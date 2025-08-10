10 najlepszych programów do rezerwacji sal dla biur w 2025 roku

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się krążyć po biurze z laptopem w ręku, szukając wolnej sali konferencyjnej? Czy wiesz, że 40% pracowników, tak jak Ty, traci nawet 30 minut dziennie na szukanie odpowiedniej przestrzeni do spotkania?
To nie tylko frustrujące — to zabójca wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o ważne spotkanie z klientem, czy szybką synchronizację zespołu, ostatnią rzeczą, na którą chcesz poświęcać czas, jest walka o salę konferencyjną i zagrywanie detektywa kalendarza.
W tym pomoże Ci oprogramowanie do rezerwacji sal. Odpowiedni system rezerwacji eliminuje konflikty terminów, zapobiega nieobecnościom i zapewnia sprawny przebieg spotkań dzięki dostępności w czasie rzeczywistym i inteligentnym przypomnieniom.
Zebraliśmy najlepsze narzędzia do rezerwacji sal ( ClickUp na czele stawki!), które pomogą Ci usprawnić wykorzystanie przestrzeni, zaoszczędzić czas i odzyskać kontrolę nad kalendarzem.
Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do rezerwacji sal?
Odpowiednie oprogramowanie do rezerwacji sal powinno oferować więcej niż tylko rezerwację miejsca. Powinno umieć przewidywać, nie przeszkadzać i zapewnić, że każde spotkanie rozpocznie się o czasie (z właściwymi osobami w sali).
Oto, na co należy zwrócić uwagę w systemie rezerwacji sal konferencyjnych, aby spotkania były wydajne:
- Dostępność sal w czasie rzeczywistym: Narzędzia, które zapewniają Twojemu zespołowi natychmiastowy widok sal wolnych, zajętych lub już zarezerwowanych. Koniec z niezręcznymi pytaniami „czy ktoś tu jest?”, zgadywankami i konfliktami terminów spotkań
- Integracja kalendarza i poczty e-mail: Oprogramowanie, które płynnie synchronizuje się z istniejącymi narzędziami biznesowymi oraz Google Workspace, Kalendarzem, Microsoft Outlook i przypomnieniami e-mail. Twój zespół nie przegapi żadnej rezerwacji i nie będzie musiał korzystać z pięciu aplikacji, aby zarezerwować jedno pomieszczenie
- Interaktywne plany pięter: Funkcje, które pokazują interaktywne widoki pomieszczeń i układ biura, gdzie można kliknąć na przestrzeń spotkań i łatwo ją zarezerwować. Takie oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest szczególnie potrzebne, jeśli masz większe biura i hybrydowe ustawienia
- Inteligentne zasady rezerwacji: Narzędzia, które ustawiają ograniczenia, takie jak maksymalna liczba osób, limity czasu trwania rezerwacji i priorytet dostępu dla określonych zespołów. Dzięki temu nawet w godzinach szczytu wszystko przebiega sprawnie i zgodnie z planem, a problemy z harmonogramem w pracy są uniknięte
- Bezdotykowe zameldowanie i wymeldowanie: Oprogramowanie oferujące kody QR lub czujniki potwierdzające, kto korzysta z przestrzeni, co ogranicza rezerwacje „widmo”. Pomaga to również śledzić wykorzystanie przestrzeni w celu lepszego planowania
- Funkcje zarządzania gośćmi: Funkcje umożliwiające rezerwację sal konferencyjnych na wizyty klientów lub dostawców oraz połączenie ich z rejestracją gości
- Analiza wykorzystania i raporty: Oprogramowanie, które śledzi, które pokoje są najczęściej używane, jak często rezerwacje są anulowane i gdzie tracisz efektywność wykorzystania przestrzeni
Najlepsze oprogramowanie do rezerwacji sal w skrócie
Oto przegląd najbardziej imponujących programów do rezerwacji sal, spośród których możesz wybrać:
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Kluczowe funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Płynna rezerwacja sal i koordynacja pracy zespołów; Start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy
|Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, zarządzanie zadaniami, szablony spotkań, integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i Calendly, AI Notetaker oraz szablony do zarządzania przestrzenią biurową
|Free Forever, dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw
|Skedda
|Automatyzacja kontroli dostępu do określonych sal konferencyjnych; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa
|Niestandardowe zasady rezerwacji, powiadomienia o zameldowaniu gości, przypomnienia przez Slack/e-mail, interaktywne mapy i płatności online
|Ceny już od 99 USD miesięcznie
|Kadence
