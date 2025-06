Cursor vs. GitHub Copilot: które narzędzie AI do kodowania jest lepsze?

Asystenci kodowania AI są na ustach wszystkich i nie bez powodu. Przyspieszają rozwój, redukują błędy i uwalniają Cię od konieczności zapamiętywania wszystkich reguł składniowych. Cursor i GitHub Copilot to dwaj główni gracze, obaj wyposażeni w sugestie kodu oparte na AI, autouzupełnianie i debugowanie.

Cursor stawia na rozwój oparty na AI dzięki integracji głębokich modeli językowych (LLM), podczas gdy Copilot wykorzystuje swoje możliwości wyszkolone na GitHubie. Oba narzędzia obiecują zwiększenie wydajności programistów, ale które z nich lepiej pasuje do Twojego stylu pracy?

Przedstawiamy porównanie Cursor i Copilot — funkcje, różnice i powody, dla których jedno z tych narzędzi może stać się Twoim kolejnym programistą AI. A jeśli żadne z nich nie przypadnie Ci do gustu, możliwości AI ClickUp mogą Cię zaskoczyć.

Cursor vs. GitHub Copilot w skrócie

Porównajmy Cursor i Copilot, aby szybko zapoznać się z ich najlepszymi funkcjami (a także zobaczyć, jak wypada ClickUp):

Funkcja Cursor AI GitHub Copilot Bonus: ClickUp Interfejs użytkownika Redaktor kodu oparty na AI z wbudowanym wsparciem LLM Zintegrowane z istniejącymi środowiskami IDE, takimi jak VS Code Scentralizowany obszar roboczy składający się z przestrzeni, folderów i list, z możliwością dostosowania widoku (lista, tablica, Gantt itp.) Generowanie kodu Generuje całe funkcje i modyfikuje istniejący kod Przewiduje i generuje fragmenty kodu w czasie rzeczywistym Generowanie fragmentów kodu za pomocą asystenta AI ClickUp Brain Automatyzacja zadań Cursor Agent automatyzuje złożone cykle pracy Pomoc w powtarzalnych zadaniach związanych z kodowaniem Automatyzacja cyklu pracy za pomocą kreatora bez kodowania, wykorzystującego wyzwalacze i akcje; integracja z GitHub i GitLab Funkcje AI Zaawansowane rozumowanie, wyszukiwanie i refaktoryzacja kodu Autouzupełnianie i sugestie kodu oparte na AI Czat oparty na sztucznej inteligencji, kontekstowe pytania i odpowiedzi oraz ogólna pomoc w zakresie wydajności — od pisania, przez generowanie obrazów, po generowanie kodu i debugowanie; gotowe i niestandardowe agenty Autopilot Współpraca Notatniki do udostępniania odnośników i szablonów wielokrotnego użytku Sugestie kodu dostosowane do stylu kodowania zespołu Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, @wzmiankom, udostępnianiu dokumentów, tablic i notatników Integracje Działa w ramach Visual Studio Code Głęboka integracja z narzędziami GitHub i Microsoft Integracja z ponad 1000 platform, w tym GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams i innymi

🧠 Ciekawostka: Fortran (Formula Translation), stworzony w latach 50. XX wieku, był jednym z pierwszych języków programowania wysokiego poziomu. Został zaprojektowany specjalnie do zastosowań naukowych i inżynieryjnych.

Czym jest Cursor AI?

za pośrednictwem Cursor AI

Cursor AI, opracowany przez Anysphere Inc. , to zaawansowane środowisko programistyczne oparte na sztucznej inteligencji. Integruje się bezpośrednio z Visual Studio Code (VSC), zapewniając inteligentną pomoc w kodowaniu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych redaktorów tekstu i autouzupełniania, Cursor AI rozumie kontekst, sugeruje całe funkcje i pomaga w debugowaniu. Działa w oparciu o potężne modele AI, takie jak:

GPT-4 (do generowania wysokiej jakości tekstu)

Claude (do generowania dobrze skonstruowanych, szczegółowych odpowiedzi) oraz

Cursor-small (do szybkich edycji)

Cursor AI ma na celu zmniejszenie powtarzalności kodowania poprzez przyspieszenie debugowania i ograniczenie konieczności ciągłego sprawdzania dokumentacji. Umożliwia również uzupełnianie kodu za pomocą instrukcji w języku naturalnym, poprawiając wydajność.

Funkcje Cursor AI

Cursor wprowadza kodowanie oparte na AI bezpośrednio do jednego z najlepszych redaktorów kodu, dzięki czemu programowanie staje się szybsze, inteligentniejsze i bardziej wydajne.

Oto, co je wyróżnia:

Funkcja nr 1: Zakładka Cursor

Inteligentny redaktor kodu powinien wiedzieć, czego potrzebujesz, zanim jeszcze to wpiszesz. Zakładka Cursor to nie tylko autouzupełnianie — udoskonala, edytuje i przewiduje zmiany, generując fragmenty kodu na podstawie Twojego cyklu pracy.

