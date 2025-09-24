10 najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst

Otwierasz pusty dokument, gotowy do pisania. Pięć minut później nadal wpatrujesz się w kursor, a Twój umysł pracuje szybciej niż Twoja prędkość pisania. Pomysły uciekają, a pisanie nagle staje się uciążliwym obowiązkiem.
Wyobraź sobie teraz, że po prostu mówisz — e-maili, notatki ze spotkań, a nawet szkice blogów — i obserwujesz, jak Twoje słowa pojawiają się natychmiast.
Gotowy, aby to zrealizować? Zebraliśmy kilka najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst, które pozwolą Ci przekształcić głos w tekst, zapewniając szybszą i bardziej dostępną pracę.
Zacznijmy! 🎤
Najlepsze rozszerzenia Chrome do zamiany mowy na tekst w skrócie
Oto przydatny przegląd najlepszych narzędzi, które bez problemu zamienią Twój głos na tekst:
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najlepsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Zintegrowane notatki głosowe i dokumentacja zadań dla małych i dużych zespołów wymagających ustrukturyzowanej współpracy
|ClickUp Brain MAX z funkcją pisania głosowego, AI Notetaker do spotkań online, klipy głosowe, dokumenty, kontekst AI, połączone zadania
|Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw
|Fireflies. ai
|Automatyczna transkrypcja i podsumowania wirtualnych spotkań dla profesjonalistów i zespołów, które organizują wiele spotkań
|Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia AI, wielojęzyczność, AskFred
|Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie
|Tactiq
|Transkrypcja spotkań na żywo z podsumowaniami ChatGPT dla zespołów, które potrzebują jasności i wglądu w przebieg spotkań udostępnianych
|Napisy w czasie rzeczywistym, elementy AI, tworzenie kolejnych wersji
|Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie
|Speechnotes
|Szybkie dyktowanie głosowe na stronach internetowych dla osób prywatnych lub indywidualnych twórców zawartości
|Pływający mikrofon, lekki
|Free; płatne plan zaczynają się od 1,9 USD miesięcznie
|Notta
|Szybkie i dokładne transkrypcje dla małych zespołów lub osób pracujących z wieloma językami
|Wysoka dokładność, konwersja wielu języków
|Free; płatne plan zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie
|Transkriptor
|Dokładna transkrypcja do różnych zastosowań dla osób indywidualnych lub małych zespołów potrzebujących przystępnych cenowo rozwiązań
|ponad 100 języków z wsparciem, przesyłanie plików, rejestrowanie spotkań
|Free; płatne plan zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie
|Voice In
|Dyktowanie do dowolnego pola tekstowego przeglądarki dla osób poszukujących szybkich rozwiązań
|Rozpoznawanie głosu w czasie rzeczywistym, uniwersalne wsparcie pól tekstowych
|Free; płatne plan zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie
|LipSurf
|Sterowanie przeglądarką za pomocą głosu dla użytkowników ceniących sobie wydajność i dostępność
|Nawigacja głosowa, komendy dyktowania, wsparcie makr
|Free; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie
|MeetGeek AI
|Automatyczne rejestrowanie spotkań + informacje dla zespołów poszukujących zaawansowanych rozwiązań przeznaczonych specjalnie do spotkań
|Podsumowania AI, pulpit analityczny, wyszukiwanie globalne
|Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie
|SpeechText. AI
|Niezawodna transkrypcja oparta na przeglądarce dla użytkowników indywidualnych lub zespołów potrzebujących szybkiej transkrypcji
|Rejestracja mikrofonu, natychmiastowe pobieranie, dźwięk przeglądarki
|Free; płatne plan zaczynają się od 10 USD za 180 minut transkrypcji
Na co należy zwrócić uwagę w rozszerzeniach Chrome do zamiany mowy na tekst?
