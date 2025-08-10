10 najlepszych programów do rezerwacji sal dla biur w 2025 roku

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się krążyć po biurze z laptopem w ręku, szukając wolnej sali konferencyjnej? Czy wiesz, że 40% pracowników, tak jak Ty, traci nawet 30 minut dziennie na szukanie odpowiedniej przestrzeni do spotkania?

To nie tylko frustrujące — to zabójca wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o ważne spotkanie z klientem, czy szybką synchronizację zespołu, ostatnią rzeczą, na którą chcesz poświęcać czas, jest walka o salę konferencyjną i zagrywanie detektywa kalendarza.

W tym pomoże Ci oprogramowanie do rezerwacji sal. Odpowiedni system rezerwacji eliminuje konflikty terminów, zapobiega nieobecnościom i zapewnia sprawny przebieg spotkań dzięki dostępności w czasie rzeczywistym i inteligentnym przypomnieniom.

Zebraliśmy najlepsze narzędzia do rezerwacji sal ( ClickUp na czele stawki!), które pomogą Ci usprawnić wykorzystanie przestrzeni, zaoszczędzić czas i odzyskać kontrolę nad kalendarzem.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do rezerwacji sal?

Odpowiednie oprogramowanie do rezerwacji sal powinno oferować więcej niż tylko rezerwację miejsca. Powinno umieć przewidywać, nie przeszkadzać i zapewnić, że każde spotkanie rozpocznie się o czasie (z właściwymi osobami w sali).

Oto, na co należy zwrócić uwagę w systemie rezerwacji sal konferencyjnych, aby spotkania były wydajne:

Dostępność sal w czasie rzeczywistym: Narzędzia, które zapewniają Twojemu zespołowi natychmiastowy widok sal wolnych, zajętych lub już zarezerwowanych. Koniec z niezręcznymi pytaniami „czy ktoś tu jest?”, zgadywankami i Narzędzia, które zapewniają Twojemu zespołowi natychmiastowy widok sal wolnych, zajętych lub już zarezerwowanych. Koniec z niezręcznymi pytaniami „czy ktoś tu jest?”, zgadywankami i konfliktami terminów spotkań

Integracja kalendarza i poczty e-mail: Oprogramowanie, które płynnie synchronizuje się z istniejącymi narzędziami biznesowymi oraz Google Workspace, Kalendarzem, Microsoft Outlook i przypomnieniami e-mail. Twój zespół nie przegapi żadnej rezerwacji i nie będzie musiał korzystać z pięciu aplikacji, aby zarezerwować jedno pomieszczenie

Interaktywne plany pięter: Funkcje, które pokazują interaktywne widoki pomieszczeń i układ biura, gdzie można kliknąć na przestrzeń spotkań i łatwo ją zarezerwować. Takie oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest szczególnie potrzebne, jeśli masz większe biura i hybrydowe ustawienia

Inteligentne zasady rezerwacji: Narzędzia, które ustawiają ograniczenia, takie jak maksymalna liczba osób, limity czasu trwania rezerwacji i priorytet dostępu dla określonych zespołów. Dzięki temu nawet w godzinach szczytu wszystko przebiega sprawnie i zgodnie z planem, a Narzędzia, które ustawiają ograniczenia, takie jak maksymalna liczba osób, limity czasu trwania rezerwacji i priorytet dostępu dla określonych zespołów. Dzięki temu nawet w godzinach szczytu wszystko przebiega sprawnie i zgodnie z planem, a problemy z harmonogramem w pracy są uniknięte

Bezdotykowe zameldowanie i wymeldowanie: Oprogramowanie oferujące kody QR lub czujniki potwierdzające, kto korzysta z przestrzeni, co ogranicza rezerwacje „widmo”. Pomaga to również śledzić wykorzystanie przestrzeni w celu lepszego planowania

Funkcje zarządzania gośćmi: Funkcje umożliwiające rezerwację sal konferencyjnych na wizyty klientów lub dostawców oraz połączenie ich z rejestracją gości

Analiza wykorzystania i raporty: Oprogramowanie, które śledzi, które pokoje są najczęściej używane, jak często rezerwacje są anulowane i gdzie tracisz efektywność wykorzystania przestrzeni

