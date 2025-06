Najlepsze oprogramowanie OCR do ekstrakcji danych i automatyzacji w 2025 r

Czy wiesz, że serwis Reddit wykorzystuje oprogramowanie OCR do ulepszenia swoich funkcji wyszukiwania? Użytkownik serwisu Reddit przeprowadził eksperyment i potwierdził, że funkcja wyszukiwania serwisu wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wyodrębniania tekstu z obrazów.

Technologia OCR ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, zarówno pod względem zawartości, jak i SEO.

Przedsiębiorstwa obsługują ogromne ilości zeskanowanych dokumentów, plików PDF i plików graficznych, które często zawierają fragmentaryczne informacje. Aby zapewnić kierownictwu szybki dostęp do danych i możliwość ich analizy zamiast tracenia czasu na rozszyfrowywanie zawartości, firmy muszą wyodrębniać tekst z tych formatów.

Jednak podstawowe rozwiązania OCR mogą nie wystarczyć do potrzeb przedsiębiorstwa. Potrzebujesz najlepszego oprogramowania OCR, aby osiągnąć wyższą dokładność i wydajność — ale któremu możesz zaufać?

W tym blogu znajdziesz wszystkie szczegóły. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu OCR?

Wybierając najlepsze oprogramowanie OCR do użytku biznesowego lub korporacyjnego, należy pamiętać o następujących kluczowych czynnikach:

Poszukaj silnika OCR z zaawansowanym rozpoznawaniem tekstu w wielu językach, zwłaszcza jeśli masz do czynienia ze skanowanymi dokumentami w różnych formatach. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla tekstu pisanego odręcznie ✅

Rozwiązanie OCR powinno integrować się z formatami Microsoft Office, przeszukiwalnymi plikami PDF i innym oprogramowaniem biznesowym ✅

Wiodąca technologia OCR wykorzystuje oprogramowanie do uczenia maszynowego i inteligentne rozpoznawanie znaków, aby z czasem poprawiać dokładność ✅

Oprogramowanie OCR dla przedsiębiorstw powinno oferować niestandardowe cykle pracy, umożliwiające firmom porównywanie dokumentów, skanowanie tabel i przetwarzanie różnych faktur przy minimalnym wysiłku ręcznym ✅

Jeśli przetwarzasz poufne dokumenty, takie jak dokumentacja szpitalna lub płatności ubezpieczeniowe, upewnij się, że praca OCR jest przetwarzana bezpiecznie, z opcją wdrożenia lokalnego ✅

10 najlepszych programów OCR

Po szeroko zakrojonych testach produktów i badaniach rynku, narzędzia te są obecnie najlepszym dostępnym oprogramowaniem OCR.

Przeanalizujmy ich mocne i słabe strony, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie OCR dla Twojej firmy.

1. Adobe Acrobat Pro DC (najlepsze rozwiązanie do zarządzania plikami PDF na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Adobe Acrobat Pro DC

Firmy, które mają do czynienia ze skanowanymi dokumentami prawnymi, innymi plikami i dużymi ilościami obrazów tekstowych, często mają trudności z zapewnieniem możliwości przeszukiwania tych dokumentów.

Adobe Acrobat Pro DC umożliwia zespołom wyodrębnianie tekstu, edycję plików PDF i płynną integrację z oprogramowaniem biznesowym dzięki technologii OCR.

Gwiazdą programu jest silnik OCR oparty na sztucznej inteligencji AI, który zapewnia wysoką dokładność rozpoznawania tekstu. Adobe Acrobat Pro DC oferuje również funkcje porównywania dokumentów, redagowania i podpisywania elektronicznego, które upraszczają przetwarzanie dokumentów.

