysz, że pozostałe salda i terminy spłaty zmierzają w dobrym kierunku.

Zapisz kopię do archiwum, przekaż zakładkę partnerowi lub wyeksportuj migawkę przed ustawieniem kwoty płatności na następny miesiąc.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Znany układ arkusza kalkulacyjnego w programach Excel i Arkusze Google

Kolumny dotyczące aktualnego salda, oprocentowania, terminów płatności, minimalnych kwot spłat i kwoty spłaty.

Działa z metodą kuli śnieżnej lub lawinową bez konieczności zmiany ustawień.

Szybkie podsumowanie całkowitego zadłużenia, pozostałych sald i całkowitych odsetek zapłaconych

Łatwe do kopiowania i udostępniania w celu przeglądu lub aktualizacji.

✨️ Idealne dla: użytkowników arkuszy kalkulacyjnych, którzy chcą mieć przejrzysty, edytowalny arkusz do śledzenia spłaty zadłużenia bez dodatkowych narzędzi.

👀 Ciekawostka: Małe sukcesy mają znaczenie. Badania pokazują, że skupienie się na spłacie jednego zadłużenia na raz zwiększa motywację i pomaga wytrwać w postanowieniu. Jest to jeden z powodów, dla których wiele osób stosuje metodę kuli śnieżnej, nawet jeśli metoda lawinowa pozwala zaoszczędzić więcej odsetek na papierze.

9. Szablon miesięcznego zadłużenia w programie Excel i Arkuszach Google autorstwa Template.net

Za pośrednictwem Szablon.Net

Jeśli preferujesz widok miesięczny, szablon miesięcznego spłacania zadłużenia w programie Excel i Arkuszach Google autorstwa Template.net pozwala zapisać wszystkie terminy płatności i kwoty w jednym arkuszu. Wymień wszystkie konta wraz z aktualnym saldem, oprocentowaniem i minimalną kwotą spłaty, a następnie prowadź śledzenie miesięcznych płatności na bieżąco.

Zyskasz rytm na cały miesiąc oraz przejrzyste miejsce do zapisywania wszelkich dodatkowych płatności.

Udostępnianie innym jest również proste. Możesz wysłać arkusz doradcy, zapisać miesięczny zrzut ekranu do dokumentacji i dostosować kwotę płatności na następny miesiąc bez konieczności ponownego tworzenia arkusza.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Znany układ w programach Excel i Arkusze Google

Pola dla bieżącego salda, oprocentowania, minimalnych płatności i terminów płatności.

Miesięczne śledzenie kwot płatności i pozostałych sald

Działa w systemie kuli śnieżnej lub lawiny bez zmiany struktury.

Szybkie podsumowanie całkowitego zadłużenia i odsetek zapłaconych do tej pory.

✨️ Idealne dla: użytkowników arkuszy kalkulacyjnych, którzy potrzebują przejrzystego narzędzia do śledzenia terminów płatności, minimalnych kwot spłat i dodatkowych wpłat.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Śledzenie wielu długów — kart kredytowych, kredytów studenckich, rat za samochód, kredytów osobistych — oznacza monitorowanie sald, oprocentowania, harmonogramów spłat i postępów w realizacji celów spłaty na różnych kontach i u różnych kredytodawców. ClickUp BrainGPT pomaga zrozumieć dane dotyczące spłaty zadłużenia bez konieczności ręcznego obliczania, które długi należy traktować priorytetowo lub jak dodatkowe płatności wpływają na oś czasu spłat. Wizualizuj i optymalizuj każdą decyzję dotyczącą spłaty zadłużenia dzięki ClickUp BrainGPT Oto jak to zrobić: Natychmiastowe odpowiedzi dotyczące strategii spłaty zadłużenia : zadaj BrainGPT pytania typu „Jeśli w tym miesiącu spłacę dodatkowe 200 dolarów, które zadłużenie powinienem spłacić?” i uzyskaj odpowiedzi oparte na rzeczywistych danych dotyczących zadłużenia śledzonych w ClickUp.

Natychmiastowe wyszukiwanie historii płatności i dokumentów : przeszukuj wszystkie zadania związane ze śledzeniem zadłużenia, pokwitowania płatności i umowy kredytowe, aby znaleźć szczegółowe informacje o transakcjach, zmiany w oprocentowaniu lub korespondencję z wierzycielami bez konieczności przeszukiwania folderów.

Rejestrowanie płatności za pomocą głosu : użyj : użyj funkcji Talk to Text , aby rejestrować płatności, aktualizować salda lub rejestrować dodatkowe płatności bez użycia rąk — po prostu powiedz „Zarejestruj płatność w wysokości 150 USD na karcie Capital One” podczas dokonywania płatności.