|Hybrydowe zespoły; start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa
|Dostępność sal w czasie rzeczywistym, inteligencja predykcyjna, alerty Slack/MS Teams, integracja z Outlookiem/Kalendarzem Google oraz analiza wykorzystania sal na żywo
|Ceny zaczynają się od 4 USD miesięcznie za aktywnego użytkownika
|OfficeRnD
|Dostosowywanie sal konferencyjnych; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy
|Powtarzające się rezerwacje spotkań, scentralizowane statusy sal, analiza wykorzystania sal i funkcje rezerwacji dla administratorów
|Ceny zaczynają się od 99–185 USD miesięcznie
|inspace
|Analiza wykorzystania pomieszczeń i miejsc pracy; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje
|Rejestracja za pomocą NFC, interaktywne mapy, zasady rezerwacji, cyfrowe oznakowanie i praktyczne wskaźniki
|Ceny zaczynają się od 3,99 USD miesięcznie za użytkownika
|Roomzilla
|Rezerwacje sal jednym kliknięciem; małe i średnie przedsiębiorstwa
|Rezerwacje za pomocą kodów QR, automatyczne anulowanie, zasady zatwierdzania, interaktywne mapy i aktualizacje w czasie rzeczywistym
|Free, od 12 USD/zasób
|Robin
|Przedsiębiorstwa z dużymi przestrzeniami biurowymi i zespołami zdalnymi; Przedsiębiorstwa
|Hot desking, rezerwacje priorytetowe, interaktywne mapy biura, zameldowanie oparte na sztucznej inteligencji AI i ochrona przed porzuconymi spotkaniami
|Niestandardowe ceny
|Teem od iOFFICE
|Agencje rządowe; rząd, przedsiębiorstwa
|Autoryzacja FedRAMP, interaktywne mapy biura, optymalizacja obszaru roboczego AI i integracja zarządzania gośćmi
|Niestandardowe ceny
|RoomRaccoon
|Hotele i ośrodki wypoczynkowe; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (branża hotelarska)
|Automatyczne aktualizacje dostępności sal, bezpieczne rozliczenia, konfigurowalny system rezerwacji i raportowanie w czasie rzeczywistym
|Ceny zaczynają się od 236 USD miesięcznie
|Envoy
|Optymalizacja wykorzystania sal konferencyjnych i zarządzania przestrzenią biurową; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje
|Dostępność oznaczona kolorami, cyfrowe wyświetlanie harmonogramów, integracja ze Slackiem/Teams i automatyczne przypomnienia o zakończeniu spotkania
|Free, od 131 USD miesięcznie za lokalizację
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
Najlepsze oprogramowanie do rezerwacji sal
Oto niektóre z najczęściej używanych programów do planowania sal, które mogą usprawnić Twój system rezerwacji.
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do płynnej rezerwacji sal i koordynacji pracy zespołów)
Wyobraź sobie: za pięć minut masz ważną rozmowę z klientem, ale sala konferencyjna, którą zarezerwowałeś, jest zajęta – znowu. Sprawdziłeś kalendarz, ale nie jest to jasne. Twój zespół korzysta z różnych narzędzi, nikt nie wie, kto co zarezerwował, a Ty szukasz zastępczej przestrzeni.
Wpisz ClickUp , aplikację do pracy, która zawiera wszystko. Jest to hub pracy oparty na sztucznej inteligencji i inteligentny system rezerwacji, który łączy planowanie, współpracę, działania następcze i wiele więcej w jednym miejscu.
Kalendarz ClickUp
Kalendarz AI ClickUp pełni funkcję centrum dowodzenia rezerwacji sal konferencyjnych. Zamiast niezręcznych sytuacji w korytarzu lub dramatów związanych z podwójnymi rezerwacjami, otrzymujesz przejrzysty widok w czasie rzeczywistym, które pokoje są dostępne, kiedy i na jak długo.
Chcesz zarezerwować czas na sesję burzy mózgów lub cotygodniowe spotkanie wszystkich pracowników? Po prostu wybierz dogodny termin.
Ale to nie wszystko. Ten kalendarz jest oparty na sztucznej inteligencji AI. Może zoptymalizować cały przepływ spotkań. Kalendarz automatycznie planuje spotkania w oparciu o dostępność i wysyła przypomnienia, aby nikt nie przegapił spotkania — ani nie wszedł na nie bez zaproszenia.
ClickUp Brain
AI ClickUp przegląda zadania, zbliżające się terminy i dostępność członków zespołu, aby zaproponować sensowne terminy spotkań.
ClickUp Brain automatycznie blokuje czas pracy i zmienia harmonogram w przypadku konfliktów, pomagając uniknąć nakładania się zadań i zmian w ostatniej chwili.
Zadania ClickUp
Następnie porozmawiajmy o zadaniach ClickUp — operacyjnym kręgosłupie koordynacji sal konferencyjnych.
Każde zaplanowane spotkanie możesz zamienić w zadanie. Wystarczy oznaczyć salę, przypisać ją do zespołu, ustawić czas trwania i gotowe.