Najlepsze funkcje programu Adobe Acrobat Pro DC

Konwertuj zeskanowane dokumenty i obrazy na edytowalne, wyszukiwalne pliki PDF

Eksportuj pliki PDF do formatów Microsoft Office z zachowaniem integralności formatowania

Wykorzystaj narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do podsumowywania i analizy dokumentów

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji redagowania i porównywania dokumentów, zapewniających bezpieczne przetwarzanie danych

Oferuj bezpieczne podpisy elektroniczne i współpracę w chmurze, aby uprościć proces zatwierdzania i cykle pracy

Ograniczenia programu Adobe Acrobat Pro DC

Wymaga płatnej subskrypcji, co sprawia, że jest mniej przyjazny dla budżetu niż niektóre darmowe programy OCR

Ma złożony interfejs, którego opanowanie może zająć trochę czasu nowym użytkownikom

Doświadczasz spowolnienia działania podczas obsługi bardzo dużych plików ze skanowanymi obrazami?

Ceny Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Acrobat Pro DC : 23,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : ceny niestandardowe

Dodatek AI Assistant: 4,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (ponad 3450 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4080 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Adobe Acrobat Pro DC?

Od użytkownika G2:

Przydatnym narzędziem do tworzenia, modyfikowania i organizowania dokumentów PDF jest program Adobe Acrobat. Jest to standard branżowy w zakresie oprogramowania do obsługi plików PDF, wyposażony w wiele funkcji dostosowanych do różnych wymagań.

Przydatnym narzędziem do tworzenia, modyfikowania i organizowania dokumentów PDF jest program Adobe Acrobat. Jest to standard branżowy w zakresie oprogramowania do obsługi plików PDF, wyposażony w wiele funkcji dostosowanych do różnych wymagań.

2. ABBYY FineReader PDF (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego OCR i konwersji dokumentów)

za pośrednictwem ABBYFinReader PDF

Przejrzyj dowolne forum, a zobaczysz zapotrzebowanie na wielojęzyczne wsparcie techniczne w zakresie rozpoznawania tekstu OCR.

ABBYY FineReader PDF spełnia powyższe wymagania, a ponadto oferuje wiodący w branży silnik OCR oparty na sztucznej inteligencji AI, który zapewnia wysoką dokładność ekstrakcji i edycji tekstu.

Dzięki funkcjom porównywania dokumentów, konwersji wsadowej, optycznego rozpoznawania słów i zaawansowanej automatyzacji zespoły mogą przetwarzać duże ilości dokumentów papierowych, przekształcając je w formaty umożliwiające wyszukiwanie i edycję.

Najlepsze funkcje programu ABBYY FineReader PDF

Konwertuj zeskanowane pliki PDF i obrazy na edytowalne dokumenty z możliwością wyszukiwania i wysoką dokładnością OCR

Wsparcie dla 198 języków , w tym skomplikowanych alfabetów, takich jak cyrylica i znaki azjatyckie

Porównaj dokumenty, aby wykryć zmiany między różnymi wersjami

Zautomatyzuj przetwarzanie dokumentów na dużą skalę dzięki narzędziom do konwersji wsadowej

Twórz formularze PDF z możliwością wypełnienia i włącz podpisy cyfrowe, aby usprawnić cykle pracy

Ograniczenia programu ABBYY FineReader PDF

Ceny subskrypcji mogą być kosztowne dla osób prywatnych w porównaniu z alternatywnymi opcjami jednorazowego zakupu

Problemy z niską jakością skanów, wymagające ręcznych poprawek złożonego formatowania

Interfejs nie jest tak intuicyjny jak u niektórych konkurentów, co sprawia, że nauka obsługi jest trudniejsza

Ceny programu ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : 16 USD/miesiąc na użytkownika

FineReader Corporate : 24 USD/miesiąc na użytkownika

FineReader dla komputerów Mac: 69 USD/rok na użytkownika

Oceny i recenzje ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (ponad 286 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 426 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ABBYY FineReader PDF?

Oto, co powiedział użytkownik Reddit:

Moim głównym narzędziem w systemie Windows był ABBYY FineReader, niesamowite (ale zastrzeżone i dostępne tylko dla systemu Windows) oprogramowanie, które automatycznie wykrywa układ tekstu, który próbuję odczytać, dzieli go na strony, prostuje, usuwa marginesy i rozpoznaje tekst.

