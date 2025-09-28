Free szablony budżetu 50/30/20 ułatwiające zarządzanie finansami

Bądźmy szczerzy — planowanie budżetu brzmi równie przyjemnie jak porządkowanie szuflady z skarpetkami (czego z pewnością też unikasz). Ale co, jeśli zarządzanie pieniędzmi nie wymagałoby dyplomu z finansów, 10 arkuszy kalkulacyjnych i niewielkiego kryzysu egzystencjalnego?

Przedstawiamy: magiczną zasadę budżetową 50/30/20.

To proste jak bułka z masłem: 50% na potrzeby, 30% na zachcianki i 20% na oszczędności. Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy szablony budżetu 50/30/20, które pomogą Ci uporządkować finanse i stworzyć długoterminowy plan finansowy.

Niezależnie od tego, czy żyjesz z kredytu studenckiego, pensji czy dodatkowych dochodów, ten system budżetowania można dopasować do Twojej rutyny bez wywracania życia do góry nogami. Czytaj dalej, aby uzyskać bezpłatne szablony, sprytne strategie i wskazówki, które pomogą Ci uporządkować wydatki — już od przyszłego miesiąca.

Szablony budżetu 50/30/20 w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony budżetu 50/30/20 wymienione w liście poniżej:

Czym są szablony budżetu 50/30/20?

Morgan Housel pisze w książce „Psychologia pieniądza”:

Dobre zarządzanie pieniędzmi nie ma wiele wspólnego z inteligencją, a znacznie więcej z zachowaniem.

Dobre zarządzanie pieniędzmi nie ma wiele wspólnego z inteligencją, a znacznie więcej do zrobienia z zachowaniem.

Szablon budżetu 50/30/20 pomaga kształtować takie zachowanie, oferując prostą metodę zarządzania dochodami. Dzieli on dochód netto na trzy części:

50% na potrzeby takie jak ubezpieczenie zdrowotne i rachunki

30% na przyjemności, takie jak rozrywka

20% na oszczędności i spłatę zadłużenia

Zamiast śledzić każdy grosz, podziel swoje miesięczne wydatki na kategorie według priorytetów. Szablony te stanowią gotowe do użycia ramy do organizowania finansów , ułatwiając rozpoczęcie planowania budżetu, monitorowanie rzeczywistych wydatków i osiąganie celów finansowych bez nadmiernego komplikowania procesu.

Co sprawia, że szablon budżetu 50/30/20 jest dobry?

Solidny szablon budżetu 50/30/20 pomaga w śledzeniu, dostosowywaniu i planowaniu rzeczywistych wydatków oraz celów. Odpowiedni szablon powinien jasno przedstawiać miesięczne dochody i pomagać w podejmowaniu decyzji finansowych miesiąc po miesiącu. Kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

Przejrzyste sekcje alokacji: Śledź swoje potrzeby, pragnienia i oszczędności na pierwszy rzut oka, w oparciu o rzeczywiste miesięczne dochody

Wbudowane formuły: pozwól szablonowi automatycznie obliczyć, ile powinieneś wydać i zaoszczędzić z dochodu netto

Sekcje dotyczące stałych wydatków: Upewnij się, że niezbędne wydatki, takie jak czynsz, media i ubezpieczenie zdrowotne, są zawsze traktowane priorytetowo

pola z możliwością dostosowania:* łatwo dostosuj swój plan, koncentrując się na spłacie zadłużenia, funduszach awaryjnych lub inwestycjach

Narzędzia do śledzenia rzeczywistych i planowanych wydatków: porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi, aby szybko wykryć niepotrzebne wydatki

Podsumowania wizualne: Zobacz swoje cele oszczędnościowe i postępy w wydatkach dzięki wykresom, które w przejrzysty sposób przedstawiają Twoją sytuację finansową

Przestrzeń na przyszłe plany: Odłóż pieniądze z premii, zwrotów lub dodatkowych zarobków na realizację większych celów finansowych

📚 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony budżetu domowego dla Arkuszy Google

Najlepsze opcje szablonów budżetu 50/30/20

Zarządzanie miesięcznym budżetem staje się znacznie łatwiejsze, gdy masz pod ręką odpowiednie narzędzia.

