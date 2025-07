20 szablonów Notion do planowania podróży, które pomogą Ci zaplanować kolejną przygodę

Planowanie podróży brzmi ekscytująco, dopóki nie otworzysz pięciu zakładek z opcjami lotów, nie zaktualizujesz kilkanaście razy listy rzeczy do spakowania, a potwierdzenie rezerwacji Airbnb nie zaginie gdzieś w skrzynce odbiorczej. 🫠

Szablony podróży ratują dzień (i wycieczkę).

W tym poście na blogu zebraliśmy 20 szablonów Notion dotyczących podróży, które pomogą Ci zorganizować i zaplanować wyjazd, a także cieszyć się nim, zamiast stresować się chaosem.

A jeśli uważasz, że Notion nie wystarcza do trudniejszych zadań, takich jak udostępnianie osi czasu, automatyzacja lub podróże klientów, ClickUp może być Twoim kolejnym partnerem w podróży. 🧳

Oto szybki sposób, aby AI wykonało za Ciebie badania dotyczące podróży… Zapytaj ClickUp Brain! Dzięki dostępowi do wszystkich popularnych modeli LLM w jednym miejscu masz najlepsze narzędzia w zasięgu ręki, w obrębie obszaru roboczego ClickUp. Oto przykład wykorzystania Gemini w ClickUp.

20 szablonów Notion do planowania podróży

Oto kilka najlepszych szablonów podróży, które pasują do cyklu pracy zarządzania projektami Notion! 💁

1. Szablon hubu podróży

za pośrednictwem Notion

Ten szablon podróży Notion jest przeznaczony dla tych, którzy chcą mieć wszystko, co związane z podróżą, w jednym uporządkowanym centrum dowodzenia. W przeciwieństwie do rozproszonych dokumentów lub zakładek, centralizuje on trasy podróży, informacje o lotach i hotelach, bilety, a nawet listy sprzętu.

Chcesz stworzyć plan podróży? Automatycznie generuje oś czasu podróży, widok kalendarza i plan podróży z możliwością eksportu do formatu PDF, dostępny w trybie offline.

Ponadto szablon oferuje wbudowane przestrzenie do burzy mózgów na temat pomysłów na wycieczki, organizowania nadchodzących planów i archiwizowania przeszłych przygód. Wbudowana jest również funkcja śledzenia finansów (budżet a rzeczywiste wydatki), dzięki czemu nie ma już żadnych tajemnic związanych z wydatkami.

📌 Idealne dla: Osobów często podróżujących, blogerów podróżniczych lub profesjonalistów pracujących zdalnie, którzy potrzebują scentralizowanego, zawsze dostępnego hubu do organizowania szczegółowych planów podróży.

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas podróży grupowej

za pośrednictwem Notion

Jeśli planujesz wycieczkę grupową z przyjaciółmi lub po prostu organizujesz wspólną podróż marzeń, ten planer podróży Notion sprawi, że wszystko będzie przejrzyste, uporządkowane i gotowe do realizacji.

Najważniejsza zaleta? Tablica „Następne miejsca do odwiedzenia” w stylu galerii, na której możesz oznaczyć miejsca docelowe według priorytetów, np. wysoki, średni, niski, i dołączyć zdjęcia lokalizacji, aby uzyskać natychmiastową inspirację.

Przejdź do widoku tabeli, gdy nadejdzie czas na szczegóły. Tutaj możesz zapisać kawiarnie, miejsca na łonie natury, muzea lub dowolne przystanki na trasie, wraz z linkami do Google Maps i przypisanymi zadaniami dla członków grupy.

Szablon służy również jako cyfrowy pamiętnik i lista życzeń podróżniczych, zapewniając przestrzeń do refleksji lub powrotu do poprzednich wyborów.

📌 Idealne dla: Grup przyjaciół lub par planujących wspólne wycieczki, zwłaszcza tych, którzy lubią współpracę wizualną.

🤝 Przypomnienie: Ustal dzienny limit wydatków i trzymaj się go. Niezależnie od tego, czy są to fizyczne koperty, czy cyfrowy tracker, to Twój pomocnik w walce z impulsywnymi zakupami.

3. Szablon rocznych planów podróży

za pośrednictwem Notion

Jeśli lubisz planować z szeroką perspektywą, ten szablon podróży Notion jest stworzony do planowania rocznego bez bałaganu. Na samej górze możesz zdefiniować swoje roczne cele podróży, dzięki czemu za każdym razem, gdy otworzysz stronę, przypomnisz sobie, dlaczego w ogóle planujesz.

Podróże są uporządkowane według miesiąca, priorytetu i statusu (nadchodzące, zakończone, lista życzeń) w przejrzystej tabeli, która umożliwia śledzenie krajów, idealnych okresów podróży i osobistych etykiet priorytetów, takich jak „Chciałbym wkrótce odwiedzić”

A co najlepsze? Jest to planer cykliczny, więc możesz go używać co roku w aplikacji do planowania codziennych zadań bez konieczności kasowania wspomnień z poprzedniego roku.