Moim głównym narzędziem w systemie Windows był ABBYY FineReader, niesamowite (ale zastrzeżone i dostępne tylko dla systemu Windows) oprogramowanie, które automatycznie wykrywa układ tekstu, który próbuję odczytać, dzieli go na strony, prostuje, usuwa marginesy i rozpoznaje tekst.

3. Tesseract OCR (najlepsze dla programistów i entuzjastów oprogramowania open source)

za pośrednictwem Tesseract OCR

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania OCR z interfejsem graficznym, Tesseract jest narzędziem działającym w wierszu poleceń. Dzięki temu idealnie nadaje się dla programistów, badaczy i ekspertów w dziedzinie automatyzacji, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad ekstrakcją tekstu z obrazów.

Ponadto jest to całkowicie bezpłatne rozwiązanie typu open source na licencji Apache 2. 0. Pierwotnie opracowany przez Hewlett-Packard, a następnie utrzymywany przez Google, Tesseract obsługuje ponad 100 języków i integruje się z Pythonem, C++ i innymi językami programowania.

Najlepsze funkcje Tesseract OCR

Rozpoznawaj tekst w ponad 100 językach , w tym arabskim, cyrylicy i azjatyckich alfabetach

Wsparcie różnych formatów wyjściowych, takich jak TXT, PDF, OCR i TSV

Dostosuj OCR poprzez szkolenia i precyzyjne dostosowanie do specjalistycznych potrzeb

Przetwarzaj wiele formatów obrazów, takich jak PNG, JPEG i TIFF

Limity OCR Tesseract

Brak graficznego interfejsu użytkownika — wymaga doświadczenia w korzystaniu z wiersza poleceń

Dokładność OCR zależy od jakości obrazu i wymaga wstępnego przetwarzania w celu uzyskania najlepszych wyników

Nieodpowiednie dla początkujących użytkowników lub osób poszukujących rozwiązania typu "plug-and-play"

Ograniczone wsparcie dla rozpoznawania pisma ręcznego, co sprawia, że jest mniej skuteczne w przypadku niektórych typów dokumentów

Ceny Tesseract OCR

Free

Oceny i recenzje Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

4. OmniPage Ultimate (najlepsze rozwiązanie dla firm wymagających automatyzacji OCR w dużych ilościach)

za pośrednictwem OmniPage Ultimate

Toniesz w papierkowej robocie? OmniPage Ultimate jest przeznaczony dla firm, które mają do czynienia z dużą ilością dokumentów, które należy przekonwertować na pliki z możliwością wyszukiwania, edycji i udostępniania.

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji wszelkich procesów, takich jak digitalizacja umów, faktur lub dokumentów prawnych, dzięki OCR na poziomie przedsiębiorstwa, przetwarzaniu wsadowym i integracji z chmurą.

Najlepsze funkcje OmniPage Ultimate

Przetwarzaj duże ilości plików w partiach dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy

Zapewnij najwyższą dokładność OCR dzięki wsparciu dla ponad 120 języków

Pracuj ze wszystkimi głównymi typami dokumentów, w tym PDF, Word, Excel i ePub

Wsparcie skanerów, przechwytywania mobilnego i integracji z chmurą, np. Dropbox i SharePoint

Zwiększ możliwości wyszukiwania w plikach PDF dzięki eDiscovery Assistant

Limity OmniPage Ultimate

Drogie w porównaniu z konkurencją, co sprawia, że jest mniej dostępne dla osób prywatnych

Złożony interfejs, którego efektywne wykorzystanie może wymagać szkolenia

Ograniczone do systemu Windows — brak kompatybilności z komputerami Mac

Ceny OmniPage Ultimate

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OmniPage Ultimate

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o OmniPage Ultimate?

