10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Samsung Notes do tworzenia cyfrowych notatek

Samsung Notes spełnia swoje zadanie — dopóki nie przestaje działać. Być może zacząłeś od szybkiej listy zakupów lub kilku przypadkowych notatek podczas spotkania. Jednak wraz ze wzrostem potrzeb związanych z robieniem notatek — notatki z zajęć, plany projektów, konspekty badań — mogłeś zauważyć pojawiające się limity.

Synchronizacja między platformami staje się trudna. Współpraca wydaje się niemożliwa. A Twoje notatki? Utknęły w jednym ekosystemie.

Rzeczywistość jest prosta: to, co sprawdza się w przypadku prostych list lub odręcznych notatek, często nie wystarcza, gdy zarządzasz złożonymi plikami tekstowymi lub próbujesz utrzymać porządek na różnych urządzeniach.

Właśnie dlatego wielu studentów, profesjonalistów i entuzjastów wydajności zaczyna szukać lepszych narzędzi do organizacji. Potrzebują aplikacji do robienia notatek, która nie tylko zarządza notatkami, ale także wspiera współpracę, oferuje bogatsze formaty i zapewnia płynny dostęp z dowolnego miejsca.

W tym przewodniku zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Samsung Notes, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy. Uwaga, spoiler: ClickUp zajmuje pierwsze miejsce!

Ograniczenia aplikacji Samsung Notes

Aplikacja Samsung Notes jest dopracowana i ma kilka świetnych funkcji, ale bądźmy szczerzy: została stworzona z myślą o użytkownikach Samsunga, co niesie ze sobą pewne nieuniknione ograniczenia:

Ograniczone wsparcie dla różnych platform : Najlepiej sprawdza się na telefonach Samsung i rysikach S Pen, z ograniczonym lub brakiem wsparcia dla systemów Windows, iOS i przeglądarek internetowych

Podstawowa współpraca : brak wbudowanych : brak wbudowanych narzędzi do współpracy zespołowej ani narzędzi do udostępniania w czasie rzeczywistym

Blokada pamięci : Notatki są synchronizowane głównie za pośrednictwem usługi Samsung Cloud, co może utrudniać migrację do innych ekosystemów

Prostota funkcji : Świetna jako podstawowe : Świetna jako podstawowe narzędzie do robienia notatek , ale tej bezpłatnej aplikacji brakuje zaawansowanych opcji, takich jak łączenie zadań, podsumowania AI lub organizacja w stylu bazy danych

Ograniczenia dotyczące pisma ręcznego: Chociaż rozpoznawanie pisma ręcznego jest solidne, nie jest tak zaawansowane jak w przypadku konkurencyjnych aplikacji, takich jak GoodNotes

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Metoda tworzenia notatek z konspektem to przełomowe rozwiązanie, jeśli chcesz uporządkować notatki w przejrzysty i logiczny sposób. Dzięki hierarchicznej strukturze notatek — z nagłówkami, podtytułami i punktami — możesz uchwycić kluczowe idee i szczegóły w sposób, który ułatwia przeglądanie i powrót do nich w późniejszym czasie. Jest to szczególnie przydatne podczas spotkań, wykładów lub w każdej sytuacji, w której informacje napływają szybko i wymagają szybkiego uporządkowania.

Alternatywy dla aplikacji Samsung Notes w skrócie

Oto zestawienie najlepszych alternatyw dla aplikacji Samsung Notes — dla kogo są najlepsze, co oferują i ile dokładnie kosztują (wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich).

