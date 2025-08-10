Szablony bezpłatnych arkuszy sprzedażowych, które zwiększą atrakcyjność Twoich produktów

Wyobraź sobie, że masz świetny produkt lub usługę, ale Twoi odbiorcy nie do końca to rozumieją. Właśnie wtedy przydaje się arkusz sprzedażowy. Ten jednostronicowy dokument ma na celu natychmiastowe przekazanie informacji o tym, co oferuje Twój produkt i dlaczego jest najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli jednak projekt arkusza sprzedażowego jest nieudany, brakuje w nim kluczowych informacji, jest przeładowany słabymi elementami wizualnymi lub nie zawiera wezwania do działania, ryzykujesz zdezorientowanie lub całkowitą utratę potencjalnych klientów.

Dlatego tak ważne jest używanie dobrze zaprojektowanego szablonu arkusza sprzedaży produktu. Pomaga on wyróżnić konkretne funkcje, dołączyć efektowne zdjęcie produktu oraz przedstawić dane dotyczące wydajności, ceny i korzyści w atrakcyjnym układzie. W jasny sposób przekazuje również klientom i kluczowym decydentom informację o wartości Twojej oferty.

W tym przewodniku znajdziesz 10 darmowych i konfigurowalnych szablonów arkuszy sprzedażowych, które pomogą Ci stworzyć oszałamiające, profesjonalne materiały marketingowe i zaimponować potencjalnym nabywcom.

🔎 Czy wiesz, że... Kolory w marketingu wywołują różne emocje i wpływają na decyzje zakupowe. Na przykład niebieski często budzi zaufanie, a czerwony wywołuje poczucie pilności. To jak sekretny język perswazji!

Czym są szablony arkuszy sprzedażowych?

Szablon arkusza sprzedaży to gotowy, jednostronicowy dokument, który pomaga w najbardziej efektywny sposób zaprezentować produkt lub usługę. To sprytny skrót do stworzenia doskonałego arkusza sprzedaży bez konieczności zaczynania od zera, który pozwala wyróżnić zalety produktu w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie.

Korzystając z szablonu arkusza sprzedaży produktu, zyskujesz: Szybko stwórz arkusz sprzedażowy firmy, który odzwierciedla tożsamość Twojej marki

Podkreśl kluczowe funkcje i specyfikacje produktów za pomocą własnych zdjęć, cen i logo firmy

Dodaj proste wezwanie do działania, takie jak kod QR prowadzący do centrum zasobów lub link do strony internetowej

Skoncentruj się na elementach projektu, które poprawiają pierwsze wrażenie

Korzystanie z arkusza sprzedaży jest szczególnie przydatne w strategii wprowadzania produktu na rynek. Jak?

Załóżmy, że jesteś założycielem start-upu i przygotowujesz się do targów. Zamiast gorączkowo szukać rozwiązań, możesz skorzystać z darmowych szablonów arkuszy sprzedaży, aby stworzyć elegancki arkusz produktu, który zrobi wrażenie na potencjalnych nabywcach i klientach, zanim jeszcze z Tobą porozmawiają.

➡️ Czytaj więcej: Proste narzędzia sprzedaży dla małych firm

Co sprawia, że szablon arkusza sprzedażowego jest dobry?

Starannie przygotowany szablon arkusza sprzedaży produktu pomaga w pewnym i jasnym przedstawieniu oferty. Opowiada historię produktu, przyciąga uwagę docelowych odbiorców i zbliża potencjalnych klientów o krok do zakupu.

Oto kluczowe funkcje, które powinien zawierać idealny szablon arkusza sprzedażowego dla potencjalnych klientów:

Odważny, przyciągający uwagę nagłówek : Poszukaj szablonu arkusza sprzedażowego, którego projekt przyciągnie uwagę czytelnika, natychmiast wskazując największą zaletę Twojego produktu ✅

Jasny opis produktu : Znajdź szablon arkusza sprzedaży, który podkreśli zalety Twojego produktu, sposób jego działania i konkretne problemy, które rozwiązuje ✅

Lista funkcji szybkiego przeglądania : Wybierz szablony arkuszy sprzedażowych, które zawierają kluczowe funkcje produktu, specyfikacje produktu lub dane techniczne produktu w formie krótkiej listy punktowanej ✅

