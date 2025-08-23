10 najlepszych rozwiązań do inteligentniejszego zarządzania zadaniami w 2025 roku

Twój kalendarz jest przepełniony, a lista rzeczy do zrobienia pokrywa się cyfrowym kurzem? Przegapione terminy, pominięte zadania i chaos związany z pogodzeniem tego wszystkiego są rzeczywistością. Ale co, jeśli istnieje inteligentniejszy sposób zarządzania czasem?

Wprowadź asystentów planowania AI. Narzędzia takie jak Trevor AI mogą pomóc Ci blokować czas, przeplanować zaległe zadania, a nawet dostarczyć spersonalizowane sugestie, które pomogą Ci pozostać na dobrej drodze.

Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowego wsparcie, łatwiejszej obsługi danych lub elastycznych cen, możesz wybrać jedną z wielu inteligentnych alternatyw.

W tej liście zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania czasem, które pomogą Ci znaleźć idealny osobisty menedżer zadań, odzyskać kontrolę i uporać się z listą rzeczy do zrobienia! ⏰

Czego należy szukać w alternatywach dla Trevor /AI?

Chociaż Trevor AI oferuje podstawowe funkcje planowania oparte na AI poprzez przeciąganie zadań do kalendarza, użytkownicy często poszukują bardziej rozbudowanych możliwości. Oceniając alternatywne narzędzia do samodzielnego planowania, weź pod uwagę następujące kluczowe funkcje, które zapewniają skuteczne zarządzanie zadaniami i czasem z wykorzystaniem AI:

integracja z istniejącymi narzędziami: *Znajdź aplikacje do planowania oparte na sztucznej inteligencji, które można zintegrować ze wszystkimi aplikacjami kalendarza i aplikacjami do zarządzania zadaniami

zaawansowane śledzenie zadań: *Wybierz narzędzia wykraczające poza podstawowe procesy planowania i organizowania zadań (np. Unlimited Plan)

przyjazny interfejs użytkownika: *Wypróbuj narzędzia pod kątem łatwości obsługi w mniej sztywnym środowisku

konfigurowalne przypomnienia: *Wprowadź niestandardowe przypomnienia, aby uniknąć konfliktów spotkań i zarządzać terminami

🎥 Nawet najinteligentniejsze narzędzie AI nie pomoże, jeśli Twój kalendarz jest zagracony. Ten 5-minutowy wideo udostępnia osiem praktycznych trików dotyczących kalendarza — od automatycznego planowania po inteligentniejsze przypomnienia — które pomogą Ci uporządkować dzień i uniknąć stresu.

👀 Czy wiesz, że... Tylko 18% osób ma odpowiedni system zarządzania czasem, a 25% zajmuje się „tym, co wydaje się najważniejsze” w zarządzaniu zadaniami.

Najlepsze alternatywy dla Trevor A/AI w skrócie

Oto krótki przegląd 10 najlepszych narzędzi do planowania i zarządzania czasem opartych na AI, z podkreśleniem ich kluczowych funkcji, najlepszych zastosowań i cen, które pomogą Ci znaleźć idealne rozwiązanie do zarządzania zadaniami i optymalizacji kalendarza.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Zarządzanie zadaniami oparte na AI – Widoki niestandardowe – Automatyzacja zadań – Integracja z kalendarzem – Statystyki wydaj Teams potrzebujące kompleksową platformę do zarządzania projektami i zadaniami, w tym planowania z wykorzystaniem AI Free Forever; możliwość niestandardowego dostosowania dla Enterprise reclaim. ai* – Optymalizacja kalendarza – Inteligentne planowanie spotkań – Integracja z Kalendarzem Google – Automatyczne dostosowywanie zadań Użytkownicy Kalendarza Google potrzebujący automatyzacji zmian harmonogramu i koordynacji spotkań Free Forever; Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc za licencję; Business: 15 USD/miesiąc za licencję Ruch – Planowanie zadań oparte na sztucznej inteligencji – Kanban/zarządzanie projektami – Wsparcie wielu kalendarzy – Niestandardowe obszary robocze Kierownicy projektów i Teams potrzebujące zarówno planowania zadań, jak i zarządzanie projektami w jednej platformie Pro AI: 49 USD/miesiąc na użytkownika; Business AI: 69 USD/miesiąc na użytkownika SkedPal – Inteligentne blokowanie czasu – Adaptacyjne planowanie – Funkcja segregacji zadań – Priorytetyzacja zadań Użytkownicy potrzebujący elastycznego planowania i inteligentnych funkcji kalendarza Ceny zaczynają się od 14,95 USD miesięcznie za użytkownika Amie minimalistyczny interfejs – Wprowadzanie zadań za pomocą NLP – Timer Pomodoro – Konwersja wiadomości e-mail na zadania Użytkownicy poszukujący estetycznego i minimalistycznego narzędzia do zarządzania zadaniami Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika; Business: 50 USD/miesiąc na użytkownika BeforeSunset AI – Planowanie zadań dziennych – Śledzenie nastroju – Analiza wydajności – Sugestie zadań oparte na /AI Użytkownicy potrzebujący codziennej pomocy w planowaniu i śledzeniu wydajności z wsparciem AI Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika; Team Pro: 20 USD/miesiąc na członka Timely – Automatycznie generowane karty czasu pracy – Planowanie obciążenia – Śledzenie pamięci – Alokacja zasobów Freelancerzy lub Business potrzebujący automatycznego generowania kart czasu pracy i zarządzania zasobami Pakiet podstawowy: 11 USD/miesiąc na użytkownika; Pakiet premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika; Pakiet Unlimited: 28 USD/miesiąc na użytkownika Arcush – Wizualny interfejs osi czasu – Priorytetyzacja zadań – Funkcja „Inbox Zero” – Kodowanie kolorami zadań użytkownicy iPhone'ów potrzebujący prostego, wizualnego narzędzia do zarządzania zadaniami i ustalania priorytetów pracy Free Forever; Pro: 1,99 USD/miesiąc na użytkownika *zadania ogólne – Integracja z Kalendarzem Google – Przeciąganie i upuszczanie zadań – Tryb skupienia – Integracja z GitHub Użytkownicy Kalendarza Google potrzebujący prostego śledzenia zadań i podstawowej integracji Free Planimo – Spersonalizowane informacje o czasie – Podział zadań – Automatyczne przydzielanie zadań – Plan skoncentrowany na rutynowych zadaniach użytkownicy iPhone'ów potrzebujący zarządzania osobistą rutyną i podziału zadań w celu zwiększenia wydajności Pierwsze 3 miesiące: 9,99 USD; następnie: 9,99 USD/miesiąc za jedno konto; 15,99 USD/miesiąc za maksymalnie sześć kont

