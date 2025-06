13 najlepszych alternatyw dla programu PowerPoint w 2025 roku

Utknąłeś w PowerPointowym piekle? Nie jesteś sam.

Każdego dnia na ekrany komputerów na całym świecie trafia aż 35 milionów prezentacji PowerPoint (czyli prostokątów wypełnionych tekstem).

Nasz mózg przetwarza informacje wizualne 60 000 razy szybciej niż tekst. Po co więc zadowalać się starymi, monotonnimi prezentacjami, które ledwo przykuwają uwagę?

Czas na zmiany! Oto najlepsze alternatywy dla programu PowerPoint, które pozwolą zamienić nudne, tradycyjne prezentacje slajdów w dynamiczne, przyciągające wzrok arcydzieła.

Limity programu PowerPoint

Microsoft PowerPoint to klasyka, ale nie jest pozbawiona wad. Oto kilka z nich, które umniejszają jej status najlepszego oprogramowania do prezentacji:

AI, która potrzebuje ludzkiego dotyku: Copilot tworzy treści AI w programie PowerPoint, ale często wymaga dodatkowych poprawek w przypadku złożonych narracji

Elementy na żywo, ustawienia nie do końca na żywo: Cameo dodaje materiały z kamery, ale nadanie im profesjonalnego wyglądu wymaga wysiłku

Problemy z asynchronicznością: Recording Studio działa, ale eksportowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości jest kłopotliwe

Problemy ze współpracą: Edycja online nie jest tak płynna i nie umożliwia współpracy w takim stopniu, jak prezentacje Google Slides, które pozwalają na pracę zespołową w czasie rzeczywistym

Te bolączki skłaniają nauczycieli, profesjonalistów i zespoły do poszukiwania bardziej wszechstronnych narzędzi do prezentacji AI i alternatyw dla programu PowerPoint z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

🧠 Ciekawostka: W serwisie TikTok hashtag #powerpoint ma ponad 4,3 miliarda widoków. Platforma oferuje tworzone przez użytkowników samouczki dotyczące tego, jak sprawić, by prezentacje PowerPoint były jeszcze bardziej atrakcyjne, estetyczne i kreatywne.

Alternatywy dla programu PowerPoint w skrócie

Oto krótki przegląd alternatyw dla programu PowerPoint wraz z opisem idealnych użytkowników i szacunkowymi cenami!

