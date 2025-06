10 najlepszych generatorów karteczek samoprzylepnych do planowania wizualnego

Czy kiedykolwiek chciałeś uchwycić przebłysk inspiracji lub ważne zadanie w ciągu kilku sekund — bez szukania długopisu lub karteczki samoprzylepnej?

Wprowadź narzędzia do tworzenia karteczek samoprzylepnych: cyfrowe rozwiązanie do przekształcania kluczowych koncepcji, kreatywnych pomysłów i codziennych zadań w uporządkowane, możliwe do wykonania listy rzeczy do zrobienia.

Za pomocą jednego kliknięcia możesz planować projekty, dodawać zabawne ikony i natychmiast generować unikalny adres URL, aby udostępniać swoje przemyślenia lub publikować aktualizacje. Te narzędzia nie tylko pomagają zapamiętać — łączą się z innymi narzędziami, synchronizują się z Twoim kontem i zapewniają powodzenie.

Chcesz zobaczyć, jak prosta notatka samoprzylepna może zmienić cykl pracy? Mamy dla Ciebie zestawienie!

Czego należy szukać w programie do tworzenia karteczek samoprzylepnych?

Twój generator karteczek samoprzylepnych powinien naprawdę wspierać sposób, w jaki Ty i Twój zespół myślicie, planujecie i współpracujecie. Odpowiedni generator karteczek samoprzylepnych pomoże Ci szybko uchwycić pomysły, uporządkować myśli w sposób wizualny i przekształcić sesje burzy mózgów w rzeczywiste wyniki.

Nie wszystkie narzędzia są jednakowe — niektóre są proste i intuicyjne, inne oferują zaawansowane funkcje do złożonych cykli pracy. Przed podjęciem decyzji zastanów się, co jest najważniejsze dla Twoich projektów i dynamiki zespołu.

Oto kluczowe funkcje i cechy, na które należy zwrócić uwagę w generatorze karteczek samoprzylepnych:

Łatwość obsługi: Poszukaj narzędzia z intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem, które pozwala tworzyć, przenosić i edytować notatki bez żadnych problemów. Najlepsze platformy ułatwiają rozpoczęcie pracy nawet nowym użytkownikom

Współpraca w czasie rzeczywistym: Jeśli pracujesz z innymi, wybierz narzędzia, które wspierają współpracę wielu użytkowników na żywo. Funkcje takie jak jednoczesna edycja, kursory na żywo i natychmiastowe aktualizacje pomagają wszystkim pozostać w kontakcie i zaangażowanym, niezależnie od tego, gdzie się znajdują

Opcje dostosowywania: Wybierz narzędzie, które pozwala spersonalizować notatki samoprzylepne za pomocą różnych kolorów, czcionek, kształtów oraz dodawać obrazy lub linki. Dostosowywanie ułatwia organizowanie pomysłów i podkreślanie priorytetów projektów

Integracja z zadaniami i cyklami pracy: Najskuteczniejsze generatory notatek samoprzylepnych pozwalają przekształcić notatki w zadania do wykonania lub zintegrować je z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami. Pomaga to płynnie przejść od burzy mózgów do realizacji

Funkcje AI i automatyzacji: Rozważ platformy, które wykorzystują AI, aby pomóc Ci w burzy mózgów, podsumowywaniu, grupowaniu pomysłów, a nawet generowaniu karteczek samoprzylepnych na podstawie notatek ze spotkań. Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas i pobudza nowe pomysły

Szablony i widoki tablic: Gotowe szablony do burzy mózgów, tworzenia map myśli lub retrospektyw pomogą Ci szybciej rozpocząć pracę. Elastyczne widoki tablic, takie jak Kanban lub mapy myśli, pozwalają organizować notatki w sposób dostosowany do cyklu pracy

Możliwości eksportowania i udostępniania: Upewnij się, że możesz łatwo eksportować tablice jako obrazy, pliki PDF lub linki do udostępniania. Jest to ważne dla dzielenia się pomysłami z innymi lub prowadzenia rejestru sesji

