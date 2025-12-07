10 najlepszych darmowych szablonów świadectw szkolnych

Wykazy ocen ze szkoły średniej są w zasadzie podsumowaniem wyników w nauce danego ucznia. Pokazują one, jakie zajęcia uczęszczał, ile punktów uzyskał i jakie wyniki osiągnął w ciągu czterech lat — wszystko to na jednej stronie.

Ponadto ponad 1800 instytucji w Stanach Zjednoczonych zrezygnowało z wymagań dotyczących egzaminów SAT/ACT, co oznacza, że historia kursów, oceny i przejrzysta skala ocen mają większe znaczenie podczas przeglądania dokumentacji ucznia.

W tym przewodniku zebrano bezpłatne, gotowe do użycia szablony świadectw szkolnych. Omówimy kluczowe funkcje każdego szablonu i przedstawimy cechy dobrego formularza świadectwa szkolnego. Dodatkowo udostępnimy najlepsze propozycje dla nauczycieli, administratorów szkół i rodziców uczących dzieci w domu.

Czym są szablony świadectw szkolnych?

Szablon świadectwa szkolnego to gotowy dokument, który standaryzuje sposób rejestrowania historii akademickiej ucznia. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu: dane ucznia, kursy licealne w poszczególnych semestrach, punkty, o które ubiegał się uczeń i które uzyskał, oceny literowe, skalę ocen, obliczenia średniej ocen (GPA) oraz przestrzeń na notatki, takie jak kursy z wyróżnieniem, kursy z podwójną rejestracją lub powtarzane zajęcia.

Wiele wersji zawiera również pola na datę ukończenia szkoły, podpis doradcy lub administratora oraz opcjonalną pieczęć dla oficjalnego świadectwa.

Szablony te są dostępne w popularnych formatach, takich jak Dokumenty Google, Arkusze Google i PDF, dzięki czemu można je drukować lub udostępniać w formie cyfrowej.

Rodzice uczący dzieci w domu mogą dostosować ten sam układ do świadectwa ukończenia szkoły średniej w ramach edukacji domowej, dodając nazwę szkoły domowej, semestry szkolne i opisy kursów w celu wyjaśnienia przerobionego materiału.

Co sprawia, że szablon świadectwa szkolnego jest dobry?

Oto, co powinien zawierać idealny szablon świadectwa szkolnego:

Przedstaw najważniejsze informacje w skrócie: dane ucznia, kursy pogrupowane według semestrów, punkty, o które się ubiegał i które uzyskał, oceny literowe oraz przejrzystą skalę ocen.

Aktualizuj średnią ocen za semestr i średnią ogólną automatycznie po wprowadzeniu ocen, bez konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń.

Prawidłowo obsługuj różne typy kursów, w tym kursy z wyróżnieniem, AP, IB i podwójną rejestracją.

Łączna liczba uzyskanych punktów znajduje się na dole, a powtórzenia i zajęcia semestralne są wyraźnie oznaczone.

Dodaj przestrzeń na datę ukończenia szkoły, przestrzeń na podpis, dane kontaktowe szkoły i opcjonalną pieczęć dla oficjalnych świadectw.

Eksportuj pliki do formatu PDF, zachowując edytowalną wersję w Dokumentach Google lub Arkuszach Google, aby móc szybko wprowadzać poprawki.

10 najlepszych darmowych szablonów świadectw szkolnych

Dokumentacja szkolna jest często dystrybuowana między wiele systemów. Projekt świadectwa jest przechowywany w jednym folderze, opisy kursów w innym, punkty są uporządkowane w arkuszu kalkulacyjnym, a obliczenia średniej ocen (GPA) istnieją tylko w raportach.

Ten bałagan to Work Sprawl, czyli rozproszone zadania, dokumenty i aktualizacje, które ukrywają szczegóły i kradną czas.

Jeśli formalizujesz sposób przechowywania dokumentacji i materiałów szkoleniowych, solidny system zarządzania wiedzą zapewni możliwość wyszukiwania Wszystkiego i spójność w ciągu całego roku szkolnego.

