12 darmowych szablonów dziennika posiłków do śledzenia posiłków

Być może jesteś profesjonalistą w zakresie równoważenia makroskładników i maksymalizacji spożycia wody.

Ale próba przypomnienia sobie, co jadłeś wczoraj, przypomina pracę detektywa, który składa obraz zbrodni — zbrodni węglowodanowej. Śniadanie było... coś z jajkami?

Dobry dziennik żywieniowy rozwiązuje ten problem na dobre.

Dzienniki żywieniowe są przydatne nie tylko dla osób liczących kalorie lub miłośników fitnessu — pomagają również dostrzec pewne wzorce, poprawić poziom energii i zwracać większą uwagę na to, co jesz.

Aby ułatwić (i uprzyjemnić) śledzenie diety, zebraliśmy najlepsze darmowe szablony dzienników żywieniowych — niektóre ładne, inne praktyczne, ale wszystkie gotowe do pomocy w śledzeniu posiłków bez zbędnego zastanawiania się nad nimi.

Czym są szablony dziennika posiłków?

Szablony dzienników żywieniowych to gotowe strony, które pomogą Ci zapisywać, co i ile jesz, a czasem nawet jak się czujesz po każdym posiłku. Działają one jak połączenie notatnika i powiernika żywieniowego, ułatwiając świadomość swoich nawyków żywieniowych.

Niektóre szablony upraszczają sprawę, oferując jedynie przestrzeń do zapisywania posiłków, przekąsek i ilości wypijanej wody. Inne są bardziej rozbudowane i działają jako szablony do śledzenia nawyków, zawierające specjalne sekcje do zapisywania kalorii, nastroju, zachcianek lub reakcji organizmu na określone produkty spożywcze. Ponieważ szablony są dostępne w różnych stylach i formatach, znalezienie takiego, który pasuje do Twojej rutyny i celów, może być prostsze, niż myślisz.

Budowanie samodyscypliny w zakresie spożywania posiłków nie musi być sztywne ani przytłaczające. Dzięki odpowiedniemu szablonowi stanie się to małym, codziennym nawykiem, który łatwo utrzymać.

🔍 Czy wiesz, że: Większość ludzi nie jest w stanie dokładnie przypomnieć sobie, co jadła 24 godziny temu. To główny powód, dla którego warto prowadzić dziennik posiłków — to jakby dać pamięci pomocnika. Ponadto, gdy ludzie lepiej pamiętają ostatnie posiłki, mają tendencję do jedzenia mniej podczas następnego posiłku!

Co sprawia, że szablon dziennika posiłków jest dobry?

Dobry szablon dziennika posiłków to nie tylko rejestrowanie posiłków — to Twój sekretny sprzymierzeniec w odkrywaniu nawyków i utrzymywaniu odpowiedzialności.

Oto cechy, na które należy zwrócić uwagę:

Łatwy w użyciu: Dobry szablon dziennika posiłków nie komplikuje spraw. Zapewnia wystarczającą strukturę, aby zachować spójność bez konieczności wykonywania żmudnych czynności. Pomyśl o nim jak o swojej ulubionej Dobry szablon dziennika posiłków nie komplikuje spraw. Zapewnia wystarczającą strukturę, aby zachować spójność bez konieczności wykonywania żmudnych czynności. Pomyśl o nim jak o swojej ulubionej aplikacji z listą rzeczy do zrobienia — prostej, pomocnej i dającej satysfakcję po odhaczeniu kolejnych pozycji

Możliwość dostosowania do stylu życia: Jeden rozmiar rzadko pasuje wszystkim. Dobry szablon oferuje przestrzeń na szczegóły, które są dla Ciebie ważne, niezależnie od tego, czy chodzi o nastrój, zachcianki, makroskładniki czy spadek energii po lunchu