📌 Idealne dla: osób myślących perspektywicznie i wyznaczających sobie cele, które lubią planować podróże według pór roku, priorytetów i powtarzających się harmonogramów.

4. Podstawowe informacje dotyczące podróży – szablon planera „wszystko w jednym”

za pośrednictwem Notion

Ten szablon Notion oferuje spokojniejsze i bardziej przemyślane podejście do przygotowań do podróży. Znajdziesz w nim przejrzystą instrukcję obsługi, a następnie sekcję „Przegląd podróży”, w której możesz ustawić miejsce docelowe, daty, a nawet nastrój podróży.

Zawiera wszystkie podstawowe narzędzia: harmonogram dnia, listę kontrolną do pakowania i narzędzie do śledzenia wydatków, które pomogą Ci zrealizować plany i kontrolować wydatki.

To, co je wyróżnia, to przestrzeń do refleksji: dziennik, fotograficzny pamiętnik i archiwum najlepszych chwil, które pomogą Ci uchwycić miejsca, które odwiedziłeś, i towarzyszące Ci emocje.

📌 Idealne dla: Podróżujących, którzy preferują przemyślane, kompleksowe planowanie z przestrzenią zarówno na logistykę, jak i refleksję.

5. 14-dniowy szablon przewodnika turystycznego po Japonii

za pośrednictwem Notion

Japonia szybko staje się jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na świecie i nie bez powodu. Ten szablon podróży Notion zawiera w pełni zaplanowaną dwutygodniową trasę po Japonii, obejmującą prawie 100 wyselekcjonowanych propozycji, w tym noclegi, wycieczki do ukrytych perełek, kultowe lokalizacje z anime i popularne miejsca, gdzie można zjeść coś smacznego.

Oprócz planu podróży zawiera on niezbędne informacje dotyczące Japonii: wskazówki dotyczące etykiety, zwroty językowe, niezbędne aplikacje i informacje o niestandardowych zwyczajach wraz z kodami QR.

Wbudowany menedżer lotów, narzędzie do śledzenia hoteli, lista kontrolna podróży i planer budżetu pomogą Ci zadbać o wszystkie logistyczne aspekty podróży.

📌 Idealne dla: Osoby odwiedzające Japonię po raz pierwszy, które chcą mieć zaplanowaną wycieczkę.

6. Szablon dziennika podróży

za pośrednictwem Notion

Ten szablon podróży Notion działa jak osobiste archiwum podróży, zapewniając bazę danych z przejrzystą osią czasu, kalendarzem, widokami map i śledzeniem kontynentów, które pokazuje, jak daleko zaszła Twoja wyprawa w danym regionie.

Dostępny jest również dedykowany kreator planów podróży z harmonogramem opartym na datach i przyciskami szybkiego działania, które umożliwiają natychmiastowe śledzenie wydatków lub wpisów do dziennika.

Wbudowany moduł śledzenia podróży i wydatków pozwala kontrolować wydatki podczas każdej podróży, a sekcja Miejsca do odwiedzenia pomaga zaznaczyć miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, i wizualnie śledzić odwiedziny.

📌 Idealne dla: Osobom często podróżujących, które chcą śledzić, gdzie były i ile wydały.

7. Szablon listy podróży i pakowania

za pośrednictwem Notion

Jeśli masz dość tworzenia tej samej listy kontrolnej do pakowania lub kopiowania notatek z podróży za każdym razem, gdy wyjeżdżasz, ten szablon podróży Notion upraszcza ten proces. Jest to kompaktowe, proste w obsłudze ustawienie, które pomaga zorganizować logistykę podróży, minimalizując powtarzalność czynności.

Wyróżniającą funkcją jest edytowalna główna lista rzeczy do spakowania, którą można ponownie wykorzystać podczas kolejnych podróży lub dostosować do konkretnych miejsc docelowych bez konieczności rozpoczynania od nowa.

Musisz śledzić potwierdzenia lotów, rezerwacje lub bilety na imprezy? Masz przestrzeń do przechowywania wszystkich ważnych załączników w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz w ostatniej chwili przeszukiwać skrzynki e-mail.

📌 Idealne dla: minimalistów lub osób często podróżujących, które potrzebują szybkiego, powtarzalnego pakowania i przygotowania podróży bez zbędnych dodatków.

8. Szablon planera podróży z wieloma trasami

za pośrednictwem Notion

Planujesz więcej niż jedną podróż naraz? Ten szablon podróży Notion został zaprojektowany, aby pomóc Ci uporać się z chaosem.

Dzięki dedykowanym przestrzeniom dla każdej podróży możesz śledzić miejsca docelowe, organizować logistykę i synchronizować informacje między towarzyszami podróży — wszystko z jednego centralnego pulpitu. Kilka wyróżniających się funkcji to wbudowana funkcja głosowania nad decyzjami grupowymi, automatyczne listy rzeczy do spakowania oparte na strojach oraz interaktywne linki do map Google ułatwiające nawigację.

