8 najlepszych alternatyw dla Wanderlog do planowania podróży i zarządzania planami podróży

Planowanie podróży powinno być ekscytujące, a nie wyczerpujące.

Jeśli jednak kiedykolwiek zmagałeś się z nieporęcznym planerem podróży, zgubiłeś rezerwacje lub spędziłeś godziny na organizowaniu planu podróży, doskonale znasz tę frustrację.

Chociaż Wanderlog jest popularną aplikacją do planowania podróży, może nie odpowiadać wszystkim. Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że brakuje jej niezbędnych funkcji, jest zbyt skomplikowana lub nie pasuje do ich stylu planowania.

Jeśli szukasz czegoś innego, mamy coś dla Ciebie. Od narzędzi do wspólnego planowania po elastyczne szablony planów podróży, takie jak te oferowane przez ClickUp — oto osiem najlepszych alternatyw dla Wanderlog, które sprawiają, że planowanie podróży jest płynniejsze, bardziej zorganizowane i znacznie mniej stresujące.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Wanderlog?

Wanderlog to solidny planer podróży z funkcją tworzenia planów podróży, śledzenia wydatków i współpracy zespołowej. Umożliwia przeglądanie przewodników, dodawanie przystanków i tworzenie wspólnych planów podróży.

Nie jest jednak idealna. Szacowany czas podróży jest często niedokładny, co utrudnia realistyczne planowanie. Interfejs może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza podczas planowania kilkudniowych wycieczek. Ponadto nie ma wbudowanej funkcji zarządzania listami rzeczy do spakowania ani zadaniami przed podróżą.

Czego więc szukać zamiast tego?

Szacowany czas podróży: Upewnij się, że Twój harmonogram dnia jest realistyczny, uwzględniając rzeczywiste opóźnienia, przesiadki i czas transportu

Intuicyjny interfejs: Łatwo planuj trasy i wprowadzaj zmiany bez zmagania się ze skomplikowanym układem

Śledzenie wydatków: Śledź wydatki grupy dzięki funkcjom takim jak automatyczny podział rachunków, przeliczanie walut i wspólne budżety

Elastyczne opcje cenowe: Niezależnie od tego, czy podróżujesz samotnie, czy organizujesz wycieczkę grupową, znajdziesz plan dostosowany do swoich potrzeb bez zbędnych kosztów

Listy i zadania: Zachowaj porządek, zarządzając wszystkim w jednym miejscu, od list rzeczy do spakowania i wniosków wizowych po zameldowanie w hotelu i rezerwacje atrakcji

Jeśli te funkcje są dla Ciebie ważne, czas znaleźć lepsze narzędzie do planowania podróży!

🛫 Zanim zaczniesz planować, zaplanuj swój urlop! Zanim zagłębisz się w najlepsze narzędzia do planowania podróży, upewnij się, że masz zaplanowany urlop. Zapoznaj się z naszą listą szablonów wniosków o urlop.

8 alternatyw dla Wanderlog w skrócie

Niezależnie od tego, czy szukasz lepszej kontroli nad planem podróży, spersonalizowanych rekomendacji, lepszych funkcji współpracy, czy większej elastyczności w planowaniu, te alternatywy dla Wanderlog oferują solidne opcje.

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przegląd:

Narzędzie do planowania podróży Wyróżniająca się funkcja Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Kompleksowe zarządzanie zadaniami i konfigurowalne szablony do planowania podróży Szczegółowy kreator planów podróży Dostępny plan Free; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw RoadTrippers – Spersonalizowane sugestie dotyczące malowniczych przystanków na trasie Przygoda w drodze Plany płatne zaczynają się od 35,99 USD rocznie TripIt – Śledzenie lotów i rezerwacji z aktualizacjami w czasie rzeczywistym Często podróżujący Dostępny plan Free / plan płatny za 49 USD rocznie Sygic Travel – Mapy offline i wyselekcjonowane treści turystyczne Wizualny planer Dostępny plan Free / Plany płatne już od 2,75 USD miesięcznie TripHobo – Wspólne tworzenie planów podróży dla wielu użytkowników i inteligentna optymalizacja tras Podróżujący w grupie Dostępny plan Free / Niestandardowe ceny Mapy Google – Ruch drogowy w czasie rzeczywistym i niestandardowa nawigacja po mapie Minimalistyczny planer Free TripAdvisor – Kreator planów podróży oparty na sztucznej inteligencji i milionach recenzji Planer oparty na recenzjach Free Polarsteps – Dziennik podróży oparty na GPS i automatyczne śledzenie trasy Gawędziarz i dokumentalista podróży Dostępny plan Free / Plany płatne już od 39,55 USD miesięcznie