Kompatybilność z urządzeniami i platformami: Poszukaj narzędzi, które działają na różnych urządzeniach — pulpicie, tablecie i telefonie komórkowym — abyś mógł rejestrować i porządkować pomysły, gdziekolwiek jesteś

Bezpieczeństwo i prywatność: W przypadku projektów biznesowych lub wrażliwych sprawdź funkcje takie jak uprawnienia użytkowników, bezpieczne przechowywanie danych i zgodność z normami prywatności

Ceny i skalowalność: Zastanów się nad swoim budżetem i tym, czy narzędzie będzie mogło rosnąć wraz z Twoimi potrzebami. Plany Free są świetne dla osób indywidualnych lub małych zespołów, ale większe organizacje mogą potrzebować zaawansowanych funkcji dostępnych w planach płatnych

Najlepsze generatory karteczek samoprzylepnych w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Notatki samoprzylepne oparte na AI, tablice, zamiana notatek w zadania, tablica Kanban, współpraca w czasie rzeczywistym, integracje Dla zespołów i osób indywidualnych Dostępny plan Free. Plany płatne już od 7 USD NoteGPT Notatki generowane przez AI na podstawie tekstu, plików PDF, wideo; mapa myśli, streszczenia, rozszerzenie Chrome Studenci, naukowcy, zespoły zajmujące się tworzeniem treści Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 2,99 USD Appy Pie AI Szablony AI, automatyczne projektowanie, zamiana głosu na notatki, łatwa personalizacja, brak konieczności kodowania Osoby niebędące projektantami, małe zespoły, szybkie notatki Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 8 USD miesięcznie Canva Wizualne tablice, konfigurowalne notatki, współpraca w czasie rzeczywistym, szablony, Magic Write AI Kreatywne zespoły, marketing, zespoły projektowe Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 12,99 USD/użytkownik/miesiąc Font Meme Niestandardowe obrazy notatek, opcje czcionek i kolorów, brak rejestracji Prezentacje, blogerzy, nauczyciele Dostępny plan Free Word. Studio Style pisma ręcznego AI, niestandardowe tła, obrazy karteczek samoprzylepnych Projektanci, nauczyciele, media społecznościowe Niestandardowe ceny Miro Nieskończone płótno, notatki w czasie rzeczywistym, grupowanie, szablony, integracje Produkt, UX, zwinne, rozproszone zespoły Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 8 USD/użytkownika/miesiąc Mural Nieskończone płótno, narzędzia ułatwiające pracę, podsumowania AI, szablony, głosowanie Warsztaty, sprint projektowy, zwinne zespoły Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc StickyNotes. pk Free, proste notatki, tryb gościa, opcje eksportu, wielojęzyczne Osoby prywatne, nauczyciele, szybkie udostępnianie Dostępny plan Free Ideaflip Realistyczne notatki samoprzylepne, grupowanie/rozgrupowywanie, głosowanie, pokoje do rozmów, łatwe zapraszanie Moderatorzy warsztatów, burza mózgów Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 6 USD

💟 Czy wiesz, że... Słynna karteczka samoprzylepna Post-it została wynaleziona przez przypadek! W 1968 roku naukowiec z firmy 3M, Spencer Silver, stworzył "słabo przylegający" klej wielokrotnego użytku, ale nie mógł znaleźć dla niego zastosowania. Wiele lat później jego kolega, Art Fry, sfrustrowany wypadającymi zakładkami z hymnu, zdał sobie sprawę, że "błąd" Silvera był idealnym rozwiązaniem. Doprowadziło to do powstania kultowej nowej karteczki samoprzylepnej, której słynny żółty kolor również był wynikiem przypadku – dostępnego w tym momencie papieru.

10 najlepszych generatorów karteczek samoprzylepnych

Gotowy, aby znaleźć idealne narzędzie do następnej sesji burzy mózgów lub planu projektu?