Chociaż cena może być nieco wysoka dla niektórych, bogactwo funkcji (takich jak 230 gotowych szablonów krajów i 367 miast) sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób często planujących podróże lub planujących długie wyjazdy.

📌 Idealne dla: Osobów często podróżujących, które muszą pogodzić kilka podróży lub planujących z dużym wyprzedzeniem i tworzących skomplikowane kalendarze podróży.

🧠 Ciekawostka: Statua Zeusa w Olimpii miała około 40 stóp wysokości, czyli tyle, ile sześć przeciętnych ludzi! Wyobraź sobie, jak imponująco musiała wyglądać podczas starożytnych igrzysk olimpijskich.

9. Szablon „Travel Buddy”

za pośrednictwem Notion

Jeśli Twoje plany są rozrzucone po notatkach i zakładkach, ten szablon podróży Notion pomoże Ci zaplanować, śledzić i dokumentować swoje wycieczki bez nadmiernego komplikowania procesu. Podobnie jak w przypadku innych szablonów, otrzymujesz uporządkowany układ planu podróży, narzędzie do śledzenia budżetu, które pozwala uniknąć nadmiernych wydatków, oraz sekcję do rejestrowania zakwaterowania.

Tuż pod nimi znajduje się widok Wszystkie podróże, w którym każdy cel podróży jest przedstawiony wizualnie, wraz z szybkimi przełącznikami do widoków Kalendarz, Nadchodzące i W planowaniu, które zapewniają przejrzystość i dostępność wszystkich etapów podróży. Wszystko jest zoptymalizowane do użytku w podróży, więc działa równie dobrze na telefonie komórkowym, jak i na laptopie.

📌 Idealne dla: osób podróżujących samotnie lub planujących z niewielkim nakładem pracy, które potrzebują niezawodnego i przyjaznego dla urządzeń mobilnych rozwiązania.

10. Szablon planera podróży dla twórców treści

za pośrednictwem Notion

Ten szablon Notion dla twórców treści płynnie integruje logistykę podróży z kompleksowym cyklem pracy nad treścią. Zamiast przełączać się między narzędziami, otrzymujesz jeden pulpit nawigacyjny dla swoich planów podróży i harmonogramu produkcji.

Widok kalendarza zawartości pomaga dostosować cykl pracy twórczej do dni podróży, dzięki czemu nic się nie pokrywa ani nie zostaje pominięte. Specjalny moduł do śledzenia marki ułatwia zarządzanie sponsorami, szczegółowymi informacjami, kontaktami i wynikami w jednej zakładce, co jest szczególnie pomocne podczas koordynowania wielu kampanii podczas różnych podróży.

📌 Idealne dla: Twórców, influencerów lub współpracowników marek, którzy muszą zrównoważyć tworzenie treści z logistyką podróży.

11. Szablon planera podróży po USA

za pośrednictwem Notion

Zwiedzasz Stany Zjednoczone? Ten planer pomoże Ci usprawnić każdy etap podróży. Zawiera przykładowe trasy do popularnych miejsc, takich jak Nowy Jork i Boston, dzięki czemu nie będziesz musiał zastanawiać się, od czego zacząć.

Oprócz inspiracji, szablon można w pełni dostosować do każdego miejsca docelowego, co pozwala tworzyć harmonogramy codziennych zajęć, rejestrować loty, zarządzać wynajmem samochodów i śledzić rezerwacje hotelowe.

Ten szablon podróży Notion zawiera również inteligentną listę rzeczy do spakowania oraz przestrzeń na lokalne informacje lub wskazówki, które chcesz zapamiętać.

📌 Idealne dla: osób podróżujących samochodem, odkrywających Stany Zjednoczone z wieloma przystankami lub przemierzających kraj.

12. Szablon AI do planowania podróży

za pośrednictwem Notion

Nie zmagaj się z pustą stroną i skorzystaj z tego szablonu, który działa jak Twój osobisty asystent, sugerując działania, optymalizując harmonogramy, a nawet kontrolując budżet na podstawie wprowadzonych danych.

Ten planer podróży AI zawiera inteligentne podpowiedzi , które pomogą Ci szybciej tworzyć szczegółowe plany podróży, oraz konfigurowalne sekcje dotyczące transportu, zakwaterowania i codziennych planów. Możesz również automatycznie generować listy rzeczy do spakowania i pomysły na atrakcje dostosowane do lokalizacji i stylu podróży.

📌 Idealne dla: osób podróżujących samotnie, niezdecydowanych planujących wycieczki lub poszukujących last minute.

13. Szablon planowania przygód

za pośrednictwem Notion

Ten szablon Notion dla podróżników, stworzony z myślą o osobach planujących kosztowne wycieczki z listy marzeń i spontaniczne weekendowe wypady, usprawnia przechowywanie, sortowanie i realizację wszystkich pomysłów na podróże.

