Czy ChatGPT potrafi transkrybować dźwięk?

Zmagasz się z górą plików audio, które czekają na transkrypcję? Ręczna transkrypcja pochłania produktywne godziny, które można poświęcić na tworzenie, współpracę lub po prostu odhaczanie zadań z listy.

Wraz z rozwojem technologii AI narzędzia takie jak ChatGPT zaczynają wypełniać tę lukę. Narzędzia do transkrypcji AI oferują potencjalne rozwiązania dla twórców treści, dziennikarzy, studentów i profesjonalistów, którzy muszą przekształcić godziny nagrań audio w sensowny tekst.

Porozmawiajmy o tym, jak ChatGPT transkrybuje pliki audio, jakie ma ograniczenia i jak ClickUp może przekształcić proces transkrypcji z żmudnego zadania w płynny proces.

👀 Czy wiesz, że... ChatGPT zgromadził 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od premiery, wyprzedzając TikTok, któremu zajęło to dziewięć miesięcy, oraz Instagram, który potrzebował ponad dwóch lat, aby osiągnąć ten sam kamień milowy.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Jeśli zależy Ci na szybkiej odpowiedzi na pytanie „Czy ChatGPT transkrybuje pliki audio?”, oto krótka odpowiedź. ChatGPT oferuje kilka przydatnych narzędzi do transkrypcji mowy na żywo, ale nie jest to w pełni funkcjonalne rozwiązanie do transkrypcji. Oto, co musisz wiedzieć: Tryb głosowy ChatGPT (dostępny dla użytkowników Plus na urządzeniach mobilnych) umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym w formie rozmowy. Chociaż może on powtarzać Twoje słowa w formie tekstu, jest zoptymalizowany raczej do dialogu niż do precyzyjnej transkrypcji

W przypadku nagranych plików audio potrzebne będzie narzędzie do zamiany mowy na tekst , takie jak Whisper, aby wygenerować dokładną transkrypcję przed użyciem ChatGPT do czyszczenia lub tworzenia podsumowań

Transkrypcja bezpośrednich plików audio nie jest obsługiwana w standardowych czatach internetowych lub mobilnych ChatGPT. Jednak model GPT-4 Turbo może przetwarzać audio za pośrednictwem Whisper, gdy jest używany z funkcją przesyłania plików w określonych środowiskach, takich jak aplikacja komputerowa lub cykle pracy oparte na API

Kluczowe ograniczenia obejmują brak identyfikacji mówców, problemy z formatowaniem oraz brak wbudowanej integracji z cyklami pracy projektów

ClickUp zapewnia solidne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak AI Notetaker, ClickUp Brain oraz wspólne Clips i Docs, które zapewniają płynną transkrypcję i integrację wydajności

Czy ChatGPT potrafi transkrybować dźwięk?

Zastanawiasz się, jak użyć ChatGPT do transkrypcji podcastu, wykładu, spotkania lub dowolnego pliku audio lub wideo? Wielu użytkowników jest ciekawych, czy to wszechstronne narzędzie AI do przetwarzania języka naturalnego może przekształcić dźwięk na tekst.

Odpowiedź brzmi tak, ale z kilkoma ważnymi zastrzeżeniami.

Chociaż ChatGPT potrafi transkrybować audio, metody i możliwości ewoluowały z biegiem czasu. Obecnie istnieją dwa główne sposoby wykorzystania ChatGPT do transkrypcji audio, z których każdy ma swoje własne podejście i idealne zastosowania.

1. Korzystanie z trybu głosowego ChatGPT

W przypadku mowy na żywo ChatGPT oferuje przydatną funkcję trybu głosowego. Doskonale nadaje się do przechwytywania spontanicznych pomysłów, tworzenia notatek głosowych lub dyktowania krótkich notatek, gdy pisanie nie jest wygodne.

za pośrednictwem Whop

Aby efektywnie korzystać z trybu głosowego, wykonaj następujące kroki:

Subskrybuj ChatGPT Plus

Włącz tryb głosowy w ustawieniach aplikacji mobilnej

Rozpocznij nowy czat i kliknij ikonę mikrofonu

Mów wyraźnie, a ChatGPT transkrybuje Twoje słowa

Aby uzyskać czystszy wynik, powiedz: „Transkrybuj tylko to, co mówię, bez odpowiadania”

za pośrednictwem ChatGPT

Ta metoda jest idealna do spontanicznych, krótkich dyktand. Nie jest przeznaczona do długich nagrań audio z wieloma mówcami, ale sprawdza się dobrze w nieformalnych cyklach pracy, w których dominują urządzenia mobilne.