Oto, na co należy zwrócić uwagę w rozszerzeniach Chrome do zamiany mowy na tekst:
- Dokładna transkrypcja: Spójne przechwytywanie mowy w hałaśliwym otoczeniu i rozumienie różnych akcentów bez błędów interpretacyjnych
- Inteligentne formatowanie: Automatyczne wstawianie znaków interpunkcyjnych, akapitów i rozpoznawanie komend głosowych, takich jak „nowa linia” lub „usuń ostatnie słowo”
- Wsparcie wielu języków: Wykrywaj i transkrybuj dziesiątki języków, płynnie przełączając się między nimi podczas rozmów wielojęzycznych
- Funkcjonalność w czasie rzeczywistym: Pisz bezpośrednio w Dokumentach Google, Gmailu lub czatach podczas spotkań, podczas gdy rozszerzenie transkrybuje mowę w tle
- łatwy eksport: *Pobieraj transkrypcje w wielu formatach, takich jak TXT, PDF lub Dokument, aby przyspieszyć przekazywanie i dokumentowanie informacji
- Wysoki poziom bezpieczeństwa: upewnij się, że transkrypcje spotkań nie są przechowywane, sprzedawane ani wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców AI, aby zachować dane audio prywatne
- Prosta konfiguracja: Szybka instalacja, działanie bez spowalniania przeglądarki i aktywacja za pomocą jednego skrótu klawiszowego umożliwiającego natychmiastowe dyktowanie
🧠 Ciekawostka: Kiedy firma IBM wprowadziła na rynek urządzenie Shoebox w 1962 roku, potrafiło ono rozpoznać tylko 16 słów i cyfr. Mimo to było to wówczas przełomowe osiągnięcie, które utorowało drogę dla współczesnego dyktowania głosowego.
Najlepsze rozszerzenia Chrome do zamiany mowy na tekst
Oto nasze propozycje najlepszych rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst. 👇
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanych notatek głosowych i dokumentacji zadań)
ClickUp to kompleksowe środowisko pracy, w którym łączą się praca, komunikacja i współpraca — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji. ClickUp Brain MAX rozszerza tę moc na Twój pulpit.
Ta aplikacja AI na komputery stacjonarne łączy zaawansowane modele AI, takie jak ChatGPT, Gemini i Claude, w jednej aplikacji towarzyszącej, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami. Ponadto umożliwia przeszukiwanie całego cyfrowego świata — od zadań ClickUp po Google Drive, GitHub, OneDrive i wiele innych.
Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest ClickUp Talk to Text, rozwiązanie zamieniające mowę na tekst, które przekształca wypowiedziane słowa w działanie. Dodatkowo dopracowuje, kontekstualizuje i zapewnia połączenie Twoich pomysłów z resztą Twojej pracy.
Mów naturalnie, pracuj szybciej
Oto, co możesz zrobić dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp:
- Uzyskaj transkrypcję udoskonaloną przez AI, która natychmiast usuwa nieścisłości i przekształca mowę w czytelny tekst o profesjonalnej jakości
- Stwórz osobisty słownik zawierający niestandardowe terminy, nazwy i żargon zawodowy, aby zapewnić dokładne rozpoznawanie
- Dodawaj kontekstowe wzmianki i linki, odwołując się głosowo do zadań, dokumentów lub współpracowników
- Nie używaj rąk dzięki skrótom klawiszowym (fn, shift + fn lub niestandardowa kombinacja)
- Mów w swoim własnym języku i korzystaj z globalnego wsparcia języków, aby transkrybować na ponad 50 języków
- Wracaj do poprzednich transkrypcji z historii, aby je kopiować, eksportować lub odtwarzać
Załóżmy, że piszesz scenariusz na YouTube. Zamiast pisać na klawiaturze, otwierasz ClickUp Brain MAX, naciskasz klucz skrótu i zaczynasz dyktować. Twoja wstępna wypowiedź jest natychmiast dopracowana do postaci czystych, gotowych do nagrania kwestii, bez utraty konwersacyjnego tonu.
W miarę przepływu pomysłów możesz dodawać punkty, notatki z burzy mózgów, a nawet przypisywać zadania edytorskie. Brain MAX automatycznie wstawia @wzmianki dla członków zespołu lub linki do dokumentów i zadań ClickUp, dzięki czemu odniesienia stają się natychmiast wykonalne.
Wyszukiwanie i łączenie się poza dyktowaniem
Brain MAX jest oparty na inteligencji ClickUp Brain, podstawowym silniku AI, który działa w Twoim obszarze roboczym. Analizuje on Twoje zadania, dokumenty, komentarze i rozmowy, aby dostarczać odpowiedzi uwzględniające kontekst.
ClickUp Brain dostarcza natychmiastowe podsumowania długich wątków, dokumentów i aktualizacji, dzięki czemu możesz zapoznać się z decyzjami, przeszkodami i kolejnymi krokami bez konieczności przeglądania wszystkich szczegółów.
A co najlepsze? Wszystkie te elementy działań zamieniają się w rzeczywiste zadania w ClickUp, więc nic nie zostanie pominięte.
Możesz również zadawać pytania — np. „Co blokuje uruchomienie strony internetowej?” — i uzyskać odpowiedzi kontekstowe pobierane bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego.