Najlepsze oprogramowanie do rezerwacji sal w skrócie

Oto przegląd najbardziej imponujących programów do rezerwacji sal, spośród których możesz wybrać:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Płynna rezerwacja sal i koordynacja pracy zespołów; Start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, zarządzanie zadaniami, szablony spotkań, integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i Calendly, AI Notetaker oraz szablony do zarządzania przestrzenią biurową Free Forever, dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Skedda Automatyzacja kontroli dostępu do określonych sal konferencyjnych; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa Niestandardowe zasady rezerwacji, powiadomienia o zameldowaniu gości, przypomnienia przez Slack/e-mail, interaktywne mapy i płatności online Ceny już od 99 USD miesięcznie Kadence Hybrydowe zespoły; start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa Dostępność sal w czasie rzeczywistym, inteligencja predykcyjna, alerty Slack/MS Teams, integracja z Outlookiem/Kalendarzem Google oraz analiza wykorzystania sal na żywo Ceny zaczynają się od 4 USD miesięcznie za aktywnego użytkownika OfficeRnD Dostosowywanie sal konferencyjnych; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy Powtarzające się rezerwacje spotkań, scentralizowane statusy sal, analiza wykorzystania sal i funkcje rezerwacji dla administratorów Ceny zaczynają się od 99–185 USD miesięcznie inspace Analiza wykorzystania pomieszczeń i miejsc pracy; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje Rejestracja za pomocą NFC, interaktywne mapy, zasady rezerwacji, cyfrowe oznakowanie i praktyczne wskaźniki Ceny zaczynają się od 3,99 USD miesięcznie za użytkownika Roomzilla Rezerwacje sal jednym kliknięciem; małe i średnie przedsiębiorstwa Rezerwacje za pomocą kodów QR, automatyczne anulowanie, zasady zatwierdzania, interaktywne mapy i aktualizacje w czasie rzeczywistym Free, od 12 USD/zasób Robin Przedsiębiorstwa z dużymi przestrzeniami biurowymi i zespołami zdalnymi; Przedsiębiorstwa Hot desking, rezerwacje priorytetowe, interaktywne mapy biura, zameldowanie oparte na sztucznej inteligencji AI i ochrona przed porzuconymi spotkaniami Niestandardowe ceny Teem od iOFFICE Agencje rządowe; rząd, przedsiębiorstwa Autoryzacja FedRAMP, interaktywne mapy biura, optymalizacja obszaru roboczego AI i integracja zarządzania gośćmi Niestandardowe ceny RoomRaccoon Hotele i ośrodki wypoczynkowe; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (branża hotelarska) Automatyczne aktualizacje dostępności sal, bezpieczne rozliczenia, konfigurowalny system rezerwacji i raportowanie w czasie rzeczywistym Ceny zaczynają się od 236 USD miesięcznie Envoy Optymalizacja wykorzystania sal konferencyjnych i zarządzania przestrzenią biurową; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje Dostępność oznaczona kolorami, cyfrowe wyświetlanie harmonogramów, integracja ze Slackiem/Teams i automatyczne przypomnienia o zakończeniu spotkania Free, od 131 USD miesięcznie za lokalizację

Najlepsze oprogramowanie do rezerwacji sal

Oto niektóre z najczęściej używanych programów do planowania sal, które mogą usprawnić Twój system rezerwacji.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do płynnej rezerwacji sal i koordynacji pracy zespołów)

Planuj harmonogramy spotkań i unikaj podwójnych rezerwacji dzięki ClickUp

Wyobraź sobie: za pięć minut masz ważną rozmowę z klientem, ale sala konferencyjna, którą zarezerwowałeś, jest zajęta – znowu. Sprawdziłeś kalendarz, ale nie jest to jasne. Twój zespół korzysta z różnych narzędzi, nikt nie wie, kto co zarezerwował, a Ty szukasz zastępczej przestrzeni.

Wpisz ClickUp , aplikację do pracy, która zawiera wszystko. Jest to hub pracy oparty na sztucznej inteligencji i inteligentny system rezerwacji, który łączy planowanie, współpracę, działania następcze i wiele więcej w jednym miejscu.

Kalendarz ClickUp

Kalendarz AI ClickUp pełni funkcję centrum dowodzenia rezerwacji sal konferencyjnych. Zamiast niezręcznych sytuacji w korytarzu lub dramatów związanych z podwójnymi rezerwacjami, otrzymujesz przejrzysty widok w czasie rzeczywistym, które pokoje są dostępne, kiedy i na jak długo.

Planuj konferencje i rezerwuj sale konferencyjne w prosty sposób dzięki kalendarzowi ClickUp

Chcesz zarezerwować czas na sesję burzy mózgów lub cotygodniowe spotkanie wszystkich pracowników? Po prostu wybierz dogodny termin.

Ale to nie wszystko. Ten kalendarz jest oparty na sztucznej inteligencji AI. Może zoptymalizować cały przepływ spotkań. Kalendarz automatycznie planuje spotkania w oparciu o dostępność i wysyła przypomnienia, aby nikt nie przegapił spotkania — ani nie wszedł na nie bez zaproszenia.

ClickUp Brain

AI ClickUp przegląda zadania, zbliżające się terminy i dostępność członków zespołu, aby zaproponować sensowne terminy spotkań.