Alternatywa dla programu PowerPoint Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Prezentacje oparte na współpracy z wykorzystaniem dostosowywalnych szablonów, tablic do burzy mózgów oraz generowania treści opartego na sztucznej inteligencji za pośrednictwem ClickUp Brain Osoby indywidualne, małe i średnie zespoły oraz przedsiębiorstwa poszukujące wszechstronnego narzędzia do współpracy i prezentacji oraz cyklu pracy Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Canva Wyjątkowa elastyczność projektowania dzięki rozbudowanym szablonom i integracji multimediów, które pozwolą stworzyć prezentacje zachwycające wizualnie Twórcy i marketerzy, dla których priorytetem są prezentacje bogate w elementy graficzne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownika/miesiąc; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Beautiful. ai Projektowanie slajdów oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie formatuje zawartość, zapewniając dopracowane prezentacje Profesjonaliści z branży biznesowej, którzy oczekują szybkich, dopracowanych wyników bez wysiłku związanego z Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc Prezi Prezentacje nieliniowe, slajdy z możliwością powiększania dla dynamicznego opowiadania historii Nauczyciele i prowadzący warsztaty poszukujący interaktywnych prezentacji PowerPoint Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD/użytkownika/miesiąc Powtoon Sceny oparte na postaciach i prezentacje wideo z animacjami i narracją Osoby opowiadające historie i kreatywni, którzy chcą tworzyć dynamiczne, angażujące wideo Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie Prezentacje Google Płynna współpraca w chmurze i integracja z ekosystemem Google Workspace Zespoły zdalne i nauczyciele, którzy potrzebują współpracy w czasie rzeczywistym Free z Google Workspace Pitch Prezentacje oparte na analizach z zaawansowanymi funkcjami współpracy Startupy i firmy skupione na śledzeniu zaangażowania odbiorców Dostępny plan Free; płatne plany już od 25 USD miesięcznie Mentimeter Interaktywne, oparte na danych prezentacje z ankietami, quizami i opiniami publiczności na żywo Prelegenci i nauczyciele, dla których zaangażowanie odbiorców jest priorytetem Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Keynote Eleganckie, wysokiej jakości prezentacje zaprojektowane dla użytkowników Apple z kinowymi przejściami Użytkownicy komputerów Mac, którzy chcą tworzyć dopracowane prezentacje z integracją natywnych aplikacji Free: dostępne na urządzeniach Mac i iOS Slidebean Tworzenie slajdów oparte na sztucznej inteligencji AI do prezentacji z automatycznym formatowaniem zawartości Startupy i przedsiębiorcy szybko tworzący prezentacje dla inwestorów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc Visme Prezentacje bogate w multimedia z wizualizacjami danych, wideo i infografikami Marketerzy i profesjonaliści biznesowi, którzy potrzebują angażującej treści opartej na danych Dostępny plan Free; płatne plany już od 29 USD/użytkownik/miesiąc; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Gamma Prezentacje generowane przez AI, skupiające się na opowiadaniu historii i dostosowywalnych formatach. Twórcy treści poszukujący spójnych wizualnie prezentacji opartych na AI Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Show Zintegrowane z ekosystemem Zoho, zapewniającym płynną współpracę i wydajność Użytkownicy Zoho poszukujący płynnej integracji z innymi aplikacjami Zoho Free: Dla osób indywidualnych i małych zespołów; wymaga subskrypcji WorkDrive lub Workplace w planie Pro

👀 Czy wiesz, że... Program PowerPoint początkowo nosił nazwę Presenter.

13 najlepszych alternatyw dla programu PowerPoint

PowerPoint pozwala wykonać zadanie, ale niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli pragniesz większej kreatywności, elastyczności lub zaangażowania odbiorców, te alternatywy dla PowerPoint mogą być właśnie tym, czego potrzebują Twoje prezentacje!

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prezentacji i cykli pracy opartych na współpracy)

Wypróbuj ClickUp — to nic nie kosztuje Planuj i prezentuj swoje projekty w wielu widokach i formatach dzięki ClickUp

ClickUp to jedna z najlepszych alternatyw dla programu PowerPoint, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko slajdów do prezentacji. To aplikacja, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzić burzę mózgów nad zawartością prezentacji z wykorzystaniem AI, szybko tworzyć angażujące prezentacje i współpracować w czasie rzeczywistym w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i gubieniem się w niekończących się plikach i wersjach programu PowerPoint.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Umieść swoje pomysły i stwórz układ prezentacji za pomocą tablic ClickUp

Tablice ClickUp to idealne wizualne miejsce pracy dla Ciebie i Twojego zespołu, gdzie możecie tworzyć mapy pomysłów, szkicować koncepcje i budować schematy blokowe — idealne do kształtowania prezentacji jeszcze przed rozpoczęciem projektowania slajdów.

Jeśli chcesz bez wysiłku tworzyć zawartość slajdów, ClickUp Docs pomoże Ci nadać kształt Twoim pomysłom. Twórz notatki, dodawaj linki do badań, dodawaj treści multimedialne, strukturyzuj wiadomości za pomocą bogatego formatowania (nagłówki, banery, wypunktowane listy i nie tylko) oraz współpracuj z kolegami w czasie rzeczywistym. Możesz nawet połączyć elementy działania opisane w dokumencie z zadaniami ClickUp, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Współpracuj i edytuj zawartość prezentacji jednocześnie ze swoim zespołem dzięki ClickUp Docs

Chcesz pracować mądrzej, a nie ciężej? ClickUp Brain z asystentem AI pomaga przyspieszyć tworzenie treści, udoskonalić komunikaty i wyciągać wnioski z istniejącego obszaru roboczego, dzięki czemu możesz pominąć kłopotliwe formatowanie i skupić się na wywieraniu wrażenia każdym slajdem.