2. Przesyłanie plików audio do ChatGPT

Wielu użytkowników zakłada, że wystarczy przesłać plik audio do ChatGPT, aby otrzymać transkrypcję. Niestety tak nie jest.

Chociaż pliki audio można przesyłać do aplikacji komputerowej ChatGPT, nie są one automatycznie transkrybowane, chyba że skonfigurujesz proces za pomocą Whisper (modelu zamiany mowy na tekst firmy OpenAI) lub narzędzi opartych na API.

za pośrednictwem ChatGPT

Oto jak wygląda cykl pracy:

🔄 Cykl pracy transkrypcji audio z Whisper + ChatGPT

Krok 1: Wybierz narzędzie do transkrypcji

Aby uzyskać dostęp do Whisper, użyj jednej z poniższych opcji:

OpenAI Whisper API (dla programistów i automatyzacji)

Aplikacje korzystające z Whisper (takie jak (takie jak MacWhisper Whisper.cpp lub inne alternatywy z integracją Whisper)

Krok 2: Prześlij i transkrybuj plik audio

Otwórz narzędzie do transkrypcji (np. MacWhisper)

Prześlij plik w formacie .mp3, .wav lub innym obsługiwanym formacie audio

Wybierz język i rozmiar modelu (większe modele są zazwyczaj dokładniejsze)

Pozwól narzędziu wygenerować transkrypcję

Eksportuj plik tekstowy (zwykły tekst lub SRT dla napisów)

Krok 3: Udoskonal i zmień przeznaczenie za pomocą ChatGPT

Teraz przenieś transkrypcję do ChatGPT, aby zwiększyć wydajność. Możesz poprosić ChatGPT o:

Zadanie Przykład podpowiedzi ✂️ Podsumuj „Podsumuj ten zapis w punktach:” 🧹 Uporządkuj „Popraw gramatykę i usuń wypełniacze z tej transkrypcji:” 📌 Wyodrębnij najważniejsze informacje lub notatki ze spotkania z wideo „Podaj mi kluczowe cytaty i wnioski z tego transkrypcji” ✅ Twórz elementy do wykonania „Lista elementów do wykonania i decyzji z transkrypcji spotkania:” 🌍 Tłumacz „Przetłumacz ten transkrypt z języka angielskiego na hiszpański:”

Wystarczy wkleić transkrypcję (lub jej fragment), a ChatGPT zajmie się resztą.

W tym kontekście ChatGPT najlepiej sprawdza się jako inteligentny redaktor po transkrypcji.

🧠 Ciekawostka: Globalny rynek transkrypcji przekroczył wartość 21,01 mld USD! Jednym z głównych czynników napędzających ten popyt jest rosnące zapotrzebowanie na usługi transkrypcji w różnych branżach, takich jak opieka zdrowotna, prawo, media i rozrywka.

Przykłady zastosowania transkrypcji audio ChatGPT

Po transkrypcji audio za pomocą zewnętrznych narzędzi ChatGPT staje się elastycznym asystentem do dopracowywania i ulepszania treści. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy współpracujesz z zespołem, pozwala to zaoszczędzić czas i podnieść jakość.

za pośrednictwem ChatGPT

Przyjrzyjmy się kilku praktycznym przykładom zastosowania:

Notatki ze spotkań : przekształcaj surowe transkrypcje w przejrzyste podsumowania z elementami do działania

Porządkowanie wywiadów : Podkreślaj cytaty, przeformułowuj odpowiedzi lub dopracowuj transkrypcje przed publikacją

Ponowne wykorzystanie podcastów : Wyodrębnij pomysły na bloga lub fragmenty treści z wypowiedzi i dialogów

Notatki z wykładów : używaj jako : używaj jako podsumowanie spotkania , aby przekształcić długie nagrania w przystępny materiał do nauki

Notatki głosowe: zamień nieformalne nagrania na uporządkowane konspekty lub listy rzeczy do zrobienia

ChatGPT poprawia produkt końcowy we wszystkich tych przypadkach, ale nie wykonuje początkowej ciężkiej pracy.

