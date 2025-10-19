Najlepsze szablony planów marketingowych Monday.com, które warto wypróbować w 2025 roku

Zespoły marketingowe często tracą całe dnie na planowanie kampanii — zagrzebane w arkuszach kalkulacyjnych, podczas gdy strategia schodzi na dalszy plan. Szablony marketingowe Monday.com istnieją po to, aby to naprawić.

Tymczasem Twoje rzeczywiste zadania marketingowe czekają.

Szablony istnieją właśnie z tego powodu, a jeśli korzystasz z Monday.com, odpowiedni szablon planu marketingowego może zaoszczędzić Ci wiele godzin, a nawet dni przygotowań.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym szablonom planów marketingowych Monday.com, które pomogą Ci uporządkować chaos. Dodatkowo przyjrzymy się kilku szablonom ClickUp, które pozwolą stworzyć bardziej funkcjonalną przestrzeń roboczą. 🎯

Co sprawia, że szablon planu marketingowego Monday.com jest dobry?

Dobry Monday. com marketing plan szablon pomaga uzyskać pełny obraz działań marketingowych bez konieczności przeszukiwania rozproszonych narzędzi lub plików.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w szablonach planowania strategicznego:

Podziel kampanie na mniejsze, wykonalne zadania , aby każdy wiedział, co należy zrobić i kiedy.

Przydzielaj zadania i obowiązki zespołowe odpowiednim osobom, aby zachęcić je do przejęcia odpowiedzialności i poczucia własności.

Określ cele marketingowe i wskaźniki KPI marketingowe , aby dać zespołowi jasne cele i wspólne poczucie kierunku działania.

Ustal terminy, kamienie milowe i osie czasu , aby Twój zespół mógł efektywnie rozplanować pracę i uniknąć zatorów.

Zautomatyzuj przypomnienia, przekazywanie zadań i aktualizacje statusu , aby ograniczyć wymianę informacji i zaoszczędzić czas.

Śledź budżety, rzeczywiste koszty i alokację zasobów, aby zapewnić, że kampanie pozostają w zakresie i nie przekraczają wydatków.

🧠 Ciekawostka: John Wanamaker, XIX-wieczny amerykański kupiec, jest często uważany za ojca współczesnego marketingu. Słynne jest jego stwierdzenie: „Połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę, jest marnowana; problem w tym, że nie wiem, która połowa”. Cytat ten nadal pojawia się w planach marketingowych.

Szablony planów marketingowych Monday.com w skrócie

10 szablonów planów marketingowych Monday.com

Zebraliśmy 10 najbardziej przydatnych szablonów planów marketingowych, które usprawnią Twoją pracę, zapewnią synchronizację działań zespołów i pozwolą bez opóźnień rozpocząć kampanie. 👀

1. Szablon strategii marketingowej

Szablon strategii marketingowej to przejrzysty, kwartalny podział Twoich podstawowych inicjatyw marketingowych. Pomaga on w planowaniu kluczowych kampanii w okresie od pierwszego do czwartego kwartału, przypisywaniu członków zespołu, śledzeniu postępów dzięki aktualizacjom statusu oraz wizualizacji osi czasu.

Dzięki wbudowanym polom dotyczącym priorytetów, budżetu i celów ten szablon planu marketingowego Monday.com ułatwia skoordynowanie działań zespołu w zakresie najważniejszych kwestii i wykrycie wąskich gardeł, zanim nabiorą one tempa.

📌 Idealny dla: menedżerów marketingu lub kierowników agencji planujących kampanie kwartalne i strategię komunikacji marketingowej.

2. Szablon kampanii dla klientów dla agencji

Szablon planu marketingowego Monday.com pomaga firmom wizualizować, co i kiedy zostanie uruchomione, jak przebiega każda kampania i które kanały cieszą się największym zainteresowaniem, a wszystko to w przejrzystym układzie z oznaczeniami kolorystycznymi.

Znajdziesz tam również widżety dotyczące wniosków o kampanie i wydatków na kanały, które pozwolą Ci szybko sprawdzić wyniki i priorytety. Jest tam nawet zabawny widżet z lamą, który przełamuje monotonię (odrobina zabawy nigdy nie zaszkodzi).

