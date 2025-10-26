13 najlepszych narzędzi do tworzenia agentów AI do automatyzacji cyklu pracy w 2025 r

Raport McKinsey wykazał, że prawie 30% godzin pracy w różnych branżach można zautomatyzować za pomocą AI.

To nie jest ostrzeżenie — to szansa.

Wyobraź sobie automatyczne przekazywanie sprzedaży, raportowanie, które tworzy się samo, oraz listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, które są zakończone, zanim jeszcze o to poprosisz. AI nie tylko przyspiesza pracę — zaczyna ją do zrobienia.

Dzięki narzędziom do tworzenia agentów AI bez kodowania i z niewielką ilością kodowania możesz tworzyć cyfrowych współpracowników, którzy myślą, podejmują decyzje i działają w różnych narzędziach — bez konieczności kodowania.

W tym przewodniku zebraliśmy najpotężniejsze narzędzia do tworzenia agentów AI, z których możesz skorzystać już teraz, aby zaoszczędzić czas, ograniczyć ręczny wysiłek i skupić się na ważniejszych sprawach.

Zaplanuj spotkanie z twoim przyszłym zespołem niestrudzonych cyfrowych współpracowników.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzi do tworzenia agentów AI?

Niektóre agenci AI automatyzują podstawowe czynności. Inni pomagają koordynować pracę między różnymi narzędziami. Najlepsi sprawiają wrażenie, jakby od początku byli stworzeni dla Twojego zespołu.

Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze jednego z nich 👇

Logika wieloetapowa: Czy agent AI może wykraczać poza schemat „jeśli to, to tamto”? Poszukaj narzędzi, które wspierają rozgałęzione cykle pracy, wyzwalacze warunkowe i drzewa decyzyjne. W ten sposób Twoi agenci AI mogą stać się prawdziwymi operatorami

Integracja z Twoimi narzędziami: Niezależnie od tego, czy korzystasz ze Slacka, Salesforce, Notion czy Zapier, sprawdź, czy możliwości agenta wspierają integrację natywną lub na poziomie API. Płynna integracja jest kluczem do skalowalnego rozwoju agenta

Interfejs języka naturalnego: Kreatory, które pozwalają opisywać cykle pracy prostym językiem angielskim (a następnie je wykonywać), sprawiają, że ustawienia są znacznie szybsze i bardziej intuicyjne. Dzięki tej funkcji AI nie musisz zwracać się do zespołu technicznego z każdą drobną zmianą; możesz samodzielnie wprowadzać poprawki

Świadomość kontekstu: agenci z pamięcią lub śledzeniem kontekstu zapewniają płynniejsze doświadczenia, zwłaszcza w przypadkach związanych z obsługą klienta. Z czasem poprawia to również wydajność agentów

Kontrola bezpieczeństwa i uprawnień: Jeśli Twój agent przetwarza dane klientów lub pliki wewnętrzne, potrzebujesz zabezpieczeń i zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa. Poszukaj funkcji dostępu opartego na roli, szyfrowania danych i dzienników audytowych w wybranej platformie agenta

👀 Czy wiesz, że... Pierwszy agent AI, Logic Theorist (1956), został zaprojektowany przez Newella, Shawa i Simona, aby do zrobienia dowodził twierdzeń matematycznych. Naśladował on ludzkie rozumowanie, a nawet odkrył dowód bardziej efektywny niż ten zawarty w Principia Mathematica.

Twórcy agentów AI w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi do tworzenia inteligentnych agentów AI bez konieczności pisania kodu.

Najlepsi twórcy agentów AI

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki zrobione są zadania, a nowa fala platform ułatwia zespołom tworzenie własnych inteligentnych, autonomicznych agentów.

Oto niektórzy z najlepszych twórców agentów AI, którzy przewodzą tej zmianie 👇

ClickUp (najlepszy do zwiększania wydajności wewnętrznych zespołów i agentów zadań)

Twórz agenty AI rozpoznające kontekst i automatyzuj decyzje za pomocą ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego dla pracy, umożliwia zespołom tworzenie agentów AI bezpośrednio w ich obszarze roboczym.

ClickUp Autopilot Agents umożliwia tworzenie niestandardowych agentów AI, którzy podejmują decyzje w oparciu o kontekst.

Twórz inteligentnych agentów AI zgodnie z cyklem pracy dzięki ClickUp Autopilot Agents.

Na przykład, gdy ktoś opublikuje wiadomość w Slacku lub prześle formularz, agent może przeanalizować te dane, sprawdzić warunki zadania i przypisać odpowiedni kolejny krok. Możesz skonfigurować instrukcje, wprowadzić wiedzę o obszarze roboczym i korzystać z natywnych narzędzi, takich jak Dokumenty, Zadania i Komentarze, aby agent czuł się częścią Twojego zespołu.

⚡ Szybki hack: Stwórz niestandardowego agenta AI w ClickUp: Przejdź do przestrzeni, folderu lub listy, w której chcesz umieścić agenta.