W przeciwieństwie do podstawowych sugestii dotyczących kodu, zapewnia pełne różnice (pokazując zmiany zamiast tylko dodawać tekst). Śledzi naciśnięcia klawiszy i ruchy kursora w czasie rzeczywistym, oferując inteligentne edycje dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Szary tekst? To rozszerzenie. Wyskakujące okienko z różnicami? To edycja. Naciśnij klawisz Tab, aby zaakceptować, Esc, aby odrzucić, lub dostosuj za pomocą Ctrl/⌘ →.

Funkcja nr 2: Agent Cursor

Cursor Agent to wspomagający programowanie asystent oparty na sztucznej inteligencji. Przy minimalnym nakładzie pracy wykonuje złożone zadania związane z kodowaniem za pomocą Composer z wbudowanym systemem wnioskowania.

Oto, jak może pomóc:

Czytaj i modyfikuj istniejący kod

Przeszukaj całą bazę kodu w poszukiwaniu odpowiednich funkcji lub wielu plików

Skontaktuj się z serwerami MCP, aby uzyskać pomoc w czasie rzeczywistym

Uruchamiaj komendy terminala bezpośrednio w VS Code

Cursor Agent automatycznie wybiera kompatybilną powłokę z profili VS Code podczas wykonywania komend terminala.

Potrzebujesz konkretnego narzędzia? Przejdź do palety komend (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminal: wybierz profil domyślny i ustaw swoje preferencje.

Funkcja nr 3: ⌘ K (Cmd K)

Edytowanie i generowanie kodu za pomocą Cursor AI jest intuicyjne. Wystarczy nacisnąć Cmd K (lub Ctrl K w systemie Windows/Linux), aby wyświetlić pasek podpowiedzi. Ten krok pozwala szybko zażądać nowych lub zmodyfikować istniejące fragmenty kodu.

Jeśli nie wybrano żadnego kodu, Cursor AI generuje nowy kod na podstawie podpowiedzi. Jeśli zaznaczysz sekcję, dopracuje ona tę konkretną część.

Pomyśl o pasku podpowiedzi jako o czacie AI dla Twojego kodu, który pozwala wprowadzać kolejne instrukcje w celu uzyskania lepszych wyników. Niezależnie od tego, czy generujesz kod od podstaw, czy dopracowujesz istniejące fragmenty, Cursor AI sprawia, że jest to szybkie, precyzyjne i łatwe.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszym błędem komputerowym był w rzeczywistości prawdziwy błąd. W 1947 roku inżynierowie znaleźli ćmę utkniętą w przekaźniku komputera Harvard Mark II. Przykleili ją taśmą do dziennika. Debugowanie narodziło się jeszcze zanim pojawiły się problemy GitHub.

Funkcja nr 4: Notatniki

Niektóre pomysły są zbyt obszerne, aby zmieścić je w komentarzach do kodu lub wątkach czatu. Dlatego Cursor AI zawiera Notatniki. Potraktuj je jako swoje osobiste wiki programisty, idealne do przechowywania odniesień, szablonów i wytycznych.

Dzięki Notepads możesz:

Połącz notatki z różnymi częściami środowiska programistycznego

Odwołaj się do nich za pomocą @syntax w czatach lub kodzie

Załączaj pliki i przechowuj dane związane z projektem w jednym miejscu

Korzystaj z szablonów często używanych wzorców kodu

Utworzenie takiego pliku jest proste — kliknij „+” w Notatnikach, nadaj mu nazwę i dodaj kontekst lub pliki. Użyj markdown, aby zwiększyć czytelność, i jasnych nagłówków, aby uporządkować treść.

Ceny Cursor AI

Hobby: Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Business: 40 USD miesięcznie za użytkownika

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ChatGPT do pisania fragmentów kodu w Cursor w celu głębokiej integracji projektu lub Copilot do szybkich poprawek, a następnie udoskonal, przetestuj i zoptymalizuj kod zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Czym jest GitHub Copilot?

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot to narzędzie AI dla zespołów programistów, które zapewnia pomoc w kodowaniu bezpośrednio w edytorze. Opracowane przez GitHub i OpenAI, zostało wprowadzone na rynek w 2021 roku, aby pomóc zespołom programistów w szybszym kodowaniu poprzez przewidywanie i generowanie fragmentów kodu w locie.

Dzięki technologii OpenAI Codex przekształca komentarze w języku naturalnym w funkcjonalny kod i uczy się na podstawie wzorców kodowania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kilku linii, czy pełnych funkcji, Copilot dostosowuje się do Twojego cyklu pracy.

Najlepiej nadaje się do Visual Studio Code i GitHub, stanowiąc naturalne uzupełnienie dla programistów, którzy już korzystają z GitHub do współpracy i kontroli wersji. Dzięki ograniczeniu powtarzalnych zadań i sugerowaniu kodu Copilot usprawnia codzienny cykl pracy redaktora oprogramowania, pozwalając mu skupić się na tym, co najważniejsze — tworzeniu doskonałego oprogramowania.

🧠 Ciekawostka: Nazwa języka Python nie pochodzi od nazwy węża. Jego twórca, Guido van Rossum, zainspirował się serialem Monty Python's Flying Circus. Dlatego w dokumentacji można znaleźć odniesienia do „spamu” i „jajek”, a nie do gadów.

Funkcje GitHub Copilot

Teraz, gdy mamy już solidną wiedzę na temat GitHub Copilot, przyjrzyjmy się funkcjom, które wyróżniają to narzędzie.