💼✈️ Ciekawostka: Termin „bleisure” (połączenie słów „business” i „leisure”) pojawił się po raz pierwszy na początku XXI wieku, ale idea ta istnieje już od dziesięcioleci – wystarczy pomyśleć o dyplomatach i handlowcach, którzy zamieniają podróże służbowe w przygody! Chcesz opanować sztukę łączenia podróży służbowych z wypoczynkiem? Zapoznaj się z poradami ekspertów w artykule Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play (Sposoby na połączenie pracy i wypoczynku podczas podróży służbowych)!

8 najlepszych alternatyw dla Wanderlog

Nie wszyscy podróżujący planują w ten sam sposób. Niektórzy uwielbiają kolorowe harmonogramy, podczas gdy inni potrzebują tylko pinezki na mapie.

Zamiast nudnej listy, dopasowujemy każdy planer podróży do konkretnego stylu podróżowania.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem arkuszy kalkulacyjnych, poszukiwaczem przygód, czy spontanicznym odkrywcą, znajdziesz aplikację, która pasuje do Twojego stylu podróżowania. Oto nasza lista 👇

1. ClickUp (najlepszy dla osób dbających o szczegóły podczas tworzenia planów podróży)

Zaplanuj idealną podróż, przeciągaj i upuszczaj plany oraz współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp

Jeśli planowanie podróży jest dla Ciebie równie ekscytujące jak sama podróż, ClickUp jest idealnym towarzyszem planowania podróży. Został stworzony dla tych, którzy uwielbiają planować każdy szczegół, od godzin lotów po rezerwacje restauracji, harmonogram zwiedzania, a nawet listy kontrolne do pakowania.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz podzielić swój plan podróży dzień po dniu, godzina po godzinie i przypisać terminy do każdego zadania do zrobienia. Twórz listy zadań dotyczących rezerwacji lotów, hoteli, atrakcji i pakowania oraz ustalaj terminy, aby nigdy nie przegapić żadnego terminu.

Możesz nawet dodać poziomy priorytetów, aby wiedzieć, co jest niepodważalne (np. zakup biletu na Wieżę Eiffla z wyprzedzeniem), a co jest elastyczne. Oto jak skonfigurować swoje pierwsze zadanie 👇

Potrzebujesz miejsca na burzę mózgów dotyczącą tras lub miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić? Tablice ClickUp pozwalają wizualnie mapować pomysły, przeciągać i upuszczać lokalizacje oraz współpracować w czasie rzeczywistym z przyjaciółmi lub rodziną.

A jeśli chcesz uzyskać pełny obraz swoich planów podróży, widok kalendarza ClickUp pomoże Ci zobaczyć całą podróż na pierwszy rzut oka.

Zmień swoje plany podróży w wizualną mapę dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Dokumenty ClickUp zapewniają dodatkową przestrzeń do sporządzania notatek, zapisywania wskazówek dotyczących podróży lub planów awaryjnych. Otrzymujesz wbudowany hub zawierający wszystkie ważne informacje dotyczące podróży (potwierdzenia lotów, wymagania wizowe, listy rzeczy do spakowania i wiele więcej).

Na Twoim miejscu połączyłbym to z zadaniami ClickUp, aby wszystko pozostało połączone — bo co daje idealnie zaplanowana podróż, jeśli zapomnisz o jej faktycznym zaplanowaniu? 😉

Aby jeszcze bardziej ułatwić sprawę, ClickUp oferuje różnorodne szablony planów podróży, które usprawniają planowanie wycieczek. Jednym z najbardziej lubianych przez podróżnych jest szablon planera podróży ClickUp. Gotowe do użycia ustawienia, dzięki którym możesz śledzić miejsca docelowe, rezerwacje hoteli, szczegóły lotów i atrakcje w jednym miejscu.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Travel Planner, aby zaplanować bezproblemową podróż

Ten szablon oferuje niestandardowe statusy do śledzenia postępów podróży, pola niestandardowe do przechowywania istotnych informacji, takich jak kontakty alarmowe i etapy podróży, oraz ponad 15 niestandardowych widoków, takich jak lista, Gantt, obciążenie pracą i kalendarz, które umożliwiają wizualne zarządzanie planami.

Dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jak śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach i wbudowana integracja z pocztą e-mail, organizowanie podróży nigdy nie było łatwiejsze.

ClickUp oferuje również szablon do planowania wakacji dla podróży prywatnych z listami rzeczy do spakowania i elastycznymi planami dnia, a także szablon planu podróży służbowej do zarządzania spotkaniami, lotami i harmonogramami w bardziej uporządkowany sposób.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustaw przypomnienia dla każdego szczegółu podróży: Nigdy nie przegap odprawy na lot, rezerwacji hotelu ani ostatniej chwili pakowania dzięki Nigdy nie przegap odprawy na lot, rezerwacji hotelu ani ostatniej chwili pakowania dzięki przypomnieniom ClickUp

Udostępniaj plany bez utraty kontroli: skorzystaj skorzystaj z uprawnień gościa , aby umożliwić znajomym i rodzinie widok lub sugerowanie zmian w planie podróży, zachowując kontrolę nad wersjami

Planuj mądrzej dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji: Użyj Użyj ClickUp Brain , aby generować trasy, sugerować miejsca docelowe i tworzyć listy rzeczy do spakowania — wystarczy wpisać podpowiedź, a AI zajmie się szczegółami!

Podpowiedź ClickUp Brain, aby generować pomysły, pisać plan podróży, znajdować najlepsze miejsca i nie tylko

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje klientów ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Cap terra:

Ogólnie moje doświadczenia z ClickUp są bardzo dobre. Praca z zespołami jest o wiele łatwiejsza dzięki ClickUp. Pozwala mi tworzyć zadania, ustalać terminy i śledzić postępy. Najlepsze jest to, że pomaga nam lepiej komunikować się z członkami zespołu.

Ogólnie moje doświadczenia z ClickUp są bardzo dobre. Praca z zespołami jest o wiele łatwiejsza dzięki ClickUp. Pozwala mi tworzyć zadania, ustalać terminy i śledzić postępy. Najlepsze jest to, że pomaga nam lepiej komunikować się z członkami zespołu.

2. Roadtrippers (najlepsza dla miłośników przygód podczas podróży samochodem)

za pośrednictwem Roadtrippers

Jeśli Twoje wymarzone wakacje obejmują malownicze przejażdżki, nietypowe atrakcje przydrożne i spontaniczne przystanki, Roadtrippers jest stworzony dla Ciebie. Pomaga znaleźć ukryte skarby, od niecodziennych atrakcji przydrożnych po parki narodowe, malownicze punkty widokowe, restauracje i noclegi.

Niezależnie od tego, czy jesteś spontanicznym podróżnikiem, czy cyfrowym nomadą, to narzędzie pomoże Ci stworzyć plan podróży, w którym możesz porównać trasy, zaznaczyć miejsca, które koniecznie chcesz odwiedzić, oszacować koszty paliwa i zastosować filtry, aby znaleźć najlepsze miejsca na trasie.

Najlepsze funkcje Roadtrippers

Kalkulator paliwa : oszacuj koszt paliwa na podstawie typu pojazdu i aktualnych cen paliwa na stacjach benzynowych na wybranej trasie

Interaktywne przewodniki turystyczne : przeglądaj przewodniki tematyczne z mapami tras, sugerowanymi przystankami i prawdziwymi recenzjami podróżnych, aby systematycznie tworzyć plany podróży

Notatki dotyczące współpracy podczas podróży: udostępniaj edytowalne plany podróży partnerom, którzy mają konto Roadtrippers, i korzystaj z wbudowanej sekcji notatek, aby wszyscy byli na bieżąco

Limity aplikacji Roadtrippers

Użytkownicy muszą nawigować do każdego punktu trasy osobno, zamiast nawigować po całym planie podróży jednocześnie

Ceny Roadtrippers

Podstawowa : 35,99 USD/rok

Pro : 49,99 USD/rok

Premium: 59,99 USD/rok

Oceny i recenzje Roadtrippers

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. TripIt (najlepsza dla osób często podróżujących samolotem)

za pośrednictwem TripIt

Podróżujesz z lotniska na lotnisko? TripIt upraszcza chaos, przechowując wszystkie rezerwacje lotów, hoteli i wynajmu samochodów w jednym miejscu.

