20 darmowych szablonów Notion do śledzenia nawyków, które pomogą Ci stworzyć lepsze rutyny

„Stare nawyki trudno zmienić”. Tak nam zawsze mówiono.

Jednak wbudowanie pozytywnych nawyków w codzienną rutynę nie jest tak niemożliwe, jak się wydaje. Potrzebujesz tylko odpowiedniej struktury.

A ta struktura zaczyna się od prostego szablonu do śledzenia nawyków. Ten rodzaj szablonu pomaga wizualizować postępy, śledzić codzienne działania i utrzymać motywację poprzez świętowanie małych zwycięstw.

Szablony Notion do śledzenia nawyków oferują właśnie to. Dzięki dedykowanej przestrzeni dla codziennych nawyków szablony te zmieniają przestrzeń Notion w centralny system, który pomaga w refleksji, planowaniu i rozwoju.

W tym artykule zebraliśmy najlepsze szablony Notion do śledzenia nawyków, które pomogą Ci łatwo i konsekwentnie rozpocząć śledzenie własnych nawyków.

Najlepsze szablony do śledzenia nawyków w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

Co sprawia, że szablon Notion do śledzenia nawyków jest dobry?

Dobry szablon Notion do śledzenia nawyków faktycznie zachęca do wytrwałości.

Codziennie otwierasz nową stronę, zaznaczasz swoje codzienne nawyki, spoglądasz na pasek postępów, który dyskretnie odzwierciedla Twoją konsekwencję, i zapisujesz kilka przemyśleń w sekcji refleksji.

Najlepsze szablony Notion do śledzenia nawyków są intuicyjne, oferują wsparcie dla nieograniczonej liczby nawyków i dostosowują się do Twoich potrzeb dzięki następującym funkcjom:

✅ Dostosuj niestandardowe narzędzie do śledzenia nawyków, aby dopasować je do swojej rutyny, celów i osobistych preferencji.

✅ Wizualizuj swoje postępy za pomocą wykresów, słupków lub liczników serii, aby zachować motywację.

✅ Dodaj wbudowane przypomnienia, które pomogą Ci rozpocząć śledzenie i zachować konsekwencję.

✅ Dodaj przestrzeń na refleksje, aby zapewnić wsparcie dla rozwoju osobistego i przeglądu nawyków.

✅ Połącz śledzenie nawyków z celami, notatkami i zadaniami, aby zachować pełną organizację.

20 szablonów Notion do śledzenia nawyków

Zebraliśmy 20 najlepszych szablonów Notion, które pomogą Ci w sensowny sposób śledzić swoje nawyki i budować długoterminowe przyzwyczajenia, które pomogą Ci osiągnąć cele osobiste i zawodowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

1. Monitor zdrowia i nawyków

Próbujesz sobie przypomnieć, czy rano zażyłeś leki? A może ten nowy suplement naprawdę pomaga?

Zdrowe nawyki zaczynają się od dbania o siebie i skupienia się na samodoskonaleniu. Ten szablon Notion do śledzenia nawyków jest idealny dla każdego, kto zmaga się z chorobami przewlekłymi, problemami ze zdrowiem psychicznym lub po prostu pracuje nad poprawą swoich codziennych nawyków.

Pozwala on rejestrować przyjmowane leki, śledzić objawy w czasie i powiązać to wszystko z systemem śledzenia nawyków, dzięki czemu można dostrzec wzorce, dostosować rutyny i podejmować świadome decyzje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Rejestruj leki, objawy i rutyny w jednym miejscu, aby łatwo dostrzegać wzorce i wyzwalacze.

Śledź serie i paski postępu, aby na pierwszy rzut oka widoczność konsekwencji i niepowodzeń.

Dodawaj refleksje obok wpisów, aby dostosowania były oparte na rzeczywistym kontekście.

✨ Idealne dla: osób zarządzających długotrwałymi warunkami, harmonogramami przyjmowania leków lub rutynowymi czynnościami związanymi ze zdrowiem.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z Notion do zarządzania projektami

2. Śledzenie nawyków

Czasami proste nawyki, takie jak picie wystarczającej ilości wody lub szybki trening, mogą być trudne do zrealizowania przy napiętym harmonogramie.

Ten dynamiczny szablon do śledzenia nawyków sprawia, że śledzenie codziennych nawyków jest łatwe dzięki ustawieniom jednym kliknięciem za pomocą bloku przycisków Notion. Doskonale nadaje się do budowania motywacji do prostych rutyn i sprawdzania postępów na pierwszy rzut oka, bez nadmiernego komplikowania spraw.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Uruchom codzienne sprawdzanie za pomocą przycisków jednym kliknięciem, dzięki czemu śledzenie nigdy nie będzie uciążliwe.

Zobacz prosty kalendarz i widok serii, dzięki czemu motywacja pozostanie na pierwszym planie.

Dostosuj niestandardowe listy nawyków i częstotliwości, aby Twoje ustawienia odpowiadały rzeczywistości.

✨ Idealne dla: początkujących, którzy chcą wyrobić sobie podstawowe nawyki, takie jak nawadnianie organizmu, ćwiczenia fizyczne lub uważność.