Efektowne zdjęcie produktu lub grafika : wybierz świetny szablon arkusza sprzedażowego, który zawsze zapewnia przestrzeń na wysokiej jakości obrazy lub zdjęcia, aby pomóc potencjalnym nabywcom nawiązać kontakt z produktem ✅

Przejrzysty układ i hierarchia : wybierz szablon arkusza sprzedażowego, który ułatwia przeglądanie dzięki podzieleniu zawartości na przejrzyste sekcje na jednej stronie ✅

Przekonujący tekst z wezwaniem do działania: Wybierz szablony arkuszy sprzedażowych z podpowiedzią do podjęcia działania. Klasycznym przykładem takiego arkusza sprzedażowego może być proste wezwanie, takie jak „Zarezerwuj prezentację”, „Odwiedź naszą stronę internetową” lub „Zeskanuj ten kod QR”. ✅

🧠 Ciekawostka: Tak się składa, że tylko 35% czasu przedstawiciela handlowego poświęca na sprzedaż! Większość dnia spędza na zadaniach administracyjnych, takich jak wprowadzanie danych i generowanie raportów.

Najlepsze szablony arkuszy sprzedażowych do odkrycia

Oto najlepsze darmowe szablony arkuszy sprzedażowych od ClickUp, aplikacji do pracy, która oferuje wszystko, oraz innych platform, które pomogą Twoim zespołom sprzedaży i marketingu zaoszczędzić czas.

Mamy nadzieję, że te szablony pozwolą im skupić się na finalizowaniu transakcji sprzedaży, a nie na projektowaniu dokumentów od podstaw.

1. Szablon strony sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz atrakcyjne wizualnie strony sprzedażowe z silnym przekazem, korzystając z szablonu strony sprzedażowej ClickUp

Szablon strony sprzedaży ClickUp zapewnia szczegółową, interaktywną strukturę, w której zespoły sprzedaży organizują komunikaty, materiały wizualne i ceny w scentralizowanym, konfigurowalnym dokumencie. To coś więcej niż tylko statyczna strona — szablon zapewnia wsparcie dla elastycznych sekcji układu dostosowanych do podkreślenia unikalnych cech produktu, przepływu onboardingowego i różnych wariantów wezwań do działania.

Dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards i śledzenia projektów ten szablon zapewnia przewagę w podkreślaniu zalet produktów, tworzeniu atrakcyjnych tekstów i optymalizacji wydajności — wszystko w ramach jednej centralnej platformy. Ponadto możesz podzielić stronę na rozszerzalne bloki treści, takie jak najważniejsze funkcje, porównania z konkurencją i zrzuty ekranu produktów, przypisując jednocześnie własność aktualizacji lub testów A/B różnych wersji.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Zapewnij przejrzystość dzięki widżetom typu „przeciągnij i upuść”, formatowaniu Markdown i wątkom komentarzy

Podkreśl kluczowe cechy wyróżniające, przykłady zastosowań i logikę cenową dzięki formatowaniu bogatemu w multimedia

Umieść bezpośrednie linki do prezentacji, instrukcji obsługi produktów lub opinii klientów w tym samym obszarze roboczym

Zarządzaj zmianami w czasie rzeczywistym, historią wersji i opiniami zespołu

Idealne dla: zespołów zajmujących się produktami cyfrowymi i SaaS na etapie rozwoju, które chcą usprawnić i skalować proces tworzenia materiałów sprzedażowych oraz zarządzania nimi.

Oto, co o ClickUp powiedział Blaine Labron, wiceprezes ds. handlu cyfrowego i technologii w Pressed Juicery:

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do naszej działalności, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do naszej działalności, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

➡️ Czytaj więcej: Niezbędne funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą zapewniające powodzenie

2. Szablon propozycji wydarzenia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Prezentuj i planuj swoje wydarzenia w przejrzysty sposób, korzystając z szablonu propozycji wydarzenia ClickUp

Prezentacja kilkudniowego wyjazdu integracyjnego dla kadry kierowniczej lub wydarzenia branżowego wymaga czegoś więcej niż tylko zestawu slajdów. Szablon propozycji wydarzenia ClickUp pomaga uporządkować i zaprezentować plany wydarzenia w jasny i profesjonalny sposób. Niezależnie od tego, czy organizujesz konferencję, imprezę, czy premierę produktu, ten szablon zapewnia przejrzysty format do przekazania celów wydarzenia, logistyki i wrażeń gości.