Twórz konspekty, burz mózgów nad treścią, a nawet generuj szablony do ponownego wykorzystania w prezentacjach dzięki ClickUp Brain

Kiedy będziesz gotowy, aby wszystko połączyć, szablon prezentacji ClickUp zapewni uporządkowaną strukturę, która pozwoli Ci stworzyć i przedstawić swoją historię w jasny i przekonujący sposób. Dzięki wstępnie sformatowanym slajdom wprowadzenia, głównej części i zakończenia prezentacji, w mgnieniu oka stworzysz oszałamiający zestaw slajdów!

Pobierz darmowy szablon Prezentuj skuteczne i angażujące prezentacje dzięki szablonowi prezentacji ClickUp

ClickUp zamienia nudne, podstawowe prezentacje w dynamiczne prezentacje oparte na współpracy, jednocześnie usprawniając i uprzyjemniając cykl pracy.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj prostych podpowiedzi tekstowych w tablicach ClickUp, aby błyskawicznie wygenerować wizualizacje i grafiki AI do swojej prezentacji. Wystarczy wpisać opis pożądanego obrazu, a AI zajmie się resztą! Pozwól sztucznej inteligencji ClickUp Brain ożywić Twoje pomysły na tablicach

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz atrakcyjne prezentacje biznesowe w mgnieniu oka dzięki konfigurowalnym szablonom prezentacji

Twórz dobrze zorganizowane konspekty w kilka sekund dzięki autorskiej sztucznej inteligencji ClickUp

Współpracuj z członkami zespołu i przekazuj natychmiastowe opinie dzięki funkcji wykrywania współpracy na żywo ClickUp

Nagraj swój ekran za pomocą kamery internetowej i komentarza głosowego (lub bez) do prezentacji asynchronicznych, demonstracji i przewodników dzięki ClickUp Clips

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi:

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do tablic, które usprawnią cykl pracy

2. Canva (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prezentacji o niezrównanej elastyczności projektowania)

za pośrednictwem Canva

Projektuj animowane prezentacje na swój sposób dzięki Canva. Podczas gdy PowerPoint oferuje ustrukturyzowane szablony, Canva zapewnia pełną kontrolę kreatywną dzięki dostosowywaniu metodą "przeciągnij i upuść", tysiącom elementów projektu i bogatym opcjom multimedialnym. Twórz oszałamiające wizualnie prezentacje bez ograniczeń projektowych tradycyjnych zestawów slajdów.

Najlepsze funkcje Canva

Dostosuj szablony prezentacji za pomocą prostego interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Skorzystaj z tysięcy gotowych slajdów przeznaczonych dla różnych branż i celów

Zaproś członków zespołu do edycji i komentowania w czasie rzeczywistym

Z łatwością dodawaj wideo, audio, animacje i wykresy

Zachowaj spójność marki, przechowując logo, czcionki i kolory w bibliotece

Ograniczenia Canva

Wiele wysokiej jakości elementów i szablonów jest dostępnych wyłącznie dla użytkowników wersji Pro

Duże, atrakcyjne wizualnie prezentacje mogą spowalniać działanie platformy

Ceny Canva

Free: Ograniczone funkcje i szablony

Pro: 15,00 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 10,00 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co o Canva mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 nazywa to:

👀 Czy wiesz, że... Firma Forethought opracowała program PowerPoint 1. 0 w 1987 r. Microsoft przejął go w 1988 r., tuż przed wprowadzeniem pakietu MS Office w 1989 r.

3. Beautiful.ai (najlepsze rozwiązanie do automatycznego projektowania slajdów opartego na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Beautiful.ai

Co powiesz na perfekcyjną prezentację bez stresu związanego z projektowaniem? To byłoby wspaniałe!

Być może nie spodoba Ci się nasza próba rymowania, ale prawdopodobnie spodoba Ci się generator grafiki AI Beautiful.ai, który natychmiast nadaje strukturę i styl Twoim slajdom. W końcu eliminuje on uciążliwe ręczne formatowanie w programie PowerPoint.