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Natychmiast konwertuj notatki na zadania, dokumenty do współpracy i tablice. Twórz podsumowania spotkań AI i przeszukuj wszystkie swoje notatki dzięki funkcji wyszukiwania połączonego Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Evernote Natychmiast konwertuj notatki na zadania, dokumenty do współpracy i tablice, podsumowania spotkań AI oraz wyszukiwanie uniwersalne Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free; plan płatny zaczyna się od 14,99 USD Notion Konfigurowalne obszary robocze i bazy danych, połączone strony i szablony, współpraca w czasie rzeczywistym, integracje Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD Obsidian Wsparcie dla Markdown, lokalna pamięć i prywatność, widok graficzny do łączenia notatek, ekosystem wtyczek Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free; płatne dodatki już od 5 USD Microsoft OneNote Pisanie odręczne i rysowanie, głęboka integracja z pakietem MS Office, notatki audio, synchronizacja między urządzeniami Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; zawarty w pakiecie Microsoft 365 Google Keep Szybkie notatki i listy kontrolne, zamiana głosu na tekst, kodowanie kolorami i etykiety, przypomnienia o lokalizacji/czasie Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free Notatki Apple synchronizacja z iCloud, pisanie odręczne/szkicowanie, blokowanie notatek, współpraca w czasie rzeczywistym Osoby prywatne, małe firmy Free (z urządzeniami Apple) Joplin Kompleksowe szyfrowanie, wsparcie Markdown, biblioteka wtyczek, narzędzie do wycinania treści z internetu Osoby prywatne, małe firmy Niestandardowe ceny GoodNotes Przepisywanie odręcznego tekstu na tekst, adnotacje w plikach PDF, cyfrowe notatniki, wyszukiwanie odręcznych notatek Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6,99 USD Standardowe notatki Kompleksowe szyfrowanie, Markdown i tekst sformatowany, synchronizacja między platformami, rozszerzenia zwiększające wydajność Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 63 USD

Najlepsze alternatywy dla aplikacji Samsung Notes

Jeśli poważnie myślisz o ulepszeniu sposobu sporządzania notatek, warto wiedzieć, co naprawdę oferuje każda aplikacja (i gdzie mogą pojawić się potknięcia).

Niektóre narzędzia są przeznaczone do precyzyjnego pisania, podczas gdy inne wyróżniają się elastycznością, umożliwiając burzę mózgów, planowanie i współpracę w jednym miejscu.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę każdej alternatywy dla aplikacji Samsung Notes — jej najmocniejsze strony, na co należy zwrócić uwagę oraz opinie rzeczywistych użytkowników — abyś mógł znaleźć idealne rozwiązanie bez konieczności korzystania z wersji próbnych i popełniania błędów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie zapewniające kompleksową wydajność wraz z zarządzaniem zadaniami)

Zbierz cały zespół na jednej stronie, aby realizować zadania dzięki ClickUp

Samsung Notes świetnie nadaje się do tworzenia szybkich list, ale co, jeśli Twoje notatki wymagają wykonania jakiejś czynności? W tym miejscu ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy, zmienia zasady gry. Nie tylko zapisujesz myśli, ale zamieniasz je w zadania, dokumenty do współpracy i pełnowymiarowe projekty.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, sporządzasz notatki ze spotkań, czy zarządzasz całymi projektami, ClickUp pozwala Ci to wszystko zrobić bez konieczności przełączania zakładek.

Dodatkowo, dzięki podsumowaniom generowanym przez sztuczną inteligencję w ClickUp Brain w aplikacjach Dokumenty i Notatnik, możesz uporządkować swoje notatki w kilka sekund.

Twórz generowane przez AI podsumowania w dokumentach ClickUp

Dokumenty ClickUp

Wejdź do ClickUp Docs, gdzie Twoje notatki zamieniają się w dynamiczne dokumenty do wspólnej pracy. Możesz tworzyć zagnieżdżone strony, dodawać bogaty tekst, osadzać multimedia, a nawet łączyć zadania bezpośrednio w dokumencie. Teraz burza mózgów i realizacja odbywają się równolegle.

W przeciwieństwie do Samsung Notes, który przechowuje notatki w postaci statycznej, ClickUp sprawia, że są one możliwe do wykorzystania. Co więcej, możesz używać ClickUp Docs do udoskonalania notatek i pisania za pomocą ClickUp Brain!

Szybko skondensuj kluczowe aktualizacje z notatek, komentarzy, zmian statusu, nowych podzadań i głównych aktualizacji projektu za pomocą ClickUp Brain

Notatnik ClickUp

A jeśli potrzebujesz czegoś bardziej podstawowego? ClickUp Notepad to proste narzędzie do szybkiego zapisywania pomysłów. Jest lekkie, nie rozprasza uwagi i idealnie nadaje się do zapisywania myśli, gdy pojawia się inspiracja. Jednak prawdziwą zaletą ClickUp jest możliwość zrobienia więcej z notatkami.

