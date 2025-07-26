10 najlepszych szablonów Notion Second Brain do organizacji życia

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twój mózg pracuje na dziesiątkach otwartych zakładek — pomysłów, zadań, przypomnień, celów — jednocześnie? Ten mentalny bałagan może Cię przytłaczać, utrudniając skupienie, tworzenie, a nawet relaks.

Badania wskazują, że pracownicy spędzają średnio 1,8 godziny dziennie, czyli 9,3 godziny tygodniowo, na wyszukiwaniu i gromadzeniu informacji. Dlatego wiele osób zwraca się ku koncepcji osobistego systemu zarządzania wiedzą, znanego również jako drugi mózg.

Ten sprawdzony system istnieje poza Twoją głową i został stworzony, aby przechowywać, organizować i odzyskiwać wszystko, co ważne. A jeśli chodzi o jego budowę, Notion stał się standardem. Jego elastyczna struktura, przejrzysty wygląd i opcje dostosowywania sprawiają, że idealnie nadaje się do tworzenia osobistego systemu wiedzy dostosowanego do Twojego życia.

W tym przewodniku wybraliśmy 10 najlepszych szablonów Notion Second Brain. Chociaż Notion to fantastyczny punkt wyjścia, nie jest to ostateczne rozwiązanie. Zostań z nami, aby odkryć narzędzie ( ClickUp ), które może pójść jeszcze dalej.

Co sprawia, że szablon Notion Second Brain jest dobry?

Oto cechy dobrego szablonu Notion do stworzenia drugiego mózgu:

Przejrzysta architektura informacji: Wybierz solidny szablon drugiego mózgu, który zaczyna się od przejrzystej i intuicyjnej struktury. Twoje myśli, notatki, zadania i zasoby powinny być łatwe do zapisania, a jeszcze łatwiejsze do odzyskania

Płynny system przechwytywania: Wybierz szablon Notion Second Brain, który pozwala szybko i bez wysiłku przechwytywać informacje bez zakłócania cyklu pracy. Dobre szablony zawierają ujednoliconą skrzynkę odbiorczą lub obszar szybkiego przechwytywania, który można później sortować

Połączona i kontekstowa organizacja: Skoncentruj się na najlepszych szablonach Notion Second Brain, które efektywnie wykorzystują funkcje powiązań i podsumowań Notion. Notatki są połączone z projektami, zadania z celami, a wszystko jest połączone, dzięki czemu możesz Skoncentruj się na najlepszych szablonach Notion Second Brain, które efektywnie wykorzystują funkcje powiązań i podsumowań Notion. Notatki są połączone z projektami, zadania z celami, a wszystko jest połączone, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na ważnych sprawach

Elastyczny i spójny projekt: Wybierz dobry szablon Notion Second Brain, który można łatwo dostosować do swojego cyklu pracy i który jest wystarczająco spójny, aby wszystko było uporządkowane w miarę rozwoju systemu

Integracja zadań i projektów: Poszukaj szablonu Notion, który nie traktuje zadań, projektów i notatek jako oddzielnych elementów. Zamiast tego łączy je ze sobą, aby zapewnić Poszukaj szablonu Notion, który nie traktuje zadań, projektów i notatek jako oddzielnych elementów. Zamiast tego łączy je ze sobą, aby zapewnić zarządzanie projektami na wysokim poziomie

🔎 Czy wiesz, że... Metodyka drugiego mózgu zwiększa kreatywność! Przenosząc informacje do systemu drugiego mózgu, zwalniasz przestrzeń umysłową, co pozwala na zwiększenie kreatywności i zdolności do skupienia się na rozwiązywaniu złożonych problemów.