👀 Ciekawostka: Według naukowców z Duke University nawyki stanowią około 40% naszych codziennych zachowań. Oznacza to, że prawie połowa tego, co robisz, dzieje się automatycznie!

3. Gamifikowany tracker nawyków

Jeśli pola wyboru wydają Ci się zbyt monotonne, ten szablon jest dla Ciebie. Gamified Habit Tracker zamienia rutynowe śledzenie nawyków w grę, z systemem EXP, który nagradza każdy zakończony nawyk.

Niezależnie od tego, czy chcesz być konsekwentny w codziennym śledzeniu nawyków, czy po prostu szukasz bardziej przyjemnego sposobu na wyrobienie lepszych nawyków, ten szablon pomoże Ci utrzymać motywację poprzez punkty postępu zamiast presji. Idealny dla wszystkich, którzy czerpią radość z małych sukcesów i wizualnych zachęt!

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zdobywaj punkty XP i poziomy za zakończone zadania, dzięki czemu rutyna zamieni się w satysfakcjonującą rozgrywkę.

Otwórz cele i odznaki, aby drobne sukcesy podtrzymywały tempo.

Widok tabeli wyników lub osobistych statystyk, aby sprawdzanie postępów było przyjemnością.

✨ Idealne dla: graczy, studentów i wszystkich, którzy potrzebują przyjemnego i niewymagającego sposobu na śledzenie swoich nawyków.

4. Zarządzanie codziennymi zadaniami

Załóżmy, że Twój dzień obejmuje poranny trening, dwa spotkania z klientami, napisanie raportu i zadzwonienie do rodziców — szablon Zarządzanie codziennymi zadaniami pomoże Ci to wszystko pogodzić.

Zaprojektowany z myślą o osobach, których codzienne nawyki pokrywają się z terminami i obowiązkami w prawdziwym życiu, łączy planowanie zadań ze śledzeniem nawyków w przejrzystym, wizualnym układzie.

Możesz wybrać widok swojego tygodnia, zarządzać priorytetami i powiązać zadania z powtarzającymi się rutynami.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Planuj zadania i nawyki razem, aby Twój dzień był zrównoważony między obowiązkami a rutynowymi czynnościami.

Ustal priorytety według pilności/wysiłku, aby energia była dopasowana do obciążenia pracą.

Przełączaj widoki kalendarza, tablicy i widok listy, aby realizacja pozostała przejrzysta.

✨ Idealne dla: osób zarządzających zarówno ustrukturyzowanymi nawykami, jak i dniami wypełnionymi zadaniami, takich jak pracownicy zdalni lub studenci wykonujący wiele zadań jednocześnie.

📮 ClickUp Insight: Zdrowie i kondycja fizyczna znajdują się na szczycie listy osobistych celów, jednak 38% osób przyznaje, że nie śledzi konsekwentnie swoich postępów. To właśnie jest różnica między intencją a działaniem — i tu właśnie pojawia się ClickUp. Dzięki szablonom do śledzenia nawyków i powtarzających się zadań możesz budować rutyny, rejestrować treningi i wreszcie wytrwać w medytacji. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp dokonują raportowania o dwukrotnie wyższej wydajności — ponieważ utrzymanie właściwego kursu zaczyna się od rzeczywistego widzenia ścieżki.

5. Najlepszy tracker książek do czytania

Pamiętasz czasy, kiedy przeczytanie książki nie było wyzwaniem? Szablon Ultimate Reading Book Tracker pomoże Ci zachować motywację. Teraz, pomiędzy pracą, ekranami i niekończącymi się otwartymi zakładkami, nawet przeczytanie jednego rozdziału może wydawać się zwycięstwem. Ten szablon przywróci czytanie do Twojego życia, zapewniając odpowiednią strukturę.

Śledź swoje postępy, rejestruj przeczytane strony i zaznaczaj książki satysfakcjonującym przyciskiem „Ukończone”. Dodatkowo każdy wpis ma własną przestrzeń na notatki i refleksje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź strony, status i daty zakończenia, aby tempo czytania pozostało na właściwym kursie.

Przechowuj cytaty i notatki w poszczególnych książkach, aby nie stracić cennych spostrzeżeń.

Filtruj według gatunku lub priorytet, aby następna lektura wybrała się sama.

✨ Idealne dla: zapalonych czytelników, studentów lub wszystkich osób, które chcą wypracować nawyk codziennego czytania w sposób zorganizowany i świadomy.

6. Minimalny plan tygodniowy + śledzenie (bez przeciążenia)

Jeśli kiedykolwiek otworzyłeś nowy tracker nawyków w Notion i zamknąłeś go pięć minut później, ponieważ wydawał Ci się zbyt skomplikowany, szablon Minimal Weekly Plan + Track jest właśnie dla Ciebie.

Pomija niepotrzebne elementy i skupia się na tym, co najważniejsze: przejrzysty układ cotygodniowych celów, zwięzła lista codziennych zadań oraz proste, bezpłatne narzędzie do śledzenia nawyków, które pomaga zachować konsekwencję. Wszystko przebiega w przepływie — od przenoszenia niedokończonych zadań po sprawdzanie postępów — bez przeładowywania ekranu (lub umysłu).