ClickUp gromadzi wszystkie dane w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI, dzięki czemu dane dotyczące świadectw, listy kursów, skala ocen i notatki są dostępne w jednym miejscu. Możesz utworzyć dokument ClickUp dla świadectwa ucznia, dołączyć opisy kursów, śledzić punkty za pomocą pól niestandardowych i zachować jedno źródło informacji, które każdy członek zespołu może przeglądać.

👀 Ciekawostka: W cyklu 2023–24 około 5% uczelni członkowskich Common App wymagało wyników SAT/ACT, co oznacza, że świadectwa i poziom trudności kursów zyskały jeszcze większą uwagę.

1. Szablon raportu z postępów ucznia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz dokładne raporty dla rodziców, administratorów lub innych zainteresowanych stron, korzystając z szablonu raportu postępów ucznia ClickUp.

Szablon ClickUp Student Progress Report Template pozwala w efektywny sposób uporządkować wyniki uczniów, notatki dotyczące zachowania i działania w jednej, łatwej w zarządzaniu lokalizacji.

Szablon wykorzystuje ustrukturyzowane pola niestandardowe dla zajęć, wysiłku i kontaktu z rodzicami, a także wbudowane widoki, takie jak „Przewodnik, wymaga uwagi, problemy z zachowaniem i lista”. Ułatwia to przeglądanie klasy i skupienie się na osobach, które potrzebują wsparcia.

Przejrzyste statusy odzwierciedlają postępy od „dobrych wyników” do „wymagających uwagi” lub „wymagających budowania pewności siebie”. Możesz wyeksportować przejrzysty raport, gdy nadejdzie czas aktualizacji ocen lub udostępniania dowodów na konferencjach.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zapisuj postępy, obserwacje i działania następcze w jednym wiarygodnym źródle informacji.

Wcześnie wykrywaj uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym dzięki widokowi „Wymagają uwagi”.

Ujednolicaj notatki dzięki polom niestandardowym dotyczącym zachowania, wysiłku i zajęć.

Przejrzyj szybko całą klasę w widoku listy i przejdź do poszczególnych rekordów.

Eksportuj zwięzłe raporty, które możesz wykorzystać podczas aktualizacji świadectwa ucznia.

✨ Idealne dla: nauczycieli i doradców, którzy chcą spójnego śledzenia postępów, które można łatwo przenieść do kart ocen i dokumentacji na koniec semestru.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz, aby narzędzie do śledzenia postępów było zintegrowane z innymi programami używanymi w klasie lub na kampusie, ClickUp for Education zapewni Ci szerszy obraz sytuacji. W Docs możesz tworzyć programy nauczania i bazy wiedzy, przechowywać plany lekcji i terminy w zadaniach ClickUp oraz zarządzać pracami semestralnymi, informacjami o studentach i pracami administracyjnymi w jednym miejscu. Formularze i ankiety ClickUp pomagają gromadzić wnioski o przyjęcie, zadania i potrzeby zaopatrzeniowe, a pulpity nawigacyjne pokazują na pierwszy rzut oka obciążenie sal lekcyjnych, wyniki studentów i inne kluczowe wskaźniki.

2. Szablon raportu wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz automatyczne raporty, aby być na bieżąco bez dodatkowego wysiłku, korzystając z szablonu raportu wydajności ClickUp.

Szablon raportu wydajności ClickUp, choć stworzony z myślą o środowisku pracy, stanowi doskonały punkt wyjścia do stworzenia szczegółowego wykazu ocen ze szkoły średniej. Możesz rejestrować oceny semestralne, śledzić średnią ocen (zamiast wskaźników KPI i kamieni milowych) oraz dokumentować ukończenie kursów w uporządkowanym, łatwym do odczytania formacie. Możesz również dodać pola niestandardowe dla wyników standardowych testów, rejestrów obecności i komentarzy nauczycieli, co ułatwia zebranie wszystkich informacji poszukiwanych przez uczelnie i komisje stypendialne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przechowuj wyniki, testy jednostkowe i notatki z zadań w jednym miejscu, aby przyspieszyć przeglądanie.