Ograniczenia korzystania z ChatGPT do transkrypcji

Chociaż możliwości transkrypcji ChatGPT mogą wydawać się na pierwszy rzut oka wyjątkowe, bliższe przyjrzenie się ujawnia kilka istotnych ograniczeń, które mogą mieć wpływ na cykl pracy.

Zrozumienie tych ograniczeń pomoże Ci ustalić realistyczne oczekiwania i określić, czy jest to odpowiednie narzędzie dla Twoich konkretnych potrzeb.

Ograniczenia techniczne

Za przyjaznym interfejsem ChatGPT kryje się kilka ograniczeń technicznych, które bezpośrednio wpływają na jego przydatność do zadań związanych z transkrypcją. Nie są to tylko drobne niedogodności — mogą one decydować o tym, czy narzędzie to w ogóle pasuje do Twojego cyklu pracy.

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu ChatGPT jako głównego narzędzia do transkrypcji należy rozważyć następujące przeszkody techniczne:

Brak wsparcia dla bezpośredniego przesyłania plików audio

Aby uzyskać dostęp do trybu głosowego, wymagana jest subskrypcja ChatGPT Plus

Limit dostępu do trybu głosowego tylko do aplikacji mobilnej

Brak wbudowanej, zawsze aktywnej funkcji transkrypcji — chociaż silnik Whisper firmy OpenAI (używany w niektórych integracjach) może obsługiwać konwersję audio na tekst

Problemy z dokładnością

Nawet przy perfekcyjnym wykonaniu technicznym rzeczywista jakość transkrypcji może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników. Te wyzwania związane z dokładnością mogą oznaczać różnicę między użytecznym pierwszym szkicem a frustrującym ćwiczeniem polegającym na poprawianiu błędów.

Oto obszary, w których możliwości transkrypcji ChatGPT są ograniczone:

Trudności z silnym akcentem lub dialektami regionalnymi

Błędna interpretacja specjalistycznej terminologii branżowej

Tracisz dokładność przy słabej jakości dźwięku lub hałasie w tle

Ma trudności z rozróżnieniem wielu mówców

Często wstawia nieprawidłowe znaki interpunkcyjne lub formatowanie

Praktyczne ograniczenia cyklu pracy

Oprócz jakości transkrypcji, integracja ChatGPT z profesjonalnym cyklem pracy wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami, które mogą znacząco wpłynąć na wydajność, zwłaszcza w przypadku zespołów lub złożonych projektów.

Podczas regularnego korzystania z ChatGPT mogą pojawić się następujące problemy związane z cyklem pracy:

Brak wbudowanych narzędzi do udoskonalania transkrypcji

Nie identyfikuje automatycznie ani nie etykietuje różnych mówców

Trudności z bardzo długimi rozmowami z powodu limitów kontekstowych

Nie oferuje natywnej integracji z innymi narzędziami w celu eksportowania lub synchronizacji

Kwestie prywatności danych

Przesyłanie transkrypcji do modelu AI budzi uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w regulowanych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna lub finanse:

Zawartość może zostać zachowana przez OpenAI w celu ulepszenia swoich systemów

Brak gwarancji zgodności z RODO, HIPAA lub innymi standardami dotyczącymi danych

Ryzyko nieumyślnego udostępnienia poufnych lub wrażliwych informacji

W przypadku zastosowań o wysokiej stawce lub w środowiskach podlegających regulacjom zdecydowanie zalecamy korzystanie z alternatywnych platform.