📌 Wypróbuj te podpowiedzi:
- Twórz cotygodniowe aktualizacje, w których zaznaczasz postępy, przeszkody i priorytety
- Napisz scenariusz 2-minutowego wideo na YouTube poświęconego zarządzaniu czasem
- Przekształć moje notatki z ostatniego spotkania zespołu w podsumowanie projektu w formie punktorów
Zobacz, jak ClickUp Brain sprawia, że transkrypcja jest łatwa i zajmuje tylko kilka sekund. 🤩
Najlepsze funkcje ClickUp
- zapisz każde słowo podczas spotkań:* Nagrywaj i transkrybuj dyskusje podczas spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker, który tworzy również podsumowania, wyodrębnia kluczowe wnioski i sugeruje kolejne kroki
- nagrywaj i dołączaj klipy głosowe: *Użyj ClickUp Voice Clips, aby szybko zapisywać aktualizacje, opinie lub pomysły bezpośrednio w zadaniach, komentarzach lub dokumentach jako załącznik
- Korzystaj z gotowych szablonów: Ustandaryzuj przepływ pracy dzięki szablonom notatek ze spotkań dla zadań i dokumentów, od notatek ze spotkań po wymagania projektu
- twórz i łącz dokumentację: *Twórz, edytuj i udostępniaj zawartość za pomocą ClickUp Docs, zakończone osadzonymi plikami multimedialnymi, listą kontrolną i @wzmiankami
- Natychmiastowe wyszukiwanie: Znajdź to, czego potrzebujesz, dzięki ClickUp Enterprise Search, niezależnie od tego, czy jest to notatka głosowa, dokument czy zadanie
- Połącz się ze swoimi ulubionymi narzędziami: Rozszerz cykl pracy dzięki integracjom ClickUp, w tym Slack, Google Drive, Zoom i Figma
Limitacje ClickUp
- Rozbudowane funkcje i opcje niestandardowe ClickUp mogą początkowo wydawać się przytłaczające
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 doskonale to podsumowuje:
ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebuję do zarządzania projektami, w jednym miejscu. Zadania, dokumenty, cele, a nawet czaty. Bardzo doceniam łatwość obsługi i płynność wdrożenia podczas wprowadzania zespołu do systemu. Liczba funkcji jest imponująca i mogę dostosować cykle pracy do wszystkiego, od prostej listy zadań po złożony sprint agile. Pomimo swojej złożoności, łatwość integracji z innymi narzędziami pozwala na połączenie wszystkich elementów bez dodatkowego wysiłku. Pulpit daje mi ogólny widok, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu podczas zarządzania wieloma projektami. Korzystam z niego prawie codziennie i mam również dobre doświadczenia z obsługą klienta, która zawsze reagowała, gdy potrzebowałem pomocy.
ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebuję do zarządzania projektami, w jednym miejscu. Zadania, dokumenty, cele, a nawet czaty. Bardzo doceniam łatwość obsługi i płynność wdrożenia podczas wprowadzania zespołu do systemu. Liczba funkcji jest imponująca i mogę dostosować przepływy pracy do wszystkiego, od prostej listy zadań po złożony sprint agile. Pomimo swojej złożoności, łatwość integracji z innymi narzędziami pozwala na połączenie wszystkich elementów bez dodatkowego wysiłku. Pulpit nawigacyjny daje mi ogólny widok, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu podczas zarządzania wieloma projektami. Korzystam z niego prawie codziennie i mam również dobre doświadczenia z obsługą klienta, która zawsze reagowała, gdy potrzebowałem pomocy.
📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości niepotrzebne.
W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby mieli taką możliwość.
Zintegrowany z ClickUp notatnik AI może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól sztucznej inteligencji zapisywać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i elementy do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i danym powstania zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji — nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu.
💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp odnotowują aż 50% spadek liczby niepotrzebnych rozmów i spotkań!
📖 Przeczytaj również: Najlepsze konwertery audio na tekst do szybkiej i dokładnej transkrypcji
2. Fireflies. ai (najlepsze do automatycznego transkrybowania spotkań i generowania natychmiastowych podsumowań)
Fireflies. ai to asystent spotkań oparty na AI, który pełni również funkcję narzędzia do tworzenia streszczeń transkrypcji w przeglądarce. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz rejestrować wszystko, co zostało omówione podczas rozmów w Google Meet w czasie rzeczywistym, bez konieczności zapraszania bota do spotkania.
Jest to szczególnie przydatne dla profesjonalistów, którzy potrzebują dokładnych transkrypcji i praktycznych notatek bez zakłóceń.
Oprócz transkrypcji i podsumowań spotkań, narzędzie AI do obsługi spotkań zapewnia również analizę spotkań, taką jak czas wypowiedzi mówców, omawiane tematy, opinie uczestników i tak dalej.
