Jotform a Microsoft Forms: który kreator formularzy jest odpowiedni dla Ciebie?

Formularze online to już nie tylko cyfrowe dokumenty — to przydatne narzędzia do zbierania opinii, przeprowadzania ankiet i obsługi wewnętrznych zgłoszeń. Jotform i Microsoft Forms to dwie popularne platformy do tworzenia takich formularzy.

Oba pozwalają tworzyć formularze online, zbierać odpowiedzi i analizować dane. Jednak sposób, w jaki to robią — oraz dodatkowe funkcje, które oferują — odróżnia je od siebie.

Dlatego dzisiaj porównamy te dwa narzędzia do tworzenia formularzy, abyś mógł z pewnością wybrać najlepszą platformę dla swoich potrzeb i sprawnie przeprowadzić proces tworzenia formularzy.

Czym jest Jotform?

Jotform to narzędzie do tworzenia, dostosowywania i udostępniania formularzy online. Można go używać do ankiet, rejestracji i pobierania płatności.

Jest to kreator formularzy bez kodowania, co oznacza, że nie potrzebujesz wiedzy z zakresu kodowania, aby tworzyć formularze w Jotform. Po prostu przeciągnij i upuść wymagane pola, a Twój formularz jest gotowy!

Ponadto Jotform oferuje różne zaawansowane funkcje, takie jak logika warunkowa, tłumaczenie formularzy, białe etykiety, automatyczne cykle pracy i raportowanie danych, które pomagają użytkownikom w efektywnym tworzeniu formularzy i zarządzaniu danymi.

Jotform jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują szybko tworzyć formularze bez konieczności kodowania i bez żadnych problemów.

Funkcje Jotform

Jotform, pionier tworzenia formularzy bez kodowania, nie tylko pozwala tworzyć ankiety i kwestionariusze. Został starannie zaprojektowany, aby pomóc osobom prywatnym i firmom gromadzić, śledzić i analizować dane w celu usprawnienia cyklu pracy.

Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi

Jotform, pierwszy kreator formularzy typu "co widzisz, to dostajesz" (WYSIWYG), został stworzony, aby przyspieszyć i usprawnić tworzenie formularzy dzięki przyjaznemu dla początkujących interfejsowi typu "przeciągnij i upuść".

Narzędzie jest łatwe w użyciu i nie wymaga żadnych umiejętności kodowania na żadnym poziomie, aby stworzyć formularz. Możesz dodawać pola, dostosowywać układy i przeglądać formularz — wszystko to za pomocą kilku kliknięć! Przejrzysty pulpit nawigacyjny ułatwia poruszanie się po platformie i dostęp do jej funkcji. Nawet wersja mobilna narzędzia ma przejrzysty i intuicyjny interfejs.

Funkcja nr 2: Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi

Oprócz podstawowych funkcji tworzenia formularzy Jotform oferuje wiele innych funkcji. Należą do nich tłumaczenie formularzy, konwersja, białe etykiety i wiele innych. Możesz również skonfigurować cykle pracy zatwierdzania, przypisywać formularze członkom zespołu i włączać automatyczne odpowiedzi.

Dzięki logice warunkowej możesz tworzyć intuicyjne formularze, które wysyłają e-maile do określonych użytkowników i generują spersonalizowane wiadomości z podziękowaniami. Możesz również wyświetlać lub ukrywać pola na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Kolejną unikalną funkcją są formularze z kodami QR. Umożliwiają one użytkownikom dostęp do formularzy poprzez zeskanowanie kodu QR na urządzeniu mobilnym. Ponadto można tworzyć formularze mobilne offline, co stanowi ogromną zaletę.

Funkcja nr 3: Bezpieczeństwo

Czy wiesz, że 29% osób unika wypełniania formularzy online ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych? Jednak Jotform posiada wysokiej klasy zabezpieczenia danych i certyfikaty, które rozwiązują ten problem.

Platforma twierdzi, że jest zgodna z głównymi standardami bezpieczeństwa danych i przepisami, takimi jak PCI-DSS, RODO, CCPS, FERPA i HIPAA. Dodatkowo wszystkie formularze są chronione 256-bitowym szyfrowaniem SSL, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Funkcja nr 4: Szablony

Jotform oferuje ponad 10 000 gotowych szablonów do tworzenia formularzy. Są one w pełni konfigurowalne. Możesz więc dodawać/usuwać widżety, zmieniać kolory formularzy, schematy i tła, a nawet osadzać wybrane integracje innych firm.