Skorzystaj z bogatej funkcji edycji w Notatniku ClickUp, aby ożywić swoje notatki

Za pomocą kilku kliknięć możesz przekształcić notatkę w zadanie za pomocą ClickUp Tasks — wraz z terminami, osobami przypisanymi i przypomnieniami. Żegnajcie zapomniane pomysły.

Zadbaj o to, aby decyzje zamieniły się w działania, przekształcając notatki w zadania ClickUp, które można śledzić

Tablice ClickUp

Dla osób myślących wizualnie ClickUp oferuje również Tablice — elastyczną przestrzeń do burzy mózgów, tworzenia map cyklu pracy lub szkicowania planów projektów. Jest to idealne rozwiązanie, gdy karteczki samoprzylepne i listy liniowe po prostu nie wystarczają.

Współpracuj ze swoim zespołem lub pracuj samodzielnie dzięki tablicy ClickUp

ClickUp AI Notetaker

Nie zapominajmy też o gwiazdorze: ClickUp AI Notetaker.

Dzięki ClickUp AI Notetaker nic nie umknie Twojej uwadze podczas spotkań

To narzędzie automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania, uwalniając Cię od konieczności robienia notatek w czasie rzeczywistym. Koniec z żonglowaniem koncentracją i notatkami w tym samym czasie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Natychmiast przekształcaj transkrypcje spotkań w zadania do wykonania dzięki AI

Dostosuj dokumenty za pomocą szablonów, zakładek i osadzonych elementów multimedialnych

Uporządkuj sesje burzy mózgów dzięki tablicom z funkcją przeciągania i upuszczania

Twórz zagnieżdżone podstrony w Dokumentach, aby z łatwością strukturyzować złożone projekty

Zarządzaj statusami zadań i priorytetami bezpośrednio w notatkach

Natychmiastowe wyszukiwanie zadań, notatek i dokumentów dzięki funkcji wyszukiwania połączonego

Synchronizuj aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby cały zespół był na bieżąco, niezależnie od lokalizacji

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna oferuje mniej funkcji edycji niż wersja komputerowa

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi

Używam tej aplikacji codziennie do zarządzania zadaniami, organizowania notatek i cyklu pracy… Jestem bardziej wydajny, ponieważ mogę przechowywać wszystkie notatki w jednym miejscu.

Używam tej aplikacji codziennie do zarządzania zadaniami, organizowania notatek i cyklu pracy… Jestem bardziej wydajny, ponieważ mogę przechowywać wszystkie notatki w jednym miejscu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Metoda robienia notatek Cornella jest idealna do organizowania notatek z wbudowaną funkcją przeglądania. Dzieli stronę na sekcje: główny obszar notatek, kolumnę z kluczowymi słowami lub pytaniami oraz przestrzeń na podsumowanie na dole. Taki układ pomaga aktywnie angażować się w notatki, ułatwiając ich późniejsze przywołanie i naukę — idealne rozwiązanie dla studentów lub profesjonalistów przygotowujących się do spotkań i prezentacji.

2. Evernote (najlepszy do wycinania treści z internetu i przechowywania notatek w wielu formatach)

za pośrednictwem Evernote

Masz milion otwartych zakładek i nie masz gdzie ich zapisać? Evernote Ci pomoże. Znany ze swojego potężnego narzędzia Web Clipper, Evernote ułatwia przechwytywanie artykułów, plików PDF, obrazów, a nawet całych stron internetowych i porządkowanie ich na później. To najlepsze rozwiązanie dla badaczy, pisarzy i wszystkich, którzy lubią zbierać pomysły z różnych źródeł.

Podczas gdy Samsung Notes ogranicza się do podstawowego tekstu i rysunków, Evernote oferuje prawdziwą wszechstronność. Możesz organizować zawartość w notatnikach, oznaczać notatki etykietami ułatwiającymi wyszukiwanie, a nawet osadzać listy kontrolne, pliki audio i załączniki — wszystko w jednym miejscu. Dostęp offline oznacza, że Twoje notatki są zawsze pod ręką — niezależnie od tego, czy jesteś w drodze do pracy, czy w samolocie.