Potraktuj go jako osobisty dziennik przygód z sekcjami poświęconymi wymarzonym miejscom, planowaniu aktywności, listom rzeczy do spakowania i budżetom.

To, co go wyróżnia, to elastyczność. Możesz zapisywać spontaniczne pomysły, opracowywać kompletne plany podróży lub prowadzić listę miejsc, które chcesz odwiedzić. Jest to część większego ekosystemu „Family Planner”, ale funkcje sprawdza się również jako samodzielne narzędzie do planowania podróży.

📌 Idealne dla: Spontanicznych odkrywców i osób realizujących listę marzeń, które potrzebują miejsca do przechowywania pomysłów na podróże, gdy tylko się pojawią.

14. Zaawansowany szablon podróży

za pośrednictwem Notion

Ten uporządkowany pulpit podróżny, zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą mieć większą kontrolę nad planowaniem wyjazdów służbowych, wykracza poza podstawowe funkcje. Zawiera galerię nadchodzących podróży, która ułatwia zarządzanie szczegółami podróży w jednym centralnym miejscu.

Ten szablon podróży Notion oferuje również prosty, ale funkcjonalny układ, który zaczyna się od listy życzeń, idealnej do zapisywania wymarzonych miejsc. Otrzymasz dedykowaną sekcję inspiracji, w której możesz zbierać pomysły podczas przeglądania mediów społecznościowych lub czytania blogów.

📌 Idealne dla: Osoby planujące z dbałością o szczegóły, które chcą mieć widoczność czasu, kosztów i logistyki.

15. Plan podróży z formularzem do przesłania

za pośrednictwem Notion

Planujesz wycieczkę w grupie? Ten szablon został zaprojektowany z myślą o współpracy, umożliwiając pracę z grupą podróżników poprzez udostępnione formularze. Wystarczy wysłać link, a każdy zaproszony będzie mógł dodać swoje pomysły, takie jak miejsca docelowe, atrakcje lub preferowane terminy.

Po przesłaniu wszystkie dane są bezpośrednio wprowadzane do zsynchronizowanej bazy danych i widoku kalendarza, co ułatwia wizualizację harmonogramu wydarzeń. Dostępna jest również tablica w stylu Kanban do śledzenia każdej sugestii od momentu powstania pomysłu do zatwierdzenia planu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte dzięki temu narzędziu do zdalnej współpracy.

📌 Idealne dla: Rodzin, zespołów lub grup przyjaciół mieszkających w różnych strefach czasowych i mających różne harmonogramy, którzy potrzebują współpracy w czasie rzeczywistym.

16. Szablon doskonałego planera podróży

za pośrednictwem Notion

Ten szablon zawiera dziesięć modułowych baz danych, z których każda skupia się na kluczowym aspekcie podróży. W lewym panelu nawigacyjnym znajdują się tematyczne emoji i linki do sekcji, takich jak rezerwacje, dokumenty, budżet i miejsca docelowe, które pomagają przejść do kluczowych elementów planowania.

Ponadto dzięki sekcji dziennika i śledzenia doświadczeń masz miejsce, w którym możesz zastanowić się nad najważniejszymi wydarzeniami lub je zapisać.

📌 Idealne dla: Zaawansowanych użytkowników lub osób często podróżujących, które chcą mieć pełną kontrolę nad każdym aspektem podróży.

17. Wszechstronny szablon planera podróży

za pośrednictwem Notion

Ten szablon łączy w sobie strukturę i elastyczność. Wyróżnia go przejrzysta segmentacja na sekcje Lista kontrolna podróży, Lista rzeczy do spakowania i Miejsca, które planuję odwiedzić. Każdy element jest podzielony według daty i statusu postępu.

Układ jest bogaty w obrazy i intuicyjny, z dedykowanymi kartami dla nadchodzących podróży (takich jak Wenecja, Madryt i Rabat) oraz przejrzystym narzędziem do śledzenia statusu, pokazującym, na jakim etapie planowania się znajdujesz.

Dostępna jest również funkcja lista rzeczy do zrobienia , która pozwala zapisać najważniejsze atrakcje, a także sekcja notatek, w której można zapisać wszystko, co pojawi się po drodze.

📌 Idealne dla: Osoby podróżujące okazjonalnie, które potrzebują elastycznego, wszechstronnego planera podróży.

18. Szablon dla vlogera podróżniczego

za pośrednictwem Notion

Ta struktura zawiera szczegółowy plan podróży, listę kontrolną niezbędnych rzeczy oraz dziennik podróży, w którym można zapisywać wszystkie chwile warte zapamiętania.

Centrum powiadomień pozwala szybko sprawdzić statystyki podróży, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób pozostających w ruchu.

Szczegółowy indeks zapewnia dostęp do wszystkiego, w tym listy rzeczy do spakowania, szczegółów lotów, zakwaterowania i niszowych funkcji, takich jak śledzenie turystyki kulinarnej, lista zakupów i lista życzeń podróżniczych.