W ten sposób powstaje wspólne źródło informacji — wszyscy wiedzą, kto korzysta z danej przestrzeni, na jak długo i dlaczego. Nie musisz już zgadywać, dla kogo zarezerwowano „salę konferencyjną B”. Co więcej, możesz dodawać podzadania i listy kontrolne, dzięki czemu spotkania przebiegają zgodnie z planem i są wydajne.
Integracje ClickUp
A ponieważ ClickUp bez problemu synchronizuje się z Kalendarzem Google, Outlookiem, Microsoft Teams i innymi najlepszymi narzędziami do planowania, cały ekosystem rezerwacji pozostaje spójny.
Dzięki integracji ClickUp z Outlookiem możesz zamieniać e-maile w zadania . Alternatywnie możesz tworzyć nowe zadania z e-maili bez opuszczania Outlooka.
Dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google aktualizacja zadań w kalendarzu staje się dziecinnie prosta. A jeśli chcesz zmienić lub dodać wydarzenie w Kalendarzu Google, zostanie to automatycznie odzwierciedlone w ClickUp.
Podobnie integracja ClickUp Calendly pozwala zaplanować spotkanie w Calendly i wyświetlić je w ClickUp.
Oprócz zarządzania, planowania i koordynacji, ClickUp wyróżnia się również pod względem zwiększania wydajności. Nie tylko eliminuje chaos związany z rezerwacją sal konferencyjnych, ale także sprawia, że same spotkania przebiegają bez żadnych problemów.
ClickUp AI Notatnik
ClickUp AI Notetaker to członek zespołu, o którym nie wiedziałeś, że jest Ci potrzebny. Dołącza do spotkań, słucha, transkrybuje kluczowe punkty z protokołów spotkań i — co najważniejsze — automatycznie generuje zadania do wykonania, które są przekształcane w zadania ClickUp zaraz po zakończeniu rozmowy.
Oznacza to, że każdy wynik rezerwacji pokoju jest dokumentowany i realizowany, a nie pozostaje jedynie niejasną notatką lub zapomnianym zadaniem.
Szablon formularza rezerwacji spotkań ClickUp
Potrzebujesz łatwego sposobu, aby Twój zespół mógł rezerwować pokoje lub planować spotkania? Wypróbuj szablon formularza rezerwacji spotkań ClickUp.
Umożliwia zespołom rezerwację sal konferencyjnych bez żadnych problemów i zapewnia, że każda prośba o spotkanie jest jasna i spójna, unikając nakładania się harmonogramów spotkań. Ponadto możesz zapisać wszystkie istotne szczegóły, takie jak data, godzina, lokalizacja, uczestnicy, agenda spotkania i potrzebne zasoby.
Dla osób zarządzających większymi przestrzeniami — np. kampusem, przestrzenią coworkingową lub siedzibą przedsiębiorstwa — szablon ClickUp Office Space Management Template stanowi prawdziwy krok naprzód.
Pozwala przypisywać biurka i obszary konferencyjne, śledzić wykorzystanie pomieszczeń, zarządzać zgłoszeniami konserwacyjnymi, a nawet optymalizować układy w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Możesz wizualizować swoją przestrzeń, efektywnie planować i prowadzić biuro jak dobrze naoliwiona maszyna.
W świecie nakładających się kalendarzy i napiętych harmonogramów ClickUp jest kompleksowym menedżerem spotkań. Pomaga prowadzić efektywne spotkania i synchronizować każdą przestrzeń, zadanie i współpracownika.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Umożliw członkom rezerwację pokoi za pomocą formularzy ClickUp, zarządzaj wieloma przestrzeniami i usprawnij rozliczenia lub dostęp
- Zmień rezerwację sal konferencyjnych w zautomatyzowany cykl pracy z ponad 50 wyzwalaczami
- Koordynuj rezerwacje sal lekcyjnych i konferencyjnych, synchronizuj je z kalendarzami akademickimi i automatyzuj powiadomienia dla pracowników i studentów
- Zintegruj rezerwację sal z zarządzaniem projektami, zapewniając śledzenie spotkań, zadań i działań następczych w jednym miejscu
- Tłumacz notatki ze spotkań na ponad 10 języków
- Przechowuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker i nagrania spotkań za pomocą ClickUp Clips, aby mieć do nich szybki dostęp i uniknąć zbędnych spotkań
- Uzyskaj dostęp do szablonów agend spotkań PowerPoint, aby organizować i strukturyzować dyskusje, skracając czas spotkań
Limity ClickUp
- Nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni bogactwem funkcji
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik ClickUp mówi
To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.
To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj formularzy ClickUp, aby zbierać opinie swojego zespołu po każdym spotkaniu. Pomoże Ci to ograniczyć liczbę bezsensownych spotkań i zapewnić dostępność sal konferencyjnych na pilne spotkania
2. Skedda (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji kontroli dostępu do określonych sal konferencyjnych)
W latach 2023–2024 ogólne obłożenie biur podwoiło się, wzrastając z 30% do 60%. Oznacza to więcej osób, więcej spotkań i, niestety, większe prawdopodobieństwo konfliktów związanych z przestrzenią.