10 szablonów Notion Second Brain

Rzućmy okiem na 10 najlepszych szablonów Notion Second Brain:

1. Szablon Ultimate Brain autorstwa Thomasa Franka

za pośrednictwem Notion

Zarządzanie zadaniami, notatkami i projektami w wielu aplikacjach może być przytłaczające. Ultimate Brain Template for Notion to kompleksowy system pulpitu, który pomoże Ci uporządkować życie. Opracowany przez eksperta ds. wydajności Thomasa Franka, integruje zarządzanie zadaniami, tworzenie notatek, zarządzanie projektami i śledzenie celów w jednym obszarze roboczym.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wykorzystaj pulpit My Day do codziennego planowania

Wprowadź metodę PARA (projekty, obszary, zasoby i archiwa) w celu uporządkowania informacji

Skorzystaj z funkcji archiwizacji, aby automatycznie usuwać nieistotne zadania i notatki oraz uporządkować obszar roboczy

Pomogą Ci szybko zapisywać pomysły, efektywnie planować dzień i realizować długoterminowe cele

🔑 Idealne dla: osób poszukujących narzędzia do zarządzania codziennymi czynnościami i projektami.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może znacząco zmienić sytuację. Poznaj ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

2. Second Brain autorstwa Rosidssoy

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain Template autorstwa Rosidssoy oferuje uporządkowany obszar roboczy Notion, który pozwala podzielić świat na łatwe do zarządzania kategorie. Oparty na metodzie PARA Tiago Forte , wyróżnia się lekką konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem szybkiego przechwytywania i odzyskiwania informacji, dzięki czemu idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy potrzebują drugiego mózgu wolnego od rozpraszających elementów.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem zmagającym się z zadaniami, czy profesjonalistą zarządzającym projektami, ten szablon dostosuje się do Twojego unikalnego cyklu pracy.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Połącz zasoby, aby zapewnić więcej kontekstu dla swoich projektów i notatek

Sprawdzaj swój harmonogram dzienny i tygodniowy w widoku kalendarza

Użyj skrzynki odbiorczej, aby wyświetlić swoje zasoby, zadania, projekty i notatki

Zintegrowane narzędzia do śledzenia nawyków, ustawiania celów, a nawet monitorowania finansów.

🔑 Idealne dla: Profesjonalistów poszukujących skutecznego sposobu na zarządzanie życiem osobistym i zawodowym.

3. Second Brain (PARA Dashboard) autorstwa Organized Dashboard

za pośrednictwem Notion

Second Brain (PARA Dashboard) autorstwa Organized Dashboard to potężny szablon Notion, ponownie oparty na metodzie PARA — projektach, obszarach, zasobach i archiwach — służący do usprawnienia organizacji cyfrowej.

Zostały one stworzone specjalnie po to, aby odzwierciedlać naturalny sposób organizowania informacji przez mózg — priorytetowo traktując kontekst, wykonalność i dostępność.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj i przechowuj najważniejsze informacje, mając do nich łatwy dostęp

Planuj tygodniowy lub miesięczny harmonogram za pomocą intuicyjnego kalendarza

Korzystaj z dedykowanych sekcji, takich jak finanse i rozwój osobisty, i pracuj w oddzielnych sekcjach

🔑 Idealne dla: Studentów i profesjonalistów, którzy chcą przechowywać swoje zadania i notatki w jednej przestrzeni.

4. The Supreme Second Brain od Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Supreme Second Brain autorstwa Efficiora to osobiste ustawienia wydajności, które zapewniają miejsce na wszystko, od rozproszonych myśli po cele o wysokim priorytecie. To, co wyróżnia ten szablon, to głębokie dostosowanie metody PARA, dostosowanej do potrzeb osób o wysokiej wydajności i twórców.

W przeciwieństwie do standardowych pulpitów nawigacyjnych, łączy śledzenie celów, systemy nawyków i zarządzanie wiedzą w jedną spójną i przejrzystą przestrzeń roboczą. Charakteryzuje się przemyślanym projektem i funkcjami, takimi jak widżet zegara w czasie rzeczywistym.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Kategoryzuj zadania i elementy w sekcjach Do przejrzenia, Przejrzone, Wersja robocza, Ostateczna i Ulubione

Śledź rozwój osobisty i zawodowy bez poczucia przytłoczenia

Zmniejsz bałagan wizualny i zmęczenie umysłowe dzięki przejrzystemu i łatwemu w użyciu projektowi

Funkcja pulpitu zapewnia szybki dostęp do najważniejszych sekcji, dzięki czemu wszystko, od codziennych zadań po długoterminowe projekty, jest dostępne za jednym kliknięciem

🔑 Idealne dla: Twórców, profesjonalistów i studentów poszukujących intuicyjnego hubu Notion do zarządzania swoją pracą.