Funkcja nr 5: Integracje

Jotform integruje się z ponad 100 aplikacjami i oprogramowaniem innych firm, dzięki czemu możesz tworzyć formularze, jednocześnie zarządzając gromadzonymi danymi. Obejmuje to:

Bramki płatnicze (PayPal, Stripe itp.)

Systemy CRM (HubSpot, Zoho itp.)

Narzędzia do marketingu e-mailowego (Mailchimp, ActiveCampaign itp.)

Oprogramowanie do zarządzania projektami (Asana, Trello itp.) i wiele innych

Ceny Jotform

Starter: Free Forever

Brązowy: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj wezwań do działania, takich jak "Zarezerwuj miejsce", "Pobierz bezpłatny przewodnik" lub "Rozpocznij bezpłatną wersję próbną". Dają one użytkownikom powód do kliknięcia i podkreślają wartość oferty. ✅

Czym jest Microsoft Forms?

Microsoft Forms, część pakietu Microsoft Suite, to oparty na chmurze kreator formularzy, który umożliwia osobom prywatnym i organizacjom tworzenie formularzy opinii, quizów, ankiet itp. w celu gromadzenia danych.

Narzędzie charakteryzuje się brakiem konieczności kodowania oraz przejrzystym, minimalistycznym interfejsem użytkownika. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć ankiety dla pracowników, czy osadzone formularze, możesz to łatwo zrobić bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Formularze Microsoft umożliwiają również importowanie danych z formularzy, wstępne wypełnianie formularzy oraz wstawianie formularzy do narzędzi takich jak PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote i innych produktów Microsoft. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem dla nauczycieli, specjalistów HR, organizatorów wydarzeń i zespołów korporacyjnych.

Funkcje Microsoft Forms

Microsoft Forms to narzędzie do szybkiego i prostego gromadzenia danych. Zostało stworzone z myślą o prostocie. Umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i udostępnianie ankiet, sondaży i quizów, dzięki czemu codzienne zbieranie opinii jest szybkie, przejrzyste i uporządkowane w ekosystemie Microsoft.

Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi

Formularze Microsoft są łatwe w użyciu i nawigacji, zwłaszcza dla osób zaznajomionych z innymi produktami Microsoft.

Platforma oferuje przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz różne narzędzia do projektowania formularzy od podstaw. Podobnie jak Jotform, jest ona oparta na architekturze bezkodowej, więc nie potrzebujesz żadnej wiedzy programistycznej, aby z niej korzystać. Brakuje jej jednak dedykowanego kreatora typu "przeciągnij i upuść".

Funkcja nr 2: Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi

Microsoft Forms oferuje podstawowe funkcje tworzenia formularzy, takie jak rozgałęzianie formularzy, dostosowywanie motywów itp. Jednak jego funkcje obsługi i zarządzania formularzami są wyjątkowe.

Na przykład Microsoft Forms umożliwia użytkownikom śledzenie odpowiedzi w formularzach w czasie rzeczywistym, tworzenie automatycznych wykresów i podsumowań, współpracę i udostępnianie formularzy członkom zespołu oraz wiele więcej.

Ponadto oferuje wsparcie w wielu językach. Dzięki temu możesz tworzyć quizy, ankiety itp. w wielu językach, takich jak angielski, hiszpański, francuski, niemiecki i inne. Możesz również wizualizować dane z formularzy za pomocą natychmiastowych, zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Funkcja nr 3: Bezpieczeństwo

Podobnie jak inne produkty pakietu Microsoft 365, Microsoft Forms zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa. Jest zgodny z głównymi standardami i przepisami dotyczącymi danych, takimi jak RODO, HIPAA i FERPA, oraz szyfruje wszystkie dane udostępniane za pośrednictwem formularza.

Ponadto tylko administratorzy mają dostęp do formularza, jego aktywności i danych — nie jest dozwolony dostęp osób trzecich.

Funkcja nr 4: Szablony

Microsoft Forms posiada bibliotekę gotowych szablonów, które ułatwiają tworzenie formularzy początkującym użytkownikom. Znajdziesz tam szablony ankiet, quizów, formularzy opinii klientów, sondaży, kwestionariuszy i rejestracji wydarzeń.

