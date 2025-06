10 najlepszych alternatyw dla Lovable AI dla rozwoju biznesu w 2025 roku

Potrzebujesz strony docelowej do wprowadzenia produktu w ostatniej chwili? A może zgrabnej mikrostrony, która przyciągnie potencjalnych klientów podczas następnego webinarium? Lovable AI wkracza do akcji jak najszybszy programista – bez kodu, tylko z energią.

Jest inteligentny, skalowalny i uroczo prosty. Czego tu nie kochać, prawda?

Obietnica „od pomysłu do aplikacji w kilka sekund” zaczyna blaknąć, gdy napotkasz przeszkody związane z dostosowywaniem. A jeśli lubisz mieć kontrolę nad wszystkim, możesz poczuć się nieco ograniczony.

Wkrótce zaczniesz rozglądać się za wyjściem. Dobra wiadomość? Istnieje cały świat narzędzi AI, które oferują większą elastyczność bez utraty łatwości obsługi.

Prawdziwym wyzwaniem jest wiedzieć, gdzie szukać. Nie martw się, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Lovable AI, ich wyróżniające się funkcje, opcje cenowe i opinie użytkowników.

Najlepsze alternatywy dla Lovable w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – AI do pisania, kodowania, tworzenia podsumowań, automatyzacji – Tablice, dokumenty, notatniki, formularze, kalendarz, CRM – Brain + Autopilot Agents do proaktywnych cykli pracy Najlepsze rozwiązanie dla małych i dużych zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania do automatyzacji marketingu, rozwoju i cyklu pracy opartego na sztucznej inteligencji Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Uizard – Zrzut ekranu do makiety i szkieletu do prototypu – Generowanie interfejsu użytkownika w języku naturalnym – Interaktywne, edytowalne narzędzia do projektowania Najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych i sprzedażowych w startupach lub małych i średnich przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkich makiet stron docelowych i kampanii Dostępny plan Free; płatne plany od 19 USD/miesiąc/użytkownik; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Deco. cx – Edycja w czasie rzeczywistym z kontrolą na poziomie kodu – Wbudowane przechowywanie formularzy/danych i testy A/B – Komponenty wielokrotnego użytku do szybkiej personalizacji Najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingu e-commerce i średnich przedsiębiorstw tworzących szybkie, interaktywne strony internetowe Dostępny plan Free (2 użytkowników); płatne plany od 9 USD/miesiąc/użytkownik Reflex – Kompleksowy rozwój w języku Python z wdrażaniem jednym kliknięciem – Ponad 60 konfigurowalnych komponentów interfejsu użytkownika – Wbudowana infrastruktura uwierzytelniania i chmury Najlepsze rozwiązanie dla założycieli i marketerów w średnich zespołach, którzy potrzebują prototypów aplikacji typu full-stack przy minimalnych ustawieniach Bezpłatny plan Hobby; płatne plany od 20 USD/miesiąc/użytkownik; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Windsurf (dawniej Codeium) – Autouzupełnianie kodu i kontekstowy czat AI – Wsparcie dla ponad 70 języków – Sugestie DevOps i integracje IDE Najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych i programistycznych w start-upach automatyzacja szablonów e-maili, fragmentów kodu i poprawek kampanii Dostępny plan Free; płatne plany od 15 USD/miesiąc/użytkownik Jitter – Animacje oparte na przeglądarce z funkcją „przeciągnij i upuść” – Ustawienia wstępne dla mediów społecznościowych i nieskończone płótno – Kontrola osi czasu i udostępnianie opinii Najlepsze rozwiązanie dla projektantów i zespołów ds. mediów społecznościowych w start-upach/małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących wizualizacje do mediów społecznościowych i animacje marki Dostępny plan Free; plan Studio za 19 USD/miesiąc/użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Rosebud AI – Animacje generowane przez AI, minigry, przepływ czatu – Wizualne prototypowanie kampanii – Natychmiastowe remiksowanie i udostępnianie w Discord Najlepsze rozwiązanie dla kreatywnych i rozwijających się zespołów marketingowych w małych firmach potrzebujących materiałów wizualnych do reklam i interaktywnej zawartości Dostępny plan Free; płatne plany od 10 do 50 USD miesięcznie za użytkownika LocoKit – Kreator aplikacji oparty na danych geograficznych i logice – PostGIS i modelowanie danych dla niestandardowych cykli pracy – Wizualny backend bez SQL dla aplikacji Najlepsze rozwiązanie dla programistów i zespołów terenowych w średnich organizacjach potrzebujących mapowania i przepływu danych w aplikacjach dostosowanych do lokalizacji geograficznej Free i open source WebSim. ai – Symulacja strony internetowej oparta na sztucznej inteligencji – Historia zmian i interakcje na stronie – Poprawki i generowanie kodu HTML dla UX stron internetowych Najlepsze rozwiązanie dla właścicieli małych firm i programistów frontendowych symulujących ścieżki użytkowników i przepływ transakcji Dostępny plan Free Tabnine – Sugestie kodu AI i prywatne szkolenia modeli – Bezpieczne wdrażanie i automatyczne generowanie testów – Kontrola pochodzenia dla wyników bezpiecznych dla IP Najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistów i organizacji zorientowanych na rozwój, automatyzujących kodowanie i dostosowujących integracje internetowe Dostępny plan Free; płatne plany od 9 do 20 USD miesięcznie za użytkownika

