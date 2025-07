Szablony i przykłady listów z wyrażeniem zainteresowania

Znalazłeś firmę, która wydaje się idealna, ale okazało się, że nie ma ona żadnych ofert pracy odpowiadających Twoim umiejętnościom?

List z wyrażeniem zainteresowania to Twoja przepustówka. Ten jednostronicowy list to proaktywny sposób na przedstawienie się. Pozwala pokazać, jaką wartość możesz wnieść na dane stanowisko, zanim jeszcze zostanie utworzone.

Wiele firm ma na oku silnych kandydatów do przyszłych ról, więc wczesny kontakt może dać Ci przewagę.

Jednak napisanie listu z wyrażeniem zainteresowania od podstaw może być trudne. Ale mamy dla Ciebie rozwiązanie! Te bezpłatne szablony i przykłady — wraz z narzędziami do pisania AI — pomogą Ci stworzyć przekonujący list, który przyciągnie uwagę i otworzy drzwi. Znajdź idealny szablon dla siebie!

Czym są szablony listów z wyrażeniem zainteresowania?

Szablony listów z wyrażeniem zainteresowania to gotowe formaty, które pomagają potencjalnym kandydatom w sporządzeniu profesjonalnego i uporządkowanego listu. Dzięki nim osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie firmą, stanowiskiem lub ofertą, która nie została publicznie ogłoszona.

Szablony te zawierają jasną strukturę, w tym sekcje służące do przedstawienia się, podkreślenia odpowiednich umiejętności lub doświadczenia oraz wyjaśnienia powodu kontaktu.

👀 Czy wiesz, że... Zatrudnienie w branży technologicznej rośnie w tempie 12% rocznie, wyprzedzając wiele innych sektorów.

Co sprawia, że szablon listu z wyrażeniem zainteresowania jest dobry?

Dobrze skonstruowany szablon listu z wyrażeniem zainteresowania pomaga osobom poszukującym pracy skutecznie i profesjonalnie zaprezentować swoje kwalifikacje. Dobry szablon listu z wyrażeniem zainteresowania zawiera:

Mocne otwarcie , które przyciąga uwagę dobrze sformułowanym formalnym pozdrowieniem i zwięzłym pierwszym akapitem określającym cel listu

Spersonalizowane szczegóły , które pozwalają dostosować list do tytułu i nazwy firmy odbiorcy

Istotne informacje podkreślające kluczowe umiejętności, doświadczenie lub osiągnięcia zgodne z kulturą i potrzebami firmy

Wyczyść formatowanie , zachowując profesjonalny układ z odpowiednimi odstępami, nagłówkami i logicznym przepływem informacji

Zwięzła i interesująca treść , dzięki której wiadomość jest bezpośrednia i przekonująca, bez zbędnych szczegółów

Wezwanie do działania zachęcające do dalszej dyskusji, np. prośba o rozmowę informacyjną lub kontakt w sprawie dalszych działań

15 szablonów listów z wyrażeniem zainteresowania

Oto 15 najlepszych szablonów listów z wyrażeniem zainteresowania, które musisz wypróbować:

1. Szablon listu motywacyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień podstawowe wprowadzenie w niezapomnianą narrację, która zapewni Ci rozmowę kwalifikacyjną dzięki szablonowi listu motywacyjnego ClickUp

List motywacyjny i list z wyrażeniem zainteresowania to formalne pisma, które podkreślają umiejętności i kwalifikacje. Dlatego naszym pierwszym wyborem jest szablon listu motywacyjnego ClickUp. Jest prosty, skuteczny i zaprojektowany tak, aby poprowadzić Cię przez szczegółowy proces opowiadania o swojej karierze.

Szablon zawiera oddzielne sekcje na interesujące powitanie, szczegółowy opis Twojej kariery zawodowej oraz przekonujące wezwanie do działania.