Elegancka i scentralizowana platforma Skedda pozwala zarządzać tym wszystkim dzięki przypisywaniu biurek, planowaniu sal konferencyjnych i organizacji wspólnej przestrzeni. Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, płatności online i logowanie za pomocą kont społecznościowych ułatwiają menedżerom biur i operatorom coworkingu obsługę rezerwacji przy minimalnym wysiłku.
Możesz również ustalić kontrolę dostępu do określonych pomieszczeń, zapewniając, że przestrzeń na spotkania o wysokim priorytecie będzie zawsze dostępna.
Najlepsze funkcje Skedda
- Dostosuj warunki rezerwacji, pola niestandardowe i zasady dotyczące specjalistycznego sprzętu i różnych przestrzeni spotkań
- Pozwól gościom zameldować się na wyznaczonym tablecie i otrzymać natychmiastowe powiadomienie o ich przybyciu
- Wysyłaj przypomnienia o zameldowaniu przez Slack i e-mail oraz automatycznie zwalniaj niewykorzystane przestrzenie, aby uniknąć rezerwacji-widm
- Umożliwia zdalnym zespołom łatwą lokalizację biura dzięki szczegółowym, interaktywnym mapom i wizualizacjom planów pięter
Ograniczenia Skedda
- Czasami lista zawiera terminy w niewłaściwych strefach czasowych
- Brak funkcji dostosowywania
Cennik Skedda
- Pakiet startowy: 99 USD/miesiąc
- Dodatkowo: 149 USD/miesiąc
- Premier: 199 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Skedda
- G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 240 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 220 recenzji)
📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości zbędne.
W innym badaniu ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby mieli taką możliwość.
Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól AI zapisać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i zadania do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji, nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu.
💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!
3. Kadence (najlepsze dla zespołów hybrydowych)
64% pracowników twierdzi, że ich firma obecnie działa w modelu hybrydowym. Jeśli jesteś jednym z nich, Kadence jest idealnym oprogramowaniem do planowania spotkań dla Ciebie.
Ten system rezerwacji sal konferencyjnych oferuje nowoczesny system rezerwacji sal dostosowany do potrzeb zespołów hybrydowych, zapewniający widoczność dostępnych sal konferencyjnych w wielu lokalizacjach w czasie rzeczywistym.
Możesz filtrować pokoje według lokalizacji, obciążenia lub wyposażenia i rezerwować je bezpośrednio z urządzenia mobilnego lub pulpitu. Wyświetlanie pokoi w systemie i funkcja szybkiej rezerwacji zapewniają przejrzystość i łatwość planowania sal konferencyjnych.
Najlepsze funkcje Kadence
- Uzyskaj dostęp do predykcyjnych informacji o zajętości miejsc pracy
- Bądź na bieżąco z informacjami o tym, kiedy członkowie Twojego zespołu przychodzą do biura i kiedy odwołali spotkanie w ostatniej chwili, dzięki alertom Slack i MS Teams
- Dostosuj ustawienia sali konferencyjnej do wymaganych udogodnień
- Rezerwuj sale konferencyjne bezpośrednio z kalendarza Outlook i Kalendarza Google
- Pomóż kierownikom biur zminimalizować konflikty rezerwacji dzięki przypomnieniom o zameldowaniu, automatycznemu zwalnianiu niewykorzystanych pokoi i analizom wykorzystania pokoi na żywo
Limity Kadence
- Często zdarzają się problemy podczas próby zmiany rezerwacji sal
- Sekcja „Wgląd” nie jest zbyt szczegółowa
Ceny Kadence
- Standard: 4 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Kadence
- G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 20 recenzji)
Co mówią o Kadence prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 brzmi:
Jest to łatwy w obsłudze system, jeśli zostanie poprawnie skonfigurowany. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić widok wolnych licencji lub sal i kliknąć, aby potwierdzić rezerwację. Konieczność sprawdzania dostępności za każdym razem, gdy dokonujesz rezerwacji, jest dość uciążliwa, a jeśli nie zrobisz tego na czas, rezerwacja zostanie anulowana.
Jest to łatwy w obsłudze system, jeśli zostanie prawidłowo skonfigurowany. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić dostępne licencje lub pokoje, a następnie kliknąć, aby potwierdzić rezerwację. Konieczność sprawdzania dostępności za każdym razem, gdy rezerwujesz pokój, jest dość uciążliwa, a jeśli nie zrobisz tego na czas, rezerwacja zostanie anulowana.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI dla hoteli, które na nowo definiują doświadczenia gości
4. OfficeRnD (najlepsze do dostosowywania sal konferencyjnych)
Każdy zespół potrzebuje innych udogodnień podczas spotkań online, niezależnie od tego, czy są to tablice do burzy mózgów, sprzęt do wideokonferencji z klientami, czy dodatkowe krzesła do spotkań hybrydowych.