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Ustal cotygodniowe cele i codzienne listy kontrolne, aby planowanie pozostało proste.

Automatycznie przenoś niedokończone elementy, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Utrzymuj porządek na pulpicie nawigacyjnym, abyś mógł otwierać go codziennie bez obaw.

✨ Idealne dla: użytkowników Notion, którzy chcą uporządkować swoje życie bez stresu, zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają planować lub śledzenie swoich postępów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli Twoje poranki są pośpieszne lub nieproduktywne, artykuł Jak stworzyć listę kontrolną porannej rutyny dla dorosłych przedstawia prosty system, który pomoże Ci rozpocząć każdy dzień w sposób przejrzysty, spokojny i celowy.

7. Narzędzie do śledzenia celów i nawyków

Jeśli kiedykolwiek wyznaczyłeś sobie ambitne cele, ale potem zgubiłeś je w chaosie codziennego życia, szablon Śledzenie celów i nawyków pomoże Ci ponownie skupić się na tym, co najważniejsze. Podzieli on Twoje aspiracje na osie czasu (od 12 tygodni do 5 lat), doda strukturę z praktycznymi krokami i połączy to wszystko z codziennym narzędziem do śledzenia nawyków, aby zbudować konsekwencję w czasie.

Możesz nawet podzielić je na kategorie według obszarów życia, takich jak kariera lub rozwój osobisty, a nawet stworzyć mapę wizualizacyjną, aby mieć swoje cele zawsze widoczne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Podziel długoterminowe cele na kroki i codzienne nawyki, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Oznacz obszary życia i horyzonty czasowe, aby zachować równowagę między priorytetami.

Przeglądaj postępy za pomocą osi czasu i refleksji, aby łatwo korygować kurs działania.

✨ Idealne dla: osób, które starają się pogodzić długoterminowe cele z codziennymi rutynami, zwłaszcza w zakresie rozwoju osobistego lub planowania kariery.

Skorzystaj z tych aplikacji do śledzenia celów, aby pozostać na dobrej drodze. 👇🏼

8. Najlepszy tracker nawyków (Streak)

Próbujesz trzymać się swoich codziennych nawyków, ale potrzebujesz czegoś więcej niż tylko pola wyboru, aby pozostać zaangażowanym?

Szablon Notion Best Habit Tracker motywuje dzięki siatce wkładu w stylu GitHub, która przekształca Twoje postępy w wizualną mapę cieplną.

Niezależnie od tego, czy śledzisz treningi, prowadzisz dziennik, czy medytujesz, otrzymasz szczegółowe statystyki i liczniki serii, które sprawiają, że konsekwencja staje się satysfakcjonująca. Dodatkowo wygląda niesamowicie w trybie ciemnym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Użyj siatki mapy cieplnej, aby natychmiast dostrzec wzorce konsekwencji.

Śledź serie i statystyki dotyczące poszczególnych nawyków, aby móc mierzyć swoje sukcesy.

Przełączaj między ciemnym a jasnym układem, aby tracker zachęcał do codziennego używania.

✨ Idealne dla: osób uczących się wizualnie, fanów wydajności lub każdego, kto czerpie motywację z serii i map cieplnych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do śledzenia nawyków

9. Narzędzie do śledzenia wydatków

Jak często sprawdzasz stan konta i myślisz: „Gdzie podziały się wszystkie moje pieniądze?”

Nie jesteś sam, dlatego szablon Money Tracker oferuje przejrzysty, intuicyjny system rejestrowania wydatków, dochodów i zwrotów na wielu kontach.

Dzięki dynamicznemu wykresowi wydatków i widokom list podzielonych na kategorie śledzenie nawyków finansowych staje się naturalną częścią codziennej rutyny.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Rejestruj dochody/wydatki według kategorii, aby Twoje nawyki związane z wydatkami były przejrzyste.

Wizualizuj miesięczne trendy, aby wcześnie wykrywać przekroczenia.

Widok kont i przelewów w jednym hub, aby ułatwić uzgadnianie sald.

✨ Idealne dla: studentów, freelancerów lub wszystkich, którzy chcą wypracować mądrzejsze nawyki finansowe przy minimalistycznych ustawieniach.

10. Narzędzie do śledzenia podań o pracę

Przeglądanie wiadomości e-mail i arkuszy kalkulacyjnych w celu przypomnienia sobie, kiedy, gdzie i na jaką rolę aplikowałeś, może być męczące.

Szablon do śledzenia aplikacji o pracę pozwala zebrać wszystkie działania związane z poszukiwaniem pracy w jednym miejscu — śledź aplikacje, działania następcze i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych w przejrzysty sposób. Korzystaj z widoku tablicy, kalendarza lub tabeli, aby wizualizować swoje postępy, śledzić terminy i traktować każdą aplikację z należytą uwagą.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Śledź role, sceny i terminy, aby nigdy nie przegapić żadnych działań następczych.

Przechowuj CV, notatki i listy kontrolne przygotowań dla poszczególnych firm, aby czuć się spokojnie podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Zobacz harmonogram według tablicy/kalendarza, aby momentum pozostało z widocznością.