10 najlepszych alternatyw dla Trevor AI

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Jeśli Twoim zadaniem jest zjedzenie żaby, najlepiej zrobić to z samego rana. A jeśli Twoim zadaniem jest zjedzenie dwóch żab, najlepiej najpierw zjeść tę większą.

Jeśli Twoim zadaniem jest zjedzenie żaby, najlepiej zrobić to zaraz po przebudzeniu. A jeśli musisz zjeść dwie żaby, najlepiej zacznij od tej większej.

Cytat Marka Twaina to wspaniała lekcja dotycząca ustalania priorytetów zadań — zacznij od najważniejszych.

Poznaj 10 narzędzi do planowania opartych na A/AI, które pomogą Ci ustalać priorytety jak profesjonalista.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania zadaniami i planowania opartego na AI)

Wypróbuj kalendarz ClickUp Free! Inteligentniejsze kalendarze oparte na AI to przyszłość pracy

ClickUp, aplikacja do pracy, która łączy w jednym miejscu śledzenie zadań, zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy i czat oparty na AI

📮 ClickUp Insight: 64% pracowników sporadycznie lub często pracuje poza wyznaczonymi godzinami, a 24% z nich pracuje w nadgodzinach prawie codziennie! To nie jest elastyczność — to niekończąca się praca. 😵‍💫 zadanie ClickUp pomaga podzielić duże cele na mniejsze, łatwiejsze do opanowania kroki, dzięki czemu zawsze wiesz, czym się zająć w następnej kolejności, bez poczucia przytłoczenia. Wystarczy poprosić ClickUp AI o wygenerowanie podzadań, dodanie list kontrolnych i mapa zależności, aby zachować porządek i kontrolę. Tymczasem automatyzacje ClickUp usprawniają rutynowe zadania, obsługując aktualizacje, przydziały i przypomnienia, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na zajęcia, które nie są najważniejsze, a więcej na to, co naprawdę ma znaczenie. 🚀💫 Rzeczywiste wyniki: Pigment poprawił efektywność komunikacji w zespole o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenie i koordynację działań Teams.

🧠 Usprawnij cykl pracy dzięki ClickUp Brain

Skorzystaj z ClickUp Brain w ramach ClickUp dokumentu, aby tworzyć dokumenty procesowe

ClickUp Brain to silnik wyszukiwania i zawartości oparty na sztucznej inteligencji dla Twojego obszaru roboczego ClickUp. Natychmiast znajduj informacje, generuj podsumowania, twórz zawartość i uzyskuj odpowiedzi z dowolnego miejsca w ClickUp — wystarczy zapytać.

Opisz cykle pracy prostym językiem, aby szybko przeprowadzić automatyzację

Zadawaj pytania i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi w swoim obszarze roboczym

Generuj podsumowania, szkice i aktualizacje dzięki podpowiedziom AI

Transkrybuj spotkania i automatycznie wyodrębniaj elementy do wykonania

ClickUp AI Agents (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji i realizacji cyklu pracy bez konieczności angażowania użytkownika)

Agenci AI: Rozwiązywanie problemów

ClickUp AI Agents to proaktywni cyfrowi asystenci, którzy automatyzują rutynowe zadania. Nie tylko sugerują rozwiązania, ale także podejmują działania, zarządzając zadaniami, harmonogramami i cyklami pracy. Powyższy obrazek pokazuje, jak ClickUp AI Agents przekształcają codzienne wątki pomocy technicznej w zautomatyzowane, samoobsługowe centra pomocy, szybciej rozwiązując typowe problemy związane z HR/IT i pozwalając zespołowi skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i aktualizacje