Wystarczy dodać swoją zawartość, a narzędzie automatycznie stworzy dopracowaną, profesjonalną prezentację. To narzędzie jest idealne do prezentacji sprzedażowych, ofert dla inwestorów i raportów biznesowych, gdy potrzebujesz szybko uzyskać eleganckie wyniki.

Najlepsze funkcje ai

Formatuj i wyrównuj zawartość, aby uzyskać profesjonalny wygląd dzięki projektowaniu slajdów opartemu na sztucznej inteligencji AI

Wykorzystaj gotowe szablony do prezentacji biznesowych, raportów marketingowych i nie tylko

Zaproś członków zespołu do łatwego przeglądania i edytowania prezentacji

Śledź, kto ogląda Twoją prezentację i jak reaguje na nią widzowie

Zachowaj spójność marki dzięki logo, kolorom i czcionkom

Limity Beautiful.ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone opcje dostosowywania i niską wydajność

Ceny Beautiful.ai

Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Team: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Piękne. Oceny i recenzje AI

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Beautiful.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 uważa, że narzędzie to:

4. Prezi (najlepsze do tworzenia nieliniowych, interaktywnych prezentacji)

za pośrednictwem Prezi

Zmień swoją prezentację w podróż, którą Twoi odbiorcy pokochają. W przeciwieństwie do formatu slajdów PowerPoint, powiększane płótno Prezi pozwala dynamicznie przechodzić między pomysłami, tworząc płynną, opartą na historii prezentację. Łącz pomysły w naturalny sposób, angażuj odbiorców i ułatwiaj zrozumienie złożonych tematów.

Najlepsze funkcje Prezi

Twórz atrakcyjne prezentacje, które nie są sztywną sekwencją slajdów, ale opowiadają historię

Podkreśl kluczowe punkty, dynamicznie powiększając i pomniejszając obraz

Skorzystaj z profesjonalnie zaprojektowanych układów i motywów, aby szybko rozpocząć prezentację

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Zintegruj z Zoom, Microsoft Teams i Slack, aby udostępniać prezentacje zdalnie

Ograniczenia Prezi

Aplikacja do prezentacji może stanowić wyzwanie dla początkujących użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z formatem powiększania

Większość funkcji wymaga połączenia z Internetem

Złożone prezentacje mogą czasami powodować opóźnienia

Ceny Prezi

Wersja Free: Podstawowe funkcje z znakiem wodnym Prezi

Dodatkowo: 19 USD/miesiąc

Premium: 29 USD/miesiąc

Teams: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Prezi

G2: 4,2/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Co o Prezi mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 ocenia to narzędzie jako:

5. Powtoon (najlepszy do prezentacji opartych na postaciach i wideo)

za pośrednictwem Powtoon

Powtoon przekształca podstawowe slajdy w dynamiczne, animowane prezentacje z płynnymi animacjami i kinowymi przejściami. Jest stworzony do opowiadania historii i idealnie nadaje się do prezentacji marketingowych, filmów instruktażowych i kreatywnych projektów, które przyciągają uwagę i angażują odbiorców.

Najlepsze funkcje Powtoon

Ożyw swoje pomysły dzięki animowanym postaciom i scenom fabularnym

Zamień tradycyjne slajdy na dynamiczne wideo, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Łatwe tworzenie prezentacji bez umiejętności projektowania lub edycji wideo

Nagraj lub prześlij nagrania głosowe, aby uzupełnić materiały wizualne

Udostępniaj prezentacje w formie wideo lub osadzaj je w wiadomościach e-mail lub witrynach internetowych

Ograniczenia Powtoon

Opcje eksportu są ograniczone, a szablony w planie Free zawierają znaki wodne

Złożone animacje mogą powodować sporadyczne opóźnienia

Ceny Powtoon

Wersja Free: Podstawowe funkcje z znakiem wodnym Powtoon

Lite: 50 USD/miesiąc

Profesjonalna: 190 USD/miesiąc

Business: 125 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Powtoon

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Powtoon mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika G2:

za pośrednictwem Google Slides

Podczas gdy PowerPoint synchronizuje się z Microsoft 365, Prezentacje Google zostały stworzone z myślą o płynnej pracy zespołowej w chmurze — bez instalacji, bez przesyłania plików, z natychmiastowym dostępem z dowolnego urządzenia i systemu operacyjnego. Dzięki integracji z Google Workspace zespoły mogą edytować, komentować i prezentować w czasie rzeczywistym, co czyni je idealnym wyborem do szybkiej, w pełni zdalnej współpracy.