Przeglądaj trendy i postępy na pierwszy rzut oka dzięki uporządkowanym sekcjom.

Ujednolicaj aktualizacje za pomocą pól niestandardowych i jasnych statusów.

Przełącz widoki, aby zobaczyć obciążenie pracą, osie czasu i cotygodniowe podsumowania.

Udostępniaj przejrzyste raporty interesariuszom bez konieczności ponownego tworzenia slajdów.

✨ Idealne dla: kierowników działów, koordynatorów akademickich i właścicieli projektów, którzy chcą mieć jasny obraz wyników pracy w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym.

W tym przewodniku zebrano bezpłatne, gotowe do użycia szablony świadectw szkolnych. Omówimy kluczowe funkcje każdego szablonu i przedstawimy cechy dobrego formularza świadectwa szkolnego. Dodatkowo udostępnimy najlepsze propozycje dla nauczycieli, administratorów szkół i rodziców uczących dzieci w domu.

3. Szablon dziennika ocen ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Łatwo zidentyfikuj obszary, w których uczniowie potrzebują poprawy, dzięki szablonowi ClickUp Gradebook.

„Czy wprowadziłem wyniki tego quizu i czy dobrze je wyważyłem?” Każdy nauczyciel przeżył taką chwilę przed wystawieniem ocen śródokresowych. Gdy wyniki są zapisane w różnych zakładkach i na notatkach samoprzylepnych, obliczenie ocen końcowych zajmuje więcej czasu niż samo wystawianie ocen.

Przejrzysty dziennik ocen, który sumuje wyniki, oblicza średnie i przechowuje notatki w jednym miejscu, sprawia, że cały tydzień przebiega spokojniej. Szablon dziennika ocen ClickUp centralizuje wyniki, komentarze i trendy, dzięki czemu można śledzić wyniki uczniów w jednym widoku. Użyj pól niestandardowych dla średnich „Udział”, „Długi test”, „Miesiąc” i „Praca domowa” i pozwól szablonowi zsumować wyniki bez dodatkowych obliczeń.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przechowuj wszystkie oceny i komentarze w jednej uporządkowanej przestrzeni.

Obliczaj średnie i oceny końcowe bez tworzenia nowych formuł.

Przejrzyj klasę według aktywności, aby sprawdzić, kto potrzebuje motywacji.

Wykorzystaj rubryki, aby wyjaśnić oczekiwania i przyspieszyć spójną ocenę.

Eksportuj zwięzłe raporty ocen na potrzeby konferencji i aktualizacji świadectw.

✨ Idealne dla: nauczycieli, którzy chcą mieć uporządkowany, przyjazny dla rubryk dziennik ocen, który automatycznie aktualizuje średnie i oferuje wsparcie w szybkiej komunikacji z rodzicami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain, aby podsumować wyniki semestralne ucznia w formie krótkiego opisu dostosowanego do potrzeb transkrypcji, podkreślić różnice w wadze ocen za wyróżnienia i zajęcia AP oraz stworzyć listę brakujących lub spóźnionych elementów, które mają wpływ na oceny końcowe. Zmień rozproszone wyniki w przejrzyste podsumowania, kolejne kroki i mniej powtórek dzięki ClickUp Brain

4. Szablon zadań klasowych ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Informuj uczniów o zadaniach i terminach ich wykonania, korzystając z szablonu zadań klasowych ClickUp.

„Czy opublikowałem zadanie laboratoryjne, przesunąłem termin oddania eseju i przeprowadziłem przypomnienie dla uczniów z trzeciej klasy o quizie?” Wszyscy znamy to uczucie gorączki. Szablon ClickUp Class Assignments Template pozwala uporządkować zadania związane z kursem w jednej przestrzeni. Szablon oferuje widoki „Lista, Lista według terminu, Egzaminy, Prace pisemne i Zacznij tutaj”, dzięki czemu możesz zaplanować tydzień, a uczniowie mogą zobaczyć, co będzie dalej.