Każda sekcja ma swoje przeznaczenie: dodaj harmonogramy dzienne, biografie prelegentów, szczegóły dotyczące miejsca wydarzenia, zestawienia sponsorów i notatki logistyczne. Elastyczny układ pozwala również dostosować elementy wizualne, osie czasu i zadania, zapewniając płynny proces planowania od propozycji do realizacji.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Osadź wizualne makiety lub tablice inspiracji, aby pomóc klientom wyobrazić sobie wydarzenie

Scentralizuj listy dostawców, szczegóły biletów, kluczowe dokumenty i inne produkty fizyczne

Oceń wartość i logistykę w jednym miejscu i zapewnij jasną informację zwrotną

Zaplanuj logistykę, uwzględniając oczekiwania gości, elementy interaktywne i koncepcje nastroju

Idealne dla: organizatorów wydarzeń, zespołów korporacyjnych, agencji marketingowych i menedżerów obiektów, którzy przedstawiają pomysły klientom lub wewnętrznym interesariuszom.

📮 ClickUp Insight: 26% pracowników twierdzi, że najlepszym sposobem na odłączenie się od pracy jest zanurzenie się w hobby lub treningu, a 22% stosuje rytuały na koniec dnia, takie jak zamykanie laptopa o określonej porze lub zmiana ubrania po pracy w domu. Jednak 30% nadal ma trudności z odłączeniem się psychicznie! Przypomnienia ClickUp pomagają wzmocnić zdrowe nawyki. Ustaw alert podsumowujący koniec dnia, automatycznie informuj swój zespół o zakończonych zadaniach za pomocą AI standupów i korzystaj z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI, aby codziennie przeglądać swoje zadania, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi zadaniami. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co przekłada się na 12% wzrost wydajności pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, aby określić podstawowe zalety i wartość swojego produktu, poproś o pomoc asystenta AI ClickUp, ClickUp Brain. Może on być Twoim partnerem podczas burzy mózgów, pomagając Ci w opracowaniu ostatecznego przekazu i strategii sprzedaży. Przeprowadź burzę mózgów, udoskonal i dopracuj swoje podstawowe zalety i propozycję wartości dzięki ClickUp Brain

3. Szablon briefu kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, realizuj i monitoruj kampanie strategiczne za pomocą szablonu briefu kampanii ClickUp

Skuteczne kampanie marketingowe i sprzedażowe zaczynają się od precyzyjnego briefu kreatywnego. Szablon briefu kampanii ClickUp służy jako dokument na żywo, który określa cele kampanii i wskaźniki KPI oraz łączy je z informacjami o odbiorcach, tonem komunikacji i harmonogramem realizacji.

Szablon pomaga marketerom uprościć komunikację, wyznaczyć jasne cele i skutecznie realizować działania podczas wprowadzania nowego produktu, sezonowej promocji lub zwiększania świadomości marki. Każdy element jest modułowy: zdefiniuj główne cele, podziel odbiorców na segmenty, podkreśl hierarchię komunikatów i dołącz kreatywne odniesienia.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Dodaj linki do zasobów kampanii, referencji i wytycznych dotyczących marki

Organizuj elementy kampanii za pomocą dostosowywalnych pól dla odbiorców, komunikatów, kanałów i wskaźników KPI

Śledź postępy wizualnie dzięki wielu widokom, takim jak tabela, kalendarz, Gantt i obciążenie pracą

Przypisuj członkom zespołu zadania z terminami, priorytetami i zagnieżdżonymi podzadaniami, aby zapewnić pełną odpowiedzialność

Idealne dla: zespołów marketingowych, agencji kreatywnych i działów sprzedaży planujących strategiczne kampanie w ramach inicjatyw cyfrowych, drukowanych lub związanych z wprowadzaniem produktów na rynek, które muszą skonsolidować strategię, innowacje i dystrybucję w jednym scentralizowanym dokumencie dotyczącym wprowadzenia produktu na rynek.