Szablon listu motywacyjnego można łatwo dostosować do szablonu listu z wyrażeniem zainteresowania. Jego kluczowe elementy to:

Spersonalizowane wprowadzenie: dostosuj pozdrowienia do kultury firmy, do której kierujesz list, oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za rekrutację

Sekcja umiejętności i osiągnięć: Dodaj wskaźniki, konkretne projekty lub kamienie milowe, które są zgodne z opisem stanowiska

Akapit końcowy: Stwórz przekonujące zakończenie, które zachęci do dalszej dyskusji i spójnie przedstawi Twoje doświadczenie

🔑 Idealne dla: osób poszukujących pracy, które potrzebują uporządkowanego, ale dostosowanego do indywidualnych potrzeb listu motywacyjnego, aby podkreślić swoje umiejętności i doświadczenie.

2. Szablon ClickUp do poszukiwania pracy

Pobierz darmowy szablon Zmień chaotyczne poszukiwanie pracy w strategiczny plan kariery dzięki szablonowi ClickUp do poszukiwania pracy

Kompleksowy szablon ClickUp do poszukiwania pracy śledzi status Twoich aplikacji i pomaga skutecznie planować i realizować strategię poszukiwania pracy. Dzięki centralizacji informacji o poszukiwaniu pracy za pomocą AI szablon ten minimalizuje ryzyko przekroczenia terminów i zapewnia proaktywność.

Kluczowe funkcje obejmują:

Scentralizowany pulpit: Organizuj oferty pracy, szczegóły firm i terminy składania aplikacji w jednym intuicyjnym widoku

Pola z możliwością dostosowania: Dodaj kolumny zawierające konkretne informacje, takie jak oczekiwania płacowe, lokalizacja stanowiska lub źródła polecenia

Śledzenie postępów: Wykorzystaj wizualne wskaźniki, które pomogą Ci monitorować terminy działań następczych i etapy rozmów kwalifikacyjnych.

🔑 Idealne do: Organizowania i śledzenia podań o pracę, rozmów kwalifikacyjnych i wysiłków związanych z nawiązywaniem kontaktów w jednym miejscu.

3. Szablon tablicy Kanban do poszukiwania pracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj proces aplikacji i łatwo usprawnij działania następcze dzięki szablonowi tablicy Kanban do poszukiwania pracy ClickUp.

Jesteś bardziej wizualnym myślicielem? Szablon tablicy Kanban do poszukiwania pracy ClickUp wykorzystuje układ tablicy Kanban, aby podzielić proces poszukiwania pracy na poszczególne sceny.

Szczegółowe funkcje obejmują:

Konfigurowalne kolumny: Skonfiguruj sceny, takie jak „Badania”, „Zgłoszenie”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Oferta” i „Dalsze działania”

Funkcja „przeciągnij i upuść”: łatwe przenoszenie możliwości między scenami, umożliwiające dostosowywanie w czasie rzeczywistym

Śledzenie statusu: Dodaj etykiety oznaczone kolorami i terminy, aby ustalić priorytety zadań

🔑 Idealne dla: profesjonalistów poszukujących wymarzonej pracy, wizualizujących podania o pracę i śledzących postępy na różnych etapach rekrutacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain może być Twoim kreatorem CV opartym na sztucznej inteligencji! Brain to coś więcej niż tylko pomoc w pisaniu — pomaga opracować strategię poszukiwania pracy. Użyj go, aby szybko stworzyć atrakcyjny list motywacyjny, dopracować sformułowania dla większej jasności lub dostosować ton do różnych branż. ClickUp Brain może również podsumowywać opisy stanowisk, sugerować słowa kluczowe w celu lepszego dopasowania do systemów śledzenia kandydatów (ATS), a nawet generować e-maile z przypomnieniem, aby Twoja aplikacja pozostała w pamięci. W połączeniu z szablonami ClickUp do poszukiwania pracy, ClickUp Brain gwarantuje, że nie tylko aplikujesz, ale robisz to strategicznie. Ułatw sobie poszukiwanie pracy dzięki ClickUp Brain

4. Szablon CV ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz atrakcyjne wizualnie CV, które zawiera Twoją historię zawodową, korzystając z szablonu CV ClickUp

Chcesz, aby Twoje CV było łatwe do przeczytania i atrakcyjne wizualnie, przyciągając uwagę rekrutera już na pierwszy rzut oka? Szablon CV ClickUp jest odpowiedzią!