Najlepsze funkcje Fireflies. ai
- Twórz notatki ze spotkań, podsumowania i zadania do wykonania za pomocą narzędzi AI, takich jak AskFred
- Automatyczne wykrywanie i transkrypcja w ponad 100 językach dzięki transkrypcji na żywo
- Automatycznie identyfikuj mówców podczas spotkań dzięki funkcji Auto-Speaker Identification
- Dostosuj podsumowania spotkań za pomocą szablonów przeznaczonych do sprzedaży, spotkań standupowych lub wywiadów
- Generuj transkrypcje i podsumowania rozmów osobistych za pomocą aplikacji mobilnej Fireflies
Ograniczenia Fireflies. ai
- Integracja z Zoom/Teams wydaje się czasami inwazyjna
- Kredyty AI są w limitach, nawet w planach płatnych, co ogranicza dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji
Ceny Fireflies. ai
- Free
- Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Biznes: 29 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Fireflies /AI do sporządzania notatek i transkrypcji
3. Tactiq (najlepsze do transkrypcji spotkań na żywo z podsumowaniami)
Opracowane przez OpenAI narzędzie Tactiq upraszcza transkrypcję spotkań na żywo bez naruszania prywatności. Oprogramowanie do transkrypcji zapewnia transkrypcje poszczególnych mówców w trakcie spotkania, ułatwiając przypisanie kluczowych punktów, decyzji i obowiązków odpowiednim osobom.
Możesz transkrybować spotkania na żywo w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Oprócz podstawowej transkrypcji, Tactiq umożliwia wyszukiwanie poprzednich rozmów i eksportowanie notatek bezpośrednio do narzędzi takich jak ClickUp, Notion, Dokumenty Google lub Slack.
Dzięki AI Workflows możesz również zautomatyzować zadania po spotkaniu, takie jak aktualizacja CRM lub bazy wiedzy, tworzenie zgłoszeń i wiele innych.
Najlepsze funkcje Tactiq
- Zadawaj niestandardowe pytania AI i wykorzystuj je ponownie jako automatyzację dostępną za jednym kliknięciem
- Wyodrębniaj i udostępniaj wnioski ze spotkań członkom zespołu
- Przekształcaj notatki ze spotkań w zgłoszenia Jira lub Linear bezpośrednio z transkrypcji
- Dodawaj tagi, etykiety i zrzuty ekranu do transkrypcji, aby uzyskać lepszą dokumentację
- Skorzystaj z YouTube Transcript Generator , aby błyskawicznie wyodrębnić transkrypcje z dowolnego wideo na YouTube
Ograniczenia Tactiq
- Niski poziom głośności lub nieczytelny dźwięk mogą spowodować, że narzędzie transkrybuje nieprawidłowe lub niekompletne słowa
- Brak wsparcia Microsoft Teams poza przeglądarką, co ogranicza użyteczność w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami Tactiq
Ceny Tactiq
- Free
- Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika
- Zespół: 20 USD/miesiąc na użytkownika
- Biznes: 40 USD miesięcznie na użytkownika
- przedsiębiorstwa: *Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Tactiq
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co mówią o Tactiq prawdziwi użytkownicy?
Oto krótka recenzja z serwisu G2:
Teraz nie potrzebujemy już ludzi do transkrypcji nagrań audio. Zatrudniamy osoby do sporządzania notatek, a czasami tracimy nagrania ze spotkań, co bardzo utrudnia odtworzenie przebiegu spotkań. Niektóre słowa nie są rozpoznawane i potrzebna jest lepsza funkcja rozpoznawania mowy. Mówimy w języku indyjskim, a niektóre słowa tłumaczą się na coś innego i cała historia się zmienia.
Teraz nie potrzebujemy już ludzi do transkrypcji nagrań audio. Zatrudniamy osoby do sporządzania notatek, a czasami tracimy nagrania ze spotkań, co bardzo utrudnia odtworzenie przebiegu spotkań. Niektóre słowa nie są rozpoznawane i potrzebna jest lepsza funkcja rozpoznawania mowy. Mówimy w języku indyjskim, a niektóre słowa tłumaczą się na coś innego i cała historia się zmienia.
4. Speechnotes (najlepsze do szybkiego dyktowania na stronach internetowych)
Speechnotes to lekkie narzędzie do transkrypcji i przesyłania wiadomości głosowych, przeznaczone dla wszystkich, którzy wolą mówić niż pisać.