4. Szablon studium przypadku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaprezentuj historie powodzenia, które przemawiają do odbiorców, korzystając z szablonu studium przypadku ClickUp

Szablon studium przypadku ClickUp zamienia sukcesy w narracyjną treść z bogatym formatowaniem i osadzonymi danymi dotyczącymi wydajności. Jest zoptymalizowany do wykorzystania w materiałach dodatkowych, od prezentacji sprzedażowych po strony docelowe i nie tylko. Najlepszym dowodem wartości jest prawdziwa historia sukcesu klienta — jasno skonstruowana i gotowa do wykorzystania w sprzedaży.

Układ zawiera miejsca na informacje o kliencie, problemy, proponowane rozwiązania, wdrożenie i wyniki. Zapewnia krok po kroku strukturę do gromadzenia danych, analizowania ścieżek klientów i prezentowania rzeczywistych wyników, podkreślając wartość produktu lub usługi.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Stwórz spójną historię — problem, rozwiązanie, wyniki — dzięki wersjom dostosowanym do konkretnej branży, które pozwolą lepiej określić cel

Udostępniaj studia przypadków jako samodzielne dokumenty lub integruj je z ofertami

Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom, które opisują każdy etap cyklu pracy nad studium przypadku

Łatwa współpraca dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym i narzędziom do pisania opartym na sztucznej inteligencji, które zapewniają wydajne tworzenie szkiców

Idealne dla: zespołów marketingowych, twórców treści, firm B2B SaaS, menedżerów produktu i naukowców, którzy chcą dokumentować udane przypadki użycia i budować zaufanie dzięki rzeczywistym wynikom.

5. Szablon briefu kampanii marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybciej planuj zwycięskie strategie marketingowe dzięki szablonowi briefu kampanii marketingowej ClickUp

Podczas planowania wieloplatformowej inicjatywy marketingowej często pojawiają się niejasności dotyczące ról, komunikatów lub harmonogramu. Szablon briefu kampanii marketingowej ClickUp zapobiega takim nieporozumieniom, konsolidując całą logistykę kampanii w formacie, który pełni funkcję narzędzia informacyjnego i arkusza sprzedażowego. Pomaga planować, realizować i monitorować inicjatywy marketingowe od początku do końca z zachowaniem przejrzystości i precyzji.

Ten szablon, zaprojektowany w celu usprawnienia strategii kampanii i współpracy, umożliwia zespołom marketingowym nakreślenie celów, identyfikację grup docelowych, planowanie komunikatów i zarządzanie zasobami w jednym miejscu. Zespoły mogą również zdefiniować ogólną narrację, załączyć wyniki do terminów i wyjaśnić proces zatwierdzania — wszystko w jednym scentralizowanym dokumencie.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Podziel wyniki według platformy, właściciela i osi czasu produkcji

Określ swoje cele sprzedażowe , korzystając z gotowych sekcji, aby sprecyzować cele i wskaźniki powodzenia

Połącz briefy kreatywne z widokami kalendarza i pulpitami do raportowania

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanym komentarzom, narzędziom do pisania opartym na sztucznej inteligencji AI i aktualizacjom statusu

Idealne dla: menedżerów marketingu, agencji cyfrowych i zespołów kreatywnych planujących wielokanałowe kampanie na różnych platformach z udziałem wielu interesariuszy.

🎥 Oto krótki przewodnik po tworzeniu planu marketingowego w ClickUp:

📚 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

6. Szablon propozycji projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pewnie zaprezentuj swój kolejny wielki pomysł dzięki szablonowi propozycji projektu ClickUp

Wprowadzenie nowego systemu wewnętrznego lub nawiązanie współpracy zewnętrznej często wymaga dostosowanego do potrzeb, ale powtarzalnego schematu działania. Szablon propozycji projektu ClickUp stanowi połączenie propozycji i uporządkowanego arkusza sprzedaży, zapewniając jasność w zakresie zakresu, wyników, ról zespołów i oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Szablon zawiera wszystkie niezbędne sekcje, takie jak cele, oświadczenia dotyczące wartości, osie czasu i budżet, dzięki czemu propozycje produktów są jasne, spójne i zgodne z oczekiwaniami klientów. Idealnie nadaje się do tworzenia powtarzalnych formatów propozycji z wbudowanymi cyklami zatwierdzania i zintegrowanym zarządzaniem zadaniami.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Prezentuj wartość projektu w przejrzysty sposób dzięki wbudowanej osi czasu i podsumowaniu wpływu, które umożliwiają połączenie zasobów, szacunków kosztów i planów ograniczania ryzyka

Określ zakres projektu, korzystając ze strukturalnych sekcji, takich jak cele, wyniki i deklaracje wartości

Ustal jasne osie czasu, wypełniając predefiniowane pola daty i czasu trwania oferty

Idealne dla: Agencje, konsultanci i kierownicy projektów muszą przedstawiać klientom szczegółowe propozycje projektów gotowe do zatwierdzenia i akceptacji.