🎥 Zobacz, jak korzystać z ClickUp jako systemu zarządzania wiedzą:

5. Second Brain autorstwa Easlo

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain Template by Easlo oferuje przejrzysty, wszechstronny obszar roboczy Notion z dostosowanymi bazami danych dla projektów, zadań, notatek, referencji, obszarów, celów, kluczowych wyników, tematów i najważniejszych informacji — rozszerzając strukturę PARA do pełnego pakietu do zarządzania wiedzą.

Szablon zawiera gotowe do użycia funkcje śledzenia nawyków, listę lektur, zapisywanie cytatów, cotygodniowe podsumowania oraz przewodnik dla początkujących z dożywotnimi aktualizacjami i dostępem do społeczności Easlo's Circle.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal i przeglądaj osobiste cele w uporządkowanej przestrzeni

Zapisuj cytaty, pomysły i zasoby, aby mieć do nich łatwy dostęp

Uzyskaj dostęp do światowej klasy samouczków i ekskluzywnej społeczności wsparcia

Zawiera pomocne przewodniki i aktualizacje, które rozwijają się wraz z Twoimi projektami

🔑 Idealne dla: zespołów i osób indywidualnych poszukujących gotowego do użycia, przejrzystego systemu do zarządzania wieloma projektami.

6. Second Brain 1. 0 autorstwa OlsNotion

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain 1. 0 autorstwa OlsNotion łączy zadania, cele, nawyki, notatki i zasoby, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na wyszukiwanie informacji. W przeciwieństwie do prostszych systemów PARA, oferuje zaawansowany moduł śledzenia książek i uporządkowane zarządzanie zadaniami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapalonych czytelników i osób o uporządkowanym sposobie myślenia.

Szablon zawiera również sekcję dziennika, która zachęca do refleksji i śledzenia postępów, ułatwiając budowanie dobrych nawyków i utrzymanie motywacji.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Prowadź dziennik, aby zastanowić się nad minionym dniem i pozostać na dobrej drodze

Przechowuj ważne notatki i zasoby w jednym miejscu

Śledź nawyki, książki i cele oraz wizualizuj swoje postępy

🔑 Idealne dla: osób, które chcą połączyć śledzenie nawyków i zarządzanie celami w jednej przestrzeni.

🧠 Ciekawostka: Prognozuje się, że rynek oprogramowania do zarządzania wiedzą wzrośnie o 28,32 mld USD w latach 2024–2029, osiągając w okresie prognozy średni roczny wzrost na poziomie 14,3%!

7. Minimal Second Brain autorstwa Notion Avenue

za pośrednictwem Notion

Jeśli chcesz, aby Twoje cyfrowe życie było proste i skoncentrowane, dobrym wyborem będzie szablon Minimal Second Brain Template od Notion Avenue . Wyróżnia się on wbudowanymi cyklami pracy w stylu GTD (Plan, Process, Connect & Distill), cotygodniowymi/comiesięcznymi przeglądami oraz narzędziem do śledzenia nawyków.

Zawiera również inteligentne systemy etykietowania i automatycznie filtrowane widoki, które wyświetlają tylko te informacje, które są istotne, dzięki czemu obszar roboczy jest uporządkowany i dostosowany do kontekstu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uzyskaj dostęp do codziennych zadań w widoku listy kontrolnej

Połącz i przechowuj zasoby potrzebne do codziennej pracy

Poruszaj się po obszarze roboczym bez wysiłku dzięki przejrzystemu układowi

🔑 Idealne dla: osób, które preferują minimalizm we wszystkich aspektach życia, w tym w swoim drugim mózgu w Notion.

💡 Bonus: Jeśli chcesz: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkich połączonych aplikacjach + w Internecie

Korzystaj z funkcji zamiany mowy na tekst, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosem — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym rozwiązaniem niezależnym od LLM i gotowym do użycia w przedsiębiorstwie Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. To nie jest kolejne narzędzie AI, które dodasz do swojej kolekcji. To pierwsza kontekstowa aplikacja AI, która zastępuje wszystkie inne.