Wiele modeli AI do obliczeń finansowych : skorzystaj z ChatGPT, Claude, Gemini i innych modeli AI , które pomogą Ci przeanalizować różne scenariusze spłaty zadłużenia.

Automatyczne podsumowania postępów: podsumuj postępy w spłacie zadłużenia w ciągu ostatniego miesiąca lub kwartału, a narzędzie wygeneruje raporty na podstawie rzeczywistych danych dotyczących płatności.

10. Szablon organizatora zadłużenia w programie Excel i Arkuszach Google autorstwa Template.net

Za pośrednictwem Szablon.Net

Jeśli dane Twojego konta są przechowywane w różnych miejscach, szablon organizatora zadłużenia Excel i Arkusze Google firmy Template.net to narzędzie, które konsoliduje je w jedną, przejrzystą listę główną.

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące każdego zadłużenia zapisujesz w jednym arkuszu, dzięki czemu możesz sprawdzić całkowitą kwotę zadłużenia, komu jesteś winien pieniądze i co będzie dalej, bez konieczności przechodzenia między różnymi portalami.

Jest to pomocny pierwszy krok przed wyborem strategii spłaty zadłużenia. Dzięki widokowi wszystkich aktualnych sald, oprocentowania, minimalnych płatności i terminów płatności w jednym miejscu, możesz szybko zidentyfikować zadłużenie o najwyższym oprocentowaniu lub najmniejsze saldo. Dodaj dodatkową kolumnę płatności, a zobaczysz, jak plan zaczyna działać.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

W jednym miejscu możesz zapisać dane pożyczkodawcy, nazwę konta, aktualne saldo, oprocentowanie, minimalną kwotę spłaty i termin płatności.

Opcjonalne kolumny na promocje, status automatycznych płatności i notatki

Filtry umożliwiające sortowanie według najwyższych odsetek lub najmniejszej kwoty zadłużenia w przypadku strategii lawinowej lub kuli śnieżnej.

Szybkie podsumowanie całkowitego zadłużenia i pozostałych sald

Widok dostosowany do drukowania, zawierający jednostronicowe podsumowanie, które możesz mieć zawsze pod ręką.

✨️ Idealne dla: wszystkich, którzy rozpoczynają swoją podróż do wolności od długów i chcą uzyskać kompleksowy, edytowalny przegląd wszystkich rachunków przed wyborem metody kuli śnieżnej lub lawiny.

11. Szablon arkusza kalkulacyjnego do spłaty zadłużenia autorstwa Credit Canada

Za pośrednictwem Credit Canada

Jeśli potrzebujesz przejrzystego planu bez skomplikowanych ustawień formuł, idealnym rozwiązaniem będzie szablon arkusza kalkulacyjnego do spłaty zadłużenia opracowany przez Credit Canada. Wymień wszystkie swoje zadłużenia wraz z aktualnym saldem, oprocentowaniem, minimalną kwotą spłaty i terminem wymagalności, a następnie postępuj zgodnie z miesięcznym harmonogramem, który podpowie Ci, jaką kwotę należy spłacić w danym miesiącu.

Dodaj dodatkową płatność, a arkusz zaktualizuje termin spłaty i całkowite odsetki, dzięki czemu od razu zobaczysz efekt. Możesz zapisać kopię dla siebie lub udostępnić ją partnerowi lub doradcy, a oboje będziecie widzieć ten sam plan.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Proste kolumny dla kredytodawcy, salda, oprocentowania, minimalnej kwoty i terminu płatności.

Wbudowany wybór metody kuli śnieżnej lub lawiny

Automatyczne sumy całkowitego zadłużenia, pozostałych sald i zapłaconych odsetek.

Czytelny harmonogram miesięczny

Działa w Arkuszach Google lub Excelu.

✨️ Idealne dla: każdego, kto potrzebuje prostego arkusza kalkulacyjnego, który pozwala na przejrzystą prezentację planu i postępów.

👀 Ciekawostka: Spłata karty kredytowej w połowie cyklu może obniżyć odsetki, ponieważ wielu wydawców kart oblicza je codziennie na podstawie średniego dziennego salda, więc wcześniejsze obniżenie salda zmniejsza wysokość naliczanych odsetek.

12. Szablon programu do planowania i śledzenia spłaty zadłużenia w programie Excel autorstwa The Happy Giraffe

Za pośrednictwem The Happy Giraffe

Szukasz arkusza kalkulacyjnego, który zapewni Ci zarówno plan, jak i bieżący rejestr? Szablon Excel Debt Payoff Planner and Tracker Template firmy The Happy Giraffe spełnia obie te funkcje. Wprowadź nazwę każdego zadłużenia, aktualne saldo, oprocentowanie, termin spłaty oraz kwotę, którą możesz wpłacić powyżej minimum.