Funkcja nr 1: Inteligentne sugestie i generowanie kodu

GitHub Copilot to nie tylko autouzupełnianie — to asystent kodowania AI, który przewiduje całe linie, funkcje, a nawet struktury klas.

Narzędzie dostosowuje się do indywidualnego stylu kodowania i zapewnia rozwiązania, które płynnie integrują się z istniejącym kodem. Obsługuje wiele języków i frameworków, umożliwiając programistom pisanie wydajnego kodu przy minimalnym wysiłku.

Copilot usprawnia realizację większych projektów, ograniczając żmudną pracę i pozwalając skupić się na szerszej perspektywie, dzięki czemu można pisać czystszy i bardziej wydajny kod.

Funkcja nr 2: Czat Copilot

Funkcja czatu Copilot jest jak posiadanie mentora AI do kodowania na żądanie. Programiści mogą pytać o błędy, prosić o wyjaśnienia lub uzyskać wskazówki dotyczące najlepszych praktyk. Nie zapewnia tylko szybkich poprawek — rozkłada złożone problemy na jasne, praktyczne rozwiązania, które poprawiają wydajność i zrozumienie.

Oprócz debugowania pomaga programistom w nauce nieznanych pojęć i poruszaniu się po skomplikowanych strukturach kodu. Dzięki dostępowi do ogromnej bazy wiedzy programistycznej oferuje informacje przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów.

🧠 Ciekawostka: W społecznościach programistów Copilot stanowi cenne źródło informacji, które pomaga w szybkim rozwiązywaniu problemów i współpracy, ułatwiając pokonywanie wyzwań i udoskonalanie projektów bez utraty koncentracji.

Funkcja nr 3: Podsumowane pull requesty

Dzięki podsumowaniom pull requestów Copilot przeglądanie kodu przebiega szybciej. Podsumowania te zawierają ogólny przegląd modyfikacji i ich wpływu. Podkreślają kluczowe aktualizacje, ułatwiając skupienie się na najważniejszych ulepszeniach.

Podsumowując modyfikacje i zaznaczając potencjalne problemy, Copilot usprawnia proces współpracy. Dzięki temu zespoły mogą podejmować świadome decyzje bez konieczności ręcznego analizowania każdego wiersza. Projekty są realizowane zgodnie z planem, a czas poświęcony na przeglądanie kodu jest znacznie krótszy.

Funkcja nr 4: Zintegrowane bazy wiedzy

Copilot pomaga w pisaniu dokumentacji kodu poprzez tworzenie wewnętrznej bazy wiedzy. Programiści używają go do kompilowania dokumentacji markdown z wielu repozytoriów, tworząc scentralizowany hub informacji, który pozwala utrzymać porządek w projektach.

W razie pojawienia się pytań Copilot korzysta z tej bazy wiedzy, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi, zapewniając spójność w całym zespole. Zachowanie cennych informacji i ograniczenie powtarzających się zapytań pomaga programistom skupić się na kodowaniu.

Ceny GitHub Copilot

Free

Pro : 10 USD/miesiąc

Business : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Cursor a Copilot: porównanie funkcji

Copilot i Cursor wykorzystują oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do pomocy programistom, ale stosują różne podejścia.

Copilot jest głęboko zintegrowany z GitHub i koncentruje się na sugestiach kodu wbudowanego. Cursor AI działa bardziej jak asystent rozpoznający projekt, dostosowując się do szerszego kontekstu.

Właściwy wybór zależy od tego, czy potrzebujesz AI, która rozumie całe projekty, czy też specjalizuje się w sugerowaniu kodu w czasie rzeczywistym.

Porównajmy, jak radzą sobie z kluczowymi zadaniami programistycznymi.

Funkcja nr 1: Uzupełnianie zakładek

Dobry kod ma dobry przepływ. Doskonały asystent AI nadąża za nim, dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy, zamiast zmagać się ze składnią.

Funkcja uzupełniania zakładek w Cursor sugeruje edycję wielu wierszy, dostosowuje się do całego projektu, a nawet automatycznie importuje symbole w TypeScript i Python. Uczy się Twojego sposobu pracy i przewiduje, gdzie wprowadzisz kolejne poprawki.

Funkcja uzupełniania wbudowana w Copilot analizuje kontekst (a przynajmniej kod) i sugeruje następny logiczny krok. Akceptuj sugestie za pomocą szybkiego naciśnięcia klawisza i korzystaj ze skrótów, aby przeglądać opcje i zobaczyć, jak powtarzalne kodowanie staje się znacznie szybsze. Jednak mimo że jest to świetne rozwiązanie pod kątem szybkości, nie analizuje ono całych projektów tak dogłębnie jak Cursor.

🏆 Zwycięzca: Cursor. Dzięki przewidywaniom obejmującym cały projekt i inteligentniejszym dostosowaniom jest to idealny wybór dla programistów zajmujących się dużymi, złożonymi bazami kodu. Więcej intuicji, mniej żmudnej pracy.

Funkcja nr 2: Generowanie kodu

za pośrednictwem Cursor AI

Bloki kodu generowane przez AI przyspieszają pracę, ale które narzędzie robi to najlepiej?