Czego należy szukać w alternatywie dla Lovable AI?

Lovable AI może sprawić, że będziesz pragnąć większej kontroli lub elastyczności, ale odpowiednia alternatywa powinna oferować coś więcej niż tylko budowanie. Powinna umożliwiać łączenie odpowiednich produktów i skutecznych działań marketingowych.

Oto kilka elementów, które muszą znaleźć się w rozwiązaniu, na które się zdecydujesz:

Bardziej zaawansowane dostosowywanie: Poszukaj platform, które pozwalają wyjść poza podstawowe szablony i dopracować każdy szczegół stron docelowych, kampanii i przepływu użytkowników. Skuteczne dostosowywanie oznacza również spersonalizowaną pracę, dzięki czemu Twoje działania będą wyjątkowe

Różnorodne integracje: Wybierz alternatywne rozwiązania, które płynnie łączą się z usługami zewnętrznymi oraz istniejącymi platformami CRM, e-mailowymi i narzędziami analitycznymi. W ten sposób lepsze zaangażowanie nie będzie odbywać się kosztem zakłócenia cyklu pracy

Wielokanałowy zasięg: Wybierz rozwiązania, które angażują odbiorców w wielu punktach kontaktu, w tym e-mail, SMS, media społecznościowe i czat na żywo. Priorytetowo potraktuj przełamanie jednokierunkowej komunikacji

Szybkie wsparcie testów A/B: Priorytetowo traktuj narzędzia, które przeprowadzają szczegółowe testy A/B na różnych stronach internetowych, sekwencjach e-maili i elementach kampanii. Im szybciej przeprowadzisz testy, tym szybciej zoptymalizujesz swoje podejście i zmaksymalizujesz zaangażowanie

Ceny i obsługa klienta: Wybierz oprogramowanie z responsywną obsługą i przejrzystą strukturą cenową. Unikaj ukrytych opłat i zadbaj o obsługę klienta, aby nigdy nie zostać pozostawionym samym sobie, gdy potrzebujesz pomocy

10 najlepszych alternatyw dla Lovable AI

Mając na uwadze swoje potrzeby, przejrzyj najlepsze alternatywy dla Lovable dostępne na rynku.

1. ClickUp (najlepszy do wszechstronnego zarządzania marketingiem i automatyzacji cyklu pracy)

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Usprawnij cykle pracy marketingowej dzięki ClickUp Brain

Lovable AI koncentruje się na generowaniu aplikacji i kodu przy użyciu czatu w języku naturalnym, ale to wszystko. Często powoduje to, że firmy muszą żonglować punktami fabuły, kodem aplikacji i innymi elementami na niepołączonych platformach.

Z kolei ClickUp to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja do pracy, która łączy wszystkie rozwiązania zwiększające wydajność w jednej przestrzeni, przeznaczonej zarówno dla marketerów, jak i programistów.

Oprócz ponad 30 narzędzi do wszystkiego, od przygotowania ankiet po wizualizację analityczną, ClickUp oferuje również dedykowane rozwiązanie AI dla wszystkich problemów związanych z pracą — od zarządzania projektami i zarządzania wiedzą po tworzenie treści i automatyzację agentów.