Każdy szablon jest przejrzysty, profesjonalnie zaprojektowany i można go dostosować do własnych potrzeb. Możesz zmieniać typy pytań (wielokrotny wybór, tekst, ocena itp.), motywy, logikę rozgałęzień i wiele więcej.

Funkcja nr 5: Integracje

Microsoft Forms to świetne narzędzie, zwłaszcza jeśli korzystasz już z innych aplikacji Microsoft. Doskonale integruje się z Excel, Teams, SharePoint i OneDrive.

Możesz na przykład eksportować odpowiedzi z formularzy bezpośrednio do programu Excel w celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy lub łatwo udostępniać je na czatach i kanałach Teams, aby informować zespół o aktualnym stanie rzeczy. Doskonale współpracuje z Power Automate, dzięki czemu jest przydatny do wewnętrznych cykli pracy i raportowania.

Ceny formularzy Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 9,90 USD/miesiąc na użytkownika

🧠 Ciekawostka: Formularze nie tylko zbierają dane, ale także pomagają pozyskać i przekształcić potencjalnych klientów. Średni współczynnik konwersji formularzy we wszystkich branżach wynosi 2–3%. 😯

Jotform a Microsoft Forms: porównanie funkcji

Zarówno Jotform, jak i Microsoft Forms to solidne narzędzia do tworzenia formularzy z różnymi przydatnymi funkcjami. Ale które z nich wybrać?

Porównajmy więc funkcje obu narzędzi, aby sprawdzić, która platforma wygrywa: Microsoft Forms czy Jotform. Zanim przejdziemy do szczegółowego porównania, oto krótka tabela porównawcza Jotform i Microsoft Forms.

Funkcja Jotform Formularze Microsoft Łatwość obsługi Kreator typu "przeciągnij i upuść", przyjazny dla początkujących Brak funkcji przeciągania i upuszczania; mniej intuicyjny dla początkujących użytkowników Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi Zaawansowana logika warunkowa dla złożonych formularzy Podstawowa logika rozgałęzień dla prostych formularzy Bezpieczeństwo Zgodność z normami dotyczącymi danych, bezpieczeństwo Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej dzięki integracji z Azure AD Szablony ponad 10 000 konfigurowalnych szablonów z różnych kategorii Ograniczony wybór szablonów Integracje Rozbudowana integracja z usługami innych firm (CRM, płatności, narzędzia do zarządzania projektami itp. ) Ograniczone do ekosystemu Microsoft (Excel, Teams itp.) Ceny Plan Free (do 5 formularzy); płatne plany od 39 USD/miesiąc Bezpłatnie dla użytkowników Microsoft; plany premium od 6 USD/miesiąc (rozliczenie roczne)

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi

Jotform i Microsoft Forms to narzędzia do tworzenia formularzy bez kodowania, z intuicyjnymi interfejsami i łatwą nawigacją. Jednak główna różnica polega na podejściu do tworzenia formularzy.

Podczas gdy Jotform umożliwia użytkownikom tworzenie formularzy za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść", Microsoft Forms nie posiada tej funkcji. Może to wydłużyć czas nauki dla niektórych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu formularzy.

🏆 Zwycięzca: Jotform dzięki kreatorowi typu "przeciągnij i upuść" jest narzędziem bardziej przyjaznym dla początkujących użytkowników.

Funkcja nr 2: Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi

Jotform posiada kilka funkcji tworzenia formularzy. Co najważniejsze, oferuje zaawansowaną logikę warunkową, która pozwala wyświetlać konkretne pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi, dzięki czemu formularze są bardziej praktyczne.

Microsoft Forms posiada również podobną funkcję o nazwie "form branching". Chociaż jest ona przydatna w przypadku prostych przepływów logicznych, Jotform jest lepszym rozwiązaniem dla złożonych, wielowarstwowych warunków.

🏆 Zwycięzca: Jotform wyróżnia się jako lepsza alternatywa dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji formularzy.

Funkcja nr 3: Bezpieczeństwo

Zarówno Jotform, jak i Microsoft Forms oferują solidne zabezpieczenia platformy. Są zgodne z głównymi standardami i przepisami dotyczącymi danych oraz stosują bezpieczne metody gromadzenia danych, aby zapewnić maksymalną integralność.