📌 Idealne dla: vlogerów podróżniczych lub twórców skupionych na wspomnieniach, którzy chcą planować, dokumentować i śledzić swoje podróże.

19. Szablon planera podróży do Bangkoku

za pośrednictwem Notion

Jeśli energia Bangkoku wydaje Ci się nieco przytłaczająca, ten szablon podróży Bangkok Notion pomoże Ci się w nim odnaleźć.

Szablon zawiera 30-dniowy plan podróży podzielony na łatwe do opanowania segmenty, takie jak zwiedzanie świątyń, spacery wzdłuż kanałów, lokalne lekcje gotowania, a nawet kulinarne przygody na ulicznych straganach.

Szablon zawiera również praktyczne narzędzia, takie jak przewodnik po lokalnym transporcie, wskazówki dotyczące zachowania podczas wizyt w świątyniach oraz sekcję z kluczowymi zwrotami w języku tajskim, które pomogą Ci nawiązać kontakt z mieszkańcami poza utartymi szlakami turystycznymi.

📌 Idealne dla: osób odwiedzających Bangkok po raz pierwszy oraz powracających turystów, którzy poszukują uporządkowanej organizacji bez sztywnych ram.

20. Szablon planera podróży i wycieczek

za pośrednictwem Notion

Ten szablon podróży Notion został zaprojektowany z myślą o przejrzystości, szczególnie dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, które preferują uporządkowane, ale elastyczne systemy. Jego układ przyjazny dla osób z ADHD ogranicza rozpraszanie uwagi, umożliwiając śledzenie wszystkiego, od planowania strojów po rezerwacje noclegów, bez poczucia przytłoczenia.

Co go wyróżnia? Lista rzeczy do zrobienia przed podróżą, która pomaga zaplanować najważniejsze sprawy przed wyjazdem, a także wbudowane sekcje dotyczące restauracji, pakowania, a nawet listy rzeczy do zrobienia podczas podróży.

📌 Idealne dla: Podróżujących z zaburzeniami neurologicznymi lub wszystkich, którzy preferują przejrzyste planowanie bez rozpraszających elementów.

Co sprawia, że szablon podróży Notion jest dobry?

Dobrze zaprojektowany szablon Notion oszczędza czas, zmniejsza stres związany z planowaniem i zapewnia dostęp do wszystkich szczegółów, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Oto cechy dobrego szablonu:

Scentralizowana struktura: łączy plan podróży, rezerwacje, listy rzeczy do spakowania i budżety w jednym miejscu, aby ograniczyć rozproszone planowanie

Edytowalne układy: umożliwiają dostosowanie do różnych rodzajów podróży, takich jak krótkie pobyty, długie trasy lub powtarzające się formaty podróży

Dostępność offline: Obsługuje eksport do formatu PDF lub widoki dostosowane do urządzeń mobilnych, gdy dostęp do Internetu nie jest gwarantowany

Gotowe szablony: Zawierają listy kontrolne, kalendarze i połączone bazy danych, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera

Organizacja wizualna: Wykorzystuje tablice, galerie lub osy czasu do wyświetlania planów w intuicyjnych, łatwych do śledzenia formatach

Równowaga logistyczna: Obejmuje narzędzia do rezerwacji i planowania, a także sekcje do prowadzenia dziennika lub rejestrowania wspomnień

Inteligentna automatyzacja: integruje wstępnie wypełnione szablony, przesłane formularze i podpowiedzi AI, aby usprawnić proces podejmowania decyzji

Funkcje związane z podróżowaniem: listy rzeczy do spakowania, narzędzia do śledzenia budżetu, pulpity nawigacyjne dla wielu podróży, a nawet wskazówki językowe i kulturowe dostosowane do miejsc docelowych

🔍 Czy wiesz, że... Spośród wszystkich siedmiu cudów starożytnego świata tylko Wielka Piramida w Gizie pozostała nienaruszona! Została zbudowana około 2560 roku p.n.e. i służyła jako grobowiec faraona Chufu (Cheopsa) z IV wieku.

Limity Notion

Chociaż Notion oferuje dużą elastyczność i możliwość dostosowania do planowania podróży, podobnie jak inne aplikacje do cyfrowego planowania, ma pewne ograniczenia, które mogą wpływać na komfort użytkowania.

Oto kilka z nich. 👀

Niewystarczająca wydajność pod obciążeniem: spowolnienie działania przy dużych lub złożonych planach podróży, co wpływa na płynność nawigacji i aktualizacji

Ograniczenia automatyzacji: Wymaga ręcznego wykonywania zadań i aktualizacji statusu, co wydłuża czas poświęcony na planowanie

Złożoność cyklu pracy: Wymaga znajomości platformy i zagnieżdżonych stron, co utrudnia nawigację w przypadku szczegółowych planów podróży lub planów obejmujących wiele podróży

Śledzenie wydatków: Brak wbudowanych narzędzi finansowych, co wymaga dodatkowych aplikacji lub ręcznego śledzenia budżetu

10 alternatywnych szablonów Notion

Notion może być świetnym rozwiązaniem do tworzenia prostych notatek z podróży, ale gdy Twoje plany zaczynają obejmować wiele lokalizacji, wspólne listy kontrolne, osie czasu rezerwacji lub koordynację na poziomie agencji, szybko napotykasz przeszkody.