Kliknij ikonę Autopilot Agent u góry.

Kliknij Nowy agent

Skonfiguruj wyzwalacz, warunek, działanie i instrukcje (Potrzebujesz pomocy przy pisaniu instrukcji? Skorzystaj z funkcji Ask Brain for help ).

Nadaj nazwę swojemu agentowi, a następnie kliknij Utwórz .

Wypróbuj raz, dostosuj w razie potrzeby — i gotowe.

Ściśle powiązane z tym jest ClickUp Brain, które wprowadza sztuczną inteligencję do centrum przepływu pracy. Łączy się z rzeczywistą pracą — zadaniami, dokumentami i komentarzami — i pomaga generować podsumowania zadań, szkice wiadomości e-mail lub dzielić duże projekty na podzadania.

Automatycznie generuj zadania i podzadania za pomocą ClickUp Brain.

W przypadku rutynowych zadań ClickUp Automations umożliwia skonfigurowanie automatycznych reguł do obsługi powtarzalnych czynności, takich jak przypisywanie właścicieli, ustawianie terminów lub aktualizowanie statusów.

Nie jesteś jednak ograniczony do zmian statusu lub aktualizacji pól. ClickUp obsługuje webhooki, niestandardowe działania i wyzwalacze tworzenia zadań, co oznacza, że możesz przekazywać zdarzenia ClickUp do systemów zewnętrznych lub bezpośrednio uruchamiać agenty Autopilot.

Na przykład przesłane formularza może utworzyć zadanie, które wyzwala agenta Autopilot, aby automatycznie podsumować żądanie, przyporządkować mu etykietę pilności i zaproponować osobę przypisaną.

Ponieważ automatyzacje działają natywnie w ClickUp, nie ma opóźnień ani zależności od zewnętrznych łączników. Ty kontrolujesz czas wykonania, zakres (folder/lista/przestrzeń) i wynik.

Jeśli Twój zespół ma dość łączenia oddzielnych narzędzi do zadań, dokumentów, czatu i AI, ClickUp zapewnia jedno miejsce do tworzenia, zarządzania i automatyzacji wszystkich tych elementów dzięki agentom, którzy rozumieją Twoją pracę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wpisz, czego potrzebujesz: użyj podpowiedzi w języku naturalnym, aby zbudować użyj podpowiedzi w języku naturalnym, aby zbudować automatyzację przepływu pracy AI bez konieczności korzystania z list rozwijanych lub bloków logicznych.

Wybierz odpowiedni model do zadania: przełączaj się między zewnętrznymi modelami AI, takimi jak GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 i innymi, w zależności od potrzeb.

Wybieraj z bogatej biblioteki szablonów: Twórz niestandardowe automatyzacje od podstaw, aby dopasować je do konkretnych potrzeb swojego zespołu, korzystając z ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji.

Dokumenty i wiki: Twórz, łącz i organizuj wiedzę projektową wraz z zadaniami, aby wszystko było w jednym miejscu. Dzięki wbudowanemu Twórz, łącz i organizuj wiedzę projektową wraz z zadaniami, aby wszystko było w jednym miejscu. Dzięki wbudowanemu osobistemu asystentowi AI możesz podsumowywać aktualizacje, automatycznie generować dokumenty i przekształcać pomysły w działania.

Zintegrowany czat: Wysyłaj wiadomości w ramach dowolnego zadania, dokumentu lub pulpitu — dzięki czemu każda dyskusja pozostaje w kontekście dzięki Wysyłaj wiadomości w ramach dowolnego zadania, dokumentu lub pulpitu — dzięki czemu każda dyskusja pozostaje w kontekście dzięki czatowi ClickUp . Możesz oznaczać członków zespołu, przypisywać zadania do wykonania na podstawie wiadomości, osadzać linki lub pliki, a nawet przekształcać wiadomości bezpośrednio w zadania.

Panele kontrolne i raportowanie: Uzyskaj dostosowywane widżety działające w czasie rzeczywistym, aby śledzić wszystko, od prędkości sprintu po obciążenie pracą zespołu i postępy OKR, oraz udostępniaj kluczowe raporty za pomocą przyjaznych dla klienta widoków w Uzyskaj dostosowywane widżety działające w czasie rzeczywistym, aby śledzić wszystko, od prędkości sprintu po obciążenie pracą zespołu i postępy OKR, oraz udostępniaj kluczowe raporty za pomocą przyjaznych dla klienta widoków w panelach kontrolnych ClickUp

Tablice: Planuj przepływy pracy, zbieraj pomysły i łącz zadania bezpośrednio z karteczkami samoprzylepnymi, kształtami lub schematami blokowymi za pomocą Planuj przepływy pracy, zbieraj pomysły i łącz zadania bezpośrednio z karteczkami samoprzylepnymi, kształtami lub schematami blokowymi za pomocą tablic ClickUp . Przydzielaj zadania, rysuj połączenia i zamieniaj planowanie w realizację bez opuszczania tablicy.