Oto kilka najlepszych szablonów budżetu 50/30/20, które pomogą Ci rozdzielić dochody, śledzić wydatki i precyzyjnie realizować cele oszczędnościowe.

1. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wizualizuj i organizuj swoje dochody i wydatki dzięki prostemu szablonowi budżetu ClickUp.

Szablon ClickUp Simple Budget Template sprowadza budżetowanie do tego, czym powinno być — prostym zadaniem. Zamiast niekończących się zakładek i ukrytych formuł, otrzymujesz system oparty na wizualizacji, który przejrzyście przedstawia Twoje potrzeby, pragnienia, oszczędności i obszary spłaty zadłużenia jako mapę.

Możesz łatwo wprowadzać nowe transakcje, śledzić dochody netto i planować miesięczne wydatki bez większego nakładu pracy ręcznej.

Ponadto możesz przełączać się między widokami budżetu, takimi jak środki pieniężne netto, śledzenie dochodów i zarządzanie wydatkami, kiedy tylko chcesz, aby uzyskać dokładniejszy obraz swojej sytuacji finansowej. Nie musisz radzić sobie sam — ClickUp poprowadzi Cię dzięki wbudowanemu widokowi „Pierwsze kroki”.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Skonfiguruj pola niestandardowe, aby kategoryzować wydatki miesiąc po miesiącu

Śledź rzeczywiste wydatki w porównaniu z planowanymi, korzystając z dynamicznych widoków tabeli

Korzystaj z funkcji zarządzania projektami, takich jak aktualizacje statusu dla każdego wpisu finansowego

Monitoruj swoje cele oszczędnościowe i postępy w realizacji budżetu projektu w sposób wizualny dzięki pulpitom nawigacyjnym

🔑 Idealne dla: osób, które chcą w uporządkowany i prosty sposób zorganizować swój budżet 50/30/20 i aktualizować go przy minimalnym wysiłku.

📹 Zobacz, jak usprawnić swój budżet w ClickUp:

2. Szablon budżetu osobistego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Łatwo zarządzaj zakończonym swoim budżetem dzięki szablonowi budżetu osobistego ClickUp.

Szablon budżetu osobistego ClickUp jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć większą kontrolę bez złożoności tradycyjnych aplikacji do planowania budżetu. Koncentruje się on na budowaniu inteligentnych nawyków, pomagając Ci rejestrować wszystko, od miesięcznych dochodów po wydatki dyskrecjonalne, w jednym, łatwym w użyciu obszarze roboczym.

Znajdziesz tu widoki tablicy, listy i kalendarza, które przedstawiają Twoje dochody, stałe wydatki i cele. To coś więcej niż tylko narzędzie do śledzenia wydatków — to kompletny system planowania finansowego, w którym możesz opracowywać strategie oszczędzania, planować spłatę zadłużenia i ustalać priorytety dotyczące swoich pieniędzy w zależności od etapu życia.

Jeśli poważnie podchodzisz do opanowania podziału 50/30/20, ten szablon zapewnia uporządkowaną, ale elastyczną strukturę.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Zastanów się nad celami finansowymi i śledź je w widoku Dokumenty

Podziel wszystkie wydatki na stałe, zmienne i oszczędności

Skonfiguruj powtarzające się zadania, aby przeglądać wydatki i dostosowywać alokacje

Wizualizuj harmonogramy płatności i terminy wymagalności dzięki widokowi kalendarza

🔑 Idealne dla: Każdego, kto szuka osobistego i dostosowanego do swoich potrzeb podejścia do stosowania zasady 50/30/20, mając na uwadze przyszłe priorytety finansowe.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj budżet 50/30/20 nie tylko do planowania miesięcznych wydatków, ale także do finansowania celów rocznych, pięcioletnich i dziesięcioletnich — dostosowanie codziennych nawyków do większych kamieni milowych sprawia, że osiągnięcie tych długoterminowych celów jest znacznie łatwiejsze.

3. Szablon planu budżetu osobistego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Śledź swoje dochody, oszczędności i cele finansowe dzięki szablonowi osobistego planu budżetowego ClickUp.