8. Second Brain autorstwa Pathpages

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain Template by Pathpages oparty jest na systemie PARA i metodologii GTD. Zaprojektowany przez byłego projektanta UX, stawia na przejrzystość wizualną i użyteczność, w tym osie czasu projektów, widoki kalendarza zadań (dzisiejsze/nadchodzące/przeterminowane) oraz śledzenie celów.

Dzięki gotowym przykładom i szczegółowym instrukcjom wideo zapewniają one płynne ustawienia i intuicyjną nawigację dla wszystkich użytkowników.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wykorzystaj metodę P. A. R. A. do kategoryzowania informacji

Śledź postępy, ustalaj terminy i przydzielaj zadania w sposób płynny

Wdrażaj zasady GTD, aby ustalać priorytety i porządkować cykl pracy

🔑 Idealne dla: Użytkowników, którzy potrzebują systemu opartego na sprawdzonych metodach zwiększających wydajność do zarządzania złożonymi projektami.

9. Second Brain autorstwa Modern Byte

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain Template by Modern Byte oferuje zagnieżdżone listy zadań, dedykowaną sekcję na cytaty i najważniejsze informacje oraz konfigurowalny pulpit, który łączy obszary, projekty i zasoby.

Zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy oczekują zarówno głębi, jak i prostoty, zapewniają równowagę między przechowywaniem danych a intuicyjnym układem, dzięki czemu Twój cyfrowy mózg pozostaje uporządkowany i gotowy do

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Połącz powiązane notatki i zadania, aby stworzyć połączony system zarządzania wiedzą

Regularnie przeglądaj priorytety, aby utrzymać tempo pracy

Widok projektów według priorytetów, statusu, osi czasu i terminów

Obsługuje tagowanie i łączenie notatek i zadań, pomagając dostrzegać połączenia i zachować dynamikę drugiego mózgu

🔑 Idealne dla: studentów i zespołów pracujących nad wieloma zadaniami jednocześnie.

10. Second Brain For ADHD autorstwa Lestera Yima

za pośrednictwem Notion

Szablon Second Brain for ADHD autorstwa Lestera Yima został starannie opracowany z myślą o osobach z ADHD, oferując elastyczny i kompletny system do zarządzania projektami. Zapewnia przejrzysty interfejs z tablicami Kanban, dziennikami i notatnikiem do szybkiego zapisywania informacji. Regularne aktualizacje gwarantują, że system ewoluuje, aby sprostać wyjątkowym potrzebom użytkowników z zaburzeniami neurologicznymi.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Natychmiast zapisuj zadania i nowe pomysły w dedykowanym notatniku

Organizuj projekty za pomocą wizualnych tablic Kanban, aby zapewnić przejrzystość

Archiwizuj nieistotne elementy i zadania, aby zachować porządek w przestrzeni

🔑 Idealne dla: Osób z ADHD poszukujących dostosowywalnego i intuicyjnego systemu do zarządzania codziennymi zadaniami i długoterminowymi projektami.

Ograniczenia Notion

Chociaż Notion ma wiele zalet jako narzędzie typu „drugi mózg”, ma również pewne ograniczenia, które utrudniają wydajność:

Powolne działanie przy dużej skali: Notion staje się zauważalnie powolny w miarę rozwoju Twojego drugiego mózgu. Użytkownicy często zgłaszają opóźnienia podczas przełączania się między stronami lub ładowania baz danych zawierających setki lub tysiące wpisów

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami: Notion nie posiada podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak śledzenie czasu i wykresy Gantta. Istnieją rozwiązania alternatywne, ale wymagają one ręcznej konfiguracji lub integracji z narzędziami innych firm

Mobilna wersja UX jest nieporęczna dla zaawansowanych użytkowników: Mimo że aplikacja mobilna jest funkcjonalna do szybkiej edycji lub sprawdzania zadań, nie jest idealna do intensywnego użytkowania. Tworzenie nowych szablonów, manipulowanie bazami danych lub poruszanie się po złożonych systemach na urządzeniach mobilnych jest nadal uciążliwe

Brak szyfrowania typu end-to-end: Notion nie oferuje kluczowych funkcji, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Chociaż funkcje bezpieczeństwa są lepsze w wersji płatnej, wersja bezpłatna nadal nie posiada odpowiednich środków bezpieczeństwa

10 alternatywnych szablonów Notion Second Brain do zarządzania projektami i użytku osobistego

Jeśli szukasz bardziej wydajnej i lepszej alternatywy dla Notion, nie szukaj dalej niż ClickUp!