✨ Idealne dla: osób poszukujących pracy, które składają wiele podań o różne role, w różnych branżach i na różnych osiach czasu.

👀 Ciekawostka: Twój mózg nie „usuwa” całkowicie starych nawyków. Mogą one powrócić w sytuacji stresowej, chyba że zostaną zastąpione silniejszymi rutynami.

11. Pulpit na lato 2025

Wakacje brzmią relaksująco... dopóki nie zdasz sobie sprawy, jak łatwo jest pozwolić, aby tygodnie mijały bez rzeczywistych postępów.

Szablon „2025 Summer Dashboard” pomoże Ci zaplanować lato w kluczowych obszarach: śledź czytane książki, sporządzaj notatki dotyczące wideo, przygotuj się do pracy wakacyjnej i podziel osobiste cele na codzienne kroki.

Dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia nawyków, codziennym zadaniom i wizualnemu kalendarzowi łączy refleksję i wydajność bez przytłaczania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Planuj cele, naukę i zmiany w pracy, aby przerwa miała strukturę.

Śledź nawyki i codzienne zadania, aby dni nie mijały bez celu.

Zapisuj najważniejsze wydarzenia i wnioski, aby postępy były namacalne.

✨ Idealne dla: studentów i osób samodzielnych, które chcą zachować motywację i organizację podczas letniej przerwy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do śledzenia celów

12. Narzędzie do śledzenia wyzwania 75 Hard

Rozpoczęcie programu 75 Hard to jedno. Wytrwanie w nim przez 75 dni z rzędu to coś, z czym większość ludzi nie daje rady.

Szablon 75 Hard Challenge Tracker został stworzony, aby pomóc Ci zachować dyscyplinę od pierwszego do 75. dnia, dzięki wbudowanym listom kontrolnym, wizualizacjom postępów i przyciskom, które ułatwiają rejestrowanie Twojej rutyny.

Śledź treningi, spożycie wody, czytanie, posiłki i codzienne zdjęcia — wszystko w uporządkowanym układzie, który odzwierciedla surowe wymagania wyzwania.

Pamiętaj: kiedy motywacja słabnie, struktura pozwala Ci kontynuować działania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Odzwierciedlaj 75 zasad za pomocą codziennych pól wyboru, aby zgodność była oczywista.

Zobacz liczniki serii i wizualizacje, które pomogą Ci zachować motywację nawet w trudnych dniach.

Skorzystaj z przycisków szybkiego rejestrowania, dzięki którym śledzenie zajmuje kilka sekund, a nie wymaga silnej woli.

✨ Idealne dla: Każdego, kto podejmuje wyzwanie 75 Hard Challenge i szuka przejrzystego, niezawodnego sposobu na śledzenie wszystkich zasad każdego dnia.

13. Śledzenie porannych i wieczornych nawyków

Jeśli Twój dzień zaczyna się w pośpiechu, a kończy zapomnianymi zadaniami, szablon Morning + Evening Routine Tracker pomoże uporządkować obie części Twojej rutyny.

Wykorzystaj je do stworzenia mapy codziennych nawyków, takich jak treningi, prowadzenie dziennika lub czytanie, z oddzielnymi sekcjami dla porannych i wieczornych przepływów. Wbudowany pasek postępów pomaga zachować konsekwencję i podsumować cotygodniowe osiągnięcia, ułatwiając utrzymanie spokojnego, wydajnego rytmu dnia po dniu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Oddziel przepływy poranne i popołudniowe, aby nawyki związane z rozpoczęciem i zakończeniem dnia pozostały zamierzone.

Dodaj podpowiedzi i refleksje, aby z czasem poprawiać swoje nawyki.

Śledź tygodniowe wskaźniki zakończonych zadań, aby równowaga stała się nawykiem.

✨ Idealne dla: wszystkich, którzy chcą stworzyć zrównoważone nawyki, aby poprawić koncentrację, energię i czas wolny.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli każde zadanie wydaje się pilne, nic nie zostanie zrobione prawidłowo. Jak ustalać priorytety zadań w pracy pokazuje, jak zidentyfikować to, co naprawdę ma znaczenie, aby zmniejszyć chaos i uniknąć stania się wąskim gardłem zespołu.

14. Pulpit nawigacyjny – osobisty planner

Jeśli kiedykolwiek zaczynałeś dzień, nie wiedząc, na czym się skupić, szablon pulpit – Personal Planner jest Twoim przyciskiem resetującym. Zaprojektowany jako osobiste centrum dowodzenia, łączy w sobie planowanie dzienne i tygodniowe, śledzenie nawyków oraz dziennik dobrego samopoczucia, dzięki czemu możesz dostosować swoje zadania do tego, jak naprawdę się czujesz.

Przestaniesz zastanawiać się nad swoją listą rzeczy do zrobienia i zaczniesz budować rutynę, która zapewnia wsparcie zarówno dla Twoich celów, jak i dla energii.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Połącz planer, nawyki i notatki dotyczące dobrego samopoczucia, aby decyzje były dostosowane do Twojej energii.