Najlepsze funkcje Prezentacji Google

Edytuj i komentuj tę samą prezentację jednocześnie z innymi użytkownikami

Uzyskaj dostęp do prezentacji, udostępniaj je i zarządzaj nimi z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu

Działa bezbłędnie z narzędziami Google Workspace, takimi jak Dokumenty, Arkusze i Dysk

Łatwe śledzenie i przywracanie poprzednich wersji prezentacji

Prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją edycji metodą "przeciągnij i upuść"

Ograniczenia Google Slides

W porównaniu z programem PowerPoint dostępne animacje i przejścia są ograniczone

Edycja prezentacji w trybie offline może być problematyczna i wymaga wcześniejszych ustawień

Ceny Google Slides

Free z Google Workspace

Oceny i recenzje Google Slides

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co o Google Slides mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika Capterra:

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony Google Slides do tworzenia efektownych prezentacji

7. Pitch (najlepszy do prezentacji opartych na danych z zaawansowaną analityką)

za pośrednictwem Pitch

Dowiedz się, co działa, a co nie. W przeciwieństwie do programu PowerPoint, który pozostawia użytkownika w niepewności, Pitch zapewnia analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiające śledzenie widoków, interakcji i zaangażowania. Idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują opartych na danych informacji, aby udoskonalić swoje prezentacje sprzedażowe i wywrzeć większe wrażenie.

Najlepsze funkcje

Śledź widoki, czas spędzony na slajdach i wzorce zaangażowania w całej prezentacji

Organizuj sesje burzy mózgów z członkami zespołu na podstawie udostępnionych zestawów slajdów

Eleganckie, profesjonalne projekty i szablony od razu po uruchomieniu programu

Łatwo osadzaj wykresy, wideo i elementy interaktywne

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby szybciej wprowadzać aktualizacje

Ograniczenia prezentacji

Elastyczność projektowania może być ograniczona w porównaniu z oprogramowaniem do prezentacji w chmurze, takim jak Canva

W planie Free dostęp do pamięci i zaawansowanych narzędzi analitycznych jest ograniczony

Ceny prezentacji

Free: Podstawowe funkcje dla osób indywidualnych i małych zespołów

Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 100 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje prezentacji

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Pitch mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

8. Mentimeter (najlepszy do tworzenia interaktywnych prezentacji dostosowanych do odbiorców)

za pośrednictwem Mentimeter

Spraw, aby Twoje prezentacje stały się dwustronną rozmową. W przeciwieństwie do statycznych slajdów programu PowerPoint, Mentimeter wykorzystuje ankiety na żywo, pytania i odpowiedzi oraz głosowanie w czasie rzeczywistym, aby zmienić odbiorców w aktywnych uczestników. Idealne rozwiązanie na spotkania, warsztaty i zajęcia w salach lekcyjnych, które pozwala utrzymać wysoki poziom zaangażowania i sprawia, że każda sesja jest interaktywna.

