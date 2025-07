10 najlepszych alternatyw dla Kumospace do wirtualnej współpracy w 2025 roku

Zespoły zdalne i hybrydowe potrzebują dziś wirtualnych biur z inteligentnymi narzędziami, które wspierają rzeczywistą pracę, takimi jak łatwe planowanie, udostępnianie ekranu i współpraca w czasie rzeczywistym.

Jeśli więc Kumospace przestało Ci wystarczać lub po prostu szukasz czegoś bardziej funkcjonalnego, to trafiłeś we właściwe miejsce. Niezależnie od tego, czy organizujesz wirtualne wydarzenia, czy zarządzasz zdalnym zespołem, odpowiednia platforma ma ogromne znaczenie.

Zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Kumospace, które koncentrują się na wydajności, a nie na sztuczkach — pomagają Twojemu zespołowi komunikować się, współpracować i faktycznie wykonywać zadania w wirtualnym biurze, które działa.

👀 Czy wiesz, że... HBR donosi, że gdy systemy danych nie są zsynchronizowane, zespoły zdalne tracą czas, przegapiają aktualizacje i tracą zaufanie do informacji, co spowalnia podejmowanie decyzji i powoduje niepotrzebne tarcia. Jak temu zaradzić? Różne platformy, które łączą kalendarze, rozmowy i przepływ zadań w jednym miejscu.

Czego należy szukać w alternatywie dla Kumospace?

Wirtualne biuro powinno nie tylko dobrze wyglądać, ale także faktycznie działać. Oprócz przyjaznego dla użytkownika interfejsu musi zapewniać zespołowi łączność, wydajność, a może nawet trochę ekscytacji związanej z logowaniem.

Oto cechy, których należy szukać w lepszym środowisku wirtualnym:

Synchronizacja kalendarza + aplikacje do planowania: Natywna integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i Natywna integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i aplikacjami do planowania , takimi jak Calendly, pomaga rozwiązać typowe problemy związane z planowaniem i zapewnia wszystkim płynną pracę

Inteligentne przestrzenie, nie tylko ładne: Poszukaj elastycznych układów, możliwości dostosowania biura, udostępniania plików, pokoi do spotkań i intuicyjnej nawigacji, które zapewnią płynną komunikację — zwłaszcza w przypadku dużych lub hybrydowych zespołów

Wbudowane podstawowe funkcje współpracy: udostępnianie ekranu, tablice, udostępnianie plików i notatki oparte na AI pomagają zespołowi zachować koncentrację i ograniczyć wymianę informacji

Skalowalność i wydajność: Niezależnie od tego, czy masz 20, czy 2000 użytkowników, platforma powinna sobie z tym poradzić — bez opóźnień wideo i utraty dźwięku

Spontaniczne rozmowy: Najlepsze wirtualne biura umożliwiają szybkie czaty i burze mózgów bez formalnych zaproszeń

Kontrola administratora: Łatwe zarządzanie pokojami, rolami i uprawnieniami — bez problemów technicznych

Następne: najlepsze alternatywy dla Kumospace zapewniające lepszą współpracę i naprawdę wydajne spotkania.

10 alternatyw dla Kumospace w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przewodnik, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie — niezależnie od tego, czy budujesz wirtualną siedzibę, organizujesz duże wydarzenie, czy po prostu próbujesz uporządkować kalendarze zespołu.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Zespoły każdej wielkości poszukujące inteligentnego planowania i zarządzania spotkaniami z integracją zadań Kalendarz oparty na AI, automatyzacja, synchronizacja zadań, notatnik AI, przypomnienia, nagrywanie ekranu, konfigurowalne szablony Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw SpatialChat Małe zespoły lub instytucje edukacyjne planujące interaktywne webinaria, przestrzenie dla zespołów i wirtualne wydarzenia Pokoje, udostępnianie ekranu, tryb transmisji, reakcje emoji, kontrola wielu ról Dostępny plan Free; plan niestandardowy dla przedsiębiorstw SoWork Zespoły pracujące asynchronicznie i zdalnie, poszukujące możliwości dostosowania wirtualnego biura do własnych potrzeb Grywalizacja, inteligentna obecność, podsumowania AI, pokoje zespołów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika Hyhyve Małe i średnie zespoły poszukujące wirtualnych przestrzeni z hostingiem w UE Zgodność z RODO, śledzenie czasu, przestrzenne pokoje i strefy relaksu Brak planu bezpłatnego; ceny zaczynają się od 35 USD/miesiąc Teamflow Średniej wielkości zespoły rozproszone i hybrydowe potrzebujące atmosfery biura Tablice, synchronizacja kalendarza, szablony pomieszczeń i dymki obecności Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika Spot Małe zespoły tworzące uporządkowaną, codzienną obecność Inteligentne powiadomienia, pokoje, integracja ze Slackiem i strefy czasowe firmy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika ivCAMPUS Prywatne, bezpieczne kampusy zdalne o dowolnej wielkości Niestandardowe mapy, sterowanie pokojami, awatary i organizowanie wydarzeń Brak planu Free; ceny zaczynają się od 11 USD miesięcznie za użytkownika Sococo Duże zespoły wymagające współpracy w czasie rzeczywistym Sale konferencyjne, integracje i wizualne plany pięter Brak planu Free; ceny zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika Hopin (RC) Teams poszukujące narzędzi do webinarów i wydarzeń hybrydowych klasy korporacyjnej Widok sceny, pokoje do spotkań, kabiny, analityka Brak planu Free; ceny zaczynają się od 119 USD miesięcznie za organizatora Zbierz Średniej wielkości zespoły tworzące wirtualne centrale z obecnością przypominającą grę Niestandardowe awatary, dźwięk przestrzenny, edytor map i pokoje do współpracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika

👀 Czy wiesz, że? Opracowana przez IBM ponad 70 lat temu struktura BANT (budżet, uprawnienia, potrzeby, oś czasu) pomaga zespołom sprzedaży szybko identyfikować potencjalnych klientów i skupiać spotkania na rzeczywistych możliwościach.

Najlepsze alternatywy dla Kumospace

Niezależnie od formatu i stylu spotkań — codziennych narad, spontanicznych zebrań lub wydarzeń dla wszystkich pracowników — odpowiednia platforma może mieć ogromne znaczenie. Oto kilka alternatyw dla Kumospace, które zapewniają strukturę, energię i przejrzystość wirtualnego obszaru roboczego — bez chaosu.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do płynnego planowania i koordynacji pracy zespołów)

Wypróbuj ClickUp już teraz Użyj zadań ClickUp, aby podzielić duże spotkania na mniejsze, łatwe do śledzenia podzadania

Próbujesz zaplanować spotkanie w różnych strefach czasowych, gdy połowa Twojego zespołu pracuje zdalnie, a druga połowa stacjonarnie? Szybko robi się bałagan — chyba że używasz ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko. Od synchronizacji kalendarza i robienia notatek AI po rezerwacje biurek i planowanie oparte na formularzach — ClickUp eliminuje chaos z koordynacji.

Planuj synchronizacje między działami i spotkania indywidualne bezpośrednio w kalendarzu ClickUp, aby wyeliminować podwójne rezerwacje

Wszystko zaczyna się od kalendarza ClickUp, w którym zadania, wydarzenia i dostępność członków zespołu łączą się w jednym inteligentnym pulpicie. Funkcja planowania oparta na sztucznej inteligencji sugeruje najlepsze terminy w oparciu o obciążenie pracą i terminy, a przypomnienia i widoczność zadań zapewniają brak konfliktów w harmonogramie.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google i integracji ClickUp z Outlookiem zapewnia idealną koordynację spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, nawet gdy plany ulegają zmianie w ostatniej chwili.

Zautomatyzuj planowanie spotkań zewnętrznych dzięki integracji ClickUp + Calendly, aby natychmiast wyzwalać tworzenie zadań

A gdy spotkania są inicjowane zewnętrznie, integracja ClickUp z Calendly automatyzuje cykl pracy. W jednym płynnym ruchu wyzwala tworzenie zadań, aktualizacje kalendarza i przypisywanie właścicieli.

Przygotowanie do przeprowadzenia skutecznych spotkań staje się łatwe dzięki szablonowi formularza rezerwacji spotkań ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces planowania spotkań dzięki szablonowi formularza rezerwacji spotkań od ClickUp

Ten gotowy do użycia formularz rejestruje dane uczestników, tematy porządku obrad, preferowane terminy oraz wszelkie załączone materiały — wszystko to jest automatycznie kierowane do zadań z odpowiednimi etykietami i osobami przypisanymi.

Możesz dostosować go do wewnętrznej synchronizacji zespołów, rozmów z klientami, spotkań zapoznawczych lub rejestracji nowych pracowników, ułatwiając standaryzację przygotowań do spotkań w różnych działach.

Zamiast śledzić odpowiedzi w skrzynce odbiorczej, otrzymujesz przejrzyste, uporządkowane dane bezpośrednio w miejscu pracy.

Pobierz darmowy szablon Przydziel biurka i śledź hybrydowe plany pracy, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania przestrzenią biurową, który zapewnia przejrzystość lokalizacji

Dzięki szablonowi ClickUp Office Space Management zarządzanie czasem pracy w trybie hybrydowym nie jest już zgadywanką. Za pomocą kilku kliknięć możesz przydzielać biurka, śledzić obecność pracowników w biurze i zarządzać powtarzającymi się rezerwacjami.