Twórz teksty zwiększające zaangażowanie, opracowuj strategie wprowadzania produktów na rynek i generuj natychmiastowy kod do aktualizacji funkcji dzięki ClickUp Brain

Sercem możliwości AI ClickUp jest ClickUp Brain, „sieć neuronowa”, która rozumie kontekst obszaru roboczego — łącząc zadania ClickUp, dokumenty, komentarze, klipy głosowe i wideo, pulpity nawigacyjne i wiki — aby dostarczać natychmiastowe, trafne odpowiedzi.

Od generowania spersonalizowanych stand-upów, aktualizacji projektów i list zadań do wykonania — a nawet dokumentacji technicznej, takiej jak PRD i plany testów — po podsumowywanie długich dyskusji i transkrypcję klipów głosowych/wideo — wszystko to zostało zaprojektowane tak, aby pracować inteligentnie i spełniać codzienne wymagania.

Łączy działania marketingowe, sprzedażowe i operacyjne. Pomaga w burzy mózgów nad pomysłami na produkty, a nawet tworzy kompleksowe dokumenty dotyczące wprowadzenia produktu na rynek.

Po połączeniu danych CRM i danych sprzedaży możesz odkrywać trendy i przeprowadzać badania klientów na ogromną skalę.

Podsumowuj wątki, nadrabiaj zaległości w rozmowach i automatycznie twórz zadania na podstawie wiadomości w czacie ClickUp za pomocą ClickUp Brain

W opisach zadań, komentarzach, dokumentach i natywnym czacie ClickUp możesz zadawać pytania, automatycznie tworzyć podsumowania, poprawiać pisanie, sprawdzać pisownię lub tłumaczyć zawartość w ciągu kilku sekund za pomocą ClickUp Brain. Ponadto pola AI mogą automatycznie generować podsumowania zadań i elementy do wykonania bezpośrednio w cyklu pracy.

Chcesz mieć nieograniczoną liczbę obrazów generowanych przez AI? Przejdź do ClickUp Tablice i realizuj swoje pomysły za pomocą podpowiedzi w prostym języku angielskim.

Chcesz generować, debugować lub udoskonalać kod do tworzenia własnej aplikacji? Po prostu opisz swój pomysł na aplikację, a ClickUp Brain wygeneruje kod dostosowany do tonu, funkcjonalności i projektu Twojej marki. Nie jest wymagana głęboka wiedza techniczna; wystarczy określić AI przypadek użycia i gotowe.

Generuj i debuguj kod szybciej dzięki ClickUp Brain

Podsumowując, Brain to przepustka każdego marketera do planowania produktów, od dogłębnych badań po wdrażanie rozwiązań. Dodatkowo, jeśli zespół programistów ma jeszcze coś do zrobienia, ClickUp Brain może automatycznie wygenerować i przypisać im zadania.

🧠 Ciekawostka: Tylko 12% osób regularnie korzysta z funkcji AI wbudowanych w narzędzia zwiększające wydajność. Wyobraź sobie, jak daleko byś zaszedł, będąc w tej grupie.

Skonfiguruj śledzenie potencjalnych klientów na żywo, warunkowe delegowanie zadań, obliczenia pól niestandardowych i bardziej złożone cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp

Martwisz się, że wszystkie te zaawansowane funkcje oznaczają więcej pracy ręcznej? Spoiler alert: nie oznaczają. Nie z ClickUp Automations, które wykonują za Ciebie najtrudniejsze zadania.

Dla zespołów sprzedaży i marketingu oznacza to automatyczne oznaczanie potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania, przypisywanie działań następczych na podstawie danych wprowadzonych w formularzu lub wyzwalanie aktualizacji kampanii w miarę postępów w transakcjach. Możesz ustawić inteligentne warunki, aby automatycznie aktualizować zadania, przenosić pliki i przypisywać punkty działania.

W połączeniu z narzędziem do automatyzacji w języku naturalnym ClickUp możesz tworzyć złożone cykle pracy („gdy wystąpi X, wykonaj Y”) za pomocą intuicyjnych podpowiedzi.

Twórz automatyzacje w ClickUp za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Możesz nawet tworzyć kompleksowe cykle pracy, takie jak aktualizacje CRM zintegrowane z procesem marketingowym lub automatyzacja przekazywania klientów od momentu nawiązania kontaktu do wdrożenia. Niezależnie od tego, czy udostępniasz briefy agencji, czy synchronizujesz dane z GitHub, Automatyzacja porządkuje bałagan, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przygotuj kilka przykładów automatyzacji na podstawie czynności, które najczęściej zajmują czas Twojemu zespołowi. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na bardziej strategicznym i wpływowym rozwoju produktu.