Wystarczy połączyć swoje konto e-mail lub przekazać e-maile z potwierdzeniami na adres plans@tripit.com, a TripIt zgromadzi wszystkie szczegóły rezerwacji na jednej osi czasu. Możesz nawet dodawać notatki i przesyłać dokumenty podróżne, takie jak pliki PDF lub zdjęcia.

Narzędzie to podaje również sugestie dotyczące pobliskich kawiarni, restauracji i barów w oparciu o miejsce pobytu. Po zakończeniu planowania trasy można ją zsynchronizować z Kalendarzem Google, aby ułatwić planowanie i dostęp w trybie offline.

Najlepsze funkcje TripIt

Powiadomienia o lotach w czasie rzeczywistym : generuj powiadomienia o opóźnieniach lotów, odwołaniach lub zmianach bramek, aby być na bieżąco z zakłóceniami w podróży

Ocena bezpieczeństwa okolicy : oceń bezpieczeństwo okolicy, uzyskując oceny w różnych kategoriach, takich jak zagrożenie fizyczne, bezpieczeństwo kobiet, kwestie zdrowotne i medyczne, swobody polityczne, kradzieże i bezpieczeństwo osób LGBTQ

Ślad węglowy: sprawdź wpływ swoich planów podróży na środowisko, aby dokonywać zrównoważonych wyborów dotyczących podróży

Limity TripIt

Formaty dokumentów są wąsko ukierunkowane, co skutkuje niepraktycznym systemem

Ceny TripIt

TripIt : Free

TripIt Pro: 49 USD/rok

Oceny i recenzje TripIt

G2 : 4,7/5 (42 recenzje)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o TripIt?

Oto recenzja G2:

„Wystarczy, że prześlesz plan podróży, e-maile związane z wyjazdem, a TripIt zorganizuje wszystko za Ciebie. Wszystko jest uporządkowane i można to łatwo przeglądać, edytować lub usuwać. Przydatna jest również możliwość udostępniania planu podróży”

„Wystarczy przekazać plan podróży, e-maile związane z podróżą, a TripIt zorganizuje wszystko za Ciebie. Wszystko jest uporządkowane i można to łatwo przeglądać, edytować lub usuwać. Przydatna jest również możliwość udostępniania planu podróży”

4. Sygic Travel (dla osób planujących wizualnie)

za pośrednictwem Tripomatic

Sygic Travel (obecnie Tripomatic) to internetowy planer podróży, który pozwala tworzyć trasy bezpośrednio na interaktywnych mapach. Pomaga tworzyć bogate w atrakcje plany podróży, umożliwiając dodawanie atrakcji, zabytków, restauracji i innych interesujących miejsc do planu podróży na każdy dzień.

Każdy przystanek jest zaznaczony na mapie, co ułatwia planowanie tras pod kątem geograficznym.

Po ustaleniu trasy możesz pobrać niestandardowe mapy i plany podróży, aby uzyskać do nich dostęp w trybie offline. Ta funkcja sprawia, że aplikacja idealnie nadaje się do międzynarodowych podróży służbowych lub obszarów z ograniczonym dostępem do Internetu.

Najlepsze funkcje Sygic Travel

Aplikacja Tripomatic z mapami turystycznymi : Podkreśla najważniejsze miejsca, takie jak muzea, restauracje, sklepy i ukryte perełki, wybrane przez redaktorów podróżniczych i innych podróżników

Wideo 360° : filmy 360 stopni przedstawiające popularne atrakcje, które pomogą Ci zapoznać się z dostępnymi opcjami i zdecydować, gdzie chcesz się wybrać

Zintegrowane usługi turystyczne: Widok opcji zakwaterowania, wynajmu samochodów i lokalnych wycieczek w ramach planu podróży z bezpośrednimi linkami do serwisów Booking.com i GetYourGuide

Limity Sygic Travel

Nie oferuje szczegółowych opcji kontroli, takich jak możliwość umieszczania znaczników czasu na liście rzeczy do zrobienia

Ceny Sygic Travel

Free

Plan płatny: 2,75 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sygic Travel

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. TripHobo (najlepsza dla osób podróżujących w grupie)

za pośrednictwem Triphobo

Planujesz wycieczkę z przyjaciółmi lub rodziną? TripHobo ułatwia organizację podróży grupowych, umożliwiając wszystkim uczestnikom współtworzenie wspólnego planu podróży. Najpierw wybierasz miejsce docelowe, a następnie wielu użytkowników może wspólnie dodawać atrakcje, środki transportu, miejsca noclegowe, a nawet przerwy na posiłki, a wszystko to z podziałem na dni i godziny.