Udostępnij terminy, dodaj załączniki z rubrykami i filtruj według zajęć lub tygodni, gdy nadejdzie czas przygotowań. Możesz również dodawać dodatkowe notatki, narzędzia do nauki, aplikacje zwiększające wydajność dla uczniów i inne istotne informacje w jednym miejscu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przechowuj wszystkie zadania, instrukcje i terminy w jednym widoku.

Sortuj według klasy, tematu lub statusu, aby zobaczyć, co wymaga Twojej uwagi w danej chwili.

Przygotuj się z wyprzedzeniem, korzystając z widoków egzaminów i prac, aby terminy nie kolidowały ze sobą.

Dodaj pola niestandardowe i załączniki, aby uczniowie wiedzieli, jak wygląda dobra ocena.

Śledź postępy w czasie rzeczywistym i ogranicz liczbę wiadomości z przypomnieniami.

✨ Idealne dla: nauczycieli, którzy potrzebują przyjaznego, uporządkowanego systemu do planowania, ogłaszania i śledzenia pracy w klasie w różnych sekcjach.

Szybki trik: Wypróbuj Brain MAX, aby podnieść poziom śledzenia wyników swoich uczniów. Oto jak to zrobić: Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby szybko zapisać uzasadnienie zmian ocen podczas zajęć i utworzyć załącznik z tym uzasadnieniem w dokumentacji ucznia, zapewniając przejrzystą ścieżkę audytu. Ułatwia to dokumentowanie decyzji na bieżąco, zapewniając przejrzystość każdej zmiany.

Dzięki wielu modelom LLM premium Brain MAX, takim jak Gemini, Claude i GPT , możesz wybrać najlepszy model AI do podsumowywania, analizowania lub generowania opinii uczniów.

Ponadto wewnętrzna funkcja ujednoliconego wyszukiwania pozwala błyskawicznie znaleźć dowolną notatkę, komentarz lub zapis w całym obszarze roboczym, dzięki czemu nigdy nie zgubisz ważnych informacji o uczniach ani dokumentacji. Pamiętaj, że ClickUp Brain i Brain MAX uczą się na podstawie Twojego obszaru roboczego ClickUp, dzięki czemu mogą pobrać oficjalną skalę ocen i przeliczyć procenty na litery, zapewniając spójne obliczenia średniej ocen (GPA) we wszystkich klasach.

5. Szablon karty obecności ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wykryj trendy i rozbieżności w frekwencji dzięki szablonowi arkusza frekwencji ClickUp.

„Kto jest obecny, kto się spóźnił, a kto wymaga sprawdzenia?” Moment sprawdzania obecności nadaje ton całemu dniu. Szablon listy obecności ClickUp zawiera nazwiska, statusy i krótkie notatki w jednym prostym widoku, dzięki czemu można sprawdzić obecność w ciągu kilku sekund.

Oznaczaj uczniów jako obecnych, spóźnionych, nieobecnych lub zaplanowanych i dodawaj kontekst za pomocą pól niestandardowych. Jeśli potrzebujesz podglądu dla administratorów lub rodzin, filtruj według daty, klasy lub statusu i eksportuj przejrzyste podsumowanie bez konieczności ponownego wpisywania danych.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Szybko sprawdzaj obecność i przechowuj wiarygodną historię każdego ucznia.

Zapisz powody i dane kontaktowe w polach niestandardowych, które można sortować.

Skorzystaj z formularza obecności, aby w ciągu kilku sekund zarejestrować dane z dowolnego urządzenia.

Filtruj według daty, klasy lub statusu, aby znaleźć wzorce i szybko podjąć dalsze działania.

Eksportuj uporządkowane podsumowania do raportów lub komunikacji z nadrzędnymi jednostkami.

✨ Idealne dla: nauczycieli i koordynatorów, którzy chcą mieć natychmiastowe, niezawodne śledzenie frekwencji wraz z przydatnymi informacjami do dalszych działań.

Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić spójny, wolny od błędów układ świadectw dzięki szablonom wielokrotnego użytku w ClickUp? Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej:

6. Szablon edukacyjny ClickUp dla uczniów

Pobierz darmowy szablon Twórz plany projektów z terminami wykonania, aby zapewnić terminowe wykonanie zadań, korzystając z szablonu ClickUp Student Education Template.

Czy kiedykolwiek patrzyłeś na plan semestru i pomyślałeś: „To wygląda jak trzy kalendarze i marzenie”? Szablon ClickUp Student Education Template umożliwia uporządkowanie kursów, kamieni milowych i punktów kredytowych w jednym miejscu.

Użyj „Programu nauczania”, aby zaplanować zajęcia i terminy, „Wymagania wstępne”, aby potwierdzić, co należy zrobić w pierwszej kolejności, oraz „Przewodnika dla początkujących”, aby uzyskać wskazówki i zasoby.

Pola niestandardowe, takie jak numer kursu, status kursu, punkty kredytowe, e-mail i ocena końcowa, umożliwiają wyszukiwanie szczegółowych informacji. Następnie możesz dodawać zadania do realizacji, ustalać osie czasu i przeglądać wszystko na wykresie Gantt, gdy potrzebujesz ogólnego obrazu sytuacji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przechowuj informacje o zajęciach, zadaniach i punktach w jednym uporządkowanym widoku.

Sprawdź wymagania wstępne i unikaj kolizji w planie zajęć, zanim do nich dojdzie.

Śledź postępy dzięki przejrzystym statusom i filtruj według kursu lub tygodnia.

Użyj pól niestandardowych, aby dane dotyczące kursów były uporządkowane i łatwe do wyszukiwania.

Planuj z wyprzedzeniem, korzystając z osi czasu pokazujących, co należy zrobić i kiedy.

✨ Idealne dla: studentów i doradców, którzy potrzebują niezawodnego systemu do planowania kursów, śledzenia obciążenia pracą i monitorowania punktów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp for Students zamienia „Pamiętam o tym” w rzeczywisty plan. Uczniowie mogą przechowywać zajęcia, zadania, egzaminy, kluby i projekty osobiste w jednym obszarze roboczym, korzystając z zadań, kalendarzy i list kontrolnych, aby wyprzedzać terminy. Zamień zajęcia, zadania, egzaminy i cele w jeden przejrzysty plan z terminami dzięki ClickUp for Students. Użytkownicy mogą przechowywać notatki w Dokumentach, śledzić długoterminowe cele i korzystać z różnych widoków (takich jak lista, kalendarz lub Tablica), aby dokładnie sprawdzić, co i kiedy należy wykonać. W połączeniu z własnymi ustawieniami ClickUp tworzy to wspólny język postępów — nauczyciele śledzą rozwój, uczniowie śledzą zobowiązania, a wszyscy pracują w tym samym zorganizowanym systemie.

7. Szablon świadectwa akademickiego w formacie PDF autorstwa Template. Net

Za pośrednictwem Szablon.Net

Szablon PDF Academic Transcript Template by Template. Net zapewnia profesjonalny układ z sekcjami na informacje o uczniu, listę kursów w poszczególnych semestrach, oceny literowe, punkty zaliczeniowe i zdobyte punkty oraz przestrzeń na wpisanie średniej ocen (GPA).

Szablon można edytować i drukować, dzięki czemu można szybko wprowadzać zmiany w redaktorze i eksportować gotowy plik do archiwizacji. Można go używać do zapewnienia widoczności skali ocen i łącznej liczby punktów na dole strony oraz dodawania krótkich notatek, gdy kurs wymaga kontekstu. Jeśli kompilujesz transkrypcję ucznia na potrzeby przeniesienia lub pakietu stypendialnego, ten format zapewnia przejrzystość i spójność.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zacznij od przejrzystego, profesjonalnego pliku PDF, który od razu wygląda oficjalnie.