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc rozwiązywanie problemów oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO — ClickUp spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i pomaga bezpiecznie korzystać z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

ClickUp jako alternatywa do zarządzania transkrypcjami

Transkrypcja nie kończy się w momencie przekształcenia pliku audio na tekst. Zarządzanie, organizowanie i faktyczne wykorzystanie tych transkrypcji to etap, na którym większość cykli pracy ulega załamaniu.

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, wypełnia tę lukę, zapewniając kompleksowy ekosystem, który przekształca transkrypcje treści w użyteczne informacje w szerszym środowisku pracy.

Korzystamy z niego codziennie, aby zapewnić podstawę do organizacji wszystkich spotkań projektowych z klientami, wewnętrznych spotkań dotyczących planowania projektów, wewnętrznych spotkań dotyczących postępów w projektach oraz sesji dotyczących planowania zasobów. Wykorzystujemy go również do promowania odpowiedzialności za zadania wśród klientów końcowych, co z kolei pomaga w jasnym określeniu obowiązków.

Korzystamy z niego codziennie, aby zapewnić podstawę do organizacji wszystkich spotkań projektowych z klientami, wewnętrznych spotkań dotyczących planowania projektów, wewnętrznych spotkań dotyczących postępów projektów oraz sesji dotyczących planowania zasobów. Wykorzystujemy go również do promowania odpowiedzialności za zadania wśród klientów końcowych, co z kolei pomaga w jasnym określeniu obowiązków.

To, co sprawia, że ClickUp jest szczególnie skuteczny w zarządzaniu transkrypcjami, to zintegrowane podejście.

Zamiast oferować tylko podstawowe oprogramowanie do transkrypcji, ClickUp zapewnia cały zestaw funkcji, które usprawniają przechwytywanie, organizowanie i wykorzystywanie treści mówionych: Nagraj swój ekran (z kamerą internetową i dźwiękiem) za pomocą ClickUp Clips, a ClickUp Brain transkrybuje nagranie ekranu słowo w słowo

Załącz notatki głosowe do zadań ClickUp i użyj ClickUp Brain, aby je transkrybować

Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker

Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu dokładniej.

Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker

AI Notetaker ClickUp rozwiązuje problem transkrypcji u źródła.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które oddzielają kroki nagrywania ekranu i transkrypcji, AI Notetaker służy jako dedykowany asystent spotkań, rejestrując wideo i audio do dyskusji w czasie rzeczywistym z inteligencją znacznie przewyższającą podstawową konwersję mowy na tekst.

Automatycznie rób notatki ze spotkań i zamieniaj punkty działania w przypisane zadania dzięki ClickUp AI Notetaker

Po spotkaniu zespołu lub rozmowie z klientem AI Notetaker nie wysyła do skrzynki odbiorczej ściany nieuporządkowanego tekstu. Zamiast tego udostępnia notatki, które aktywnie rozróżniają rozmówców, identyfikując, kto co powiedział w trakcie rozmowy.

Oprócz pełnego transkrypcji otrzymujesz również podsumowanie i przegląd rozmowy. Najważniejsze punkty są inteligentnie wyróżnione jako kluczowe wnioski, dzięki czemu istotne informacje nie giną w natłoku rozmów podczas spotkania.

Wynik? Możesz skupić się na dyskusji zamiast na ręcznym sporządzaniu notatek. Ponadto każde spotkanie staje się bardziej praktyczne, co ułatwia dalsze działania.

Użytkownik ClickUp na Reddicie zgadza się z tym:

Dzisiaj zarejestrowałem się w NoteTaker i jestem pod wrażeniem. Mój stary cykl pracy wyglądał następująco: – włącz transkrypcję w Google Meet podczas rozmowy– poczekaj na transkrypcję e-mailem– skopiuj/wklej transkrypcję do niestandardowego agenta ChatGPT Meeting Minutes– skopiuj/wklej wynik do dokumentu klienta w ClickUp– utwórz zadania z elementów do działania– udostępnij protokół/notatki zespołowi na czacie ClickUp Nowy cykl pracy: – ClickUp powiadamia mnie o notatkach ze spotkania– przenoszę je do dokumentu klienta– proszę AI o utworzenie zadań na podstawie kolejnych kroków wraz z przypisaniem zadańudostępniam notatki w czacie ClickUp zespołowiJestem pod wrażeniem, że nie potrzebuję innego narzędzia, aby to wszystko zrobić. Wszystko odbywa się w interfejsie ClickUp. Łączy się z moim kalendarzem Google i działa po prostu idealnie.