Szablon, w którym położono nacisk zarówno na estetykę, jak i funkcjonalność, zawiera:

Ustrukturyzowane sekcje: Jasno określone obszary na profesjonalne podsumowanie, szczegółowe doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie i certyfikaty

Ulepszenia wizualne: Opcje dodawania ikon, akcentów kolorystycznych i wykresów w celu podkreślenia osiągnięć

Łatwa personalizacja: regulowane pola umożliwiają modyfikowanie treści zgodnie ze standardami branżowymi lub konkretnymi wymaganiami stanowiska.

🔑 Idealne do: Tworzenia profesjonalnego, dobrze skonstruowanego CV, które przyciągnie uwagę rekruterów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Docs, aby udoskonalić swój list motywacyjny! Jest to dynamiczny obszar roboczy, w którym możesz łatwo edytować i udoskonalać swój list motywacyjny. Po sporządzeniu szkicu listu przy użyciu szablonu skorzystaj z bogatych opcji formatowania, aby nadać mu profesjonalny wygląd, dodać komentarze z informacją zwrotną, a nawet połączyć powiązane zadania związane z poszukiwaniem pracy bezpośrednio w dokumencie. Chcesz dostosować wiele wersji do różnych ofert? Skopiuj dokument i dostosuj go bez konieczności rozpoczynania pracy od nowa. Gdy list będzie gotowy, wyeksportuj go w formacie PDF lub udostępnij za pomocą jednego linku, aby przesłać go w prosty sposób.

5. Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania pracą autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania pracą autorstwa Template. Net jest najbardziej przydatny, gdy celem są firmy, które nie mają konkretnych ofert pracy. Zawiera:

Szczegółowy opis osobisty: sekcje przeznaczone na przedstawienie swojego doświadczenia, wiedzy specjalistycznej i wyjątkowej wartości, jaką wnosisz do firmy

Język dostosowany do branży: dostosuj treść, aby odzwierciedlała kulturę danej firmy i żargon branżowy

Jasne wezwanie do działania: Dobrze sformułowane zakończenie zachęca do spotkania lub dalszego dialogu. Dzięki proaktywnemu podejściu ten szablon pozycjonuje Cię jako innowacyjnego kandydata, który nie czeka na pojawienie się okazji, ale sam je tworzy

🔑 Idealne dla: profesjonalistów kontaktujących się z firmami w sprawie potencjalnych ofert pracy.

6. Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania firmy Template. Net, przeznaczony do nawiązywania kontaktów i działań biznesowych, zawiera:

Kompleksowa sekcja dotycząca doświadczenia: szczegółowo opisz swoją karierę zawodową, kluczowe projekty i znaczące osiągnięcia

Propozycja wartości: Pisząc ofertę pracy , jasno określ, w jaki sposób Twoja wiedza specjalistyczna może zaspokoić potencjalne potrzeby lub wyzwania, przed którymi może stanąć odbiorca

Podpowiedzi dotyczące dalszych działań: Skorzystaj z wbudowanych sugestii dotyczących planowania rozmów lub spotkań w celu omówienia współpracy. Takie podejście pomaga budować nowe relacje i otwiera drzwi do możliwości, które mogą nie być od razu widoczne

🔑 Idealne dla: osób poszukujących pracy, które chcą nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami, zanim ogłoszą oni oferty pracy.