📌 Idealny dla: zespołów agencji zarządzających wieloma kampaniami klientów, które potrzebują szablonu planu marketingowego w stylu pulpitu nawigacyjnego.

🔍 Czy wiesz, że... W 1959 roku firma Mattel umieściła reklamy Barbie w programie The Mickey Mouse Club, stając się jedną z pierwszych marek zabawek, które opracowały plan marketingowy skierowany do dzieci oglądających telewizję. Barbie stała się globalną ikoną, a wszystko zaczęło się od sprytnego celu odbiorców na wczesnym etapie.

3. Szablon planera mediów społecznościowych

Szablon Monday.com Social Media Planner oferuje kalendarz z kolorowymi oznaczeniami, który pozwala planować i kategoryzować treści społecznościowe według dni i typów postów.

Możesz organizować osobiste posty, zabawne kampanie, pytania angażujące odbiorców lub najpopularniejsze treści, aby uniknąć luk w zawartości i utrzymać stały rytm publikacji. To proste, ale skuteczne.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych lub osób odpowiedzialnych za media społecznościowe, które chcą uzyskać szybki wizualny przegląd swojej zawartości w tym narzędziu do zarządzania kampaniami.

4. Szablon do zarządzania wydarzeniami

Szablon zarządzania wydarzeniami Monday.com pomaga zespołom marketingowym i agencjom w planowaniu, śledzeniu i ocenie kampanii opartych na wydarzeniach. Łączy on śledzenie budżetu, rzeczywiste wydatki i harmonogramy kampanii w wizualnym panelu, który jest łatwy do przeglądania i udostępniania.

Szczególnie pomocny jest tutaj widok Kampanie roczne , który oddziela kampanie planowane od zakończonych, dzięki czemu można monitorować tempo i wyniki w całym roku kalendarzowym.

📌 Idealny dla: osób zajmujących się marketingiem lub profesjonalistów z agencji prowadzących sezonowe promocje, działania związane z aktywizacją marki lub wydarzenia dla klientów.

5. Szablon integracji reklam na Facebooku

Od kosztów i wyświetleń po współczynniki klikalności i wyniki całkowite — wszystko jest przejrzyście uporządkowane w szablonie integracji reklam Facebooka Monday.com, dzięki czemu możesz porównać grupy kampanii na pierwszy rzut oka.

Wbudowana kolumna statusu pomaga w śledzeniu, które kampanie są aktywne, a które wstrzymane, a wiersz podsumowujący automatycznie sumuje całkowite wydatki reklamowe i wyniki, co świetnie sprawdza się podczas raportowania lub optymalizacji budżetów w locie.

📌 Idealny dla: osób zajmujących się marketingiem lub zespołów ds. płatnych mediów zarządzających wieloma kampaniami na Facebooku.

💡 Porada dla profesjonalistów: Traktuj szablon jak test hipotezy, a nie listę kontrolną. Zamiast mechanicznie wypełniać każde pole, wykorzystaj każdą sekcję, aby podważyć swoje założenia. Jeśli cel kampanii wydaje się zbyt bezpieczny, zadaj sobie pytanie: Jaka jest najbardziej ryzykowna wersja, która mogłaby przynieść 10-krotnie lepsze wyniki?

6. Szablon możliwości po wydarzeniu

Szablon Monday.com „Możliwości po wydarzeniu” pomaga zespołom przekształcić działania następcze po wydarzeniu w konkretne, możliwe do śledzenia kolejne kroki. Zapewnia on przegląd potencjalnych klientów, wyników sprzedaży biletów, opinii uczestników i ogólnej satysfakcji.

Jest to szczególnie przydatne, aby sprawdzić, które potencjalne kontakty warto pielęgnować i jak Twoje wydarzenie wypadło w porównaniu z oczekiwaniami.

📌 Idealne dla: Menedżerów marketingu lub zespołów obsługujących klientów, którzy chcą ocenić wpływ wydarzeń, śledzić potencjalnych klientów i zbierać opinie uczestników.

7. Szablon kalendarza zawartości

Szablon kalendarza zawartości Monday.com jest przeznaczony dla zespołów, które chcą planować i publikować zawartość bez chaosu. Otrzymujesz widok kalendarza, który synchronizuje się z aktualizacjami statusu, szczegółami dotyczącymi własności i platformami publikacyjnymi, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest publikowane, gdzie i kto się tym zajmuje.