Cursor Composer tworzy całe aplikacje na podstawie prostego opisu, dostosowując się do struktury projektu i stylu kodowania. Obsługuje wiele języków w ramach tego samego projektu i uruchamia nowe sesje za pomocą skrótu. Jego inteligencja obejmująca cały projekt sprawia, że generowanie kodu jest uporządkowane i płynne.

Copilot opiera się na sugestiach wyświetlanych w linii, a większe bloki są dostępne za pośrednictwem Copilot Chat. Dobrze integruje się z Visual Studio, JetBrains IDE i Neovim, generując nawet kod za pomocą CLI na podstawie podpowiedzi w prostym języku angielskim. Jednak jego podejście jest bardziej reaktywne, polegające raczej na udoskonalaniu istniejących wzorców niż kształtowaniu całych projektów.

🏆 Zwycięzca: Cursor. Proaktywne, ustrukturyzowane generowanie kodu zwiększa skalowalność projektów i zapewnia spójność w wielu językach.

Funkcja nr 3: Pomoc na czacie

za pośrednictwem Cursor AI

Zadawanie AI pytań dotyczących problemów związanych z kodowaniem powinno przypominać rozmowę z kolegą z zespołu, a nie łamanie sobie głowy nad dokumentacją.

Czat Cursor doskonale rozumie aktualny kontekst projektu. Programiści mogą przeciągać foldery do czatu, aby uzyskać dodatkowe informacje, dzięki czemu sugestie są bardziej trafne. Obsługuje nawet obrazy, dodając warstwę wizualną do debugowania i rozwiązywania problemów. Dzięki szerszemu zrozumieniu bazy kodu Cursor sprawia wrażenie prawdziwego asystenta programisty AI.

Copilot Chat, wbudowany w VS Code, odpowiada na pytania dotyczące kodu, najlepszych praktyk i debugowania. Chociaż ostatnie aktualizacje poprawiły historię czatu, wsparcie dla folderów i rozpoznawanie kontekstu, nadal pozostaje w tyle za inteligencją Cursor obejmującą cały projekt.

🏆 Zwycięzca: Cursor za inteligencję obejmującą cały projekt i wsparcie wizualne. Zapewnia bardziej interaktywne i kompleksowe doświadczenie czatu AI.

Chcesz uzyskać lepsze odpowiedzi od AI? Kluczem jest zadawanie lepszych pytań. Dowiedz się, jak to zrobić, z naszego 3-minutowego przewodnika! 🎥

Funkcja nr 4: Komendy terminala

Praca w terminalu często oznacza poszukiwanie komend i poprawianie błędów składniowych. AI może to przyspieszyć i ułatwić.

Cursor tłumaczy proste instrukcje na komendy, głęboko integrując się z bazą kodu, aby zapewnić inteligentniejsze sugestie. Jednak zastępuje on skrót do wyczyszczenia terminala, co niektórzy mogą uznać za uciążliwe.

Integracja terminala Copilot ułatwia pracę z wierszem poleceń, generując komendy z języka naturalnego i wykonując je natychmiast.

Chociaż jest szybki i wydajny, brakuje mu szerszej świadomości projektu, jaką oferuje Cursor.

🏆Zwycięzca: Remis. Zarówno Cursor, jak i Copilot usprawniają cykle pracy terminala. Głęboka integracja bazy kodu Cursora sprawia, że jest on inteligentniejszy, natomiast intuicyjne skróty Copilota zapewniają szybkość i łatwość użytkowania. Najlepszy wybór zależy od tego, czy bardziej cenisz sobie świadomość kontekstową, czy szybkie wykonywanie poleceń.

Funkcja nr 5: Wydajność

Zarówno Cursor, jak i Copilot zapewniają wysoką wydajność, ale ich efektywność zależy od cyklu pracy i wielkości projektu.

Samodzielna konstrukcja Cursora i głęboka integracja AI sprawiają, że jest on bardzo responsywny, szczególnie w przypadku złożonych, wielowarstwowych baz kodu. Doskonale nadaje się do udoskonalania całych bloków kodu i zapewniania spójności.

Wydajność może się jednak różnić w zależności od sprzętu i zakresu projektu.

Copilot to rozszerzenie zoptymalizowane pod kątem sugestii w czasie rzeczywistym i szybkich poprawek. Doskonale nadaje się do obsługi typowych zadań związanych z kodowaniem, ale może mieć trudności z większymi projektami wymagającymi głębszej znajomości kontekstu.

Podczas gdy Cursor kładzie nacisk na strukturę, Copilot skupia się na szybkości, dzięki czemu każde z tych narzędzi idealnie sprawdza się w różnych sytuacjach.

🏆Zwycięzca: Remis. Cursor lepiej nadaje się do złożonych projektów wymagających głębszego zrozumienia kodu źródłowego. Z drugiej strony Copilot wyróżnia się sugestiami wyświetlanymi w czasie rzeczywistym oraz szybkimi poprawkami dla mniejszych zadań. Wybór zależy od konkretnych potrzeb projektu i cyklu pracy.