Najlepsze funkcje Mentimeter

Skorzystaj z gotowych szablonów przeznaczonych do różnych wydarzeń i tematów

Wyświetlaj odpowiedzi odbiorców w atrakcyjnych formatach

Umożliw uczestnikom dołączenie za pomocą prostego kodu na swoich urządzeniach

Uzyskaj dostęp do prezentacji i zarządzaj nimi z dowolnego urządzenia

Limity Mentimeter

W planie Free liczba pytań w prezentacji jest ograniczona

Mniejsza elastyczność w porównaniu z narzędziami do prezentacji, takimi jak Canva

Ceny Mentimeter

Free: Ograniczona liczba pytań i funkcji

Podstawowy: 11,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mentimeter

G2: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

9. Keynote (najlepszy dla użytkowników Apple poszukujących eleganckich, płynnych prezentacji)

za pośrednictwem Keynote

To oprogramowanie do prezentacji, stworzone z myślą o użytkownikach Apple, pozwala tworzyć eleganckie, zachwycające slajdy. Keynote nie jest zwykłą alternatywą dla programu PowerPoint — to natywne rozwiązanie Apple, które działa bez zarzutu na komputerach Mac, iPadach i iPhone'ach.

Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, płynnym animacjom i współpracy w czasie rzeczywistym jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą uzyskać dopracowane, profesjonalne slajdy bez zbędnych komplikacji.

Najlepsze funkcje Keynote

Pracuj bezbłędnie na urządzeniach Mac, iPhone i iPad

Edytuj prezentację jednocześnie z innymi użytkownikami

Twórz dynamiczne przejścia, animacje i slajdy o kinowej jakości

Dodawaj adnotacje lub projektuj slajdy bezpośrednio na iPadzie

Wsparcie dla istniejących prezentacji PowerPoint i formatów PDF w celu elastycznego udostępniania

Ograniczenia Keynote

Niedostępne dla użytkowników systemu Windows i Android

Mniej gotowych szablonów w porównaniu z konkurencją

W nowszych aplikacjach do prezentacji brakuje interaktywnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji AI

Ceny Keynote

Free: Dostępne na urządzeniach Mac i iOS

Oceny i recenzje Keynote

G2: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Jak zakończyć prezentację (wskazówki + przykłady)

10. Slidebean (najlepszy dla start-upów i prezentacji pitch deck)

za pośrednictwem Slidebean

Potrzebujesz szybko przygotować prezentację? W przeciwieństwie do ręcznego formatowania w PowerPoint, sztuczna inteligencja Slidebean stosuje standardowy układ slajdów i proces, aby automatycznie tworzyć prezentacje gotowe dla inwestorów.

Dzięki konfigurowalnym szablonom prezentacji, inteligentnej automatyzacji projektowania i intuicyjnemu interfejsowi założyciele mogą tworzyć atrakcyjne prezentacje bez tracenia czasu na układ lub projekt.

Najlepsze funkcje Slidebean

Automatycznie porządkuj zawartość, aby uzyskać przejrzysty, profesjonalny wygląd

Skorzystaj z gotowych szablonów prezentacji dla start-upów, marketingu, inwestorów i klientów

Wypróbuj narzędzia do modelowania finansowego, aby tworzyć i wizualizować kluczowe wskaźniki biznesowe dla inwestorów

Współpracuj z członkami zespołu, aby edytować i przeglądać prezentacje w czasie rzeczywistym

Elastyczne eksportowanie prezentacji do formatów PDF i PowerPoint

Limity Slidebean

Personalizacja projektu może wydawać się ograniczona

Funkcje modelowania finansowego mogą stanowić wyzwanie dla początkujących użytkowników

Ceny Slidebean

Free Plan

Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Accelerate: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Slidebean

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony PowerPoint do planowania projektów | ClickUp

11. Visme (najlepsze narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji z wizualizacją danych)

za pośrednictwem Visme

Przekształcanie danych w historię stało się jeszcze łatwiejsze. Podczas gdy PowerPoint opiera się na statycznych slajdach, Visme ożywia dane dzięki interaktywnym wykresom, animacjom i infografikom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o raport marketingowy, czy prezentację biznesową, Visme przekształca liczby w atrakcyjne wizualnie elementy, które angażują i przekonują — nie są potrzebne żadne umiejętności projektowania.

Najlepsze funkcje Visme

Z łatwością twórz interaktywne wykresy, diagramy i infografiki

Twórz profesjonalnie wyglądające slajdy bez specjalistycznej wiedzy technicznej

Dodawaj wideo, audio i animacje w sposób płynny

Zachowaj spójność marki dzięki logo, czcionkom i kolorom.