📚 Przeczytaj również: Jak wdrożyć strategię sprzedaży opartą na produkcie dla SaaS

7. Szablon propozycji programu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz skuteczne programy od pomysłu do realizacji dzięki szablonowi propozycji programu ClickUp

Szablon propozycji programu ClickUp pomaga tworzyć jasne, uporządkowane i skuteczne propozycje nowych programów lub inicjatyw usługowych. Szablon łączy strategię i logistykę w uporządkowany dokument, który wygląda jak wewnętrzna ulotka sprzedażowa.

Szablon został stworzony, aby wyeliminować domysły i zapewnia profesjonalny układ do formułowania celów, ustalania priorytetów zadań i oceny kosztów.

💛 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Uzyskaj dostęp do sekcji dotyczących dostosowania do potrzeb biznesowych, oczekiwanych wyników, formatów szkoleń, potrzeb kadrowych i szacunków budżetowych

Prezentuj programy w formacie gotowym do przedstawienia kierownictwu

Wykorzystaj automatyzację do śledzenia zatwierdzeń i rund informacji zwrotnych

Skutecznie szacuj koszty dzięki konfigurowalnym widokom tabel, które ułatwiają planowanie budżetu na materiały i robociznę

Idealne dla: kierowników programów, koordynatorów organizacji non-profit, planistów rządowych i zespołów korporacyjnych uruchamiających lub restrukturyzujących programy w obszarach edukacji, opieki zdrowotnej, wpływu społecznego lub operacji wewnętrznych.

🎥 Dowiedz się, jak zespół ClickUp korzysta z ClickUp:

8. Szablon arkusza sprzedażowego dla działu kadr firmy Canva

za pośrednictwem Canva

Szablon arkusza sprzedaży korporacyjnego oprogramowania HR firmy Canva to elegancki, profesjonalnie zaprojektowany jednostronicowy dokument, który przemawia do specjalistów HR. Jest również przydatny dla zespołów marketingowych i przedstawicieli handlowych, którzy chcą podkreślić kluczowe funkcje, zalety i wiarygodność firmy.

Szablon pomaga przyciągnąć potencjalnych klientów podczas wydarzeń, spotkań lub kampanii cyfrowych; buduje zaufanie i zwiększa zaangażowanie dzięki przekonującej, zwięzłej komunikacji. Jest w nim miejsce na referencje, certyfikaty bezpieczeństwa, integracje i dane kontaktowe.

💛 Dlaczego Ci się spodoba:

Komunikuj się za pomocą dobrze zorganizowanych sekcji zawierających funkcje, najważniejsze cechy i podsumowania produktów

Prezentuj złożone oferty w przejrzystym, czytelnym formacie

Wysyłaj pliki w formatach PDF, JPG lub zoptymalizowanych pod kątem stron internetowych, aby uzyskać większą elastyczność

Dostosuj branding za pomocą własnych kolorów, logo i czcionek, aby uzyskać elegancki wygląd zgodny z wizerunkiem marki

Idealne dla: firm z branży HR, dostawców oprogramowania SaaS, założycieli start-upów lub marketerów B2B, którzy promują produkty HR wśród klientów korporacyjnych lub prezentują rozwiązania na targach i wystawach biznesowych.

➡️ Czytaj więcej: Niezbędne narzędzia w Twoim zestawie technologii sprzedaży

9. Projekt strony internetowej dla firm – arkusz sprzedażowy autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Szablon ulotki reklamowej dla firm z branży projektowania stron internetowych autorstwa Canva to odważny, zorientowany na klienta szablon, który promuje usługi projektowania stron internetowych dla małych firm. Stanowi idealne połączenie tekstu marketingowego i struktury wizualnej, które pozwala przekazać, dlaczego obecność w Internecie jest niezbędna dla rozwoju firmy.