Funkcja nr 6: Wsparcie językowe

Wsparcie językowe jest kluczem przy wyborze narzędzia do kodowania AI, zwłaszcza dla programistów pracujących w wielu językach. Zarówno Cursor, jak i Copilot obsługują popularne opcje, ale różnią się sposobem obsługi języków niszowych.

Cursor obsługuje języki Go, Python, JavaScript, Java i C#, zapewniając sugestie dostosowane do kontekstu i dostosowane do tych języków. Chociaż obsługa niszowych języków jest ograniczona, z czasem dostosowuje się, poprawiając dokładność na podstawie użycia.

Copilot, wyszkolony na ogromnej bazie kodu GitHub, obejmuje popularne języki, takie jak Python, JavaScript i Go, a także niszowe opcje, takie jak Rust, Haskell i Lua. Tak szerokie wsparcie sprawia, że jest to doskonały wybór dla programistów pracujących z różnymi technologiami.

🏆Zwycięzca: Copilot. Obsługa wielu języków, w tym zarówno popularnych, jak i niszowych, sprawia, że jest to lepszy wybór dla programistów pracujących z różnymi technologiami.

🧠 Ciekawostka: Słowo robot pojawiło się po raz pierwszy w 1921 roku w sztuce science fiction Rossum’s Universal Robots czeskiego dramaturga Karela Čapka. Użył on słowa „robot” do opisania sztucznych pracowników — była to wczesna wizja automatyzacji, która sto lat później może przypominać Ci Twoich zaufanych asystentów kodowania AI!

Cursor vs. Copilot na Reddicie

Sprawdziliśmy serwis Reddit, aby zobaczyć, jak użytkownicy porównują Cursor AI i GitHub Copilot. Na subreddicie r/cursor wielu zaawansowanych użytkowników wyjaśniło, dlaczego wolą Cursor AI od Copilot.

Vibevector mówi:

Najbardziej podoba mi się funkcja „zakładek” w Cursor i, anegdotycznie, uważam, że działa ona lepiej niż w Copilot. Czatowanie z modelami LLM i proszenie ich o edycję jest również lepiej zintegrowane z interfejsem użytkownika — chociaż nie jest to dla mnie tak ważne. Cursor wydaje się lepiej przyswajać wszystkie informacje zawarte w plikach i wykorzystywać je.

Najbardziej podoba mi się funkcja „zakładek” w Cursor i uważam, że działa ona lepiej niż w Copilot. Czatowanie z modelami LLM i proszenie ich o edycję jest również lepiej zintegrowane z interfejsem użytkownika, chociaż nie jest to dla mnie tak ważne. Cursor wydaje się lepiej przyswajać wszystkie informacje zawarte w plikach i wykorzystywać je.

Na r/ChatGPTCoding użytkownik bree_dev pisze:

Instrukcje dla Cursora muszą być znacznie bardziej szczegółowe i precyzyjne, w przeciwnym razie narzędzie nie zrozumie zadania. Copilot wydaje się lepiej rozumieć znaczenie na podstawie krótkiego opisu. Ton Cursora dziwnie oscyluje między nadmierną gadatliwością a lakoniczną powściągliwością... Nie brzmi to jak naturalna rozmowa, tak jak w przypadku GitHub Copilot. Autouzupełnianie w Cursor to katastrofa — tak często sugeruje niewłaściwe rozwiązania, że wręcz przeszkadza w pracy. Wydaje się, że nie sprawdza nawet sygnatur funkcji w tym samym pliku, w którym uzupełnia wywołania. TL;DR: Odpowiedzi Cursor miały znacznie niższy wskaźnik powodzenia niż Github Copilot, są bardziej irytujące w użyciu i kosztują dosłownie dwa razy więcej.

Instrukcje dla Cursor muszą być znacznie bardziej szczegółowe i precyzyjne, w przeciwnym razie narzędzie nie zrozumie zadania. Copilot wydaje się lepiej rozumieć znaczenie na podstawie krótkiego opisu.

Ton Cursora dziwnie oscyluje między nadmierną gadatliwością a lakoniczną powściągliwością... Nie brzmi to jak naturalna rozmowa, tak jak w przypadku GitHub Copilot.

Autouzupełnianie w Cursor to katastrofa — tak często sugeruje niewłaściwe rozwiązania, że wręcz przeszkadza w pracy. Wydaje się, że nie sprawdza nawet sygnatur funkcji w tym samym pliku, w którym autouzupełnia wywołania.

TL;DR: Odpowiedzi Cursor miały znacznie niższy wskaźnik powodzenia niż Github Copilot, są bardziej irytujące w użyciu i kosztują dosłownie dwa razy więcej.

Użytkownik rumm25 przedstawia wyważony widok:

Tak, GitHub Copilot jest naprawdę dobry, ciągle się poprawia i jest znacznie bardziej niezawodny niż Cursor. Kiedyś używałem GitHub Copilot do codziennego kodowania i przechodziłem na Cursor tylko wtedy, gdy chciałem zrobić coś bardziej złożonego (np. refaktoryzację).

Tak, GitHub Copilot jest naprawdę dobry, ciągle się poprawia i jest znacznie bardziej niezawodny niż Cursor. Kiedyś używałem GitHub Copilot do codziennego kodowania i przechodziłem na Cursor tylko wtedy, gdy chciałem zrobić coś bardziej złożonego (np. refaktoryzację).