Zachęca do uważności: Najlepszy dziennik posiłków nie wywołuje poczucia winy za zjedzenie ciasta. Zamiast tego delikatnie pomaga znaleźć inspirację do dostrzeżenia wzorców, budowania świadomości i dokonywania świadomych wyborów

Zaprojektowane z myślą o spójności: Dobry układ sprawia, że powrót do dziennika jest łatwy. Jeśli czujesz, że jest to naturalna część Twojej rutyny, jak mycie zębów lub sprawdzanie aplikacji Dobry układ sprawia, że powrót do dziennika jest łatwy. Jeśli czujesz, że jest to naturalna część Twojej rutyny, jak mycie zębów lub sprawdzanie aplikacji z planem dnia , to znaczy, że spełnia swoją rolę

Przejrzysty i motywujący: Kluczem jest przejrzysty wygląd. Szablon powinien zachęcać do wypełniania, a jego układ powinien być przyjazny i motywujący do pisania

Najlepsze szablony dzienników żywieniowych

Chcesz zapisywać swoje nawyki żywieniowe i prowadzić szczęśliwszy, zdrowszy tryb życia? Oto najlepsze szablony dzienników żywieniowych:

1. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość planowanie posiłków na cały tydzień dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Planowanie posiłków nie musi być przytłaczające, jeśli masz szablon, który zawiera wszystko w jednym miejscu. Szablon planowania posiłków ClickUp pomaga organizować posiłki, listy zakupów i cele żywieniowe w jednym miejscu.

Zostały zaprojektowane tak, aby usprawnić planowanie tygodniowe, oferując dostosowywane pola, widoki, a nawet integrację z listami zakupów spożywczych. Ponadto są na tyle elastyczne, że można je dostosować do różnych preferencji żywieniowych i rutynowych czynności związanych z przygotowywaniem posiłków. Dzięki temu łatwo jest trzymać się planów dotyczących wagi.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź informacje o wartościach odżywczych dzięki wbudowanym polom do dokumentowania posiłków — kalorii, węglowodanów, białka i nie tylko

Uprość zakupy, tworząc listy kontrolne składników, które synchronizują się z planami posiłków

Zobacz swoje posiłki tygodniowe/miesięczne na pierwszy rzut oka w kolorowych zakładkach dzięki widokowi kalendarza planu posiłków

🔑 Idealne dla: osób lub rodzin, które chcą zwiększyć świadomość żywieniową i ulepszyć planowanie posiłków

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Planujesz posiłki na różne dni tygodnia? Nie szukaj dalej niż powtarzające się zadania ClickUp! Po prostu zaplanuj menu w szablonie, wybierz datę i dzień tygodnia w kalendarzu i ustaw jako powtarzające się zadanie. W ten sposób nie musisz co tydzień dodawać tego samego posiłku do planu na ten sam dzień.

2. Szablon planowania menu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj menu na podstawie kosztów, składników i popularności dzięki szablonowi planowania menu ClickUp

Planowanie tygodniowych posiłków dla rodziny, na wydarzenie lub do restauracji wymaga nie tylko pasji, ale także precyzji, kreatywności i organizacji. Szablon planowania menu ClickUp pozwala uporządkować posiłki, składniki, koszty i harmonogramy przygotowań w jednym obszarze roboczym.

Dzięki wbudowanym widokom, takim jak Recipe Box i Start Here, łatwo jest zaplanować posiłki, śledzić potrzebne produkty, a nawet przypisywać zadania związane z gotowaniem. Od codziennych menu po specjalne wydarzenia — ten szablon do planowania menu pomaga wszystko zorganizować, aż po ostatni dodatek.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź koszty składników za pomocą pól niestandardowych, aby nie przekroczyć budżetu

Planuj harmonogramy przygotowywania posiłków, nadając priorytety popularnym potrawom za pomocą widoku wykresu Gantta, aby zapewnić terminowe gotowanie

Skorzystaj z list, takich jak lista niezbędnych zadań, lista zakupów i lista planów posiłków, aby kompleksowo zaplanować swoje działania

🔑 Idealne dla: Rodzin, szefów kuchni i właścicieli restauracji, którzy chcą poprawić jakość obsługi klientów i wysiłki związane z planowaniem posiłków.