Jednak bezpieczeństwo Microsoft Forms na poziomie przedsiębiorstwa nie ma sobie równych — to złoty standard w branży technologicznej. Płynna integracja z Azure AD dodatkowo wzmacnia prywatność danych i kontrolę dostępu.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Forms jest bezpieczniejszy niż Jotform dzięki zabezpieczeniom na poziomie przedsiębiorstwa i integracji z Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% naszych respondentów nadal zachowuje ostrożność podczas korzystania z AI w pracy. Połowa z nich martwi się o prywatność swoich danych, a druga połowa nie jest pewna, czy może ufać informacjom przekazywanym przez AI. ClickUp rozwiązuje oba problemy dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa i generowaniu szczegółowych linków do zadań i źródeł wraz z każdą odpowiedzią. Oznacza to, że nawet najbardziej ostrożne zespoły mogą zacząć cieszyć się wzrostem wydajności bez obaw o bezpieczeństwo informacji i wiarygodność wyników.

Funkcja nr 4: Szablony

Biblioteka szablonów Jotform jest obszerna i wszechstronna, zawiera ponad 10 000 opcji do wszystkich zastosowań — osobistych, edukacyjnych, korporacyjnych itp. Dzięki temu jest odpowiednia dla większości użytkowników, którzy mają niewielkie doświadczenie w tworzeniu formularzy lub nie mają go wcale.

Chociaż Microsoft Forms oferuje również gotowe szablony formularzy, ich różnorodność jest ograniczona, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem tylko dla osób, które chcą szybko skonfigurować podstawowe formularze.

🏆 Zwycięzca: Jotform jest lepszym wyborem ze względu na szeroki zakres dostosowywalnych szablonów.

Funkcja nr 5: Integracje

Jotform oferuje różne integracje z narzędziami innych firm, takimi jak główne narzędzia zwiększające wydajność, oprogramowanie do zarządzania projektami, CRM, bramki płatnicze i inne usługi. Integracje te pomagają tworzyć formularze i zarządzać nimi w różnych cyklach pracy.

Alternatywnie, Microsoft Forms integruje się tylko z narzędziami Microsoft Office, takimi jak Excel, PowerPoint i Teams. Ogranicza to wszechstronność i przydatność platformy.

🏆 Zwycięzca: Jotform jest zdecydowanym zwycięzcą, oferującym bardziej wszechstronne wtyczki innych firm.

Jotform a Microsoft Forms: ceny

Na pierwszy rzut oka Jotform może wydawać się bardziej lukratywną opcją niż Microsoft Forms — i nie trudno zrozumieć dlaczego. Jotform oferuje wszystkim użytkownikom bezpłatny plan z limitem 5 formularzy miesięcznie.

Jeśli jednak przekroczysz ten limit, będziesz musiał zapłacić aż 39 USD miesięcznie (za 25 formularzy), a następnie 49 USD miesięcznie (za 50 formularzy) i 129 USD miesięcznie (za 100 formularzy). W tym momencie koszty nagle zaczynają rosnąć.

Z drugiej strony, Microsoft Forms jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich posiadaczy kont Microsoft, co czyni go lepszą alternatywą dla Jotform. Nawet jeśli potrzebujesz dostępu do funkcji premium, płatne plany zaczynają się już od 7,20 USD miesięcznie dla jednego użytkownika. W przypadku rozliczenia rocznego cena ta spada do 6 USD miesięcznie na użytkownika.

🏆 Zwycięzca: Microsoft Forms zdobywa koronę jako bardziej opłacalne rozwiązanie do tworzenia formularzy niż Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms na Reddicie

Przeszukaliśmy Reddit, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o Jotform i Microsoft Forms. Przeglądając mnóstwo komentarzy, odkryliśmy następujące informacje:

Wielu użytkowników ceni sobie łatwość obsługi Jotform. Nie uważają jednak, że jest to odpowiednie narzędzie do tworzenia złożonych formularzy:

Jotform jest bardzo prosty, co może być zaletą w przypadku małych firm o prostych wymaganiach. Jednak w przypadku dużych firm, które muszą tworzyć cykle pracy lub integracje, może to stanowić wyzwanie lub po prostu nie być funkcją dostępną w Jotform.