Proaktywnie planuj i zmieniaj harmonogram pracy

Monitoruj swoje obszary robocze i automatycznie wykonuj działania

Skonfiguruj automatyzacje bez kodowania, opisując swoje potrzeby

wykorzystaj pola AI, aby uzyskać dostęp do informacji o zadaniach w czasie rzeczywistym*

Korzystaj z pól AI, aby automatycznie podsumowywać szczegóły zadań, generować aktualizacje postępów, tłumaczyć zawartość lub tworzyć kolejne kroki do wykonania — bezpośrednio w widoku zadań. Możesz nawet tworzyć pola AI niestandardowe dostosowane do swojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o sporządzanie aktualizacji dla klientów, przepisywanie opisów, czy wyciąganie kluczowych wniosków na pierwszy rzut oka.

Generuj podsumowania zadań za pomocą A.I

🧠 Spotkanie ClickUp Brain Max: Twoje potężne narzędzie do planowania oparte na AI ClickUp Brain Max wykracza poza podstawowe funkcje AI — dzięki funkcji zamiany mowy na tekst możesz natychmiast przekształcić swoje polecenia głosowe w zadania, uzyskać inteligentne sugestie dotyczące harmonogramu i zautomatyzować planowanie rutynowych zadań. Pomaga zarządzać spotkaniami, terminami i priorytetami — wszystko bez użycia rąk i w jednym miejscu.

⚙️ Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki ClickUp Automatyzacji

ClickUp Automatyzacje pozwala usprawnić rutynowe zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne. Dzięki ponad 100 gotowym szablonom automatyzacji i opartemu na AI kreatorowi automatyzacji możesz w ciągu kilku sekund skonfigurować wyzwalacze i działania. Przypisuj zadania, aktualizuj statusy, wysyłaj powiadomienia i automatycznie przenoś zadania między scenami.

Możesz nawet tworzyć automatyzacje w prostym języku angielskim, a ClickUp zbuduje je dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz powtarzalnymi zadaniami, czy informujesz interesariuszy o postępach, automatyzacja pomaga wyeliminować ręczne kroki i zmniejszyć ryzyko pominięcia zadań.

👀 Czy wiesz, że? ClickUp AI umożliwia bezpośrednie połączanie rozmów z czatu ClickUp z zadaniami ClickUp, dzięki czemu każda czynność ma pełny kontekst, nawet jeśli przegapiłeś spotkanie.

📅 Kalendarz ClickUp: Twój harmonogram, w pełni połączony

Planuj i dołączaj do spotkań bezpośrednio z poziomu ClickUp, korzystając z kalendarza ClickUp

Kalendarz ClickUp gromadzi zadania, spotkania i priorytety zespołu w jednym miejscu.

Możesz planować cały tydzień, śledzić terminy i zarządzać pracą w czasie rzeczywistym — bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Możesz:

Przeciągaj zadania między dniami, aby natychmiast aktualizować daty rozpoczęcia i terminy wykonania

Synchronizacja z Google, Outlookiem i Kalendarzem Google zapewnia pełną widoczność. Przełączaj się między widokiem dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub agendą w zależności od tego, jak lubisz pracować

Blokuj czas na podstawie sugerowanych przez AI przedziałów czasowych wyciągniętych z szacunków zadań i dostępności

Wystarczy rzut oka, aby dostrzec luki, nakładające się zadania i wąskie gardła w kalendarzach Teams

Twórz, edytuj lub zmieniaj zadania bezpośrednio z kalendarza — bez dodatkowych kroków

🧠 Wskazówka ClickUp: Wykorzystaj AI, aby znaleźć najlepszy czas na intensywną pracę lub współpracę, zwłaszcza gdy masz już napięty kalendarz.

Wszystko zostało stworzone, aby zapewnić Ci przepływ — od planowania i ustalania priorytetów po realizację.

Zintegruj dane z kalendarzy Outlook, Apple i Kalendarz Google z ClickUp kalendarzem, aby wszystkie zadania były w jednym miejscu. Plan cały tydzień i nie martw się o przekroczenie terminów!

✅ Korzystaj z zadań ClickUp, aby planować, ustalać priorytety i organizować cykl pracy

Wyświetl wszystkie zadania i ich status w jednym widoku

Zadanie ClickUp zapewnia potężne narzędzie do zarządzania wszystkim, od prostych zadań do złożonych, wieloetapowych projektów. Dzięki elastycznym widokom i rozbudowanym opcjom dostosowywania obsługuje wszystko, od osobistej wydajności po realizację zadań na poziomie zespołu.