Pola niestandardowe ułatwiają oznaczanie stref pięter, wymagań dotyczących dostępności lub harmonogramów zmian, a widok wspólnego obszaru roboczego pomaga wszystkim pozostać na bieżąco.

Został stworzony z myślą o widoczności bez bałaganu, dając Twojemu zespołowi pewność planowania czasu w biurze bez ciągłej koordynacji i minimalizując konflikty spotkań.

ClickUp pojawia się również podczas samego spotkania. Dzięki ClickUp Clips możesz nagrywać kluczowe aktualizacje lub udostępniać krótkie podsumowania wideo w trybie asynchronicznym.

Co więcej, ClickUp AI Notetaker dołącza do wszystkich wirtualnych spotkań, aby rejestrować notatki w czasie rzeczywistym. Pomaga również podsumować dyskusje i natychmiast przekształcić je w protokoły ze spotkań i elementy do działania — dzięki czemu wyniki nigdy nie zostaną utracone w tłumaczeniu.

Każde spotkanie, od rozpoczęcia do podsumowania, przepływa bezpośrednio do przestrzeni wykonawczej Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz cykle pracy warunkowe, które wyzwalają zadania następcze na podstawie danych wprowadzonych do formularza

Udostępniaj widoki kalendarza z uprawnieniami opartymi na rolach, aby zapewnić prywatność i przejrzystość

Załączaj pliki, prezentacje lub materiały przygotowawcze do spotkania bezpośrednio do powiązanych zadań

Twórz cykliczne serie spotkań i łącz je z celami na poziomie działu

Czatuj i udostępniaj informacje w ramach zadań w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie dzięki czatowi ClickUp

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Produkt zapewnia wysoce konfigurowalne obszary robocze i dobrze integruje się z innymi systemami. Dostępne są rozbudowane funkcje oprogramowania do zadań, które zapewniają wydajność zarządzania zadaniami i śledzenia czasu. Oprogramowanie jest przyjazne dla budżetu.

Produkt zapewnia wysoce konfigurowalne obszary robocze i dobrze integruje się z innymi systemami. Dostępne są rozbudowane funkcje oprogramowania do zadań, które zapewniają wydajność zarządzania zadaniami i śledzenia czasu. Oprogramowanie jest przyjazne dla budżetu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nadmierna komunikacja może być równie szkodliwa jak milczenie. Ustal jasne okna, w których zespoły unikają niepotrzebnych powiadomień i spotkań. Skorzystaj z narzędzi Kalendarz i Status w ClickUp, aby sygnalizować, kiedy ktoś jest głęboko zaangażowany w pracę — i szanuj to.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikację zespołową za pomocą wiadomości błyskawicznych. Chociaż umożliwia ona szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozrzucone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze odnalezienie potrzebnych informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takim jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są kontekstowe i łatwo dostępne.

2. SpatialChat (najlepszy do wciągających wydarzeń zespołowych z swobodą ruchu)

za pośrednictwem SpatialChat

Krok do SpatialChat przypomina bardziej dołączenie do spotkania towarzyskiego niż do spotkania biznesowego. Dzięki ruchomym awatarom, przestrzennemu dźwiękowi i konfigurowalnym przestrzeniom, jest to doskonałe rozwiązanie dla wydarzeń zespołowych, burzy mózgów lub wdrażania nowych pracowników.

W przeciwieństwie do Kumospace, nie ma kreskówkowego wyglądu i oferuje bardziej płynny, profesjonalny klimat. Możesz osadzać multimedia, konfigurować strefy audio i uruchamiać prezentacje na pełnym ekranie — a wszystko to przy zachowaniu naturalnego przebiegu rozmów.

Dla zespołów pracujących głównie zdalnie zapewnia równowagę między strukturą a spontanicznością, dzięki czemu współpraca jest bardziej ludzka i mniej wymuszona.

Najlepsze funkcje SpatialChat

Dostosuj układy pomieszczeń do różnych rodzajów wydarzeń lub działów

Dodaj interaktywne tablice i ściany multimedialne jako narzędzia do współpracy

Korzystaj z kanałów czatu tekstowego, aby wspierać cichych członków zespołu

Włącz linki dostępu dla gości z ograniczonymi uprawnieniami

Zintegruj wydarzenia transmitowane na żywo lub wewnętrzne spotkania wszystkich pracowników w udostępnionych pokojach

Twórz wirtualne przestrzenie z niestandardowymi motywami i logo swojej marki

Limity SpatialChat

Brak wbudowanego zarządzania zadaniami lub synchronizacji kalendarza

W pomieszczeniach o dużej gęstości zaludnienia nakładające się dźwięki mogą powodować hałas