Ogólnie rzecz biorąc, Cursor jest preferowany ze względu na głębszy kontekst projektu i zaawansowane funkcje. Jednocześnie GitHub Copilot pozostaje solidnym wyborem dla programistów, którzy chcą uzyskać szybkie, wbudowane sugestie dotyczące mniejszych zadań.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety zwiększające wydajność. Tak niskie wskaźniki sugerują, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać cykl pracy automatyzacji na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem szkiców lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do pracy, która ma wszystko!

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Cursor i Copilot

Zarówno Cursor AI, jak i GitHub Copilot są cennymi narzędziami do tworzenia oprogramowania, ale żadne z nich nie jest kompleksowym rozwiązaniem, które pomaga również w zarządzaniu projektami oprogramowania.

Jeśli potrzebujesz zintegrować inteligentne kodowanie z zarządzaniem projektami oprogramowania, możesz polegać na ClickUp.

Dzisiejsza praca nie działa. 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, co obniża wydajność. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która ma wszystko, łączącej projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie.

Oto, jak ClickUp może uzupełnić cykl pracy związany z kodowaniem:

Przewaga ClickUp nr 1: Wykorzystaj zaawansowaną sztuczną inteligencję do generowania kodu kontekstowego, uzupełniania i debugowania

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Szybko generuj dokumentację do planowania, testowania i wdrażania kodu dzięki ClickUp Brain

ClickUp oferuje potężną sieć neuronową AI w ramach ClickUp Brain, natywnej, kontekstowej sztucznej inteligencji ClickUp, która wykracza poza prostą automatyzację zadań. Programiści mogą jej używać do generowania kodu, debugowania oraz planowania cyklu pracy lub sprintu.

Chociaż nie oferuje jeszcze pełnej integracji na poziomie IDE, zapewnia wyjątkowe korzyści w kontekście wspólnego obszaru roboczego. Automatyzuje powtarzalne zadania, generuje podsumowania i tworzy szablony lub dokumentację techniczną bez wysiłku.

Otrzymuj natychmiastowe sugestie dotyczące debugowania kodu dzięki ClickUp Brain

📌 Na przykład, gdy programista dodaje zadanie o tytule „Napisz funkcję w języku Python do obliczania odsetek składanych”, ClickUp Brain może wygenerować tę funkcję bezpośrednio w zadaniu lub połączonym dokumencie, dzięki czemu kod jest ściśle powiązany ze specyfikacją projektu i planowaniem sprintu.

Generowanie kontekstowe gwarantuje, że fragmenty kodu znajdują się dokładnie tam, gdzie są potrzebne, dzięki czemu ClickUp jest idealnym hubem do zarządzania funkcjami i zwinnymi cyklami pracy.

Analizując poprzednie projekty, ClickUp Brain sugeruje ulepszenia kodu i poprawki błędów na podstawie danych historycznych. Tłumaczy również proste opisy w języku angielskim na kod, ułatwiając współpracę członkom zespołu, którzy nie są biegli w programowaniu.

Oprócz generowania kodu, ClickUp Brain pomaga zespołom lepiej rozumieć kod i skuteczniej się nim komunikować. Wklej fragment kodu do dokumentu lub komentarza, a narzędzie wyjaśni, co robi kod, podsumuje ostatnie zmiany, a nawet przetłumaczy go na inny język programowania, np. z Python na JavaScript.

Wklej swój kod i poproś ClickUp Brain o wyjaśnienie go prostym językiem lub przetłumaczenie na inny język

Jest to pomocne podczas wdrażania nowych programistów lub synchronizacji z menedżerami produktu, którzy mogą nie znać się na kodowaniu, co zmniejsza ryzyko nieporozumień i poprawia współpracę.

ClickUp Brain automatyzuje również często żmudne zadanie tworzenia dokumentacji kodu. Może automatycznie generować dokumentację na poziomie funkcji, przykłady użycia API lub zarysy przypadków testowych na podstawie wklejonego kodu, pomagając w utrzymaniu dokumentacji inżynieryjnej w sposób kompleksowy, scentralizowany i łatwy do przeszukiwania.

Generuj szczegółowe dokumenty API lub konspekty przypadków testowych natychmiast dzięki ClickUp Brain

W połączeniu z ClickUp Docs usprawnia to udostępnianie wiedzy i pozwala zachować krytyczne informacje bez ręcznego nakładu pracy. Ta dostępność ogranicza nieporozumienia i usprawnia rozwój, pomagając zespołom pracować szybciej i wydajniej.

Używałem go do pisania mnóstwa skryptów w języku Python dla aplikacji 3D, takich jak Houdini i Unreal, a nawet do pisania samodzielnych aplikacji. Wypróbowałem wszystkie AI, a ClickUp Brain mnie zaskoczył. Generuje funkcjonalny kod lepiej niż nawet strona ChatGPT. Wygląda na to, że ClickUp brain jest niestandardową wersją openAi. ClickUp brain w połączeniu z systemem dokumentów całkowicie zmienił moje życie.