Szablon osobistego planu budżetowego ClickUp został stworzony dla osób, które chcą mieć przejrzysty widok na wszystko – od dochodów po miesięczne wydatki – bez konieczności zmagania się z arkuszami kalkulacyjnymi.

Nie jest to rozbudowany panel finansowy — ma prosty i minimalistyczny wygląd. Możesz szybko przejść przez proces tworzenia budżetu, korzystając z przejrzystych statusów zadań i sześciu pól niestandardowych, które umożliwiają sortowanie według daty, kategorii lub typu budżetu.

Niezależnie od tego, czy planujesz budżet czasowy, miesięczne oszczędności, budżet na spłatę zadłużenia, czy po prostu chcesz podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące swoich rzeczywistych wydatków, to narzędzie zapewni Ci strukturę, która pomoże Ci osiągnąć ten cel.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Podziel swoje miesięczne dochody zgodnie z zasadą 50/30/20, korzystając z pól niestandardowych

Oznaczaj pozycje według kategorii wydatków, terminu płatności lub priorytetu

Monitoruj postępy dzięki statusom zadań, takim jak „Zakończone” i „Nowe wpisanie”

Korzystaj z wielu widoków, aby przełączać się między śledzeniem dochodów a celami oszczędnościowymi

🔑 Idealne dla: osób, które chcą mieć przejrzysty, intuicyjny układ, aby stosować zasadę 50/30/20 bez rozpraszających elementów i skomplikowanych konfiguracji.

4. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zamień dane dotyczące dochodów i wydatków w przejrzyste raporty budżetowe dzięki szablonowi raportu budżetowego ClickUp.

Szablon raportu budżetowego ClickUp skupia się na uporządkowaniu chaosu finansowego. W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi do śledzenia budżetu, ten szablon został stworzony z myślą o głębszym wglądzie w finanse. Pomaga wyjaśnić rozbieżności między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami i wskazać, gdzie alokacje 50/30/20 są niewystarczające.

Szablon ma format dokumentu, co oznacza, że nie jesteś ograniczony do wierszy i komórek. Możesz tworzyć raporty, wstawiać zestawienia i śledzić zmiany w czasie w formacie, który wydaje się bardziej naturalny.

To narzędzie jest szczególnie przydatne dla wszystkich, którzy muszą przedstawić plan finansowy lub uzasadnić korekty spłaty zadłużenia. Jest to przede wszystkim narzędzie do raportowania, ale w gruncie rzeczy służy również do planowania strategicznego.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Dokumentuj dochody i wydatki z wielu miesięcy za pomocą szablonów wielokrotnego użytku

Korzystaj z widoków zadań, aby przypisywać aktualizacje i terminy do elementów związanych z budżetem

Kategoryzuj i przeglądaj wpisy, korzystając z pól niestandardowych i statusów

Porównaj cele z wynikami, aby zoptymalizować swój miesięczny budżet

🔑 Idealne dla: osób planujących budżet, które chcą przekształcić swoje dane 50/30/20 w praktyczne raportowanie, aby uzyskać lepsze śledzenie swoich wydatków, podejmować mądrzejsze decyzje i zapewnić sobie długoterminową przejrzystość finansową.

Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain pomoże Ci stworzyć spersonalizowany budżet zgodnie z zasadą 50-30-20, dostosowany do Twoich dochodów i celów. Może również śledzić Twoje wydatki, ustawiać przypomnienia o kamieniach milowych oszczędzania i sugerować korekty, abyś mógł realizować swoje cele. Oto jak to zrobić: Przejmij kontrolę nad swoimi pieniędzmi dzięki ClickUp Brain — asystentowi opartemu na AI, który umożliwia śledzenie wydatków, ustalanie celów oszczędnościowych i bez wysiłku zarządzać budżetem

5. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Scentralizuj cały cykl pracy związany z finansami, korzystając z szablonu zarządzania finansami ClickUp.

Szablon zarządzania finansami ClickUp służy nie tylko do tworzenia budżetu, ale także do budowania systemu zarządzania pieniędzmi. W przeciwieństwie do prostszych narzędzi, ten zapewnia pełną widoczność dochodów, miesięcznego budżetu, przepływów pieniężnych i długoterminowych celów finansowych.