Korzystanie z urządzeń mobilnych nie jest tak płynne jak na pulpicie

Ceny SpatialChat

Free

Wirtualne biuro : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Webinaria : Od 49 USD/miesiąc (25 użytkowników)

Wydarzenia : Od 99 USD/miesiąc (50 użytkowników)

Edukacja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SpatialChat

G2 : 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o SpatialChat prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Wydarzenia, podczas których ważne jest, aby uczestnicy mogli poruszać się samodzielnie, wybierać własne małe grupy do rozmów itp., takie jak warsztaty poświęcone wspólnym innowacjom, szkolenia z zakresu „umiejętności miękkich”, nieformalne spotkania, wydarzenia towarzyskie.

Wydarzenia, podczas których ważne jest, aby uczestnicy mogli poruszać się samodzielnie, wybierać własne małe grupy do rozmów itp., takie jak warsztaty poświęcone wspólnym innowacjom, szkolenia z zakresu „umiejętności miękkich”, nieformalne spotkania, wydarzenia towarzyskie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z dokumentów ClickUp, które są dostępne obok tablicy zadań, zamiast powtarzać instrukcje podczas każdego spotkania. Używaj ich do śledzenia decyzji, notatek ze spotkań i aktualizacji statusu w jednym miejscu. Gdy dołączą nowi członkowie lub pojawią się interesariusze, nie będziesz tracić czasu na nadrabianie zaległości.

3. SoWork (najlepsze rozwiązanie dla zdalnych biur z elementami grywalizacji i osobowością)

za pośrednictwem SoWork

Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby Twoje zdalne biuro oferowało przerwy na taniec, czapki czarodzieja i spontaniczne rozmowy przy ekspresie do kawy? SoWork sprawia, że to możliwe — jednocześnie pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na zadaniach. To tętniący życiem obszar roboczy z awatarami, w którym możesz szybko przejść do trybu standup, skupić się na pracy lub podzielić się wirtualnym pączkiem.

Bardziej dynamiczny niż Kumospace, SoWork dodaje ruch, sygnały statusu i interaktywne strefy, dzięki którym codzienna praca staje się bardziej ludzka. Jest idealny dla zespołów poszukujących długotrwałego połączenia, kultury i rytmu w swojej wirtualnej siedzibie.

Najlepsze funkcje SoWork

Organizuj codzienne spotkania w pokojach tematycznych lub strefach relaksu

Śledź obecność i dostępność za pomocą wizualnych ikon statusu

Korzystaj z trybu „walk-and-talk”, aby swobodnie nadrabiać zaległości

Nagradzaj zaangażowanie za pomocą odznak uznania w formie grywalizowanej

Przypisuj niestandardowe awatary i role, aby zidentyfikować członków zespołu

Korzystaj z edycji map, aby z czasem zmieniać układ swojego biura

Limity SoWork

Interfejs może wydawać się zbyt nieformalny dla niektórych zespołów w przedsiębiorstwach

Brak głębokiej integracji z narzędziami do zarządzania zadaniami/projektami

Może wymagać dużej ilości zasobów na starszych urządzeniach lub przeglądarkach

Ceny SoWork

Free : Do 10 członków, limit 30 minut na spotkanie, brak wideo

Podstawowy : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SoWork

G2 : 4,8/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o SoWork prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

SoWork jest bardzo łatwy w obsłudze i można zacząć z niego korzystać od razu. Inspirowany grami wideo wygląd sprawia, że jest on wyjątkowo łatwy w obsłudze dla graczy. Dzięki wszystkim opcjom dostosowywania można łatwo wyrazić siebie, a interakcja ze współpracownikami jest dziecinnie prosta i bardzo intuicyjna. Podoba mi się, że można włączyć kamerę, ale nie być widocznym, dopóki ktoś się nie zbliży. Spotkania są przyjemniejsze, ponieważ można zobaczyć awatary wszystkich uczestników, a jeśli widok wszystkiego rozprasza uwagę, można wybrać bardziej klasyczny widok galerii.

SoWork jest bardzo łatwy w obsłudze i można zacząć z niego korzystać od razu. Inspirowany grami wideo wygląd sprawia, że jest on wyjątkowo łatwy w obsłudze dla graczy. Dzięki wszystkim opcjom dostosowywania można łatwo wyrazić siebie, a interakcja ze współpracownikami jest dziecinnie prosta i bardzo intuicyjna. Podoba mi się, że można włączyć kamerę, ale nie być widocznym, dopóki ktoś się nie zbliży. Spotkania są przyjemniejsze, ponieważ można zobaczyć awatary wszystkich uczestników, a jeśli widok wszystkiego rozprasza uwagę, można wybrać bardziej klasyczny widok galerii.