ClickUp Brain automatycznie blokuje czas pracy i zmienia harmonogram w przypadku konfliktów, pomagając uniknąć nakładania się zadań i zmian w ostatniej chwili.

Poproś ClickUp Brain o obsługę regularnych zadań związanych z rezerwacjami

Zadania ClickUp

Następnie porozmawiajmy o zadaniach ClickUp — operacyjnym kręgosłupie koordynacji sal konferencyjnych.

Zmień harmonogramy spotkań w listy rzeczy do zrobienia dzięki zadaniom ClickUp

Każde zaplanowane spotkanie możesz zamienić w zadanie. Wystarczy oznaczyć salę, przypisać ją do zespołu, ustawić czas trwania i gotowe.

W ten sposób powstaje wspólne źródło informacji — wszyscy wiedzą, kto korzysta z danej przestrzeni, na jak długo i dlaczego. Nie musisz już zgadywać, dla kogo zarezerwowano „salę konferencyjną B”. Co więcej, możesz dodawać podzadania i listy kontrolne, dzięki czemu spotkania przebiegają zgodnie z planem i są wydajne.

Integracje ClickUp

A ponieważ ClickUp bez problemu synchronizuje się z Kalendarzem Google, Outlookiem, Microsoft Teams i innymi najlepszymi narzędziami do planowania, cały ekosystem rezerwacji pozostaje spójny.

Zsynchronizuj istniejące narzędzia do planowania, aby uzyskać scentralizowany widok zarezerwowanych terminów i sal konferencyjnych dzięki integracji ClickUp

Dzięki integracji ClickUp z Outlookiem możesz zamieniać e-maile w zadania . Alternatywnie możesz tworzyć nowe zadania z e-maili bez opuszczania Outlooka.

Dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google aktualizacja zadań w kalendarzu staje się dziecinnie prosta. A jeśli chcesz zmienić lub dodać wydarzenie w Kalendarzu Google, zostanie to automatycznie odzwierciedlone w ClickUp.

Podobnie integracja ClickUp Calendly pozwala zaplanować spotkanie w Calendly i wyświetlić je w ClickUp.

Oprócz zarządzania, planowania i koordynacji, ClickUp wyróżnia się również pod względem zwiększania wydajności. Nie tylko eliminuje chaos związany z rezerwacją sal konferencyjnych, ale także sprawia, że same spotkania przebiegają bez żadnych problemów.

ClickUp AI Notatnik

ClickUp AI Notetaker to członek zespołu, o którym nie wiedziałeś, że jest Ci potrzebny. Dołącza do spotkań, słucha, transkrybuje kluczowe punkty z protokołów spotkań i — co najważniejsze — automatycznie generuje zadania do wykonania, które są przekształcane w zadania ClickUp zaraz po zakończeniu rozmowy.

Nagrywaj dyskusje podczas spotkań bez wysiłku dzięki ClickUp AI Notetaker

Oznacza to, że każdy wynik rezerwacji pokoju jest dokumentowany i realizowany, a nie pozostaje jedynie niejasną notatką lub zapomnianym zadaniem.

Szablon formularza rezerwacji spotkań ClickUp

Potrzebujesz łatwego sposobu, aby Twój zespół mógł rezerwować pokoje lub planować spotkania? Wypróbuj szablon formularza rezerwacji spotkań ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces rezerwacji sal dzięki szablonowi formularza rezerwacji spotkań ClickUp

Umożliwia zespołom rezerwację sal konferencyjnych bez żadnych problemów i zapewnia, że każda prośba o spotkanie jest jasna i spójna, unikając nakładania się harmonogramów spotkań. Ponadto możesz zapisać wszystkie istotne szczegóły, takie jak data, godzina, lokalizacja, uczestnicy, agenda spotkania i potrzebne zasoby.

Dla osób zarządzających większymi przestrzeniami — np. kampusem, przestrzenią coworkingową lub siedzibą przedsiębiorstwa — szablon ClickUp Office Space Management Template stanowi prawdziwy krok naprzód.

Pobierz darmowy szablon Zoptymalizuj zarządzanie przestrzenią konferencyjną i jej utrzymanie dzięki szablonowi ClickUp Office Space Management

Pozwala przypisywać biurka i obszary konferencyjne, śledzić wykorzystanie pomieszczeń, zarządzać zgłoszeniami konserwacyjnymi, a nawet optymalizować układy w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Możesz wizualizować swoją przestrzeń, efektywnie planować i prowadzić biuro jak dobrze naoliwiona maszyna.

W świecie nakładających się kalendarzy i napiętych harmonogramów ClickUp jest kompleksowym menedżerem spotkań. Pomaga prowadzić efektywne spotkania i synchronizować każdą przestrzeń, zadanie i współpracownika.