Niezależnie od tego, czy planujesz duży wydatek, organizujesz regularne stałe wydatki, czy rozdzielasz wpłaty na konto oszczędnościowe, ten obszar roboczy dostosowuje się do Twoich ustawień.

Dzięki 28 konfigurowalnym statusom i opcjom automatyzacji możesz zarządzać wieloma priorytetami finansowymi bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Podziel swoje miesięczne dochody na szczegółowe zadania i kategorie budżetowe

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia o terminach, przeglądach lub płatnościach

Wizualizuj wyniki finansowe w czasie dzięki widokom kalendarza i widokowi listy

Śledź złożone projekty, takie jak planowanie funduszu awaryjnego lub cele inwestycyjne

🔑 Idealne dla: osób zarządzających wieloma strumieniami finansowymi, które potrzebują czegoś więcej niż tylko narzędzia do śledzenia wydatków — pełnego systemu, który pozwoli na połączenie i zsynchronizowanie wszystkich elementów planu finansowego.

🔎 Czy wiesz, że: Oto kilka statystyk dotyczących celów finansowych, według badania przeprowadzonego przez Intuit: 58% Amerykanów włączyło zarządzanie finansami do swoich codziennych czynności związanych z dbaniem o siebie i to się opłaca

36% respondentów twierdzi, że od momentu wprowadzenia rutynowych działań odczuwa mniejszy stres finansowy

41% respondentów twierdzi, że stworzenie i przestrzeganie budżetu miało największy wpływ na poprawę ich związków z pieniędzmi

28% osób nadal nie stworzyło rutynowych zasad dotyczących dobrego samopoczucia finansowego Rosnąca popularność otwartych dyskusji na temat pieniędzy sprawia, że łatwiej jest rozmawiać o finansach z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami.

6. Szablon budżetu studenckiego ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Użyj funkcji śledzenia dla wszystkich opłat za czesne, rachunków za akademik i wydatków weekendowych dzięki szablonowi budżetu studenckiego ClickUp.

Szablon budżetu studenckiego ClickUp ułatwia studentom planowanie wydatków. Zaprojektowany z myślą o codziennym życiu studenckim — czesnym, zakupach spożywczych, kredytach i rozrywce — szablon ten pozwala na solidną kontrolę miesięcznych dochodów i wydatków bez konieczności posiadania dyplomu z finansów.

Znajdziesz tu elastyczne widoki (w tym tablicę kosztów i formularz budżetu), które pomogą Ci uporządkować stałe płatności i spontaniczne wydatki.

Szablon pozwala oznaczyć transakcje według statusu płatności, dzięki czemu zawsze masz jasność co do tego, co jest w toku, a co zostało już pokryte. Niezależnie od tego, czy rozdzielasz zwrot kredytu studenckiego, czy dochody z pracy w niepełnym wymiarze godzin, stosując zasadę 50/30/20, te ustawienia pozwalają Ci zachować kontrolę bez konieczności wykonywania żmudnych czynności administracyjnych.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Podziel wydatki według rodzaju — np. czesne, książki lub subskrypcja

Wstawiaj etykiety dla płatności jako oczekujące, częściowo opłacone lub w pełni opłacone, aby ułatwić śledzenie statusu

Oblicz miesięczne wydatki w stosunku do dochodów, korzystając z pól niestandardowych

Zaplanuj nadchodzące wydatki za pomocą tablicy kosztów z funkcją „przeciągnij i upuść”

🔑 Idealne dla: studentów zarządzających wieloma kategoriami wydatków, którzy potrzebują wizualnego, uporządkowanego systemu, aby utrzymać się w ramach budżetu 50/30/20 i uniknąć nadmiernych wydatków.

➡️ Czytaj więcej: Free szablony miesięcznego budżetu do zarządzania wydatkami

7. Miesięczny arkusz budżetowy 50/30/20 firmy Ally

za pośrednictwem Ally Financial

Miesięczny arkusz budżetowy 50/30/20 firmy Ally to narzędzie, które można wydrukować i które nie wymaga logowania, dzięki czemu planowanie budżetu jest niezwykle proste. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli wolisz śledzić wydatki za pomocą papieru i długopisu lub chcesz mieć przejrzysty arkusz cyfrowy jako uzupełnienie narzędzi internetowych.