Dostosuj codzienne zadania do celów tygodniowych, aby zwiększyć efektywność swoich wysiłków.

Sprawdź trendy dotyczące nastroju i koncentracji, aby harmonogramy odpowiadały rzeczywistości.

✨ Idealne dla: przytłoczonych planistów, którzy chcą uporządkować swoje życie bez poświęcania uważności i elastyczności.

15. Estetyczny miesięczny tracker

Czasami najtrudniejszą częścią budowania lepszych nawyków jest po prostu pojawienie się. I tu właśnie pojawia się projekt.

Szablon Aesthetic Habit Tracker sprawia, że miesięczne planowanie staje się przestrzenią, którą naprawdę chcesz otworzyć, uporządkować i uczynić minimalistyczną oraz przyjemną dla oka. Dzięki uporządkowanym widokom codziennych nawyków, cotygodniowych priorytetów i miesięcznych celów łączy spokój z funkcją.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Skorzystaj z przejrzystego, uspokajającego układu, który zachęci Cię do codziennego sprawdzania postępów.

Planuj widoki miesięczne, tygodniowe i dzienne, aby cele pozostały w zasięgu wzroku.

Śledź punkty nawyków i paski postępu, aby widoczność postępów była większa.

✨ Idealne dla: osób myślących wizualnie, fanów prowadzenia dzienników lub każdego, kto czerpie motywację z przejrzystych, pięknych przestrzeni cyfrowych.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów dbania o siebie

16. Narzędzie do śledzenia stypendiów

Między wyborem uczelni, pisaniem esejów i terminami składania wniosków o stypendia łatwo stracić śledzenie i coś przeoczyć.

Szablon Scholarship Tracker zapewnia uporządkowaną przestrzeń do zarządzania wszystkim: listą wybranych uniwersytetów, planowaniem aplikacji oraz śledzeniem zadań i statusu każdego stypendium. Zamiast rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i gorączkowych przygotowań w ostatniej chwili, otrzymujesz przejrzysty system, który pozwala działać z pewnością siebie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Scentralizuj terminy, wymagania i statusy, aby przesłane były realizowane zgodnie z planem.

Dodaj eseje i notatki dotyczące stypendium jako załączniki, aby móc je łatwo ponownie wykorzystać.

Sortuj według dopasowania, ilości lub terminu, aby wysiłek był skierowany tam, gdzie jest to najważniejsze.

✨ Idealne dla: studentów ubiegających się o przyjęcie na uniwersytety, którzy potrzebują niezawodnego sposobu zarządzania stypendiami i zadaniami związanymi z aplikacją.

17. Gamifikacja celów życiowych i zadań

Możesz godzinami grać w gry, ale realizowanie list zadań? To już nie jest takie zabawne.

Szablon Gamify Version of Life Goals and Tasks przekształca Twoje cele życiowe i codzienne zadania w system przypominający grę, który nagradza konsekwencję i terminowe aktualizacje. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad długoterminowymi planami, czy próbujesz wyrobić sobie pozytywne nawyki, ta zabawna konfiguracja pomaga utrzymać motywację i zaangażowanie dzięki punktom.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przekształć cele i nawyki w punkty, aby postępy przypominały grę.

Ustal poziomy/nagrody, aby konsekwencja przynosiła widoczność.

Przeglądaj tabele wyników i historię, aby zwiększyć swoją motywację.

✨ Idealne dla: graczy, osób kreatywnych lub każdego, kto chce, aby wydajność była mniej przypominająca obowiązek, a bardziej zabawę.

👀 Ciekawostka: Złe nawyki mogą być zaraźliwe. Bardziej prawdopodobne jest, że przejmiesz czyjeś zachowanie, po prostu przebywając z tą osobą przez dłuższy czas.

18. NAJPROSTSZY monitor nawyków

Większość szablonów do śledzenia nawyków wymaga śledzenia wszystkiego.

Najprostszy tracker nawyków pomaga Ci to zrealizować. Jeśli kiedykolwiek spędziłeś więcej czasu na ustawianiu systemu niż na jego stosowaniu, ten prosty tracker nawyków pomoże Ci uniknąć zbędnych komplikacji.

Dzięki automatycznie aktualizowanemu kalendarzowi, codziennej liście kontrolnej i opcjonalnym wskaźnikom postępów, aplikacja została stworzona z myślą o konsekwentnym działaniu bez żadnych utrudnień.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Korzystaj z minimalistycznej listy kontrolnej i kalendarza, aby ograniczyć do minimum utrudnienia.

Automatycznie generuj strony dzienne, dzięki czemu ustawienia nigdy nie spowolnią Twojej pracy.

Śledź opcjonalne wskaźniki, aby dane były pomocne, a nie przytłaczające.

✨ Idealne dla: minimalistów, osób tworzących rutyny i wszystkich zmęczonych zbyt skomplikowanymi systemami śledzenia.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe aplikacje do planowania cyfrowego

19. Wizualne grafiki do śledzenia nawyków

Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje widzieć swoje postępy, aby zachować motywację, szablon Visual Habit Tracker Graphics jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby wygenerować codzienne strony, na których można zaznaczyć zakończone czynności, a aplikacja automatycznie aktualizuje tygodniowe postępy i roczne wykresy, dzięki czemu można dostrzec powtarzające się wzorce i pozostać na dobrej drodze.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Automatycznie generuj wykresy i podsumowania tygodniowe, aby trendy były bardziej widoczne.