Najlepsze funkcje ClickUp

Umożliw członkom rezerwację pokoi za pomocą formularzy ClickUp , zarządzaj wieloma przestrzeniami i usprawnij rozliczenia lub dostęp

Zmień rezerwację sal konferencyjnych w zautomatyzowany cykl pracy z ponad 50 wyzwalaczami

Koordynuj rezerwacje sal lekcyjnych i konferencyjnych, synchronizuj je z kalendarzami akademickimi i automatyzuj powiadomienia dla pracowników i studentów

Zintegruj rezerwację sal z zarządzaniem projektami, zapewniając śledzenie spotkań, zadań i działań następczych w jednym miejscu

Tłumacz notatki ze spotkań na ponad 10 języków

Przechowuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker i nagrania spotkań za pomocą ClickUp Clips , aby mieć do nich szybki dostęp i uniknąć zbędnych spotkań

Uzyskaj dostęp do szablonów agend spotkań PowerPoint , aby organizować i strukturyzować dyskusje, skracając czas spotkań

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni bogactwem funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik ClickUp mówi

To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To niesamowite, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Zespoły mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj formularzy ClickUp, aby zbierać opinie swojego zespołu po każdym spotkaniu. Pomoże Ci to ograniczyć liczbę bezsensownych spotkań i zapewnić dostępność sal konferencyjnych na pilne spotkania

2. Skedda (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji kontroli dostępu do określonych sal konferencyjnych)

za pośrednictwem Skedda

W latach 2023–2024 ogólne obłożenie biur podwoiło się, wzrastając z 30% do 60%. Oznacza to więcej osób, więcej spotkań i, niestety, większe prawdopodobieństwo konfliktów związanych z przestrzenią.

Elegancka i scentralizowana platforma Skedda pozwala zarządzać tym wszystkim dzięki przypisywaniu biurek, planowaniu sal konferencyjnych i organizacji wspólnej przestrzeni. Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, płatności online i logowanie za pomocą kont społecznościowych ułatwiają menedżerom biur i operatorom coworkingu obsługę rezerwacji przy minimalnym wysiłku.

Możesz również ustalić kontrolę dostępu do określonych pomieszczeń, zapewniając, że przestrzeń na spotkania o wysokim priorytecie będzie zawsze dostępna.

Najlepsze funkcje Skedda

Dostosuj warunki rezerwacji, pola niestandardowe i zasady dotyczące specjalistycznego sprzętu i różnych przestrzeni spotkań

Pozwól gościom zameldować się na wyznaczonym tablecie i otrzymać natychmiastowe powiadomienie o ich przybyciu

Wysyłaj przypomnienia o zameldowaniu przez Slack i e-mail oraz automatycznie zwalniaj niewykorzystane przestrzenie, aby uniknąć rezerwacji-widm

Umożliwia zdalnym zespołom łatwą lokalizację biura dzięki szczegółowym, interaktywnym mapom i wizualizacjom planów pięter

Ograniczenia Skedda

Czasami lista zawiera terminy w niewłaściwych strefach czasowych

Brak funkcji dostosowywania

Cennik Skedda

Pakiet startowy: 99 USD/miesiąc

Dodatkowo: 149 USD/miesiąc

Premier: 199 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Skedda

G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 220 recenzji)

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości zbędne. W innym badaniu ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby zastępcę lub pełnomocnika na spotkania, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany notatnik AI ClickUp może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól AI zapisać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i zadania do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji, nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

3. Kadence (najlepsze dla zespołów hybrydowych)

za pośrednictwem Kadence

64% pracowników twierdzi, że ich firma obecnie działa w modelu hybrydowym. Jeśli jesteś jednym z nich, Kadence jest idealnym oprogramowaniem do planowania spotkań dla Ciebie.

Ten system rezerwacji sal konferencyjnych oferuje nowoczesny system rezerwacji sal dostosowany do potrzeb zespołów hybrydowych, zapewniający widoczność dostępnych sal konferencyjnych w wielu lokalizacjach w czasie rzeczywistym.

Możesz filtrować pokoje według lokalizacji, obciążenia lub wyposażenia i rezerwować je bezpośrednio z urządzenia mobilnego lub pulpitu. Wyświetlanie pokoi w systemie i funkcja szybkiej rezerwacji zapewniają przejrzystość i łatwość planowania sal konferencyjnych.