4. HyHyve (najlepsze rozwiązanie do spontanicznego nawiązywania kontaktów i spotkań w stylu wydarzeń)

za pośrednictwem HyHyve

HyHyve wprowadza zabawną spontaniczność do wirtualnych wydarzeń, gdzie rozmowy rozpoczynają się dzięki ruchom, a nie spotkaniom. Steruj swoim awatarem w czasie rzeczywistym, spotykaj członków zespołu i pozwól interakcjom rozwijać się naturalnie.

Jest to idealne rozwiązanie dla formatów wymagających intensywnej pracy w sieci, takich jak wirtualne konferencje lub spotkania między zespołami. W przeciwieństwie do stałych układów Kumospace, HyHyve priorytetowo traktuje przepływ, dzięki czemu bardziej przypomina doświadczenie niż miejsce spotkania.

Dzięki niestandardowemu brandingowi, śledzeniu zaangażowania i elastycznym ustawieniom pokoi jest to dobry wybór dla zespołów, które oczekują od platformy wirtualnego biura nie tylko koordynacji, ale także połączenia.

Najlepsze funkcje HyHyve

Uruchom układy wielu pomieszczeń dla sesji odbywających się jednocześnie

Włącz bąbelki interakcji, które wyzwalają wideo w pobliżu

Wykorzystaj strefy sponsorów na stoiska partnerów marki

Konfiguruj sesje networkingowe z limitem czasowym i odliczaniem

Zezwól anonimowym gościom na udział w wydarzeniach otwartych

Dostosuj ekrany powitalne i instrukcje, aby zapewnić płynne wdrażanie nowych użytkowników

Ograniczenia HyHyve

Ograniczona użyteczność w zakresie zorganizowanej współpracy zespołowej

Brak natywnego zarządzania zadaniami lub śledzenia postępów

Mniejsza baza użytkowników oznacza mniej integracji z usługami innych firm

Ceny HyHyve

Okazjonalnie : 35 USD/miesiąc (2000 minut)

Medium : 70 USD/miesiąc (5000 minut)

Heavy : 118 USD/miesiąc (10 000 minut)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Ceny w euro przeliczone na USD*

Oceny i recenzje HyHyve

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Teamflow (najlepsze rozwiązanie dla wirtualnych biur działających w trybie ciągłym z wizualnymi cyklami pracy)

za pośrednictwem Teamflow

Teamflow łączy atmosferę fizycznego biura z narzędziami stworzonymi do prawdziwej pracy. To tak, jakby Twój zespół przeniósł się do cyfrowego loftu — tablice, spotkania i tablice zadań w jednej wspólnej przestrzeni.

W przeciwieństwie do Kumospace, który skupia się na aspektach społecznościowych, Teamflow został zaprojektowany z myślą o skoncentrowanej współpracy w czasie rzeczywistym. Przeciągane aplikacje, takie jak tablice zadań i dokumenty, znajdują się w każdym pokoju, dzięki czemu Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, przydzielać zadania i spotykać się bez przełączania zakładek.

Najlepsze funkcje Teamflow

Wykorzystaj dźwięk przestrzenny, aby w naturalny sposób segmentować rozmowy

Organizuj spontaniczne spotkania, przeciągając awatary do siebie

Przypisuj obszary projektów z unikalnymi układami i uprawnieniami

Dodaj zakładki do udostępnionych zasobów w widokach stałego obszaru roboczego

Dostosuj pokoje do różnych działów lub funkcji

Limity Teamflow

Interfejs wizualny może przytłaczać minimalistów

Nie nadaje się do nawiązywania kontaktów podczas wydarzeń lub dużych spotkań

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Teamflow

Free : Dla maksymalnie 5 użytkowników

Seed : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Teamflow

G2 : 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Teamflow prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Teamflow sprawia, że codzienna praca zdalna jest przyjemna i łatwa dla wszystkich, a pracodawca może stworzyć lepszą kulturę firmy. Pracownicy mogą łatwo znaleźć osoby, z którymi mogą porozmawiać w razie potrzeby, nie czując się wykluczeni lub samotni, gdy codziennie utkną w domu. Pomaga to łatwiej przełamać bariery, gdy wszyscy są dla siebie nowi, a zespół czuje się bliżej siebie.

Teamflow sprawia, że codzienna praca zdalna jest przyjemna i łatwa dla wszystkich, a pracodawca może stworzyć lepszą kulturę firmy. Pracownicy mogą łatwo znaleźć osoby, z którymi mogą porozmawiać w razie potrzeby, nie czując się wykluczeni lub samotni, gdy codziennie utkną w domu. Pomaga to łatwiej przełamać bariery, gdy wszyscy są dla siebie nowi, a zespół czuje się bliżej siebie.