To właśnie tam należy zacząć szukać alternatyw dla Notion.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, pełni również funkcję oprogramowania do zarządzania podróżami, oferując specjalnie zaprojektowane szablony do obsługi wszystkich planów podróży.

Oto, co o ClickUp powiedział prawdziwy użytkownik:

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma wad.

Oto kilka z nich, które możesz sprawdzić! 🗺️

1. Szablon planu podróży służbowej ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Ogranicz utrudnienia związane z podróżami dzięki szablonowi planu podróży służbowej ClickUp Business

Szablon planu podróży służbowej ClickUp Business oferuje uporządkowany układ stworzony w ramach ClickUp Docs, dostosowany do szybkiego tempa podróży służbowych.

Sekcja Hotel Check-in ułatwia rejestrowanie czasu zameldowania, numerów pokoi i adresów hoteli. Blok Returning Flight jest bardziej szczegółowy niż większość szablonów i zawiera pola takie jak Gate, Confirm Code i Estimated Time of Arrival.

Dodatkowo tabela planu podróży zapewnia przejrzystą siatkę do organizowania spotkań, kolacji, wizyt w różnych miejscach, a nawet czasu rezerwowego, oferując wizualny podział całej podróży w jednym miejscu.

📌 Idealne dla: konsultantów i profesjonalistów, którzy często podróżują służbowo i potrzebują uporządkowanego planu podróży.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli jesteś cyfrowym nomadą, miasta takie jak Lizbona, Bali lub Medellín oferują wspaniałe kawiarnie przyjazne do pracy, z szybkim Wi-Fi i atmosferą społeczności.

2. Szablon planowania wakacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zoptymalizuj budżet podróży dzięki szablonowi planowania wakacji ClickUp

Szablon planowania wakacji ClickUp zawiera folder, w którym elementy są podzielone na kategorie Zakwaterowanie, Wydarzenia, Restauracje i Listy rzeczy do spakowania.

Każde zadanie ma pola niestandardowe, takie jak Zarezerwowane, Strona internetowa i Ocena zawartości, które umożliwiają śledzenie rezerwacji, odkrywanie najlepiej ocenianych miejsc i oznaczanie zadań oczekujących.

Dzięki linkom, adresom i kontaktom osadzonym w każdym elemencie nie będziesz już tracić czasu na szukanie e-maili z potwierdzeniami.

📌 Idealne dla: Rodzin i grup planujących wycieczki rekreacyjne, które chcą koordynować działania, rezerwacje i szczegóły podróży w jednym planie.

3. Szablon planera podróży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zdobądź mini CRM dla swoich przejazdów dzięki szablonowi ClickUp Travel Planner

Szablon ClickUp Travel Planner zapewnia scentralizowany pulpit podróży zaprojektowany specjalnie dla osób często podróżujących.

Posiada układ side-by-side, który pozwala na rejestrowanie i porównywanie wielu odcinków lotu jednocześnie, korzystając z pól takich jak Czas odlotu, Czas przylotu i Kontakt z linią lotniczą.

Szablon śledzi nawet różnych przewoźników i rozkłady lotów w jednym widoku, dzięki czemu podróże wieloetapowe nie gubią się w gąszczu informacji. Wbudowana sekcja Szczegóły transportu pomaga zaplanować dokładne środki transportu, godziny odbioru oraz lokalizacje źródłowe/docelowe.

📌 Idealne dla: Osobów podróżujących samotnie i cyfrowych nomadów poszukujących kompleksowego narzędzia do organizowania miejsc docelowych, budżetów i codziennych zajęć.

🤝 Przypomnienie: Zarezerwuj pobyt typu „bleisure” z dostępem do pralki, zwłaszcza podczas dłuższych podróży. Spakuj lekkie ubrania i odśwież się w połowie podróży.

4. Szablon planera podróży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi ClickUp Trip Planner Twoje plany podróży będą zawsze widoczne i edytowalne

Koordynowanie planu podróży może stać się kłopotliwe, gdy weźmie się pod uwagę postoje na posiłki, pomysły na atrakcje, wynajem samochodu i zmiany hoteli.

Szablon planera podróży ClickUp pozwala naszkicować cały przepływ podróży. W przeciwieństwie do innych szablonów, ten opiera się w dużej mierze na planowaniu opartym na doświadczeniu, z polami Must Buys (rzeczy, które trzeba kupić), Food Options (opcje posiłków) i Activity Type (rodzaj aktywności), dzięki czemu idealnie nadaje się do podróży osobistych.