Dzięki OfficeRnD możesz dostosować sale konferencyjne do potrzeb swojego zespołu, od dodawania udogodnień po ustawienia inteligentnych zasad rezerwacji, które sprawiają, że planowanie jest proste i bezstresowe. A gdy robi się gorączkowo, kierownicy biura lub administratorzy mogą wkroczyć do akcji i zarezerwować przestrzenie w imieniu innych, zapewniając wszystkim odpowiednią salę w odpowiednim czasie.
Platforma jest szczególnie odpowiednia dla przestrzeni coworkingowych i środowisk korporacyjnych, które wymagają elastycznych, skalowalnych rozwiązań.
Najlepsze funkcje OfficeRnD
- Łatwa rezerwacja sal na cykliczne spotkania
- Dodaj ważne szczegóły spotkania i zasoby bezpośrednio do każdej rezerwacji
- Podkreśl dostępność przestrzeni dzięki scentralizowanym statusom sal
- Śledź rezerwacje i zameldowania, wskaźniki wykorzystania sal, średni czas trwania rezerwacji i odsetek niepojawień się gości
Limity OfficeRnD
- Dla początkujących start-upów z ograniczonym budżetem może to być dość kosztowne
- Użytkownicy zgłaszają, że poruszanie się po oprogramowaniu jest dość trudne
Cennik OfficeRnD
- Dla przestrzeni coworkingowych i elastycznych: Start: Od 185 USD/miesiąc Rozwój: Od 289 USD/miesiąc Skalowanie: Ceny niestandardowe
- Start: Od 185 USD/miesiąc
- Rozwój: Od 289 USD miesięcznie
- Skala: Ceny niestandardowe
- Dla nowoczesnych miejsc pracy: Start: od 99 USD/miesiąc Professional: od 399 USD/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe
- Start: Od 99 USD miesięcznie
- Profesjonalny: Od 399 USD/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Start: Od 185 USD miesięcznie
- Rozwój: Od 289 USD miesięcznie
- Skala: Ceny niestandardowe
- Start: Od 99 USD miesięcznie
- Profesjonalny: Od 399 USD/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje OfficeRnD
- G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 gwiazdek (ponad 30 recenzji)
Co mówią o OfficeRnD użytkownicy w prawdziwym życiu?
Recenzja G2 brzmi:
Podoba mi się płynność działania platformy. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji. Z uwagi na potrzeby naszej organizacji i wymagania dotyczące rezerwacji sal w naszym biurze, funkcja usług związanych ze spotkaniami jest niezbędna. Dobrze byłoby mieć możliwość włączenia tego wymogu w formularzu, aby nasz zespół mógł przygotować się na przybycie pracowników do biura.
Podoba mi się płynność działania platformy. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji. Z punktu widzenia potrzeb naszej organizacji i wymagań dotyczących rezerwacji sal w naszym biurze funkcja usług związanych ze spotkaniami jest niezbędna. Dobrze byłoby mieć możliwość włączenia tego wymogu w formularzu, aby nasz zespół mógł przygotować się na przybycie pracowników do biura.
🧠 Ciekawostka: Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, przysięga na wydajność, jaką daje chłodna sala konferencyjna, utrzymując temperaturę na poziomie 15°C. Wygląda na to, że jedyne, co się w tym pomieszczeniu nagrzewa, to dyskusje!
5. inspace (Najlepsze rozwiązanie do analizy wykorzystania pomieszczeń i miejsca pracy)
Aby zoptymalizować obszar roboczy, potrzebujesz danych w czasie rzeczywistym na temat wykorzystania sal konferencyjnych i biurek. System zameldowania z obsługą NFC zapewnia, że tylko zarezerwowane spotkania zajmują przestrzeń, automatycznie zwalniając nieużywane pokoje dla innych.
Oprócz obsługi rezerwacji sal, pokazuje dokładnie, w jaki sposób wykorzystywana jest przestrzeń i co należy zmienić, aby dostosować ją do potrzeb zespołu.