Limit ClickUp

Ogromna liczba niestandardowych opcji dostosowywania może przytłoczyć początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania i elastyczność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dostosowanych cykli pracy dla różnych zespołów (np. marketingu i rozwoju stron internetowych), wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia szczegółów konkretnych projektów, czy automatyzację powtarzalnych zadań, ClickUp pozwala mi dostosować go do naszych konkretnych potrzeb. Pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu, usprawniając zarządzanie projektami i komunikację między zespołami. Ponadto integracje i automatyzacje pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne.

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania i elastyczność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dostosowanych cykli pracy dla różnych zespołów (np. marketingu i rozwoju stron internetowych), wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia szczegółów konkretnych projektów, czy automatyzację powtarzalnych zadań, ClickUp pozwala mi dostosować go do naszych konkretnych potrzeb. Pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu, usprawniając zarządzanie projektami i komunikację między zespołami. Ponadto integracje i automatyzacje pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne.

2. Crew AI (najlepsze rozwiązanie do koordynowania agentów AI opartych na roli, wyposażonych w pamięć i funkcję przekazywania zadań między ludźmi)

za pośrednictwem Crew AI

Crew AI pozwala wyjść poza jednorazowe agenty i budować autonomiczne zespoły agentów AI, które mogą współpracować w czasie rzeczywistym. Każdy agent otrzymuje przypisaną rolę (np. „badacz”, „planista” lub „recenzent”) oraz zestaw narzędzi lub umiejętności, które umożliwiają im wspólną pracę nad osiągnięciem wspólnego celu.

Jest to platforma AI dla wielu agentów, oparta na frameworku Python. Nadaje się do koordynowania wieloetapowych cykli pracy, takich jak generowanie raportów, badania produktów lub planowanie kampanii marketingowych, gdzie kluczowa jest koordynacja między wyspecjalizowanymi agentami.

Ten typ agenta AI jest oparty na współpracy i zorientowany na cele, zaprojektowany do obsługi złożonych cykli pracy poprzez ustrukturyzowane przydzielanie rola i koordynację.

Najlepsze funkcje Crew AI

Twórz sekwencyjne lub branch cykle pracy przy użyciu klas Crew i Sequential/ConcurrentFlow, aby zorganizować współpracę wielu agentów

Wykorzystaj strukturę projektu generowaną przez CLI i konfiguracje YAML do szybkiego wdrażania procesów badawczych/raportowania

Skonfiguruj pamięć agenta za pomocą baz danych wektorowych, takich jak FAISS lub Chroma, aby umożliwić pamięć kontekstową i zmniejszyć powtarzalność zadań

Limit Crew AI

Niespójne wyniki agentów i trudności w interpretacji końcowych wyników mogą limitować jego praktyczność

Ceny Crew AI

Podstawowy: Free

Profesjonalny: 25 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Crew AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że... W 2017 roku Sophia, humanoidalny robot stworzony przez Hanson Robotics, otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej — jako pierwszy robot w historii.

Tworzenie agentów AI to jedno, a skuteczne ich wykorzystanie to zupełnie inna sprawa. 🎥 W tym wideo zobaczysz, jak wykorzystać AI jako osobistego asystenta do zarządzania harmonogramami, tworzenia wiadomości i wykonywania rutynowych zadań — pokazując dokładnie, co umożliwiają świetne narzędzia do tworzenia agentów.

3. UiPath (najlepszy do koordynacji agentów AI na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem UiPath

UiPath łączy automatyzację procesów robotycznych (RPA) z nowymi możliwościami sztucznej inteligencji opartej na agentach. Dzięki UiPath Agent Builder firmy mogą tworzyć agentów AI typu low-code, przeszkolonych do obsługi procesów kontekstowych typu end-to-end, takich jak obsługa faktur i interakcje z klientami.

Został zaprojektowany do tworzenia agentów AI, którzy są zarówno skalowalni, jak i zgodni z przepisami. Wspierany przez UiPath Orchestrator i wbudowane zabezpieczenia, łączy deterministyczną automatyzację z podejmowaniem decyzji przez AI, co sprawia, że nadaje się do niestandardowych agentów AI w cyklach pracy przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje UiPath

Zautomatyzuj cykle pracy oparte na narzędziach i eskaluj je do operatorów ludzkich dzięki wbudowanemu wsparciu typu „human-in-the-loop”

Zintegruj się płynnie z robotami UiPath Studio, API, inteligentnym przetwarzaniem dokumentów i zewnętrznymi modelami AI

Wykorzystaj Orchestrator i Maestro do wdrażania, monitorowania i koordynowania wielu agentów w środowiskach korporacyjnych

Ograniczenia UiPath

Ograniczona przejrzystość i kontrola nad sposobem pobierania i stosowania kontekstu, co utrudnia precyzyjne dostosowanie złożonych cykli pracy bez wsparcia w postaci wskazówek

Ceny UiPath

Podstawowy: 25 USD/miesiąc

Standard: Ceny niestandardowe

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co o UiPath mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi

Platforma UiPath oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, projektowanie przepływów pracy metodą „przeciągnij i upuść” oraz doskonałe możliwości integracji z aplikacjami korporacyjnymi. Przyspiesza ona rozwój automatyzacji i umożliwia szybkie wdrażanie dzięki komponentom wielokrotnego użytku. Jej Orchestrator zapewnia solidną kontrolę i monitorowanie procesów RPA, a AI Center otwiera drzwi do inteligentnej automatyzacji.