Rejestruj kursy według semestrów, korzystając z pól przeznaczonych na punkty i oceny literowe.

Zachowaj widoczność średniej ocen (GPA) i łącznej liczby punktów, aby móc szybko je sprawdzić.

Edytuj cyfrowo, a następnie wydrukuj lub udostępnij gotowy wykaz ocen.

Wykorzystaj pola na notatki, aby wyjaśnić powtórzenia, wagę wyróżnień lub podwójną rejestrację.

✨ Idealne dla: nauczycieli, sekretarzy i rodziców uczących dzieci w domu, którzy potrzebują prostego, gotowego do wydrukowania układu świadectwa, który można szybko sfinalizować.

👀 Ciekawostka: W 2019 r. około 35% absolwentów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych wzięło udział w co najmniej jednym kursie z podwójną rejestracją, przy czym udział ten był znacznie wyższy na obszarach wiejskich.

8. Szablon świadectwa szkolnego dla szkół średnich autorstwa Scribd

Za pośrednictwem Scribd

Potrzebujesz szybkiego, gotowego do wydruku świadectwa, które nadal wygląda oficjalnie? Kiedy zbierasz dokumenty do przeniesienia, stypendium lub pakietu rekrutacyjnego na studia, gotowy do wypełnienia układ jest lepszy niż zmaganie się z formułami. Scribd udostępnia kilka szablonów świadectw szkolnych, które można otworzyć, edytować i eksportować bez konieczności zaczynania od zera.

Szablon świadectwa szkolnego na Scribd zazwyczaj zawiera informacje o uczniu, tabele kursów pogrupowane według semestrów, punkty, o które ubiegał się uczeń i które uzyskał, oceny literowe oraz przestrzeń na średnią ocen (GPA) i skalę ocen.

Wiele wersji zawiera standardowe pola testowe (SAT/ACT), datę ukończenia szkoły oraz miejsca na podpis/pieczęć administratora, które są pomocne, gdy potrzebujesz oficjalnego formatu świadectwa. Znajdziesz tu zarówno układy dla szkół tradycyjnych, jak i domowych, w tym tabele z podziałem na przedmioty i lata, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zacznij od gotowego transkrypcji z polami punktami, ocenami i średnią ocen (GPA).

Wybierz spośród tradycyjnych lub domowych wariantów, z opcjonalnymi liniami wyników testów.

Uprość proces weryfikacji dzięki polom na podpis/pieczęć i szczegółowym informacjom o ukończeniu szkoły.

Edytuj, zapisuj i eksportuj dopracowane pliki PDF do pakietów lub recenzji.

Wybierz tabele oparte na przedmiotach lub semestrach, aby dopasować je do swojego stylu prowadzenia dokumentacji.

✨ Idealne dla: doradców i rodziców uczących dzieci w domu, którzy potrzebują szybko przygotować przejrzysty, gotowy do wydrukowania wykaz ocen z przestrzenią na średnią ocen, wyniki testów i podpisy.

9. Szablon świadectwa szkolnego dla uczniów uczących się w domu autorstwa Lone Star

Za pośrednictwem Lone Star

„Czy to wystarczy, aby dostać się na studia?” — to pytanie zadaje sobie większość rodziców uczących dzieci w domu podczas tworzenia świadectwa szkolnego. Potrzebny jest układ, który będzie znany osobom oceniającym podania, jasno przedstawi punkty zdobyte w szkole średniej i pozostawi miejsce na opisy kursów, gdy tytuł zajęć nie odpowiada standardowemu tytulu.

Szablon świadectwa szkolnego dla uczniów szkół domowych firmy Lone Star ma format szkolny, który jest łatwy do odczytania, z informacjami o uczniu i nazwą szkoły domowej u góry. Szablon grupuje następnie kursy licealne według roku, wyświetlając punkty, o które ubiegano się i które uzyskano, oceny literowe oraz średnią ocen.