Najlepsze funkcje Kadence

Uzyskaj dostęp do predykcyjnych informacji o zajętości miejsc pracy

Bądź na bieżąco z informacjami o tym, kiedy członkowie Twojego zespołu przychodzą do biura i kiedy odwołali spotkanie w ostatniej chwili, dzięki alertom Slack i MS Teams

Dostosuj ustawienia sali konferencyjnej do wymaganych udogodnień

Rezerwuj sale konferencyjne bezpośrednio z kalendarza Outlook i Kalendarza Google

Pomóż kierownikom biur zminimalizować konflikty rezerwacji dzięki przypomnieniom o zameldowaniu, automatycznemu zwalnianiu niewykorzystanych pokoi i analizom wykorzystania pokoi na żywo

Limity Kadence

Często zdarzają się problemy podczas próby zmiany rezerwacji sal

Sekcja „Wgląd” nie jest zbyt szczegółowa

Ceny Kadence

Standard: 4 USD miesięcznie za każdego aktywnego użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kadence

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Kadence prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Jest to łatwy w obsłudze system, jeśli zostanie poprawnie skonfigurowany. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić widok wolnych licencji lub sal i kliknąć, aby potwierdzić rezerwację. Konieczność sprawdzania dostępności za każdym razem, gdy dokonujesz rezerwacji, jest dość uciążliwa, a jeśli nie zrobisz tego na czas, rezerwacja zostanie anulowana.

Jest to łatwy w obsłudze system, jeśli zostanie prawidłowo skonfigurowany. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyświetlić dostępne licencje lub pokoje, a następnie kliknąć, aby potwierdzić rezerwację. Konieczność sprawdzania dostępności za każdym razem, gdy rezerwujesz pokój, jest dość uciążliwa, a jeśli nie zrobisz tego na czas, rezerwacja zostanie anulowana.

4. OfficeRnD (najlepsze do dostosowywania sal konferencyjnych)

za pośrednictwem OfficeRnD

Każdy zespół potrzebuje innych udogodnień podczas spotkań online, niezależnie od tego, czy są to tablice do burzy mózgów, sprzęt do wideokonferencji z klientami, czy dodatkowe krzesła do spotkań hybrydowych.

Dzięki OfficeRnD możesz dostosować sale konferencyjne do potrzeb swojego zespołu, od dodawania udogodnień po ustawienia inteligentnych zasad rezerwacji, które sprawiają, że planowanie jest proste i bezstresowe. A gdy robi się gorączkowo, kierownicy biura lub administratorzy mogą wkroczyć do akcji i zarezerwować przestrzenie w imieniu innych, zapewniając wszystkim odpowiednią salę w odpowiednim czasie.

Platforma jest szczególnie odpowiednia dla przestrzeni coworkingowych i środowisk korporacyjnych, które wymagają elastycznych, skalowalnych rozwiązań.

Najlepsze funkcje OfficeRnD

Łatwa rezerwacja sal na cykliczne spotkania

Dodaj ważne szczegóły spotkania i zasoby bezpośrednio do każdej rezerwacji

Podkreśl dostępność przestrzeni dzięki scentralizowanym statusom sal

Śledź rezerwacje i zameldowania, wskaźniki wykorzystania sal, średni czas trwania rezerwacji i odsetek niepojawień się gości

Limity OfficeRnD

Dla początkujących start-upów z ograniczonym budżetem może to być dość kosztowne

Użytkownicy zgłaszają, że poruszanie się po oprogramowaniu jest dość trudne

Cennik OfficeRnD

Oceny i recenzje OfficeRnD

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 gwiazdek (ponad 30 recenzji)

Co mówią o OfficeRnD użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 brzmi:

Podoba mi się płynność działania platformy. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji. Z uwagi na potrzeby naszej organizacji i wymagania dotyczące rezerwacji sal w naszym biurze, funkcja usług związanych ze spotkaniami jest niezbędna. Dobrze byłoby mieć możliwość włączenia tego wymogu w formularzu, aby nasz zespół mógł przygotować się na przybycie pracowników do biura.

Podoba mi się płynność działania platformy. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji. Z punktu widzenia potrzeb naszej organizacji i wymagań dotyczących rezerwacji sal w naszym biurze funkcja usług związanych ze spotkaniami jest niezbędna. Dobrze byłoby mieć możliwość włączenia tego wymogu w formularzu, aby nasz zespół mógł przygotować się na przybycie pracowników do biura.

🧠 Ciekawostka: Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, przysięga na wydajność, jaką daje chłodna sala konferencyjna, utrzymując temperaturę na poziomie 15°C. Wygląda na to, że jedyne, co się w tym pomieszczeniu nagrzewa, to dyskusje!

5. inspace (Najlepsze rozwiązanie do analizy wykorzystania pomieszczeń i miejsca pracy)

za pośrednictwem inspace

Aby zoptymalizować obszar roboczy, potrzebujesz danych w czasie rzeczywistym na temat wykorzystania sal konferencyjnych i biurek. System zameldowania z obsługą NFC zapewnia, że tylko zarezerwowane spotkania zajmują przestrzeń, automatycznie zwalniając nieużywane pokoje dla innych.