Chcesz jeszcze większej automatyzacji?

Autopilot Agents ClickUp to proaktywni towarzysze AI, którzy obserwują, podejmują decyzje i działają w oparciu o gotowe lub niestandardowe reguły.

Odpowiadaj na powtarzające się pytania w kanałach czatu ClickUp, automatyzuj raporty dzienne i tygodniowe, segreguj i przypisuj wiadomości, dodawaj przypomnienia i nie tylko dzięki ClickUp Autopilot Agents

Gotowe agenty obejmują zaplanowane raporty dzienne/tygodniowe, podsumowania stand-up lub „automatyczne odpowiedzi” w kanałach czatu

Niestandardowi agenci mogą wyzwalać się na podstawie wydarzeń, takich jak przesłane formularze, i samodzielnie generować zadania, odpowiadać w wątkach, podsumowywać zawartość lub eskalować problemy

Wykorzystują one kreatory bez kodowania z wyzwalaczami, warunkami, działaniami, narzędziami i źródłami wiedzy, dzięki czemu idealnie nadają się do inteligentnej, elastycznej automatyzacji.

Od odpowiadania na pytania po podsumowywanie pracy, tworzenie treści i uruchamianie cykli pracy — warstwa AI ClickUp jest głęboko wpleciona w każdy punkt kontaktu, łącząc inteligencję z realizacją i sprawiając, że wydajność staje się przyjemna i ludzka.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z ClickUp AI (ClickUp Brain), możesz płynnie przełączać się między różnymi modelami LLM — GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet i Gemini 2. 0 Flash‑Lite — bezpośrednio z listy rozwijanej asystenta Brain. Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model do danego zadania Dopasuj mocne strony modelu do swojego zadania: Użyj o3‑mini lub Flash‑Lite do szybkiego tworzenia szkiców, prostych podsumowań i edycji w tekście

Wybierz Claude 3. 7 Sonnet, jeśli potrzebujesz mocnego tekstu, subtelnego tonu lub pomocy w kodowaniu

Przejdź na GPT‑4o, aby uzyskać możliwość złożonego rozumowania, obsługi rozbudowanego kontekstu lub wieloetapowych cykli pracy ✅ Wynik: unikasz nadmiernych kosztów i opóźnień, a jednocześnie zyskujesz dostęp do możliwości GPT‑4o lub Claude'a w razie potrzeby — wszystko to bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niektóre z jego zaawansowanych widoków, takie jak widok tabeli i widok obciążenia pracą, nie są zoptymalizowane pod kątem aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzent G2 dzieli się swoją opinią:

To nie tylko narzędzie do zarządzania projektami; to dla nas cały hub operacyjny! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

To nie tylko narzędzie do zarządzania projektami; to dla nas cały hub operacyjny! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

2. Uizard (najlepszy do tworzenia stron docelowych z brandingiem)

za pośrednictwem Uizard

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy możesz przekształcić szkic na serwetce w działający prototyp? Uizard robi to w mgnieniu oka. Dzięki narzędziu do projektowania interfejsu użytkownika opartemu na sztucznej inteligencji zespoły mogą tworzyć makiety, szkielety i interaktywne prototypy, po prostu opisując swoje pomysły lub przesyłając zrzuty ekranu.

Rozwiązanie to doskonale nadaje się dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, które muszą szybko wizualizować kampanie, testować i analizować przepływ użytkowników lub tworzyć strony docelowe bez pomocy zespołów programistów.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, czy prezentację, Uizard zapewnia swobodny przepływ kreatywności, dzięki czemu projektowanie jest tak proste, jak napisanie zdania.

🔎 Czy wiesz, że... Uizard powstał w 2017 roku jako projekt ML o nazwie pix2code. Podobnie jak wiele innych firm z Doliny Krzemowej, został założony prawie rok później, po hackathonie w garażu w Mountain View.

Najlepsze funkcje Uizard

Zamień obrazy aplikacji, funkcji lub produktów cyfrowych w edytowalne makiety dzięki wbudowanemu skanerowi zrzutów ekranu

Digitalizuj ręcznie rysowane makiety i uzyskaj kontrolę nad wiernością odwzorowania dzięki trybowi makiet

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększ liczbę iteracji dzięki interaktywnym prototypom

Ograniczenia Uizard

Niektórzy użytkownicy uważają, że kod React i CSS dla poszczególnych komponentów na ekranie spowalnia proces

Brak pełnego zakresu funkcji i możliwości niezbędnych do kompleksowego projektowania projektów

Ceny Uizard

Free

Pro: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Uizard

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Uizard prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Wystarczy opisać swój pomysł, a Uizard stworzy dopracowany projekt, który można łatwo przekształcić w prototyp lub kod.