Ponadto możesz również widok zawartości według statusu, np. Opublikowane lub Zatwierdzone, co ułatwia koordynację recenzji i terminów.

📌 Idealne dla: menedżerów zawartości i kampanii, którzy zarządzają wieloma elementami zawartości w różnych nowoczesnych platformach do zarządzania projektami.

8. Szablon planowania marketingowego

Ten szablon planu marketingowego Monday.com organizuje kampanie wysokiego poziomu i cotygodniową realizację. Łączy widok kalendarza bieżących promocji z widżetami dotyczącymi wydatków i wyników poszczególnych kampanii.

Pulpit wyświetla zestawienia budżetowe, alokację kanałów i wnioski dotyczące kampanii, dzięki czemu w ciągu kilku sekund możesz uzyskać zarówno ogólny, jak i szczegółowy widok. Śledzi również zaplanowane działania i ich wyniki na platformach takich jak YouTube, Instagram i Mailchimp.

📌 Idealny dla: kierowników zespołów marketingowych i menedżerów agencji obsługujących klientów, którzy chcą koordynować strategie promocji i przedstawiać jasne aktualizacje kadrze kierowniczej lub klientom.

9. Szablon wprowadzenia produktu na rynek

Szablon planu marketingowego Monday.com działa jak centrum kontroli dla wszystkiego, od tworzenia komunikatów po ogłoszenia PR i realizację kampanii.

W górnej części pulpitu nawigacyjnego znajduje się szybki przegląd stanu: ogólny postęp, CTR, wydatki i dystrybucja kanałów (z przydatnym wykresem kołowym). Następnie widok osi czasu pozwala powiększyć etapy kampanii, oznaczone kolorami według statusu, takie jak W trakcie realizacji, Zaplanowane lub Uruchomienie.

📌 Idealny dla: marketerów produktów, menedżerów ds. wprowadzania produktów na rynek i zespołów międzyfunkcyjnych.

🧠 Ciekawostka: Firma Subaru odkryła, że wielu jej klientów to miłośnicy psów. Dlatego cała kampania reklamowa miała funkcję psów prowadzących samochody Subaru, zapinających pasy bezpieczeństwa i wyruszających w podróże. Dzięki temu wzrosła sprzedaż i popularność marki.

10. Szablon komunikacji i PR

Szablon planu marketingowego Monday.com zastępuje rozproszone dokumenty i przepełnioną skrzynkę odbiorczą przejrzystą tablicą, która pokazuje, kto czym się zajmuje, na jakim etapie jest każdy komunikat prasowy lub prezentacja i kiedy jest termin ich wykonania.

Ponadto zawiera kolumny z kluczowymi informacjami, takimi jak status, właściciel, terminy i kanały, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkim, od kampanii influencerskich i działań PR po komunikację wewnętrzną i oświadczenia kierownictwa.

📌 Idealny dla: zespołów ds. komunikacji, specjalistów z agencji PR i liderów marek.

Limitacje Monday.com w przypadku projektów marketingowych

Monday.com oferuje szablony marketingowe, które pomogą Ci zacząć, ale kiedy się w nie zagłębisz, może się okazać, że nie zapewniają one pełnego wsparcia elastyczności ani głębi, jakiej potrzebują prawdziwe kampanie.

W tym miejscu zaczynają się pojawiać limity. 👇

Brak walidacji danych utrudnia wprowadzanie danych. Nie można wymagać wypełnienia niektórych pól ani ograniczać wartości (np. poprzez ustawienie minimalnej lub maksymalnej wartości), co często prowadzi do niespójnych lub niekompletnych informacji

Kontrola uprawnień jest nadal zbyt podstawowa. Nie można ukryć określonych pól przed niektórymi użytkownikami ani przypisać szczegółowych uprawnień do edycji, co stwarza wyzwania związane z dostępem, bezpieczeństwem i przejrzystością

interfejs użytkownika nie zawsze jest intuicyjny*; chociaż platforma jest przejrzysta wizualnie, nowi użytkownicy często czują się przytłoczeni, a układ nie można dostosować do cyklu pracy Twojego zespołu

ustawienia są czasochłonne, *co oznacza, że zespoły często wymagają więcej szkoleń niż oczekiwano, co opóźnia wdrożenie

skalowanie staje się wyzwaniem *wraz z rozwojem firmy, ponieważ sztywne szablony i ograniczona elastyczność utrudniają zarządzanie złożonymi, międzyfunkcyjnymi cyklami pracy

🔍 Czy wiesz, że... W latach 90. kampania Pepsi „Pepsi Points” pokazywała w reklamie myśliwiec za siedem milionów punktów. Ktoś faktycznie zgromadził taką liczbę punktów i próbował odebrać nagrodę, a następnie pozwał firmę Pepsi, gdy ta odmówiła jej wydania.