Platforma UiPath oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, projektowanie cykli pracy metodą „przeciągnij i upuść” oraz doskonałe możliwości integracji z aplikacjami korporacyjnymi. Przyspiesza ona rozwój automatyzacji i umożliwia szybkie wdrażanie dzięki komponentom wielokrotnego użytku. Jej Orchestrator zapewnia solidną kontrolę i monitorowanie procesów RPA, a AI Center otwiera drzwi do inteligentnej automatyzacji.

📚 Więcej informacji: Przykłady automatyzacji cyklu pracy i przypadki użycia

4. Postman AI Agent Builder (najlepszy do tworzenia agentów z połączeniem z API przy użyciu wizualnych cykli pracy i modeli LLM)

za pośrednictwem Postman AI Agent Builder

Dzięki narzędziu Postman AI Agent Builder zespoły mogą tworzyć niestandardowe agenty AI, które wywołują interfejsy API, analizują złożone cykle pracy i obsługują logikę w czasie rzeczywistym bez konieczności pisania ani jednej linii kodu.

Oparty na Postman Flows, AI Agent Builder pozwala na połączenie dużych modeli językowych z API za pomocą bloków typu „przeciągnij i upuść”, dodawać pamięć, ustawiać warunki i debugować wyniki szablonów agentów w ramach tego samego interfejsu.

Najlepsze funkcje narzędzia Postman AI Agent Builder

Testuj wiele modeli jednocześnie (GPT, Claude, Gemini itp.), porównuj jakość odpowiedzi, opóźnienia i koszty bezpośrednio w Postman

Przeglądaj ponad 18 000 publicznych API i płynnie integruj się z najlepszymi modelami LLM za pomocą protokołu AI

Automatycznie konwertuj dowolny API w sieci Postman Public API Network na narzędzia „gotowe do użycia przez agenta” i generuj kod serwera (MCP) w wsparciu dla cykli pracy opartych na LLM

Ograniczenia narzędzia Postman AI Agent Builder

Może zawieszać się lub ulegać awarii podczas obsługi dużych zbiorów, zwłaszcza na słabszych komputerach

Ceny narzędzia Postman AI Agent Builder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzia Postman AI Agent Builder

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zastosowań AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Mniejsze wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain pełni funkcję konwersacyjnego asystenta AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania ClickUp!

5. Vertex AI Agent Builder (najlepszy do tworzenia gotowych do użycia w przedsiębiorstwie agentów AI w ekosystemie Google Cloud)

za pośrednictwem Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder pomaga tworzyć inteligentnych agentów AI, którzy mogą się ze sobą komunikować, pobierać dane firmowe i zakończone zadania, a wszystko to w ekosystemie Google.

Otrzymasz łatwy w użyciu zestaw Agent Development Kit (ADK) do definiowania zachowań agentów w prostym języku Python, wsparcie otwartych standardów, takich jak Agent2Agent (dzięki czemu agenci zbudowani przy użyciu różnych narzędzi mogą nadal współpracować) oraz gotowe złącza do pobierania danych z systemów wewnętrznych.

Najlepsze funkcje narzędzia Vertex AI Agent Builder

Użyj ADK do tworzenia cykli pracy z wieloma agentami w mniej niż 100 wierszach kodu Python, definiując logikę, zabezpieczenia i koordynację

Połącz agentów z danymi i narzędziami przedsiębiorstwa za pomocą MCP i ponad 100 gotowych połączeń Google Cloud, aby uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym

Wdrażaj za pomocą bezserwerowego silnika Agent Engine, zapewniającego zarządzane skalowanie, pamięć stanową, monitorowanie produkcji i debugowanie

Limit narzędzia Vertex AI Agent Builder

Zachowanie modelu typu „czarna skrzynka” utrudnia interpretację, optymalizację lub precyzyjne dostosowanie wyników

Ceny narzędzia Vertex AI Agent Builder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzia Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Vertex AI Agent Builder w praktyce?

Recenzja Capterra mówi

Największą zaletą Vertex AI jest gotowa do użycia funkcja AutoML z infrastrukturą typu low-code, skalowalną i wydajną. Wtyczki i ujednolicone możliwości platformy pomagają w integracji, kalibracji i monitorowaniu wyników.

Największą zaletą Vertex AI jest gotowa do użycia funkcja AutoML z infrastrukturą typu low-code, skalowalną i wydajną. Wtyczki i ujednolicone możliwości platformy pomagają w integracji, kalibracji i monitorowaniu wyników.