Ten jednostronicowy dokument pomaga agencjom projektowym jasno przekazać wartość swoich usług i przyciągnąć potencjalnych klientów, którzy mogą być nowicjuszami w przestrzeni online. Prowadzi odbiorców od świadomości do działania, dzięki czemu idealnie nadaje się do działań informacyjnych, prezentacji lub konsultacji.

💛 Dlaczego Ci się spodoba:

Przedstaw swoją ofertę za pomocą nagłówka i podtytułu, które natychmiast przekazują wartość Twojej oferty

Przedstaw swoją ofertę w sekcjach umieszczonych obok siebie, poświęconych usługom i powodom, dla których warto wybrać właśnie Ciebie

Wyróżnij wizualnie poprzednie projekty dzięki gotowym do użycia symbolom zastępczym obrazów

Wyjaśnij usługi projektowe, modele cenowe i osie czasu w jasny sposób

Idealne dla: niezależnych projektantów stron internetowych, agencji cyfrowych lub konsultantów marketingowych, których celem są właściciele małych firm z branży detalicznej, hotelarskiej lub usług lokalnych, którzy chcą zaistnieć w Internecie lub poprawić swoją obecność w sieci.

🧠 Ciekawostka: Zespoły sprzedaży, które wykorzystują narzędzia AI lub automatyzacji w swoich cyklach pracy, odnotowują znaczny wzrost wydajności i ogólnej wydajności zespołu, a 90% z nich osiąga pozytywne wyniki.

10. Szablon arkusza sprzedażowego autorstwa Xtensio

za pośrednictwem Xtensio

Szablon arkusza sprzedaży firmy Xtensio to atrakcyjna wizualnie jednostronicowa prezentacja, która pozwala w skrócie przedstawić podstawowe wartości produktu lub usługi. Dzięki połączeniu przekonującego tekstu, przejrzystego układu i atrakcyjnych elementów wizualnych arkusz sprzedaży pozwala szybko przekazać informacje o tym, co robi produkt, dlaczego jest ważny i czym się wyróżnia.

Niezależnie od tego, czy prezentujesz ofertę klientom, inwestorom czy interesariuszom, ten szablon pomoże Ci jasno i skutecznie przedstawić swoją ofertę. Idealnie nadaje się do przyciągnięcia uwagi podczas zimnych kontaktów lub prezentacji produktu.

💛 Dlaczego Ci się spodoba:

Twórz dostosowane do urządzeń mobilnych strony sprzedażowe z własnym brandingiem bez konieczności kodowania i osadzaj wykresy, wideo, referencje lub najważniejsze funkcje

Współedytuj w czasie rzeczywistym i dostarczaj arkusz za pomocą linków, które można udostępniać — idealne rozwiązanie dla dynamicznych cykli sprzedaży

Wyślij potencjalnym klientom link, który aktualizuje się dynamicznie zamiast statycznych plików

Używaj bloków typu „przeciągnij i upuść”, aby zaznaczyć słabe punkty, opisy produktów, studia przypadków i wezwania do działania

Idealne dla: Założycieli start-upów, marketerów produktów i właścicieli małych firm, którzy chcą zaprezentować nowe oferty potencjalnym klientom, zapewnić sobie poparcie interesariuszy lub włączyć je do prezentacji dla inwestorów.

Opanuj pozycjonowanie produktów dzięki szablonom ClickUp

Profesjonalne arkusze sprzedażowe są niezbędne do jasnej i efektownej prezentacji produktów lub usług. Przedstawiają one wartość, podkreślają zalety i przyciągają uwagę, dzięki czemu są potężnym narzędziem do pozyskiwania klientów, zawierania transakcji i zabezpieczania inwestycji.

ClickUp , aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, pomaga zespołom sprzedaży, właścicielom małych firm i założycielom start-upów zachować porządek, lepiej współpracować i działać szybciej.

Dzięki funkcjom takim jak dokumenty, tablice, zarządzanie zadaniami, automatyzacja i współpraca w czasie rzeczywistym możesz tworzyć, śledzić i optymalizować każdy element cyklu pracy w swojej firmie.

A co najlepsze? ClickUp oferuje ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, dzięki którym w ciągu kilku minut przygotujesz materiały sprzedażowe i marketingowe.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zaoszczędzić czas, zachować spójność i przyspieszyć rozwój firmy!