3. Szablon przepisu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nigdy więcej zgubionych lub zapomnianych przepisów dzięki szablonowi przepisów ClickUp

Szablon przepisów ClickUp to Twój cyfrowy pomocnik w kuchni, zaprojektowany z myślą o uporządkowaniu wszystkich Twoich kulinarnych dzieł i zapewnieniu do nich łatwego dostępu. Pomaga tworzyć listy składników, śledzić kolejne kroki gotowania i tworzyć listy zakupów spożywczych.

Używaj ich do zapisywania czasu przygotowania, czasu trwania gotowania, a nawet dodawania osobistych uwag. Co więcej? Możesz współpracować z innymi miłośnikami jedzenia, udostępniając przepisy i zbierając opinie, a nawet zamienić swoją kolekcję w bestsellerową książkę kucharską.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dostosuj pola, aby uwzględnić czas przygotowania, czas trwania gotowania i osobiste notatki

Śledź postępy dzięki listom kontrolnym i aktualizacjom statusu dla każdego przepisu

Wizualizuj osie czasu gotowania za pomocą wykresów Gantta, aby efektywnie planować posiłki

🔑 Idealne dla: Kucharzy domowych, profesjonalnych szefów kuchni lub wszystkich osób, które chcą zdigitalizować swoją kolekcję przepisów

4. Szablon tygodniowego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij sobie bezproblemowe przygotowywanie posiłków na cały tydzień dzięki szablonowi tygodniowego planera ClickUp

Niektóre tygodnie mijają tak szybko, że trudno powiedzieć, czy zjadłeś wystarczającą ilość białka i błonnika, czy po prostu przeżyłeś na kawie. Szablon tygodniowego planera ClickUp ułatwia prowadzenie dziennika posiłków, zapewniając prostą, uporządkowaną przestrzeń do rejestrowania posiłków, nawodnienia i samopoczucia każdego dnia.

Ten szablon pozwala zaplanować cały tydzień, dostrzec powtarzające się wzorce, zaplanować posiłki i kontrolować swoje cele związane ze zdrowiem.

Każda sekcja jest w pełni konfigurowalna. Niezależnie od tego, czy śledzisz makroskładniki, notujesz zachcianki, czy po prostu zapisujesz to, co sprawia Ci przyjemność, możesz dostosować dziennik do swojej rutyny.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zobacz posiłki z całego tygodnia bez przełączania się między aplikacjami lub notatkami

Zapisuj śniadania, obiady, kolacje i przekąski, a także nawodnienie organizmu oraz notatki dotyczące nastroju lub poziomu energii

Dodaj listy zakupów, przypomnienia o przygotowaniu posiłków lub cele żywieniowe na dany tydzień

Dostosuj plan posiłków do rodzaju diety, alergii lub celów fitness

🔑 Idealne dla: Wszystkich, którzy chcą wprowadzić zdrowsze nawyki — od osób jedzących na co dzień, przez osoby śledzące makroskładniki, po profesjonalistów fitness i świadomych smakoszy

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% osób używa fizycznych dzienników do śledzenia swoich celów, a zaskakujące 38% nie śledzi ich w ogóle. A co, gdybyś mógł śledzić swoje cele z większą precyzją i łatwością? Wprowadź ClickUp, gdzie struktura planera spotyka się z mocą automatyzacji. Od ustawiania zadań i terminów po śledzenie postępów za pomocą wizualnych pulpitów, ClickUp pomaga zachować porządek i skupienie. Dzięki przypomnieniom opartym na sztucznej inteligencji i zautomatyzowanym cyklom pracy nigdy więcej nie przegapisz kamienia milowego. 💫 Rzeczywiste wyniki: użytkownicy ClickUp zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności

5. Szablon kosztów przepisów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi kosztów przepisów ClickUp nie przekroczysz budżetu podczas planowania posiłków

Szablon kosztów przepisów ClickUp jest idealny do monitorowania wydatków kulinarnych.