6. Spot (najlepszy do lekkiej obecności zespołu i współpracy opartej na nastroju)

za pośrednictwem Spot

Spot to spokojny, przytulny zakątek wirtualnego świata biurowego — stworzony dla zespołów, które cenią sobie połączenie bez hałasu. Dzięki prostemu projektowi, wskaźnikom nastroju i przestrzennemu dźwiękowi tworzy przestrzeń dla prawdziwej obecności bez cyfrowego bałaganu.

W przeciwieństwie do tematycznych pokoi i ustawień pełnych awatarów w Kumospace, Spot zapewnia przejrzystość i intuicyjność. Jest idealny dla mniejszych, zgranych zespołów, które chcą współpracować, sprawdzać postępy lub po prostu być blisko siebie — bez presji związanej z kulturą pracy zdalnej.

Najlepsze funkcje

Przypisuj strefy do konkretnych zespołów lub cykli pracy

Włącz ciche dźwięki otoczenia w różnych pomieszczeniach

Twórz natychmiastowe przestrzenie do krótkich dyskusji

Zintegruj lekki czat do asynchronicznych sprawdzania statusu

Włącz prywatne strefy audio za pomocą jednego kliknięcia dla menedżerów 1:1

Znajdź ograniczenia

Ograniczona skalowalność dla dużych zespołów lub wydarzeń zewnętrznych

Brak wbudowanych narzędzi do śledzenia projektów lub zadań

Zestaw funkcji może wydawać się zbyt minimalny dla szybko rozwijających się start-upów

Ceny spotowe

Free (do 5 użytkowników jednocześnie)

Wzrost : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zobacz oceny i recenzje

G2 : 4,9/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Spot prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnia swoją opinię:

Spot rozwiązał stały problem utrzymania silnych połączeń między członkami zespołu w środowisku pracy zdalnej. Przejście na Spot ożywiło współpracę zdalną. Łącząc w sobie niestandardowe opcje dostosowywania i współpracę, koncepcja wirtualnego biura wypełnia dotychczasowe luki. Doprowadziło to do ponownego zintegrowania zespołu, zwiększenia wydajności i odnowienia ducha zespołowego.

Spot rozwiązał stały problem utrzymania silnych połączeń między zespołami w środowisku pracy zdalnej. Przejście na Spot ożywiło współpracę zdalną. Dzięki płynnemu połączeniu niestandardowych ustawień i współpracy koncepcja wirtualnego biura wypełnia dotychczasowe luki. Doprowadziło to do ponownego zintegrowania zespołów, zwiększenia wydajności i odnowienia ducha zespołowego.

7. ivCAMPUS (najlepszy dla wirtualnych kampusów akademickich i zorganizowanej współpracy)

za pośrednictwem ivCAMPUS

Gdyby Zoom miał kampus, a Slack działał według harmonogramu, powstałby ivCAMPUS. Stworzony z myślą o strukturze i przejrzystości, wykorzystuje układ oparty na harmonogramie z prywatnością na poziomie pomieszczeń, dostępem dostosowanym do ról i przestrzeniami przeznaczonymi do konkretnych celów, takimi jak laboratoria, biura lub sale lekcyjne.

W przeciwieństwie do zabawnych, otwartych układów Kumospace, ivCAMPUS stawia na rutynę i organizację. Rezerwuj pokoje, blokuj je na spotkania i śledź aktywność w poszczególnych przestrzeniach. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują przewidywalnych cykli pracy.

W przypadku ustawień zdalnych, w których brakuje porządku fizycznego biura, ivCAMPUS przywraca go — bez konieczności dojazdu do pracy.

najlepsze funkcje ivCAMPUS

Planuj cykliczne spotkania w stałych przestrzeniach cyfrowych

Twórz „godziny pracy” za pomocą widocznych bloków obecności

Przypisuj mentorów lub liderów do określonych stref w celu wdrożenia nowych pracowników

Korzystaj z funkcji sprawdzania obecności w pokoju, aby śledzić frekwencję lub zaangażowanie

Dostosuj interfejs, aby odzwierciedlał rzeczywisty układ biura lub kampusu

limity ivCAMPUS

Mniej odpowiednie do spontanicznych lub społecznościowych interakcji zespołów

Interfejs może wydawać się sztywny dla bardzo kreatywnych lub zwinnych zespołów

Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm w porównaniu z innymi

ceny ivCAMPUS

Podstawowy : 11 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje ivCAMPUS

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Sococo (najlepsze rozwiązanie dla miłośników tradycyjnego układu biura i zespołów rozproszonych)

za pośrednictwem Sococo

Pamiętasz plany pięter? Sococo przywraca je w formie cyfrowej. Możesz „wejść” do pokoju, zobaczyć, kto jest w pobliżu, i dołączyć do rozmowy, tak jak w prawdziwym biurze.