Wystarczy opisać swój pomysł, a Uizard stworzy dopracowany projekt, który można łatwo przekształcić w prototyp lub kod.

3. Deco. cx (najlepsze rozwiązanie do personalizacji stron marketingowych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Deco.cx

Deco. cx to niezwykle szybka platforma front-endowa, która umożliwia zespołom sprzedaży i marketingu tworzenie doświadczeń o wysokiej konwersji, szczególnie w e-commerce. Od dynamicznych stron docelowych po spersonalizowane witryny sklepowe — jej interfejs bez kodowania został stworzony z myślą o szybkości, elastyczności i wydajności.

Deco. cx integruje się również płynnie z nowoczesnymi stosami i zapewnia zespołom pełną kontrolę nad treścią przeznaczoną dla klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o testowanie ofert A/B, czy lokalizację kampanii, Deco. cx umożliwia szybkie uruchamianie, częste powtarzanie i skuteczniejsze angażowanie klientów.

Najlepsze funkcje Deco. cx

Przyspiesz uruchamianie kampanii dzięki edycji w czasie rzeczywistym i pełnej elastyczności kodu

Generuj formularze i natychmiast przechwytuj dane dzięki wbudowanej, dystrybuowanej na krawędzi sieci bazie danych SQLite firmy Deco na każdej stronie

Szybko dostosuj tożsamość marki dzięki komponentom, stylom i szablonom wielokrotnego użytku, które ułatwiają modyfikowanie kolorów, przycisków i typografii

Ograniczenia Deco. cx

Przełączanie między trybem bez kodowania a trybem pełnego kodowania często prowadzi do nadpisania lub utraty zmian

Obsługuje ograniczoną liczbę opcji hostingu, co ogranicza elastyczność wdrożenia dla niektórych zespołów

Ceny Deco. cx

Plan Free (tylko dla 2 użytkowników)

CMS oparty na GIT: 9 USD/miesiąc za użytkownika i dodatkowy koszt 2 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

Pro: 99 USD miesięcznie za użytkownika i 8 USD za każde 10 000 wyświetleń strony

Oceny i recenzje Deco. cx

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

4. Reflex (najlepszy do tworzenia i testowania prototypów marketingowych)

za pośrednictwem Reflex

Reflex to popularne rozwiązanie dla zespołów tworzących oprogramowanie w języku Python. Jego framework logiki backendowej i frontendowej jest idealny dla założycieli i marketerów, którzy potrzebują niestandardowych narzędzi bez konieczności żonglowania wieloma językami.

Rozwiązanie posiada ponad 60 konfigurowalnych komponentów interfejsu użytkownika i oferuje szybkie wdrożenie w chmurze. Dzięki temu Reflex specjalizuje się w szybkim prototypowaniu i uruchamianiu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Ponadto, od pulpitów nawigacyjnych i systemów CRM po portale dla klientów, to narzędzie pomaga realizować projekty szybciej i w bardziej innowacyjny sposób.

Najlepsze funkcje Reflex

Uprość logikę swojej aplikacji dzięki kompleksowemu programowaniu w jednym języku

Natychmiast uruchom gotowe do produkcji narzędzia dzięki wsparciu wdrożenia w chmurze za pomocą jednego kliknięcia

Zarządzaj użytkownikami bez wysiłku dzięki wbudowanym opcjom uwierzytelniania, takim jak Google, Magic Link i Captcha

Ograniczenia Reflex

Ograniczony ekosystem wtyczek ze względu na status nowej, szybko ewoluującej platformy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że częste zmiany API mogą powodować zakłócenia

Ceny Reflex

Hobby: Free

Zalety: Ceny zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Team: Od 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Reflex

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Reflex prawdziwi użytkownicy

Oto jak brzmi recenzja tego narzędzia na Reddicie :

Kiedy zrozumiesz ekosystem, okazuje się, że jest to całkiem sprytne rozwiązanie. Mam jedną aplikację, którą stworzyłem dla naszego zespołu ds. bezpieczeństwa, która jest wdrożona w grupie autoskalującej za modułem równoważenia obciążenia.