Jotform jest bardzo prosty, co może być zaletą w przypadku małych firm o prostych wymaganiach. Jednak w przypadku dużych firm, które muszą tworzyć cykle pracy lub integracje, może to stanowić wyzwanie lub po prostu nie być funkcją dostępną w Jotform.

Jeśli chodzi o Microsoft Forms, większość użytkowników nie miała pozytywnych doświadczeń. Uważają, że istnieją lepsze alternatywy do tworzenia formularzy:

Dużo obietnic, ale istnieją lepsze narzędzia do gromadzenia danych z zewnętrznych źródeł. Zestaw narzędzi MS Forms i możliwość dostosowywania są fatalne.

Dużo obietnic, ale istnieją lepsze narzędzia do gromadzenia danych z zewnętrznych źródeł. Zestaw narzędzi MS Forms i możliwość dostosowywania są fatalne.

🔍 Czy wiesz, że... Ponad 25% użytkowników rezygnuje z wypełnienia formularza, jeśli jest on zbyt długi lub niejasny. Dlatego inteligentne narzędzia do tworzenia formularzy oferują logikę warunkową — wyświetlają tylko niezbędne informacje i sprawiają, że formularz jest przejrzysty. 😎

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Jotform i Microsoft Forms

Jotform i Microsoft Forms służą tylko jednemu celowi — tworzeniu formularzy online. Jeśli jednak potrzebujesz narzędzia, które umożliwia więcej, wypróbuj ClickUp.

Aplikacja ClickUp, która oferuje wszystko do pracy, umożliwia tworzenie formularzy i zarządzanie nimi, wizualizację danych oraz łatwą optymalizację generowania leadów, wdrażania klientów, zbierania opinii pracowników, rejestracji klientów i innych czasochłonnych zadań.

Oto, co ma do powiedzenia ten użytkownik:

Formularze i procesy zatwierdzania są bardzo łatwe do wdrożenia i znacznie ułatwiają obsługę wniosków międzydziałowych, oszczędzając czas.

Formularze i procesy zatwierdzania są bardzo łatwe do wdrożenia i znacznie ułatwiają obsługę wniosków międzydziałowych, oszczędzając czas.

Omówmy teraz szczegółowo niektóre z jego zaawansowanych funkcji.

Przewaga ClickUp nr 1: Formularze ClickUp

Użyj formularzy ClickUp, aby tworzyć wysokiej jakości formularze online bez kodowania

Zapomnij o sporze między Jotform a Microsoft Forms — sprawdź formularze ClickUp!

ClickUp Forms to narzędzie do tworzenia formularzy oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala tworzyć niestandardowe formularze bez konieczności stosowania skomplikowanego kodowania. W przeciwieństwie do innych platform, wszystkie formularze są scentralizowane w ClickUp, więc nie musisz martwić się o utratę danych. Oznacza to, że możesz:

Dodawaj pola, zmieniaj układy i dostosowuj tła — wszystko bez pisania ani jednej linii kodu

Przechowuj wszystkie dane formularzy w centralnej lokalizacji, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc nimi łatwo zarządzać

Twórz inteligentne ankiety, kwestionariusze i formularze opinii z wbudowaną logiką warunkową, która zadaje właściwe pytania właściwym użytkownikom

Ponadto intuicyjny interfejs użytkownika tego narzędzia jest jego główną zaletą. Dzięki przejrzystej nawigacji i przyjaznemu dla początkujących projektowi formularze ClickUp są łatwe w użyciu, więc nawet jeśli nigdy nie tworzyłeś profesjonalnych formularzy, możesz mieć pewność, że Forms zachowa to w tajemnicy.

Przewaga ClickUp nr 2: Automatyzacja ClickUp

Zautomatyzuj powtarzające się czynności związane z formularzami, aby uzyskać szybsze wyniki dzięki automatyzacji ClickUp

Odpowiedzi z formularza? Otrzymano! Teraz nadszedł czas, aby zidentyfikować elementy wymagające działania na podstawie zebranych danych, utworzyć zadania i przypisać je członkom zespołu, a także wizualizować ich postęp.

Brzmi zbyt skomplikowanie? Pozwól ClickUp Automations zająć się wszystkim!

Dzięki ponad 100 gotowym automatyzacjom ClickUp Automations pozwala wyeliminować powtarzalne zadania, usprawniając cykl pracy.