Pozwalają one skrupulatnie śledzić koszt każdego składnika, pomagając zrozumieć rzeczywisty koszt każdego przygotowanego dania.

Dzięki polom, które można dostosować do ilości, jednostek i cen, zamieniają one przepisy kulinarne w szczegółowe zestawienia finansowe. Regularnie aktualizując i przeglądając koszty przepisów, możesz podejmować świadome decyzje, aby nie przekroczyć budżetu bez rezygnacji ze smaku.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Oblicz koszt porcji, aby efektywnie zarządzać wydatkami na posiłki

Dostosuj je do ilości odpadów i produktów, które się psują, aby uzyskać realistyczny widok kosztów żywności

Porównaj wiele przepisów, aby wybrać opcje najbardziej przystępne cenowo

🔑 Idealne dla: Kucharzy domowych i szefów kuchni, którzy chcą efektywniej zarządzać budżetem przeznaczonym na jedzenie

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z widoku listy i tablicy w szablonie, aby uzyskać pełny obraz swoich przepisów. Widok listy rozbija koszt każdego przepisu na składniki, a widok tablicy pokazuje koszt jednej porcji. Możesz również użyć wbudowanego kodowania kolorami, aby śledzić poziom zapasów składników i uniknąć zakupów w ostatniej chwili.

6. Szablon osobistych nawyków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wypracuj zdrowe nawyki żywieniowe dzięki szablonowi osobistych nawyków ClickUp

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker nie służy tylko do ćwiczeń lub medytacji — to również potężne narzędzie do kontrolowania nawyków żywieniowych. Niezależnie od tego, czy chcesz pić więcej wody, ograniczyć późne przekąski, czy po prostu jeść więcej warzyw, ten szablon pomoże Ci osiągnąć konsekwencję dzień po dniu.

Wyznacz jasne cele związane z jedzeniem, śledź swoje postępy i spraw, aby świadome odżywianie stało się częścią Twojej codziennej rutyny — wszystko w jednej, dostosowywalnej przestrzeni. To Twój osobisty partner, który nie ocenia Twoich zachcianek na ciastka.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal jasne cele, takie jak „2 domowe posiłki dziennie” lub „bez cukru po 20:00”, aby określić, jakie nawyki żywieniowe chcesz wyrobić

Wizualizuj postępy za pomocą wykresów i diagramów odzwierciedlających Twoją konsekwencję

Używaj niestandardowych statusów, takich jak „Otwarte” i „Zakończone”, aby monitorować realizację nawyków

Dodaj notatki dotyczące nastroju, energii lub sygnałów głodu, aby uzyskać głębszy wgląd w swoje potrzeby

🔑 Idealne dla: osób, które chcą wyrobić i utrzymać pozytywne nawyki żywieniowe oraz osiągnąć cele związane z odżywianiem w sposób zorganizowany i świadomy

7. Szablon celów dziennych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal codzienne cele krótkoterminowe dzięki szablonowi celów dziennych ClickUp

Świadome odżywianie zaczyna się od małych, świadomych wyborów — a ten szablon pomoże Ci je utrzymać. Szablon celów dziennych ClickUp jest idealny do śledzenia krótkoterminowych celów związanych z odżywianiem i dobrym samopoczuciem, takich jak „wypić 3 litry wody”, „nie podjadać bezmyślnie” lub „włączyć białko do każdego posiłku”

Pomagają uporządkować dzień, pozwalając zdefiniować, jak wygląda powodzenie dzisiaj — nie w teorii, ale w praktyce, na talerzu i w organizmie. Zastanów się, jak się czujesz, zapisuj, co jadłeś, i śledź małe sukcesy, które budują długotrwałe nawyki.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ustal realistyczne dzienne cele dotyczące jedzenia lub nawadniania w widoku Notatki dzienne