Alternatywne szablony planów marketingowych Monday.com

Gdy zespoły potrzebują większej elastyczności, lepszego śledzenia kampanii i płynniejszej współpracy, ClickUp staje się oczywistym wyborem. Jest to aplikacja do pracy, która pozwala zarządzać wszystkim, od strategii marketingowej wysokiego szczebla po codzienne zadania związane z zawartością.

Dzięki szablonom zaprojektowanym z myślą o rzeczywistych cyklach pracy marketingowych możesz planować, realizować i dostosowywać działania bez żadnych opóźnień.

Oto, co powiedział jeden z użytkowników:

Dzięki ClickUp możemy pokazać, co się dzieje z naszymi inicjatywami marketingowymi w widoku regionalnym lub kampanii. Obejmuje to przegląd rodzajów prowadzonych działań i etapów lejka, do których zostały one przypisane. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo zapoznać się ze statusem projektu.

Dzięki ClickUp możemy pokazać, co się wydarzyło w ramach naszych inicjatyw marketingowych w widoku regionalnym lub widoku kampanii. Obejmuje to przegląd rodzajów prowadzonych działań i etapów lejka, do których zostały one przypisane. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo zapoznać się ze statusem projektu.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej opcjom szablonów planów marketingowych ClickUp!

Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, śledź i optymalizuj swoją kampanię marketingową dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Szablon planu marketingowego ClickUp zapewnia przejrzystą strukturę z oznaczeniami kolorystycznymi, która pozwala wizualizować priorytety w ramach kampanii, celów i osi czasu. Ułatwia to śledzenie postępów kluczowych inicjatyw, takich jak zwiększenie ruchu w sieci, wzmocnienie obecności marki i poprawa komfortu użytkowania.

Każde zadanie zawiera pola dotyczące terminów, kwartałów, statusu, poziomu wysiłku i kanałów oddziaływania (takich jak media społecznościowe, strona internetowa lub urządzenia mobilne), zapewniając kompleksowy, 360-stopniowy widok planu marketingowego. Dzięki wbudowanym etykietom dotyczącym wysiłku i typu zadania (takim jak kluczowe wyniki) Twój zespół może skupić się na tym, co napędza wydajność.

📌 Idealny dla: menedżerów marketingu, kierowników zespołów i specjalistów z agencji, którzy potrzebują gotowego do użycia narzędzia do planowania kampanii.

Szablon planu marketingowego wydarzeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wydarzenia od początku do końca dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Szablon planu marketingowego ClickUp to praktyczny, oparty na fazach system, który pomaga utrzymać spójność całej kampanii, od pierwszego e-maila po końcowe raporty dotyczące przychodów. Dzieli on pracę na trzy intuicyjne etapy: planowanie, wdrożenie i ocena.

To, co sprawia, że ten szablon jest szczególnie przydatny, to jasne przypisanie własności, aż do konkretnych ról, takich jak specjalista ds. komunikacji lub specjalista ds. marketingu wydarzeń, oraz połączenie tego z widocznością budżetu dla każdego zadania. Będziesz wiedzieć, kto co robi, w jakim terminie i ile zostało wydane (lub zaoszczędzone).

📌 Idealny dla: osób odpowiedzialnych za marketing wydarzeń, menedżerów marek i zespołów ds. komunikacji planujących wielokanałowe promocje wydarzeń.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przejdź od razu do sekcji dotyczącej pozycji, zanim zaczniesz zajmować się czymkolwiek innym. Określ, jakie wrażenie ma wywrzeć kampania na odbiorcach, i niech ten ton będzie wytyczną dla pozostałej części planu. Zapewni to większą spójność komunikatów, kanałów i zasobów.

Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Koordynuj i mierz postępy swoich inicjatyw dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp to elastyczny, wizualny sposób organizowania kampanii na każdym etapie. Dzięki zadaniom pogrupowanym według etapów (planowanie, produkcja, uruchomienie, ocena, utrzymanie) Twój zespół otrzymuje jasny obraz tego, co należy zrobić, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy należy to wykonać.

Każda karta jest starannie oznaczona kanałami marketingowymi (takimi jak Media społecznościowe lub Wewnętrzne), zespołami (Zespół marketingowy, Zespół mediów społecznościowych) i typami wyników, co pomaga zmniejszyć niejasności i zwiększyć spójność zespołu. Możesz nawet dodać podzadania, aby uzyskać większą szczegółowość.

📌 Idealny dla: menedżerów marketingu, kierowników zespołów i agencji koordynujących wieloetapowe kampanie.

Szablon planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoją zawartość w mediach społecznościowych dzięki szablonowi planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp to praktyczne narzędzie do planowania angażujących postów na cały miesiąc. Organizuje pomysły na kampanie w jednym widoku, dzięki czemu bardzo łatwo jest śledzić typy postów, tematy (od Walentynek i Miesiąca Historii Czarnych po piątek Super Bowl), terminy i załączone zasoby.

Ten szablon sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku kampanii sezonowych i związanych z kulturą. Zawiera już tytuły postów i daty publikacji, co pozwala Twojemu zespołowi szybko rozpocząć pracę, zamiast zaczynać od zera co tydzień.

📌 Idealny dla: menedżerów mediów społecznościowych, twórców zawartości lub asystentów marketingu, którzy potrzebują prostego, gotowego do użycia szablonu do planowania, śledzenia i organizowania codziennych postów.

🧠 Ciekawostka: Zespół ds. mediów społecznościowych KFC obserwował dokładnie 11 osób na Twitterze (ponieważ 11 ziół i przypraw, rozumiesz?): pięć Spice Girls i sześciu facetów o imieniu Herb. Kiedy ktoś odkrył ten subtelny żart, stał się on viralem, przynosząc miliony w reklamie.

Szablon planu działania marketingowego ClickUp

Szablon planu działania marketingowego ClickUp zapewnia uporządkowany, zorientowany na cele sposób realizacji strategii marketingowych.

Szablon planu działania marketingowego ClickUp zapewnia uporządkowany, zorientowany na cele sposób realizacji strategii marketingowych.

Oparty na modelu SMART, czyli konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i terminowy, pomaga zaplanować kampanie z jasnym celem i przejrzystą realizacją. Ten szablon jest idealny dla zespołów, które chcą połączyć cel kampanii z jej realizacją.

📌 Idealny dla: kierowników zespołów marketingowych, kierowników projektów lub konsultantów, którzy potrzebują szablonu planu marketingowego opartego na celach.

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz i zrealizuj swoją kolejną kampanię dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp.

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp opiera się na metodologii OKR (cele i kluczowe wyniki) i oferuje ustrukturyzowane podejście do dostosowania działań marketingowych do mierzalnych wyników. Ułatwia on definiowanie głównych celów, takich jak rebranding firmy, i rozbijanie ich na możliwe do realizacji kluczowe wyniki, które można śledzić w ujęciu kwartalnym i za pomocą paska postępu.

Otrzymujesz również widoczność w czasie rzeczywistym w to, co jest na dobrej drodze, zagrożone lub już osiągnięte, dzięki czemu możesz szybko zidentyfikować przeszkody i skorygować kurs przed upływem terminów.

📌 Idealny dla: osób odpowiedzialnych za strategiczny marketing, dyrektorów ds. marketingu i zespołów ds. rozwoju, którzy zarządzają celami wysokiego szczebla i mierzą wyniki kampanii, zawartości i kanałów cyfrowych.

🎥 Przestań improwizować kampanie – ten krótki wideo przedstawia 5 kroków + gotowy do użycia szablon, które pomogą Ci wyznaczyć mierzalne cele, stworzyć kalendarz kampanii, zdefiniować ICP, śledzić KPI na żywo i zapewnić spójność działań zespołu. Obejrzyj wideo do końca, aby poznać RACE – prostą strukturę, która zapewni przyszłościowość Twojego planu działania.