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp oferuje zaawansowane funkcje i szablony drugiego mózgu, dzięki czemu Twój drugi mózg rozwija się i dostosowuje do Ciebie.

Rzućmy okiem na najlepszy szablon:

1. Szablon bazy wiedzy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz scentralizowane repozytorium niezbędnych informacji dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Centralizacja wiedzy wewnętrznej może zaoszczędzić zespołom wiele godzin gorączkowego wyszukiwania informacji każdego dnia. Szablon bazy wiedzy ClickUp pomaga zespołom uporządkować wewnętrzne FAQ, dokumentację produktów i standardowe procedury operacyjne. Artykuły są przechowywane w formacie umożliwiającym wyszukiwanie, edycję i kontrolę dostępu.

Zaprojektowany z myślą o wsparciu ciągłych aktualizacji, zastępuje tradycyjne ustawienia Notion Second Brain skalowalnością operacyjną. A co najlepsze? Ten szablon demonstracyjny bazy wiedzy jest wstępnie wypełniony przykładową zawartością, więc nie musisz zaczynać od zera.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uporządkuj kluczową wiedzę w uporządkowane sekcje i kategorie

Dostosuj i rozszerz za pomocą kolumn, podstron i tekstu sformatowanego

Ułatw współpracę, umożliwiając członkom zespołu dodawanie i aktualizowanie zawartości

Dokumentuj produkty cyfrowe, usprawnij proces wdrażania nowych pracowników lub stwórz bazę wiedzy dla całej firmy

🔑 Idealne dla: zespołów, które chcą stworzyć scentralizowane, łatwe w nawigacji repozytorium wiedzy i zasobów firmy.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony baz wiedzy w programie Word i ClickUp

2. Szablon ClickUp do zarządzania innowacyjnymi pomysłami

Pobierz darmowy szablon Rejestruj i zarządzaj innowacyjnymi pomysłami dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania innowacyjnymi pomysłami

Wielkie pomysły mają wartość tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone, a szablon ClickUp do zarządzania innowacyjnymi pomysłami pomaga to osiągnąć. Opracowany z myślą o rejestrowaniu wszystkiego, od wewnętrznych sugestii po prezentacje dla inwestorów, zapewnia przejrzysty proces gromadzenia, oceny i wdrażania innowacyjnych pomysłów.

Członkowie zespołu z ekskluzywnej społeczności mogą zgłaszać pomysły w formacie arkusza rejestracyjnego. Pomysły te są następnie filtrowane i śledzone w głównej bazie danych zadań. Każdy pomysł zawiera połączone pola dotyczące wpływu, wysiłku i kolejnych kroków.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Oferuje wbudowane formularze, kolorowe banery i interaktywne widoki, takie jak tablice statusu i osy czasu

Przypisuj badaczy, śledź postępy, a nawet oznaczaj kolorem poziomy wpływu, aby natychmiast zobaczyć, co warto kontynuować

Zbieraj nowe pomysły i ustalaj priorytety dla pilnych spraw, korzystając ze wspólnego formularza

Śledź postępy wizualnie i w czasie rzeczywistym dzięki tablicom statusów i osi czasu

Lepiej zarządzaj swoimi pomysłami dzięki polom niestandardowym, takim jak rzeczywisty koszt, badacz i typ pomysłu

🔑 Idealne dla: Studentów i zespołów poszukujących zorganizowanego i elastycznego systemu do zarządzania i wdrażania innowacyjnych pomysłów.