Jeśli potrzebujesz cyfrowej szafki na dokumenty, która pomieści wszystko — nie tylko Twoje myśli — Evernote z łatwością przewyższa Samsung Notes zarówno pod względem głębi, jak i elastyczności.

Najlepsze funkcje Evernote

Przypnij ważne notatki na górze dowolnego notatnika, aby mieć do nich szybki dostęp

Ustaw terminy i przypomnienia, aby śledzić terminy zadań

Dodawaj adnotacje do plików PDF bezpośrednio w notatkach

Skanuj odręczne notatki i memos, aby móc je przeszukiwać

Udostępniaj notatki lub całe notatniki współpracownikom za pomocą jednego kliknięcia

Automatyczna synchronizacja między wieloma urządzeniami zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Evernote

Plan Free ogranicza synchronizację do dwóch urządzeń

Bez dobrych nawyków organizacyjnych możesz czuć się zagubiony

Ceny Evernote

Free

Osobiste: 14,99 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 17,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co o Evernote mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki wpisane na klawiaturze, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „e-mail do skrzynki odbiorczej”.

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki, wycinki ze stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „wyślij e-mailem do skrzynki odbiorczej”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Metoda robienia notatek zdaniami polega na szybkości i prostocie. Każda nowa informacja jest zapisywana jako osobne zdanie, co pozwala szybko uchwycić szczegóły bez martwienia się o strukturę. Jest to solidna metoda, gdy informacje pojawiają się szybko, np. podczas wykładów, sesji burzy mózgów lub szybkich spotkań.

3. Notion (najlepszy do dostosowywania obszarów roboczych i baz danych)

za pośrednictwem Notion

W przeciwieństwie do Samsung Notes, który ogranicza się do folderów i tekstu, Notion pozwala budować połączone systemy. Możesz łączyć notatki, osadzać wideo, tworzyć dynamiczne tabele, a nawet uruchamiać pełne pulpity projektów. Współpraca w czasie rzeczywistym i konfigurowalne szablony ułatwiają skalowanie ustawień, niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w zespole.

Jeśli jesteś gotowy, aby porzucić zwykłe notatki i zacząć budować coś większego, Notion zapewni Ci swobodę i elastyczność, których nie oferuje Samsung Notes.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz połączone bazy danych, aby uporządkować zawartość i nadać jej dynamiczny charakter

Przeciągaj i upuszczaj obrazy, bloki kodu i elementy osadzone

Współpracuj na żywo z członkami zespołu na udostępnionych stronach

Konfiguruj powtarzające się zadania i przypomnienia

Połącz Notion z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Trello

Duplikuj szablony stworzone przez społeczność, aby zaoszczędzić czas

Ograniczenia Notion

Tryb offline może działać nieprawidłowo

Wyszukiwanie spowalnia przy dużych ustawieniach

Ceny Notion

Free

Osobiste : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja profesjonalna : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Docenisz łatwy w obsłudze interfejs, elastyczność tworzenia dowolnych narzędzi, nieograniczoną ilość danych i plików do przesyłania, wykresy Notion oraz automatyzację.

Docenisz łatwy w obsłudze interfejs, elastyczność tworzenia dowolnych narzędzi, nieograniczoną ilość danych i plików do przesyłania, wykresy Notion oraz automatyzację.

4. Obsidian (najlepszy dla miłośników markdown i notatek lokalnych)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian to miejsce, w którym Twoje notatki przestają być statyczne i zaczynają ożywać. Zaprojektowany z myślą o pisarzach, badaczach i wielkich myślicielach, zamienia zwykły tekst w sieć powiązanych ze sobą pomysłów, która rośnie wraz z Tobą.

Każda notatka jest zapisywana jako lokalny plik Markdown, co zapewnia pełną prywatność i kontrolę — bez konieczności korzystania z chmury. Wyróżnia się widok graficzny, który przedstawia powiązania między notatkami w formie wizualnej mapy myśli. Możesz błyskawicznie łączyć pomysły, dostosowywać ustawienia za pomocą zaawansowanych wtyczek i kształtować obszar roboczy dokładnie tak, jak chcesz.

Niezależnie od tego, czy tworzysz osobistą wiki, piszesz książkę, czy po prostu podoba Ci się idea drugiego mózgu, Obsidian oferuje elastyczność i swobodę twórczą, których nie może zapewnić Samsung Notes.