Oprócz obsługi rezerwacji sal, pokazuje dokładnie, w jaki sposób wykorzystywana jest przestrzeń i co należy zmienić, aby dostosować ją do potrzeb zespołu.

Możesz natychmiast wyświetlić dostępne sale konferencyjne, sprawdzić harmonogramy i zarezerwować przestrzenie z dowolnego urządzenia, w tym z interaktywnych paneli pokojowych. Ponadto oferuje konfigurowalne wiadomości, aktualizacje w czasie rzeczywistym i łatwą koordynację, zapewniając płynne i przyjemne spotkania z klientami i zespołem.

najlepsze funkcje inspace

Ustal zasady rezerwacji, zarządzaj rolami użytkowników i zapewnij, że tylko odpowiednie osoby mogą rezerwować określone przestrzenie

Oferuj odwiedzającym cyfrowe oznakowanie umożliwiające rezerwację sal konferencyjnych

Uzyskaj dostęp do interaktywnych map planu pięter w intuicyjnym interfejsie platformy i pozwól pracownikom rezerwować biurka, sale konferencyjne, miejsca parkingowe i nie tylko

Skorzystaj z precyzyjnej kontroli dostępu i przydatnych wskaźników

ograniczenia inspace

Obsługa nie jest zbyt płynna

Czasami trzeba kilkakrotnie odświeżyć stronę, aby zarezerwować pokoje

cennik inspace

Pakiet startowy: 3,99 USD/użytkownik miesięcznie

Pro: 7,99 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje inspace

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że... 49% wszystkich przestrzeni w miejscu pracy jest bardzo słabo wykorzystywanych, średnio mniej niż godzinę dziennie.

6. Roomzilla (najlepsze rozwiązanie do rezerwacji pokoi jednym kliknięciem)

za pośrednictwem Roomzilla

Nikt nie chce przechodzić przez wiele kroków zatwierdzania tylko po to, aby zarezerwować salę konferencyjną. Jest to jeszcze bardziej frustrujące, gdy chodzi o pilną konferencję.

Roomzilla umożliwia rezerwację sal poprzez zeskanowanie kodu QR. Funkcje automatycznego anulowania rezerwacji i kolejki zatwierdzeń pomagają ograniczyć liczbę nieobecności i usprawnić proces rezerwacji. Platforma jest bardzo elastyczna i oferuje wsparcie dla hot-deskingu, desk hotelingu oraz tradycyjnej rezerwacji sal konferencyjnych, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla nowoczesnych, elastycznych miejsc pracy.

Najlepsze funkcje Roomzilla

Uzyskaj dostęp do cyfrowych zameldowań i automatycznych anulowań, aby zoptymalizować przestrzeń roboczą

Szybka rezerwacja sal i przestrzeni coworkingowych za pomocą kodów QR

Ustal zasady zatwierdzania konkretnych pomieszczeń lub zasobów, zapewniając, że tylko przestrzenie o wysokim priorytecie będą podlegały przeglądowi administracyjnemu

Zmaksymalizuj wydajność dzięki interaktywnym mapom i aktualizacjom rezerwacji w czasie rzeczywistym

Limity Roomzilla

Funkcja raportowania nie jest wystarczająco szczegółowa

Nie ma aplikacji mobilnej

Ceny Roomzilla

Free

Standard: 12 USD/zasób

Business: 20 USD za pokój i 12 USD za biurko wraz z wyposażeniem

Oceny i recenzje Roomzilla

G2: 4,3/5 gwiazdek (ponad 180 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Robin (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw z dużymi przestrzeniami biurowymi i zespołami zdalnymi)

za pośrednictwem Robin

W dużych przedsiębiorstwach zarządzanie salami konferencyjnymi w rozległych przestrzeniach biurowych i wielu lokalizacjach może być logistycznym koszmarem, zwłaszcza jeśli stosujesz model pracy hybrydowej. Robin to oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych zaprojektowane z myślą o potrzebach takich przedsiębiorstw.

Dzięki funkcji hot desking, rezerwacji priorytetowej i scentralizowanemu przeglądowi sal możesz szybko znaleźć idealną przestrzeń i rozwiązać konflikty harmonogramów dla zespołów zdalnych i pracujących w biurze. Możesz nawet rezerwować miejsca parkingowe i optymalizować wyświetlanie sal oraz układ biura za pomocą AI.