🎥 Obejrzyj

3. Szablon mapy bąbelkowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj swoje pomysły dzięki szablonowi mapy bąbelkowej ClickUp

Szablon mapy bąbelkowej ClickUp oferuje wizualne podejście do porządkowania myśli. Umieszczenie głównej koncepcji w środku i rozgałęzienie powiązanych pomysłów pomaga jednocześnie dostrzec szerszy obraz i skomplikowane szczegóły.

Niezależnie od tego, czy planujesz projekt, opracowujesz strategię cotygodniowego przeglądu, czy po prostu próbujesz uporządkować złożone informacje, szablon pomoże Ci połączyć wszystkie elementy. Każda bańka odpowiada zadaniu lub notatce, które można dalej podzielić na kategorie.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zamień bąbelki w pełnoprawne zadania ClickUp lub dokumenty ClickUp

Współpracuj na żywo i śledź, kto wniósł jaki wkład

Łatwo identyfikuj powiązania między pojęciami

Dostosuj i oznacz kolorami bąbelki, aby nadać priorytet kluczowym punktom

🔑 Idealne dla: osób, które chcą skutecznie organizować i wizualizować swoje pomysły.

📣 Głos klienta: Oto, co Thomas Clifford, menedżer produktu w TravelLocal, powiedział o korzystaniu z ClickUp: Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć. Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

4. Szablon wiki ClickUp Team

Pobierz darmowy szablon Stwórz łatwo dostępną wiki dla zespołu dzięki szablonowi ClickUp Team Wiki

Szablon Team Wiki ClickUp zapewnia przejrzystą, centralną przestrzeń dla całego zespołu, w której można stworzyć wewnętrzną wiki, na której można polegać. Jest idealny do dokumentowania procesów, kroków wdrażania, przewodników po narzędziach lub wszelkich innych informacji, do których zespół często potrzebuje dostępu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uzyskaj dostęp do widoków filtrowanych według tematu, własności i daty aktualizacji

Twórz wiki z podzieloną dokumentacją dla każdej funkcji lub zespołu

Współpracuj w czasie rzeczywistym, dodając komentarze i wprowadzając zmiany, zapewniając widoczność i dostęp do edycji w oparciu o role w zespole

Pobieraj informacje z jednego źródła bez konieczności przechodzenia między nowymi plikami

Zagnieżdżone strony, edycja na żywo, bogate formatowanie, a nawet udostępnianie stron — wszystko to w obszarze roboczym dzięki temu szablonowi wiki

Twórz linki do zadań, przypisuj współpracowników i kontroluj wersje wszystkich elementów bez konieczności przełączania się między narzędziami

🔑 Idealne dla: zespołów, które potrzebują potężnego wiki do organizowania wiedzy wewnętrznej.

5. Szablon ClickUp Master Wiki

Pobierz darmowy szablon Utwórz wiki z odnośnikami i linkami, korzystając z szablonu ClickUp Master Wiki

Szablon ClickUp Master Wiki usprawnia proces konfiguracji eleganckiego, dobrze zorganizowanego wiki. Zastępuje tradycyjne intranety lub dokumenty wiki w stylu Notion uporządkowanym formatem, który łączy się bezpośrednio z bazą danych zadań.

Szablon został zaprojektowany, aby pomóc Twojemu zespołowi uchwycić wszystko, od zasad firmy po przewodniki po projektach, w łatwej w nawigacji strukturze. Jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając dodawanie statusów, etykiet lub pól niestandardowych, aby dopasować go do cyklu pracy i wizerunku marki. Możesz łatwo dodawać i aktualizować zawartość, dzięki czemu wiki pozostaje aktualne wraz z rozwojem i zmianami w zespole.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przechowuj treści prawne, kadrowe, marketingowe i techniczne w jednym miejscu dzięki standardowemu formatowi, który zapewnia spójność i łatwą nawigację

Uporządkuj wiedzę swojego zespołu i zapewnij do niej łatwy dostęp w przejrzystej bazie wiedzy

Przypisz członków zespołu do tworzenia różnych części wiki i regularnie je aktualizuj