Wbudowana integracja z rezerwacjami hotelowymi jeszcze bardziej upraszcza zarządzanie rezerwacjami. Niezależnie od tego, czy koordynujesz weekendowy wypad, czy wielomiejską przygodę, ta aplikacja zapewni wszystkim dostęp do tych samych informacji.

Najlepsze funkcje TripHobo

Wspólne planowanie trasy: Twórz i edytuj wspólną trasę podróży w czasie rzeczywistym

Inteligentna optymalizacja trasy : automatycznie dostosowuje plan podróży, aby zminimalizować czas przejazdu między przystankami i zmaksymalizować efektywność zwiedzania

Intuicyjne funkcje budżetowania: ustal budżet dzienny lub na całą podróż i śledź szacunkowe koszty transportu, atrakcji i zakwaterowania

Limity TripHobo

Niektórzy użytkownicy uważali, że interfejs był skomplikowany i wyświetlał zbyt wiele wyskakujących okienek na ekranie

Ceny TripHobo

Free

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TripHobo

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o TripHobo prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja TrustPilot:

„Uważam, że jest to bardzo przydatna platforma, na której mogę zapisywać swoje pomysły, a aplikacja kategoryzuje je według daty, miejsca, budżetu, aktywności itp.”

„Uważam, że jest to bardzo przydatna platforma, na której mogę zapisywać swoje pomysły, a aplikacja kategoryzuje je według daty, miejsca, budżetu, aktywności itp.”

6. Google Maps (najlepsza dla minimalistów)

za pośrednictwem Google Maps

Jeśli potrzebujesz prostego narzędzia, które pomoże Ci zaznaczyć lokalizacje, Google Maps jest wszystkim, czego potrzebujesz. Jest szeroko stosowana na całym świecie zarówno do codziennej nawigacji, jak i planowania podróży.

Użytkownicy mogą zapisywać lokalizacje na niestandardowych listach (np. „Miejsca do odwiedzenia w Paryżu”), tworzyć trasy z wieloma przystankami, sprawdzać ruch drogowy w czasie rzeczywistym, przeglądać opcje transportu publicznego, odkrywać okolice dzięki Street View i pobierać mapy do użytku offline. Aplikacja doskonale sprawdza się w przypadku odpowiedzi na pytania „gdzie” i „jak dojechać”.

Możesz zapisywać miejsca na niestandardowych listach, oznaczać kluczowe lokalizacje etykietami, udostępniać mapy innym osobom, a nawet pobierać mapy offline, aby nie zgubić się w miejscach z ograniczonym dostępem do Internetu.

Najlepsze funkcje Google Maps

Mapy wnętrz : nawiguj po dużych przestrzeniach publicznych, takich jak lotniska, muzea i centra handlowe, korzystając ze szczegółowych map wnętrz

Program Local Guides : dołącz do społeczności użytkowników, którzy dodają recenzje, zdjęcia i informacje, aby ulepszać dane map, zdobywając punkty i odznaki za swój wkład

Widok mapy z wieloma warstwami: przełączaj do 10 różnych warstw, w tym ruch uliczny, widok satelitarny, teren, ścieżki rowerowe, transport publiczny i jakość powietrza, aby planować trasy podróży z większym kontekstem i elastycznością

Ograniczenia Google Maps

Mapy Google działają świetnie w miastach i krajach rozwiniętych, ale w krajach rozwijających się występują pewne problemy

Ceny Google Maps

Free

Oceny i recenzje Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 recenzje)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Maps?

Oto recenzja G2:

„W Google Cloud najbardziej podoba mi się skalowalność, niezawodność, zaawansowane funkcje i integracja z innymi usługami Google. Zapewnia potężne narzędzia do analizy danych, uczenia maszynowego i usług obliczeniowych”

„W Google Cloud najbardziej podoba mi się skalowalność, niezawodność, zaawansowane funkcje i integracja z innymi usługami Google. Oferuje potężne narzędzia do analizy danych, uczenia maszynowego i usług obliczeniowych”

🤔 Czy wiesz, że... Mapy Google oferują użytkownikom nową funkcję AI, która wykorzystuje model Gemini do analizowania zrzutów ekranu związanych z podróżą, takich jak rezerwacje hoteli lub zapisane miejsca, i wyodrębnia przydatne szczegóły, które pomogą Ci szybciej zorganizować podróż.