Oto nasze najlepsze propozycje generatorów karteczek samoprzylepnych, które sprawiają, że planowanie wizualne jest łatwe, kreatywne i oparte na współpracy. Zapoznaj się z każdą opcją, aby wybrać tę, która najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

1. ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania zadaniami za pomocą karteczek samoprzylepnych)

Wypróbuj teraz Połącz notatki i zadania z wizualizacjami dzięki tablicom ClickUp

ClickUp na nowo definiuje możliwości generatora karteczek samoprzylepnych, łącząc swobodę wizualną karteczek samoprzylepnych z inteligencją AI i strukturą solidnego zarządzania zadaniami. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, planujesz czy prowadzisz warsztaty, tablice ClickUp pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi tworzyć, przenosić i łączyć cyfrowe karteczki samoprzylepne w czasie rzeczywistym.

Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do tworzenia karteczek samoprzylepnych, ClickUp idzie o krok dalej: każdą karteczkę można natychmiast przekształcić w zadanie, które można wykonać, przypisać, śledzić i zintegrować z cyklem pracy.

Jako aplikacja do tworzenia notatek oparta na sztucznej inteligencji, ClickUp przenosi burzę mózgów na wyższy poziom. Dzięki ClickUp Brain możesz generować zawartość karteczek samoprzylepnych na żądanie — podsumowywać dyskusje ze spotkań, pliki PDF, burze mózgów lub szkice projektów za pomocą jednej podpowiedzi. AI może grupować powiązane notatki, wyodrębniać kluczowe spostrzeżenia, a nawet sugerować kolejne kroki lub działania, zamieniając ścianę pomysłów w przejrzysty, uporządkowany plan.

Twórz łatwo notatki samoprzylepne z długich dokumentów dzięki ClickUp Brain

Widok tablicy ClickUp działa również jako cyfrowa tablica karteczek samoprzylepnych, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie kart, czyli zadań ClickUp, w dostosowywalnych kolumnach przeznaczonych do cyklu pracy Kanban, sprintów lub pracy redakcyjnej.

Każda karta może być oznaczona kolorem, etykietą i wzbogacona o załączniki, komentarze i listy kontrolne, co ułatwia wizualizację i zarządzanie pracą zespołu na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje ClickUp

Notatki samoprzylepne oparte na AI: Użyj ClickUp AI, aby błyskawicznie generować, podsumowywać i grupować notatki samoprzylepne lub wyodrębniać elementy do działania z sesji burzy mózgów

Tablice do współpracy wizualnej: Tablice ClickUp oferują nieskończone pole do tworzenia notatek, map myśli i diagramów cyklu pracy — idealne do generowania pomysłów i planowania

Zamień notatki w zadania do wykonania: Jednym kliknięciem przekształć dowolną notatkę w zadanie ClickUp, przypisz je, ustaw terminy i śledź postępy

Widok tablicy dla Kanban: Widok tablicy pozwala zarządzać zadaniami jako notatkami samoprzylepnymi, przeciągać je między kolumnami i wizualizować etapy projektu

Bogaty kontekst: dołączaj pliki, zostawiaj komentarze i łącz notatki z dokumentami, zadaniami lub celami, aby uzyskać pełny kontekst projektu

Łatwe udostępnianie: eksportuj, udostępniaj lub osadzaj tablice, aby wszyscy byli na bieżąco, nawet poza ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z platformą

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowywanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Dzięki stworzeniu struktury, w której można nakreślić i uporządkować cele oraz wyniki, zespoły pracujące zdalnie są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać aktualizacje statusu. Burza mózgów z wykorzystaniem tablic jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

2. NoteGPT (najlepsze rozwiązanie do generowania karteczek samoprzylepnych i podsumowywania treści oparte na AI)

źródło NoteGPT

NoteGPT to platforma oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana do przekształcania dowolnych treści — tekstu, plików PDF, stron internetowych lub wideo — w uporządkowane cyfrowe karteczki samoprzylepne. Generator karteczek samoprzylepnych automatycznie wyodrębnia kluczowe punkty i pomysły, dzięki czemu idealnie nadaje się do burzy mózgów, tworzenia pomysłów i sesji studyjnych.