🧠 Ciekawostka: Podczas pierwszego w historii Chin turnieju piłki nożnej robotów humanoidalnych jeden z „graczy” został zniesiony z pola na noszach po zderzeniu — tak, noszach… dla robota! W pełni autonomiczny mecz obfitował w upadki, kontuzje i akcje sterowane przez AI!

6. Zapier AI Agents (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu pracy w firmie za pomocą agentów obsługujących język naturalny)

za pośrednictwem Zapier AI Agents

Zapier AI Agents wykorzystuje tradycyjne Zaps i wzbogaca je o automatyzację języka naturalnego.

Zamiast ręcznie tworzyć poszczególne automatyzacje, możesz teraz opisać swoje wymagania prostym językiem, np. „utwórz zadanie w Asana, gdy potencjalny klient wypełni formularz”, a sztuczna inteligencja stworzy automatyzację za Ciebie. Te agenci AI dla biznesu potrafią również rozumować logicznie, wywoływać interfejsy API i przekazywać zadania innym narzędziom w Twoim stosie.

Najlepsze funkcje agentów AI Zapier

Wdrażaj agentów, którzy wykonują wieloetapowe działania w ponad 6000 integracji, takich jak Gmail, HubSpot, Notion i Salesforce

Przypisz cele każdemu agentowi i pozwól im działać niezależnie, w tym wykonywać zapytania, aktualizować rekordy lub wysyłać e-mail

Wykorzystaj platformę programistyczną Zapier, aby zintegrować prywatne aplikacje lub udostępnić wewnętrzne API do użytku agentów

Limit agentów AI Zapier

Niektóre złożone cykle pracy nadal wymagają tradycyjnych ustawień Zap, ponieważ generowane przez AI Zap mogą pomijać skrajne przypadki lub zależności

Ceny agentów AI Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 USD/miesiąc

Zespół: 103,99 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje agentów AI Zapier

G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o agentach AI Zapier w praktyce?

Recenzja G2 mówi

Bardzo podoba mi się łatwość obsługi Zapier i prostota pokazywania innym, jak z niego korzystać. Używam go głównie do automatyzacji, ale planuję zapoznać się z funkcjami AI Agents i tabeli, gdy znajdę trochę czasu. Najbardziej podoba mi się to, z iloma aplikacjami się łączy. Nawet te rzadziej spotykane mają zazwyczaj wyzwalacze, co jest super fajne. Niektórzy twierdzą, że Zapier jest drogi, ale uważam, że jeśli korzysta się z wbudowanych narzędzi we właściwy sposób, to jest on naprawdę wart swojej wartości i bardzo łatwy w ustawieniu. Wreszcie, kilka razy musiałem nawiązać połączenie z obsługą klienta i muszę powiedzieć, że są oni niesamowici i naprawdę pomocni!

Bardzo podoba mi się łatwość obsługi Zapier i prostota pokazywania innym, jak z niego korzystać. Używam go głównie do automatyzacji, ale planuję zapoznać się z funkcjami AI Agents i tabel, gdy będę miał trochę czasu. Najbardziej podoba mi się to, z iloma aplikacjami się łączy. Nawet te rzadziej spotykane mają zazwyczaj wyzwalacze, co jest super fajne. Niektórzy twierdzą, że Zapier jest drogi, ale moim zdaniem, jeśli korzysta się z wbudowanych narzędzi we właściwy sposób, jest to naprawdę dobra wartość i bardzo łatwe w ustawieniu. Wreszcie, kilka razy musiałem nawiązać połączenie z obsługą klienta i muszę powiedzieć, że są oni niesamowici i naprawdę pomocni!

7. LangChain (najlepszy do tworzenia modułowych, wielo-krokowych agentów AI z łańcuchowaniem modeli językowych)

za pośrednictwem LangChain

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, które odpowiadają w ramach ustalonych parametrów, agent AI zbudowany przy użyciu LangChain może planować, rozumować i podejmować wieloetapowe działania, dzięki czemu jest świadomy kontekstu. Wykorzystuje on framework open source.

Możesz również łączyć komponenty (łańcuchy, agenci, pamięć, narzędzia), aby tworzyć asystentów o wielu krokach, którzy myślą, działają i iterują. Modułowa konstrukcja umożliwia agentom AI dostęp do zewnętrznych narzędzi, API lub plików w celu zakończenia bardziej zaawansowanych zadań. Programiści mogą również dostosowywać agentów AI do niestandardowych logik, cykli pracy lub ścieżek podejmowania decyzji, które pasują do unikalnych przypadków użycia.