Używałem go do pisania mnóstwa skryptów w języku Python dla aplikacji 3D, takich jak Houdini i Unreal, a nawet do pisania samodzielnych aplikacji. Wypróbowałem wszystkie AI, a ClickUp brain mnie zaskoczył. Generuje funkcjonalny kod lepiej niż nawet strona ChatGPT. Wygląda na to, że ClickUp brain jest niestandardową odmianą openAi. ClickUp brain w połączeniu z systemem dokumentów całkowicie zmienił moje życie.

Ponadto ClickUp Brain może automatycznie wypełniać szczegóły zadania, takie jak kryteria akceptacji, listy przypadków brzegowych i sugerowane przypadki testowe na podstawie krótkich wpisów w języku naturalnym. Na przykład opis funkcji „Użytkownik może przesłać plik CSV, zweryfikować go i zapisać w bazie danych”. Dzięki temu programiści unikają powtarzalnego ręcznego wpisywania danych i mają pewność, że opisy zadań są spójne i dokładne, co pozwala na płynny przebieg sprintów.

Pobierz ClickUp Brain, aby generować wszystko, od standardowych procedur operacyjnych po pełnoprawne kody

Automatycznie wypełniaj szczegółowe kryteria akceptacji, przypadki skrajne i przypadki testowe na podstawie prostego opisu funkcji, aby utrzymać sprints na właściwym torze

Podczas gdy GitHub Copilot doskonale sprawdza się w środowisku IDE, ClickUp Brain wprowadza inteligencję opartą na AI bezpośrednio do szerszych cykli pracy programistów. Łączy zadania z odpowiednimi fragmentami kodu, podsumowuje dyskusje techniczne za pomocą AI i automatyzuje powtarzające się operacje logiczne lub zapytania, skutecznie wypełniając lukę między kodowaniem a zarządzaniem projektami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz ChatGPT lub Claude do programowania w parach? Uzyskaj do nich dostęp w ClickUp. Przełączaj modele LLM jednym kliknięciem w ClickUp i pracuj z tym, który najlepiej pasuje do danego zadania! Przełączaj się między modelami LLM bezpośrednio w ClickUp Brain i unikaj zmiany kontekstu związanej z przechodzeniem do narzędzi zewnętrznych

ClickUp ma przewagę nr 2: Zachowaj spójność praktyk kodowania dzięki bogato sformatowanym dokumentom

Współpracuj z zespołem nad edycją kodu, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów

Spójność praktyk kodowania ma kluczowe znaczenie, a ClickUp pomaga ją zapewnić dzięki solidnym narzędziom do zarządzania dokumentami.

Dokumenty ClickUp umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom wbudowanym, edycji na żywo i @wzmiankom, dzięki czemu zespoły są zawsze na bieżąco. Kontrola wersji zapobiega błędom i utracie danych, a hierarchiczna struktura folderów zapewnia uporządkowaną i łatwą w nawigacji dokumentację.

Dzięki konfigurowalnemu formatowaniu tekstu programiści mogą poprawić czytelność, używając nagłówków, list i banerów do wyróżnienia kluczowych sekcji. To ustrukturyzowane podejście usprawnia dokumentację, dzięki czemu wytyczne dotyczące kodowania są jasne i dostępne dla całego zespołu.

🧠 Ciekawostka: Dokumenty ClickUp obsługują ponad 30 języków programowania, w tym Python, JavaScript, Java, C++ i wiele innych. Za pomocą polecenia /co lub znaków backtick ( ` ), programiści mogą wstawiać bloki kodu z odpowiednim podświetleniem składni, dzięki czemu fragmenty kodu są czytelne i zgodne z kontekstem.

W przypadku odniesień do kodu w jednej linii programiści mogą użyć znaków backtick ( kod ), aby sformatować tekst jako kod wbudowany, zachowując przejrzystość w akapitach. Dokumenty ClickUp obsługują również skróty Markdown do pogrubiania, kursywy, przekreślania, punktorów, list numerowanych i nie tylko, umożliwiając programistom szybkie formatowanie tekstu bez odrywania rąk od klawiatury.

Łatwo udostępniaj fragmenty kodu w ramach zadań lub dokumentów ClickUp

Programiści mogą wykorzystać polecenia /, takie jak /h dla nagłówków, /co dla bloków kodu i /figma do osadzania projektów Figma bezpośrednio w dokumentach, usprawniając proces dokumentacji. Każda zmiana w ClickUp Docs jest śledzona, zapewniając historię edycji. Ta funkcja gwarantuje, że zespoły mogą prowadzić dokładny rejestr zmian w dokumentacji, ułatwiając rozliczalność i identyfikowalność.

Dzięki tym funkcjom ClickUp Docs nie tylko wspiera bogate formatowanie, ale także zaspokaja specyficzne potrzeby programistów, zapewniając spójną dokumentację praktyk kodowania i łatwy dostęp do nich.

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony dokumentacji kodu dla wysokowydajnych zespołów

ClickUp ma przewagę nr 3: Zwinne zarządzanie projektami dla szybko działających zespołów programistów

Szybko oceniaj zaległości i płynnie nawiguj po cyklu pracy dzięki ClickUp dla zespołów Agile

W szybkich cyklach rozwoju niezbędne jest zarządzanie projektami metodą Agile. ClickUp dla zespołów Agile pomaga zachować porządek poprzez zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów sprintów i usprawnianie przeglądów kodu — wszystko w jednym miejscu.