Dzięki NoteGPT możesz szybko streszczać filmy z YouTube, artykuły i dokumenty w notatkach, a następnie grupować je, oznaczać etykietami i eksportować do dalszego wykorzystania. Platforma oferuje również generowanie map myśli i tworzenie fiszek, pomagając użytkownikom w bardziej efektywnej wizualizacji i zapamiętywaniu informacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do tworzenia karteczek samoprzylepnych, NoteGPT wykorzystuje AI do automatyzacji sporządzania notatek i burzy mózgów, oszczędzając czas i zwiększając wydajność studentów, profesjonalistów i zespołów.

Najlepsze funkcje NoteGPT

Natychmiastowe generowanie karteczek samoprzylepnych z tekstu, plików PDF, stron internetowych i wideo

Podsumowania oparte na AI do szybkiego wyodrębniania kluczowych punktów

Generator map myśli do wizualizacji i organizowania karteczek samoprzylepnych

Rozszerzenie Chrome do tworzenia notatek w przeglądarce i podsumowywania filmów wideo

Eksportuj notatki jako obrazy, pliki PDF lub CSV

Limity NoteGPT

Plan Free jest ograniczony do 15 działań AI (limit) miesięcznie

System limitów może wymagać aktualizacji dla użytkowników intensywnie korzystających z usługi

Ograniczona integracja z platformami zewnętrznymi i LMS

Ceny NoteGPT

Free: 15 limitów miesięcznie

Podstawowy: 2,99 USD/miesiąc

Pro: 9,99 USD/miesiąc

Unlimited: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje NoteGPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o NoteGPT prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Osobiście podoba mi się funkcja podsumowania, dzięki której można uzyskać mapę myśli danego podsumowania. Ponadto można dodać własne uwagi w formie notatek i również je pobrać. Czasami używam tej aplikacji do tworzenia podsumowań w formacie PDF, a także do transkrypcji, gdy się spieszę, i sprawdza się to dobrze. Kiedyś skorzystałem również z biblioteki podpowiedzi do podsumowywania dokumentów prawnych i było to dobre rozwiązanie, które pozwoliło mi wyodrębnić najważniejsze punkty.

3. Appy Pie AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia dostosowanych notatek z szablonami)

za pośrednictwem Appy Pie AI

Jeśli chodzi o tworzenie niestandardowych karteczek samoprzylepnych, Appy Pie AI jest całkiem niezłą opcją, zwłaszcza jeśli nie jesteś mistrzem projektowania. Jest to część większego pakietu narzędzi AI bez kodowania, stworzonego z myślą o ułatwieniu tworzenia wizualnych przypomnień.

Pomyśl o tym w ten sposób: po prostu wrzucasz tekst lub nawet notatkę głosową, a sztuczna inteligencja Appy Pie zabiera się do pracy. Automatycznie zaproponuje kolory, czcionki i układy, aby Twoja notatka wyglądała dobrze i była łatwa do odczytania. Nie musisz samodzielnie zajmować się ustawieniami projektu!

To narzędzie ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu projektowania. Oferuje szablony, które można dostosować do własnych potrzeb, niezależnie od tego, czy tworzysz szybkie przypomnienie dla siebie, przeprowadzasz burzę mózgów z zespołem, czy próbujesz uporządkować zadania w ramach projektu.

Najlepsze funkcje Appy Pie AI

Automatycznie generuje atrakcyjne wizualnie notatki z sugerowanymi kolorami, czcionkami i układami na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika

Szybko przekształcaj tekst lub notatki głosowe w karteczki samoprzylepne

Oferuje wiele gotowych szablonów, które użytkownicy mogą łatwo modyfikować zgodnie z własnymi preferencjami

Zaprojektowany dla użytkowników bez doświadczenia w projektowaniu lub kodowaniu, z prostym interfejsem

Limity Appy Pie AI

Niektóre ograniczenia dotyczące dostosowywania projektu mogą ograniczać wyjątkowość

Złożone projekty mogą powodować problemy z wydajnością

Ograniczone możliwości integracji z narzędziami innych firm

Ceny Appy Pie AI

Free

Plany płatne: Od 8 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Appy Pie AI

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Appy Pie AI?

Recenzja G2 mówi:

Właściwie nie ma nic, czego nie lubię w Appy Pie. Platforma jest przyjazna dla użytkownika, wydajna i oferuje doskonałą obsługę klienta. Wszelkie drobne problemy są szybko rozwiązywane przez responsywny zespół, dzięki czemu ogólne wrażenia są bardzo satysfakcjonujące.