Kiedy zrozumiesz ekosystem, okazuje się, że jest to całkiem sprytne rozwiązanie. Mam jedną aplikację, którą stworzyłem dla naszego zespołu ds. bezpieczeństwa, która jest wdrożona w grupie autoskalującej za modułem równoważenia obciążenia.

5. Windsurf — dawniej Codeium (najlepsze rozwiązanie do automatycznego kodowania stron kampanii)

za pośrednictwem Windsurf

Marzysz o kumplu, który potrafi czytać w Twoich myślach? Windsurf (dawniej Codeium) może sprawić, że to marzenie stanie się rzeczywistością, zwłaszcza dla zespołów sprzedaży i marketingu, które chcą modyfikować produkty końcowe bez konieczności angażowania programistów.

Narzędzie integruje się z VS Code i PyCharm, zapewniając automatyzację DevOps i inteligentne sugestie w ponad 70 językach, aby przyspieszyć edycję. Windsurf oferuje również czat AI, który skutecznie obsługuje poprawki stron docelowych i aktualizacje szablonów e-maili.

Najlepsze funkcje Windsurf (dawniej Codeium)

Naprawiaj problemy z kodem w locie dzięki algorytmom edycji kontekstowej kodu

Przyspiesz rutynowe zadania związane z kodowaniem i zmniejsz obciążenie użytkowników nietechnicznych dzięki różnorodnym opcjom autouzupełniania

Zachowaj prywatność i bezpieczeństwo swojego kodu bez konieczności szkolenia w zakresie danych niedostępnych

Ograniczenia Windsurf (dawniej Codeium)

Użytkownicy uważają, że w porównaniu z konkurencją produkt pozostaje w tyle pod względem automatyzacji cyklu pracy, dostosowywania kodu i wsparcia

Algorytmy AI nie są tak skuteczne w przypadku niekonwencjonalnych lub złożonych bloków kodu

Ceny Windsurf (dawniej Codeium)

Free

Pro: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Od 60 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Windsurf (dawniej Codeium)

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Windsurf (dawniej Codeium) prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Reddit mówi:

Dzisiaj bawiłem się Windsurf. Bardzo szybko można uruchomić projekt. Jak dotąd pracowałem nad projektem Laravel i zauważyłem, że potrafi wykonać większość zadań, o które go proszę, bez konieczności poprawiania. Kiedy proszę go o poprawki, bardzo dobrze wie, które pliki należy edytować. Musiałem zacząć od początku projektu, ponieważ pozwoliłem mu działać samodzielnie, nie sprawdzając, czy to, co robi, jest właściwe.

Dzisiaj bawiłem się Windsurf. Bardzo szybko można uruchomić projekt. Jak dotąd pracowałem nad projektem Laravel i zauważyłem, że potrafi wykonać większość zadań, o które go proszę, bez konieczności poprawiania. Kiedy proszę go o poprawki, bardzo dobrze wie, które pliki należy edytować. Musiałem zacząć od początku projektu, ponieważ pozwoliłem mu działać samodzielnie, nie sprawdzając, czy to, co robi, jest właściwe.

6. Jitter (najlepszy do projektowania i animacji w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Jitter

Jitter to rozwiązanie projektowe do tworzenia szybkich, zabawnych i pozbawionych frustracji animacji. Jego przeglądarkowy redaktor jest elegancki, prosty i zawiera elementy mediów społecznościowych.

Oferuje również nieskończone płótno do testowania nieograniczonej liczby wersji i układów, aż wizualizacja Twojej marki będzie idealna. Jest błyskawiczny, z podglądem w czasie rzeczywistym, który pozwala utrzymać przepływ kreatywności.

Dodatkowo Jitter ma wbudowane ustawienia rozmiarów dla serwisów Instagram, YouTube, Facebook i innych, co oznacza koniec ręcznego dostosowywania rozmiarów kampanii. Wystarczy wybrać, animować i opublikować.