Użytkownik Capterra powiedział:

Najważniejszą funkcją programu OmniPage Ultimate jest generowanie wysokiej jakości tekstu z różnych źródeł, z których korzystamy, w tym plików PDF i grafiki/zeskanowanych dokumentów.

Najważniejszą funkcją programu OmniPage Ultimate jest generowanie wysokiej jakości tekstu z różnych źródeł, z których korzystamy, w tym plików PDF i dokumentów graficznych/zeskanowanych.

5. Readiris 17 (Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm potrzebujących wielojęzycznego OCR)

za pośrednictwem Readiris

Czy kiedykolwiek próbowałeś wyodrębnić tekst z dokumentu, tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że jest on w języku, którego Twoje oprogramowanie nie obsługuje? Właśnie w takich sytuacjach Readiris 17 sprawdza się najlepiej.

To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie OCR, zaprojektowane z myślą o wielojęzycznych profesjonalistach i firmach, rozpoznaje ponad 130 języków, w tym złożone alfabety, takie jak arabski i cyrylica.

Oprócz funkcji OCR, Readiris 17 oferuje również podstawową edycję plików PDF, umożliwiającą łączenie, dodawanie adnotacji i ochronę dokumentów bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami. Pozwala nawet dodawać adnotacje głosowe do plików PDF.

Najlepsze funkcje Readiris 17

Konwertuj zeskanowane pliki PDF, obrazy i dokumenty do edytowalnych formatów Word, Excel i PDF

Efektywnie przetwarzaj duże ilości dokumentów dzięki przetwarzaniu wsadowemu

Edytuj pliki PDF za pomocą wbudowanych narzędzi do łączenia, dodawania adnotacji i ochrony plików

Odczytywanie kodów kreskowych i kodów QR w celu szybkiego pozyskiwania danych

Ograniczenia Readiris 17

Dokładność OCR zależy od jakości skanowania — obrazy niskiej jakości mogą prowadzić do błędów

W porównaniu z konkurencją brakuje zaawansowanych funkcji edycji plików PDF

Może wymagać dużych zasobów, spowalniając starsze komputery

Ceny Readiris 17

Readiris 17 Pro (dożywotnia licencja na 1 komputer) : 69 USD

Readiris 17 Pro (licencja na 4 komputery na cały okres użytkowania) : 99 USD

Readiris 17 Corporate (licencja na 1 komputer na cały okres użytkowania) : 139 USD

Readiris 17 Corporate (5 licencji na komputery PC na czas nieograniczony): 199 USD

Readiris 17 ocen i recenzji

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Readiris 17?

Od użytkownika G2:

Korzystam z Readiris już od jakiegoś czasu. Bardzo cenię to oprogramowanie za możliwość edycji dokumentów w formacie PDF i nie tylko. Zostało wyposażone w wtyczkę do drukarki, która umożliwia konwersję dokumentów stron internetowych i zapisywanie ich w formacie PDF.

Korzystam z Readiris już od jakiegoś czasu. Bardzo cenię to oprogramowanie za możliwość edycji dokumentów w formacie PDF i nie tylko. Zostało wyposażone w wtyczkę do drukarki, która umożliwia konwersję dokumentów stron internetowych i zapisywanie ich w formacie PDF.

6. VueScan (najlepszy do przywracania starych skanerów i skanowania w profesjonalnej jakości)

za pośrednictwem VueScan

VueScan oferuje solidną wbudowaną funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która umożliwia konwersję zeskanowanych dokumentów w ponad 30 językach na edytowalny i przeszukiwalny tekst.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z dokumentami drukowanymi, książkami, paragonami czy dokumentacją biznesową, funkcje optycznego rozpoznawania znaków VueScan zapewniają dokładne wyodrębnianie danych tekstowych bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.

Ponadto VueScan współpracuje z ponad 7400 modelami skanerów, w tym wieloma, które nie są już obsługiwane przez producentów.