Codzienne strony dostępne za jednym kliknięciem, dzięki czemu rejestrowanie jest natychmiastowe.

Porównuj tygodnie i miesiące, aby postępy były niezaprzeczalne.

✨ Idealne dla: osób uczących się wizualnie i poszukujących konsekwencji, które chcą mieć graficzny przegląd swoich codziennych nawyków.

20. System nagród za nawyki

Czasami budowanie lepszych nawyków wymaga powodu.

Szablon systemu nagród za nawyki pozwala na ustawienie niestandardowych nagród za zakończone nawyki, zamieniając konsekwencję w motywację, na którą czekasz z niecierpliwością.

Możesz zdefiniować swoje nawyki, przypisać im znaczące nagrody i zacząć je odhaczać. To wspaniały sposób, aby zamienić małe sukcesy w motywację, która naprawdę się utrzymuje.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Powiąż nawyki z wartościowymi nagrodami, aby motywacja pozostała osobista.

Śledź zakończone działania w odniesieniu do celów, aby uzyskać wynagrodzenie.

Zobacz wskaźniki postępów i nagród, dzięki którym kolejny kamień milowy będzie wydawał się bliższy.

✨ Idealne dla: wszystkich, którzy czerpią motywację z zachęt i chcą zamienić swoje codzienne nawyki w grę dzięki wbudowanym nagrodom.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla programu Microsoft Excel

Ograniczenia Notion

Szablony Notion upraszczają ustawienia, ale często powodują problemy w momencie, gdy system wymaga dostosowania.

Szablony rzadko uwzględniają wpływ śledzenia nawyków na pozostałe aspekty życia, takie jak zmiana priorytetów, zmiana rutyny lub wielorola.

Wiele szablonów narzuca stałe kategorie (na przykład: zdrowie, wydajność), które nie odzwierciedlają rzeczywistego nakładania się lub ewolucji Twoich nawyków.

Wizualne narzędzia do śledzenia postępów, takie jak paski postępu i liczniki serii, łatwo się psują, gdy dodajesz lub usuwasz nawyki w połowie miesiąca.

Powtarzanie codziennych nawyków przez długą oś czasu prowadzi do nadmiernego obciążenia baz danych i spowolnienia działania, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.

Większość szablonów nie oferuje wsparcia dla śledzenia nawyków w wielu kontekstach (na przykład: osobiste, cele fitness, nauka) w ujednolicony sposób, co z czasem powoduje fragmentację systemu.

Alternatywne szablony Notion

W przeciwieństwie do Notion, ClickUp oferuje skalowalną strukturę, która dostosowuje się do Twojego przepływu pracy. Oto kilka alternatyw dla szablonów Notion od ClickUp, które ułatwią Ci pracę:

1. Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź swoje obciążenie pracą w odniesieniu do codziennych celów i wizualizuj zakończone nawyki, korzystając z szablonu ClickUp Personal Habit Tracker.

Załóżmy, że próbujesz pić więcej wody, codziennie pisać dziennik i limitować czas spędzany przed ekranem, ale Twój obecny time tracker Notion przestaje działać, gdy opuścisz jeden dzień lub zmienisz rutynę.

Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki powtarzającym się zadaniom, automatycznym przypomnieniom i śledzeniu w czasie rzeczywistym, które dostosowuje się w miarę postępów. Nie musisz przebudowywać swojego systemu za każdym razem, gdy zmieniają się Twoje nawyki.

Dzięki wizualnym aktualizacjom postępów, codziennym celom i elastycznemu śledzeniu w przestrzeni osobistej i zawodowej, ten szablon pomaga zachować konsekwencję bez konieczności ręcznego wkładu pracy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Korzystaj z powtarzających się zadań i przypomnień, aby rutyny przetrwały zmiany w harmonogramie.

Śledź postępy i cele za pomocą pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Przełączaj się między przestrzeniami osobistymi/obszarami roboczymi, aby nawyki pasowały do całego Twojego życia.

✨ Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą śledzić zmieniające się nawyki bez ciągłego dostosowywania ustawień.

2. Szablon zadań do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykonuj swoje codzienne zadania bez żadnych opóźnień dzięki szablonowi ClickUp Work Do Zrobienia.

Zaczynasz dzień od pięciu pilnych zadań, trzech spraw do załatwienia i spotkania, do którego zapomniałeś się przygotować: brzmi znajomo?

Szablon ClickUp Work To Do pomaga podzielić przytłaczające obciążenie pracą na uporządkowane, wykonalne kroki do zrobienia.

Możesz ustalać priorytety według pilności, śledzić postępy za pomocą tablic Kanban lub wykresów Gantt, oraz porządkować zadania w listy z podzadaniami i terminami.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Ustal priorytety według pilności i wpływu, aby dzień rozpoczął się jasno.

Podziel pracę na podzadania i osie czasu, aby jej realizacja była przewidywalna.