Najlepsze funkcje Obsidian

Dostosuj swój obszar roboczy za pomocą wtyczek i motywów społeczności

Podgląd na żywo formatowania Markdown podczas pisania

Twórz wewnętrzne połączenia między notatkami za pomocą prostego skrótu [[ ]]

Organizuj notatki w folderach lub używaj etykiet do elastycznego sortowania

Łatwa nawigacja dzięki panelom z linkami zwrotnymi i wykresami

Eksportuj całą swoją bazę wiedzy jako zwykły tekst, aby zapewnić sobie mobilność

Ograniczenia Obsidian

Brak wbudowanej funkcji współpracy

Niektóre wtyczki wymagają ręcznego ustawienia

Ceny Obsidian

Free do użytku osobistego

Opcjonalne dodatki: Synchronizacja: 5 USD/miesiąc na użytkownika Publikowanie: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Synchronizacja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikowanie: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Synchronizacja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikowanie: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: 4,8/5 (ponad 35 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Obsidian to przejrzysta aplikacja do robienia notatek w formacie Markdown. Chociaż nie ma tak wielu funkcji jak długo dostępne aplikacje do robienia notatek, takie jak OneNote, możliwości Obsidian są więcej niż wystarczające do codziennego użytku. Jednak brak synchronizacji nawet w standardowej wersji licencjonowanej stanowi pewną wadę.

Obsidian to przejrzysta aplikacja do robienia notatek w formacie markdown. Chociaż nie ma tak wielu funkcji jak długo dostępne aplikacje do robienia notatek, takie jak OneNote, możliwości Obsidian są więcej niż wystarczające do codziennego użytku. Jednak brak synchronizacji nawet w standardowej wersji licencjonowanej stanowi pewną wadę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Metoda mapowania myśli jest idealna dla osób myślących wizualnie, które lubią widzieć połączenia między pomysłami na pierwszy rzut oka. Zamiast tworzyć liniowe notatki, zaczynasz od głównej idei, a następnie rozgałęziajesz ją na powiązane tematy, podtematy i szczegóły. Ta metoda tworzenia notatek jest przydatna podczas planowania projektów, sesji kreatywnych lub zajmowania się złożonymi tematami, w których ważne są powiązania między pomysłami.

5. Microsoft OneNote (najlepszy do odręcznych notatek i dla fanów pakietu MS Office)

za pośrednictwem Microsoft OneNote

Microsoft OneNote przypomina prawdziwy notatnik — tylko że jest inteligentniejszy. Został stworzony dla osób, które uwielbiają robić notatki, szkicować i zapisywać pomysły odręcznie, jednocześnie zachowując porządek na wszystkich urządzeniach.

W przeciwieństwie do aplikacji Samsung Notes, która jest w większości powiązana z telefonem lub tabletem, OneNote synchronizuje się płynnie z urządzeniami z systemem Windows, Mac, iOS i Android. Układ notatnika i sekcji jest intuicyjny, umożliwiając przełączanie się między notatkami odręcznymi, listami wpisanymi na klawiaturze i osadzonymi plikami bez żadnych problemów.

Dodatkowa zaleta: aplikacja dobrze współpracuje z pełnym pakietem Microsoft 365, ułatwiając pobieranie wiadomości e-mail, arkuszy kalkulacyjnych i notatek ze spotkań.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Z łatwością przechwytuj odręczne notatki i rysunki

Synchronizuj bez wysiłku na wszystkich głównych urządzeniach

Organizuj za pomocą notatników, sekcji i zakładek stron

Oznaczaj ważne informacje etykietami, aby mieć do nich szybki dostęp

Zintegruj z Outlookiem, Excelem i Teams

Nagrywaj notatki audio bezpośrednio na stronach

Ograniczenia Microsoft OneNote

Najlepsze funkcje, takie jak zaawansowana synchronizacja i pełna integracja, są powiązane z subskrypcją Microsoft 365

Nie obsługuje Markdown, co może być niedogodnością dla niektórych pisarzy i programistów

Ceny Microsoft OneNote

Free

W zestawie z Microsoft 365 (9,99 USD miesięcznie za użytkownika)

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft OneNote?