W przeciwieństwie do tematycznych stref i wizualnego stylu Kumospace, Sococo stawia na prostotę i uporządkowanie. Układ w stylu planu pomaga zespołom zdalnym zachować porządek, widoczność i koncentrację.

Jeśli Twój zespół ceni sobie przejrzystość bardziej niż nowinki, Sococo jest doskonałą alternatywą dla Kumospace, stworzoną z myślą o codziennych działaniach, a nie tylko specjalnych wydarzeniach.

Najlepsze funkcje Sococo

Skonfiguruj spersonalizowane mapy biura z etykietami pomieszczeń

Koordynuj spotkania, rezerwując przestrzenie z wyprzedzeniem

Monitoruj obecność członków zespołu dzięki funkcji zajmowania pokoju w czasie rzeczywistym

Przypisz prywatne biura lub strefy zespołów kluczowym pracownikom

Wykorzystaj wirtualne przestrzenie do spotkań dla aktualizacji dotyczących konkretnych działów

Projektuj unikalne układy dla różnych działów lub lokalizacji

Ograniczenia Sococo

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami

Brak wbudowanych funkcji współpracy nad zadaniami lub dokumentami

Ograniczone możliwości dostosowywania poza układem strukturalnym

Ceny Sococo

Sococo: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Sococo Unlimited: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Sococo

G2 : 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Sococo prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Układ wirtualnego biura jest przydatny, aby zobaczyć, kto z kim się spotyka. Jest to znacznie lepsze niż tylko widok, że ktoś jest online, jak w Hangouts, lub online i rozmawia, jak w Slack. Możliwość sprawdzenia, które osoby biorą udział w spotkaniu, jest bardzo skuteczna. Dodatkowo łatwo jest dołączyć do spotkania i opuścić je.

Układ wirtualnego biura jest przydatny, aby zobaczyć, kto z kim się spotyka. Jest to znacznie lepsze niż tylko widok, że ktoś jest online, jak w Hangouts, lub online i rozmawia, jak w Slack. Możliwość sprawdzenia, które osoby biorą udział w spotkaniu, jest bardzo skuteczna. Dodatkowo łatwo jest dołączyć do spotkania i z niego wyjść.

9. Hopin/RingCentral (najlepsze rozwiązanie do hostowania wirtualnych wydarzeń i szczytów na dużą skalę)

za pośrednictwem Hopin

W przeciwieństwie do większości dostępnych opcji, Hopin (obecnie RingCentral) nie naśladuje biura — tworzy scenę. Zaprojektowany z myślą o wydarzeniach na dużą skalę, takich jak premiery produktów, szczyty lub wielościeżkowe webinaria, oferuje narzędzia do pracy za kulisami, salony networkingowe i uporządkowane sale sesyjne, które wykraczają daleko poza zwykłe spotkania.

Podczas gdy Kumospace koncentruje się na swobodnej interakcji, Hopin zapewnia dopracowane wydarzenia o dużej obciążalności, oferując takie funkcje, jak agendy, sprzedaż biletów, wirtualne stoiska i analizy na żywo.

Jako alternatywa dla Kumospace, jest idealny dla zespołów, które potrzebują precyzji i profesjonalizmu — idealny do obsługi klientów, partnerów lub wszelkich wydarzeń, w których liczy się efekt.

Najlepsze funkcje Hopin

Skonfiguruj wiele scen lub sesji w tym samym czasie

Projektuj spersonalizowane strony rejestracji i rodzaje biletów

Umieść stoiska sponsorów i interaktywne pokoje demonstracyjne

Zarządzaj dostępem do zaplecza i prelegentów oddzielnie od uczestników

Umożliwiaj szybkie nawiązywanie kontaktów dzięki losowym parom

Śledź zaangażowanie zespołu dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym

Limity Hopin

Nie nadaje się do codziennych spotkań lub nieformalnych rozmów

Dla początkujących użytkowników bez wsparcia technicznego może to wydawać się skomplikowane

Funkcje wyższego poziomu są dostępne w ramach niestandardowych cen

Ceny Hopin

Events Pro : 119 USD/miesiąc za organizatora

Events Pro+ : 239 USD/miesiąc za organizatora

Wydarzenia Enterprise: 359 USD/miesiąc za organizatora

Oceny i recenzje Hopin

G2 : 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Hopin prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Łatwość obsługi funkcji i ustawień oraz dostępność RingCentral University, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji wydarzenia. Łatwo jest stworzyć miejsce, harmonogramy i branding. Bardzo podoba mi się to, że strony wydarzeń i rejestracji można spersonalizować i nadać im profesjonalny wygląd dzięki łatwym i intuicyjnym ustawieniom.