W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych narzędzi przeznaczonych do spotkań, Speechnotes działa jak notatnik online w przeglądarce Chrome, umożliwiając dyktowanie notatek, tworzenie zawartości lub rejestrowanie pomysłów w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie to jest szczególnie popularne wśród pisarzy, studentów, lekarzy i profesjonalistów, którzy potrzebują uporządkowanej przestrzeni bez rozpraszających elementów, aby rejestrować swoje myśli bez konieczności przerywania pracy na klawiaturze. Oprócz dyktowania na żywo, Speechnotes przetwarza również wcześniej nagrane pliki audio i wideo, tworząc dokładne transkrypcje w ciągu kilku minut.
Najlepsze funkcje Speechnotes
- Wysyłaj komendy głosowe dotyczące interpunkcji i formatu bez konieczności ręcznej edycji
- Dodawaj znaczniki czasu, napisy i etykiety mówców, aby uzyskać uporządkowane transkrypcje
- Pobierz aplikację Speechnotes na Androida lub TextHear na iOS, aby korzystać z płynnego dyktowania na urządzeniach mobilnych
- Eksportuj transkrypcje w różnych formatach, w tym plikach Word lub PDF
Ograniczenia Speechnotes
- Rozszerzenie nie działa z mikrofonami Bluetooth, co frustruje użytkowników korzystających z bezprzewodowych urządzeń wejściowych
- Aplikacja czasami traci zapisane notatki lub wymaga ręcznego zapisywania
Ceny Speechnotes
- Free
- Premium: 1,9 USD miesięcznie za użytkownika
- Transkrypcja: 0,1 USD/minuta
Oceny i recenzje Speechnotes
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
🔍 Czy wiesz, że... Przed 1997 r. oprogramowanie do dyktowania wymagało od użytkowników robienia pauzy po każdym słowie. Potem pojawił się Dragon NaturallySpeaking, pierwszy dostępny na rynku system z wparciem naturalnej, ciągłej mowy.
5. Notta (najlepsze rozwiązanie do szybkiej i dokładnej transkrypcji w wielu językach)
Notta ma pozycję jako zakończony hub dokumentacji spotkań. Wyjątkową zaletą tej aplikacji jest nacisk na dwujęzyczne i oparte na współpracy procesy robocze. Umożliwia ona transkrypcję i tłumaczenie spotkań na dwa języki jednocześnie, pomagając zróżnicowanym zespołom w pełnym uczestnictwie w rozmowach.
W połączeniu z narzędziami do edycji, podsumowaniami AI dostępnymi za jednym kliknięciem oraz płynnym udostępnianiem w Slacku, Notion lub Salesforce, Notta znacznie zmniejsza nakład pracy po spotkaniu.
Najlepsze funkcje Notta
- Transkrybuj notatki głosowe lub nagrane rozmowy w 58 językach z dokładnością do 98%
- Udostępnianie najważniejszych fragmentów za pomocą funkcji klipów, aby rozpowszechniać tylko te najważniejsze części
- Edytuj i poprawiaj transkrypcje bezpośrednio w wbudowanym interaktywnym redaktorze
- Wyszukuj i podsumowuj spotkania na podstawie wielu nagrań dzięki AI Chat
- Eksportuj transkrypcje w wielu formatach, w tym DOCX, PDF, SRT, XLSX i TXT
Brak limitów
- Dokładność transkrypcji może być niska, z wymyślonymi lub nieprawidłowymi słowami
- Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania o mylących warunkach wersji próbnej i nieoczekiwanych opłatach
Ceny Notta
- Free
- Pro: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika
- Biznes: 27,99 USD miesięcznie za użytkownika
- przedsiębiorstwa: *Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Notta
- G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co o Notta mówią prawdziwi użytkownicy?
Jak ujął to jeden z recenzentów serwisu G2:
Transkrypcja jest dość dokładna, nawet w przypadku różnych akcentów (np. południowoafrykańskiego angielskiego), identyfikuje mówców i tworzy całkiem dobre streszczenia, które stanowią dobrą podstawę. Nadal muszę poprawiać błędy w transkrypcji, streszczenia są dobrym początkiem, ale pomijają niektóre ważne informacje.
Transkrypcja jest dość dokładna, nawet w przypadku różnych akcentów (np. południowoafrykańskiego angielskiego), identyfikuje mówców i tworzy całkiem dobre streszczenia, które stanowią dobrą podstawę. Nadal muszę poprawiać błędy w transkrypcji, streszczenia są dobrym początkiem, ale pomijają niektóre ważne informacje.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Notta zapewniające dokładną transkrypcję
6. Transkriptor (najlepszy do niedrogiego i niezawodnego transkrybowania plików audio i wideo)
Transkriptor jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują przechwytywać zawartość mówioną z wykładów, wywiadów lub prezentacji i szybko przekształcać ją w tekst. Obsługuje ponad 100 języków, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem dla studentów zagranicznych, dziennikarzy i zespołów, które na co dzień mają do czynienia z wielojęzycznymi rozmowami.
Integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając nagrywanie transkrypcji spotkań. Z transkrypcji można również wyodrębnić informacje, takie jak czas wypowiedzi mówców i analiza nastrojów.
Ponadto dzięki generatorowi napisów, tłumaczowi audio, rejestratorowi głosu AI i transkrypcji podcastów Transkriptor pełni również funkcję narzędzia do tworzenia zawartości, które pomaga w ponownym wykorzystaniu treści mówionych w celu ich szerszej dystrybucji.
Najlepsze funkcje Transkriptor
- Rejestruj jednocześnie obraz z ekranu, aparatu i mikrofonu dzięki rozszerzeniu Chrome
- Przesyłaj pliki bezpośrednio lub importuj je z serwisu YouTube w celu transkrypcji i streszczania
- Generuj oparte na AI streszczenia, które podkreślają kluczowe punkty długich wykładów lub rozmów telefonicznych
- Stwórz przeszukiwalną bazę wiedzy na podstawie transkrypcji, aby mieć do niej łatwy dostęp
Ograniczenia Transkriptor
- Problemy z wypełniaczami, takimi jak „um” i „uh”, które wymagają dodatkowego czyszczenia
- Rozróżnienie między mówcami jest słabe w nagraniach z wieloma mówcami
Ceny Transkriptor
- Free
- Pro: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Zespół: 30 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Transkriptor
- G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)
🔍 Czy wiesz, że... W 1952 roku firma Bell Labs stworzyła Audrey, jeden z pierwszych systemów rozpoznawania mowy. Rozpoznawał on tylko cyfry od zera do dziewięciu i tylko wtedy, gdy wypowiadała je osoba, która go trenowała.
7. Voice In (najlepsze do dyktowania bezpośrednio w polach tekstowych przeglądarki)
Voice In to lekkie, ale przydatne rozszerzenie Chrome do zamiany mowy na tekst, które pozwala pisać w dowolnym miejscu w Internecie, używając wyłącznie głosu. Jeśli chcesz szybko i dokładnie dyktować tekst bez opuszczania przeglądarki, Voice In jest niezawodnym rozwiązaniem.
Narzędzie dostosowuje się do Twojego cyklu pracy dzięki wbudowanym komendom interpunkcyjnym, automatycznemu formatowaniu tekstu i niestandardowym skrótom głosowym. Oznacza to, że możesz szybciej pisać e-maili, wypełniać formularze, tworzyć szkice postów na blogu, a nawet aktualizować wpisy w systemie CRM.
Najlepsze funkcje Voice In
- Dyktuj bezpośrednio w ponad 10 000 stron internetowych i aplikacji bez konieczności kopiowania i wklejania
- Twórz niestandardowe komendy, aby głosowo wprowadzać powtarzające się zmiany i automatyzację
- Dyktuj w wielu zakładkach dzięki trybowi zaawansowanemu
- Natychmiastowe przełączanie języków za pomocą skrótów do pisania wielojęzycznego
Ograniczenia funkcji Voice In
- Wypowiadane znaki interpunkcyjne, takie jak „przecinek” lub „okres”, mogą być transkrybowane jako dosłowne słowa, a nie formatowane poprawnie
- Rozszerzenie nie działa w przypadku dokumentów lokalnych (takich jak pliki PDF lub HTML), chyba że przyznane zostaną dodatkowe uprawnienia przeglądarki
Ceny Voice In
- Miesięcznie: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika
- Rocznie: 59,99 USD za użytkownika (rozliczane co roku)
- Dożywotnia licencja: 149,99 USD za użytkownika
Oceny i recenzje Voice In
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co użytkownicy mówią o Voice In?
Zapoznaj się z recenzją G2:
Największą zaletą Voice In jest to, że rozszerzenie Chrome działa płynnie w niemal każdej witrynie internetowej z edytowalnym tekstem. Niewielką wadą jest to, że niektóre złożone komendy lub specyficzne dla branży terminy są czasami błędnie interpretowane.
Największą zaletą Voice In jest to, że rozszerzenie Chrome działa płynnie w niemal każdej witrynie internetowej z edytowalnym tekstem. Niewielką wadą jest to, że niektóre złożone komendy lub specyficzne dla branży terminy są czasami błędnie interpretowane.