Najlepsze funkcje Jitter

Dodawaj i udostępniaj natychmiastowe opinie, aby usprawnić wspólne projektowanie dzięki prostym linkom dostępowym

Zachowaj spójność treści w mediach społecznościowych dzięki funkcji kopiowania i wklejania animacji między warstwami

Planuj i aranżuj animacje za pomocą funkcji osi czasu

Ograniczenia jittera

Ograniczone opcje formatów eksportu w porównaniu z oprogramowaniem do animacji na pulpit

Brak opcji dostępu offline, ponieważ jest to aplikacja przeglądarkowa

Ceny Jitter

Free

Studio: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jitter

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Jitter prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

Jitter okazał się przydatny do tworzenia płynnych i krótkich animacji, które można wykorzystać w sieciach społecznościowych i filmach instruktażowych. Aby rozpocząć pracę, nie jest wymagana praktycznie żadna wiedza techniczna, ponieważ program jest przyjazny dla użytkownika i zawiera gotowe zasoby.

Jitter okazał się przydatny do tworzenia płynnych i krótkich animacji, które można wykorzystać w sieciach społecznościowych i filmach instruktażowych. Aby rozpocząć pracę, nie jest wymagana praktycznie żadna wiedza techniczna, ponieważ program jest przyjazny dla użytkownika i zawiera gotowe zasoby.

7. Rosebud AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wizualizacji reklam i person)

za pośrednictwem Rosebud AI

Rosebud AI oferuje marketerom i zespołom kreatywnym nowy, odważny sposób tworzenia interaktywnych treści, materiałów reklamowych i animowanych postaci bez konieczności pisania kodu. Wystarczy opisać, czego oczekujesz, a platforma ożywi to dzięki animacjom postaci, grom lub przepływom chatbotów generowanym przez AI.

Rosebud AI zawsze zapewnia minimalny wysiłek, niezależnie od tego, czy potrzebujesz kampanii, minigry z brandingiem, czy wciągającej strony docelowej. Podsumowując: to narzędzie pomaga skupić się na pomysłach, a nie integracjach, aby zapewnić wyjątkowe doświadczenia cyfrowe.

🔎 Czy wiesz, że... Nazwa Rosebud AI pochodzi od kodu do gry The Sims, który dawał graczom nieograniczone zasoby do gry w trybie budowania.

Najlepsze funkcje Rosebud AI

Twórz dynamiczne animacje postaci do reklam i treści marketingowych za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych

Uruchamiaj aplikacje i gry bez wysiłku dzięki ustawieniom jednym kliknięciem i możliwości remiksowania istniejących projektów

Natychmiastowo dziel się pomysłami dzięki bezpośredniemu linkowi Discord na stronie głównej, który ułatwia dostęp do społeczności i współpracę

Ograniczenia Rosebud AI

Brakuje precyzji i kreatywnej kontroli, których potrzebują profesjonalni projektanci do stylizacji dostosowanej do konkretnej marki

Skupia się bardziej na tworzeniu aplikacji niż na ich uruchamianiu, co utrudnia pomiar sprzedaży i zaangażowania klientów po dostarczeniu produktu

Ceny Rosebud AI

Nowicjusze: Free

Niezależny deweloper: 10 USD/miesiąc za użytkownika

10X Dev: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Rosebud AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rosebud AI

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik Reddit:

„To niesamowite, jak wiele więcej mogę osiągnąć w ten sposób niż przy użyciu GameMaker. Dzięki AI znacznie łatwiej jest tworzyć złożone elementy i funkcje gier”.

„To niesamowite, jak wiele więcej mogę osiągnąć w ten sposób niż przy użyciu GameMaker. Dzięki AI znacznie łatwiej jest tworzyć złożone elementy i funkcje gier”.

8. LocoKit (najlepszy do tworzenia aplikacji do zarządzania cyklem pracy opartych na lokalizacji geograficznej i niestandardowych)

za pośrednictwem LocoKit

LocoKit został zaprojektowany do tworzenia w ciągu kilku minut dopracowanych aplikacji opartych na bazach danych, które muszą działać zgodnie z niestandardową logiką. To narzędzie specjalizuje się w kompleksowych aplikacjach internetowych, takich jak mapowanie terytoriów i optymalizacja tras, zapewniając wysoką personalizację i kontekstowe zaangażowanie. Interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, intuicyjny i konfigurowalny model danych sprawiają, że układ jest znajomy i pozwala uniknąć dodatków SQL

Najlepsze funkcje LocoKit

Precyzyjnie zaznaczaj elementy geograficzne w swoich aplikacjach dzięki wbudowanym funkcjom PostGIS

Strukturyzuj dane wokół swojej strategii dotarcia do klientów, łącz potencjalnych klientów z kampaniami, śledź działania następcze lub łącz działania użytkowników w całym lejku za pomocą wizualnego modelowania relacyjnego