Szablon zawiera pięć różnych widoków, takich jak Przewodnik turystyczny i Tablica aktywności, które umożliwiają przełączanie się między planem podróży a planami na każdy dzień.

Musisz zmienić plan w trakcie podróży? Po prostu przeciągnij i upuść na tablicę lub zaktualizuj niestandardowy status (zakończone, anulowane, nie rozpoczęte), aby dostosować plan w locie.

📌 Idealne dla: Osoby podróżujące po raz pierwszy lub planujące krótkie wycieczki, które potrzebują prostego szablonu do nakreślenia najważniejszych elementów podróży.

📖 Przeczytaj również: Przykładowe profesjonalne wiadomości o nieobecności w biurze

5. Szablon planowania wydarzeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj dużymi i małymi wydarzeniami dzięki szablonowi planowania wydarzeń ClickUp

Szablon planowania wydarzeń ClickUp łączy wszystkie aspekty zarządzania wydarzeniami w jednym miejscu, obejmując rezerwacje miejsc, harmonogramy działań i logistykę przed wydarzeniem.

Wyróżnia się dzięki dedykowanym listom dla przygotowań do wydarzenia, rozliczeń, działań i udogodnień, z których każda zawiera gotowe pola dla statusu budżetu, statusu płatności, a nawet paski postępu.

Ten szablon do planowania wydarzeń umożliwia również przeciąganie i upuszczanie elementów w widoku tablicy ClickUp, aby wizualnie ustalać priorytety zadań związanych z ustawieniami, a także korzystać z widoku kalendarza w czasie rzeczywistym, który zawiera wszystkie terminy.

📌 Idealne dla: Koordynatorów i organizatorów wydarzeń zarządzających wielodniowymi wydarzeniami, którzy muszą planować sesje, prelegentów i logistykę.

6. Szablon programu konferencji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zyskaj przejrzystość podczas sesji i spotkań dzięki szablonowi programu konferencji ClickUp

Planując konferencję, zaczynasz od solidnego planu, ale wkrótce masz do czynienia z ostatnimi zmianami prelegentów, nakładającymi się sesjami i zdezorientowanymi uczestnikami. Szablon programu konferencji ClickUp pozwala poradzić sobie z takimi zmianami bez konieczności przebudowywania całego harmonogramu.

Znajdziesz tam widok sesji, który wizualnie grupuje zadania w ścieżki poranne, popołudniowe i wieczorne, idealne dla wydarzeń wieloetapowych.

Użyj Lokalizacja pokoju i Typ sesji jako pól niestandardowych, aby uniknąć podwójnych rezerwacji lub kolizji terminów. Połącz to z widokiem harmonogramu, aby uzyskać precyzyjny czas, oraz listą działań, aby uzyskać szczegóły operacyjne, a w ciągu kilku minut uzyskasz w pełni zmapowany przepływ konferencji.

📌 Idealne dla: Organizatorów konferencji i uczestników, którzy potrzebują szczegółowego harmonogramu, aby poruszać się po sesjach, prelegentach i możliwościach nawiązywania kontaktów.

7. Szablon listy kontrolnej wakacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przygotuj się do podróży w prosty i przejrzysty sposób dzięki szablonowi listy kontrolnej wakacji ClickUp

Panika związana z pakowaniem zawsze pojawia się tuż przed chwilą relaksu. Szablon listy kontrolnej wakacji ClickUp kładzie kres temu bałaganowi, pokazując przejrzysty widok tego, co jeszcze pozostało do zrobienia i ile elementów potrzebujesz na każdą podróż. Używaj niestandardowych statusów, takich jak Do kupienia, Pakowanie i Spakowane, aby śledzić, co jeszcze pozostało do zabrania lub spakowania do walizki.

Potrzebujesz innego sprzętu na plażę, wycieczkę samochodową i kemping? Pole Wycieczki wakacyjne pokazuje dokładnie, który element należy zabrać. Pole Ilość sprawia, że nie zabierzesz tylko jednej skarpety lub pięciu niepotrzebnych kurtek. Grupuje nawet wszystko według typu elementu (np. odzież), dzięki czemu możesz spakować się mądrzej.

📌 Idealne dla: Podróżujących, którzy chcą mieć pewność, że spakowali wszystkie niezbędne rzeczy i zakończyli zadania przed podróżą, minimalizując stres w ostatniej chwili.

📮 ClickUp Insight: W naszej ostatniej ankiecie mniej niż 5% osób aktywnie dąży do osiągnięcia wielkich celów życiowych, takich jak zakup domu, podróżowanie po świecie lub założenie firmy. Dlaczego? Ponieważ te wielkie marzenia często wydają się zbyt przytłaczające lub odległe, aby zacząć je planować. 🔭 Dzięki szablonowi planu życia lub szablonowi celów rocznych ClickUp możesz zamienić długoterminowe marzenia w konkretne kroki. Podziel swoje cele na kamienie milowe, wizualizuj postępy w ciągu miesięcy, a nawet lat dzięki widokowi osi czasu i trzymaj się planu dzięki jasnym terminom. Zamień „kiedyś” w plan działania!