W recenzji G2 czytamy:

Codziennie używam programu OneNote do śledzenia bieżących zadań i działań następczych. Świetną funkcją jest możliwość dodawania obrazów i diagramów do notatek, aby uzupełnić kontekst. Dzięki opcji synchronizacji mam dostęp do swoich notatek z dowolnego urządzenia.

Codziennie używam programu OneNote do śledzenia bieżących zadań i działań następczych. Świetną funkcją jest możliwość dodawania do notatek obrazów i diagramów, które pomagają zrozumieć kontekst. Dzięki opcji synchronizacji mam dostęp do swoich notatek z dowolnego urządzenia.

6. Google Keep (najlepszy do szybkich notatek i list kontrolnych)

za pośrednictwem Google Keep

Google Keep jest szybki, kolorowy i łatwy w użyciu — pomyśl o nim jak o cyfrowej tablicy z karteczkami samoprzylepnymi, zawsze pod ręką. Został zaprojektowany dla osób, które chcą szybko zapisać coś i przejść dalej, niezależnie od tego, czy jest to lista zakupów, nagły pomysł, czy notatka głosowa w drodze.

Podczas gdy Samsung Notes oferuje podobną funkcję szybkiego tworzenia notatek, Google Keep wyprzedza konkurencję dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Google. Twoje notatki są natychmiast synchronizowane na wszystkich urządzeniach zalogowanych na Twoje konto Google — bez zbędnych komplikacji i limitów.

Najlepsze funkcje Google Keep

Rysuj notatki i listy w kilka sekund

Korzystaj z funkcji zamiany głosu na tekst, aby robić notatki bez użycia rąk

Koduj notatki kolorami i etykietami, aby ułatwić sortowanie

Ustaw przypominania oparte na lokalizacji lub czasie

Natychmiastowe udostępnianie notatek znajomym lub współpracownikom

Automatyczna synchronizacja z Google Drive

Ograniczenia Google Keep

Nie oferuje formatowania tekstu — jesteś ograniczony do podstawowych notatek i list kontrolnych

Brak struktury folderów; musisz polegać na kodowaniu kolorami i etykietach, co może powodować bałagan przy dużej ilości notatek

Ceny Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Teoria podwójnego kodowania, w której obrazy i słowa są używane razem w celu wsparcia uczącego się w lepszym zapamiętywaniu, dowodzi, że wizualne sporządzanie notatek jest bardzo skuteczną strategią uczenia się.

7. Apple Notes (najlepsze dla użytkowników ekosystemu Apple)

za pośrednictwem Apple Notes

Apple Notes zapewnia porządek, prostotę i niezwykłą wygodę — dokładnie to, czego oczekujesz od Apple. Jeśli masz iPhone'a, iPada lub komputer Mac, jest to wbudowany pomocnik do wszystkiego, od list zakupów po duże sesje burzy mózgów.

A co najlepsze? To po prostu działa. Dzięki iCloud Twoje notatki są natychmiast synchronizowane na wszystkich urządzeniach Apple, dzięki czemu zawsze masz dostęp do aktualnych informacji, nawet nie myśląc o tym. W porównaniu z Samsung Notes i niektórymi innymi alternatywami dla Apple Notes, które są ograniczone do własnego ekosystemu, Apple Notes doskonale współpracuje z pełną gamą produktów Apple — i wygląda przy tym świetnie.

Możesz szkicować palcem lub Apple Pencil, skanować dokumenty, blokować poufne informacje za pomocą Face ID, a nawet udostępniać notatki znajomym lub współpracownikom. Jest to proste, ale zaskakująco wydajne rozwiązanie, które, jeśli jesteś użytkownikiem Apple, naprawdę trudno przebić.