4. Canva (najlepsze rozwiązanie do burzy mózgów z wykorzystaniem wizualnych notatek i zaawansowanych projektów)

Canva, choć znana przede wszystkim jako platforma do projektowania graficznego, jest zaskakująco wszechstronna, jeśli chodzi o tworzenie cyfrowych karteczek samoprzylepnych, zwłaszcza w ramach funkcji Tablica. Nie jest to dedykowany "generator karteczek samoprzylepnych" w tym samym duchu, co niektóre specjalistyczne narzędzia AI, które podsumowują zawartość, ale oferuje solidne możliwości ich projektowania i organizowania.

Możesz ręcznie dodawać notatki samoprzylepne, a platforma integruje się również z narzędziami AI, które pomagają generować obrazy notatek samoprzylepnych z niestandardowym tekstem, stylami pisma ręcznego i tłem, dzięki czemu wyglądają one dość realistycznie.

Funkcja Tablica firmy Canva oferuje również takie funkcje, jak współpraca w czasie rzeczywistym, sortowanie karteczek samoprzylepnych według koloru, nazwy, tematu lub reakcji, a nawet możliwość przekształcenia wybranych karteczek samoprzylepnych w dokument zawierający streszczenie za pomocą narzędzia Magic Write.

Najlepsze funkcje Canva

Nieskończone płótno do burzy mózgów z nieograniczoną liczbą karteczek samoprzylepnych

Konfigurowalne notatki samoprzylepne — kolory, czcionki i układy

Współpraca w czasie rzeczywistym z kursorami na żywo i zsynchronizowanymi timerami

Sortowanie oparte na AI i Magic Write™ do podsumowywania pomysłów

Ogromna biblioteka szablonów, obrazów i elementów

Ograniczenia Canva

Niektóre szablony mają ograniczone opcje dostosowywania

Wymaga połączenia z Internetem — brak dostępu offline

Ceny Canva

Canva Free: 0 USD

Canva Pro: 12,99 USD/użytkownik miesięcznie

Canva dla Teams: Od 14,99 USD miesięcznie dla maksymalnie 5 użytkowników

Canva Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co o Canva mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Przyszedłem do Canva z niewielkim doświadczeniem w projektowaniu i zamiast czuć się przytłoczony, od razu zacząłem tworzyć. Zakres oferowanych narzędzi i aplikacji jest oszałamiający, zwłaszcza biorąc pod uwagę tak niską cenę. To niesamowite. Będę użytkownikiem na całe życie.

5. Font Meme (najlepszy do szybkiego tworzenia obrazów notatek z niestandardowymi czcionkami)

źródło Font Meme

Font Meme nie jest typową aplikacją do robienia notatek typu "wszystko w jednym" ani tablicą do współpracy. Wyraźnie wyróżnia się jako darmowy internetowy generator karteczek samoprzylepnych, skupiający się wyłącznie na tworzeniu niestandardowych obrazów karteczek samoprzylepnych.

Istotą narzędzia do tworzenia karteczek samoprzylepnych Font Meme jest możliwość dostosowania ich wyglądu. Możesz wpisać tekst, a następnie bawić się szeroką gamą czcionek, dostosowywać ich rozmiar, a nawet stosować ciekawe efekty tekstowe, takie jak cienie lub kontury.

Oprócz tekstu możesz wybierać spośród czterech różnych stylów karteczek samoprzylepnych i całkowicie dostosować zarówno kolory konturów, jak i wypełnienia.