Możesz zaznaczyć jeden punkt kredytowy lub pół punktu kredytowego za jeden semestr, sporządzić notatkę o zajęciach z podwójnymi punktami kredytowymi odbywanych w lokalnej szkole wyższej oraz sporządzić listę dodatkowych egzaminów, takich jak CLEP, jeśli są one istotne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przedstaw znany, szkolny wzór świadectwa szkolnego, który uczelnie akceptują bez obaw.

Zapisuj nazwy kursów, punkty i oceny według roku, korzystając z prostych pól GPA.

Dodaj opisy kursów, aby wyjaśnić przerabiany materiał lub samodzielną naukę.

Dodaj dodatkowe informacje, takie jak kursy z podwójną rejestracją, kursy z wyróżnieniem i notatki z testów CLEP.

Wydrukuj zakończony wykaz ocen i zachowaj wersję cyfrową, aby móc szybko wprowadzać aktualizacje.

✨ Idealne dla: rodziców prowadzących nauczanie domowe oraz absolwentów szkół domowych przygotowujących świadectwa uczniów do ubiegania się o stypendia, przeniesienia i przyjęcia na studia.

10. Szablon świadectwa szkolnego dla szkół średnich autorstwa Flanders Family

Za pośrednictwem Flanders Family

Jeśli chcesz, aby świadectwo szkolne dla uczniów uczących się w domu wyglądało „oficjalnie”, ale nie było skomplikowane, postaw na prostotę.

Szablon świadectwa szkolnego dla szkół średnich autorstwa Flanders Family pozwala zachować porządek i przejrzystość. Możesz dodać nazwę swojej szkoły domowej i informacje o uczniu, a następnie stworzyć listę kursów szkolnych według roku wraz z próbami uzyskania i uzyskanymi punktami, ocenami literowymi oraz przestrzenią na skumulowaną średnią ocen (GPA).

Na stronie widoczna jest skala ocen, a pola na podpis/datę ułatwiają sfinalizowanie dokumentu, gdy ktoś poprosi o oficjalną kopię. Jeśli potrzebujesz kontekstu dla konkretnego przedmiotu, dodaj krótkie opisy kursów na stronie towarzyszącej i dołącz ją do zakończonego wykazu ocen jako załącznik.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przedstaw klasyczny wykaz ocen w stylu szkolnym, a rodziny uczące dzieci w domu będą mogły go szybko wypełnić.

Zapisuj nazwy kursów, punkty, oceny literowe i średnią ocen (GPA) w przejrzystej, czytelnej tabeli.

Umieść skalę ocen na stronie, aby czytelnicy zrozumieli, jak przekładają się oceny.

W razie potrzeby dodaj podpis i datę, aby sfinalizować oficjalny wykaz ocen.

Wydrukuj gotowy plik PDF i zachowaj edytowalną kopię do aktualizacji w połowie roku.

✨ Idealne dla: rodziców prowadzących nauczanie domowe, którzy chcą mieć prosty, przyjazny dla uczelni wykaz ocen, który mogą wydrukować i złożyć bez obaw.

Przeglądaj oceny za pomocą ClickUp

Jeśli świadectwo szkolne jest oficjalnym dokumentem, ClickUp jest cichym redaktorem, który dba o spójność treści.

Kursy są uporządkowane, punkty sumowane, a skala ocen nie zmienia się w połowie semestru. Masz jedno uporządkowane miejsce do tworzenia świadectw uczniów bez konieczności szukania plików.

Niezależnie od tego, czy dopracowujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej w ramach edukacji domowej, czy eksportujesz uporządkowany plik PDF na potrzeby oficjalnego świadectwa, połączenie odpowiedniego szablonu z ClickUp oznacza mniej niespodzianek.

Możesz dodawać krótkie opisy kursów, gdy tytuly wymagają kontekstu, robić notatki obok transkrypcji ucznia i przestać pytać, gdzie podziały się oceny z poprzedniego semestru.

Proste, uporządkowane, zrobione. ✨️

Czas, aby pytanie „Gdzie to zapisałem?” odeszło w przeszłość. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij tworzyć swoje świadectwa.