Najlepsze funkcje Apple Notes

Automatyczna synchronizacja za pośrednictwem iCloud na wszystkich urządzeniach Apple

Z łatwością dodawaj odręczne notatki, szkice i zeskanowane dokumenty

Zablokuj prywatne notatki za pomocą hasła lub Face ID

Organizuj za pomocą folderów, etykiet i inteligentnego wyszukiwania

Współpracuj w czasie rzeczywistym nad udostępnionymi notatkami

Twórz listy kontrolne za pomocą prostej funkcji „dotknij, aby zakończyć”

Ograniczenia Apple Notes

Eksportowanie notatek jest ograniczone — można udostępniać lub kopiować zawartość, ale przenoszenie notatek do innej aplikacji lub platformy nie zawsze przebiega płynnie

Opcje formatowania są dość podstawowe w porównaniu z bardziej zaawansowanymi narzędziami, takimi jak Notion lub ClickUp

Ceny Apple Notes

Free (z urządzeniami Apple)

Oceny i recenzje Apple Notes

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

📮 ClickUp Insight: 49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręczne — to zaskakujący trend w erze cyfrowej. To uzależnienie od długopisu i papieru może wynikać z osobistych preferencji lub świadczyć o tym, że cyfrowe narzędzia do sporządzania notatek nie są w pełni zintegrowane z cyklami pracy. Jednocześnie inne badanie ClickUp wykazało, że 35% osób spędza 30 minut lub więcej na podsumowywaniu spotkań, udostępnianiu zadań do wykonania i informowaniu zespołów. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminuje to obciążenie administracyjne! Pozwól AI automatycznie rejestrować, transkrybować i podsumowywać spotkania, identyfikując i przypisując zadania do wykonania — nie potrzebujesz już ręcznie sporządzanych notatek ani ręcznego śledzenia zadań! Zwiększ wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, automatycznym zadaniom i scentralizowanym cyklom pracy ClickUp.

8. Joplin (najlepszy wybór pod kątem prywatności i szyfrowania w modelu open source)

za pośrednictwem Joplin

Jeśli chodzi o prywatność, Joplin nie ma sobie równych. Ta aplikacja typu open source została stworzona dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę — bez śledzenia, bez eksploracji danych, tylko Twoje notatki, zablokowane i bezpieczne.

Samsung Notes zapewnia prostotę, ale wiąże Cię z chmurą. Joplin zmienia zasady gry, oferując kompleksowe szyfrowanie i możliwość przechowywania notatek lokalnie lub synchronizowania ich za pośrednictwem zaufanych usług, takich jak Dropbox lub OneDrive.

To spełnienie marzeń fanów Markdown, oferujące przejrzyste pisanie, zaawansowane etykietowanie i rosnącą bibliotekę wtyczek, dzięki którym możesz dostosować aplikację do swoich potrzeb. Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i lubisz majsterkować, Joplin zapewni Ci elastyczność i prywatność, których Samsung Notes po prostu nie jest w stanie zaoferować.

Najlepsze funkcje Joplin

Zabezpiecz swoje notatki za pomocą silnego szyfrowania typu end-to-end

Pisz bez rozpraszania uwagi dzięki pełnej obsłudze Markdown

Synchronizuj między urządzeniami za pomocą wybranych usług

Rozszerz funkcjonalność dzięki potężnym wtyczkom i motywom

Clipuj całe strony internetowe bezpośrednio do swoich notatek

Etykietuj, sortuj i wyszukuj, aby szybko organizować swoje notatki

Ograniczenia Joplin

Interfejs jest przejrzysty, ale wydaje się nieco ubogi w porównaniu z bardziej eleganckimi aplikacjami, takimi jak Notion lub Evernote

Brak wbudowanych funkcji współpracy — doskonałe rozwiązanie do użytku indywidualnego, ale nieidealne dla zespołów

Ceny Joplin

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Joplin

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠 Czy wiesz, że... Walter Pauk, pedagog z Cornell University, opracował metodę Cornella w latach 50.

9. GoodNotes (najlepsze do odręcznych notatek cyfrowych)

GoodNotes przenosi wrażenia z pisania na papierze i wzbogaca je cyfrową magią. Jest ulubioną aplikacją studentów, artystów i wszystkich, którzy kochają pisać odręcznie, ale chcą korzystać z zalet cyfrowego świata, takich jak wyszukiwanie notatek i adnotacje w plikach PDF.