Dzisiaj zarejestrowałem się w NoteTaker i jestem pod wrażeniem. Mój stary cykl pracy wyglądał następująco:

– włącz transkrypcję w Google Meet podczas rozmowy– poczekaj na transkrypcję e-mailem– skopiuj/wklej transkrypcję do niestandardowego agenta ChatGPT Meeting Minutes– skopiuj/wklej wynik do dokumentu klienta w ClickUp– utwórz zadania z elementów do działania– udostępnij protokół/notatki zespołowi na czacie ClickUp

Nowy cykl pracy:

– ClickUp powiadamia mnie o notatkach ze spotkania– przenoszę je do dokumentu klienta– proszę AI o utworzenie zadań z kolejnych kroków wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnychudostępniam notatki w czacie ClickUp zespołowiJestem pod wrażeniem, że nie potrzebuję innego narzędzia, aby to wszystko zrobić. Wszystko odbywa się w interfejsie ClickUp. Łączy się z moim kalendarzem Google i działa po prostu bez zarzutu.

🧠 Ciekawostka: Po włączeniu integracji ClickUp z Zoom i nagrywania w chmurze możesz rozpoczynać lub dołączać do rozmów Zoom z poziomu zadań. Po zakończeniu rozmowy ClickUp automatycznie publikuje linki do nagrania i transkrypcji w strumieniu komentarzy zadania i panelu aktywności!

Transkrybuj pliki audio i wideo za pomocą ClickUp Brain

Sercem funkcji zarządzania transkrypcjami ClickUp jest ClickUp Brain.

Po wygenerowaniu transkrypcji spotkania (za pomocą Zoom lub AI Notetaker), ClickUp Brain wyróżnia elementy wymagające działania i może automatycznie generować zadania/podzadania oznaczone etykietami osób, terminami i zadaniami — gotowe do śledzenia!

Ten asystent oparty na sztucznej inteligencji przekształca również pliki audio i wideo w ClickUp w uporządkowane, przydatne informacje, pełniąc funkcję osobistego analityka treści.

Użyj ClickUp Brain, aby przekształcić transkrypcje audio i wideo z ClickUp Clips w praktyczne informacje

Podczas przeglądania długiej transkrypcji z ostatniego wywiadu podcastowego lub spotkania z klientem, ClickUp Brain może:

Automatycznie identyfikuj kluczowe punkty dyskusji

Skondensuj godzinę rozmowy do zwięzłego podsumowania i

Wyodrębnij konkretne elementy działania, o których mowa w całym tekście

Zamiast ręcznie przeglądać strony tekstu, po prostu zadaj ClickUp Brain pytania dotyczące zawartości: „Co John powiedział o strategii marketingowej na trzeci kwartał?” lub „Jakie działania uzgodniliśmy w związku z wprowadzeniem produktu na rynek?”

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać kluczowe informacje ze spotkań bez konieczności czytania długich transkrypcji

Oprócz prostego wyszukiwania informacji, ClickUp Brain pomaga uporządkować archiwum transkrypcji. Potrafi analizować wzorce w wielu transkrypcjach, sugerować odpowiednie etykiety i kategorie oraz pomaga budować przeszukiwalną bazę wiedzy z plików tekstowych, które w innym przypadku byłyby odizolowane. Dzięki temu transkrypcje z statycznych dokumentów stają się dynamicznymi zasobami.

🎥 Oto wideo pokazujące, jak to działa:

Pracuj z tekstem transkrypcji w dokumentach ClickUp

Gdy transkrypcje znajdą się w ekosystemie ClickUp, naturalnym miejscem dla nich stanie się ClickUp Docs. Docs to znacznie więcej niż prosty edytor tekstu — przekształca surowe transkrypcje w dokumenty, nad którymi można wspólnie pracować i które ewoluują wraz z projektami.