Szablon ten zawiera opis kroków, które należy wykonać, oraz prosty arkusz do śledzenia spłat, który można aktualizować w miarę spłacania zadłużenia. Szablon ten aktualizuje również przewidywaną datę spłaty zadłużenia w miarę postępów. Można również skorzystać z poręcznego kalkulatora ClickUp Days Calculator, aby oszacować datę spłaty zadłużenia od dzisiaj i utrzymać realistyczną oś czasu.

Możesz skopiować go do Arkuszy Google lub zachować w programie Excel i zapisywać comiesięczne podsumowanie.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Planowanie i śledzenie w jednym pliku

Działa z metodą kuli śnieżnej lub lawinową od razu po uruchomieniu.

Jasne wskazówki dotyczące kolejnych zobowiązań finansowych wraz z prostym harmonogramem kroków.

Automatyczne aktualizacje przewidywanej daty spłaty zadłużenia

Excel lub Arkusze Google, do pobrania za darmo.

✨️ Idealne dla: każdego, kto potrzebuje bezpłatnego, niekomercyjnego arkusza kalkulacyjnego, który pokazuje kolejne kroki i prowadzi śledzenie postępów w jednym miejscu.

13. Narzędzie do monitorowania spłaty zadłużenia (5 w 1) firmy Vertex42

Za pośrednictwem Vertex42

Jeśli chcesz śledzić wiele długów na jednym arkuszu, narzędzie Debt Payoff Tracker (5 w 1) firmy Vertex42 jest prostym rozwiązaniem. Wprowadź każdy początkowy dług i minimalną spłatę, a wykres wypełni za Ciebie kwoty celowe. Możesz kolorować pola lub zaznaczać je po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych, a także zapisywać datę każdego kroku, aby postępy były widoczne.

Ustawienia są również proste. Edytuj potrzebne etykiety, sporządź listę swoich kont i już możesz zaznaczać płatności w jednym widoku. Działa jako plik PDF lub Excel do wydrukowania, więc możesz zachować kopię na biurku lub dysku.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledź wiele długów w jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Automatycznie wypełniane cele po wprowadzeniu daty rozpoczęcia spłaty zadłużenia i minimalnych kwot.

Odhaczaj lub zaznaczaj kolorem postępy i notuj daty zakończenia.

Działa w programie Excel lub jako edytowalny plik PDF.

✨️ Idealne dla: każdego, kto potrzebuje jednego, gotowego do wydrukowania narzędzia do śledzenia zadłużenia, które aktualizuje się samo.

14. Narzędzie do śledzenia zadłużenia Debt Snowball Tracker firmy Vertex42

Za pośrednictwem Vertex42

Narzędzie Debt Snowball Tracker firmy Vertex42 jest zabawne i przejrzyste. Wystarczy wprowadzić całkowitą kwotę zadłużenia, a arkusz utworzy cel w postaci śnieżek, które można pokolorować w miarę spłacania zadłużenia. W programie Excel śnieżki wypełniają się automatycznie dzięki formatowaniu warunkowemu, dzięki czemu postępy są widoczne bez dodatkowej pracy.

Pole minimalne i dodatkowe pole śnieżki służą jako punkt odniesienia, pozwalając skupić się na dynamice. Otrzymujesz wizualną zachętę do kontynuowania działań oraz prosty sposób na sprawdzenie, jak daleko zaszłeś. Wykorzystaj to, aby utrzymać motywację między pełnymi kontrolami budżetu. Po każdej spłacie pokoloruj kilka śnieżek i obserwuj, jak cel staje się coraz bardziej realny.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wizualny cel, który wypełnia się w miarę spłacania rat

Automatyczne kolorowanie w programie Excel za pomocą formatowania warunkowego

Proste boxy referencyjne dla minimalnych i dodatkowych płatności

Opcja wydruku w formacie PDF, jeśli wolisz korzystać z papieru i długopisu.

✨️ Idealne dla: użytkowników metody kuli śnieżnej, którzy chcą szybko zobaczyć efekty po każdej spłacie.

15. Wykresy drogi do wolności od długów autorstwa Vertex42

Za pośrednictwem Vertex42

Jeśli wolisz miesięczne podsumowanie, wykresy Debt Free Journey Charts firmy Vertex42 zapewniają wizualną reprezentację zmniejszającego się salda. Co miesiąc zapisujesz nowe saldo, a obraz tła pojawia się kawałek po kawałku, dzięki czemu postępy są łatwo widoczne na pierwszy rzut oka.