Możesz więc używać go do:

Automatycznie przypisuj zadania odpowiednim członkom zespołu na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu

Wyzwalacz zmian statusu lub terminów

Wysyłaj powiadomienia lub e-maile po wypełnieniu formularza

Natychmiast dodawaj etykiety, priorytety lub pola niestandardowe

To nie wszystko — ClickUp integruje się również z wieloma narzędziami i platformami, zapewniając najbardziej płynne zarządzanie danymi formularzy, jakie kiedykolwiek było dostępne!

Przewaga ClickUp nr 3: pulpity ClickUp

Skorzystaj z pulpitów ClickUp, aby uzyskać kompleksowy widok odpowiedzi na formularze w jednym miejscu

Śledzenie odpowiedzi w formularzach może być czasochłonne i podatne na błędy… chyba że korzystasz z pulpitów ClickUp.

Dzięki pulpitom ClickUp możesz bez wysiłku śledzić wiele odpowiedzi z formularzy i wizualizować kluczowe dane w czasie rzeczywistym, a wszystko to na jednej platformie. Od widoku listy po widok tablicy — wybierz jedną z wielu wszechstronnych opcji wizualizacji danych, aby:

Łatwy widok danych formularzy i zarządzanie nimi

Śledź informacje w czasie rzeczywistym bez konieczności zmiany narzędzi

Dostosuj widok do swojego cyklu pracy

Przewaga ClickUp nr 4: ClickUp Brain

Tworzenie formularzy nie musi być powtarzalne ani przytłaczające, zwłaszcza gdy masz po swojej stronie ClickUp Brain.

Asystent AI ClickUp pomaga w:

Twórz przejrzyste i trafne pytania do formularzy

Natychmiastowe podsumowywanie dużych zestawów odpowiedzi

Zaproponuj kolejne kroki na podstawie zebranych danych

Niezależnie od tego, czy tworzysz ankietę dotyczącą opinii, czy przetwarzasz dane wprowadzone podczas wdrażania nowych pracowników, ClickUp Brain usprawnia cały proces, sprawiając, że formularze są inteligentniejsze i bardziej skuteczne, bez konieczności wykonywania ręcznych czynności.

Usprawnij cały proces, tworząc inteligentniejsze i bardziej efektywne formularze dzięki ClickUp Brain

Przewaga ClickUp nr 5: Szablony ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz profesjonalne niestandardowe formularze w mgnieniu oka dzięki szablonowi formularza ClickUp

Zarówno Jotform, jak i Microsoft Forms oferują gotowe szablony formularzy dla początkujących. Jednak szablon formularza ClickUp podnosi poprzeczkę o jeden pasek!

Pożegnaj się z nieuporządkowanymi danymi! Ten szablon zapewnia dokładność i spójność wszystkich danych, oferując wszystkim ten sam, łatwy w obsłudze format. Dzięki przydatnym, predefiniowanym polom i opcjom nie musisz już zgadywać.

A co najlepsze? Rozwiązanie jest zgodne z przepisami branżowymi i najlepszymi praktykami — nie wymaga dodatkowego wysiłku.

Oto dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Twórz formularze z niestandardowymi polami

Łatwo edytuj pola i dodawaj własne kryteria

Zbieraj odpowiedzi użytkowników z wielu platform

Organizuj przesłane dokumenty w celu szybkiego przeglądu

Twórz najlepsze formularze online dzięki ClickUp!

Wybór odpowiedniego kreatora formularzy może mieć ogromny wpływ na efektywność gromadzenia informacji, zarządzania nimi i podejmowania działań na ich podstawie.

Jotform i Microsoft Forms to dwa popularne rozwiązania. Jotform wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami i łatwością obsługi, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób, które chcą tworzyć formularze w elastyczny sposób i bez konieczności kodowania.

Z drugiej strony, Microsoft Forms to doskonały wybór, jeśli priorytetem jest bezpieczeństwo i budżet, zwłaszcza w ekosystemie Microsoft.

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowego gromadzenia danych, wyjdź poza Jotform lub Microsoft Forms i rozważ ClickUp. Integruje się on płynnie z zadaniami, cyklami pracy i współpracą zespołową, pomagając rejestrować dane wejściowe i przekształcać je w działania — wszystko w jednym obszarze roboczym.