Możesz natychmiast wyświetlić dostępne sale konferencyjne, sprawdzić harmonogramy i zarezerwować przestrzenie z dowolnego urządzenia, w tym z interaktywnych paneli pokojowych. Ponadto oferuje konfigurowalne wiadomości, aktualizacje w czasie rzeczywistym i łatwą koordynację, zapewniając płynne i przyjemne spotkania z klientami i zespołem.
najlepsze funkcje inspace
- Ustal zasady rezerwacji, zarządzaj rolami użytkowników i zapewnij, że tylko odpowiednie osoby mogą rezerwować określone przestrzenie
- Oferuj odwiedzającym cyfrowe oznakowanie umożliwiające rezerwację sal konferencyjnych
- Uzyskaj dostęp do interaktywnych map planu pięter w intuicyjnym interfejsie platformy i pozwól pracownikom rezerwować biurka, sale konferencyjne, miejsca parkingowe i nie tylko
- Skorzystaj z precyzyjnej kontroli dostępu i przydatnych wskaźników
ograniczenia inspace
- Obsługa nie jest zbyt płynna
- Czasami trzeba kilkakrotnie odświeżyć stronę, aby zarezerwować pokoje
cennik inspace
- Pakiet startowy: 3,99 USD/użytkownik miesięcznie
- Pro: 7,99 USD/użytkownik miesięcznie
- Enterprise: Ceny niestandardowe
oceny i recenzje inspace
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
👀 Czy wiesz, że... 49% wszystkich przestrzeni w miejscu pracy jest bardzo słabo wykorzystywanych, średnio mniej niż godzinę dziennie.
6. Roomzilla (najlepsze rozwiązanie do rezerwacji pokoi jednym kliknięciem)
Nikt nie chce przechodzić przez wiele kroków zatwierdzania tylko po to, aby zarezerwować salę konferencyjną. Jest to jeszcze bardziej frustrujące, gdy chodzi o pilną konferencję.
Roomzilla umożliwia rezerwację sal poprzez zeskanowanie kodu QR. Funkcje automatycznego anulowania rezerwacji i kolejki zatwierdzeń pomagają ograniczyć liczbę nieobecności i usprawnić proces rezerwacji. Platforma jest bardzo elastyczna i oferuje wsparcie dla hot-deskingu, desk hotelingu oraz tradycyjnej rezerwacji sal konferencyjnych, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla nowoczesnych, elastycznych miejsc pracy.
Najlepsze funkcje Roomzilla
- Uzyskaj dostęp do cyfrowych zameldowań i automatycznych anulowań, aby zoptymalizować przestrzeń roboczą
- Szybka rezerwacja sal i przestrzeni coworkingowych za pomocą kodów QR
- Ustal zasady zatwierdzania konkretnych pomieszczeń lub zasobów, zapewniając, że tylko przestrzenie o wysokim priorytecie będą podlegały przeglądowi administracyjnemu
- Zmaksymalizuj wydajność dzięki interaktywnym mapom i aktualizacjom rezerwacji w czasie rzeczywistym
Limity Roomzilla
- Funkcja raportowania nie jest wystarczająco szczegółowa
- Nie ma aplikacji mobilnej
Ceny Roomzilla
- Free
- Standard: 12 USD/zasób
- Business: 20 USD za pokój i 12 USD za biurko wraz z wyposażeniem
Oceny i recenzje Roomzilla
- G2: 4,3/5 gwiazdek (ponad 180 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
7. Robin (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw z dużymi przestrzeniami biurowymi i zespołami zdalnymi)
W dużych przedsiębiorstwach zarządzanie salami konferencyjnymi w rozległych przestrzeniach biurowych i wielu lokalizacjach może być logistycznym koszmarem, zwłaszcza jeśli stosujesz model pracy hybrydowej. Robin to oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych zaprojektowane z myślą o potrzebach takich przedsiębiorstw.
Dzięki funkcji hot desking, rezerwacji priorytetowej i scentralizowanemu przeglądowi sal możesz szybko znaleźć idealną przestrzeń i rozwiązać konflikty harmonogramów dla zespołów zdalnych i pracujących w biurze. Możesz nawet rezerwować miejsca parkingowe i optymalizować wyświetlanie sal oraz układ biura za pomocą AI.
Najlepsze funkcje Robin
- Rezerwuj pokoje za pośrednictwem Microsoft Outlook i MS Teams
- Uzyskaj dostęp do automatycznych propozycji sal i interaktywnych map biura
- Zapewnij optymalne wykorzystanie sal konferencyjnych dzięki AI, która automatyzuje zameldowania, chroni przed porzuconymi spotkaniami i inteligentnie sugeruje przestrzenie
- Oferuj pracownikom i gościom interaktywne kioski z mapami, które poprowadzą ich po lokalizacjach Twojego biura
Ograniczenia Robin
- Edycja planu piętra jest nieco skomplikowana i często wymaga wsparcia dostawcy usługi
- System rezerwacji przez Outlook nie działa prawidłowo
Ceny Robin
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Robin
- G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 gwiazdek (ponad 70 recenzji)
Co o Robin mówią prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 mówi:
Podoba mi się łatwość zarządzania salami i informacjami o wyposażeniu każdej z nich. Podoba mi się interfejs aplikacji, dzięki czemu jest ona bardzo łatwa w obsłudze dla naszych pracowników
Podoba mi się łatwość zarządzania salami i informacjami o wyposażeniu każdej z nich. Podoba mi się interfejs aplikacji, dzięki czemu jest ona bardzo łatwa w obsłudze dla naszych pracowników
8. Teem by iOFFICE (najlepsze dla agencji rządowych)
Teem by iOffice to system rezerwacji sal konferencyjnych zatwierdzony przez FedRAMP, idealny dla agencji rządowych i firm przetwarzających dane o wysokim stopniu poufności.