Samsung Notes oferuje podstawowe funkcje pisania odręcznego, ale GoodNotes idzie o krok dalej, oferując precyzyjne narzędzia, piękne szablony i błyskawiczną konwersję pisma odręcznego na tekst. Możesz organizować swoje notatki w eleganckich cyfrowych notatnikach, dodawać adnotacje do plików PDF jak profesjonalista, a nawet wyszukiwać treści odręczne (tak, nawet swoje niechlujne bazgroły).

Jeśli chcesz, aby Twój tablet był jak najlepszy papierowy notatnik, bez bałaganu, GoodNotes znacznie wyprzedza Samsung Notes zarówno pod względem wyglądu, jak i mocy.

Najlepsze funkcje GoodNotes

Konwertuj pismo odręczne na tekst z najwyższą dokładnością

Oznaczaj pliki PDF, slajdy i dokumenty bezpośrednio

Organizuj dzięki cyfrowym notatnikom i niestandardowym okładkom

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu szablonów papieru i naklejek

Wyszukaj notatki odręczne i wpisane na klawiaturze

Współpracuj, udostępniając notatniki innym użytkownikom

Ograniczenia GoodNotes

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym — udostępnianie jest tylko w widoku

Najlepsze wrażenia zapewnia iPad; wsparcie dla systemów Android i Windows jest nadal w fazie rozwoju

Ceny GoodNotes

urządzenia z systemem iOS – jednorazowo: 9,99 USD

Urządzenia z systemem Android: 6,99 USD miesięcznie

Jednorazowy zakup w App Store: 29,99 USD

Oceny i recenzje GoodNotes

G2: 4,8/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

10. Standard Notes (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego, szyfrowanego sporządzania notatek)

za pośrednictwem Standard Notes

Jeśli bezpieczeństwo jest dla Ciebie najważniejsze, Standard Notes jest stworzony dla Ciebie. W przeciwieństwie do Samsung Notes, domyślnie szyfruje wszystko, zapewniając kompleksową ochronę danych. Jest przejrzysty, minimalistyczny i obsługuje Markdown oraz tekst sformatowany.

Dzięki synchronizacji między platformami i opcjonalnym rozszerzeniom zwiększającym wydajność, Standard Notes jest odpowiedni dla każdego, kto ceni sobie prostotę i bezpieczeństwo. Chociaż w podstawowej wersji jest to aplikacja podstawowa, zaawansowani użytkownicy mogą ją uaktualnić, aby uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak motywy, załączniki plików i narzędzia do tworzenia kopii zapasowych.

Najlepsze funkcje Standard Notes

Kompleksowe szyfrowanie

Wsparcie dla Markdown i tekstu sformatowanego

Synchronizacja między platformami

Rozszerzenia zwiększające wydajność

Ograniczenia Standard Notes

Bardzo duże notatki (ponad 1 MB) mogą negatywnie wpływać na wydajność urządzenia z powodu procesu szyfrowania

Ceny Standard Notes

Dostępny plan Free

Plan wydajności: 63 USD/rok

Plan profesjonalny: 84 USD/rok

Oceny i recenzje Standard Notes

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Spraw, aby Twoje notatki były warte uwagi dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy zapisujesz szybkie pomysły, czy chcesz zaimportować istniejące notatki, znalezienie odpowiedniej aplikacji do robienia notatek ma ogromne znaczenie. Samsung Notes to solidny wybór na początek, zwłaszcza jeśli jesteś wierny ekosystemowi Samsunga — ale bądźmy szczerzy, czasami potrzebujesz większej elastyczności.

Być może chodzi o płynną synchronizację między urządzeniami. Być może chodzi o lepszą organizację, współpracę lub inteligentne narzędzia AI, które pomagają pracować szybciej. Właśnie w tym zakresie wyróżniają się alternatywne aplikacje do robienia notatek.

ClickUp to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz mieć wszystko — notatki, zadania, projekty — w jednej potężnej platformie. Notion i Obsidian zapewniają pełną kontrolę nad kreatywnością, a GoodNotes i Apple Notes są stworzone dla entuzjastów pisania odręcznego, którzy cenią sobie precyzję i dopracowanie.

Większość z tych aplikacji do robienia notatek oferuje bezpłatne plany, dzięki czemu możesz wypróbować je i znaleźć najlepszy dla swojego cyklu pracy.

Chcesz ulepszyć sposób robienia notatek? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoje notatki na wyższy poziom.