Dostosuj szablon do wizerunku i wizji swojej firmy

Widoki filtrowane zapewniają wsparcie dostępu opartego na uprawnieniach, a dożywotnie aktualizacje pomagają być na bieżąco z nowymi zasadami

🔑 Idealne dla: Zespołów, które chcą stworzyć scentralizowane, uporządkowane i łatwo dostępne repozytorium wiedzy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain, aby ulepszyć swój Second Brain, łącząc notatki, zadania i dokumenty bez wysiłku dzięki potężnym funkcjom, takim jak inteligentne etykietowanie, pisanie AI, mapowanie relacji i wyszukiwanie oparte na AI! Wzbogać swój drugi mózg, łącząc notatki, zadania i dokumenty za pomocą ClickUp Brain

6. Szablon notatek dziennych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapisuj swoje myśli i pomysły za pomocą szablonu ClickUp Daily Notes

Niektóre pomysły pojawiają się w najdziwniejszych momentach — a szablon Notatki dzienne ClickUp sprawia, że nigdy ich nie zgubisz. Dzięki szybkim ustawieniom i przejrzystemu układowi pomaga błyskawicznie zapisywać myśli, zadania do wykonania i przelotne spostrzeżenia.

Widok formularza jest po prostu magiczny! Zapisz go w telefonie, przeglądarce lub skrzynce odbiorczej, aby zawsze mieć pod ręką miejsce na notatki. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” notatka trafia bezpośrednio do uporządkowanej listy, pogrupowanej według typu i daty.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz osobiste archiwum swoich postępów zawodowych

Grupuj wszystkie notatki według typu, aby ułatwić sortowanie

Dodawaj kontekst, komentarze i załączniki do każdej notatki

Otwórz w wielu widokach, w tym Notatki dzienne, Przewodnik dla początkujących i Lista notatek

🔑 Idealne dla: Każdego, kto potrzebuje przejrzystej przestrzeni, aby zachować porządek w głowie i wydajność każdego dnia.

📚 Przeczytaj również: Jak korzystać z ClickUp AI w celu zwiększenia wydajności i efektywności

7. Szablon dokumentów ClickUp Team

Pobierz darmowy szablon Współpracuj z członkami zespołu, aby stworzyć odpowiednią wiki, korzystając z szablonu ClickUp Team Docs

Tworzenie produktów cyfrowych często wymaga częstej współpracy i dokumentacji w ramach zespołu. Szablon ClickUp Team Docs to idealna, konfigurowalna przestrzeń do centralizacji informacji zespołu.

Od notatek ze spotkań po wytyczne dotyczące projektów — wszystko ma swoje miejsce, dzięki czemu współpraca przebiega płynnie, a wyszukiwanie informacji jest dziecinnie proste. Umożliwia różnym osobom wspólną edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie i przypisywanie zadań do wykonania bezpośrednio w dokumencie.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz zagnieżdżone strony dla procesów, notatek ze spotkań i podsumowań

Osadzaj zadania i aktualizacje w czasie rzeczywistym w sekcjach dokumentów

Twórz schematy organizacyjne, linki do przydatnych zasobów i dodawaj załączniki do wykorzystania w przyszłości

Skróć czas poświęcany na wyszukiwanie informacji dzięki uporządkowanej zawartości

Dokumenty są oznaczane etykietami, filtrowane i przechowywane w centralnej bazie danych zadań, a dożywotni dostęp oznacza brak dodatkowych opłat

🔑 Idealne dla: zespołów, które chcą usprawnić proces dokumentacji i promować kulturę udostępniania wiedzy.

8. Szablon wiki firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapoznaj nowych pracowników z wartościami i procesami firmy, korzystając z szablonu ClickUp Company Wiki

Szablon ClickUp Company Wiki zapewnia scentralizowany hub do przechowywania wszystkich niezbędnych informacji. Dzięki temu członkowie zespołu mogą łatwo znaleźć to, czego potrzebują, bez konieczności przeglądania niekończących się dokumentów.