8. Szablon listy planera wakacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Lepiej planuj przerwy w pracy i urlopy zespołu dzięki szablonowi listy planowania urlopów ClickUp

Śledzenie podróży służbowych i prywatnych nie powinno wymagać korzystania z labiryntu arkuszy kalkulacyjnych lub wysyłania wiadomości tam i z powrotem. Szablon listy planowania wakacji ClickUp koncentruje się na poszczególnych osobach, śledząc, kto jest nieobecny i kiedy, w poszczególnych działach.

Widok Lista główna pracowników wyświetla plany urlopowe wszystkich pracowników na jednej, przewijanej liście. Chcesz sprawdzić, jak wyglądają letnie urlopy? Pola niestandardowe nazwane według miesięcy (np. APR, JUL, DEC) pozwalają oznaczyć urlopy poszczególnych pracowników, dzięki czemu można błyskawicznie filtrować, kto bierze urlop w danym miesiącu.

A jeśli koordynujesz pracę wielu zespołów, widok tabeli działów zapewnia podział na kategorie, dzięki czemu nadmierna rezerwacja jest praktycznie niemożliwa.

📌 Idealne dla: działów HR i kierowników zespołów śledzących wnioski urlopowe pracowników i harmonogramy pracy w celu utrzymania równowagi operacyjnej.

9. Szablon planera wakacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj logistyką wakacji bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp Holiday Planner

Szablon planera urlopów ClickUp to specjalnie zaprojektowane narzędzie, które zapewnia przejrzysty widok tego, kto jest nieobecny, kiedy i dlaczego. Kategoryzuje każdy wniosek za pomocą kategorii urlopu (święta państwowe vs. urlop wypoczynkowy) i typu urlopu (płatny lub bezpłatny), dzięki czemu od razu wiesz, jaki rodzaj urlopu jest rejestrowany.

Prawdziwą zaletą są niestandardowe statusy, takie jak W trakcie sprawdzania, Odrzucone lub Anulowane, które śledzą stan każdego zgłoszenia.

Planujesz działania między działami? Pola „Dział” i „Miesiąc” pomogą Ci wychwycić nakładające się zadania, zanim spowodują problemy. Dzięki widokowi listy wniosków urlopowych i widokowi listy urlopów wszystkie szczegóły są uporządkowane w przejrzystych listach, które można sortować.

📌 Idealne dla: osób indywidualnych i rodzin organizujących wakacyjne atrakcje, posiłki i wydarzenia, które chcą spędzić ten czas w świątecznej atmosferze i dobrze się zorganizować.

📖 Przeczytaj również: Barcelona dla cyfrowych nomadów

10. Szablon dla biura podróży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj i zarządzaj rezerwacjami klientów dzięki szablonowi ClickUp dla biur podróży

Szablon ClickUp dla biur podróży wykorzystuje rozbudowany, 21-krokowy niestandardowy cykl pracy statusów (np. Możliwe, W trakcie, Recenzja, Zamknięte), aby śledzić każdą podróż klienta od momentu złożenia zapytania do działań po zakończeniu podróży. Taki poziom szczegółowości jest idealny do planowania wymagającego intensywnej obsługi, zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma miejscami docelowymi lub dostawcami usług dla każdej rezerwacji.

Pole Lokalizacja dodaje istotne informacje o podróży bezpośrednio do cyklu pracy, dzięki czemu możesz zarządzać zdalną pracą i podróżami. Wszystko możesz wyświetlić w formatach dostosowanych do Twojego stylu pracy, w tym widoku mapy do wizualizacji tras podróży i widoku osi czasu, aby natychmiast dostrzec nakładające się terminy lub opóźnienia.

📌 Idealne dla: Biur podróży i agencji turystycznych zarządzających wieloma planami podróży klientów, rezerwacjami i komunikacją w uporządkowanym obszarze roboczym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pobierz mapy Google offline przed opuszczeniem sieci Wi-Fi. Nie zapomnij zaznaczyć kluczowych miejsc, takich jak zakwaterowanie, stacje metra i ulubione kawiarnie.

Wykrocz poza trasy podróży dzięki ClickUp

Szablony podróży Notion to świetne zasoby, które pomogą Ci szybko rozpocząć planowanie podróży. Są proste, elastyczne i idealne do zapisywania pomysłów i planów podróży w jednym miejscu.

Ale gdy Twoje plany staną się bardziej złożone, będziesz potrzebować ClickUp, aby ułatwić sobie życie. W pełni konfigurowalne szablony podróży pozwalają uporządkować plany i obsłużyć złożone szczegóły. Ponadto dzięki automatyzacji i integracjom spędzasz mniej czasu na zarządzaniu, a więcej na cieszeniu się oczekiwaniem na podróż.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✈️