Możesz:

Korzystaj z konfigurowalnych statusów, które odzwierciedlają rzeczywisty cykl pracy (nie tylko „do zrobienia” i „gotowe”)

Ustaw pięć poziomów priorytetów i oznacz je kolorami dla lepszej widoczności

Twórz listy kontrolne, podzadania i zależności, aby podzielić złożone zadania na mniejsze części

Dodaj pola niestandardowe , aby śledzić budżety, linki, szacowany czas lub przypisanych właścicieli

Monitoruj czas i alokację zasobów za pomocą widoku Box View lub widok obciążenia pracą

Połącz wszystko za pomocą dokumentów, tablic i szablonów

ClickUp wykracza poza planowanie i śledzenie zadań. Dzięki wbudowanym dokumentom, tablicom i gotowym szablonom możesz:

Zapisuj notatki i pomysły bezpośrednio w ClickUp Dokument

Przeprowadź burzę mózgów w sposób wizualny dzięki tablicom ClickUp, korzystając z karteczek samoprzylepnych, rysunków i współpracy w czasie rzeczywistym

Rozpocznij cykl pracy z szablonem zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu zarządzania zadaniami ClickUp, aby uzyskać przejrzystą i wizualną widoczność zadań ClickUp

Szukasz wizualnego systemu typu plug-and-play? Szablon zarządzania zadaniami ClickUp jest idealny do szybkiego ustawienia cyklu pracy. Organizuje zadania w trzech kategoriach — pomysły, elementy do wykonania i zaległości — i umożliwia zarządzanie nimi za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania w widokach listy, tablicy, kalendarza i Box.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym planistą, czy zarządzasz zespołem zdalnym, ClickUp pomoże Ci stworzyć cykl pracy, który działa tak, jak Twój mózg.

Najlepsze funkcje ClickUp

Opisz zadania, które chcesz zautomatyzować w ClickUp Brain, a AI Builder ustawienie przepływu pracy z niezbędnymi wyzwalaczami i działaniami

Wybierz optymalne przedziały czasowe do planowania zadań na podstawie automatycznych sugestii ClickUp AI

Twórz relacje i zależności między zadaniami w ClickUp, aby uzyskać wgląd w to, jak zadania wpływają na siebie nawzajem

Generuj podsumowania zadań, aby wskazać wąskie gardła i szczegółowo opisać kroki, które należy podjąć, dzięki ClickUp Brain

Transkrybuj rozmowy po spotkaniach, identyfikuj kluczowe informacje i przekształcaj je w zadania

Limit ClickUp

Funkcje mogą wydawać się przytłaczające na początku, zwłaszcza dla nowych użytkowników korzystających z wszechstronnego obszaru roboczego ClickUp

Większe zbiory danych mogą powodować sporadyczne spowolnienia, szczególnie w złożonych lub mocno obciążonych obszarach roboczych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy:

Heath Hayden, koordynator ds. rozwoju zawodowego w Tacoma Community College, mówi

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnych wydarzeń. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu zgodnie z potrzebami kierownictwa. Jest to niezwykle łatwe w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki funkcji kalendarza mogłem współpracować z innymi członkami zespołu, pokazując harmonogram i planowanie ważnych wydarzeń. Wszyscy mogliśmy przeciągać i upuszczać wydarzenia w kalendarzu zgodnie z potrzebami kierownictwa. Jest to niezwykle łatwe w użyciu dla wszystkich członków zespołu.

📖 Przeczytaj również: Free szablony kalendarza zawartości dla mediów społecznościowych w Excelu i Arkuszach

2. Reclaim. ai (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji kalendarza i dostosowywania harmonogramów)

za pośrednictwem Reclaim.ai

Wyobraź sobie kalendarz online, który dba o Twoje nawyki, jednocześnie zarządzając Twoimi zadaniami służbowymi i osobistymi! Reclaim.ai wykorzystuje inteligentnego asystenta planowania, aby znaleźć najlepszy czas na Twoje zadania, nawyki i spotkania w Kalendarzu Google.

To narzędzie zarządza wszystkimi wydarzeniami, zachowując elastyczność w przypadku nieoczekiwanych zmian. Funkcja Smart Meetings znajduje optymalne terminy spotkań w harmonogramach uczestników i dostosowuje je do ich stref czasowych i dostępności.

Najlepsze funkcje Reclaim.ai

Automatycznie dostosowuj kalendarz, aby zmniejszyć ryzyko przepełnienia terminów

Dodaj do jednego połączonego linku spotkania do 3 różnych czas trwania i pozwól uczestnikom zdecydować, jak długo ma trwać spotkanie

Planuj nawyki dzięki elastycznym ustawieniom, takim jak idealne dni i zakresy czasowe

Limit Reclaim.ai

Zarządzanie wybranymi projektami i zadaniami

Działa tylko z Kalendarzem Google (integracja z Outlookiem jest obecnie w fazie oczekiwania)

Nie oferuje wsparcia pobierania płatności za pośrednictwem połączonych linków do planowania spotkań

Ceny Reclaim. ai/AI

lite: *Free Forever

pakiet startowy: *10 USD/miesiąc za licencję

Business: 15 USD/miesiąc za licencję

Reclaim. ai – oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Reclaim.ai prawdziwi użytkownicy:

A Recenzja G2 brzmi:

Bardzo podoba mi się funkcja integracji z Asana. Kiedy tworzę zadania z wiadomości e-mail lub Slacka, mogę zaplanować czas w Reclaim.ai.

Bardzo podoba mi się funkcja integracji z Asana. Kiedy tworzę zadania z wiadomości e-mail lub Slacka, mogę zaplanować czas w Reclaim.ai.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Reclaim AI do planowania projektów

3. Motion (najlepsze rozwiązanie do planowania zadań i zarządzania projektami)

za pośrednictwem Motion

Motion łączy funkcje zarządzania projektami z silnikiem planowania opartym na AI. Planuj swoje dni wokół zadań, spotkań i wydarzeń osobistych, pamiętając o terminach i swoim obciążeniu.