Wykorzystaj je do przechowywania informacji dotyczących płatności, dokumentów dotyczących zgodności z przepisami i standardów zespołu. Dla zespołów zmęczonych przestarzałymi intranetami jest to niezawodna baza. Ponadto intuicyjna struktura umożliwia nowym pracownikom szybkie wdrożenie się, a długoletnim pracownikom łatwy dostęp do ważnych materiałów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Informuj członków zespołu dzięki dedykowanym sekcjom aktualizacji

Usprawnij proces wdrażania nowych pracowników dzięki uporządkowanym zasobom, takim jak podręczniki dla pracowników i biuletyny informacyjne

Promuj spójność dzięki jasno zdefiniowanej misji i wartościom

Segmentuj strony według działu, przypadku użycia lub częstotliwości aktualizacji

🔑 Idealne dla: Organizacji dążących do zwiększenia przejrzystości i stworzenia scentralizowanego wiki.

9. Szablon książki ClickUp dla początkujących

Pobierz darmowy szablon Napisz spójną i dobrze skonstruowaną książkę dzięki szablonowi ClickUp For Dummies Book Template

Niezależnie od tego, czy tworzysz instrukcję obsługi, czy przewodnik, szablon książki ClickUp For Dummies zapewnia przyjazną strukturę opartą na wiedzy. Zainspirowany popularną serią książek „For Dummies”, upraszcza gęste informacje i pomaga uporządkować myśli, zaplanować rozdziały i zachować spójność w całej książce.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj linki do filmów demonstracyjnych, szablony, terminy słownictwa, filmy instruktażowe i przykłady wizualne.

Wizualizuj postępy w pisaniu książki dzięki niestandardowym polom, takim jak „Wstępny szkic”, „Postęp”, „Ostateczna wersja” i „Recenzent”

Zadbaj o porządek i spójność swojej książki we wszystkich rozdziałach

Używaj ikon, etykiet i objaśnień, aby wyjaśnić złożone tematy

Dzięki konfigurowalnym statusom i polom możesz śledzić swoje postępy od burzy mózgów po ostateczne poprawki

🔑 Idealne dla: Każdy, kto chce stworzyć kompleksowe, dobrze zorganizowane przewodniki.

10. Szablon operacyjny dla zespołu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Prowadź udane kampanie marketingowe dzięki szablonowi ClickUp Marketing Team Operations

Szablon operacji marketingowych ClickUp konsoliduje briefy kampanii, dokumenty strategiczne i śledzenie projektów. Zamiast korzystać z oddzielnych arkuszy rejestracyjnych, filmów demonstracyjnych lub arkuszy kalkulacyjnych Google, ten wszechstronny szablon tworzy ujednoliconą stronę główną dla operacji zespołu.

Zapewnia przejrzystą strukturę ról, obowiązków i osi czasu. Ponadto dzięki zintegrowanym narzędziom do komunikacji i dokumentacji Twój zespół może skupić się bardziej na kreatywności, a mniej na koordynacji.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustalaj i organizuj cele dzięki śledzeniu postępów w czasie rzeczywistym

Otwórz w 6 różnych widokach, w tym Marketing Wiki, Schemat organizacyjny, Protokoły ze spotkań i Dokumenty zespołu

Planuj harmonogramy redakcyjne i śledź kwartalne cele wydajnościowe

Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak „Zakończone”, „Zaplanowane”, „W trakcie przeglądu” i „W trakcie”

🔑 Idealne dla: Zespołów marketingowych, które chcą poprawić koordynację, zwiększyć wydajność i stworzyć środowisko sprzyjające współpracy.

Zbuduj swój drugi mózg dzięki ClickUp

Szablony Notion Second Brain to świetny punkt wyjścia do uporządkowania swojego życia. Są elastyczne i minimalistyczne, pomagając zbudować strukturę do zarządzania wiedzą, zadaniami i pomysłami.

Jednak wraz z rosnącymi potrzebami rośnie również złożoność systemu.

W tym miejscu wkracza ClickUp. Dzięki potężnym szablonom, wbudowanej automatyzacji, dokumentom do współpracy i dynamicznym widokom ClickUp oferuje bardziej skalowalne, konfigurowalne i kompleksowe rozwiązanie, które naprawdę scentralizuje Twój drugi mózg.