Szablon planu marketingu zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nadaj priorytet najbardziej skutecznym strategiom dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp.

Szablon planu marketingu treści ClickUp oferuje inteligentny system oznaczony kolorami, który pozwala na stworzenie mapy rodzaju tworzonych treści, miejsca ich publikacji i terminu udostępnienia.

Jeśli tworzysz posty na blogu, projektujesz plakaty, edytujesz wideo lub publikujesz infografiki, ten szablon pomoże Ci posortować wszystko według typu zawartości, platformy, działu, a nawet orientacji układu.

Wszystko jest uporządkowane według miesięcy, dzięki czemu można szybko uzyskać przegląd kampanii według czasu, kanału (takiego jak Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube) oraz celu, niezależnie od tego, czy jest to promocja, edukacja czy zaangażowanie.

📌 Idealny dla: menedżerów zawartości, kierowników kreatywnych i wielofunkcyjnych zespołów marketingowych.

🔍 Czy wiesz, że... W Korei Południowej firma Dunkin' zainstalowała w środkach transportu publicznego w Seulu urządzenia o nazwie „Flavor Radio”, które rozpylały aromat pączków podczas odtwarzania jingla radiowego. To doskonały przykład kreatywnych planów marketingowych.

Szablon planu zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj cele i zadania związane z zawartością za pomocą szablonu planu zawartości ClickUp.

Szablon planu zawartości ClickUp to potężne narzędzie do wizualnego planowania dla specjalistów ds. marketingu zawartości, którzy zarządzają wieloma kampaniami jednocześnie.

Każdy blok kalendarza zawiera tytuł treści, status zatwierdzenia (np. Zatwierdzone, Wstrzymane, Wymaga przeglądu), typ zawartości (Post, Blog, Krótki klip, Długi wideo), wymagane zasoby (infografiki, krótkie klipy itp. ) oraz filar zawartości, do którego należy (np. instrukcje, porady dla użytkowników, produkty lub tematy tygodnia).

📌 Idealne dla: menedżerów marketingu, zespołów ds. mediów społecznościowych i strategów zawartości, którzy chcą mieć widok tygodniowych lub miesięcznych zadań do wykonania.

Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj tematy wiadomości i treści dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp.

Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp to strategiczna struktura służąca do planowania kampanii e-mailowych o wysokiej konwersji. Dzieli on cykl pracy na łatwe do wykonania podzadania, takie jak planowanie celu, pisanie atrakcyjnych nagłówków, tworzenie zwięzłych tekstów i osadzanie elementów wizualnych.

Przejrzysta lista kontrolna kampanii marketingowej zapewnia spójność wszystkich kampanii, niezależnie od tego, do jakich grup docelowych kierujesz swoje kampanie – czyli potencjalnych klientów, obecnych klientów czy też chcesz ponownie zaangażować swoją społeczność.

📌 Idealny dla: marketerów e-mailowych, właścicieli małych firm i zespołów ds. zawartości, którzy chcą usprawnić datę powstania kampanii, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i konwersje.

Szablon harmonogramu reklam ClickUp

Szablon harmonogramu reklam ClickUp to usprawnione narzędzie do planowania, zaprojektowane w celu organizacji wysiłku reklamowego w różnych kanałach marketingowych.

Szablon harmonogramu reklam ClickUp to usprawnione narzędzie do planowania, zaprojektowane w celu organizacji wysiłku reklamowego w różnych kanałach marketingowych.

Zadania są uporządkowane według rodzaju marketingu (Media społecznościowe, Materiały drukowane, Badania, Lokalne), a każdy wpis zawiera kluczowe informacje o kampanii, takie jak data rozpoczęcia i termin, status (Otwarte, Do zatwierdzenia, Dostarczone, Odrzucone), kwartał finansowy i konkretny cel marketingowy.

📌 Idealne dla: Koordynatorów marketingu, menedżerów ds. reklam i zespołów międzyfunkcyjnych, które potrzebują scentralizowanego widoku wszystkich punktów styku kampanii.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podkreśl, czego nie zrobisz. Większość szablonów zawiera pytania o to, co jest uwzględnione, ale dodanie linii dotyczącej rzeczy celowo pominiętych (np. „Brak promocji przez influencerów” lub „Brak kampanii wczesnego dostępu”) pomaga dostosować oczekiwania i zapobiec rozszerzaniu zakresu projektu.