Najlepsze funkcje Font Meme

Zaprojektuj wygląd swojej notatki samoprzylepnej, korzystając z szerokiego wyboru czcionek, efektów tekstowych i opcji kolorystycznych zarówno dla tekstu, jak i samej notatki

Nie wymaga obowiązkowej rejestracji, nie ma ukrytych opłat, a wszystkie funkcje są dostępne od razu

Używaj określonych czcionek, efektu "ręcznego pisania" (dzięki określonym czcionkom) lub konkretnej kolorystyki do slajdów prezentacji lub grafiki na blogu. Font Meme dostarcza gotowe do użycia obrazy

Funkcje prosty interfejs skupiający się wyłącznie na generowaniu obrazów karteczek samoprzylepnych

Limity Font Meme

Generuje statyczne obrazy — bez współpracy w czasie rzeczywistym i interaktywności

Ręczna organizacja wymagana podczas sesji burzy mózgów

Brak integracji z innymi aplikacjami lub platformami

Ceny Font Meme

Free: Wszystkie funkcje są dostępne bezpłatnie

Oceny i recenzje Font Meme

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Word. Studio (najlepsze rozwiązanie do tworzenia realistycznych obrazów karteczek samoprzylepnych z odręcznym pismem)

Masz pomysł, który nie daje Ci spokoju, a może po prostu chcesz dodać trochę energii do swoich cyfrowych notatek? Właśnie w tym pomoże Ci Word Studio ze swoim generatorem karteczek samoprzylepnych online. Nie jest to wyszukana aplikacja do robienia notatek, która uporządkuje Twoje życie, ale jest bardzo przydatna do tworzenia niestandardowych, wizualnych karteczek samoprzylepnych.

To, co sprawia, że jest to tak fajne, to możliwość całkowitej personalizacji karteczek samoprzylepnych. Wpisujesz, co chcesz, a potem dzieje się magia: możesz wybierać spośród różnych stylów pisma, takich jak "Ręczne", "Kursywne", a nawet "Gruby marker".

Narzędzie to oferuje świetny sposób na nadanie cyfrowym notatkom bardziej osobistego charakteru lub przyciągnięcia uwagi. Dodatkowo możesz wybrać kolor karteczki samoprzylepnej, a nawet umieścić ją na różnych tłach, niezależnie od tego, czy chcesz, aby była na zwykłym białym tle, tablicy, czy nawet monitorze komputera!

Najlepsze funkcje Word. Studio

Wybierz jeden z wielu stylów pisma ręcznego, aby Twoje notatki wyglądały idealnie – od schludnego kursywy po pogrubiony marker

Wybierz kolor notatki i wybierz jedno z różnych tła, takich jak drewno, tablica lub ekran komputera

Dodaj konkretne instrukcje dotyczące projektu dla swoich niszowych pomysłów

Word. Studio ograniczenia

Pełny dostęp wymaga członkostwa Pro

Dłuższe wiadomości mogą być trudniejsze do renderowania i mogą powodować błędy ortograficzne

W porównaniu z zaawansowanymi narzędziami do projektowania graficznego możliwości dostosowywania są ograniczone

Word. Studio – ceny

Członkostwo Pro: Niestandardowe ceny

Word. Studio – oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Miro (najlepsze rozwiązanie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów za pomocą cyfrowych karteczek samoprzylepnych)

Miro to wiodące oprogramowanie do tworzenia tablic online, które doskonale nadaje się do tworzenia cyfrowych karteczek samoprzylepnych do burzy mózgów, generowania pomysłów i warsztatów opartych na współpracy. Intuicyjny interfejs pozwala zespołom szybko dodawać, oznaczyć kolorami i organizować karteczki samoprzylepne na nieskończonym obszarze roboczym — idealnym do zdalnych lub hybrydowych sesji burzy mózgów, retrospektyw i mapowania myśli.

Możesz łatwo dodawać cyfrowe notatki, zmieniać ich kolory i rozmiary, a następnie grupować je, klastrować (nawet automatycznie dzięki AI!) i łączyć z innymi diagramami, obrazami i dokumentami na tablicy.

Miro naprawdę błyszczy w scenariuszach współpracy, takich jak sesje burzy mózgów, zwinne ceremonie (np. retrospektywy) lub sprinty projektowe, gdzie wiele osób jednocześnie wnosi swoje pomysły za pomocą karteczek samoprzylepnych.