Możesz również poprosić Siri o dodanie zadania do kalendarza Motion w trakcie pracy. A kiedy nadejdzie czas na uporządkowanie większych projektów, Motion obsługuje wiele obszarów roboczych, niestandardowe statusy i szablony, dzięki czemu harmonogramy i ustawienia projektów pozostają zsynchronizowane.

Najlepsze funkcje Motion

Wizualizuj swoje projekty od początku do końca dzięki widokowi Kanban

Podziel zadania na różne części, aby określić elastyczne i sztywne terminy

Połącz się z iCloud, Outlookiem i Kalendarzem Google

Planuj spotkania i zapraszaj gości na wydarzenia, korzystając z funkcji Rezerwacja

Ograniczenia ruchowe (limit)

Sam widok kalendarza może wydawać się ograniczony do organizowania zadań

Nie możesz udostępniać swoich zadań poza zespołem wewnętrznym

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania nieoczekiwanych zmian priorytetów

Ceny ruchome

Dostępna Free wersja próbna

/AI Workplace: *29 USD/miesiąc płatne rocznie

aI Employee Light: *148 USD/miesiąc

standardowy pakiet AI dla pracowników: *446 USD/miesiąc

*aI Employee Plus: 894 USD/miesiąc

enterprise: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Motion prawdziwi użytkownicy:

Chociaż nie ma jeszcze recenzji G2, oto recenzja z G2:

Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego wypełniania czasu przez AI. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, aplikacja wypełnia moją przestrzeń projektami/zadaniami do zrobienia. Jest stosunkowo łatwa do wdrożenia w zespole i połączenia kalendarzy wszystkich członków. Korzystamy z niej na co dzień, a nawet skontaktowaliśmy się z wsparciem technicznym w sprawie przejścia z planu zespołowego na indywidualny. Problem został rozwiązany bez żadnych komplikacji. Polecam.

Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego wypełniania czasu przez AI. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, aplikacja wypełnia moją przestrzeń zadaniami, które należy wykonać. Jest to stosunkowo łatwe do wdrożenia w zespole i połączenia kalendarzy wszystkich członków. Korzystamy z tej aplikacji na co dzień, a nawet skontaktowaliśmy się z wsparciem technicznym w sprawie przejścia z planu zespołowego na indywidualny. Problem został rozwiązany bez żadnych problemów. Polecam.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli priorytet zadania zmieni się w Motion, nie przeciągaj i nie upuszczaj zadań ręcznie w kalendarzu, ponieważ zostaną one zablokowane. Zamiast tego zmień priorytety ręcznie, klikając zadania i zmieniając atrybuty.

4. SkedPal (najlepszy do adaptacyjnego planowania zadań i inteligentnej funkcji kalendarza)

za pośrednictwem SkedPal

Szukasz inteligentnej aplikacji kalendarza, która zamieni Twoje niekończące się notatki w przejrzyste i zwięzłe listy zadań? Skedpal optymalizuje Twój harmonogram na kilka tygodni dzięki funkcji Inteligentnego Bloku Czasu, która uwzględnia Twoje zadania, priorytety i zobowiązania. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują wysoce elastycznego harmonogramu.

Możesz skorzystać z funkcji Triage , aby ustawić priorytety, określić terminy i przypisać szacowany czas trwania. Narzędzie do zarządzania zadaniami następnie planuje realistyczne terminy w kalendarzu.

Najlepsze funkcje SkedPal

Wyświetl swoje zadania w widoku tablicy i korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby je przenosić

Twórz nieskończone listy zagnieżdżone, aby podzielić duże zadania na łatwiejsze do wykonania podzadania

Dodaj obrazy, ikony lub pliki do notatek dotyczących zadań (mniej niż 100 MB), aby były one bardziej kompleksowe

Limit SkedPal

Poświęć czas na dostosowanie niestandardowego cyklu pracy zadań

Wymaganie ręcznego wysiłku sortowania zadań na jedną listę

Ustawienia powtarzających się zadań są nieintuicyjne

Stworzenie stromego krzywej uczenia się dzięki złożonym algorytmom i ustawieniom

Ceny SkedPal

Podstawowy: 14,95 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 21,95 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje SkedPal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o SkedPal prawdziwi użytkownicy:

Zgodnie z recenzją na Reddicie, $$a

Wow, chciałbym podziękować za rekomendację SkedPal. Wypróbowałem Motion, Reclaim, Asana i kilka innych narzędzi, ale SkedPal jako pierwsze w pełni mnie przekonało. Bardzo stroma krzywa uczenia się, ale też bardzo satysfakcjonujące wyniki – to narzędzie dla zaawansowanych użytkowników!

Wow, chciałbym podziękować za rekomendację SkedPal. Wypróbowałem Motion, Reclaim, Asana i kilka innych narzędzi, ale SkedPal jako pierwsze w pełni mnie przekonało. Bardzo stroma krzywa uczenia się, ale też bardzo satysfakcjonujące wyniki – to narzędzie dla zaawansowanych użytkowników!