Najlepsze funkcje Robin

Rezerwuj pokoje za pośrednictwem Microsoft Outlook i MS Teams

Uzyskaj dostęp do automatycznych propozycji sal i interaktywnych map biura

Zapewnij optymalne wykorzystanie sal konferencyjnych dzięki AI, która automatyzuje zameldowania, chroni przed porzuconymi spotkaniami i inteligentnie sugeruje przestrzenie

Oferuj pracownikom i gościom interaktywne kioski z mapami, które poprowadzą ich po lokalizacjach Twojego biura

Ograniczenia Robin

Edycja planu piętra jest nieco skomplikowana i często wymaga wsparcia dostawcy usługi

System rezerwacji przez Outlook nie działa prawidłowo

Ceny Robin

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Robin

G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 gwiazdek (ponad 70 recenzji)

Co o Robin mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się łatwość zarządzania salami i informacjami o wyposażeniu każdej z nich. Podoba mi się interfejs aplikacji, dzięki czemu jest ona bardzo łatwa w obsłudze dla naszych pracowników

Podoba mi się łatwość zarządzania salami i informacjami o wyposażeniu każdej z nich. Podoba mi się interfejs aplikacji, dzięki czemu jest ona bardzo łatwa w obsłudze dla naszych pracowników

8. Teem by iOFFICE (najlepsze dla agencji rządowych)

za pośrednictwem Teem by iOFFICE

Teem by iOffice to system rezerwacji sal konferencyjnych zatwierdzony przez FedRAMP, idealny dla agencji rządowych i firm przetwarzających dane o wysokim stopniu poufności.

Łączy rezerwacje biurek i sal z analizą miejsca pracy i nawigacją. Oferuje również Eptura AI, która pomaga zoptymalizować obszar roboczy i poprawić wydajność operacyjną.

Oprócz rezerwacji sal konferencyjnych możesz używać go do planowania konserwacji przestrzeni biurowej, składania wniosków serwisowych oraz śledzenia harmonogramów spotkań i budżetów na sprzęt.

To oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest pomocne dla przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych poszukujących zunifikowanej platformy do zarządzania wszystkimi aspektami rezerwacji miejsc pracy i przepływu gości.

Najlepsze funkcje Teem by iOFFICE

Uzyskaj dostęp do interaktywnych map biura, aby rezerwować i lokalizować sale konferencyjne

Wykorzystaj AI do rezerwacji obszarów roboczych zgodnie z preferencjami i pozwól pracownikom wybierać biurka w pobliżu współpracowników

Widok danych dotyczących wykorzystania obszaru roboczego, rezerwacji i danych dotyczących najmu w pulpicie analitycznym

Zintegruj je z rozwiązaniami do zarządzania gośćmi i cyfrowymi oznakowaniami, aby usprawnić planowanie sal konferencyjnych

Limity Teem by iOFFICE

Użytkownicy zgłaszają słabą obsługę klienta

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się

Ceny Teem by iOFFICE

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Teem by iOFFICE

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 40 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Słynna „zasada dwóch pizz” Amazona mówi, że żadne spotkanie nie powinno być tak duże, aby dwie pizze nie wystarczyły dla wszystkich uczestników. Całkiem sprytny pomysł, aby uniknąć zbyt długich i frustrujących spotkań, prawda?

9. RoomRaccoon (najlepsze dla hoteli i ośrodków wypoczynkowych)

za pośrednictwem RoomRaccoon

Nakładające się rezerwacje, ręczne aktualizacje i ciągłe prośby o rezerwacje mogą przytłoczyć nawet najlepiej zorganizowany personel hotelowy. RoomRaccoon to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania hotelem, które doskonale sprawdza się w automatyzacji administracji recepcji i operacji back-office w środowiskach hotelarskich.

System zarządzania nieruchomościami (PMS) obejmuje solidny silnik rezerwacji, menedżera kanałów i raportowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając hotelom i pensjonatom usprawnienie rezerwacji pokoi i maksymalizację przychodów.

To inteligentne rozwiązanie, które pomaga hotelarzom zaoszczędzić czas, ograniczyć liczbę błędów i zapewnić gościom płynną obsługę od momentu zameldowania do wymeldowania.

Najlepsze funkcje RoomRaccoon

Automatycznie aktualizuj dostępność sal na wszystkich platformach rezerwacyjnych

Akceptuj płatności bezpośrednio przez platformę dzięki bezpiecznemu, zautomatyzowanemu systemowi rozliczeń

Wysyłaj automatyczne e-maile i wiadomości z potwierdzeniami, przypomnieniami i ofertami dodatkowymi

Zarządzaj pokojami gościnnymi, salami konferencyjnymi i przestrzeniami eventowymi dzięki konfigurowalnemu silnikowi rezerwacji i ponad 300 integracjom

Śledź obłożenie, przychody i trendy rezerwacji dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym do zarządzania przestrzenią w oparciu o dane