Łatwość obsługi funkcji i ustawień oraz dostępność RingCentral University, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji wydarzenia. Łatwo jest stworzyć miejsce, harmonogramy i branding. Podoba mi się, że strony wydarzeń i rejestracji można spersonalizować i nadać im profesjonalny wygląd dzięki łatwym i intuicyjnym ustawieniom.

10. Gather (najlepsze rozwiązanie do wirtualnych spotkań z elementami grywalizacji i funkcjami ułatwiającymi organizację spotkań)

za pośrednictwem Gather

Pamiętasz czasy, kiedy urodziny i sesje burzy mózgów odbywały się w tym samym pomieszczeniu? Gather przenosi tę energię do sieci dzięki awatarom w stylu pixel art, interaktywnym funkcjom, takim jak mapy biura, oraz dźwiękowi przestrzennym, który reaguje na ruch. To nie tylko zabawne efekty wizualne — aplikacja sprzyja swobodnym rozmowom i naturalnym interakcjom w zespole.

Jako alternatywa dla Kumospace, Gather stawia na projekt przypominający grę i dostosowywalne przestrzenie. Od pokoi tematycznych po interakcje oparte na bliskości, łączy pracę i zabawę w naturalny sposób — idealny dla zespołów, które dbają zarówno o połączenie, jak i wydajność.

Zbierz najlepsze funkcje

Zadbaj o widoczność członków zespołu na ekranie dzięki pływającym kafelkom wideo

Ustaw niestandardowe statusy z linkami do projektów lub wskazówkami dotyczącymi dostępności

Rozpocznij rozmowy wideo natychmiast jednym kliknięciem

Przypisuj grupy robocze, aby usprawnić spontaniczne sprawdzanie postępów

Włącz rozmycie tła i tłumienie szumów

Zintegruj lekką widoczność kalendarza dla codziennego przepływu informacji

Zbierz ograniczenia

Grywalizacja może nie przemawiać do formalnych zespołów przedsiębiorstw

Ustawienia i wdrażanie mogą być czasochłonne w przypadku większych przestrzeni

Wydajność przeglądarki może być niższa na starszych komputerach lub przy niestabilnym połączeniu internetowym

Zbierz informacje o cenach

Free

Premium: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Zbieraj oceny i recenzje

G2 : 4,9/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Gather prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W Gather najbardziej podoba mi się to, jak humanizuje pracę zdalną. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do wideokonferencji, Gather tworzy przestrzenne, zręcznościowe środowisko, w którym można „wpaść” na współpracowników, przejść na spotkanie lub spędzić czas w wirtualnych salonach. Przywraca spontaniczność i swobodne interakcje, których często brakuje w ustawieniach zdalnych. Ponadto konfigurowalne przestrzenie i awatary sprawiają, że współpraca jest bardziej angażująca, a nawet trochę zabawna.

W Gather najbardziej podoba mi się to, jak humanizuje pracę zdalną. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do wideokonferencji, Gather tworzy przestrzenne, zręcznościowe środowisko, w którym można „wpaść” na współpracowników, przejść na spotkanie lub spędzić czas w wirtualnych salonach. Przywraca spontaniczność i swobodne interakcje, których często brakuje w ustawieniach zdalnych. Ponadto konfigurowalne przestrzenie i awatary sprawiają, że współpraca jest bardziej angażująca, a nawet trochę zabawna.

Zadbaj o stabilność cyklu pracy zdalnej dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy organizujesz spontaniczne spotkania, wydarzenia na dużą skalę, czy planujesz hybrydowy tydzień, najlepsze narzędzie do wirtualnego biura dostosuje się do Twojego rytmu, a nie na odwrót.

Od salonów z awatarami po wysokowydajne huby do współpracy — ta lista pokazuje, że istnieje wiele opcji, które mogą zastąpić Kumospace. Niektóre narzędzia zapewniają strukturę, inne energię. Tylko kilka z nich oferuje wszystko w jednym miejscu.

Dlatego ClickUp jest idealnym wyborem. To nie tylko miejsce spotkań, ale także obszar roboczy, harmonogram, kreator formularzy, silnik automatyzacji i tablica do współpracy.

Jeśli jesteś gotowy, aby scentralizować swoje narzędzia i ułatwić współpracę między zespołami, ClickUp jest rozwiązaniem typu „wszystko w jednym”.

Zbuduj inteligentniejszą i bardziej wydajną wirtualną siedzibę firmy. Zarejestruj się w ClickUp, aby zintegrować swój zespół, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.