Najlepsze funkcje VueScan

Obsługa formatów TXT, PDF i Word

Twórz pliki PDF z tekstem, który można przeszukiwać i kopiować

Popraw czytelność tekstu dzięki prostowaniu, redukcji szumów i regulacji kontrastu

Wykorzystaj narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do automatycznej koloryzacji, wykrywania orientacji i rozpoznawania typów mediów

Ograniczenia VueScan

Interfejs jest przestarzały — niektórzy użytkownicy uważają go za nieporęczny w porównaniu z nowoczesnym oprogramowaniem skanującym

Może być przytłaczające dla początkujących użytkowników ze względu na wiele zaawansowanych ustawień

Niektórzy użytkownicy zgłaszają mieszane doświadczenia z obsługą klienta

Ceny VueScan

Wersja standardowa : 9,95 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja profesjonalna: 19,95 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje VueScan

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

7. SimpleOCR (najlepsze rozwiązanie dla podstawowych potrzeb w zakresie OCR)

za pośrednictwem SimpleOCR

Dla tych, którzy potrzebują darmowego i łatwego w użyciu rozwiązania OCR bez skomplikowanych ustawień, SimpleOCR jest doskonałym wyborem.

Narzędzie to jest idealne dla użytkowników, którzy chcą konwertować dokumenty drukowane na edytowalny tekst bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu drogiego oprogramowania. W przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych narzędzi OCR, SimpleOCR najlepiej nadaje się do czystych, wysokiej jakości skanów zawierających standardowe czcionki.

Ta bezpłatna opcja jest szeroko stosowana przez użytkowników domowych, nauczycieli i małe firmy, które potrzebują sporadycznego OCR bez konieczności długiego szkolenia.

Najlepsze funkcje SimpleOCR

Skorzystaj z w 100% darmowego OCR zarówno do celów osobistych, jak i komercyjnych

Szybka i łatwa konwersja dokumentów drukowanych na tekst

Pracuj ze skanerami zgodnymi ze standardem TWAIN , aby uzyskać bezpośrednie skanowanie i rozpoznawanie tekstu

Dostęp jako aplikacja freeware lub zestaw SDK dla programistów

Limity SimpleOCR

Problemy z układami wielokolumnowymi, tabelami i niestandardowymi czcionkami

Rozpoznawanie pisma ręcznego jest mniej dokładne niż w przypadku płatnych rozwiązań

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak przetwarzanie wsadowe i automatyzacja

Aby uzyskać najlepsze wyniki OCR, potrzebne są wysokiej jakości skany

Ceny SimpleOCR

Free

Oceny i recenzje SimpleOCR

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. GOCR (najlepsze rozwiązanie do zadań OCR typu open source i podstawowych zadań OCR)

za pośrednictwem GOCR

Szukasz darmowego narzędzia OCR typu open source? GOCR jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują podstawowego rozpoznawania tekstu bez złożoności płatnego lub zastrzeżonego oprogramowania.

To narzędzie jest lekkim programem opartym na wierszu poleceń, który skutecznie wyodrębnia tekst z różnych formatów obrazów. Chociaż GOCR nie posiada zaawansowanej analizy układu, nadal jest odpowiedni dla programistów i użytkowników systemu Linux, którzy potrzebują prostego, konfigurowalnego rozwiązania OCR.

Najlepsze funkcje GOCR

Skorzystaj z całkowicie darmowego i otwartego oprogramowania OCR na licencji GNU General Public License

Działa na systemach operacyjnych Linux, Windows i OS/2

Działa jako samodzielne narzędzie z wierszem poleceń lub może być zintegrowane z innym oprogramowaniem

Wsparcie wielu języków w zakresie rozpoznawania tekstu

Uzyskaj dostęp do prostego interfejsu graficznego (gocr. tcl), który ułatwia korzystanie z programu

Ograniczenia GOCR

Problemy ze złożonymi czcionkami, tekstem odręcznym i przekrzywionymi obrazami

Nie obsługuje dobrze alfabetów innych niż łaciński

Brak zaawansowanych funkcji OCR, takich jak analiza układu i formatowanie dokumentów

Niższa dokładność w porównaniu z nowoczesnymi silnikami OCR

Ceny GOCR

Free

Oceny i recenzje GOCR

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Google Cloud Vision OCR (najlepsze rozwiązanie do OCR opartego na sztucznej inteligencji i automatyzacji na dużą skalę)

za pośrednictwem Google Cloud Vision OCR

Szukasz wydajności Google? Dla firm mających do czynienia z dużymi ilościami dokumentów, obrazów i tekstu pisanego odręcznie idealnym rozwiązaniem jest Google Cloud Vision OCR.