8. LipSurf (najlepsze do sterowania funkcjami przeglądarki i aplikacjami za pomocą poleceń głosowych)
LipSurf przekształca całe doświadczenie przeglądania stron internetowych w bezdotykowy, sterowany głosem cykl pracy. Zamiast przełączać się między pisaniem a klikaniem, możesz wydawać komendy głosowe, aby przewijać strony, klikać linki, oglądać wideo lub pisać długi tekst w czasie rzeczywistym.
Od dyktowania w Dokumentach Google po przeglądanie serwisu Reddit lub sterowanie serwisem YouTube — rozszerzenie dostosowuje się do Twoich nawyków związanych z korzystaniem z Internetu. A co najlepsze? Działa w przeglądarce Chrome bez śledzenia danych i reklam, osiągając powodzenie w połączeniu wydajności głosowej z prywatnością.
Najlepsze funkcje LipSurf
- Opracuj niestandardowe skróty głosowe do wstawiania szablonów, żargonu zawodowego lub powtarzających się czynności
- Rozszerz funkcje za pomocą wtyczek open source lub stwórz własne integracje
- Użyj komendy kliknięcia siatki, aby za pomocą głosu wchodzić w interakcję z dowolnym obszarem strony internetowej
- Przełączaj się między trybem dyktowania, trybem pisowni i trybem blokady komend, aby uzyskać precyzyjny cykl pracy
Limity LipSurf
- Użytkownicy dokonują raportowania, że LipSurf może zawierać błędy i czasami przestaje działać w nieoczekiwany sposób
- LipSurf nie zawsze jest dobrze realizowana jako funkcja na niektórych stronach internetowych, takich jak Duolingo
Ceny LipSurf
- Free
- Dodatkowo: 4 USD miesięcznie na użytkownika
- Premium: 8 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje LipSurf
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
🧠 Ciekawostka: W niektórych szpitalach chirurdzy używają funkcji zamiany mowy na tekst podczas operacji, aby dyktować notatki bez dotykania żadnego urządzenia. Mikrofony są zaprojektowane tak, aby filtrować hałas w tle z sal operacyjnych.
9. MeetGeek AI (najlepsze do automatycznego rejestrowania spotkań wraz z najważniejszymi informacjami i zadaniami do wykonania)
MeetGeek AI to rozszerzenie Chrome do zamiany mowy na tekst, stworzone w celu rejestrowania, organizowania i automatyzacji wszystkiego, co dzieje się podczas rozmów telefonicznych. Automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa je i dostarcza uporządkowane notatki zaraz po zakończeniu rozmowy.
Aplikacja dokumentuje wszystkie Twoje spotkania, w tym rozmowy prowadzone za pośrednictwem Zoom, Google Meet, Teams, Webex, a nawet rozmowy offline.
Cykl pracy AI MeetGeek zmniejsza obciążenie związane z organizacją spotkań, synchronizując informacje z Twoimi ulubionymi narzędziami i tworząc aktywną bazę wiedzy.
Najlepsze funkcje MeetGeek AI
- Rejestruj rozmowy bezpośrednio z przeglądarki bez botów i zaproszeń, korzystając z MeetGeek Chrome Recorder
- Dostosuj lub stwórz własne niestandardowe szablony podsumowań do wywiadów, szkoleń wprowadzających, rozmów handlowych i synchronizacji zespołu
- Synchronizuj zawartość spotkań z ponad 7000 aplikacji, w tym Slack, HubSpot, Notion i Google Drive
- Odblokuj inteligencję konwersacji dzięki ponad 100 wskaźnikom KPI umożliwiającym śledzenie zaangażowania, czasu wypowiedzi i efektywności spotkań
Limit MeetGeek AI
- Powolne ustawienia w przypadku nieplanowanych spotkań; wymaga wcześniejszego planowania w kalendarzu
- Istnieje ograniczone wsparcie językowe, co wpływa na użyteczność dla osób wielojęzycznych
Ceny MeetGeek AI
- Free
- Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika
- Biznes: 39 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje MeetGeek AI
- G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co mówią o MeetGeek AI prawdziwi użytkownicy?
Jeden z użytkowników udostępnił następującą opinię:
MeetGeek pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, automatycznie nagrywając, transkrybując i porządkując spotkania. Bardzo wygodne jest szybkie wyszukiwanie potrzebnych fragmentów za pomocą słów kluczowych i udostępnianie ich współpracownikom. Czasami transkrypcja może zawierać nieścisłości, zwłaszcza w przypadku słabej jakości dźwięku lub gdy w rozmowie używanych jest wiele języków.