Udostępniaj projekty członkom zespołu w celu przeglądania i edycji

Ograniczenia Visme

Plan Free zawiera znaki wodne i mniej szablonów

Opanowanie zaawansowanych funkcji może zająć trochę czasu

Ceny Visme

Podstawowa: Ograniczone funkcje i szablony z znakami wodnymi

Pakiet startowy: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Visme

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

12. Gamma (najlepsze rozwiązanie do prezentacji opartych na sztucznej inteligencji z możliwością konwersji na stronę internetową)

za pośrednictwem Gamma

Narzędzie do prezentacji online oparte na sztucznej inteligencji Gamma nie tylko tworzy prezentacje — jednym kliknięciem zamienia je w interaktywne strony internetowe. To narzędzie jest idealne dla twórców treści i zespołów, które chcą, aby ich pomysły wyszły poza salę konferencyjną i bez wysiłku dotarły do szerszej publiczności.

Najlepsze funkcje Gamma

Twórz uporządkowane, dopracowane slajdy przy minimalnym nakładzie pracy

Zmień prezentacje w strony internetowe, które można udostępniać i które są w pełni responsywne

Dodaj przyciski, rozszerzalne karty i osadzone multimedia

Udostępniaj i wspólnie edytuj prezentacje z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Śledź interakcje odbiorców z Twoimi prezentacjami

Limity Gamma

Niektóre funkcje, w tym konwersja stron internetowych, są nadal testowane

Ograniczona zawartość generowana przez AI i funkcje interaktywne w planie Free

Ceny Gamma

Wersja Free: Ograniczone funkcje zaawansowane i kredyty sztucznej inteligencji

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

13. Zoho Show (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prezentacji w ekosystemie Zoho)

za pośrednictwem Zoho Show

Korzystasz z Zoho do zarządzania relacjami z klientami, projektami lub plikami? W takim razie Zoho Show jest idealnym rozwiązaniem! W przeciwieństwie do programu PowerPoint, aplikacja ta płynnie synchronizuje się z aplikacjami Zoho, umożliwiając pobieranie danych, współpracę w czasie rzeczywistym i łatwe prezentowanie — wszystko w jednym miejscu. Nie ma żadnych dodatkowych kroków ani przełączania zakładek, tylko płynniejszy cykl pracy i lepsze prezentacje.

Najlepsze funkcje Zoho Show

Połącz się z Zoho CRM, WorkDrive i Projects

Pracuj nad prezentacjami z dowolnego urządzenia bez instalowania oprogramowania

Współtwórz prezentacje wraz z członkami zespołu

Importuj i eksportuj slajdy PowerPoint bez problemów z formatowaniem

Wypróbuj szablony do treści marketingowych, biznesowych i edukacyjnych

Zoho Pokaż ograniczenia

Mniej zaawansowane opcje dla złożonych przejść

Brak możliwości edycji offline

Ceny Zoho Show

Free: Dla osób indywidualnych i małych zespołów

Zalety: Wymaga subskrypcji WorkDrive lub Workplace

Oceny i recenzje Zoho Show

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

ClickUp — więcej niż alternatywa dla programu PowerPoint

PowerPoint miał swoje pięć minut, ale spójrzmy prawdzie w oczy – zaczyna wydawać się nieco… przestarzały. ClickUp to przełomowe rozwiązanie dla kreatywnych, wspólnych prezentacji, oferujące konfigurowalne szablony i intuicyjną funkcję tablic. Możesz bez wysiłku tworzyć oszałamiające wizualnie slajdy, a nawet nagrywać klipy audio-wideo, aby uzyskać dynamiczne objaśnienia, bez konieczności przełączania narzędzi.

Aha, a AI? To jak posiadanie osobistego asystenta, który zajmie się wszystkim, od pisania po generowanie obrazów. Po co więc zadowalać się przeciętnością, skoro możesz zachwycić swoją publiczność?

Zarejestruj się w ClickUp i spraw, że wszyscy będą czekać na Twoją prezentację!