Najlepsze funkcje LangChain

Połącz modele LLM z wywołaniami narzędzi przy użyciu podejmowania decyzji w stylu ReAct lub niestandardowej logiki łańcuchowej, aby zapewnić wsparcie dla złożonych, autonomicznych cykli pracy

Obejmuje gotowe wsparcie dla wyszukiwarek, programów do ładowania plików, baz danych wektorowych, API, wykonywania poleceń Bash i ponad 50 narzędzi

Skorzystaj z LangGraph, warstwy koordynacyjnej dla LangChain, aby pomóc programistom w tworzeniu aplikacji stanowych z wieloma podmiotami przy użyciu modeli LLM

Limit LangChain

Częste aktualizacje wersji wymagają od programistów przepisywania kodu, aby dostosować go do najnowszej wersji

Ceny LangChain

Twórca: Bezpłatny (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Plus: 39 USD/miesiąc (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangChain

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o LangChain prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Jest to jeden z najlepszych pakietów wymaganych do korzystania z dużych modeli językowych w polu generatywnej AI. Jest łatwy w dostosowaniu, działa bez zarzutu i jest stale ulepszany, aby zapewnić kompatybilność z najnowszymi technologiami.

Jest to jeden z najlepszych pakietów wymaganych do korzystania z dużych modeli językowych w polu generatywnej AI. Jest łatwy w dostosowaniu, działa bez zarzutu i jest stale ulepszany, aby zapewnić kompatybilność z najnowszymi technologiami.

8. Botpress (najlepszy do wielojęzycznych, konwersacyjnych agentów AI z NLU i wizualnym redaktorem przepływu)

za pośrednictwem Botpress

Botpress to otwarta platforma konwersacyjnej AI stworzona dla programistów, którzy chcą mieć zakończoną kontrolę nad projektowaniem, wdrażaniem i lokalizacją swoich agentów.

Łączy on rozumienie języka naturalnego (NLU) z wizualnym studiem konwersacyjnym, umożliwiając zarządzanie logiką, intencjami i działaniami bez konieczności pisania rozbudowanego kodu. Możesz wdrażać agentów w różnych kanałach, takich jak WhatsApp, Messenger lub niestandardowe interfejsy użytkownika, oraz dostosowywać każdy aspekt logiki interakcji.

Najlepsze funkcje Botpress

Skorzystaj z redaktora Visual Flow Editor, aby tworzyć złożoną logikę konwersacji z skokami pod warunkiem, slotami i wydarzeniami

Wdrażaj swoich agentów lokalnie, na platformach chmurowych lub na urządzeniach brzegowych za pomocą Docker, Kubernetes lub wbudowanej chmury Botpress

Zintegruj zewnętrzne API lub bazy danych bezpośrednio w przepływach danych za pomocą natywnych haków kodowych lub wywołań HTTP

Limit Botpress

Baza danych wektorowych ponownie optymalizuje wszystkie dokumenty za każdym razem, gdy przesyłasz nowe

Ceny Botpress

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 0 USD + wydatki na AI/miesiąc

Dodatkowo: 89 USD + wydatki na AI miesięcznie

Zespół: 495 USD + wydatki na AI/miesiąc

Enterprise: Od 2000 USD/miesiąc (przy umowie na 3 lata)

Oceny i recenzje Botpress

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Botpress prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi

Podoba mi się wszechstronność funkcji Botpress. Posiada świetne wbudowane narzędzia, a także możliwość osadzenia niestandardowego kodu.

Podoba mi się wszechstronność funkcji Botpress. Posiada świetne wbudowane narzędzia, a także możliwość osadzenia niestandardowego kodu.

📚 Czytaj więcej: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

9. Haystack (najlepszy do tworzenia niestandardowych potoków RAG z dokumentów, API i wektorowych baz danych)

za pośrednictwem Haystack

Haystack firmy Deepset to otwarta platforma koordynacyjna AI stworzona dla programistów w celu tworzenia gotowych do produkcji agentów LLM. Nadaje się do tworzenia złożonych potoków generowania wspomaganego wyszukiwaniem (RAG), systemów wyszukiwania i wieloetapowych cykli pracy agentów.

Dzięki modułowym komponentom (moduły pobierające, generujące i narzędzia), walidacji schematów JSON, równoległemu wykonywaniu narzędzi i wbudowanemu monitorowaniu, Haystack pomaga projektować, testować, wdrażać i skalować inteligentne aplikacje w środowiskach chmury i lokalnych.

Najlepsze funkcje Haystack

Połącz gęste (oparte na osadzaniu) i rzadkie (oparte na słowach kluczowych) narzędzia do wyszukiwania, aby uzyskać precyzyjne odpowiedzi z dużych zbiorów tekstów

Stwórz połączenie modułów pobierających dane, generujących dane, ToolInvoker, modułów walidujących i innych, aby tworzyć niestandardowe cykle pracy AI

Skorzystaj z agenta Haystack, aby planować, decydować, którego narzędzia użyć, wykonywać wywołania API, pobierać dokumenty i tworzyć pętle, tworząc dynamiczne, inteligentne zachowania

Limit Haystack

Haystack w dużym stopniu opiera się na Elasticsearch, co może spowolnić wydajność w przypadku dużych obciążeń pracą

Ceny Haystack

Framework open source

Oceny i recenzje Haystack

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Haystack w praktyce?