Szablon dzieli miesięczne dochody na potrzeby, pragnienia, oszczędności i spłatę zadłużenia, dając Ci przestrzeń na listę poszczególnych elementów w każdej sekcji.

Jest to szczególnie przydatne do utrzymania dyscypliny miesiąc po miesiącu, ponieważ podkreśla cele procentowe i pozwala kontrolować sumy. Niezależnie od tego, czy planujesz budżet na czynsz, weekendowe koncerty, czy konto oszczędnościowe, ten arkusz pozwala na śledzenie wszystkiego bez rozpraszania uwagi przez aplikację.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Rejestruj źródła dochodów, w tym wynagrodzenia, odsetki i dodatkowe zajęcia

W sekcji „50% potrzeb” rozpisz stałe wydatki, takie jak czynsz, kredyty i media

Zapisz zakupy uznaniowe w sekcji „30% na potrzeby”

Śledź składki emerytalne, oszczędnościowe i inwestycyjne w kategorii 20%

🔑 Idealne dla: Osoby planujące budżet, które chcą mieć fizyczny lub drukowany format, aby ręcznie prowadzić śledzenie i wizualizować podział 50/30/20 oraz swoje nawyki związane z wydatkami w jednym, łatwym do przeglądania arkuszu.

💡 Bonus: Zwiększ skuteczność śledzenia budżetu, integrując narzędzia księgowe oparte na AI, które automatycznie kategoryzują wydatki, sygnalizują nietypowe wydatki i pomagają dostosować plan 50/30/20 dzięki analizom w czasie rzeczywistym.

8. Prosty arkusz kalkulacyjny budżetu 50/30/20

za pośrednictwem szablon. net

Ten prosty arkusz kalkulacyjny budżetu 50/30/20 został stworzony z myślą o przejrzystości. Wystarczy podać jedną liczbę — miesięczny dochód — a arkusz podzieli ją na kategorie niezbędnych potrzeb, elastycznych pragnień oraz celowych oszczędności i spłaty zadłużenia.

Każda sekcja zawiera rzeczywiste alokacje, takie jak mieszkanie, transport, jedzenie poza domem i fundusz awaryjny, wraz z procentami i kwotami w dolarach już obliczonymi dla przykładu 4000 USD miesięcznie.

Ten szablon wyróżnia się tym, że jest gotowy do użycia: nie musisz niczego tworzyć, wystarczy wpisać swoje dane.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Przydziel dochody na potrzeby, pragnienia i oszczędności, korzystając z edytowalnych pól procentowych

Dostosuj gotowe kategorie, takie jak ubezpieczenie, artykuły spożywcze lub oszczędności emerytalne, do swojego stylu życia

Natychmiast oblicz całkowite wydatki według kategorii, aby nie przekroczyć limitów

Korzystaj z przypomnień i podpowiedzi, aby regularnie weryfikować swój budżet

🔑 Idealne dla: Każdego, kto szuka uporządkowanego arkusza kalkulacyjnego, aby rozpocząć swoją przygodę z budżetowaniem i stosować zasadę 50/30/20 bez zgadywania.

📮 ClickUp Insight: Chociaż 78% respondentów naszej ankiety przywiązuje dużą wagę do ustawiania celów, tylko 34% poświęca czas na refleksję, gdy te cele nie zostają osiągnięte. 🤔 To właśnie w tym miejscu często traci się szansę na rozwój. Dzięki ClickUp Dokumencie i ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI, refleksja staje się częścią procesu, a nie tylko dodatkiem. Automatycznie generuj cotygodniowe podsumowania, śledź sukcesy i wnioski oraz podejmuj mądrzejsze i szybsze decyzje na przyszłość. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności, ponieważ tworzenie pętli informacji zwrotnej jest łatwe, gdy masz asystenta AI, z którym możesz przeprowadzać burzę mózgów.

9. Szablon budżetu 50/30/20 ProjectManager

za pośrednictwem ProjectManager

szablon budżetu 50/30/20 ProjectManager* to sprytny wybór dla użytkowników programu Excel, którzy chcą korzystać z wbudowanej automatyzacji bez konieczności zmiany platformy. Jest to arkusz kalkulacyjny do pobrania, który wykonuje za Ciebie ciężką pracę: po wprowadzeniu miesięcznych dochodów arkusz automatycznie oblicza alokacje na potrzeby, pragnienia, oszczędności i spłatę zadłużenia.