MeetGeek pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, automatycznie nagrywając, transkrybując i porządkując spotkania. Bardzo wygodne jest szybkie wyszukiwanie potrzebnych fragmentów za pomocą słów kluczowych i udostępnianie ich współpracownikom. Czasami transkrypcja może zawierać nieścisłości, zwłaszcza w przypadku słabej jakości dźwięku lub gdy w rozmowie używanych jest wiele języków.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla MeetGeek AI do inteligentniejszego zarządzania spotkaniami
10. SpeechText. AI (najlepsze do szybkiej i dokładnej konwersji mowy na tekst w przeglądarce)
Gdy dokładność transkrypcji ma naprawdę duże znaczenie, SpeechText. AI zapewnia elastyczność dostosowania wyników do Twojej branży.
Zamiast polegać na ogólnym silniku zamiany mowy na tekst, to oprogramowanie pozwala wybrać modele specyficzne dla danej dziedziny, takie jak medycyna, prawo, wywiady lub podcasty, dzięki czemu żargon i terminy techniczne są rozpoznawane poprawnie od samego początku.
Wystarczy przesłać plik audio lub wideo, wybrać domenę, a resztą zajmie się AI.
Najlepsze funkcje SpeechText. AI
- Wykorzystaj wbudowaną wyszukiwarkę audio, aby szybko znaleźć frazy lub terminy w transkrypcjach
- Generuj przejrzyste wyniki dzięki automatycznej interpunkcji i formatowi
- Edytuj i weryfikuj transkrypcje za pomocą interaktywnych narzędzi do korekty
- Eksportuj wyniki transkrypcji w wielu formatach, w tym TXT, DOCX i PDF
SpeechText. Limit AI
- W tańszych planach obowiązuje limit maksymalnego rozmiaru pliku (np. 20 MB), co może wymagać od użytkowników ręcznego dzielenia dużych plików audio
- Brak aplikacji mobilnej ogranicza wykorzystanie do komputerów stacjonarnych lub przeglądarek internetowych
SpeechText. Ceny AI
- Pakiet startowy: 10 USD za 180 minut transkrypcji
- Osobiste: 19 USD za 380 minut transkrypcji
- Standard: 49 USD za 990 minut transkrypcji
SpeechText. Oceny i recenzje AI
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Korzyści wynikające z używania funkcji zamiany mowy na tekst w przeglądarce Chrome
Korzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst w przeglądarce Chrome zmienia sposób pracy, komunikacji i wydajności. Od szybszego dyktowania po lepszą dostępność – oto dlaczego warto ją zastosować:
- Wydajność i oszczędność czasu: Dyktuj e-maili, raportowanie lub kod szybciej niż pisząc na klawiaturze i pracuj bez użycia rąk podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie lub gdy pisanie na klawiaturze nie jest możliwe
- Zwiększona dostępność: Oferuj wsparcie użytkownikom z niepełnosprawnościami, takimi jak problemy z poruszaniem się, zaburzenia wzroku lub dysleksja, sprawiając, że przestrzenie cyfrowe stają się bardziej inkluzywne
- Ulepszona dokumentacja i współpraca: Uzyskaj transkrypcję spotkań, webinarów lub zajęć w czasie rzeczywistym i natychmiast zapisuj pomysły za pomocą notatek głosowych
- Wszechstronna funkcjonalność: używaj głosu do wyszukiwania w przeglądarce, nawigacji i transkrypcji wielojęzycznej lub połącz go z aplikacjami takimi jak Dokumenty Google i Zoom, aby zautomatyzować cykl pracy
- Korzyści zdrowotne: zmniejsz obciążenie związane z długimi sesjami pisania na klawiaturze i zapobiegaj urazom spowodowanym powtarzającym się obciążeniem, pozwalając, aby to Twój głos wykonał pracę do zrobienia
📖 Przeczytaj również: Jak zamienić mowę na tekst w systemie Android (przewodnik krok po kroku)
Twój głos właśnie zyskał nową jakość
Większość rozszerzeń Chrome do zamiany mowy na tekst ogranicza się do surowej transkrypcji, pozostawiając użytkownikowi zadanie uporządkowania wyników. Niektóre wymagają przełączania się między aplikacjami, a inne stanowią zagrożenie dla prywatności.
ClickUp Brain MAX i Talk to Text idą o krok dalej. Sprawiają, że zamiana głosu na tekst staje się naturalnym rozszerzeniem Twojego cyklu pracy. Dzięki dopracowanym przez AI transkrypcjom, wsparciu dla wielu języków, spersonalizowanemu słownictwu i głębokiej integracji Twój głos staje się natychmiastowym narzędziem zwiększającym wydajność.
Jeśli jesteś gotowy, aby wyjść poza podstawowe dyktowanie, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i przekonaj się, jak płynnie Twoje słowa mogą przekształcić się w uporządkowaną pracę.