Limity RoomRaccoon

Jest droższe niż alternatywne rozwiązania

Brakuje integracji z usługami innych firm

Cennik RoomRaccoon

Opłata początkowa: 236 USD/miesiąc

Pakiet startowy: 300 USD/miesiąc

Premium: 441 USD/miesiąc

Enterprise: 620 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RoomRaccoon

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,2/5 gwiazdek (ponad 60 recenzji)

Co mówią o RoomRaccoon prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

System jest łatwy w obsłudze i doskonale sprawdza się w naszym butikowym hotelu. Zaletą jest brak konieczności ustawiania wszystkich map i cen dla OTA, co może być skomplikowane. Dobrze, że mają artykuły i obsługę klienta, które służą pomocą.

System jest łatwy w obsłudze i doskonale sprawdza się w naszym butikowym hotelu. Zaletą jest brak konieczności ustawiania wszystkich map i cen dla OTA, co może być skomplikowane. Dobrze, że mają artykuły i obsługę klienta, które służą pomocą.

10. Envoy (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji wykorzystania sal konferencyjnych i zarządzania przestrzenią biurową)

za pośrednictwem Envoy

Envoy to oprogramowanie do planowania sal konferencyjnych, które umożliwia intuicyjną i wydajną rezerwację pomieszczeń oraz zarządzanie przestrzenią. Dzięki oznaczonym kolorami wskaźnikom dostępności i cyfrowym wyświetlaczom harmonogramów umieszczonym na zewnątrz każdej sali konferencyjnej możesz łatwo znaleźć i zarezerwować przestrzeń dostosowaną do swoich potrzeb.

System rezerwacji sal konferencyjnych wysyła nawet powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby zarezerwować mniejsze przestrzenie i zwolnić sale za pośrednictwem Slacka.

Kontrola prywatności i automatyczne przypomnienia o zakończeniu spotkania sprawiają, że ten system rezerwacji sal konferencyjnych jest doskonałym wyborem dla organizacji, które chcą zminimalizować marnowanie przestrzeni.

Najlepsze funkcje Envoy

Potwierdź rezerwację pokoju, klikając opcję zameldowania w pokoju lub bezpośrednio w Slacku lub Teams

Zidentyfikuj najpopularniejsze pokoje i udogodnienia, aby zoptymalizować przestrzeń biurową

Automatyczne zwalnianie sal, aby zwolnić przestrzeń na pilne spotkania

Znajdź i zarezerwuj najbliższy dostępny pokój za pomocą aplikacji mobilnej Envoy z funkcją lokalizacji

Limity Envoy

Użytkownicy zgłaszają problemy z szybkością ładowania narzędzia

Jeśli masz duży zespół, koszty mogą się sumować

Ceny Envoy

Oceny i recenzje Envoy

G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 420 recenzji)

Co mówią o Envoy prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Łatwość obsługi i elastyczność. Bardzo łatwo jest dodawać nowe pola danych, które musimy rejestrować, a materiały szkoleniowe są bardzo dobrze przygotowane. Oprogramowanie jest intuicyjne, ale materiały są łatwe do zrozumienia.

Łatwość obsługi i elastyczność. Bardzo łatwo jest dodawać nowe pola danych, które musimy rejestrować, a materiały szkoleniowe są bardzo dobrze przygotowane. Oprogramowanie jest intuicyjne, ale materiały są łatwe do zrozumienia.

Zmień każde spotkanie w płynne i bezstresowe doświadczenie dzięki ClickUp

Niezawodne oprogramowanie do rezerwacji sal konferencyjnych jest równie ważne, ponieważ pomaga zespołowi poświęcić mniej czasu na koordynację, a więcej na współpracę.

Chociaż wspomniane powyżej narzędzia oferują zaawansowane funkcje planowania, najlepsze platformy do planowania sal wykraczają poza samą rezerwację. Pomagają one zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, zapewnić wszystkim synchronizację i usprawnić spotkania dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz salami konferencyjnymi, biurkami typu hot desk, czy strefami współpracy, ClickUp jest rozwiązaniem, które spełni wszystkie Twoje potrzeby. Od kalendarza opartego na sztucznej inteligencji, który sprawia, że spotkania są inteligentne, zintegrowane i zorientowane na wyniki, po łatwą integrację z narzędziami do planowania — otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zespoły mogły organizować spotkania terminowo i efektywnie.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem biura próbującym zaprowadzić porządek w codziennym chaosie, administratorem uniwersytetu koordynującym sale wykładowe, czy zespołem korporacyjnym próbującym zorganizować spotkania, które faktycznie się odbywają, ClickUp zapewni, że proces rezerwacji sal przebiegnie tak samo sprawnie, jak samo spotkanie.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się sam!