Recenzja G2 mówi

Haystack to potężny framework open source w języku Python służący do tworzenia potoków przetwarzania języka naturalnego (NLP). Oferuje zakres gotowych komponentów do typowych zadań NLP, a także wsparcie dla różnych wstępnie wytrenowanych modeli językowych i frameworków głębokiego uczenia. Ułatwia to tworzenie i wdrażanie zaawansowanych aplikacji NLP, takich jak chatboty, wyszukiwarki dokumentów lub systemy odpowiadające na pytania.

Haystack to potężny framework open source w języku Python służący do tworzenia potoków przetwarzania języka naturalnego (NLP). Oferuje zakres gotowych komponentów do typowych zadań NLP, a także wsparcie dla różnych wstępnie wytrenowanych modeli językowych i frameworków głębokiego uczenia. Ułatwia to tworzenie i wdrażanie zaawansowanych aplikacji NLP, takich jak chatboty, wyszukiwarki dokumentów lub systemy odpowiadające na pytania.

🧠 Ciekawostka: Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas słynnych warsztatów w Dartmouth przez Johna McCarthy'ego, Marvina Minsky'ego i innych, co często uznaje się za oficjalne narodziny pola sztucznej inteligencji.

10. AutoGen (najlepszy dla zespołów Python tworzących systemy wieloagentowe, które autonomicznie wykonują kod)

za pośrednictwem AutoGen

Stworzony przez Microsoft Research, AutoGen pomaga budować systemy agentów konwersacyjnych, które działają na podstawie instrukcji w języku naturalnym.

Typowe ustawienia łączą agenta „UserProxy” (który wyznacza cel i ocenia wyniki) z wieloma agentami ChatCompletion lub Assistant (badacz, programista, krytyk). Komunikują się oni poprzez pętlę zdarzeń, aż UserProxy uzna, że zadanie zostało zrobione, dając Ci wzór do automatyzacji raportowania, analizy danych lub iteracyjnych sesji kodowania.

Najlepsze funkcje AutoGen

Uruchom pętle „Asystent + Krytyk”, w których jeden agent pisze kod, a drugi go sprawdza, wychwytując błędy przed wykonaniem

Wywołuj funkcje narzędzia Python, aby agenci mogli importować biblioteki, zbierać dane ze stron internetowych lub przeprowadzać analizę danych w bezpiecznej piaskownicy

Zamień back-endy LLM (OpenAI, Azure OpenAI, modele lokalne) za pomocą jednej linii konfiguracyjnej, zachowując niezależność modeli od potoków

Limit AutoGen

Może mieć trudności z złożonymi zadaniami, takimi jak pytania wielokrotne, i nie jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji przeznaczonych dla klientów

Ceny AutoGen

Framework open source

Oceny i recenzje AutoGen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

11. Voiceflow (najlepszy do projektowania, testowania i wdrażania konwersacyjnych agentów AI w różnych kanałach)

za pośrednictwem Voiceflow

Voiceflow to narzędzie do tworzenia konwersacyjnych agentów AI, które pozwala zespołom projektować i uruchamiać agentów głosowych lub czatowych za pomocą wizualnego interfejsu bez konieczności pisania kodu.

Obsługuje interfejsy multimodalne (głos, tekst, przyciski, elementy wizualne), prototypowanie w czasie rzeczywistym i łatwe przekazywanie zadań do działu inżynierii. Jest to scentralizowane hub dla zespołów międzyfunkcyjnych, które wspólnie tworzą dynamicznych asystentów na różnych platformach, takich jak Alexa, Asystent Google, strony internetowe i aplikacje do przesyłania wiadomości.

Najlepsze funkcje Voiceflow

Podłącz OpenAI, Claude, Cohere lub niestandardowe API, aby połączyć statyczne przepływy z generatywną sztuczną inteligencją w celu uzyskania inteligentniejszych rozmów.

Wdrażaj asystentów na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, inteligentnych głośnikach lub platformach komunikacyjnych bez konieczności przebudowywania logiki.

Eksportuj przepływy za pomocą API Dialog lub niestandardowego kodu, aby osadzić agentów bezpośrednio w aplikacjach lub systemach telefonicznych.

Ograniczenia Voiceflow

Sporadyczne błędy, aktualizacje funkcji i wycofywanie funkcji mogą zakłócić istniejące cykle pracy, co wymaga od zespołów przebudowy części agenta lub ponownego przeanalizowania aspektów danych powstania agenta.