🧠 Ciekawostka: Podczas 8-godzinnego dnia pracy przeciętny pracownik spędza 4 godziny i 12 minut na aktywnej pracy. 39% pracowników robi dodatkowe przerwy na toaletę, aby zabić czas, a 47% i 45% surfuje po Internecie i sprawdza media społecznościowe.

5. Amie (najlepsza do zadań estetycznych i zarządzania kalendarzem)

za pośrednictwem Amie

Amie oferuje interfejs, który łączy zadania, kalendarze i wiadomości e-mail (tylko do odczytu) w jednym minimalistycznym widoku. Możesz wprowadzić swoje do zrobienia w prostym języku angielskim, np. „odbierz pranie o 16:00 w środę”, a Amie przekształci je w zadanie w kalendarzu za pomocą przetwarzania języka naturalnego (NLP).

AI Chat to stosunkowo nowa funkcja. Jest to ulepszony system NLP stworzony, aby lepiej rozumieć Twoje intencje.

Na przykład, jeśli wpiszesz w czacie AI Amie „Zbuduj półkę na buty w niedzielę”, Twój kalendarz automatycznie blokuje kilka godzin, wiedząc, że wykonanie tego zadania zajmie kilka godzin.

Najlepsze funkcje Amie

Uruchom timer czasu Pomodoro na pasku menu i otrzymuj powiadomienia dźwiękowe po upływie czasu

Zamień swoje e-maili w różne zadania lub rzeczy do zrobienia

Utwórz link do swoich dostępnych terminów, który możesz udostępnić innym

Amie limit

Brak narzędzi do zarządzania zespołem i wbudowanych funkcji tworzenia notatek

Ograniczanie możliwości dostosowywania kalendarza poprzez uniemożliwienie rozpoczęcia tygodnia w sobotę

Zapobieganie odpowiadaniu użytkowników na wiadomości e-mail w aplikacji

Ceny Amie

Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 50 USD/miesiąc za użytkownika

enterprise: *Skontaktuj się w sprawie ceny

Oceny i recenzje Amie

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Amie prawdziwi użytkownicy

Oto, co jeden z użytkowników napisał na Reddicie:

Bardzo podoba mi się Aime. Jest piękna i spotyka moje potrzeby. Notion, kalendarz i lista rzeczy do zrobienia. Interaktywny interfejs na iOS jest również bardzo nowatorski, ale naprawdę szkoda, że nie ma wersji na Androida i że nie ma strony internetowej dostosowanej do przeglądarek mobilnych. Można korzystać tylko w trybie komputerowym, co oznacza całkowite wykluczenie użytkowników Androida.

Bardzo podoba mi się Aime. Jest piękna i spotyka moje potrzeby. Notion, kalendarz i lista rzeczy do zrobienia. Interaktywny interfejs na iOS jest również bardzo nowatorski, ale naprawdę szkoda, że nie ma wersji na Androida i że nie ma strony internetowej dostosowanej do przeglądarek mobilnych. Można korzystać tylko w trybie komputerowym, co oznacza zakończone wykluczenie użytkowników Androida.

🧠 Ciekawostka: 7,5 do 8 godzin snu w nocy może zwiększyć Twoją wydajność nawet 20-krotnie.

6. BeforeSunset A.I. (najlepsze rozwiązanie do codziennego planowania i śledzenia czasu)

za pośrednictwem BeforeSunset AI

Zamiast narzekać znajomym na ilość pracy, napisz do BeforeSunset AI. Przekaż mu wszystko zadania do wykonania, a asystent AI przeanalizuje informacje, przekształci je w konkretne zadania i zaproponuje optymalne terminy ich zakończenia. To Twój codzienny asystent planowania.

Zanim nauczysz się tworzyć harmonogram tygodniowy, narzędzie ustawi go za Ciebie, dzieląc informacje.

Wyróżnia się funkcją śledzenia nastroju, która uzupełnia śledzenie czasu i analizę wydajności. Na przykład, możesz zaktualizować status na „czuję się świetnie”, gdy aplikacja automatycznie przeniesie Twoje niedokończone zadania z dnia dzisiejszego do planu na jutro.

Najlepsze funkcje BeforeSunset AI

Ustaw timer lub skorzystaj z trybu Focus Mode , aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę podczas pracy

Zaplanuj zdrowe przerwy dzięki opcji Rozpocznij przerwę

Zapisz ważne zadania za pomocą funkcji Zakładki

Analizuj swoją wydajność dzięki danym analitycznym dotyczącym czasu planowanego w porównaniu z czasem rzeczywistym wykorzystanemu na zrobienie zadania

Limit BeforeSunset AI

Brak wbudowanego samouczka pomagającego użytkownikom zrozumieć narzędzie

Ograniczone opcje niestandardowego dostosowywania w trybie Focus Mode

Zaprojektowany przede wszystkim do codziennego planowania, a nie do długoterminowego planowania projektów

Ceny BeforeSunset AI/AI

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Teams Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje BeforeSunset AI

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o BeforeSunset AI prawdziwi użytkownicy:

A Recenzja G2 brzmi:

Podoba mi się prostota tej koncepcji. Nie jest przeładowana zbędnymi funkcjami, ale jest konkretna i wystarczająco elastyczna, aby każdy mógł znaleźć własny sposób na maksymalizację wydajności.