Arkusz jest kompatybilny z programem Excel. Użyj prostej formuły, takiej jak =EDATE(prevdate,1), aby przesuwać miesiące do przodu i utrzymać porządek na osi czasu. Połącz go z głównym narzędziem do śledzenia spłat. Używaj tej zakładki jako miesięcznego „plakatu postępów” i pozwól, aby Twój budżet zajmował się codziennymi liczbami.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Miesięczny rejestr sald z grafiką pokazującą zmiany na bieżąco

Łatwa obsługa dat dzięki wbudowanej formule Excel.

Przejrzysty wygląd ułatwiający przeglądanie wraz z partnerem lub trenerem.

Utrzymuje motywację między sesjami budżetowymi.

✨️ Idealne dla: każdego, kto potrzebuje prostego wykresu miesięcznych postępów, który zapewnia widoczność tempa spłaty zadłużenia.

16. Tabela do śledzenia spłaty zadłużenia autorstwa Vertex42

Za pośrednictwem Vertex42

Wolisz odhaczać kolejne pozycje? Arkusz kalkulacyjny do monitorowania spłaty zadłużenia firmy Vertex42 zawiera 200 komórek, które można pokolorować lub przekreślić po osiągnięciu każdego celu. Dodaj wierzyciela i minimalną kwotę spłaty u góry, wprowadź początkowe zadłużenie, wydrukuj arkusz i zacznij zaznaczać postępy.

Można je po prostu przykleić na lodówce lub trzymać obok laptopa. Obserwowanie, jak tabela się zapełnia, pomaga utrzymać się na właściwej drodze, nawet gdy miesiąc jest pracowity. Użyj go dla jednego salda lub utwórz osobny dla każdego konta. Środki pieniężne, które uwolnisz, gdy tabela osiągnie zero, staną się paliwem dla kolejnego zadłużenia.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Siatka 200 komórek, którą kolorujesz w miarę spłacania zobowiązań.

Przestrzeń na wpisanie wierzyciela, minimalnej kwoty spłaty i daty rozpoczęcia spłaty zadłużenia.

Wersje do wydruku w formacie PDF i Excel.

Świetnie sprawdzają się jako widoczne przypomnienia o terminach płatności.

✨️ Idealne dla: osób preferujących wizualne narzędzia do śledzenia, które lubią papierowe siatki pokazujące stały postęp.

📮 ClickUp Insight: 78% respondentów ankiety ma trudności z utrzymaniem motywacji do realizacji długoterminowych celów. Nie jest to brak motywacji — tak po prostu działa nasz mózg! Aby utrzymać motywację, musimy widzieć sukcesy. 💪 Właśnie w tym pomaga ClickUp. Śledź osiągnięcia dzięki ClickUp Kamieniom Milowym, uzyskaj natychmiastowy przegląd postępów dzięki podsumowaniom i pozostań skupiony dzięki inteligentnym przypomnieniom. Wizualizacja tych małych sukcesów buduje motywację na dłuższą metę. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp twierdzą, że mogą wykonać o około 10% więcej pracy bez przeciążenia.

Spraw, aby Twoja spłata zadziałała dzięki ClickUp

Wolność od długów jest wynikiem planowania, a nie zgadywania. Wynika ona z przejrzystego planu, niewielkich zmian, które można wprowadzić bez większych problemów, oraz dowodów, że każda spłata zmniejsza saldo zadłużenia. Teraz masz do dyspozycji zestaw szablonów, które pomogą Ci śledzić sumy, planować terminy spłat i wybrać sposób spłaty, który najbardziej Ci odpowiada.

Jeśli szukasz jednego miejsca, w którym zgromadzisz wszystkie dane liczbowe, notatki i kolejne kroki, ClickUp zapewni Twojemu planowi spłaty idealną przestrzeń.

Możesz prowadzić rachunki równolegle z budżetem, przeglądać miesięczne postępy bez konieczności przeszukiwania zakładek i dostosowywać harmonogram do zmian w życiu. Metoda kuli śnieżnej i lawiny zadłużenia sprawdzają się tutaj, ponieważ plan i działania pozostają w tym samym widoku.

Wybierz szablon, ustal tempo spłat dostosowane do swoich przepływów pieniężnych i pozwól, aby regularne płatności wykonały za Ciebie ciężką pracę. Zyskasz jasność dzisiaj i impet jutro.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby uporządkować swój budżet i spłatę zadłużenia w jednym obszarze roboczym.