Najlepsze funkcje Miro

Natychmiast dodawaj, przenoś i oznaczaj kolorami nieograniczoną liczbę karteczek samoprzylepnych na nieskończonym obszarze roboczym

Grupuj, klasyfikuj i etykietuj notatki samoprzylepne, aby ułatwić organizację i sortowanie pomysłów

Zobacz notatki innych członków zespołu pojawiające się na żywo w miarę pisania

Konwertuj notatki samoprzylepne na zadania, mapy myśli lub diagramy jednym kliknięciem

Eksportuj tablice z notatkami jako obrazy, pliki PDF lub CSV w celu udostępniania i dokumentacji

Ograniczenia Miro

Duże tablice z wieloma notatkami mogą spowalniać działanie systemu

Niektóre zaawansowane funkcje karteczek samoprzylepnych (takie jak eksport zbiorczy lub integracje) wymagają płatnych planów

Dostęp offline jest ograniczony — do współpracy w czasie rzeczywistym wymagane jest połączenie z Internetem

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy: 8 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 16 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Miro prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi :

Ogromna liczba funkcji Miro umożliwia wielu różnym użytkownikom rozwiązywanie problemów. Jako projektant usług współpracujący z wieloma zespołami rozproszonymi, Miro jest niezbędnym narzędziem do zgromadzenia wszystkich w jednym płynnym obszarze roboczym, który pomaga mi przekształcić myśli w coś namacalnego, co zespoły mogą zrozumieć, nad czym mogą współpracować i czym mogą się angażować.

7. Mural (najlepszy do wspólnego burzy mózgów i wizualnej organizacji pomysłów)

źródło Mural

W Mural notatki są bardzo wszechstronne: można je łatwo dodawać, zmieniać ich kolory, kształty i rozmiary, a następnie grupować, przenosić i łączyć z innymi elementami, takimi jak obrazy, dokumenty i struktury.

Jest szczególnie przydatny w prowadzeniu ustrukturyzowanych warsztatów i sprintów projektowych dzięki skupieniu się na narzędziach ułatwiających pracę oraz obszernej bibliotece szablonów. Mural zawiera również funkcje AI, które pomagają podsumowywać notatki, kategoryzować je lub generować pomysły, usprawniając cały proces współpracy.

Najlepsze funkcje Mural

Oferuje łatwe w użyciu, nieskończone płótno dla zespołów, na którym można przeciągać i upuszczać notatki samoprzylepne oraz inne elementy wizualne

Obejmuje dedykowane "supermoce ułatwiające pracę", takie jak timery, tryb prywatny, głosowanie, wzywanie uczestników i wskaźniki laserowe

Oferuje setki gotowych szablonów, w których w dużym stopniu wykorzystano notatki samoprzylepne

Wykorzystuje AI, aby pomóc w podsumowaniu kluczowych wniosków, kategoryzowaniu tekstu notatek samoprzylepnych według kontekstu emocjonalnego lub sugerowaniu nowych pomysłów

Limity Mural

Plan Free ograniczony do 3 murali

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych tablic

Niektórzy użytkownicy uważają, że koszt funkcji premium jest wysoki

Ceny Mural

Free

Team+: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 17,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mural

G2: 4,6/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Mural prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Najlepszy wybór do hostowania webinarów online. Uczestnicy z całego świata mogą łatwo połączyć się z webinarem. Podczas webinarów mogłem lepiej wyjaśnić tematy dzięki narzędziu tablicy. Zapytania od gości można łatwo zgłaszać. Uczestnicy spotkania i organizatorzy mogą korzystać z funkcji czatu, aby pozostać w kontakcie.

8. StickyNotes. pk (Najlepsze darmowe narzędzie do tworzenia i udostępniania prostych cyfrowych karteczek samoprzylepnych)

StickyNotes. pk działa jako generator karteczek samoprzylepnych online, który upraszcza proces przekształcania różnych formatów treści w uporządkowane, wizualne notatki. Pozwala bez wysiłku generować karteczki samoprzylepne z tekstu, plików PDF, dokumentów, stron internetowych, filmów z YouTube lub innych formatów wideo.