Współpracuj natychmiast i edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Bogate narzędzia formatowania pozwalają wyróżnić kluczowe sekcje, tworzyć przejrzystą hierarchię informacji i sprawić, że nawet długie transkrypcje będą łatwe do przejrzenia i wartościowe. Ale prawdziwa magia dzieje się, gdy zaczyna się współpraca zespołowa.

Wielu członków zespołu może jednocześnie przeglądać i opisywać tę samą transkrypcję, dodając komentarze, pytania i spostrzeżenia bezpośrednio obok odpowiedniego tekstu. Dzięki temu statyczna transkrypcja zamienia się w dynamiczną rozmowę.

Funkcja historii wersji pozwala śledzić zmiany w czasie, dzięki czemu łatwo można zobaczyć, jak transkrypcja była udoskonalana i edytowana od momentu jej powstania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas pracy z materiałami wrażliwymi, takimi jak wywiady z klientami lub poufne rozmowy biznesowe, solidne mechanizmy kontroli uprawnień ClickUp Docs zapewniają, że tylko upoważnieni członkowie zespołu mają dostęp do określonych transkrypcji.

Dokumenty ClickUp ulepszają transkrypcje dzięki przemyślanej integracji. Możesz osadzić oryginalny plik audio bezpośrednio obok jego wersji tekstowej, co ułatwia odwołanie się do materiału źródłowego w razie potrzeby.

Zintegruj transkrypcje z cyklem pracy dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp w zarządzaniu transkrypcjami, to płynna integracja tych funkcji z szerszym cyklem pracy. Zamiast istnieć jako odizolowane pliki, transkrypcje stają się połączonymi elementami systemu wydajności, napędzając działania, zamiast zbierać kurz w zapomnianych folderach.

Konwertuj tekst transkrypcji na zadania bezpośrednio z tekstu transkrypcji w dokumentach ClickUp

Przekształcaj punkty dyskusji bezpośrednio w zadania ClickUp, które można przypisać, bezpośrednio z dokumentów, bez przełączania się między narzędziami lub kopiowania i wklejania treści.

To bezpośrednie przejście od rozmowy do działania eliminuje powszechny problem utraty świetnych pomysłów w notatkach ze spotkań.

👉🏼 Dla kierowników projektów możliwość połączenia transkrypcji z konkretnymi projektami i inicjatywami tworzy cenny kontekst. Członkowie zespołu przeglądający dokumentację projektu mogą łatwo uzyskać dostęp do odpowiednich transkrypcji spotkań, dzięki czemu rozumieją nie tylko podjęte decyzje, ale także uzasadnienie i dyskusję, która do nich doprowadziła.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połączenie transkrypcji z automatyzacją ClickUp jeszcze bardziej przyspiesza cykl pracy. Możesz skonfigurować reguły automatycznego przetwarzania i kierowania nowych transkrypcji na podstawie ich etykiet lub typu zawartości. 📌 Możesz na przykład wysłać notatki ze spotkania z klientem do swojego CRM lub oznaczyć transkrypcje zawierające określone słowa kluczowe do pilnego przeglądu. Dzięki dostępowi międzyplatformowemu cała biblioteka transkrypcji pozostaje w zasięgu ręki, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości zbędne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól AI zapisać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i zadania do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji, nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

Od audio do wglądu: transkrybuj mądrzej dzięki ClickUp

Ostatecznie ChatGPT jest inteligentnym narzędziem, ale nie nadaje się do kompleksowej transkrypcji. Najlepiej sprawdza się jako uzupełnienie, które pozwala uzyskać więcej z już transkrybowanego tekstu.

ClickUp został jednak zaprojektowany do obsługi całego cyklu życia. Od automatycznej transkrypcji spotkań po praktyczne wnioski i tworzenie zadań — wszystko pozostaje połączone w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą treści, kierownikiem zespołu, czy kierownikiem projektu, ten system sprawi, że Twoje rozmowy będą miały znaczenie.

Chcesz uzyskać więcej z transkrypcji? Zarejestruj się w ClickUp i zmień sposób, w jaki Twój zespół rejestruje i wykorzystuje rozmowy.