Widok listy, tablicę i wykres Gantt, aby planowanie odpowiadało Twojemu stylowi.

✨ Idealne dla: profesjonalistów zarządzających intensywnym obciążeniem pracą, którzy potrzebują przejrzystego, elastycznego systemu, aby zachować porządek i skupienie.

3. Szablon codziennych zadań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Utrzymaj tempo przez cały dzień bez bałaganu związanego z nadmiernie rozbudowanymi systemami dzięki szablonowi ClickUp Daily Things To Do Template.

Siedzisz przy biurku i nie pamiętasz, czy skontaktowałeś się z klientem, wysłałeś poranny raport, a nawet zjadłeś śniadanie. Szablon ClickUp Daily Things To Do pomaga planować dzień godzina po godzinie.

Możesz użyć pól niestandardowych, aby oddzielić zadania służbowe od osobistych, dodać listy kontrolne dla powtarzających się rutynowych czynności i zaznaczać zrobione zadania, aby zsynchronizować swoje codzienne nawyki i obowiązki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Podziel swój dzień na bloki czasowe za pomocą list kontrolnych, aby z każdą godziną nabierać tempa.

Oddziel pracę od życia prywatnego dzięki polom niestandardowym, aby zachować jasność i skupienie.

Resetuj codziennie dzięki zasadom przenoszenia, aby nic nie pozostało niezauważone.

✨ Idealne dla: profesjonalistów, którzy muszą godzić spotkania, zadania administratora i osobiste oraz potrzebują ustrukturyzowanego codziennego resetowania.

👀 Ciekawostka: Naukowcy z MIT odkryli, że mózg kształtuje nawyki poprzez pętlę sygnał-rutynowa czynność-nagroda, badając szczury poruszające się po labiryncie w poszukiwaniu nagrody w postaci pokarmu. Odkrycie to ujawniło, że po ukształtowaniu nawyku mózg oszczędza energię, automatycznie wykonując rutynową czynność — spostrzeżenie to stanowi obecnie podstawę współczesnej nauki o nawykach.

4. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj przechodzeniem między intensywną pracą a szybkimi sukcesami, korzystając z szablonu listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp.

O 11 masz rozmowę z klientem, o 15 musisz złożyć ofertę, a w głowie krąży Ci jeszcze kilkanaście innych zadań. Problem polega na tym, że nie masz pojęcia, jak to wszystko zmieścić w ciągu dnia.

Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp zapewnia ujednolicony widok, który pozwala planować, ustalać priorytety i rozplanowywać całe obciążenie pracą według godzin, dni lub tygodni.

Przeciągaj i upuszczaj zadania do wolnych miejsc, twórz bufory między spotkaniami i śledź, ile czasu faktycznie zajmuje zakończenie poszczególnych zadań.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Przeciągnij zadania do kalendarza, aby plany były realistyczne, a nie tylko pobożnymi życzeniami.

Twórz bufory i szacuj czas trwania, aby harmonogramy odzwierciedlały wysiłek.

Porównaj widoki dzienne/tygodniowe, aby obciążenie zachowało swoją uczciwość.

✨ Idealne dla: profesjonalistów, którzy polegają na blokowaniu czasu lub chcą uporządkować chaotyczny harmonogram.

5. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź ze sobą szczery dzięki wizualnemu śledzeniu postępów za pomocą szablonu planu rozwoju osobistego ClickUp.

Masz swoje cele. Może to być zmiana kariery, poprawa zdrowia lub zwiększenie koncentracji. Jednak śledzenie rzeczywistych postępów jest również ważną częścią wyzwania.

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp pozwala w jednym miejscu wyznaczyć jasne cele, określić, dlaczego są one ważne, i podzielić je na konkretne kroki.

Możesz organizować zasoby, tworzyć mapy osi czasu i korzystać z śledzenia postępów, aby świadomy rozwój stał się częścią Twojej rutyny, zapewniając bezstresowe doświadczenie, a nie tylko niejasne postanowienie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Określ cele, ich znaczenie i kroki, dzięki którym rozwój będzie konkretny.

Śledź kamienie milowe i postępy, aby motywacja pozostała świeża.

Zorganizuj zasoby i osie czasu, aby działania przeważały nad intencjami.

✨ Idealne dla: wszystkich, którzy dążą do długoterminowego rozwoju w zakresie zdrowia, kariery lub sposobu myślenia, korzystając ze zorganizowanego, mierzalnego planu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz kilka nieoczekiwanych minut do dyspozycji? Blog „50 produktywnych rzeczy do zrobienia w wolnym czasie” zawiera szybkie i bezwysiłkowe pomysły, dzięki którym możesz zamienić czas przestoju w znaczący postęp.

6. Szablon dziennego harmonogramu dla dzieci ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź bezstresową strukturę do codziennej rutyny swoich dzieci dzięki szablonowi ClickUp Daily Personal Schedule for Kids.

Zarządzanie pracą szkolną, czasem spędzanym przed ekranem i zabawą w ciągu jednego dnia jest trudne, zwłaszcza gdy dziecko ciągle pyta: „Co mam teraz zrobić?”.