7. Profesjonalny szablon listu z wyrażeniem zainteresowania autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Przedstaw swoje profesjonalne osiągnięcia i gotowość do podjęcia roli na stanowisku kierowniczym dzięki szablonowi profesjonalnego listu z wyrażeniem zainteresowania opracowanemu przez Template. Net. Szablon ten, przeznaczony do komunikacji o wysokiej stawce, zawiera:

Formalny ton i struktura: Podzielony na sekcje, zawierający mocne wprowadzenie, szczegółowe informacje o doświadczeniu zawodowym i wizję przyszłości

Podkreślenie osiągnięć: Obszary, w których należy uwzględnić wskaźniki wydajności, nagrody, najważniejsze projekty i Obszary, w których należy uwzględnić wskaźniki wydajności, nagrody, najważniejsze projekty i cele zawodowe

Elegancka prezentacja: Wyrafinowany układ, który emanuje profesjonalizmem i wiarygodnością

🔑 Idealne do: Wywarcia dobrego pierwszego wrażenia dzięki eleganckiemu i formalnemu wyrażeniu zainteresowania firmą lub pozycją.

8. Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania wysyłanego e-mailem autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Przyciągnij uwagę zapracowanego kierownika ds. rekrutacji krótkim, konkretnym e-mailem. Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania autorstwa Template. Net został zaprojektowany z myślą o szybkim i skutecznym dotarciu do odbiorców i pomaga w:

Zwięzły temat wiadomości: Zaprojektowany tak, aby przyciągnąć uwagę w zatłoczonej skrzynce odbiorczej

Przejrzysta, uporządkowana zawartość: krótkie wprowadzenie, zestawienie kluczowych kwalifikacji i mocne zakończenie zachęcające do podjęcia natychmiastowych działań

Format dostosowany do urządzeń mobilnych: Zapewnia czytelność zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych

🔑 Idealne do: wysyłania zwięzłych i profesjonalnych zapytań dotyczących ofert pracy za pośrednictwem poczty e-mail.

9. List intencyjny dotyczący przyjęcia do szkoły według szablonu. Net

za pośrednictwem Template.Net

Skorzystaj z szablonu listu intencyjnego dotyczącego przyjęcia do szkoły autorstwa Template. Net, aby przekształcić swoje osiągnięcia akademickie w przekonującą osobistą narrację, która przemówi do komisji rekrutacyjnej. Szablon jest dostosowany do potrzeb aplikacji akademickich i zawiera:

Osobista historia: sekcje, w których możesz opisać swoją ścieżkę edukacyjną, zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne, unikalną perspektywę i osobiste aspiracje

Dostosowanie do konkretnej instytucji: podpowiedzi umożliwiające dostosowanie próbki listu do podstawowych wartości i kultury akademickiej danej szkoły

Wizja przyszłości: Specjalna sekcja, w której możesz przedstawić swoją długoterminową Specjalna sekcja, w której możesz przedstawić swoją długoterminową mapę edukacyjną i zawodową

🔑 Idealne dla: Studentów i rodziców formalnie wyrażających zainteresowanie przyjęciem do szkoły lub programu akademickiego.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 39% osób rozważających zmianę kariery motywuje perspektywa wyższego wynagrodzenia.

10. Szablon listu z wyrażeniem zainteresowania stanowiskiem trenera. Net

za pośrednictwem Template.Net

Wykorzystaj swoją pasję do przywództwa, aby zainspirować zespoły i osiągnąć powodzenie dzięki szablonowi listu z wyrażeniem zainteresowania stanowiskiem trenera od Template. Net. Ten specjalistyczny szablon koncentruje się na:

Opis umiejętności przywódczych: sekcje zawierające szczegółowe informacje na temat Twojej filozofii coachingu, innowacyjnego podejścia do nauczania, dotychczasowych sukcesów zespołów i strategii mentoringu

Wskaźniki wydajności: Obszary, w których należy uwzględnić wymierne osiągnięcia i postępy osiągnięte pod Twoim kierownictwem

Wizja przyszłego wpływu: część poświęcona nakreśleniu planu wkładu w rozwój i powodzenie zespołu

🔑 Idealne dla: Trenerów ubiegających się o pozycję nauczyciela w sporcie lub rolę trenera akademickiego.