StickyNotes. pk oferuje również wielojęzyczne wsparcie, umożliwiając użytkownikom tworzenie notatek w wielu językach, co ułatwia współpracę między różnymi regionami. Zapewnia różne formaty eksportu, w tym PNG, JPG, PDF, SVG, XML i WebP, umożliwiające elastyczne udostępnianie i ponowne wykorzystanie. Platforma kładzie nacisk na łatwość obsługi, nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatna.

Najlepsze funkcje StickyNotes.pk

Tryb gościa do natychmiastowego tworzenia notatek (bez konieczności logowania)

Nieograniczona liczba tablic i notatek dla zarejestrowanych użytkowników

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia organizację

Publiczne tablice do wspólnego burzy mózgów i udostępniania

Limity StickyNotes.pk

Notatki gości są przechowywane w plikach cookie przeglądarki i mogą zostać utracone po wyczyszczeniu plików cookie

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak integracja lub bogate formatowanie

Ceny StickyNotes. pk

Free: Nieograniczona liczba tablic i notatek dla wszystkich użytkowników

Oceny i recenzje StickyNotes.pk

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Ideaflip (najlepszy do burzy mózgów w zespole i dynamicznych warsztatów)

za pośrednictwem Ideaflip

Czy kiedykolwiek próbowałeś uchwycić burzę pomysłów podczas rozmowy zespołowej lub poprowadzić warsztaty, w których wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi pomysłami jednocześnie? Właśnie w tym zakresie Ideaflip sprawdza się najlepiej. To, co wyróżnia tę aplikację, to łatwość, z jaką pozwala odtworzyć wrażenia związane z fizycznymi karteczkami samoprzylepnymi.

Możesz tworzyć cyfrowe notatki, zapisywać (lub wpisywać!) pomysły, zmieniać ich kolory, grupować je, a nawet głosować nad nimi. Jest to szczególnie przydatne podczas warsztatów, ponieważ pozwala utrzymać przepływ informacji — możesz szybko zaprosić gości, podzielić ich na mniejsze grupy robocze w celu przeprowadzenia szczegółowych dyskusji, a następnie ponownie zebrać wszystkich, aby podzielić się wynikami.

Najlepsze funkcje Ideaflip

Odtwarza wrażenia dotykowe związane z używaniem fizycznych karteczek samoprzylepnych

Umożliwia łatwe dzielenie większych grup na mniejsze, skoncentrowane przestrzenie wirtualne

Chwytaj, przenoś, grupuj i głosuj na pomysły w płynny, nieliniowy sposób, który pasuje do szybkiej burzy mózgów

Skupia się na łatwości użytkowania bez stromego krzywej uczenia się

Ograniczenia Ideaflip

Brakuje dedykowanej aplikacji, co może sprawiać, że korzystanie z serwisu na smartfonach nie jest tak płynne

Aby z nich korzystać, musisz być online

Nie jest to pełnoprawny pakiet do zarządzania projektami z zaawansowanym śledzeniem zadań lub mapowaniem zależności

Ceny Ideaflip

Osobiste: 0 USD

Podstawowy: 6 USD/użytkownik/miesiąc

Profesjonalny: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ideaflip

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Trzymaj się swoich pomysłów dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o cyfrowe notatki samoprzylepne, masz do wyboru opcje dostosowane do każdej potrzeby!

Jeśli chcesz po prostu stworzyć fajnie wyglądającą graficzną notatkę samoprzylepną do prezentacji lub mediów społecznościowych, najlepszym wyborem będą narzędzia takie jak Font Meme i Word Studio. Są one bezpłatne i skupiają się na projektowaniu.

Chcesz podsumować długą treść lub szybko stworzyć notatki za pomocą AI? Narzędzia takie jak StickyNotes. pk i Appy Pie AI zostały zaprojektowane z myślą o takiej wydajności.

Jeśli jednak potrzebujesz kompleksowego narzędzia, które pozwoli Ci przekształcić pomysły w rzeczywistość, wybierz ClickUp!

Ostatecznie wybór odpowiedniego rozwiązania sprowadza się do tego, co chcesz, aby Twoja notatka miała do zrobienia: być ładnym obrazkiem, szybko podsumowywać informacje, usprawniać sesję współpracy i działać na jej podstawie.

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i zacznij działać!