7. TripAdvisor (najlepszy dla podróżników kierujących się opiniami)

za pośrednictwem Tripadvisor

Chcesz mieć pewność, że każdy posiłek, hotel i wycieczka są tego warte? TripAdvisor to dobre miejsce, aby sprawdzić opinie i oceny przed podjęciem decyzji dotyczących podróży.

Wyróżniającą się funkcją jest „Wycieczki”, która pozwala użytkownikom zapisywać, organizować i udostępniać swoje plany podróży.

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż solo, czy z grupą, możesz współpracować w czasie rzeczywistym, pozwalając znajomym lub rodzinie współtworzyć plan podróży.

Dla tych, którzy preferują wcześniej zaplanowane opcje, Tripadvisor oferuje sugerowane przewodniki turystyczne i próbki planów podróży opracowane przez społeczność i zespół redakcyjny.

Najlepsze funkcje TripAdvisor

AI itinerary builder : Twórz spersonalizowane plany podróży na każdy dzień, korzystając z generatywnej sztucznej inteligencji AI, która została wyszkolona na podstawie milionów recenzji użytkowników, ocen i danych dotyczących rezerwacji

Widok mapy zapisanych miejsc : natychmiast zobacz wszystkie zapisane hotele, restauracje i atrakcje zaznaczone na mapie, aby zaplanować trasy i uniknąć powrotów

Integracja z bezpośrednią rezerwacją: rezerwuj hotele, wycieczki i atrakcje bezpośrednio przez platformę za pośrednictwem partnerów turystycznych bez opuszczania aplikacji

Limity serwisu TripAdvisor

Użytkownicy często zgłaszają błędy, takie jak nieprawidłowe daty, zduplikowane rezerwacje i inne błędy w rezerwacjach

Ceny TripAdvisor

Free

Oceny i recenzje serwisu TripAdvisor

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. Polarsteps (najlepsza dla osób lubiących opowiadać historie i dokumentować podróże)

za pośrednictwem Polarsteps

Polarsteps pomaga zamienić podróże w piękny cyfrowy album. Wykorzystuje GPS do automatycznego śledzenia podróży i tworzy oszałamiającą wizualną opowieść (nawet bez dostępu do sieci).

Możesz dodawać zdjęcia, notatki i inne szczegóły dotyczące każdego przystanku, aby zapisać swoje wrażenia. Po zakończeniu podróży możesz przekształcić swoje cyfrowe dzienniki podróży w fizyczne książki podróżnicze.

Te konfigurowalne książki zawierają mapy, zdjęcia i notatki z podróży, służąc jako namacalne pamiątki.

Funkcje Polarsteps

Oznaczanie zdjęć i notatek : dołącz zdjęcia i opisy do każdego przystanku, aby stworzyć szczegółowy cyfrowy dziennik podróży

Interaktywna oś czasu podróży : przeglądaj historię swoich podróży wraz z trasami na mapie, datami i aktualizacjami opartymi na lokalizacji w formacie umożliwiającym przewijanie

Automatyczne śledzenie trasy: wykorzystuje GPS do rejestrowania trasy podróży w czasie rzeczywistym bez konieczności dostępu do Internetu

Limity Polarsteps

Najnowsze zmiany nie zawsze są zapisywane, więc musisz je stale sprawdzać, aby być na bieżąco

Ceny Polarsteps

Free

Premium : 39,55 USD/miesiąc

Lay-flat premium: 52,73 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Polarsteps

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Zacznij planować swoje podróże z ClickUp

Każda alternatywa dla Wanderlog przedstawiona na tym blogu pomaga usprawnić Twoje podróże na swój sposób, niezależnie od tego, czy chodzi o mapowanie tras, zarządzanie rezerwacjami czy organizowanie przystanków.

Jeśli jednak zależy Ci na pełnej kontroli nad planowaniem, ClickUp oferuje inny rodzaj elastyczności. Od burzy mózgów, przez przydzielanie zadań, po śledzenie każdego szczegółu — wszystko w jednym miejscu.

Możesz tworzyć plany podróży, ustawiać przypomnienia, współpracować z grupą podróżniczą i dostosowywać wszystko do swojego stylu planowania.