Szablon brandingowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójność marki dzięki szablonowi ClickUp Branding Template

Szablon ClickUp Branding Template dzieli proces planowania na jasne etapy, takie jak Onboarding i Briefing, z których każdy zawiera predefiniowane zadania usprawniające współpracę między zespołami.

Dzięki przypisaniu zadań do różnych ról, takich jak kierownik projektu i finansista, oraz oznaczeniu zatwierdzeń kolorami (np. zatwierdzenie wewnętrzne vs. zatwierdzenie klienta), narzędzie to zostało stworzone z myślą o wspieraniu zarówno kreatywnych, jak i administracyjnych procesów roboczych.

📌 Idealne dla: menedżerów marketingu, kierowników zespołów i specjalistów z agencji, którzy potrzebują uproszczonego rozwiązania do organizowania kampanii brandingowych.

Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj swoją strategią lepiej dzięki szablonowi planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp pomaga dostosować cele dotyczące przychodów do trendów rynkowych i zadań, które można zrealizować. Porządkuje strategię sprzedaży i marketingu w logiczne kategorie, takie jak Cele dotyczące przychodów, Zadania do wykonania, Profile nabywców, Analiza PEST i Analiza konkurencji.

Każda karta zawiera istotne daty, elementy wizualne i podzadania, dzięki czemu jest atrakcyjna wizualnie i praktyczna w planowaniu międzyfunkcjonalnym. Nie tylko informuje Cię, co należy zrobić, ale także pomaga zrozumieć, dlaczego to robisz, dzięki elementom takim jak śledzenie trendów gospodarczych i badania konkurencji wbudowane w cykl pracy.

📌 Idealny dla: menedżerów marketingu, kierowników zespołów i specjalistów z agencji tworzących strategie sprzedaży i kampanii oparte na danych.

📮 ClickUp Insight: 55% menedżerów wyjaśnia „dlaczego” realizują projekty marketingowe, łącząc zadania z większymi wyzwaniami lub celami. Oznacza to, że 45% osób, które przedkładają proces nad cel, może stracić motywację i zapał do pracy. Nawet osoby osiągające najlepsze wyniki muszą widzieć znaczenie swojej pracy i znajdować sens w tym, co robią. Czas wypełnić lukę. Połącz poszczególne zadania z nadrzędnymi celami i zadaniami w ClickUp. Wykorzystaj wbudowane relacje i zależności, aby pokazać, w jaki sposób każdy wysiłek przyczynia się do osiągnięcia większego celu, dzięki czemu zadania staną się bardziej znaczące dla wszystkich członków zespołu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Cartoon Network wykorzystało funkcje zarządzania mediami społecznościowymi ClickUp, aby zakończyć publikację zawartości cztery miesiące przed terminem i zarządzać dwukrotnie większą liczbą kanałów społecznościowych przy tej samej liczbie pracowników.

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Płynnie zarządzaj zadaniami w szablonie kalendarza marketingowego ClickUp

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp zapewnia kompleksowy, wizualny przegląd harmonogramu marketingowego poprzez uporządkowanie zadań, terminów i wydarzeń w intuicyjnym formacie kalendarza. Ponadto zwiększa wydajność dzięki automatyzacji cyklu pracy i aktualizacjom postępów kampanii w czasie rzeczywistym.

Jego konstrukcja zachęca do proaktywnego planowania, zapewniając skuteczną koordynację wszystkich elementów kampanii marketingowej.

📌 Idealny dla: zespołów marketingowych, strategów zawartości i menedżerów kampanii.

Twórz kampanie marketingowe o sukcesie dzięki ClickUp

Nawet pomimo rosnącej biblioteki szablonów marketingowych Monday.com, możesz napotkać przeszkody, zwłaszcza jeśli potrzebujesz większej elastyczności, głębszej niestandardowej personalizacji lub inteligentniejszych automatyzacji.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Jest to w pełni konfigurowalna przestrzeń robocza stworzona z myślą o wsparciu każdego rodzaju procesu marketingowego, od planowania kampanii i produkcji kreatywnej po osie czasu uruchomień i śledzenie wyników. Otrzymujesz gotowe do użycia szablony planów marketingowych oraz swobodę tworzenia własnych procesów na swój własny sposób.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