Funkcja ta oferuje przejrzysty podział kosztów dla każdej kategorii — np. czynsz, ubezpieczenie, podróże lub emerytura — wraz z sumami, które natychmiast sygnalizują nadmierne wydatki.

To, co wyróżnia to narzędzie, to jego struktura: służy ono nie tylko do planowania budżetu, ale także do wykrywania trendów i wczesnego wprowadzania korekt. Wsparcie nawet powielania w celu śledzenia wielu użytkowników, dzięki czemu jest przydatne do wspólnego budżetowania domowego lub grupowego planowania finansowego.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Wprowadź swoje dochody i natychmiast zobacz podział 50/30/20

Porównaj rzeczywiste wydatki z budżetem dzięki polom z automatycznym sumowaniem

Duplikuj zakładki do śledzenia wydatków miesięcznych lub do planowania budżetu domowego w trybie udostępniania

Skorzystaj z gotowych kategorii, aby rejestrować elementy takie jak ubezpieczenie zdrowotne, zadłużenie lub zakupy dyskrecjonalne

🔑 Idealne dla: Użytkowników, którzy chcą mieć do dyspozycji narzędzie Excel do pobrania i edycji, łączące automatyzację z łatwością obsługi arkusza kalkulacyjnego — doskonałe do indywidualnego i udostępnianego śledzenia budżetu.

10. Prosty szablon budżetu tygodniowego

za pośrednictwem Clockify

Prosty szablon budżetu tygodniowego jest idealny dla wszystkich, którzy chcą dokładnie kontrolować swoje wydatki bez konieczności korzystania z rozbudowanego systemu finansowego. Jest to uproszczone narzędzie oparte na arkuszu kalkulacyjnym, które pomaga rejestrować planowane lub rzeczywiste wydatki i automatycznie aktualizuje sumy i salda na bieżąco.

Sprawdza się on równie dobrze w planowaniu, jak i w śledzeniu wydatków w czasie rzeczywistym, zwłaszcza jeśli stosujesz zasadę 50/30/20 w skali tygodniowej. Niezależnie od tego, czy zarządzasz wydatkami na artykuły spożywcze, krótką weekendową wycieczkę, czy codzienne wydatki na kawę, ten arkusz pozwala monitorować wzorce wydatków, zanim osiągną one zbyt wysoki poziom.

⭐ Kluczowe funkcje, które pokochasz

Zapisz planowane i rzeczywiste wydatki w jednej edytowalnej przestrzeni

Wprowadź saldo początkowe i śledź zmiany na bieżąco w miarę wydawania pieniędzy

Natychmiastowe podsumowanie tygodniowe dla lepszej kontroli

Skorzystaj z Arkuszy Google lub programu Excel, aby uzyskać łatwy dostęp i przenośność

🔑 Idealne dla: Osoby planujące budżet, które chcą szybko i elastycznie monitorować tygodniowe wydatki, zwłaszcza gdy stosują metodę 50/30/20 w krótszych cyklach budżetowych.

Śledź, planuj i osiągaj swoje cele finansowe dzięki ClickUp

Zarządzanie finansami nie musi być jak druga praca. Dzięki odpowiedniemu szablonowi budżetu 50/30/20 możesz uprościć sposób śledzenia wydatków, alokacji dochodów i ustalania priorytetów oszczędności — zarówno na następny tydzień, jak i na następną dekadę.

Od arkuszy do wydrukowania po dynamiczne pulpity nawigacyjne — nasze szablony oferują różne sposoby na przestrzeganie budżetu i skupienie się na celach. Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistą pensją, dochodami studenckimi, czy wydatkami domowymi udostępnianymi, znajdziesz ustawienia, które pasują do Twojej rutyny.

Chcesz uporządkować swoje finanse, zmniejszając stres i zwiększając przejrzystość?

👉 Zarejestruj się w ClickUp , aby zacząć mądrzej planować budżet — w zestawie bezpłatne szablony.