Jego funkcje obejmują widok Kanban do ustalania priorytetów zadań i śledzenia postępów, wykresy burndown do ustawiania i monitorowania celów sprintu, bezpośrednie linki do commitów GitHub lub GitLab w celu szybkiego dostępu do zmian w kodzie oraz niestandardowe wykresy Gantta do wizualizacji osi czasu projektów.

Zwinne programowanie zaczyna się od sprintów ClickUp, podczas których zespoły mogą określić zakres pracy, oszacować wysiłek, przypisać punkty sprintu i podzielić inicjatywy na wykonalne zadania ClickUp.

Możesz również ustawić daty sprintów, oznaczyć priorytety zadań i upewnić się, że wszyscy wiedzą, co mają do zrobienia i kiedy. Niedokończona praca jest automatycznie przenoszona do następnego sprintu, a rozwój pozostaje zsynchronizowany z GitHub, GitLab lub Bitbucket.

ClickUp dla zespołów programistów służy jako centralny hub dla całego cyklu rozwoju oprogramowania. Oprócz umożliwienia zespołom szybszego pisania kodu, zapewnia płynną współpracę, śledzenie postępów i efektywne planowanie projektów, dzięki czemu zespoły mogą dotrzymywać terminów.

Zadbaj o spójność działań swojego zespołu dzięki przejrzystym planom działania w ClickUp dla zespołów programistów

Umożliwia to:

Intuicyjne planowanie projektów: Podziel złożone projekty na łatwe do wykonania zadania, korzystając z planowania sprintów i cyklu pracy Agile

Współpraca bez barier: udostępniaj pomysły, przeglądaj kod i komunikuj się dzięki integracji z GitHub lub GitLab

Śledź postępy wizualnie: Monitoruj osie czasu projektów, zależności i kamienie milowe za pomocą Monitoruj osie czasu projektów, zależności i kamienie milowe za pomocą pulpitów ClickUp

Scentralizuj wszystko: przechowuj kod, dokumentację i aktualizacje w jednym miejscu dzięki przechowuj kod, dokumentację i aktualizacje w jednym miejscu dzięki integracji ClickUp z Bitbucket i Jenkins

Chcesz zoptymalizować proces tworzenia oprogramowania? Wybierz z bogatej biblioteki szablonów do tworzenia oprogramowania.

Na przykład szablon ClickUp Software Development Template jest idealny dla zespołów projektowych, inżynieryjnych i kontroli jakości do zarządzania rozwojem produktów. Przeprowadzi Cię przez podstawowe elementy zarządzania całym procesem tworzenia oprogramowania w ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cały proces tworzenia oprogramowania dzięki szablonowi ClickUp Software Development Template

Zapewnia kompleksową strukturę usprawniającą cykle pracy, od strategii, planowania i tworzenia map drogowych po badania użytkowników, zarządzanie sprintami i śledzenie wydawnictw.

Oferuje:

Plan rozwoju produktu

Cotygodniowa lista zadań do generowania kodu za pomocą AI, naprawiania błędów lub oceny obciążenia zespołu

Główny rejestr zadań do wykonania

Kompleksowa lista błędów do zarządzania błędami, incydentami bezpieczeństwa i problemami

Szablony zadań do badań użytkowników

Gotowe listy zadań do sprintów i rozwoju Kanban

Przetestuj scenariusze i przypadki w celu zapewnienia jakości

Zadania wsparcia technicznego związane z raportowaniem błędów, przeglądaniem znanych incydentów i tworzeniem listy rozwiązań tymczasowych

Shikha Chaturvedi, analityk biznesowy w Cedcoss Technologies Private Limited, opowiada o swoich doświadczeniach z ClickUp:

Działa dobrze z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Do efektywnego zarządzania codziennymi zadaniami i listami rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i oszczędza czas, że pozwala zaoszczędzić wiele czasu i zapewnia wydajną analizę.

Działa dobrze z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Do efektywnego zarządzania codziennymi zadaniami i listami rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i oszczędza czas, że pozwala zaoszczędzić wiele czasu i zapewnia wydajną analizę.

Dostarczaj szybszy i czystszy kod dzięki ClickUp

Copilot i Cursor to potężne asystenty kodowania AI, ale zaspokajają różne potrzeby. Copilot jest doskonały dla użytkowników GitHub, którzy potrzebują szybkiej i prostej pomocy w kodowaniu, ale nie oferuje głębokiej personalizacji. Cursor zapewnia większą personalizację, od dostosowywania interfejsu użytkownika po zachowanie AI, ale jego zaawansowane funkcje wymagają długiego czasu nauki.

Potrzebujesz pomocy nie tylko w zakresie kodowania? ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do testowania, wdrażania i koordynacji pracy zespołu.

ClickUp Brain analizuje dokumenty projektu, generuje elementy do wykonania i usprawnia proces tworzenia oprogramowania. Narzędzia wizualne, takie jak wykresy Gantta i wykresy burndown, zapewniają realizację projektów zgodnie z planem, a współpraca w czasie rzeczywistym i integracje upraszczają cykle pracy.

Wypełnij lukę między kodowaniem a celami projektu — zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się o różnicy!