Zapisz, jak czułeś się po posiłkach lub co wyzwoliło określone zachcianki w widoku listy notatek

Rejestruj znaczące postępy i obserwuj, jak każdy dzień przybliża Cię do osiągnięcia większego celu

Łatwo organizuj cele dzięki prostemu przeciąganiu i upuszczaniu oraz przejrzystemu formatowi

🔑 Idealne dla: osób, które chcą wyznaczyć sobie osiągalne cele na każdy dzień, aby zadbać o zdrowe relacje z jedzeniem i być odpowiedzialnymi za swoje wybory

Chcesz szybciej planować posiłki w tygodniu, aby osiągnąć swoje cele dietetyczne?

Wystarczy opisać swoje cele (np. „posiłki wegetariańskie o wysokiej zawartości białka” lub „3-dniowy plan niskowęglowodanowy”), a ClickUp Brain wygeneruje pełny plan posiłków bezpośrednio w dokumencie ClickUp Doc przy użyciu sztucznej inteligencji. Możesz nawet poprosić o utworzenie listy zakupów lub zamianę składników na podstawie zawartości lodówki.

Poproś ClickUp Brain o stworzenie tygodniowego planu posiłków na podstawie makroskładników, potrzeb żywieniowych lub produktów, które masz już w domu

8. Szablon dziennika posiłków na 3 dni autorstwa Canva

Szablon dziennika posiłków na 3 dni autorstwa Canva ma minimalistyczny i prosty wygląd, dzięki czemu łatwo zapisywać codzienne spożycie pokarmów. Przejrzysty układ sprawia, że skupiasz się na treści, co pomaga zachować konsekwencję w prowadzeniu dziennika.

Niezależnie od tego, czy monitorujesz swoją dietę, planujesz posiłki, czy po prostu dokumentujesz swoje kulinarne doświadczenia, dostosuj je do swojego stylu i potrzeb żywieniowych.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uprość śledzenie posiłków dzięki przejrzystemu układowi, który nie rozprasza uwagi

Dostosuj wpisy do swoich preferencji żywieniowych i celów

Dodawaj notatki, alergie lub specjalne informacje dotyczące posiłków

🔑 Idealne dla: osób poszukujących narzędzia do tworzenia spersonalizowanych planów posiłków na każdy dzień

9. Szablon dziennika posiłków dla serwisu Instagram autorstwa Canva

Chcesz zamienić swoje posiłki w mini chwile na Instagramie? Ten kolorowy szablon dziennika posiłków dla serwisu Instagram autorstwa Canva jest idealny do stylowego udostępniania swoich posiłków. Jest jasny i wyrazisty, dzięki czemu Twoje codzienne wpisy dotyczące jedzenia będą się wyróżniać na ekranie.

Możesz dostosować wygląd do swojego stylu, dzięki czemu prowadzenie dziennika posiłków będzie bardziej przypominało wyrażanie siebie niż rutynowe zadanie. Dzięki odpowiednim słowom i obrazom każdy wpis stanie się kreatywną wypowiedzią.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Udostępniaj swoje postępy bezpośrednio w relacjach na Instagramie za pomocą kilku kliknięć

Bądź odpowiedzialny dzięki zabawnemu projektowi, który zachęca do konsekwencji

Zsynchronizuj je z codzienną rutyną, łącząc z szablonem do planowania życia

🔑 Idealne dla: Każdego, kto chce śledzić spożywane posiłki, jednocześnie udostępniając je w stylowy i atrakcyjny sposób w mediach społecznościowych

10. Szablon prezentacji dziennika posiłków autorstwa Canva

Jeśli chcesz w zabawny sposób zaprezentować swoje preferencje żywieniowe, nie szukaj dalej niż szablon prezentacji dziennika posiłków od Canva.