Podoba mi się prostota tej koncepcji. Nie jest przeładowana zbędnymi funkcjami, ale jest konkretna i wystarczająco elastyczna, aby każdy mógł znaleźć własny sposób na maksymalizację wydajności.

7. Timely (najlepsze rozwiązanie do tworzenia automatycznych kart czasu pracy)

za pośrednictwem Timely

Chcesz podjąć się kilku dodatkowych projektów, aby sfinansować kolejną podróż, ale nie możesz znaleźć wolnego terminu? Skorzystaj z Timely! Funkcja planowania obciążenia pomaga zrozumieć i zoptymalizować alokację zasobów między projektami i zadaniami, zapewniając przejrzysty widok najbliższych wolnych godzin.

Memory Tracker zapamiętuje, nad czym pracujesz w ciągu dnia, ułatwiając przeciąganie i upuszczanie zadań do karty czasu pracy. Zacznij rozliczać swoje godziny pracy na podstawie dokładnych danych!

Najlepsze funkcje Timely

Zintegruj narzędzie z kalendarzami, narzędziami do zarządzania projektami i e-mail, aby zsynchronizować dane i tworzyć zakończone karty czasu pracy

Edytuj lub usuwaj wpisy z kart czasu pracy, dodając notatki, aby zwiększyć przejrzystość

Wybierz niestandardowe kolory dla każdego bloku zadań

Ograniczenia czasowe

Podczas zapisywania zmian mogą wystąpić drobne problemy techniczne

Brak opcji przeciągania i upuszczania, aby przenieść przyszłe zadania do bieżącego tygodnia

Nie uwzględnia różnych stref czasowych podczas planowania

Terminowe wyceny

Budowa: 26 USD/miesiąc na użytkownika

Elevate: 37 USD/miesiąc na użytkownika

Innowacje: 43 USD/miesiąc na użytkownika

Terminowe oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Timely prawdziwi użytkownicy:

Zgodnie z recenzją G2$$$,

Timely pomógł mi odzyskać czas, który w innym przypadku straciłbym podczas ręcznego rejestrowania. Pomógł mi również szybko i codziennie rejestrować czas, zamiast próbować ustalać, co się wydarzyło kilka dni później. Zintegrowałem go również za pomocą Zapier, aby dodawać czas do naszego systemu fakturowania, dzięki czemu wszystko działa płynnie.

Timely pomógł mi odzyskać czas, który w przeciwnym razie straciłbym podczas ręcznego rejestrowania. Pomógł mi również szybko i codziennie rejestrować czas, zamiast próbować ustalać, co się wydarzyło kilka dni później. Zintegrowałem go również za pomocą Zapier, aby dodawać czas do naszego systemu fakturowania, dzięki czemu wszystko działa płynnie.

8. Arcush (najlepszy do automatycznego porządkowania list do zrobienia)

za pośrednictwem Arcush

Arcus h to aplikacja do planowania codziennych zadań dostępna wyłącznie na iOS, zaprojektowana z myślą o uproszczeniu Twojego dnia. Posiada przejrzystą, wizualną funkcję osi czasu, która pomaga organizować zadania i utrzymać koncentrację bez przeciążania umysłu.

Jej wyróżniająca się funkcja, Skrzynka odbiorcza Zero, automatycznie usuwa nieplanowane zadania z widoku, dzięki czemu widzisz tylko to, co jest teraz ważne. Możesz również zarezerwować określone przedziały czasowe na pracę wymagającą skupienia i spersonalizować swój harmonogram za pomocą kolorowych kodów.

Najlepsze funkcje Arcush

Wprowadź różne kody kolorów, aby uporządkować swoje zadania

Twórz powtarzające się zadania o różnej częstotliwości

Dostosuj widok osi czasu według godziny, dnia lub tygodnia, aby dopasować go do swojego stylu planowania

Limit Arcush

Dostępne tylko na telefonach iPhone z systemem iOS 16 lub nowszym

Nie oferuje wsparcia dla danych powstania wydarzeń w kalendarzu

Brakuje kluczowych funkcji, takich jak podzadania i funkcja wyszukiwania

Ceny Arcush

*free Forever

Pro Monthly: 3,99 USD/miesiąc

Pro Yearly: 9,99 USD/rok

Pro Lifetime: 29,99 $ jednorazowo

Oceny i recenzje Arcush

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Arcush prawdziwi użytkownicy

Chociaż nie ma jeszcze recenzji w serwisie G2, poniżej znajduje się recenzja z Apple Store:

Wypróbowałem wszystkie aplikacje do blokowania czasu, które nie naruszały prywatności, i Arcush miał najlepszy interfejs spośród wszystkich. Na przykład wprowadzanie czasu rozpoczęcia i czasu trwania bloków jest najbardziej wydajne, jakie znalazłem. Wygląda ładnie, a cena jest również rozsądna. Tak trzymajcie!