🧠 Ciekawostka: Ponad 36% pracowników w Stanach Zjednoczonych jest częścią gospodarki gig, wykonując pracę jako freelancerzy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

11. List z wyrażeniem zainteresowania pracą jako nauczyciel zastępczy autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Pokaż swoją gotowość do utrzymania wysokiego poziomu nauczania w dynamicznych warunkach szkolnych dzięki szablonowi listu z wyrażeniem zainteresowania pracą jako nauczyciel zastępczy autorstwa Template. Net. Szablon ten, stworzony z myślą o nauczycielach, zawiera:

Kwalifikacje nauczycielskie: szczegółowe sekcje dotyczące certyfikatów, filozofii nauczania i strategii zarządzania klasą

Najważniejsze cechy dostosowalności: Nacisk na umiejętność szybkiego dostosowania się do różnych środowisk nauczania i potrzeb uczniów

Profesjonalna postawa: uporządkowany format, który świadczy o dogłębnym zrozumieniu środowiska akademickiego i podkreśla zarówno kompetencje, jak i pasję do edukacji

🔑 Idealne dla: Nauczycieli poszukujących możliwości zastępstwa w szkołach lub okręgach szkolnych.

12. List z wyrażeniem zainteresowania stanowiskiem wewnętrznym według szablonu. Net

za pośrednictwem Template.Net

Wykorzystaj swoją wiedzę wewnętrzną, aby otworzyć sobie nowe możliwości rozwoju kariery w swojej organizacji, korzystając z szablonu listu z wyrażeniem zainteresowania stanowiskiem wewnętrznym autorstwa Template. Net. Ten szablon jest idealny dla kandydatów wewnętrznych i oferuje:

Osiągnięcia wewnętrzne: sekcje zawierające szczegółowe informacje na temat wkładu w działalność organizacji, w tym projekty, powodzenie zespołów i wprowadzone ulepszenia

Wizja rozwoju: Przestrzeń, w której możesz wyrazić swoje ambicje na przyszłość i plan, w jaki sposób zamierzasz zwiększyć wartość firmy

Profesjonalny ton: Wyważone podejście, które podkreśla zarówno lojalność, jak i gotowość do podjęcia większej odpowiedzialności

🔑 Idealne dla: Pracowników, którzy chcą ubiegać się o nową rolę w swojej obecnej organizacji.

🧠 Ciekawostka: Od 2005 r. liczba osób pracujących zdalnie wzrosła o 159%, głównie dzięki postępowi technologicznemu i pandemii COVID-19.

13. List z wyrażeniem zainteresowania promocją według szablonu. Net

za pośrednictwem Template.Net

Stwórz CV, aby awansować na wyższe stanowisko w obecnym zespole, korzystając z szablonu listu motywacyjnego o promocję od Template. Net. Szablon ten jest przeznaczony dla pracowników posiadających określone umiejętności, którzy chcą uzyskać awans. Zawiera:

Szczegółowy rejestr osiągnięć: podpowiedzi dotyczące sporządzenia listy konkretnych osiągnięć, wskaźników wydajności, sprawdzonych wyników i wkładu w kierowanie zespołem

Oświadczenie dotyczące przyszłego wpływu: sekcje poświęcone przedstawieniu Twojej wizji i planów dotyczących dalszego powodzenia w pełnieniu ważniejszej roli

Formalny, ale osobisty ton: równoważy profesjonalną formalność z osobistym akcentem, który podkreśla Twoje zaangażowanie w organizację

14. List z wyrażeniem zainteresowania pracą bez ofert pracy według szablonu. Net

za pośrednictwem Template.Net

Stwórz sobie nowe możliwości, aktywnie prezentując swój potencjał firmom, które obecnie nie prowadzą rekrutacji. Dla osób poszukujących pracy, które chcą nawiązać kontakt nawet wtedy, gdy nie ma aktualnych ofert, szablon Listu z wyrażeniem zainteresowania pracą bez ofert pracy od Template. Net oferuje:

Podejście zorientowane na przyszłość: sekcje, w których możesz wyjaśnić swoje zainteresowanie daną firmą oraz w jaki sposób Twoje umiejętności mogą zaspokoić jej przyszłe potrzeby

Propozycja wartości: Jasno określ, jaki wyjątkowy wkład możesz wnieść i dlaczego to właśnie teraz jest odpowiedni moment, aby zaangażować się w nadchodzące projekty

Otwarte zakończenie: zaproszenie firmy do rozważenia Twojej kandydatury na przyszłe role lub do zachowania Twojego CV w bazie danych

🔑 Idealne dla: Proaktywnych osób poszukujących pracy, które chcą zmienić karierę i kontaktują się z firmami, nawet jeśli nie ma żadnych pozycji na liście.

📮ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszego badania polega obecnie na narzędziach AI, aby uprościć i przyspieszyć wykonywanie zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

15. Szablon profesjonalnego listu motywacyjnego Dokumenty Google autorstwa GDOC

za pośrednictwem GDOC

Zrób trwałe pierwsze wrażenie dzięki eleganckiemu, nowoczesnemu projektowi, który podkreśli Twój profesjonalizm, korzystając z szablonu profesjonalnego listu motywacyjnego Dokumenty Google autorstwa GDOC

Ten bezpłatny szablon Dokumentów Google został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i wysokiej skuteczności. Jego szczegółowe funkcje obejmują:

Edytowalne sekcje: Jasno określone obszary na dane kontaktowe, podsumowanie zawodowe, szczegółową historię zatrudnienia, Jasno określone obszary na dane kontaktowe, podsumowanie zawodowe, szczegółową historię zatrudnienia, zarządzanie umiejętnościami i wykształcenie

Atrakcyjny wygląd: minimalistyczny projekt łączący nowoczesną typografię z subtelnymi akcentami kolorystycznymi, dzięki czemu list motywacyjny jest zarówno atrakcyjny wizualnie, jak i łatwy do przejrzenia

Łatwy dostęp: Dzięki chmurze możesz współpracować nad listem motywacyjnym lub aktualizować go w dowolnym miejscu, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszej wersji

🔑 Idealne do: Tworzenia dobrze sformatowanego, profesjonalnego listu motywacyjnego do podania o pracę za pomocą Dokumentów Google.

Przejmij kontrolę nad swoją karierą dzięki darmowym szablonom listów z wyrażeniem zainteresowania od ClickUp

List z wyrażeniem zainteresowania może być cennym narzędziem, które pozwoli Ci się wyróżnić, niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z firmą, która nie ma żadnych ofert pracy, ubiegasz się o promocję, czy też poszukujesz nowych możliwości akademickich.

Jednak śledzenie wersji roboczych, odpowiedzi i wielu aplikacji może szybko stać się przytłaczające. Właśnie w tym miejscu ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, robi różnicę.

Dzięki darmowym, konfigurowalnym szablonom ClickUp możesz tworzyć profesjonalne listy z wyrażeniem zainteresowania, podkreślające Twoje umiejętności i entuzjazm.

Ale to nie wszystko — ClickUp może być idealnym oprogramowaniem do śledzenia ofert pracy, które pomoże Ci zachować porządek dzięki zarządzaniu projektami, śledzeniu terminów i współpracy nad dokumentami. Nigdy nie przegap kolejnego kroku ani terminu składania aplikacji!

Możesz nawet integrować notatki, ustawiać przypomnienia i śledzić odpowiedzi — wszystko w jednym obszarze roboczym.

Zamiast żonglować rozproszonymi dokumentami i e-mailami, przechowuj wszystko w jednym miejscu i zastosuj bardziej uporządkowane podejście do poszukiwania pracy lub rozwoju kariery. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś i wyprzedź innych w swojej karierze zawodowej.