Dzięki zaawansowanym modelom AI i uczenia maszynowego Google narzędzie to wykracza poza podstawowe funkcje OCR, oferując głębokie wyodrębnianie tekstu, inteligentne przetwarzanie obrazów i płynną integrację z ekosystemem chmury Google.

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację wprowadzania danych, czy też pozyskiwanie informacji ze skanowanych dokumentów, narzędzie to pomaga zaoszczędzić czas i poprawić dokładność.

Najlepsze funkcje Google Cloud Vision OCR

Wykorzystaj OCR oparty na sztucznej inteligencji z modelami głębokiego uczenia się, aby uzyskać większą dokładność

Rozpoznawanie tekstu drukowanego, odręcznego i wielojęzycznego

Przetwarzaj duże ilości danych dzięki przetwarzaniu wsadowemu i OCR w czasie rzeczywistym za pośrednictwem API

Zintegruj z produktami Google Cloud, takimi jak BigQuery, Cloud Storage i Vertex AI

Szkol niestandardowe modele za pomocą AutoML, aby poprawić dokładność

Zapewnij zgodność z przepisami i bezpieczeństwo dzięki wsparciu dla wielu regionów

Ograniczenia Google Cloud Vision OCR

Wymagane zaawansowane ustawienia (integracja API i kroki uwierzytelniania)

Może być kosztowne w przypadku dużych potrzeb w zakresie OCR

Brak wbudowanej funkcji rozpoznawania formatowania czcionek (np. pogrubienie, kursywa)

Ceny usługi Google Cloud Vision OCR

Free

Oceny i recenzje Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (ponad 85 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

10. Microsoft Lens (najlepsze dla użytkowników Microsoft i płynna integracja)

za pośrednictwem Microsoft Lens

Dla użytkowników korzystających już z Microsoft 365, OneDrive lub innych narzędzi Microsoft — Microsoft Lens (dawniej Office Lens) to doskonałe rozwiązanie OCR do łatwego skanowania, edycji i porządkowania dokumentów.

Niezależnie od tego, czy digitalizujesz notatki, tablice, karty biznesowe czy dokumenty drukowane, Microsoft Lens oferuje inteligentne kadrowanie, funkcje OCR i synchronizację w chmurze.

Ponadto narzędzie to jest całkowicie bezpłatne, co czyni je opcją przyjazną dla budżetu profesjonalistów, studentów i małych firm.

Najlepsze funkcje Microsoft Lens

Zintegruj płynnie z Microsoft 365, OneDrive i OneNote

Wybierz jeden z wielu trybów przechwytywania (zdjęcie, dokument, tablica, karta wizytowa)

Włącz automatyczne kadrowanie i rozpoznawanie tekstu (OCR) dla edytowalnych plików Word i PDF

Eksportuj zeskanowane dokumenty do formatów Word, PowerPoint, PDF lub JPEG

Dostęp za darmo bez ukrytych kosztów i znaków wodnych

Ograniczenia aplikacji Microsoft Lens

Ograniczone wsparcie językowe OCR dla pisma ręcznego (tylko angielski)

Brak funkcji OCR w trybie offline

Nie jest tak zaawansowane do przetwarzania wsadowego lub OCR na skalę przedsiębiorstwa

Sporadyczne problemy z jakością obrazu wymagające pewnej ręki podczas skanowania

Ceny aplikacji Microsoft Lens

Free

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Lens

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 265 recenzji)