Wypróbowałem wszystkie aplikacje do blokowania czasu, które nie naruszały prywatności, i Arcush miał najlepszy interfejs spośród wszystkich. Na przykład wprowadzanie czasu rozpoczęcia i czasu trwania bloków jest najbardziej wydajne, jakie znalazłem. Wygląda ładnie, a cena jest również rozsądna. Tak trzymajcie!

9. Zadania ogólne (najlepsze dla użytkowników Kalendarza Google)

przez General zadanie

Szukasz prostego, bezpłatnego menedżera zadań, który z łatwością radzi sobie z terminami i priorytetami? Skorzystaj z General Task. Uzyskaj dostęp do funkcji takich jak tryb skupienia, aby uniknąć marnowania czasu i śledzić wszystkie informacje o różnych wydarzeniach w kalendarzu.

Możesz również skorzystać z narzędzia Szybka komenda , aby poruszać się po interfejsie w krótszym czasie — po nabraniu wprawy nauczysz się obsługiwać program bez instrukcji.

Najlepsze funkcje General zadanie

Synchronizuj z GitHub, aby śledzić swoje PR

Twórz zadania bezpośrednio ze Slacka

Przeciągaj i upuszczaj zadania do kalendarza, aby je zaplanować i zablokować czas

Ogólne limity zadań

Nie integruje się z kalendarzem Apple ani Outlook

Brakuje istotnych funkcji, takich jak podzadania, powtarzające się zadania i etykiety

Ceny zadań ogólnych

Free

Ogólne oceny i recenzje zadań

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

*co mówią prawdziwi użytkownicy o General zadaniu

Oto, co o General Task pisze recenzja Product Hunt:

Korzystałem z tej aplikacji tylko przez około tydzień, ale przez ten czas była świetna. Jedynym powodem, dla którego przestałem z niej korzystać, jest to, że mój Teams przestał używać Linear i przeszedł na Asana, która nie oferowała integracji.

Korzystałem z tej aplikacji tylko przez około tydzień, ale przez ten czas była świetna. Jedynym powodem, dla którego przestałem z niej korzystać, jest to, że mój Teams zrezygnował z Linear i przeszedł na Asana, która nie oferowała integracji.

10. Planimo (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników iPhone'ów)

za pośrednictwem Planimo

Planimo jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników iPhone'ów, którzy chcą połączyć osobiste nawyki z profesjonalnym planowaniem. Narzędzie to pozwala opisać swoje cele, preferencje i codzienną rutynę, aby stworzyć dostosowany do indywidualnych potrzeb plan.

Automatyczny podział zadań tworzy łatwe do zarządzania kroki w oparciu o zdefiniowane bloki czasowe, dzięki czemu dokładnie wiesz, co masz zrobić w każdej chwili dnia.

Najlepsze funkcje Planimo

Podziel duże kamienie milowe na 45-minutowe kroki

Twórz Unlimited obszarów roboczych i automatycznie przydzielaj zadania do każdego z nich

Uzyskaj spersonalizowane informacje na temat zarządzania czasem, aby zwiększyć wydajność

Planimo limit

Dostępne tylko na urządzeniach z systemem iOS

Brak podstawowych funkcji zarządzania projektami

Wersja Free zawiera reklamy, które mogą zakłócać komfort użytkowania

Przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego (bez funkcji zespołowych)

Ceny Planimo

Premium (1 konto): 9,99 USD/miesiąc Oferta wprowadzająca: pierwsze 3 miesiące za 9,99 USD, a następnie 9,99 USD/miesiąc

Wprowadzenie: Pierwsze 3 miesiące za 9,99 USD, a następnie 9,99 USD miesięcznie

Premium (do 6 kont): 15,99 USD/miesiąc Oferta wprowadzająca: pierwsze 3 miesiące za 15,99 USD, a następnie 15,99 USD/miesiąc

Wprowadzenie: Pierwsze 3 miesiące za 15,99 USD, a następnie 15,99 USD miesięcznie

enterprise: *Ceny niestandardowe

Wprowadzenie: Pierwsze 3 miesiące za 9,99 USD, a następnie 9,99 USD miesięcznie

Wprowadzenie: Pierwsze 3 miesiące za 15,99 USD, a następnie 15,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Planimo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że... 20% kierowników projektów chciałoby zrezygnować z „dokumentacji”, takiej jak pisanie cotygodniowych raportów, aktualizacji postępów, prezentacji PowerPoint lub niestandardowych zapisów.

Użyj ClickUp do planowania zadań i projektów

Skuteczne zarządzanie zadaniami to nie tylko sporządzanie listy rzeczy do zrobienia, ale także inteligentne ustalanie priorytetów, realistyczne planowanie i płynne dostosowywanie się do zmian planów.

To obietnica asystenta planowania opartego na AI. Korzystanie z trzech oddzielnych narzędzi AI do zarządzania jednym cyklem pracy może spowodować więcej chaosu niż porządku. Zamiast tego ClickUp może uprościć proces planowania, łącząc wiele kont kalendarza w jednej przestrzeni i oferując funkcje AI do zarządzania zadaniami i zarządzaniem projektami.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz planu dla zespołu, czy osobistego narzędzia do planowania, ClickUp może być rozwiązaniem dla Ciebie!

👉 Zarejestruj się w ClickUp za Free i wypróbuj już dziś.