Szablon ClickUp Daily Personal Schedule for Kids oferuje wizualną, przyjazną dla dzieci rutynę, która przedstawia wszystko, od czasu przeznaczonego na czytanie po przerwy na świeżym powietrzu jako mapę.

Dzięki blokom czasowym przeznaczonym na naukę, obowiązki domowe, posiłki i zabawę, dzieci mogą szybko zorientować się, jak wygląda ich dzień. Nadrzędni mogą ustawić delikatne przypomnienia i sprawdzać postępy, a dzieci bez wysiłku i samodzielnie budują rutyny i pozytywne nawyki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Stwórz przyjazne dla dzieci rutyny za pomocą wizualnych bloków, aby dni były przewidywalne.

Dodaj delikatne przypomnienia i sprawdzanie postępów, aby zwiększyć swoją niezależność.

Znajdź równowagę między szkołą, obowiązkami domowymi i zabawą, aby nawyki formularzowały się w naturalny sposób.

✨ Idealne dla: nadrzędnych, osób uczących dzieci w domu lub opiekunów świadczących wsparcie dzieciom w utrzymaniu ustrukturyzowanych codziennych rutyn w domu.

7. Szablon osobistej wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal priorytety według pilności i monitoruj postępy w różnych projektach dzięki szablonowi ClickUp Personal Wydajność.

Jest poniedziałkowy poranek, a Ty patrzysz na pięć niedokończonych zadań z poprzedniego tygodnia, dwa nowe terminy realizacji projektów i brak realnego planu, jak to wszystko ogarnąć.

Szablon ClickUp Personal Wydajność pomaga uporządkować chaos, przekształcając rozproszone zadania w uporządkowany, łatwy do śledzenia system. Możesz podzielić pracę na wykonalne kroki, oznaczyć pilne elementy i wizualizować, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do osiągnięcia tygodniowych celów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Podziel zadania na cotygodniowe priorytety, aby wysiłek był dostosowany do celów.

Oznacz pilność i właścicieli, aby kolejne kroki były oczywiste.

Przejrzyj pulpity nawigacyjne, aby dostosować się przed upływem terminów.

✨ Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy potrzebują przejrzystego systemu do zarządzania nakładającymi się zadaniami i niedokończoną pracą w ciągu tygodnia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z utrzymaniem porannej rutyny? Blog „Jak zoptymalizować swoje życie dzięki łączeniu nawyków” pokazuje, jak połączyć małe, łatwe nawyki, aby faktycznie się utrzymały, bez konieczności wykazywania się silną wolą.

8. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals Template wszyscy członkowie zespołu będą działać zgodnie i ponosić odpowiedzialność za swoje cele.

Od miesięcy mówisz o wprowadzeniu nowego produktu na rynek... ale bez jasnej osi czasu i własności nic się nie dzieje.

Szablon ClickUp SMART Goals pomaga przekształcić niejasne ambicje w uporządkowane, możliwe do śledzenia kamienie milowe. Podziel cele na konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo zadania; wyznacz terminy; i wizualizuj postępy swojego zespołu w czasie rzeczywistym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon

Zamień wielkie cele w mierzalne kamienie milowe, aby postępy były możliwe do śledzenia.

Przypisuj właścicieli i terminy, aby zapewnić odpowiedzialność.

Wizualizuj status i tempo, aby przeglądy były szybkie i oparte na faktach.

✨ Idealne dla: zespołów lub samodzielnych profesjonalistów, którzy przekształcają ogólne cele w konkretne, osiągalne plany z mierzalnymi wynikami.

Śledzenie nawyków jest tylko jedno kliknięcie (w górę)

Dobre nawyki nie utrzymują się, ponieważ je rozpoczynamy, ale dlatego, że je śledzimy.

Niezależnie od tego, jaki jest cel — picie większej ilości wody, czytanie 10 stron dziennie czy skupienie się podczas pracy — kluczem jest postęp, który można faktycznie zobaczyć. W momencie, gdy przestajemy śledzić swoje postępy, nawyki schodzą na dalszy plan.

Właśnie w tym miejscu większość systemów zawodzi. Gotowy szablon może wyglądać przejrzyście, ale jeśli nie dostosowuje się do zmian Twoich nawyków lub priorytetów, ostatecznie stanie na przeszkodzie Twojemu powodzeniu.

ClickUp natomiast oferuje funkcję śledzenia nawyków, która działa podobnie jak przepływ pracy, z funkcją powtarzających się zadań, wizualnych celów i aktualizacji postępów w czasie rzeczywistym.

Nie są one przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych.

Śledzenie i organizacja projektów firmowych jest bardzo łatwe i skuteczne dzięki oprogramowaniu ClickUp. Od prostych list po skomplikowane projekty, ClickUp jest wykorzystywany do zrobienia zadań zgodnie z oczekiwaniami. Jest to bardzo skuteczne oprogramowanie do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zadaniami oraz śledzeniem postępów bieżących zadań i projektów.

Jeśli Twoim celem jest śledzenie nawyków, skorzystaj z narzędzia stworzonego do śledzenia wszystkiego, rejestrując się już dziś w ClickUp!