Dzięki slajdom poświęconym ulubionym potrawom, deserom, pikantnym daniom i idealnym posiłkom uzyskasz pełny obraz swoich nawyków żywieniowych w bardziej wyrazistym formacie niż kliniczny. Układ można łatwo spersonalizować, a miejsce wystarczy na wszystko, od notatek dotyczących porcji po śledzenie nastroju.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Udostępniaj innym osobom różne elementy żywności, które wypróbowałeś, wyzwania, które podjąłeś, oraz listę potraw, które chcesz spróbować

Współpracuj z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym

Dodaj animacje i przejścia, aby uczynić dziennik bardziej interaktywnym

🔑 Idealne dla: Każdego, kto chce w zabawny i angażujący sposób udostępniać swoje nawyki żywieniowe

11. Szablon dziennika posiłków autorstwa NutriAdmin

Śledzenie nawyków żywieniowych klientów staje się znacznie łatwiejsze, gdy narzędzia są przejrzyste i dostosowane do konkretnego celu. Szablon dziennika żywieniowego NutriAdmin usprawnia ten proces, oferując uporządkowane i przyjazne dla użytkownika podejście do śledzenia diety.

Zostały zaprojektowane z myślą o specjalistach ds. żywienia i pomagają dokładnie rejestrować posiłki, przekąski i napoje. Pozwalają również zidentyfikować wzorce żywieniowe i obszary wymagające poprawy, zwiększając Twoją zdolność do skutecznego wspierania klientów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zapisuj nie tylko posiłki, ale także podpowiedzi dotyczące głodu, nastroju i poziomu energii

Wzmocnij motywację klientów, sprawiając, że prowadzenie dziennika będzie mniej onieśmielające i bardziej refleksyjne

Twórz bardziej przemyślane recenzje podczas konsultacji dzięki uporządkowanym, wysokiej jakości informacjom

🔑 Idealne dla: Dietetyków i trenerów zdrowia, którzy chcą uzyskać głębszy wgląd w potrzeby swoich klientów bez przytłaczania ich nadmierną ilością informacji

12. Szablon dziennego rejestru kalorii firmy Microsoft

Szablon dziennika kalorii firmy Microsoft pozwala rejestrować posiłki, kalorie i gramy spożytego tłuszczu, automatycznie obliczając procent tłuszczu w diecie.

Pomaga to zachować zgodność z zaleceniami USDA dotyczącymi ograniczenia spożycia tłuszczu do 30% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Wykres wizualnie przedstawia procentową zawartość tłuszczu, ułatwiając monitorowanie nawyków żywieniowych w czasie.

🌟 Oto dlaczego spodoba Ci się ta aplikacja:

Uprość śledzenie, rejestrując posiłki, kalorie i gramy tłuszczu w jednym miejscu

Wizualizuj spożycie tłuszczu za pomocą automatycznego wykresu, który aktualizuje się po wprowadzeniu danych

Łatwo dostosuj je do swoich osobistych celów dietetycznych i preferencji

🔑 Idealne dla: osób poszukujących skutecznego narzędzia do monitorowania i zarządzania dziennym spożyciem tłuszczów

Bądź na bieżąco ze swoim zdrowiem dzięki ClickUp

Szablony dzienników żywieniowych sprawiają, że zdrowy tryb życia nie jest już przykrym obowiązkiem, a raczej rutyną, w której masz wsparcie. Pomagają zachować odpowiedzialność, rozpoznać wzorce i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, co dostarcza Twojemu organizmowi energii.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, oferuje szeroki zakres szablonów, które działają jak cyfrowe aplikacje do planowania posiłków i wyróżniają się swoją wszechstronnością.

Dzięki funkcjom takim jak śledzenie zadań, widoki kalendarza i pełna personalizacja, ClickUp łączy planowanie i prowadzenie dziennika w jednej, potężnej przestrzeni. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!