Ceny Voiceflow

Starter: Free (100 kredytów)

Pro: 60 USD/miesiąc (10 000 kredytów)

Biznes: 150 USD/miesiąc (30 000 kredytów)

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Voiceflow

G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Voiceflow użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Łatwość obsługi, przyjazny interfejs użytkownika, duża liczba użytkowników i społeczność Voiceflow sprawiają, że niezwykle łatwo jest uzyskać wsparcie, gdy utkniesz w martwym punkcie. Osobiście używam go codziennie i stworzyłem już mnóstwo agentów. Szczerze polecam go wszystkim. Aby go wdrożyć, wystarczy tylko fragment kodu z ustawień i gotowe. [sic]

Łatwość obsługi, przyjazny interfejs użytkownika, duża liczba użytkowników i społeczność Voiceflow sprawiają, że niezwykle łatwo jest uzyskać wsparcie, gdy utkniesz w martwym punkcie. Osobiście używam go codziennie i stworzyłem już mnóstwo agentów. Szczerze polecam go wszystkim. Aby go wdrożyć, wystarczy tylko fragment kodu z ustawień i zrobione. [sic]

12. Microsoft Copilot (najlepszy do tworzenia i wdrażania agentów AI w aplikacjach Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Microsoft Copilot łączy w sobie moc AI opartej na GPT-4 z natywną integracją z pakietem Microsoft 365.

Dzięki Copilot Studio Twój zespół może tworzyć agentów AI zwiększających wydajność za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym lub narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, a następnie wdrażać je w czatach Teams, SharePoint, Outlook i Word w celu automatyzacji zadań, odpowiadania na pytania lub usprawniania operacji.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Użyj zakładki „Opisz”, aby stworzyć agenta, wpisując swoje wymagania, a Copilot Studio przetłumaczy je na działającą logikę.

Dodaj Microsoft Graph, SharePoint lub dane internetowe i zintegruj działania lub wyzwalacze API bez zasobów programistycznych.

Śledź wykorzystanie, zarządzaj obciążeniem i kontroluj opcje wdrażania — lub mierz wykorzystanie, aby zapobiec przekroczeniu kosztów.

Limit Microsoft Copilot

Copilot może czasami błędnie interpretować kontekst lub ton wypowiedzi, co wymaga ręcznej edycji.

Ceny Microsoft Copilot

20 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot w praktyce?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystamy z niego wewnętrznie. Działa jak wyszukiwarka w Twojej firmie. Możesz poprosić go o dokumenty, a nawet wyszukanie informacji spoza dokumentacji. Dobrze radzi sobie również z podsumowywaniem rozmów i wiadomości e-mail. Mogę poprosić go o podsumowanie wszystkich wiadomości e-mail, które otrzymałem w ciągu ostatnich 24 godzin, a on dobrze wywiązuje się z zadania i przekazuje mi najważniejsze informacje.

Korzystamy z niego wewnętrznie. Działa jak wyszukiwarka w Twojej firmie. Możesz poprosić go o dokumenty, a nawet wyszukać informacje spoza dokumentacji. Dobrze radzi sobie również z podsumowywaniem rozmów i wiadomości e-mail. Mogę poprosić go o podsumowanie wszystkich wiadomości e-mail, które otrzymałem w ciągu ostatnich 24 godzin, a on dobrze radzi sobie z przekazaniem mi najważniejszych informacji.

13. Relevance AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów operacyjnych tworzących i zarządzających zespołami agentów AI bez kodowania)

za pośrednictwem Relevance AI

Relevance AI to platforma bezkodowa stworzona dla zespołów operacyjnych, start-upów i programistów, którzy chcą wdrożyć „współpracowników AI”. Agent AI może zautomatyzować wieloetapowe cykle pracy w obszarach sprzedaży, marketingu, wsparcia i operacji back-office.

Agenci mogą być szkoleni w zakresie procesów wewnętrznych przy użyciu przesłanych plików lub URL i są wdrażani wizualnie za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Dzięki integracji typu „plug-and-play” z systemami CRM, e-mail, Slack i innymi aplikacjami, jest on przeznaczony do szybkiej automatyzacji na poziomie produkcyjnym.

Najlepsze funkcje Relevance AI

Projektuj systemy wieloagentowe za pomocą logiki „przeciągnij i upuść” oraz gotowych agentów (np. „Bosh” do rezerwacji spotkań, „Lima” do marketingu cyklu życia).

Specjalistyczni agenci, tacy jak AI BDR Agent, służący do automatyzacji poszukiwania potencjalnych klientów, w tym badania potencjalnych klientów, kwalifikacji i działań następczych

Magazyn wektorów do zarządzania danymi tekstowymi, graficznymi i audio; oferuje wsparcie dla analizy nastrojów i wyszukiwania podobieństw dla nieustrukturyzowanych zbiorów danych

Limit AI pod względem trafności

Użytkownicy często napotykają trudności związane z niestandardowym dostosowywaniem, co może spowolnić integrację projektu i limitować elastyczność w przypadku złożonych cykli pracy

Ceny Relevance AI

Free Forever

Pro : 19 USD/miesiąc

Zespół : 199 USD/miesiąc

Biznes : 599 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI pod kątem trafności

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Relevance AI w praktyce?

Recenzja G2 mówi

Bardzo doceniam elastyczność Relevance AI i możliwość dodawania niestandardowego kodu python do agenta. Łatwo jest również zintegrować to narzędzie z innymi.

Bardzo doceniam elastyczność Relevance AI i możliwość dodawania niestandardowego kodu python do agenta. Łatwo jest również zintegrować to narzędzie z innymi.