Ustaw szczegółowe uprawnienia na poziomie tabeli z rolami opartymi na użytkownikach i grupach

Ograniczenia LocoKit

Skupia się głównie na urządzeniach z systemem iOS, co może ograniczać dostępność na różnych platformach

Ceny LocoKit

Free i open source

Oceny i recenzje LocoKit

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. WebSim. ai (najlepsze do symulacji ścieżek użytkowników w witrynach internetowych)

za pośrednictwem WebSim.ai

Kolejnym narzędziem specjalizującym się w symulacjach jest WebSim. ai. Rozwiązanie to wyróżnia się interaktywnymi doświadczeniami internetowymi na żądanie i tworzy funkcjonalne strony internetowe w formacie HTML na podstawie wybranych motywów lub adresów URL. Jest oparte na modelach AI, takich jak Sonnet 3. 5 i DeepSeek R1.

Małe firmy i twórcy aplikacji internetowych mogą szybko tworzyć makiety różnych ścieżek użytkowników i interakcji z klientami, korzystając z różnych układów stron lub przepływów transakcji.

Najlepsze funkcje WebSim. ai

Wprowadź ponownie do swojej aplikacji zmodyfikowaną funkcję użytkownika, korzystając z opcji historii zmian

Znajdź i usuń możliwe do naprawienia błędy kodu dzięki szybkim poprawkom i automatycznym poprawkom opartym na sztucznej inteligencji AI

Włącz interaktywne funkcje AI na swojej istniejącej stronie dzięki integracji modelu językowego WebSim. ai

Ograniczenia WebSim. ai

Obecnie koncentruje się na symulacji stron internetowych, a nie na szerszych funkcjach komunikacji AI

Ograniczone możliwości integracji z innymi narzędziami marketingowymi

Ceny WebSim. ai

Free

Oceny i recenzje WebSim. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o WebSim. ai

Recenzja na Reddicie mówi:

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak WebSim pozwala osobom bez doświadczenia realizować swoje kreatywne pomysły. Nie mogę uwierzyć, że nie jest bardziej popularny.

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak WebSim pozwala osobom bez doświadczenia realizować swoje kreatywne pomysły. Nie mogę uwierzyć, że nie jest bardziej popularny.

10. Tabnine (najlepsze rozwiązanie do automatycznej personalizacji kodu i integracji z internetem)

za pośrednictwem Tabnine

Tabnine to ukryty klejnot dla firm z branży oprogramowania, które chcą działać szybko, zwłaszcza zespołów marketingowych. Jego wyróżniająca się funkcja, personalizacja kodu oparta na sztucznej inteligencji, pomaga w dostarczaniu szybkich narzędzi internetowych, skryptów do oceny potencjalnych klientów lub niestandardowych pulpitów nawigacyjnych bez konieczności oczekiwania na programistów.

Niezależnie od tego, czy automatyzujesz działania marketingowe, czy personalizujesz ścieżki klientów, sugestie AI Tabnine uzupełniają fragmenty kodu podczas pisania. Rozwiązanie zapewnia również bezpieczne wdrożenie, które chroni prywatność danych podczas skalowania.

Najlepsze funkcje Tabnine

Generuj wzorce specyficzne dla danej domeny dzięki funkcjom szkolenia prywatnej bazy kodu

Zminimalizuj ryzyko związane z IP i prawami autorskimi dzięki funkcji pochodzenia i atrybucji Tabnine, która sprawdza kod wygenerowany przez AI w stosunku do publicznie dostępnego kodu

Przyspiesz rozwój dzięki automatycznemu tworzeniu testów i syntezie dokumentacji

Ograniczenia Tabnine

Niektórzy użytkownicy uważają, że Tabnine zużywa dużo zasobów i powoduje problemy z pamięcią w przypadku dużych baz kodu

Może generować więcej linii kodu niż to konieczne, co sprawia, że edycja jest nieco uciążliwa

Ceny Tabnine

Podstawowy: Free

Dev: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tabnine

G2: 4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Tabnine prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 udostępnia:

Zapewnia sugestie kodu w oparciu o język programowania, którego używamy. Jako programista pracuję z wieloma językami i mam problem z składnią, ale to mi bardzo pomaga.

Zapewnia sugestie kodu w oparciu o język programowania, którego używamy. Jako programista pracuję z wieloma językami i mam problem z składnią, ale to mi bardzo pomaga.