Łączy rezerwacje biurek i sal z analizą miejsca pracy i nawigacją. Oferuje również Eptura AI, która pomaga zoptymalizować obszar roboczy i poprawić wydajność operacyjną.
Oprócz rezerwacji sal konferencyjnych możesz używać go do planowania konserwacji przestrzeni biurowej, składania wniosków serwisowych oraz śledzenia harmonogramów spotkań i budżetów na sprzęt.
To oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest pomocne dla przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych poszukujących zunifikowanej platformy do zarządzania wszystkimi aspektami rezerwacji miejsc pracy i przepływu gości.
Najlepsze funkcje Teem by iOFFICE
- Uzyskaj dostęp do interaktywnych map biura, aby rezerwować i lokalizować sale konferencyjne
- Wykorzystaj AI do rezerwacji obszarów roboczych zgodnie z preferencjami i pozwól pracownikom wybierać biurka w pobliżu współpracowników
- Widok danych dotyczących wykorzystania obszaru roboczego, rezerwacji i danych dotyczących najmu w pulpicie analitycznym
- Zintegruj je z rozwiązaniami do zarządzania gośćmi i cyfrowymi oznakowaniami, aby usprawnić planowanie sal konferencyjnych
Limity Teem by iOFFICE
- Użytkownicy zgłaszają słabą obsługę klienta
- Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się
Ceny Teem by iOFFICE
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Teem by iOFFICE
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 40 recenzji)
🧠 Ciekawostka: Słynna „zasada dwóch pizz” Amazona mówi, że żadne spotkanie nie powinno być tak duże, aby dwie pizze nie wystarczyły dla wszystkich uczestników. Całkiem sprytny pomysł, aby uniknąć zbyt długich i frustrujących spotkań, prawda?
9. RoomRaccoon (najlepsze dla hoteli i ośrodków wypoczynkowych)
Nakładające się rezerwacje, ręczne aktualizacje i ciągłe prośby o rezerwacje mogą przytłoczyć nawet najlepiej zorganizowany personel hotelowy. RoomRaccoon to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania hotelem, które doskonale sprawdza się w automatyzacji administracji recepcji i operacji back-office w środowiskach hotelarskich.
System zarządzania nieruchomościami (PMS) obejmuje solidny silnik rezerwacji, menedżera kanałów i raportowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając hotelom i pensjonatom usprawnienie rezerwacji pokoi i maksymalizację przychodów.
To inteligentne rozwiązanie, które pomaga hotelarzom zaoszczędzić czas, ograniczyć liczbę błędów i zapewnić gościom płynną obsługę od momentu zameldowania do wymeldowania.
Najlepsze funkcje RoomRaccoon
- Automatycznie aktualizuj dostępność sal na wszystkich platformach rezerwacyjnych
- Akceptuj płatności bezpośrednio przez platformę dzięki bezpiecznemu, zautomatyzowanemu systemowi rozliczeń
- Wysyłaj automatyczne e-maile i wiadomości z potwierdzeniami, przypomnieniami i ofertami dodatkowymi
- Zarządzaj pokojami gościnnymi, salami konferencyjnymi i przestrzeniami eventowymi dzięki konfigurowalnemu silnikowi rezerwacji i ponad 300 integracjom
- Śledź obłożenie, przychody i trendy rezerwacji dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym do zarządzania przestrzenią w oparciu o dane
Limity RoomRaccoon
- Jest droższe niż alternatywne rozwiązania
- Brakuje integracji z usługami innych firm
Cennik RoomRaccoon
- Opłata początkowa: 236 USD/miesiąc
- Pakiet startowy: 300 USD/miesiąc
- Premium: 441 USD/miesiąc
- Enterprise: 620 USD/miesiąc
Oceny i recenzje RoomRaccoon
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: 4,2/5 gwiazdek (ponad 60 recenzji)
Co mówią o RoomRaccoon prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 mówi:
System jest łatwy w obsłudze i doskonale sprawdza się w naszym butikowym hotelu. Zaletą jest brak konieczności ustawiania wszystkich map i cen dla OTA, co może być skomplikowane. Dobrze, że mają artykuły i obsługę klienta, które służą pomocą.
System jest łatwy w obsłudze i doskonale sprawdza się w naszym butikowym hotelu. Zaletą jest brak konieczności ustawiania wszystkich map i cen dla OTA, co może być skomplikowane. Dobrze, że mają artykuły i obsługę klienta, które służą pomocą.
10. Envoy (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji wykorzystania sal konferencyjnych i zarządzania przestrzenią biurową)
Envoy to oprogramowanie do planowania sal konferencyjnych, które umożliwia intuicyjną i wydajną rezerwację pomieszczeń oraz zarządzanie przestrzenią. Dzięki oznaczonym kolorami wskaźnikom dostępności i cyfrowym wyświetlaczom harmonogramów umieszczonym na zewnątrz każdej sali konferencyjnej możesz łatwo znaleźć i zarezerwować przestrzeń dostosowaną do swoich potrzeb.
System rezerwacji sal konferencyjnych wysyła nawet powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby zarezerwować mniejsze przestrzenie i zwolnić sale za pośrednictwem Slacka.
Kontrola prywatności i automatyczne przypomnienia o zakończeniu spotkania sprawiają, że ten system rezerwacji sal konferencyjnych jest doskonałym wyborem dla organizacji, które chcą zminimalizować marnowanie przestrzeni.
Najlepsze funkcje Envoy
- Potwierdź rezerwację pokoju, klikając opcję zameldowania w pokoju lub bezpośrednio w Slacku lub Teams
- Zidentyfikuj najpopularniejsze pokoje i udogodnienia, aby zoptymalizować przestrzeń biurową
- Automatyczne zwalnianie sal, aby zwolnić przestrzeń na pilne spotkania
- Znajdź i zarezerwuj najbliższy dostępny pokój za pomocą aplikacji mobilnej Envoy z funkcją lokalizacji
Limity Envoy
- Użytkownicy zgłaszają problemy z szybkością ładowania narzędzia
- Jeśli masz duży zespół, koszty mogą się sumować
Ceny Envoy
- Odwiedzający: Podstawowy: Free Forever Standardowy: 131 USD/miesiąc za lokalizację Premium: 395 USD/miesiąc za lokalizację Enterprise: Ceny niestandardowe
- Podstawowy: Free Forever
- Standard: 131 USD/miesiąc za lokalizację
- Premium: 395 USD/miesiąc za lokalizację
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Wirtualna recepcja: 199 USD miesięcznie za lokalizację
- Miejsce pracy: Standard: 3 USD/miesiąc za każdego aktywnego użytkownika Premium: 5 USD/miesiąc za każdego aktywnego użytkownika Premium Plus: 7 USD/miesiąc za każdego aktywnego użytkownika
- Standard: 3 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Premium: 5 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Premium Plus: 7 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Połącz: Ceny niestandardowe
- Podstawowy: Free Forever
- Standard: 131 USD/miesiąc za lokalizację
- Premium: 395 USD/miesiąc za lokalizację
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Standard: 3 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Premium: 5 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
- Premium Plus: 7 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika
Oceny i recenzje Envoy
- G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 420 recenzji)
Co mówią o Envoy prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 mówi:
Łatwość obsługi i elastyczność. Bardzo łatwo jest dodawać nowe pola danych, które musimy rejestrować, a materiały szkoleniowe są bardzo dobrze przygotowane. Oprogramowanie jest intuicyjne, ale materiały są łatwe do zrozumienia.
Łatwość obsługi i elastyczność. Bardzo łatwo jest dodawać nowe pola danych, które musimy rejestrować, a materiały szkoleniowe są bardzo dobrze przygotowane. Oprogramowanie jest intuicyjne, ale materiały są łatwe do zrozumienia.
📖 Przeczytaj również: Spotkanie odkrywcze: co to jest i jak je przeprowadzić
Zmień każde spotkanie w płynne i bezstresowe doświadczenie dzięki ClickUp
Niezawodne oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest równie ważne, ponieważ pomaga zespołowi poświęcić mniej czasu na koordynację, a więcej na współpracę.
Chociaż wspomniane powyżej narzędzia oferują zaawansowane funkcje planowania, najlepsze platformy do planowania sal wykraczają poza samą rezerwację. Pomagają one zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, zapewnić wszystkim synchronizację i usprawnić spotkania dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz salami konferencyjnymi, biurkami typu hot desk, czy strefami współpracy, ClickUp jest rozwiązaniem, które spełni wszystkie Twoje potrzeby. Od kalendarza opartego na sztucznej inteligencji, który sprawia, że spotkania są inteligentne, zintegrowane i zorientowane na wyniki, po łatwą integrację z narzędziami do planowania — otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zespoły mogły organizować spotkania terminowo i efektywnie.
Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem biura próbującym zaprowadzić porządek w codziennym chaosie, administratorem uniwersytetu koordynującym sale wykładowe, czy zespołem korporacyjnym próbującym zorganizować spotkania, które faktycznie się odbywają, ClickUp zapewni, że proces rezerwacji sal przebiegnie tak samo sprawnie, jak samo spotkanie.
Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się sam!